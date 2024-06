Prasówka 10.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To oni zdobyli mandaty europosłów. Ci politycy zasiądą w Parlamencie Europejskim”?

Prasówka 10.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 To oni zdobyli mandaty europosłów. Ci politycy zasiądą w Parlamencie Europejskim Mimo, że przewaga Koalicji Obywatelskiej nad Prawem i Sprawiedliwością maleje, wybory do europarlamentu wygrywa Koalicja Obywatelska i według najnowszych sondaży, to ona dostanie najwięcej mandatów. Poniżej prezentujemy listy polityków, którzy zasiądą w Parlamencie Europejskim.

📢 Osoby o tych imionach są wredne i zawistne. Unikaj ich jak ognia. Mają ciężki charakter i trudno z nimi współpracować (zdjęcia) 10.06.2024 Od setek lat ezoterycy zajmują się znaczeniem imion. Według wielu z nich imię predysponuje człowieka, który je nosi, do posiadania i eksponowania niektórych cech charakteru. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Jednią są empatyczni i mili inni podli i zawistni. Czy na nasz charakter i zachowanie wpływa imię, które nosimy? Osoby o tych imionach są najwredniejsze. Sprawdź.

📢 Zmiany w Abonamencie RTV w Polsce. Już nikt nie uniknie opłat za słuchanie radia i oglądanie telewizji? 10.06.2024 Zmiany w abonamencie RTV w Polsce to temat, który budzi zainteresowanie wielu obywateli. Abonament RTV, czyli opłata za użytkowanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, jest obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy tych urządzeń. W ostatnich latach pojawiły się istotne zmiany w zasadach i wysokości tej opłaty, które warto znać, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Prasówka 10.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Znamy sondażowe wyniki głosowania. Jak głosowali Polacy? W niedzielę, 9 czerwca, odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Wybieraliśmy 53 naszych przedstawicieli w europarlamencie na kadencję 2024-2029. Znamy już pierwsze, sondażowe wyniki głosowania exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP.

📢 Jak mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich? 📢 Te osoby mogą jechać do sanatorium za darmo. Jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdź, kto znalazł się na liście! Oto osoby, które nie zapłacą za pobyt w sanatorium. Warunkiem jest otrzymanie skierowania od lekarza z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wystawiony dokument musi zawierać szczegółowe uzasadnienie decyzji, na tej podstawie dobrany będzie odpowiedni rodzaj leczenia oraz miejsce, w którym kuracjusz będzie przebywał. Zobacz w naszej galerii, kto może skorzystać z sanatorium za darmo!

📢 Oto najbardziej pożądane zawody na Pomorzu w 2024 roku. Tych fachowców pracodawcy szukają najbardziej [LISTA] Oto najbardziej pożądane zawody w województwie pomorskim. Sytuację na rynku szczegółowo obrazuje raport Barometr Zawodów. Jest to ogólnie dostępne darmowe opracowanie, które obejmuje cały kraj ze szczegółowym podziałem na województwa oraz powiaty. Zastanawiasz się na jakie zawody jest największy popyt? W galerii prezentujemy jak sytuacja przedstawia się na Pomorzu. 📢 W tych zawodach przechodzi się najszybciej na emeryturę. Dla kogo wcześniejsze świadczenie? Sprawdź! Wcześniejsza emerytura w 2024 roku. W których zawodach przechodzi się najszybciej na emeryturę? Są osoby, które mogą to zrobić zdecydowanie szybciej. Zgodnie z obowiązującym polskim prawem, kobiety przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni 65. Niektórzy jednak mogą zrobić to wcześniej. Sprawdź koniecznie! Wszystkie informacje w naszej galerii!

📢 Wędkarstwo to styl życia. Oto najlepsze memy o wędkarzach i ich pasji! Wędkarstwo uznawane jest przez wielu ludzi za styl życia. Jeszcze inni uważają, że to hobby najlepsze na świecie. Internauci przygotowali sporą dawkę śmiesznych memów, z których z pewnością uśmiejesz się do łez. W Internecie można natknąć się na liczne zdjęcia, prezentujące bardzo udane połowy. Nie mówimy tutaj tylko o Polsce, ale również wyprawy Polaków na zagraniczne wędkowanie. Wędkarz mają ogromny dystans do siebie i potrafią się śmiać sami z siebie. Zobaczcie najzabawniejsze memy! 📢 Te imiona noszą najwierniejsi mężczyźni. Sprawdź czy Twój wybranek nosi takie imię! Oto imiona, które noszą najwierniejsi mężczyźni. Na podstawie pochodzenia imienia oraz jego znaczenia można określić, którzy mężczyźni będą wiernymi mężami i partnerami na całe życie. Jesteście ciekawi, jakie męskie imiona uznawane są za najwierniejszych? To właśnie oni są uważani za szczerych i wiernych! Sprawdźcie!

📢 Te osoby nie powinny jeść truskawek. Oto skutki jedzenia truskawek dla organizmu. Nie każdy może je jeść! Truskawki są owocami, które cieszą się bardzo dużą popularnością nie tylko w sezonie letnim. Mają one wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie. Sezon na te pyszne owoce trwa w najlepsze, a my chętnie z tego korzystamy. Są jednak osoby, które nie powinny jeść truskawek, ponieważ może się to dla nich skończyć poważnymi problemami zdrowotnymi. Sprawdź, kto powinien omijać truskawki. 📢 Te choroby uniemożliwiają zdobycie prawa jazdy. Oto osoby, które nie dostaną dokumentu [LISTA] Prawo jazdy jest marzeniem wielu osób. Niestety nie wszyscy mogą starać się o wydanie dokumentu niezbędnego do kierowania pojazdami, nawet jeśli nie miałby problemów ze zdaniem egzaminu. Istnieją choroby, które nie pozwolą nam wsiąść za kierownicę. Różne dolegliwości niekorzystnie wpływają na uwagę i koncentrację. Oto lista osób, która nie może mieć prawa jazdy. Sprawdź koniecznie naszą galerię i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Kobiety mające te imiona to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź koniecznie, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu może zostać odebrane 800 plus! 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź i zapoznaj się z konkretnymi rasami psów!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź! 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w atrakcyjnych cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy! Waloryzacja emerytur 2024. Wzrosła wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto. Sprawdź! 📢 Gala boksu w Karlinie. Mateusz Polski zrewanżował się Janowi Lodzikowi [ZDJĘCIA] W sobotę w hali Homanit Arena w Karlinie odbyła się gala boksu Rocky Boxing Night 19 Karlino. W walce wieczoru zwycięstwo odniósł miejscowy zawodnik, Mateusz Polski. 📢 Horoskop dzienny na poniedziałek (jutro, 10.06). Które znaki zodiaku będą mieć szczęście? Zobacz horoskop na poniedziałek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich znajomych na jutro? Przeczytaj, co zgodnie z horoskopem powinno się wydarzyć w poniedziałek 10.06.2024. Czy doda Ci to skrzydeł? Przeczytaj horoskop na jutro (poniedziałek, 10.06.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Maciej Adamczewski z klubu Strzelec Strzelce Opolskie szachowym mistrzem Krainy w Kratę W sobotę, 8 czerwca, w Zagrodzie Inicjatyw Twórczych w Swołowie odbyły się II Szachowe Mistrzostwa Krainy w Kratę o puchar Wójta Gminy Redzikowo. Turniej miał międzynarodową obsadę i był zgłoszony do oceny rankingowej FIDE. Przyciągnął do Swołowa nawet szachistów z… Gruzji. 📢 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r. Słupszczanie głosowali O godzinie 7 rano rozpoczęły się wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r. Głosowanie potrwa do godziny 21:00. Zostanie wybranych 53 posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego. Odwiedziliśmy lokale wyborcze w Słupsku 📢 Nie żyje Marzena Kipiel-Sztuka. Aktorka znana ze "Świata według Kiepskich" zmagała się z chorobą Informacja o śmierci Marzeny Kipiel-Sztuki obiegła sieć w niedzielę, 9 czerwca. Aktorka znana z serialu "Świat Według Kiepskich" zmagała się z ciężką chorobą. Odeszła w wieku 58 lat.

📢 Puchar Polski w Cheerleadingu Sportowym 2024 w Kobylnicy pod Słupskiem. Co to były za pokazy! Puchar Polski w Cheerleadingu Sportowym 2024 w Kobylnicy za nami. Kilkaset dziewcząt na parkiecie, mnóstwo emocji, wzruszeń i łez. Sobota, 8 czerwca 2024 roku, na długo zostanie w pamięci i sercach – zarówno mieszkańców Kobylnicy, jak i wszystkich, którzy przybyli, aby w tym dniu obchodzić 30-lecie zespołu Cheerleaders Maxi Słupsk. Niestety, w tym dniu odszedł gospodarz tej imprezy – Leszek Kuliński, wójt gminy, co zmieniło plany organizatorów. 📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 09.06.2024 Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich!

📢 Zlot Pojazdów Polskiej produkcji w Borsku przyciągnął fanów motoryzacji z różnych zakątków regionu W Borsku zorganizowano X Zlot Samochodów Polskiej Produkcji. Można tu było zobaczyć maluchy, polonezy, duże fiaty i inne auta, które jeszcze do niedawna królowały na drogach. 📢 Niedzielna giełda handlowa w Koszalinie. Co znajdziesz na stoiskach? [ZDJĘCIA] W niedzielne przedpołudnie odwiedziliśmy koszalińską giełdę na terenach podożynkowych. Jesteście ciekawi, co można znaleźć na stoiskach? Zobaczcie! 📢 Konferencja PKW. "Nie pamiętamy w historii tak spokojnych wyborów" Nie ma żadnych informacji o zakłóceniach w głosowaniu z lokali wyborczych - poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza w niedzielę. Dziś o godz. 7 rano rozpoczęło się głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Polacy wybierają 53 europosłów spośród 1019 kandydatów. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza.

📢 Mieszkanie Maffashion zachwyca fanów. Tu przeniosła się z luksusowej willi uczestniczka „Tańca z gwiazdami”. Tak mieszka Julia Kuczyńska Maffashion to topowa blogerka modowa, która świetnie poradziła sobie w „Tańcu z gwiazdami”. Sprawdzamy, jak mieszka Julia Kuczyńska – gwiazda tanecznego show Polsatu. Tak się urządziła Maffashion z synkiem w ogromnym apartamencie po rozstaniu z Sebastianem Fabijańskim. Zaglądamy do przepięknego domu Julii Kuczyńskiej. 📢 Taekwondziści z regionu z workiem medali Mistrzostw Polski Członkowie sekcje taekwon-do ze Słupska i Ustki wzięli udział w Mistrzostwach Polski Ogólnopolskiej Organizacji Taekwon-do ITF. Zawody rozgrywane były w pobliskim Kołobrzegu więc tym razem silna grupa reprezentowała region słupski. Podopieczni trenerów Karola Winiszewskiego oraz Tomasza Albina zdobyli łącznie 21 medali, w tym aż 3 tytuły Mistrzów Polski! 📢 Pełnia Kwiatowego Księżyca w maju 2024 r. może mieć szczególny wpływ na pewne znaki zodiaku 09.06.2024 Pełnia Kwiatowego Księżyca w maju 2024 r. może mieć szczególny wpływ na pewne znaki zodiaku. Według astrologii, różne fazy Księżyca mogą wpływać na nasze emocje, samopoczucie i życie codzienne, a pełnia często jest uważana za czas kulminacji i intensywności. Poniżej znajduje się przegląd tego, jak Kwiatowy Księżyc może oddziaływać na niektóre znaki zodiaku.

📢 Uwaga !!! Motocykle są wszędzie. Zobacz najlepsze memy o motorach i motocyklistach (NOWE MEMY) 09.06.2024 Motocykle są wszędzie. Nie tylko na drogach - ale także na memach. Zobaczcie najnowszy pakiet najlepszych i najśmieszniejszych memów o motorach i ich właścicielach. Motocykle to styl życia. Zobacz jak internauci śmieją się z właścicieli motocykli. Słoneczna pogoda sprzyja przejażdżkom motorem, a to sprawia, że trzeba mieć oczy dookoła głowy. Motocykliści wyruszyli na drogi a internauci nie próżnują tworząc memy o motocyklistach na pęczki. Zobaczcie najnowsze memy o motocyklistach i ich motorach.

📢 Słupskie Juwenalia. Drugi dzień zabawy i koncertów dla studentów Uniwersytetu Pomorskiego (zdjęcia) W piątek 7 czerwca ruszył pierwsze po awansie słupskiej uczelni do rangi uniwersytetu Juwenalia. Z tej okazji odbywa się szereg imprez, wydarzeń oraz koncertów. W piątek wystąpili Blacha 2115, Tymek oraz Tede. w sobotę zaś na scenie zobaczyć mogliśmy Jamala, Young Leosia oraz dj’skim Skytech.

📢 Mistral Ustka i bliskie "Spotkanie ze sztuką". Obraz trzeba "dotknąć nosem". Nie wystarczy na ekranie laptopa Po raz kolejny goście tłumnie odwiedzili Hotel Rejs, w którym Mistral Ustka zorganizował wystawę prac z pleneru "Spotkanie ze sztuką". Tym razem można było podziwiać dzieła siedmiorga cenionych w Polsce i zagranicą artystów, a Ustka stała się ważnym dla malarzy miejscem. 📢 Mój jest ten kawałek podłogi! Śpiewali słupszczanie razem z Mr Zoob Na słupskich bulwarach dziś było bardzo muzycznie. Setki słupszczan śpiewało razem z zespołem Mr Zoob. Bo kto nie zna tego kawałka?! Mój jest ten kawałek podłogi... Koncert odbył się z okazji 20-lecia Polski w Unii Europejskiej. 📢 Noc Kolekcjonerów na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku to nie lada gratka dla pasjonatów historii i regionu Noc Kolekcjonerów zorganizowana w ramach X Słupskiego Festiwalu Historycznego to już kolejne spotkanie w murach Instytutu Historii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Jej celem jest ożywienie środowiska kolekcjonerów, szczególnie słupskich oraz zaciekawienie dzieci i młodzieży samym kolekcjonowaniem.

📢 Deskorolkowy Puchar Polski 2024 w Słupsku. Fenomenalne popisy zawodników! Słupsk to trzeci z dwunastu przystanków deskorolkowego Pucharu Polski 2024. Zawodnicy zbierają punkty, żeby dostać się na mistrzostwa kraju, które zaplanowane są na wrzesień w Chrzanowie. Słupskie pokazy zapierały dech w piersiach!

📢 65 lat Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”. Wielki festyn dla mieszkańców Z okazji swojego 65-lecia, SSM „Czyn” zaprosiła mieszkańców osiedla na festyn rodzinny. Atrakcji nie brakowało, a pogoda dopisała. Były konkursy i zabawy dla dzieci oraz wystawa archiwalnych zdjęć. 📢 Fantastyczna Czwórka zwycięzcą turnieju Kuczko cUP 3x3 Basket Zwycięzcą drugiej edycji turnieju koszykówki 3x3 Kuczko cUP Basket została drużyna Fantastyczna Czwórka, w której składzie była młodzież grająca w Czarni Słupsk. Turniej zorganizował Samorząd Studencki Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku w ramach juwenaliów.

📢 Tak mieszka Grażyna Torbicka bez męża. Zobacz, jak się pięknie urządziła w modnej dzielnicy. Czy takie wnętrza pasują do ikony stylu? Tak mieszka Grażyna Torbicka, gdy rozstaje się z ukochanym mężem. Gwiazda telewizji często ucieka do stolicy. Ikona stylu od dawna żyje na dwa domu. Zobacz, jakie wnętrza pokochała telewizyjna gwiazda. Zajrzyj do domowego zacisza córki Krystyny Loski i sprawdź, jak się urządziła dziennikarka w modnej dzielnicy. 📢 „Operacja Żelazne Kły”, czyli finał Ligi Klas Mundurowych w Słupsku Na Uniwersytecie Pomorskim odbył się finał Ligi Klas Mundurowych. Wzięło w nim udział 165 uczestników z czterech województw. 📢 Zmarł Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica. Miał 66 lat Nie żyje wójt gminy Kobylnica - Leszek Kuliński. Zmarł nagle, w sobotę 8 czerwca. Miał 66 lat. Podczas naszej ostatniej rozmowy mówił: "Chciałbym jeszcze pracować i jestem przekonany, że moja właśnie rozpoczęta siódma i zarazem ostatnia kadencja, zostanie przeze mnie dobrze wykorzystana. Razem ze wszystkimi pracownikami, instytucjami i jednostkami organizacyjnymi mamy wiele pomysłów i planów, które chcielibyśmy kontynuować i zrealizować tak, aby mieszkańcom żyło się po prostu lepiej..."

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Tyle prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę! 📢 Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. Mrówki mogą być w tych miejscach bardzo uciążliwe i często szukamy najbardziej skutecznego sposobu aby pozbyć się intruzów. Warto spróbować domowe metody, aby je odstraszyć. Mowa tutaj o produktach, które często używamy w kuchni. Oczywiście nie należy pominąć niektórych roślin, które również sprawdzą się w przepędzeniu nieproszonych gości. Oto sprawdzone metody, które z pewnością odstraszą mrówki. Sprawdź!

📢 Oto najlepsze memy o mechanikach samochodowych. Jeśli masz auto, to na pewno zrozumiesz te teksty 08.06.2024 Oto najlepsze memy o mechanikach samochodowych. Nie lubimy do nich chodzić i zdarza się, że podejrzewamy ich o najgorsze. Dopóki mamy auto, to niektóre usterki muszą zostać wykonane w warsztacie. Mechanicy samochodowi są grupą zawodową, wokół której powstało dużo mitów i dowcipów. Memy o mechanikach idealnie punktują wszystko to, co przeciętnemu Kowalskiemu kojarzy się z oddaniem samochodu do warsztatu. Internauci stworzyli śmieszne obrazki z których śmieją się nawet sami zainteresowani. Sprawdź!

📢 Ryś upodobał sobie plażę nad Bałtykiem w miejscowości Wicie! Ryś w miejscowości Wicie (gm. Darłowo - woj. zachodniopomorskie) spacerował ponownie plażą nad Bałtykiem. Wielki kot został wypuszczony przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze zajmujące się odbudową populacji tych zwierząt. Prezentujemy zdjęcia, które nam wysłała pani Małgorzata Sokalska - emerytowany nauczyciel biologii.

📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 08.06.2024 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek netto. O ile zostanie podniesiona twoja emerytura? Emerycie, zobacz ile dostaniesz 08.06.2024 Waloryzacja emerytur 2024. Już w marcu dojdzie do kolejnej waloryzacji obowiązujących stawek emerytur. Jej wysokość określana jest co roku, każdorazowo według wskaźnika waloryzacji. O ile w 2024 roku zostaną podniesione renty i emerytury? Zobaczcie jak prezentować będą się po marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce. Podajemy zwaloryzowane kwoty brutto i netto dla emerytów. Zobacz tabele emerytur po waloryzacji w 2024 roku.

📢 Najlepsze suchary Karola Strasburgera z Familiady. Zobacz najlepsze memy z legendarnym prowadzącym teleturniej Familiada 08.06.2024 Karol Strasburger to znany aktor i legendarny prowadzący Familiadę, który każdy odcinek popularnego teleturnieju rozpoczynał od opowiedzenia dowcipu. Od kilkunastu lat, w każde niedzielne popołudnie siadaliśmy do telewizorów aby obejrzeć kolejny odcinek teleturnieju. Każdy z nas czekał także na kolejny dowcip prowadzącego - Karola Strasburgera. Zobaczcie - oto najlepsze dowcipy Karola Strasburgera z Familiady. 📢 Zdrowe i pyszne pomidory - proste triki na obfite plony. Sprawdź sekrety plantatorów pomidorów. Co zrobić aby obrodziły? 08.06.2024 Nawożenie pomidorów, jeśli jest przeprowadzone prawidłowo, znacznie zwiększa szanse na uzyskanie obfitych i zdrowych plonów. Pamiętaj o regularności, odpowiednich proporcjach oraz obserwacji roślin, a Twoje pomidory będą rosły zdrowo i obficie owocowały. Oto kilka prostych trików i podpowiedzi - jak sprawić aby nasze pomidory były zdrowe i dawały dużo pysznych pomidorów.

📢 Słupskie Juwenalia 2024. W piątek wystąpili Blacha 2115, Tymek oraz Tede (zdjęcia) W piątek 7 czerwca ruszył pierwsze po awansie słupskiej uczelni do rangi uniwersytetu Juwenalia. Z tej okazji odbywa się szereg imprez, wydarzeń oraz koncertów. W piątek wystąpili Blacha 2115, Tymek oraz Tede. Dziś kolejne z nich. 📢 Prokuratura prowadzi postępowanie karne w sprawie ordynatora słupskiego szpitala Prokuratura Rejonowa w Słupsku prowadzi postępowanie karne dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przez ordynatora jednego ze szpitalnych oddziałów w Słupsku. W najbliższych dniach będzie wydana decyzja o formalnym wszczęciu postępowania. Mowa o złośliwym i uporczywym naruszeniu praw pracowniczych. Niewykluczona jest jednak zmiana klasyfikacja czynu. Przypomnijmy, że pielęgniarki zarzucały swojemu szefowi mobbing i molestowanie. On sam twierdzi, że to pomówienia, ale odszedł z pracy. 📢 Finał literackiego konkursu witkacowskiego w Słupsku. Zjawiła się młodzież z całej Polski W Bialym Spichlerzu w Słupsku w piątek, 7 czerwca, odbył się finał V Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Młodzieży. Witkacy. Napisane dzisiaj. Nagrodzono laureatów i wyróżnionych, którzy zjechali na tę uroczystość z całej Polski.

📢 Słupska uczelnia świętuje 55-lecie istnienia. Z tej okazji uroczystości, medale i koncert Choć sam Uniwersytet Pomorski w Słupsku istnieje od roku, słupska uczelnia obchodzi 55-lecie istnienia. Z tej okazji – w piątek 7 czerwca - na uniwersyteckiej auli odbyły się uroczystości z udziałem parlamentarzystów, władz samorządowych, rektorów zaprzyjaźnionych uczelni oraz gości z kraju i zagranicy. 📢 Teleopieka dla seniorów w Miastku. Pierwsze urządzenia rozdane W Miastku pierwsza grupa seniorów odebrała elektroniczne opaski systemu teleopieki. Urządzenia zostały zakupione z programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

📢 Szykują się zmiany na Placu Wolności w Ustce. Nie wszyscy ustczanie je akceptują Ustka zmienia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Placu Wolności. Mają tam powstać bloki mieszkalno-usługowe. Jednak nie wszystkim ustczanom podoba się ten pomysł. Jego przeciwnicy twierdzą, że historyczna przestrzeń miasta powinna służyć mieszkańcom, a nie deweloperce. Nawet jeśli inwestorem jest spółka miejska.

📢 9 najpiękniejszych miast w Polsce według naszych czytelników. Które miejsca w Polsce musisz odwiedzić tego lata? To, że w granicach naszego państwa jest mnóstwo atrakcyjnych lokalizacji do odwiedzenia, nie zaskakuje raczej nikogo – w końcu rodzime parki narodowe, góry i morze od lat zachwycają turystów ze wszystkich stron świata. Inne zakątki także nie zawodzą – oto 9 najpiękniejszych miast w Polsce według naszych czytelników. Które miejsca na mapie kraju wyróżnia szczególna uroda? Są świetne na urlop i city break, bez obaw można je polecić także zagranicznym podróżnikom.

📢 W Ustce citroen zderzył się TIR-em. O włos od tragedii na DK 21 W piątek około godziny 6 rano przed rondem przy wjeździe do Ustki doszło do poważnej kolizji drogowej. Samochód osobowy po zderzeniu z TIR-rem wpadł do rowu. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

📢 Po 3 lata więzienia za pozbawienie wolności słupszczanina ze szczególnym udręczeniem W środę Sąd Apelacyjny w Gdańsku prawomocnie skazał na kary po 3 lata więzienia czworo oskarżonych o pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem, pokopanie, pobicie pięściami i żelazkiem Mateusza K. oraz żądanie okupu od jego znajomego. Do zdarzeń tych doszło trzy lata temu w Redzikowie i Słupsku. 📢 Bieg na 55-lecie Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku po górzystym Lasku Północnym Uniwersytet Pomorski w Słupsku świętuje 55-lecie istnienia uczelni. Jedną z imprez towarzyszących był Bieg na 55-lecie Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Z dystansem 5,5 kilometra zmierzyło się 160 osób. Oprócz tego 23 powędrowały z kijkami nordic walking. Najszybszy był Arkadiusz Kozak. 📢 Trwa budowa drogi S6 Koszalin - Słupsk. Rozpoczęły się pierwsze prace bitumiczne [ZDJĘCIA] W naszym regionie trwają intensywne prace przy budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku z Sianowa do Słupska. Przyjrzeliśmy się, jak przebiegały w ostatnich tygodniach.

📢 Historia słupskich tramwajów. Przez prawie 50 lat jeździły po słupskich ulicach (zdjęcia) Przez prawie 50 lat jeździły po słupskich ulicach oznajmiając swój przejazd dzwonkiem i charakterystycznym dudnieniem stalowych kół po szynach. 📢 Festyn w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku [zdjęcia] Dziś (6 czerwca) w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku nie było zajęć lekcyjnych. Uczniowie, nauczyciele i rodzice wspólnie bawili się na festynie rodzinnym.

📢 Znane miejsca w Ustce. Tak się zmieniały na przestrzeni wieków (zdjęcia) Ustka żyje i zmienia się na przestrzeni czasu. Choć w Ustce mamy wiele pięknych obiektów, ulic i zabytków, to jednak czas wpływa nie tylko na ich wygląd, ale także na kształt otoczenia. 📢 Dzień Nauki i Sportu na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku. Atrakcje dla młodzieży i nie tylko [ZDJĘCIA] W czwartek na terenie kampusu Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku zorganizowano Dzień Nauki i Sportu. W licznych atrakcjach przygotowanych przez organizatorów wzięła udział młodzież ze słupskich szkół.

📢 Szeroka oferta zatrudnienia i porady specjalistów. Plenerowe Targi Pracy i Kariery w Słupsku W czwartek (6 czerwca) przed południem Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku zorganizowało dla słupskiej młodzieży Plenerowe Targi Pracy i Kariery. Swoją ofertę prezentowało kilkunastu pracodawców z regionu. 📢 XVIII zjazd legendarnej drużyny piłkarskiej Cieśliki w Ustce W weekend, 14-16 czerwca, odbędzie się XVIII Zjazd Absolwentów Międzyszkolnego Klubu Sportowego Cieśliki. To tradycja wiernie kultywowana od 2003 roku. Panowie grali w piłkę nożną w latach 1960-1972. Wśród nich są reprezentanci Polski. Dziś zdrowie już im nie pozwala na bieganie za piłką, ale z sentymentem wracają do dawnych czasów. 📢 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Sprawdź, jak głosować. To trzeba wiedzieć przed eurowyborami Wybory do Parlamentu Europejskiego coraz bliżej. Termin wyborów zbliża się wielkimi krokami. Już 9 czerwca wybierzemy eurodeputowanych. Prezentujemy najważniejsze informacje związane z wyborami. Przeczytaj, jak głosować oraz sprawdź obowiązujące zasady. Poznaj odpowiedzi na pytania: ilu posłów liczy PE, jak duża będzie polska delegacja oraz czym zajmuje się Parlament Europejski.

📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic.

📢 Utrudnienia dla pasażerów kolei. Od 9 czerwca komunikacja zastępcza na trasie Słupsk-Lębork W niedzielę, 9 czerwca, zostanie wstrzymany ruch kolejowy na trasie Słupsk-Lębork. Utrudnienia potrwają około dwóch tygodni. Będzie kursować zastępcza komunikacja autobusowa.

📢 Na Starym Rynku w Słupsku saperzy wydobyli 55 tys. sztuk amunicji do niemieckiego karabinu Mauser (zdjęcia) Stary Rynek w Słupsku został zamknięty w promieniu kilkudziesięciu metrów. Na miejscu od rana pracowali saperzy z Lęborka. Po pięciu godzinach akcję zakończono. Wydobyto blisko 55 tys. sztuk amunicji do niemieckiego karabinu Mauser. Pochodzi ona z czasów II wojny światowej. Saperzy podkreślają, że tak ogromne znalezisko zdarza się naprawdę rzadko.

📢 Gorące imprezy w klubie Bajka w Mielnie. Tak bawiliście się nad morzem 15 lat temu [ZDJĘCIA] Archiwalne zdjęcia z mieleńskich dyskotek cieszą się dużym powodzeniem wśród Internautów. Przygotowaliśmy kolejną porcję fotek z klubu Bajka z 2008 roku, w którym bawiło się mnóstwo turystów z całej Polski, a także oczywiście mieszkańcy naszego regionu. Zapraszamy do obejrzenia drugiej części zdjęć z tych imprez.

📢 Osiem zarzutów prokuratorskich dla byłego słuchacza Szkoły Policji w Słupsku Nie pięć, lecz już osiem zarzutów przedstawiła Prokuratura Rejonowa w Słupsku 24-letniemu Jakubowi P., z Myśliborza, który jako słuchacz Szkoły Policji w Słupsku naruszył nietykalność dzieci, znieważył i groził funkcjonariuszom publicznym oraz posiadał narkotyki. 📢 Słupskie ulice, które tworzyły historię tego miasta. Wojska Polskiego, Wolności, Jana Pawła II [ZDJĘCIA] Aleja Wojska Polskiego to bez wątpienia jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic Słupska. Ale to nie jedyna ulica, która miała charakter miastotwórczy i miała bardzo duży wpływ na życie mieszkańców naszego miasta. Do grona tych ulic zaliczyć można również inne. Które? Zapraszamy do naszego materiału. 📢 Ze Słupska do Ustki rowerem. Nową ścieżką wzdłuż drogi czy lasem wzdłuż rzeki? Nowa ścieżka rowerowa, która powstała wzdłuż drogi krajowej nr 21, to długo oczekiwana przez rowerzystów inwestycja. Dzięki temu szybko i sprawnie pokonamy rowerem 20-kilometrowy dystans ze Słupska do Ustki. Nie ma jednak co liczyć na malownicze widoki, ćwierkanie ptaków po drodze, czy nawet na odrobinę cienia. Jeśli chcemy trasy urozmaiconej z pięknymi widokami, jedźmy starą trasą – lasami, wzdłuż Słupi, przez urokliwe wioski.

📢 Ogromny plac zabaw na ukończeniu. Najmłodsi słupszczanie skorzystają z niego już w wakacje [ZDJĘCIA] Dobiega końca przebudowa Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Modernizacja ma się zakończyć w wakacje, wtedy też najmłodsi mieszkańcy będą mogli skorzystać z największej atrakcji – ogromnego placu zabaw, który powstał w miejscu dawnego placu cyrkowego. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 20.05.2024 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Fantastyczny wernisaż w Ustce. Sztuka z górnej półki zagościła tu na dobre Tłum gości odwiedził Hotel Rejs, w którym Mistral Ustka zorganizował poplenerową wystawę prac cenionych w Polsce i zagranicą artystów malarzy. Dzieła mistrzów zachwyciły publiczność, pobudziły wyobraźnię i przekonały, że bez sztuki nie można dzisiaj żyć. A artyści pokochali Ustkę. 📢 UŚMIECH DZIECKA. Głosowanie rozpoczęte! Czeka główna nagroda 40 000 złotych na spełnienie marzeń. Wciąż możesz przesłać zdjęcie dziecka. Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie? 📢 Sanatorium za darmo - komu przysługuje. Te osoby mogą pojechać do uzdrowiska całkowicie za darmo (LISTA) 08.01.2024 Pobyt w sanatorium kojarzy nam się z możliwością wypoczynku i podreperowania swojego zdrowia w uzdrowisku. Do sanatorium można pojechać w Polsce w wiele miejsc. Są uzdrowiska nadmorskie takie jak Ustka czy Kołobrzeg, są uzdrowiska górskie ale i takie jak choć by Ciechocinek znany z ogromnej ilości sanatoriów i leczniczych tężni. Jak często można do takiego sanatorium pojechać? Kto może odwiedzić uzdrowisko i skorzystać z darmowych zabiegów sanatoryjnych? Sprawdziliśmy.

📢 Najpiękniejsze tenisistki świata! Nie tylko dobrze grają, ale i świetnie wyglądają [ZDJĘCIA] Na korcie królują Iga Świątek czy Aryna Sabalenka, ale są też takie tenisistki, które ogrom popularności zdobywają nie tylko za to co robią na meczach, ale często za to jak wyglądają. Oto najpiękniejsze tenisistki świata, które aktualnie grają w tourze WTA. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Śmieszne memy o zwierzakach. Wesołe obrazki z życia Waszych czworonogów (zdjęcia) 21.07.2022 Śmieszne memy o zwierzętach domowych. Zobacz galerię wesołych zdjęć z życia domowych czworonogów. Słodkie psiaki, cwane koty - te zwierzęta mamy w domu najczęściej. Życie z czworonogiem pod jednym dachem często jest okazją do śmiesznych sytuacji. Kto ma w domu zwierzaka wie o tym doskonale. Zobacz śmieszne memy o zwierzakach domoych. 📢 Jak Czesław Lang uratował XVIII-wieczny pałac w Poborowie (ZDJĘCIA) Zespół pałacowo-parkowy w Poborowie (gm. Trzebielino) miał szczęście, że zainteresował się nim Czesław Lang. Znany kolarz kupił go przed laty i systematycznie remontuje. Gdyby tak się nie stało, dzisiaj pewnie pałacu by nie było (tak jak w sąsiednim Cetyniu) albo podzieliłby los dawnych dworów w Trzebielinie czy Łubnie, które są w złym stanie (znajdują się w nim mieszkania). Wszystkie obiekty łączy jedno. Ich dawni właściciele to Puttkamerowie.