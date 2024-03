Prasówka 10.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto produkty, których nie należy zamrażać. Mogą się zepsuć i zagrozić naszemu zdrowiu. Czego nie mrozić w lodówce? Sprawdź!”?

Prasówka 10.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto produkty, których nie należy zamrażać. Mogą się zepsuć i zagrozić naszemu zdrowiu. Czego nie mrozić w lodówce? Sprawdź! Tych produktów nie powinno się zamrażać w lodówce, Jednym z najbardziej popularnych sposobów do przechowywania żywności jest niewątpliwie zamrażanie. Pozwala ono przedłużyć trwałość dużej ilości produktów spożywczych. Nie wszystkie produkty nadają się do zamrożenia. Może to niekorzystnie wpłynąć na ich jakość oraz na nasze zdrowie. Oto produkty spożywcze, które nie powinny być mrożone! Sprawdź !

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 10.03.24

📢 Te imiona noszą największe kłamczuchy. Zastanawiasz się kto jest skłonny do kłamstwa? Sprawdź, na kogo lepiej uważać! Oto imiona osób, które noszą największe kłamczuchy. Kłamstwo ma krótkie nogi i długi nos - tak mówi znane Polskie powiedzenie. W życiu łatwo można poznać kłamczucha i nie potrzebny nam wykrywacz kłamstw. Wystarczy, że dowiemy się jak ma na imię. To jakie mamy imię, może wpływać na to, jaki mamy charakter. Prezentowaną przez nas listę kłamczuchów, należy oczywiście traktować z dystansem i przymrużeniem oka. Zobacz naszą listę i poznajcie znaczenie imion!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

Prasówka 10.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Tyle prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

📢 Koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus! 📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Tych modelów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu! 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź !

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, które poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się, że trzeba tam spędzić więcej czasu, niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej, musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się, jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Wojsko wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Zwrot podatku 2024. Oto ulgi podatkowe, które można odliczyć w tym roku. Sprawdź wyliczenia! Zwrot podatku 2024. Zastanawiasz się, co można odliczyć od podatku w tym roku? Podatnicy na rozliczenie swoich dochodów za rok 2023 mają czas od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku. Co będziemy mogli odliczyć, aby skorzystać ze zwrotu podatku? Zapoznaj się z najpopularniejszymi ulgami, które można odliczyć! 📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy! Waloryzacja emerytur 2024. Od 1 marca wzrośnie wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto.

📢 Podatek od kota 2024. Kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! Podatek od kota w 2024 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź koniecznie! 📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 09.03.24 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać!

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 09.03.24 Znaczenie imion: dlaczego warto wiedzieć, co oznacza Twoje imię? Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 09.03.24 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 09.03.24 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 09.03.24 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 09.03.24 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 09.03.24 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Te aplikacje są niebezpieczne i wyłudzają dane z twojego smartfona. Huawei, Realme,VIVO, Xiaomi, Samsung, usuń te aplikacje (zdjęcia) 09.03 Masz telefon Xiaomi, Samsung, Realme, Huawei lub VIVO? Zobacz, które aplikacje ze sklepu Play Google mogą być niebezpieczne i wyłudzać wrażliwe dane z Twojego telefonu. Tych aplikacji mobilnych nie instaluj na swoim smartfonie. Jeśli już je zainstalowałeś natychmiast je usuń. Możesz stracić dane a nawet pieniądze. Sprawdź czarną listę niebezpiecznych aplikacji na telefony. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek netto. O ile zostanie podniesiona twoja emerytura? Emerycie, zobacz ile dostaniesz 09.03.24 Waloryzacja emerytur 2024. Już w marcu dojdzie do kolejnej waloryzacji obowiązujących stawek emerytur. Jej wysokość określana jest co roku, każdorazowo według wskaźnika waloryzacji. O ile w 2024 roku zostaną podniesione renty i emerytury? Zobaczcie jak prezentować będą się po marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce. Podajemy zwaloryzowane kwoty brutto i netto dla emerytów. Zobacz tabele emerytur po waloryzacji w 2024 roku.

📢 Kryształy z PRL warte od kilkuset złotych do kilku tysięcy. Masz takie w domu? Możesz zarobić na starociach z PRL (zdjęcia) 09.03.24 Kryształy z PRL cieszą się niekończącą popularnością wśród miłośników staroci. Skupują je kolekcjonerzy, muzea zbierające pamiątki z PRL a także miłośnicy gadżetów związanych z tym okresem niedawnej historii. Kryształy z PRL mają w sobie coś wyjątkowego, większość z nas kojarzą się z domami dziadków, wakacjami czy świętami. Kiedyś stanowiły element wystroju w praktycznie każdym domu. Dziś u wielu z nas zalegają na kredensach czy strychach, mało kto wie, że można na nich sporo zarobić. Ile kosztują dziś kryształowe przedmioty z PRL? Sprawdziliśmy. 📢 Mamusia przyjechała. Czas iść do garażu. Zobacz najśmieszniejsze memy o teściowej (NOWE MEMY) 09.03.24 Relacje między zięciem a teściową nigdy nie należały do najlżejszych. Odkąd świat światem, między tymi osobami w rodzinie zgody nigdy być nie mogło. Oczywiście zdarzają się wyjątki jednak co do zasady potwierdzają one regułę. Jak wybrnąć z trudnej sytuacji w przypadku konfliktu z teściową? Najlepiej obrócić wszystko w żart. Jak wszystko, również i teściowe są wdzięcznym tematem do żartów oraz memów. Tych w Internecie nie brakuje. Zobaczcie najlepsze memy o teściowych w 2024 roku.

📢 Zmiany w abonamencie RTV w 2024. Te osoby nie muszą już go płacić. Sprawdź, kogo zwolniono z opłacania abonamentu RTV 09.03.24 Najnowsze rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie obowiązku opłacania abonamentu RTV oraz jego wysokości zaktualizowało obowiązujące stawki na 2024 rok. W rozporządzeniu czytamy również o tym kto nie musi już opłacać abonamentu za posiadania radia oraz telewizora. Kto od tego roku nie musi tego robić? Ustawodawca jasno określa osoby, które są zwolnione z tego obowiązku. Sprawdź czy musisz opłacać abonament RTV.

📢 Tych produktów nie kupuj pod żadnym pozorem. Sanepid nakazał wycofać je ze sklepów. Kupiłeś to? 09.03.24 Ważna informacja dla konsumentów. Robisz zakupy w popularnych dyskontach i hiperkamrketach takich jak Biedronka, Lidl, Auchan, Rossmann czy Kaufland albo Żabka? Sanepid wydał ostrzeżenia dotyczące produktów, które zostały wycofane ze sklepowych półek. Kupiłeś te produkty? Sprawdź ich etykietę, numer partii. Te produkty Sanepid nakazał pilnie wycofać ze sklepowych półek w całej Polsce.

📢 Mężczyźni o tych imionach nigdy nie zdradzają swoich żon. Są wierni i oddani w swoich związkach (zdjęcia) 09.03.24 Mężczyzna stały w uczuciach, kochający i romantyczny a do tego będący wierny i oddany swojej wybrance to ideał każdej marzącej o zamążpójściu kobiety. Jak takiego znaleźć wszak ideałów nie ma. Z pomocą przychodzą nam gwiazdy. Co na ten temat uważają ezoterycy i ludzie zajmujący się odkrywaniem znaczenia imion? Sprawdź w naszym materiale. 📢 Ustka jako plener filmowy. Jakie filmy nakręcono w tym mieście? [zdjęcia] Ustka przyciąga nie tylko turystów. Przyjeżdżali tu również filmowców, którzy poszukiwali plenerów do nakręcanie filmów. W jakich znanych filmach wykorzystano usteckie widoki? 📢 [Icon Sea Czarni Słupsk przegrali z GTK Gliwice 72:81 ZDJĘCIA, WIDEO) W 23 kolejce Orlen Basket Ligi, Icon Sea Czarni Słupsk rozegrali mecz z GTK Gliwice. Niestety gospodarze musieli uznać wyższość zawodników z Gliwic i ostatecznie przegrali 72:81.

📢 Groźna kolizja w Słupsku. Dwa pojazdy poważnie uszkodzone W piątek późnym wieczorem w Słupsku doszło do groźnego zdarzenia drogowego, w którym uczestniczyły volkswagen i BMW. Jedna osoba trafiła do szpitala.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka - 9.03.2024 rok Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 9.03.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę! 📢 "Najpiękniejsze meble przyniosłam ze śmietnika". Mirella i jej pracownia (ZDJĘCIA) Nigdy nie przyszłoby jej do głowy, aby wyrzucić starą komodę, skrzynię, czy krzesło. - Każdy mebel ma swoją duszę, trzeba ją tylko odkryć - mówi Mirella Pyszny z Grąsina koło Słupska. - Wystarczy kilka śrubek, młotek, pędzle, farby kredowe i powstaje prawdziwe dzieło sztuki.

📢 Pożar na cmentarzu w Ustce. Prawdopodobnie ktoś wrzucił do śmietnika zapalony znicz W sobotę przed godziną 10 przechodnie zauważyli potężny dym unoszący się nad usteckim cmentarzem. Okazało się, że w nowej części nekropolii doszczętnie spłonęły trzy plastikowe śmietniki do segregacji odpadów. 📢 Poznajesz ten most? Zgadnij w jakim mieście jest. Aż dech zapiera! To chluba Bytowa i obowiązkowy punkt spacerów nie tylko zakochanych. Most przez wiele lat popadał w ruinę, ale kilka lat temu został odremontowany. Teraz to perełka miasta na Kaszubach. Warto wybrać się wieczorem - wówczas budowla jest przepięknie oświetlona. 📢 Stroiki wielkanocne to hit – galeria zdjęć. Jak pięknie ozdobić dom na Wielkanoc 2024? Wyjątkowe ozdoby wielkanocne na stół, parapet i drzwi Stroiki wielkanocne w szkle, na drewnie, w formie girland i wiosennych wieńców to hity na 2024 rok. Wielkanoc już lada chwila, więc czas pomyśleć, jak udekorujemy dom na święta. Warto w tym roku zadbać o wyjątkową świąteczną oprawę. Wystarczy zaledwie kilka pomysłowych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w mieszkaniu i domu świąteczny klimat. Sprawdź, jakimi wielkanocnymi stroikami modnie ozdobisz dom na Wielkanoc 2024.

📢 Słuchacze Szkoły Policji w Słupsku po raz kolejny podarowali krew Kolejna szlachetna akcja słuchaczy Szkoły Policji w Słupsku. 27 policjantów oddało krew, a czekolady dawcy krwi przekażą dzieciom z rodzinnych domów dziecka w powiecie słupskim. 📢 Jeszcze kilka tygodni do zakończenia prac na DK 21 na trasie Słupsk - Ustka Kończą się prace na odcinku drogi krajowej nr 21 Słupsk-Ustka. Według najnowszego kontraktu inwestora - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i wykonawcy – firmy COLAS Polska droga ma być gotowa w połowie kwietnia. Inwestycja trwa już dwa i pół roku. 📢 Lidl wycofuje produkt z toksyną. Jego spożycie szkodzi zdrowiu! Co jeszcze znika ze sklepowych półek? Najnowsze ostrzeżenia GIS 9.03.2024 Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) ostrzega przed szeregiem produktów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka. Nowe ostrzeżenia GIS z dnia 9 marca 2024 roku dotyczą przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu patuliny w smoothie owocowym.

📢 Doktorowa z „Rancza” zachwyca sylwetką i młodym wyglądem. Sprawdź, jaki jest sekret Beaty Kowalskiej i jak wyglądała przed laty W „Ranczu” grała charyzmatyczną żonę doktora Dorotę Wezół i jako tę postać zapamiętały ją tysiące Polaków. Od zakończenia serialu minęło już osiem lat, ona jednak rozwija swoją karierę i wciąż tak samo zachwyca szczupłą sylwetką i młodym wyglądem. Zobacz, jak zmieniała się Beata Kowalska i jaki jest jej sposób na zachowanie formy. 📢 Dzień Kobiet 2024. Te memy rozbawią Cię do łez. Sprawdź z czego śmieją się internauci! Dzień Kobiet 2024. Nikomu nie trzeba przypominać, że 8 marca kobiety mają swoje święto. Dzień Kobiet cieszy się w Polsce dużą popularnością. Internauci w związku z tym tworzą śmieszne obrazki, które mogą rozbawić nie jedną osobę. Świętować ten dzień można na poważnie oraz z przymrużeniem oka. Zobaczcie najlepsze memy na Dzień Kobiet!

📢 To już 35 lat od włamania do żukowskiego skarbca! Jaki jest los skradzionych eksponatów? Ponad trzy dekady minęły od głośnej kradzieży w skarbcu parafii WNMP w Żukowie, a nadal nie ma śladu m.in. po zabytkowych szatach liturgicznych. Wciąż jest nadzieja, że ktoś coś wie na ten temat. Zabrane w 1989 roku paramenty, wykonane przez siostry norbertanki, w tamtych latach wyceniono na 96 tys. dolarów, ale dla muzealników, żukowskiego kościoła ponorbertańskiego i społeczności Żukowa, są bezcenne. 📢 Tajemnica zatopionych dzwonów. Gdzie się podziały? Czy nadal leżą na dnie jeziora? Każde miasto, a nawet małe miejscowości mają swoje mity i opowieści o duchach, nawiedzonych miejscach, strasznych historiach i ciekawych wydarzeniach. Ileż to razy czytaliśmy o ukrytych skarbach? A dziś przypomnimy legendę o zatopionych dzwonach.

Czy historie przekazywane z pokolenia na pokolenie wydarzyły się naprawdę? Trudno powiedzieć. W każdym podaniu jest podobno ziarno prawdy. Traktujmy je jednak z przymrużeniem oka. Ciekawe historie zebrał Marek Miler w "Bytowskich bajaniach i innych opowieściach".

📢 Powstał Oddział Chirurgii Rekonstrukcyjnej Głowy i Szyi i Chirurgii Robotycznej w Szpitalu Morskim. Szansa na zdrowie dla osób z nowotworami W Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni pierwszych pacjentów przyjął już nowy, wysokospecjalistyczny Oddział Chirurgii Rekonstrukcyjnej Głowy i Szyi i Chirurgii Robotycznej. To pierwszy i jedyny, jak dotąd, ośrodek tej specjalności w regionie na Pomorzu nastawiony na diagnostykę i leczenie chorych na tego rodzaju nowotwory. Oddział ma zaledwie 10 miejsc dla chorych, ale - jak zapowiada Jolanta Sobierańska-Grenda, prezes zarządu „Szpitali Pomorskich” - w razie potrzeby będzie można go rozbudować, by pomieścił wszystkich potrzebujących pacjentów. Rozmawiamy z dr Michałem Dawidkiem, zastępcą kierownika Oddziału Chirurgii Rekonstrukcyjnej Głowy i Szyi i Chirurgii Robotycznej w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni.

📢 Na poligonie w Ustce ćwiczyli żołnierze z wojsk obrony przeciwlotniczej Na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce odbyło się zgrupowanie pododdziałów artyleryjsko-rakietowych Wojsk Obrony Przeciwlotniczej.

📢 Najgorsze i najdziwniejsze kreacje oscarowe w historii. Zobacz stylizacje celebrytek, o których wciąż pamięta świat Oscary 2024 już niedługo! Wielka gala, podczas której zostaną przyznane jedne z najważniejszych statuetek w świecie kina, odbędzie się 10 marca. Corocznie gwiazdy show-biznesu zachwycają bądź wywołują kontrowersje śmiałymi stylizacjami. Przypominamy najgorsze i najdziwniejsze kreacje oscarowe wszech czasów. 📢 Ust-46 poszedł na dno. Ocaleniem tratwa i niesamowita solidarność korabiowskich załóg Załoga UST-46 wracała z łowiska jako jedna z ostatnich. Wieczorem 8 marca 1968 roku kuter znalazł się w odległości 2,5 mili od brzegu na wysokości Rowów. Żony rybaków niecierpliwie oczekiwały powrotu mężów, by wspólnie świętować Dzień Kobiet. Jednak zabawy nie było. Szyper Tomasz Nowak nadał do Radio-Korab dramatyczne wezwanie: - Toniemy! Zawiadomcie kuter ratowniczy! 📢 W Dniu Kobiet w usteckim „Koperniku” o sztuce makijażu Kolorowo, słodko, radośnie. O wartości kobiety, makijażu w recepcji hotelowej i pielęgnacji cery. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce Dzień Kobiet świętowano z pożytkiem dla ciała i ducha.

📢 Radni PiS sprzeciwiają się likwidacji miejsc parkingowych w Słupsku Słupscy radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości domagają się większego nadzoru nad miejskimi inwestycjami. Są przeciwni likwidacji miejsc parkingowych dla mieszkańców. 📢 W żadnych innych spodniach nie będziesz wyglądać tak dobrze! Modowy hit z lat 90. wraca. Woźniak-Starak założyła do nich nietypowe buty Agnieszka Woźniak-Starak zna się na modzie i stale podąża za najnowszymi trendami. Czasami sięga po perełki z dawnych lat. Tak właśnie stało się ostatnio. Prezenterka założyła spodnie, które wiele kobiet nosiło w szkole podstawowej. Mowa o leginsach z lycry.

📢 Niebezpieczny gangster sprowadzony do Polski. Będzie świadkiem w słupskim procesie o zabójstwo Wojciecha N. W czwartek przed Sądem Okręgowym w Słupsku przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym nie doszło do wygłoszenia mów końcowych. Proces został wznowiony głównie na wniosek prokuratora. Dlatego, że w środę Polsce został przekazany ścigany europejskim nakazem aresztowania Marcin K., który brał udział w uprowadzeniu Wojciecha N. Na następnej rozprawie zostanie on przesłuchany jako świadek.

📢 Życie Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku na starych fotografiach. To najstarsza placówka Szkoła Podstawowa nr 1 w Miastku to najstarsza placówka oświatowa w Miastku. W tym roku obchodzi swoje 79-lecie. Zapraszamy do obejrzenia archiwalnych zdjęć. To część pierwsza tej unikalnej fotograficznej kroniki. Poszukajcie się na zdjęciach sprzed lat. 📢 Tak mieszka Anna Mucha. Piękny apartament w kamienicy jurorki „Czas na show. Drag me out”. Wpadnij do mieszkania Magdy z „M jak miłość” Anna Mucha to celebrytka, która zdobyła rzeszę fanów, gdy wcieliła się w postać Magdy w serialu „M jak miłość”. Aktorka wraz z Jakubem Wonsem oraz córką i synem mieszka w uroczym apartamencie w centrum Warszawy. Koniecznie zajrzyj do eleganckiego mieszkania Anny Muchy i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się gwiazda.

📢 Zaprzęg Świętego Mikołaja dotarł do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Wsparcie otrzymały dzieci z placówek opiekuńczych Zaprzęg Świętego Mikołaja dojechał do celu – Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Dzięki wsparciu naszych partnerów, na rzecz podopiecznych z placówki opiekuńczo-wychowawczej "Mój Dom-Moja Przyszłość" przekazaliśmy blisko 15 tys. złotych.

📢 Wypadek tramwaju i samochodu w Gdańsku! Kierowca zakleszczony między słupem a tramwajem Poważny wypadek w Gdańsku. Na ulicy Warszawskiej doszło do wypadku tramwaju i samochodu osobowego. Mężczyzna, który prowadził auto, został zakleszczony pomiędzy tramwajem a słupem. W związku z wypadkiem występują liczne utrudnienia drogowe. 📢 Bieg pamięci. 200 osób przemierzało trasę w Borzytuchomiu W tym biegu nie ma wygranych, ani przegranych. W XII Biegu i Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Borzytuchomiu wzięło udział około 200 osób.

📢 Ćwiczenia NATO z udziałem gdyńskich lotników. "Praktyka czyni mistrza!". Ostrobok-24 na morzu, ale z powietrza Transport chorego lub rannego marynarza z morza, udzielenie pomocy, przyjęcie śmigłowca na pokład okrętu, to tylko niektóre elementy wspólnych ćwiczeń Ostrobok-24, które są integralną częścią manewrów NATO Steadfast Defender 24. - Każda szansa na współdziałanie z Gdyńską Brygadą Lotnictwa Marynarki Wojennej podczas ćwiczeń daje nam cenną lekcję szkoleniową - podkreśla Marynarka Wojenna RP. Ćwiczenia na Bałtyku zakończą się 8 marca 2024 roku. 📢 Śmiertelny wypadek na DK 20. Nie żyje 47-letni kierujący fiatem Tragiczny wypadek koło Bytowa. 47-letni kierujący samochodem marki Fiat Ducato najprawdopodobniej w wyniku niezachowania szczególnej ostrożności w trakcie wyprzedzania doprowadził do zderzenia czołowego z samochodem marki Mercedes. Nie udało się uratować kierującego fiatem.

📢 Tych parówek nie można kupować ani jeść! Nie dawaj też dzieciom. Co szkodzi? Oto, czego MUSISZ unikać Śniadanie bez parówek? Kolacja bez ciepłych frankfurterek? Kochają je dzieci, smakują dorosłym. Parówki wydają się idealnym dopełnieniem posiłku dla wielu z nas. I moglibyśmy je jeść często. Plusem jest szybkość i łatwość ich przyrządzenia. Jakie są minusy jedzenia parówek? Nie zawsze są dobrym wyborem na posiłek - zwłaszcza dla dzieci. Dlaczego nie powinieneś często jeść parówek? Sprawdź, co mówią o tym dietetycy i specjaliści od żywienia.

📢 Oddział wewnętrzny miasteckiego szpitala zamknięty. Lekarze złożyli wypowiedzenia Lekarze z Miastka złożyli wypowiedzenia umów o pracę. Oddział wewnętrzny dziś (czwartek) zostanie tymczasowo zamknięty. Co stanie się z pacjentami? 📢 Wystawy w Słupsku, Ustce i Swołowie. Na widzów czekają prace fotografów, performerów i malarzy W kilku miejscach w Słupsku i w usteckiej galerii na pasjonatów sztuki współczesnej, malarstwa i fotografii czekają ciekawe wystawy. Zaplanowano też jeden wernisaż - w słupskim starostwie. Zobacz, gdzie możesz się wybrać w najbliższym czasie.

📢 W Słupsku uczczono pamięć robotników pomordowanych w marcu 1945 roku [zdjęcia] W czwartek w Lasku Południowym w Słupsku przy pomniku rozstrzelanych polskich robotników przymusowych odbyły się uroczystości 79. rocznicy ich zamordowania 7 marca 1945 roku. 📢 Najlepsza babka wielkanocna. Tradycyjny przepis na ciasto, które rozpływa się w ustach. Oto puszysta babka idealna do święconki Zbliża się Wielkanoc 2024. Na naszych stołach nie może zabraknąć pysznej drożdżowej babki, jednego z najbardziej tradycyjnych ciast w polskiej kuchni. Mam dla ciebie dokładny przepis, w którym krok po kroku pokażę ci, jak przygotować idealną babkę. Ciasto jest puszyste, delikatne i smakuje wyśmienicie. Wprost rozpływa się w ustach. Wypróbuj przepis na babkę wielkanocną. 📢 Co z Milenium? Co z zielenią? Spotkania dla tych, których obchodzi Słupsk Jaki ma być Słupsk, co powinno tworzyć jego centrum? Co z obecnej zabudowy warto zachować, a co lepiej byłoby zmienić? Czy budynek Milenium wart jest pozostawienia? Jak mieszkańcy mogą współdecydować o rozwoju miasta? Tych, którym losy Słupska nie są obojętne, zapraszamy na trzy spotkania, które odbędą się w najbliższym czasie.

📢 Ci kierowcy po 14 marca muszą się liczyć z konfiskatą auta. Chodzi o nowelizację Kodeksu karnego. „Wprowadzane zmiany mają potencjał" 14 marca 2024 roku w życie wejdą przepisy pozwalające na konfiskatę samochodów pijanym kierowcom. Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu uznaje, że kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu jest jedną z czterech głównych przyczyn śmiertelnych wypadków drogowych. Na polskie drogi każdego dnia wyjeżdża średnio 255 osób kierujących po alkoholu. – Wprowadzane zmiany legislacyjne mają potencjał w ograniczeniu liczby tragicznych wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących – mówi nam adwokat Gabriel Gatner. 📢 Biegli: ofiara upadku z trzeciego piętra Hotelu Słupsk to samobójca W środę przed Sądem Okręgowym w Słupsku na sprawie Piotra Ogrodniczuka, oskarżonego sprawie o zabójstwo z użyciem telewizora, zeznawali biegli z zakresu medycyny sądowej. Według najnowszej opinii pokrzywdzony Jacek B. nie został pobity, a z okna Hotelu Słupsk skoczył sam z zamiarem samobójczym. Świadczą o tym jego obrażenia.

📢 Miastecka Rada Seniorów gotowa do pracy. Czas na klub i siedzibę W Miastku powstała Rada Seniorów. Teraz czas na Klub Seniora i siedzibę, w której najstarsi mieszkańcy miasta mogliby aktywnie spędzać czas. Jest na to szansa. 📢 Czy to syn złamał kręgosłup matce wersalką, czy podstępna choroba? Proces przed Sądem Okręgowym w Słupsku Po pytaniach i wnioskach obrony w sprawie 34-letniego Sławomira T. pojawia się coraz więcej wątpliwości. Dlaczego jego matka leży sparaliżowana pod respiratorem? Czy tu skutek przyciśnięcia wersalką? Czy choroba, która łamie kręgosłup i uszkadza rdzeń przy większym urazie? O ciężkim stanie Elżbiety T., depresji, sercu matki, synu "gniazdowniku" mówiono wiele na wtorkowej rozprawie w Sądzie Okręgowym w Słupsku.

📢 Zmienia się Park Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Niedługo przejdziemy się nowymi alejkami [ZDJĘCIA] Postępują prace przy modernizacji Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Sprzyjają temu warunki atmosferyczne – brak deszczów i mrozów pozwoliły wykonawcy przyspieszyć roboty.

📢 Niedzielna giełda w Koszalinie. Zobacz, co można znaleźć na stoiskach [ZDJĘCIA] W niedzielne przedpołudnie odwiedziliśmy koszalińską giełdę na terenach podożynkowych. Jesteście ciekawi, co można znaleźć na stoiskach? Zobaczcie! 📢 W Marrakeszu pachnie ziołami i płatkami róży. Kasia z Koszalina mieszka tu już 13 lat Nikt tak pięknie nie opowiada o meandrach życia w Marrakeszu, jak ona. Swoje ścieżki wydeptała, mieszkając tu od 13 lat. Poznajcie Katarzynę Ławrynowicz z Koszalina. Tutaj, w Marrakeszu, Jamilah.

📢 Poznaliśmy kandydatów na radnych Komitetu „Łączy nas Słupsk”. Krystyna Danilecka-Wojewódzka rozpoczyna kampanię wyborczą Na spotkaniu w Nowym Teatrze, Krystyna Danilecka-Wojewódzka – prezydent Słupska ubiegająca się o reelekcję - zaprezentowała kandydatów na radnych swojego komitetu wyborczego „Łączy nas Słupsk”. 📢 Postępują prace przy budowie słupskiego ringu. Zobacz, jak wygląda przyszła trasa z lotu ptaka [ZDJĘCIA] Od ulicy Poznańskiej po ulicę Bohaterów Westerplatte. Z powietrza widać już dokładny przebieg budowanego fragmentu słupskiego ringu. Prace postępują na całej długości przyszłej trasy.

📢 Napad na magazyn broni w CSSMW w Ustce i zabójstwo milicjanta w Sławnie 3 sierpnia 1984 roku w Areszcie Śledczym w Gdańsku została wykonana kara śmierci. Skazańcem był 25-letni Janusz Magierski. Wyrok miał stanowić jasny przekaz, że na władzę ludową nikt ręki nie podniesie. Został wydany zanim sprawa trafiła do sądu. 📢 Gdzie saszeta? Najlepsze memy o kotach. Te memy doprowadzą Was do łez. Twój kot też tak robi? (MEMY) 15.02.2024 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Złoto Bałtyku. Wspaniałe bursztyny budzą podziw poszukiwaczy. Zobacz, jakie olbrzymy znajdowane są na plażach Bałtyku. Niesamowite ZDJĘCIA Zobaczcie bursztyn ważący ponad 3 kg oraz wspaniałą kolejną bryłę - zwaną Królową Bałtyku. Jarosławiec - polski Dubaj nad Bałtykiem i jego skarby! Takimi eksponatami może poszczycić się Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Zobaczcie też, jak łowcy skarbów z Bałtyku je odnajdują. Robią to w nocy i za dnia.

📢 Studniówka słupskiej Budowlanki. Wspaniałe kreacje i fantastyczna impreza (zdjęcia) W piątek 19 stycznia w domu weselnym Berela odbyła się impreza studniówkowa tegorocznych maturzystów ze słupskiej Budowlanki. Zapraszamy do galerii zdjęć. 📢 Niech ta wiosna rozpocznie się odjazdowo! W najnowszej rundzie „Naszej Loterii” możesz wygrać elektronikę od Samsunga, Fiata 500 lub gotówkę Zaczynamy nowy miesiąc, a wraz z nim zupełnie nową, odjazdową rundę „Naszej Loterii”, która potrwa aż do 5 kwietnia. Losowania będą się odbywać częściej, a co będzie do wygrania? Najwyższej jakości sprzęt elektroniczny marki Samsung, Fiat 500 lub gotówka! Ruszamy!

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie? 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2024 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 09.01.2024 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Jak to z dworcami i koleją w Słupsku bywało [zdjęcia] W Słupsku rozpoczęto prace związane z budową nowego dworca kolejowego. Ale najpierw zostanie wyburzony ten dotychczasowy. Nowy dworzec ma być ukończony do 2026 roku. Przypominamy, ile już dworców Słupsk miał do tej pory i jakie były dzieje kolei w mieście. 📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać. 📢 Nowe sanatorium w Ustce czeka na poszerzenie strefy uzdrowiska W poszpitalnym budynku w Ustce przy ulicy Mickiewicza powstaje sanatorium. Pokoje i sprzęt rehabilitacyjny czekają na przyjęcie pierwszych kuracjuszy. Jednak problemem są lokalne przepisy uzdrowiskowe, które trzeba zmienić, by obiekt ruszył.

📢 Tak kibicowaliście podczas meczu Czarnych z Anwilem (zdjęcia) Cenne zwycięstwo Czarnych w Słupsku. Świetny mecz rozegrał Jakub Schenk, który zdobył 22 punkty i zaliczył 8 asyst. Rewelacyjny był również Jakub Musiał, który zagrał na wysokiej skuteczności. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 90 najlepszych MEMÓW na Dzień Kobiet. Śmieszne obrazki na Dzień Kobiet 2023 Memy na Dzień Kobiet 2023. W poniedziałek 8 marca swoje święto obchodzą nasze piękne kobiety. W internecie jak zwykle roi się od memów o kobietach. Zobaczcie najlepsze MEMY na Dzień Kobiet! W wszystkim paniom składamy najserdeczniejsze życzenia. To Wasz dzień!

📢 Te przedmioty z PRL to prawdziwe skarby. Rupiecie na których można zarobić. Tych rzeczy szukają kolekcjonerzy staroci 02.03.23 Przedmioty z okresu PRL w naszych domach często zbierają kurz i wydają się zbędnymi bibelotami. Wszystko wówczas było inne, bardziej toporne i bezpłciowe. Dziś wiele z tych przedmiotów wraca do łask. Dzięki upływowi czasu rzeczy takie jak kryształy, biżuteria czy antyki z PRL nabierają realnej wartości. Dla jednych sentymentalna a dla innych materialna, przeliczalna na gotówkę. Tych rzeczy, z pozoru rupieci, szukają kolekcjonerzy i zbieracze przedmiotów z PRL. Można na nich sporo zarobić.

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Dlaczego 8 marca 1945 roku Słupsk stanął w ogniu? Jest nowa hipoteza [zdjęcia] 76 lat temu, 8 marca 1945 roku Słupsk – wówczas Stolp – został zajęty przez wojska radzieckie. Jednym z wydarzeń towarzyszących był wielki pożar centrum miasta. Doszło do niego nie tylko w wyniku sowieckiej samowoli. Nowe spojrzenie na ten temat zaprezentowali słupscy historycy.

📢 Miastotwórcza aleja Wojska Polskiego kiedyś i dziś [zdjęcia] Ta droga przywiodła Słupsk z pozostałości epoki średniowiecza do okna na świat, którym półtora wieku temu stała się kolej żelazna. Dotarła do Słupska od zachodu, ale pomiędzy stacją kolejową a ówczesnymi granicami miasta rozpościerały się mokradła. 📢 Droga na Darłowo zamknięta na dłużej (zdjęcia) Firma Polbud Pomorze informuje o przedłużeniu zamknięcia przejazdu pomiędzy Duninowem, a miejscowością Zaleske do dnia 10 października. Powodem jest zwiększenie prac budowlanych i odkrycie starego obiektu mostowego na cieku wodnym Karwia. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z postępu prac przy budowie nowego przepustu i nasypu.