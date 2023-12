Prasówka 1.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wojna na Ukrainie 2023 na żywo. Najnowsze informacje - relacja”?

Prasówka 1.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wojna na Ukrainie 2023 na żywo. Najnowsze informacje - relacja 1 grudnia 2023 roku jest 646. dniem wojny. Spodziewamy się, że Rosja tej zimy ponownie będzie chciała zniszczyć infrastrukturę energetyczną Ukrainy - oświadczył w czwartek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Jak zaznaczył, przygotowanie Ukrainy na tę kampanię było priorytetem administracji Joe Bidena w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! 01.12.2023 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] 01.12.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

Prasówka 1.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto lista grzechów, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 01.12.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 01.12.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów! 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 01.12.2023 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 01.12.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo ! 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 01.12.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 01.12.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie! 📢 Najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! 01.12.2023 Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 01.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu! 📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 01.12.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Najdroższe psy na świecie. Oto szczeniaki, które mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! 01.12.2023 Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie! 📢 Te psy są najładniejsze. Oto lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! 01.12.2023 Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 01.12.2023 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Tanie mieszkania i domy od komornika w Zachodniopomorskiem. Sprawdź najnowsze licytacje komornicze [ZDJĘCIA] Tanie domy i mieszkania w Koszalinie i regionie. Najnowsze ogłoszenia licytacji domów od komornika. Domy nawet za pół ceny. Sprawdź, jakie są oferty. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Sprawdź oferty od komornika. Zobacz domy, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem.

📢 Wielka inwestycja Lubicza, zmiana granic portu i tańsze ogrzewanie. Sesja rady w Ustce Na czwartkowej sesji rady miasta zapadło kilka ważnych decyzji. Radni między innymi uchwalili MPZP, który ma umożliwić budowę kompleksu hotelowo-usługowego na borowinach i zaopiniowali zmianę granic portu. 📢 Drożyzna na Opener Festival 2024. Bilety w rekordowych cenach. Kto wystąpi na scenie? Opener Festival w 2024 roku odbędzie się w pierwszy weekend lipca. Jak co roku, zainteresowanie wydarzeniem jest ogromne. Organizatorzy krok po kroku odsłaniają rąbka tajemnicy. Znamy już pierwszych artystów, którzy wystąpią nad polskim Bałtykiem. Poznaliśmy również ceny biletów, które są rekordowo wysokie. 📢 Narkotyki, lewe tablice i kara do odsiadki. Para słupszczan zatrzymana Przewodnicy psów służbowych z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Słupsku zatrzymali kobietę, której samochód miał tablice rejestracyjne innego pojazdu. Słupszczanka miała przy sobie narkotyki, a pasażerem samochodu był 35-latek poszukiwany do odbycia kary 272 dni więzienia.

📢 Najgłupsze odpowiedzi uczniów 2023. To prawdziwa jazda bez trzymanki! Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów.

📢 Strefa Kobiet ze Skrzydłami Mocy - przedsiębiorcze słupszczanki założyły klub i będą działać Cztery mieszkanki Słupska, działające w biznesie, zapragnęły stworzyć miejsce, w którym inne menedżerki, właścicielki firm czy po prostu przedsiębiorcze panie będą mogły spotkać się, aby porozmawiać albo uczestniczych w ciekawych spotkaniach. I tak powstała Strefa Kobiet Klubu Przedsiębiorczych Kobiet. Spotkanie założycielskie odbyło się we wtorek, 28 listopada, a pierwszą imprezę zaplanowano na styczeń 2024 roku.

📢 Nieudzielenie pierwszej pomocy - jaka kara grozi za zignorowanie tego obowiązku? Sprawdź, czy za błędna pomoc zostaniesz ukarany Pierwszej pomocy należy udzielać bez względu na to, czy był to wypadek samochodowy, upadek na chodniku czy inne zdarzenie. Nie pomogą też tłumaczenia, że zignorowaliśmy kogoś, bo naszym zdaniem zasnął albo mógł być pijany. Jakie są kary za nieudzielenie pierwszej pomocy i co, jeśli pomożemy, ale w błędny sposób? 📢 Słupskie MZK bez dofinansowania. Radni byli przeciw Słupscy radni zagłosowali przeciw przesunięciu 2,8 miliona złotych na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji. Kwota ta miała pokryć koszt usługi przewozowej za listopad i grudzień oraz sfinansować podwyżki dla pracowników. 📢 Fryzury modne w PRL-u. Zobacz, jak dbaliśmy o włosy za komuny. Dawni fryzjerzy to dopiero mieli fantazję! Archiwalne zdjęcia PRL kojarzy nam się z szarzyzną i brakiem dostępu do kolorowych ubrań z Zachodu. Czy naprawdę byliśmy tak ponurzy za komuny? Wbrew pozorom naszej wyobraźni nic nie jest w stanie pokonać. Nawet w PRL-u nasi fryzjerzy stawali na wysokości zadania. Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach komuny. Jak wyglądały salony fryzjerskie w PRL-u? Nieco nostalgii nam nie zaszkodzi!

📢 Tu straszy na Pomorzu! Opuszczone budynki na Pomorzu. Tak wygląda "polski Hogwart". Masz odwagę tam wejść? Zamek w Łapalicach i inne miejsca Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu. 📢 To już koniec batalii. Niedziela handlowa w Wigilię przeniesiona! Senat poparł ustawę. Podpis prezydenta zdecyduje o zakupach 10 grudnia To już koniec spekulacji w sprawie zakazu handlu w Wigilię! Sejm przyjął ustawę o przeniesieniu niedzieli handlowej z Wigilii na 10 grudnia. Także Senat zdecydował o niezgłaszaniu żadnych poprawek. Teraz czekamy już tylko na podpis prezydenta. Czy to rozwiązuje problem? Sieci nadal muszą czekać na zmiany grafików na grudzień.

📢 Słupski sprinter Marek Zakrzewski trenuje w Portugalii Marek Zakrzewski to utalentowany sprinter Akademii Młodego Lekkoatlety Słupsk. Słupszczanin jest dwukrotnym złotym medalistą Mistrzostw Europy Juniorów. 📢 Oszust zatrzymany. Starsza słupszczanka odzyska pieniądze Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku zatrzymali 21-letniego mieszkańca województwa mazowieckiego, który we wtorek wyłudził od 80-letniej mieszkanki Słupska blisko 60 tysięcy złotych. Do czasu wizyty policjantów kobieta nie miała pojęcia, że stała się ofiarą oszusta. 📢 Dramat w Kowanowie koło Świdwina. Syn zabił ojca. Policja zatrzymała podejrzewanego W Kowanowie w powiecie świdwińskim w nocy ze środy na czwartek doszło do zabójstwa. To syn - jak potwierdziła nieoficjalne informacje PAP świdwińska policja - miał zabić ojca. Mężczyzna został zatrzymany.

📢 Barwna, wzruszająca i świąteczna - posłuchaj rozmowy o nowej premierze w Teatrze Lalki Tęcza w Słupsku "Dziadek do orzechów" - to najnowsza premiera Teatru Lalki Tęcza w Słupsku, którą oglądać będziemy mogli od 2 grudnia. O tym, jak klasyczne dzieło nabrało współczesnej, a nawet futurystycznej oprawy, mówią reżyser Ewelina Ciszewska i dyrektor Tęczy Michał Tramer. Zapraszamy do posłuchania rozmowy.

📢 Radni przeciw przyjęciu dofinansowania na przebudowę Starego Rynku. Najpierw chcą poznać koncepcję lokalnego przedsiębiorcy Słupscy radni zagłosowali przeciw wprowadzeniu do budżetu miasta 3,2 mln złotych z przeznaczeniem na rewitalizację płyty Starego Rynku. To środki od wojewody, które miały stanowić zaliczkę dla wykonawcy inwestycji. 📢 Stroik świąteczny w wazonie. Niezwykła ozdoba na bożonarodzeniowy stół. Pomysły na piękną dekorację na Boże Narodzenie Stroik świąteczny w wazonie to nie tylko piękna ozdoba, ale również doskonały sposób na dodanie bożonarodzeniowego klimatu do swojego mieszkania. Jeśli chcesz, możesz stworzyć go samodzielnie, używając łatwodostępnych materiałów i ozdób. Zobacz, jak w prosty sposób można pięknie udekorować świąteczny stół. 📢 „Magazyn Śledczy Anity Gargas”. Kulisy przebudowy sopockiego dworca PKP dzisiaj (30.11.2023) w Telewizji Polskiej! Jak włodarze kosztem mieszkańców zmieniają Sopot w zabetonowany deweloperski kurort. Dlaczego w ramach rewitalizacji dworca PKP miasto pozbyło się prawa do prawie 10.000 metrów kwadratowych gruntu? Kulisy przebudowy sopockiego dworca PKP ujawni „Magazyn Śledczy Anity Gargas”. Emisja dziś (30.11.2023) o 22:30 w TVP1.

📢 Prawie cała Ustka bez wody. Potężna awaria sieci wodociągowej W czwartek rano pękła rura na pl. Dąbrowskiego w Ustce. W całym mieście jest bardzo niskie ciśnienie, a w okolicy awarii i w zachodniej Ustce – kompletnie suche krany.

📢 Trochę bałtyckiego przedwojennego lata zimą. Plaże, mola, pomosty, ścieżki. I nie tylko (ZDJĘCIA) Zimą też lubimy lato, bo za nim tęsknimy. Mamy dla was zdjęcia z przedwojennych plaż i kurortów nad Morzem Bałtyckim. Zobaczcie, jak wyglądał przedwojenny plażing, mola, pomosty, ścieżki spacerowe. I nie tylko. Najstarsze zdjęcia są z około 1920, a najmłodsze z 1938. Przedstawiają m.in. Jastrzębią Górę, Karwię, Wielką Wieś, Rozewie, Hel, Dębki, Juratę, Kamienną Górę, Gdynię, Orłowo.

Miłego oglądania w oczekiwaniu na lato. 📢 Tu mieszkają nowożeńcy – Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś. Tak się urządzili w stolicy. Zobacz dom Roberta Karasia i Agnieszki Włodarczyk Robert Karaś i Agnieszka Włodarczyk wzięli ślub na pustyni w Dubaju. Znany sportowiec i aktorka wspólnie wychowują synka Milana, który pojawił się na świecie w 2021 roku. Zobacz dom Agnieszki Włodarczyk i Roberta Karasia.

📢 Zima stulecia na Pomorzu! Zamarzający Bałtyk, oblodzone miasta. Kiedyś to były zimy! Zobacz archiwalne zdjęcia! Kiedyś to były zimy... Potężne mrozy oznaczały nie tylko bardziej lub mniej zjawiskowe widoki za naszymi oknami. Oznaczały także ograniczenie handlu oraz codziennej aktywności. Wiele lat temu zamarzający Bałtyk i rzeki stanowiły jednak często możliwość do ożywienia transportu. Wystarczały tylko koń i sanie, a te były znacznie szybsze i tańsze od statku. Z kolei w miastach cykl życia zmieniał się - główną rozrywką stawały się łyżwy i ich wszelkie adaptacje, zaś w XIX wieku popularne stały się narty i sanki rekreacyjne. 📢 Honorowy Dawca Krwi, na jakie przywileje i benefity może liczyć? Niektórzy dostaną dodatkowe 1000 zł ekwiwalentu za pobraną krew! Oto na jakie przywileje i benefity mogą liczyć dawcy krwi. Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Jednak niektóre osoby mogą liczyć na 1000 zł ekwiwalentu. Państwo lub podmioty prawne, aby docenić poświęcenie osób, które oddają krew, udzielają różnego rodzaju przywileje. Sprawdź obowiązkowona co mogą liczyć osoby, które regularnie oddają krew!

📢 Oto zarobki w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach! 📢 Sergio Ramos bliski rozstania z żoną, z którą ma czterech synów. Ostatnio przeszedł zbyt wiele zmian w swoim życiu Środkowy obrońca Sevilli, Sergio Ramos, może ponownie zostać kawalerem. Jest bliski rozstania z żoną Pilar Rubio.

📢 W powiecie lęborskim z drona namierzono nielegalny demontaż pojazdów Na terenie powiatu lęborskiego inspektorzy słupskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku wykryli punkt nielegalnego demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Punkt namierzyli z wykorzystaniem drona. 📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 30.11.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie. 📢 Siostry z Góry Chełmskiej apelują o wsparcie. Centrum pielgrzymkowe ciągle w budowie [ZDJĘCIA] Centrum Pielgrzymkowo-Turystyczne na koszalińskiej Górze Chełmskiej to jeden z najciekawszych i najambitniejszych projektów realizowanych w regionie. - Dużo za nami, ale jeszcze dużo przed nami - mówią siostry szensztackie. Budowa pochłonęła już 13 mln złotych. Potrzebne jest drugie tyle. Wiosną gotowa będzie kawiarnia.

📢 Cena karpia 2023 - ile za kilogram na święta? Oto prognozy hodowców. Takiej sytuacji nie było od wielu lat Od kilku lat ceny karpia przed świętami znacząco rosły, co tłumaczono droższą karmą, podwyżkami wynagrodzeń, a także rosnącymi kosztami transportu. Według prognoz hodowców tym razem dojdzie do odwrócenia tego niekorzystnego trendu, pomimo trudnej sytuacji przy odłowach. Ile zapłacimy za karpia przed Bożym Narodzeniem? 📢 Podatek od nieruchomości w górę. Słupszczanie zapłacą więcej Rada miejska uchwaliła podwyżkę podatku od nieruchomości w Słupsku. Mieszkańcy i przedsiębiorcy zapłacą więcej, więcej tym samym wpłynie do kasy miasta.

📢 Droga za 80 milionów złotych połączy Redzikowo i Jezierzyce. Gmina Słupsk wybrała wykonawcę inwestycji 8,5 kilometrową drogę, która połączy Redzikowo z Jezierzycami wykona konsorcjum firm Kobylarnia S.A. oraz Mirbud. Gmina Słupsk podpisała umowę na realizację tej strategicznej inwestycji.

📢 Kocie oko na paznokciach to stylizacja na każdą okazję. Zdobienie, które spodoba się każdej z was i wzbudzi zazdrość koleżanek Paznokcie kocie oko to oryginalne zdobienie. Zobacz, jak wyglądają, a zakochasz się w nich od pierwszego wejrzenia. Już nigdy nie będziesz chciała mieć inaczej pomalowanych pazurków. Nic w tym dziwnego, to zdobienie ma coś w sobie magnetycznego! Nie tylko dlatego, że do jego wykonania trzeba użyć specjalnej blaszki magnetycznej, ale i z tego względu, że jest piękny. 📢 Już na początku grudnia w Ustce odbędzie się X Uliczny Kiermasz Świąteczny W piątek 1 grudnia w Ustce startuje kiermasz. W tym roku potrwa do 3 grudnia i odbędzie się na terenie Ośrodka Sportu i Rozwoju. Organizatorzy przygotowali sporo atrakcji. 📢 Młodzi społecznicy wyróżnieni. W ratuszu wręczono stypendia uczniom i studentom ze Słupska [ZDJĘCIA] We wtorek, w Pałacu Ślubów wręczono szkolnej młodzieży ze Słupska stypendia Słupskiego Funduszu Lokalnego. To nagroda za wkład w działania społeczne.

📢 WIOŚ nałożył kary za naruszenia przy składowaniu odpadów w Węsiorach Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nałożył kary na odpowiedzialnych za rekultywację wyrobiska żwirowni w Węsiorach (gm. Sulęczyno). To efekt prowadzonych od stycznia br. kontroli działalności tutejszego zakładu. Przede wszystkim chodzi o niewłaściwe gospodarowanie odpadami. 📢 Nikuś potrzebuje pomocy. Azyl Kostka Golby zbiera pieniądze na operację łapki (WIDEO) Konstantego Golbę, który prowadzi Azyl dla zwierząt w Przyborzycach zna chyba każdy, przynajmniej mieszkańcy Bytowa i okolic. Teraz apeluje o pomoc dla Nikusia. Na operację psa potrzeba 13 tysięcy złotych.

📢 Sycewice wygrały turniej Kaszub Cup Dwanaście drużyn rywalizowało w XV Halowym Turnieju Piłkarskim Kaszub Cup w Luzinie. Najpierw rywalizacja była w dwóch grupach po 6 zespołów. 📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w Crystal Club w Słupsku Gorący imprezowy weekend w Crystal Club za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na andrzejkowej imprezie!

📢 Szczegóły wypadku na krajowej 20. Pięć osób rannych, w tym troje dzieci (WIDEO) Podajemy szczegóły wypadku, do którego doszło na krajowej 20 na trasie Nakla-Korne. W wyniku zdarzenia ranne zostały dzieci. 📢 Akcja zima w Słupsku. Piaskarki i pługi wyjechały na ulice miasta Pługi, piaskarki i solarki wyjechały na ulice Słupska wraz z pierwszym śniegiem. Choć kierowcy skarżą się, że po intensywnych opadach jest ślisko, to służby komunalne zapewniają, że pracują na pełnych obrotach, by na drogach było bezpiecznie.

📢 Odmładzające krótkie fryzury damskie, w których poczujesz się, jakby ubyło ci 10 lat. Zobacz najmodniejsze cięcia dla kobiet 50 plus Krótkie fryzury damskie nie tylko odmładzają, ale są ponadczasowe i wiecznie modne. Takie uczesania sprawdzą o każdej porze roku, a co najważniejsze sprawią, że poczujesz się o 10 lat młodsza. Sprawdź, co dla ciebie przygotowaliśmy, zainspiruj się i pobiegnij do fryzjera. Taka metamorfoza zadziała lepiej niż wizyta u chirurga plastyka.

📢 Kolejny etap budowy fregat rakietowych. Położą stępkę pod ORP „Wicher” Polscy marynarze mają otrzymać w ciągu niecałej dekady trzy nowoczesne fregaty rakietowe. Pod pierwszy z tych okrętów, przyszły ORP „Wicher”, stępka położona zostanie 31 stycznia 2024 r. Datę uroczystego rozpoczęcia kolejnego etapu budowy jednostki potwierdził nam Jacek Matuszyk z PGZ-u.

📢 Wrócił ruch na ulicę Armii Krajowej. Na remontowanej drodze trwają ostatnie szlify Od kilku dni kierowcy mogą już korzystać z wyremontowanej ulicy Armii Krajowej w Słupsku. W weekend na stałe trasy powróciły również autobusy komunikacji miejskiej. 📢 Godzilla ma już 70 lat! I właśnie wraca na ekrany kin w wielkim stylu Terror powojennej Japonii, potwór Godzilla, wraca na ekrany kin już w ten piątek, 1 grudnia, w obrazie „Godzilla Minus One". Reżyseria i scenariusz: Takashi Yamazaki; obsada: Ryunosuke Kamiki, Yuki Yamada, Hidetaka Yoshioka, Kuranosuke Sasaki,

Minami Hamabe, Munetaka Aoki, Sakura Ando, muzyka Naoki Sato, produkcja: Toho Studio, Robot. „Arcydzieło” - oznajmia Comicbook.com, „Godzilla znów jest przerażająca” - pisze Screen Rant, „Godzilla naszych marzeń” - zachwyca się NewsBeezercom.

📢 Śnieg posypie do końca tygodnia. W nocy temperatura spadnie do minus ośmiu stopni Za oknami w Słupsku i w okolicach biało. Na Kaszubach i w okolicy Lęborka spadło nawet 45 cm śniegu. W nocy będzie mroźno, a na drogach ślisko i niebezpiecznie. Śnieg poleży nawet do 10 grudnia. 📢 Koniec z 500 plus na każde dziecko. Pieniądze będą przelewane tylko do końca 2023 roku. Co dalej ze wsparciem rodzin? 26.11.2023 To już pewne. Koniec 500 plus na każde dziecko. 800 plus zastąpi program Rodzina 500 plus, to już pewne. Wiemy kto i na jakich zasadach otrzyma dodatkowe 800 zł co miesiąc na wychowanie dziecka. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ogłosił podczas swojej konwencji programowej waloryzację programu 500 plus. Według informacji rządowych od nowego roku polskie rodziny otrzymają nie po 500 a po 800 zł plus na każde dziecko. Jakie są zasady i kto dostanie pieniądze na dzieci? Sprawdziliśmy.

📢 Obchody Dnia Kolejarza w Słupsku. Wiązanki pod pomnikiem i wycieczka po Izbie Historii Kolei [ZDJĘCIA] Swoje święto kolejarze uczcili w Słupsku złożeniem wiązanki pod tablicą pamiątkową przy dworcu PKP. Zaprosili też na wspólne zwiedzanie Izby Historii Kolei przy ulicy Filmowej. 📢 Imieniny Katarzyny to święto kobiet o tym imieniu. Sprawdź, co ono oznacza i rozwiąż quiz na temat popularnych Kasiek Najpopularniejsze imieniny Katarzyny przypadają na 25 listopada. Dowiedz się, co oznacza to imię, jaki podarunek podarować bliskiej ci osobie i rozwiąż nasz quiz o polskich celebrytkach, które tak się nazywają.

📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 24.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 24.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu? 📢 Już w weekend poznamy najpiękniejsze Polki! Oto kandydatki w konkursie Polska Miss 2023 [ZDJĘCIA] Gala finałowa kończąca kolejną edycję konkursu piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek zbliżają się wielkimi krokami. 24 i 25 listopada najpiękniejsze mieszkanki Polski staną do walki o tytuł i koronę Polskiej Miss i Polskiej Miss Nastolatek 2023.

📢 Leann stawia na automatyzację. Słupska firma otworzyła nową halę [ZDJĘCIA,WIDEO] Zautomatyzowana produkcja na nowej hali to dla słupskiej firmy szansa na rozwój i pozyskanie nowych klientów. Obiekt o powierzchni ośmiu tysięcy metrów kwadratowych otwarto oficjalnie 23 listopada.

📢 Czesław Lang odbudował zniszczony dworek sprzed 300 lat! Jest pięknie i klimatycznie | ZDJĘCIA,WIDEO Zespół pałacowo-dworski z XVII wieku znajdujący się w Poborowie (gmina Trzebielino) przez lata niszczał. Na szczęście pojawił się Czesław Lang, utytułowany kolarz i organizator wyścigu Tour de Pologne i tknął w obiekt nowe życie. Nie szczędził pieniędzy. Do tego pałacu ma szczególny sentyment. 📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na otwarciu nowego lokalu Crystal Club w Słupsku Gorący imprezowy weekend w Crystal Club za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na otwarciu nowego klubu!

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 17.11.2023 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie? 📢 Dziecko i książka – nieoceniony duet dla zdrowego rozwoju Pamiętasz swoje pierwsze spotkanie z literaturą? Być może było to opowiadanie, które rodzice czytali Ci na dobranoc i tym sposobem pierwszy raz trafiłeś do świata pełnego przygód? Wspólne momenty z książką nie tylko kształtowały Twoją wyobraźnię, ale wpłynęły na to, kim jesteś teraz. W erze wszechobecnej technologii warto przypomnieć o licznych zaletach czytania dzieciom tradycyjnych książek. Tę ideę propaguje kampania „Mała książka – wielki człowiek”.

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać. 📢 Nowe sanatorium w Ustce czeka na poszerzenie strefy uzdrowiska W poszpitalnym budynku w Ustce przy ulicy Mickiewicza powstaje sanatorium. Pokoje i sprzęt rehabilitacyjny czekają na przyjęcie pierwszych kuracjuszy. Jednak problemem są lokalne przepisy uzdrowiskowe, które trzeba zmienić, by obiekt ruszył.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Zamarznięty Bałtyk, porty odcięte od świata, Ustka w tafli lodu. Tak wyglądała zima w 1947 roku [ZDJĘCIA] Podobno zdarzały się zimy, w czasie których Bałtyk był całkowicie zamarznięty. Ostatnia taka była w 1947 roku. Jeśli nawet nie jest do końca prawdą, że do Szwecji można było dojechać saniami, to na pewno skuty lodem Bałtyk stał się niedostępny dla żeglugi. Życie w portach zamarło.

📢 Dworzec aż się patrzy! Inwestycja za ponad 20 milionów złotych Dworzec aż się patrzy! Inwestycja za ponad 20 milionów złotych. Oficjalne otwarcie już w przyszłym tygodniu - 19 listopada. 📢 Tylko u nas. Fotografie z liceum w Miastku z lat 1980-1989. Życie szkoły oficjalne i mniej oficjalne (ZDJĘCIA) Mamy dla was kolejną porcję zdjęć z miasteckiego liceum. Tym razem z lat 1980-1989. To około 180 fotografii, które przedstawiają życie szkoły w różnym wymiarze: lekcje, wycieczki, biwaki, wykopki, andrzejki, studniówki, matury, zakończenia roku, mniej lub bardziej oficjalne uroczystości. I wiele innych. 📢 Andrzejkowe memy 2020. Każdy zna jakiegoś Andrzeja. Najlepsze memy andrzejkowe 2020 30.11.2020 Andrzejki 2020 obchodzić będziemy z 29 na 30 listopada (z niedzieli na poniedziałek). To ostatni dzień kiedy można świętować przed nadchodzącym, tradycyjnym adwentem bożonarodzeniowym. W Andrzejki jest okazja do tego aby zrobić tradycyjne wróżby. Andrzej to w Polsce bardzo popularne imię, z tego tez powodu w czasie Andrzejek świętuje prawie cały kraj. Jak internauci komentują to święto w Internecie? Zobaczcie najlepsze memy andrzejkowe 2020.

