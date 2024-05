Prasówka 11.05.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 11.05.2024”?

Prasówka 11.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 11.05.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 11.05.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 11.05.24

📢 Terapia Witkacym? W Słupsku to możliwe. Tak robi Przemysław Laskowski Stanisław Ignacy Witkiewicz uznawany jest za twórcę trudnego w odbiorze. Niezrozumianego. Szalonego. Nie zniechęciło to Przemysława Laskowskiego, który wykorzystuje dzieła genialnego artysty do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. A inspiracją do takiego działania były dwa organizowane w Słupsku konkursy: "Witkacy pod strzechy" i "Witkacy i ja".

📢 Sadzonka za odpady. W sobotę ekologiczna akcja PGK w Słupsku W sobotę, 11 maja, w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PGK przy ul. Bałtyckiej w Słupsku każde gospodarstwo domowe, które dostarczy zamiennie do punktu 2 kg elektrośmieci, 2 kg makulatury,2 kg szkła lub 2 kg zużytych baterii otrzyma sadzonkę.

Prasówka 11.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Gdzie mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

📢 Zamień pora na pomidora - czyli sąsiedzka wymiana roślin w Słupsku Masz nadwyżkę rozsady roślin w swoim ogrodzie? Chcesz wymienić ją na inne cenne sadzonki? Jeśli tak, dołącz do wydarzenia "Zamień pora na pomidora", czyli sąsiedzka wymiana roślin które odbędzie się w sobotę 18 maja przy ulicy Staszica w Słupsku. 📢 Usteccy restauratorzy nie chcą Żabki w Wiosce Wikingów. Znaleźli wsparcie w ratuszu i radzie miasta Właściciele barów i restauracji na usteckiej Promenadzie Nadmorskiej i w okolicy nie chcą sklepu Żabki w Wiosce Wikingów. Urzędnicy ratusza ich wsparli, a w piątek radni rozszerzyli strefę zakazu sprzedaży detalicznej alkoholu o ulicę Chopina. A to oznacza, że sklep nie dostanie koncesji. Tymczasem właściciel w ostatnich dniach otrzymał pozwolenie na użytkowanie rozbudowanego obiektu. 📢 Zamień elektrograty na kwiaty. Akcja ZGK w Ustce "Nie wyrzucaj jak leci, wszystkiego do śmieci" – pod takim hasłem w sobotę 11 maja odbędzie się II edycja Wyprzedaży garażowej i zbiórki odpadów elektronicznych, makulatury i przeterminowanych leków w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ustce. Będą kwiatki, atrakcje dla dzieci i poczęstunek.

📢 200 lat temu zbudowano pałac Puttkamerów w Trzebielinie. Dzisiaj na pałac już nie wygląda Pałac w Trzebielinie zbudowano w 1810 r. Po drugiej wojnie światowej było tu Państwowe Gospodarstwo Rolne. Dzisiaj dawny pałac jest budynkiem z prywatnymi mieszkaniami. I nie wygląda okazale. Po drugiej stronie ulicy zachowały się XIX-wieczne budynki gospodarcze. To obecnie własność prywatna. 📢 Dwa samochody spłonęły na parkingu przy ul. Hubalczyków w Słupsku Na parkingu posesji przy ul. Hubalczyków w Słupsku spłonęły dwa samochody. Na razie nie jest znana przyczyna pożaru.

📢 Firmy w Słupsku i regionie chcą zatrudnić pracowników. Trwa walka o fachowców w tych zawodach! Sprawdź! Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć!

📢 Jechał w Słupsku „na promilach". Nie zatrzymał się do kontroli. Ucieczkę zakończył na drzewie Słupscy policjanci próbowali zatrzymać do kontroli kierowcę renault. Mężczyzna zamiast zatrzymać się do kontroli skręcił w boczną uliczkę, po czym stracił panowanie nad autem i uderzył w drzewo. Badanie alkomatem wykazało, że w jego organizmie są blisko 2 promile alkoholu. 📢 Żołnierze Wojska Polskiego w akcji podczas ćwiczeń. Drawsko Pomorskie, Estonia i wiele innych lokalizacji. Widowiskowe manewry wojska! Bez względu na pogodę, porę dnia, czy roku żołnierze Wojska Polskiego uczestniczą w licznych ćwiczeniach i szkoleniach, w trakcie których doskonalą swoje umiejętności bojowe, organizacyjne, logistyczne, informatyczne. Jak praca polskich żołnierzy wygląda z bliska? Zobacz zdjęcia, które udostępniło Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. 📢 Pijany kierowca uciekał przed policjantami. Potem uderzył w drzewo Od wczesnych godzin porannych policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku pracują na miejscu wypadku, do którego doszło przy ul. Ogrodowej. Funkcjonariusze, którzy prowadzili działania trzeźwość w centrum Słupska, podjęli próbę zatrzymania do kontroli kierującego renaultem. Kierowca zamiast się zatrzymać skręcił w boczną uliczkę i po przejechaniu kilkuset metrów stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo.

📢 Policja w słupskiej filharmonii. Funkcjonariusze wyprowadzili z próby orkiestry zwolnionego dyscyplinarnie muzyka W środę około godziny 9 do słupskiej filharmonii wezwano Straż Miejską, a potem policję. Dyrekcja prosiła o interwencję w sprawie muzyka, który nie chciał opuścić próby orkiestry, chociaż na początku maja został zwolniony dyscyplinarnie. Mimo tej akcji, próba się odbyła, więc zapowiadany na dzisiaj (piątek) koncert się odbędzie. Pod znakiem zapytania stoi natomiast niedzielny występ dyrektor Sinfonii Baltici, która doznała urazu, chroniąc instrument perkusyjny przewrócony w czasie interwencji. Oświadczenie w tej sprawie wydały związki zawodowe skonfliktowane z dyrekcją. W piątek przed godziną 14 otrzymaliśmy uchwałę o wszczęściu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. 📢 Międzynarodowy Dzień Zołzy 2024. Najlepsze memy z zołzą w roli głównej 10.05.2024 Międzynarodowy Dzień Zołzy 2024. Nikt nie chce się przyznać, kto go ustanowił. Nie brakuje kobiet, które twierdzą, że potrafią zachowywać się jak zołza. Czy oby na pewno panie mogą być aż tak złe? Wybraliśmy najlepsze memy i umieściliśmy je w naszej galerii. Sprawdź!

📢 Kaszuby i Kaszubi na archiwalnych zdjęciach z lat 20. i 30. XX wieku. Zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego Po I wojnie światowej na mocy traktatu wersalskiego większość obszaru zamieszkanego przez Kaszubów została włączona do Polski. Opowiedzenie się Kaszubów za Rzeczpospolitą dało jej dostęp do morza – „okno na świat”. Jak żyli i jak wyglądali Kaszubi w dwudziestoleciu międzywojennym możemy zobaczyć na archiwalnych zdjęciach ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Kliknij w zdjęcie. 📢 Pierwsza Komunia Święta 2024. Ile pieniędzy włożyć do koperty, aby nie wyjść na sknerę? Sprawdź! 10.05.2024 Komunia święta 2024. Ile pieniędzy włożyć do koperty, aby nie wyjść na sknerę? To pytanie, które zadajemy sobie bardzo często. Co roku w maju, w kościołach odbywają się pierwsze komunie święte. Nie da się ukryć, że jest to bardzo ważny moment w życiu każdego młodego człowieka. Przyjęło się, że wśród prezentów są również pieniądze. Ile wypada dać? Ile powinien dać ojciec chrzestny, a ile dziadkowie i dalsza rodzina? Sprawdź!

📢 Oto najbardziej popularne prezenty na pierwszą komunię świętą 2024. Te upominki sprawią radość u dziecka! 10.05.2024 Oto najpopularniejsze prezenty na pierwszą komunię świętą w 2024 roku. Zastanawiasz się co kupić? Ten artykuł może Ci pomóc! Okres komunijny, to bez wątpienia szczególny moment w życiu wielu dzieci. Po za oficjalną uroczystością jest także rodzinne świętowanie, a w związku z tym wręczanie prezentów. Wybór jest bardzo duży, ale podjęcie decyzji może przyprawić o naprawdę duży ból głowy. Jakie prezenty będą najbardziej odpowiednie dla dziecka, które przystępuje do pierwszej komunii świętej? Sprawdź modne, najciekawsze i najbardziej popularne w 2024 roku propozycje! 📢 Oto Chiński horoskop finansowy. Te osoby mogą liczyć na duże pieniądze. Do nich może uśmiechnąć się szczęście! 10.05.2024 Chiński horoskop podobnie jak zodiakalny składa się z dwunastu znaków. Przypasowanie do konkretnego znaku dokonuje się na podstawie roku urodzenia. Horoskop ten, cieszy się coraz większą popularnością, również w Polsce. Rok 2024 jest rokiem Drewnianego Smoka. Sprawdź, komu według przepowiedni wróży się szansę na duże pieniądze.

📢 Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! 10.05.2024 Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. Mrówki mogą być w tych miejscach bardzo uciążliwe i często szukamy najbardziej skutecznego sposobu aby pozbyć się intruzów. Warto spróbować domowe metody, aby je odstraszyć. Mowa tutaj o produktach, które często używamy w kuchni. Oczywiście nie należy pominąć niektórych roślin, które również sprawdzą się w przepędzeniu nieproszonych gości. Oto sprawdzone metody, które z pewnością odstraszą mrówki. Sprawdź koniecznie!

📢 Te imiona noszą największe kłamczuchy. Zastanawiasz się kto jest skłonny do kłamstwa? Sprawdź, na kogo lepiej uważać! 10.05.2024 Oto imiona osób, które noszą największe kłamczuchy. Kłamstwo ma krótkie nogi i długi nos - tak mówi znane Polskie powiedzenie. W życiu łatwo można poznać kłamczucha i nie potrzebny nam wykrywacz kłamstw. Wystarczy, że dowiemy się jak ma na imię. To jakie mamy imię, może wpływać na to, jaki mamy charakter. Prezentowaną przez nas listę kłamczuchów, należy oczywiście traktować z dystansem i przymrużeniem oka. Sprawdź koniecznie naszą listę i poznajcie znaczenie imion!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! 10.05.2024 Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu! 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 10.05.2024 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Tyle prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 10.05.2024 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 10.05.2024 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 10.05.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu! 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 10.05.2024 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź obowiązkowo!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 10.05.2024 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w atrakcyjnych cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] 10.05.2024 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy ! 10.05.2024 Waloryzacja emerytur 2024. Od 1 marca wzrosła wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto. Sprawdź! 📢 Poezja i proza w wykonaniu dzieci i młodzieży. Konkurs recytatorski w Zaleskich W świetlicy w Zaleskich odbyły się gminne eliminacje 41. Powiatowego Konkursu Recytatorskiego i Poezji Polskiej. Laureaci będą walczyć w konkursie powiatowym. 📢 Instruktor prawomocnie skazany za spowodowanie wypadku szybowca w Krępie Słupskiej Pilot instruktor szybownictwa został w czwartek prawomocnie skazany przez Sąd Okręgowy w Słupsku za spowodowanie wypadku szybowca w Krępie Słupskiej, którego skutkiem była śmierć 17-letniego kursanta. Do wypadku doszło 3 lipca 2018 roku.

📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy. 📢 Faszyn from Raszyn, czyli moda wprost z polskich ulic. Wyszlibyście tak na ulice? Oni nie mieli z tym problemu Poznajcie kreatorów mody z polskich ulic. To wydarzyło się naprawdę. Tak ubrani ludzie rzeczywiście przechadzali się po naszych ulicach. Niewiarygodne!

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 10.05.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Na kilku głównych ulicach w Słupsku będzie jaśniej. Zaświecą lampy LED Prawie 400 lamp ulicznych w Słupsku zostanie wymienionych na nowoczesne oświetlenie LED. Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku podpisał właśnie umowę na wykonawcą tych robót. 📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 10.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Szykujemy się do walki. To niebezpieczna robota, ale my ją musimy wykonać To, czym się zajmujemy, to jest niebezpieczna robota. Po prostu coś może się zdarzyć. Takie jest ryzyko tego fachu - mówi nam jeden z weteranów Wojska Polskiego, dziś w stanie spoczynku, o śmiertelnych wypadkach żołnierzy w trakcie ćwiczeń. - Szykujemy się do walki, do wojny. Mamy ćwiczyć bez ostrej amunicji, bez materiałów wybuchowych? - pyta retorycznie Naval, weteran JW GROM.

📢 Nadleśnictwo Ustka wycina drzewa w nadmorskim lesie Nadleśnictwo Ustka wycina drzewa w lesie między Ustką a Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej. Mieszkańcy są zaniepokojeni, że znika kolejna część lasu w tej okolicy. Leśnicy twierdzą, że to planowa gospodarka leśna, a wkrótce będzie tu młody las. 📢 Lekarz lęborskiego SOR-u zwolniony. Rodzice 23-latka zarzucają mu błędną diagnozę, która miała przyczynić się do śmierci ich dziecka Dyrekcja lęborskiego szpitala rozwiązała kontrakt z lekarzem, któremu rodzice 23-letniego Kordiana zarzucili błędną diagnozę i odmowę badania tomografii komputerowej głowy, co ich zdaniem, przyczyniło się do jego śmierci. Sprawę bada prokuratura. Na lekarza skarżyli się także pacjenci.

📢 Medyk zaprasza w sobotę na Dzień Otwartej Szkoły i bezpłatne badania Dzień Otwartej Szkoły pod hasłem "Po zdrowie do Medyka" to okazja, aby zapoznać się z kierunkami, na których uczą się uczniowie, ale także skorzystać z bezpłatnych badań i masaży. Organizatorzy zapraszają w najbliższą sobotę, 11 maja. 📢 Słupski szpital zaprasza na piknik zdrowotny i bezpłatne badania profilaktyczne Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku zaprasza na Piknik Zdrowotny w piątek, 10 maja. To okazja, aby wykonać profilaktyczne badania i zadbać o profilaktykę. 📢 Pierwsza taka operacja w Polsce. Z pomocą robota leczono przepuklinę w Gdańsku Pierwszy pacjent w Polsce przeszedł operację przepukliny pachwinowej z wykorzystaniem robota. Zabieg miał miejsce w gdańskim szpitalu Swissmed, a w ramach niego wprowadzono implant do pachwiny z dojścia przez otrzewną. Pan Marcin czuje się dobrze i spodziewa się szybkiego powrotu do pracy.

📢 Festyn europejski w Szkole Podstawowej nr 2 w Słupsku [zdjęcia] W czwartek, 9 maja, w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się festyn europejski. Była parada flag, konkursy, zawody sportowe, degustacje potraw. 📢 Ustecka biblioteka świętuje. Nagrody najlepszym czytelnikom rozdane W trwającym Tygodniu Bibliotek w Bibliotece Miejskiej w Ustce zostały wręczone nagrody czytelnikom, którzy w 2023 roku wypożyczyli najwięcej książek i audiobooków i najczęściej odwiedzali bibliotekę. Galę Czytelnika Roku uatrakcyjnił występ „Muszelek”. 📢 Ogródki działkowe w Słupsku na sprzedaż. Zobacz najciekawsze oferty sprzedaży działek na ROD w Słupsku i okolicy (zdjęcia) Działki to idealne miejsce do do odpoczynku, w spokoju od miejskiego gwaru i pośpiechu? Świetnym pomysłem mogą okazać się działki rekreacyjne i ogrodnicze. Sprawdź, ile kosztują ogródki działkowe w Słupsku wystawione na sprzedaż w serwisie OLX.

📢 Jak ma wyglądać teren przy Emceku w Słupsku? Ratusz czeka na opinie Słupski ratusz czeka na opinie mieszkańców w sprawie zagospodarowania terenu przed Emcekiem przy al. 3-go Maja, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Skwer Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. To jeden z projektów przyjętych w Słupskim Budżecie Obywatelskim na 2024 rok. 📢 Maturzystę z Łęgowa na maturę do Pruszcza Gdańskiego dowieźli strażnicy gminni Pierwszy dzień matur dla maturzysty z Łęgowa, który jadąc do Pruszcza Gdańskiego na egzamin dojrzałości autobusem, utknął w nim z powodu wypadku na drodze, nie zaczął się dobrze. Z pewnością nie tak go sobie wyobrażał. Tym bardziej, że mógł nie zdążyć na maturę. Kłopotem Jakuba przejął się kierowca autobusu, który o pomoc poprosił Straż Gminną. Ci przyjechali i pomogli maturzyście dotrzeć na egzamin maturalny!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 09.05.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 09.05.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 09.05.2024 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek netto. O ile zostanie podniesiona twoja emerytura? Emerycie, zobacz ile dostaniesz 09.05.2024 Waloryzacja emerytur 2024. Już w marcu dojdzie do kolejnej waloryzacji obowiązujących stawek emerytur. Jej wysokość określana jest co roku, każdorazowo według wskaźnika waloryzacji. O ile w 2024 roku zostaną podniesione renty i emerytury? Zobaczcie jak prezentować będą się po marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce. Podajemy zwaloryzowane kwoty brutto i netto dla emerytów. Zobacz tabele emerytur po waloryzacji w 2024 roku.

📢 Najlepsze MEMY na majówkę 2024. Deszcze nie deszcz, zimno czy ciepło. Polacy śmieją się na potęgę i grillują (NOWE MEMY) 09.05.2024 Majówka to najbardziej oczekiwany długi weekend w roku. Kochają go wszyscy. Przy odrobinie szczęścia i dobrze rozplanowanym urlopie można złapać nawet tydzień wolnego od pracy. Co jeśli ta szuka nam się uda? Oczywiście grill. I nie ważna jest pogoda. Leje deszcz? Grillujemy na tarasie, jest zimno? Grilla zrobimy na balkonie. Zobaczcie najlepsze memy o majówce 2024 w całym Internecie. 📢 UWAGA Salmonella. Tych produktów nie kupuj !!! GIS nakazał je wycofać ze sklepowych półek z Biedronki, Lidla, Auchan czy Żabek 09.05.2024 Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed salmonellą w mięsie i zanieczyszczeniami w produktach. Natychmiast nakazał je usunąć ze sklepów takich jak Lidl, Netto, Biedronka, Kaufland, Żabka czy Auchan. Robisz tam zakupy? Tych produktów nie kupuj pod żadnym pozorem. Sprawdź numery serii i daty ważności. Sprawdź najnowsze nowe ostrzeżenie sanepidu - te produkty nakazał wycofać ze sprzedaży.

📢 Pierwsza sesja nowej Rady Gminy Dębnica Kaszubska Na pierwszej sesji Rady Gminy Dębnica Kaszubska w nowej kadencji radni złożyli ślubowanie oraz wybrali prezydium rady. 📢 Ustka opędza się od dzików. Zwierzęta ruszyły na miasto Ustka postanowiła walczyć z dzikami zawczasu. Zwierzęta nie wprowadziły się jeszcze do kurortu na dobre, ale w ostatnim czasie pojawia się ich coraz więcej na ulicach zachodniej części miasta. Nadleśnictwo twierdzi, że te wizyty nie mają nic wspólnego z wycinką drzew w pobliskim lesie. 📢 Pierwsza sesja nowej rady z nowym wójtem gminy Ustka Od wtorku wójtem gminy Ustka jest Rafał Konon. Nie ma jednak większości w radzie. Przewodniczą jej radni z KWW Anny Sobczuk-Jodłowskiej i z niezależnego komitetu. To także nie koniec walki o układ sił, bo sąd nie rozstrzygnął jeszcze protestu wyborczego, dotyczącego ważności wyborów do rady gminy w dwóch okręgach.

📢 To są domy milionerów na Pomorzu. Zobacz luksusowe rezydencje i posiadłości. Ceny - maj 2024 Ekskluzywny dom na Pomorzu to marzenie wielu osób. I choć ofert na pomorskim rynku nieruchomości jest sporo, to jednak niewiele osób może pozwolić sobie na kupno luksusowych rezydencji. Główny powód to finanse, bo aby kupić sobie luksusowy dom nad morzem, musisz mieć minimum 5 milionów złotych. Oto najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl. 📢 Nowa Rada Gminy Kobylnica rozpoczęła działalność Wczoraj, 7 kwietnia, odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Gminy Kobylnica, oficjalnie inaugurująca kadencję 2024-2029. 📢 W Słupsku pod pomnikiem Żołnierza Polskiego uczczono Narodowy Dzień Zwycięstwa W miejskich uroczystości z okazji Narodowego Dnia Zwycięstwa, które odbyły się przy pomniku Żołnierza Polskiego na pl. Zwycięstwa, wzięła udział prezydent miasta Słupsk, wójt gminy Redzikowo, miejscy radni oraz przedstawiciele klubów politycznych i stowarzyszeń.

📢 Matura z matematyki budzi najwięcej obaw. Jednak nastroje wśród słupszczan były dobre O godzinie 9 maturzyści przystąpili do obowiązkowego egzaminu z matematyki. Egzamin na poziomie podstawowym jest obowiązkowy dla wszystkich zdających maturę. Na rozwiązanie zadań maturzyści mają trzy godziny. Matematyka to przedmiot, z którym polscy uczniowie mają najwięcej problemów, stąd też przed egzamin, większy stres. 📢 Kolizja forda z autobusem na rondzie w Słupsku [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Św. Piotra i Obrońców Wybrzeża. Na miejscu pracowali policjanci, którzy ustalili, że 40-letnia kierująca fordem, jadąc ul. Św. Piotra w kierunku ul. Kaszubskiej, wjeżdżając na rondo, nie ustąpiła pierwszeństwa będącemu już na rondzie kierowcy autobusu, który skręcał w ul. Obrońców Wybrzeża.

📢 Od 1 lipca czekają nas rekordowe rachunki za gaz? PGNiG zapowiedział ogromne podwyżki, niektórzy już teraz dostają listy grozy Ogrzewasz dom gazem? Od 1 lipca poczuje to twoja kieszeń. PGNiG podało nowe stawki. Podwyżki są ogromne, to odpowiednio o odpowiednio o 45 proc. i 47 proc. więcej. Jednym z powodów jest fakt, że wraz z końcem półrocza, skończą się również tarcze ochronne. Polacy już teraz dostają listy grozy i są pełni obaw o zasoby swoich portfeli. Ile trzeba będzie wkrótce zapłacić za paliwo gazowe?

📢 Zderzenie ciężarówki z audi. Droga z Krzemienicy do Swołowa jest zablokowana W środę, 8 maja, na skrzyżowaniu w rejonie Krzemienicy i Swołowa, doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym audi. Na miejsce od razu pojechali policjanci słupskiej drogówki oraz straż pożarna. Jedna osoba jest poszkodowana. 📢 Gdzie mieszka Luna? Zobacz, jak żyje córka milionera, która odpadła z Eurowizji 2024. Zobacz luksusowe mieszkanie Luny – galeria zdjęć Luna to młoda piosenkarka, która nie weszła do finału Eurowizji 2024. Muzyczna gwiazda zaśpiewała swój największy hit, czyli utwór „The Tower”, ale poniosła porażkę i spotkała się z falą krytyki. Zajrzyj do apartamentu wokalistki w klimatycznej dzielnicy stolicy. Zobacz warszawski dom córki milionera i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się studentka Uniwersytetu Warszawskiego. 📢 Poznajcie 23 nowych radnych Rady Miejskiej w Słupsku [ZDJĘCIA] We wtorek, 7 maja, odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej Słupska. Ślubowanie złożyło 23 radnych - są wśród nich przedstawiciele różnych zawodów: lekarze, prawnicy, przedsiębiorcy. Są wśród nich lekarze, prawnicy, sportowcy, przedsiębiorcy, pracownicy placówek oświatowych. Dla niektórych jest to pierwsza kadencja, dla innych kolejna. Między najmłodszym a najstarszym radnym są 62 lata różnicy! Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że różni ich wszystko. Ale pewne jest jedno - wszyscy chcą pracować na rzecz swojego miasta - na rzecz Słupska.

📢 W Ustce rządzi Koalicja Obywatelska. Stanowiska w radzie rozdane We wtorek 7 maja po raz pierwszy zebrała się nowa rada miasta w kadencji 2024-2029. Radni i burmistrz Jacek Maniszewski złożyli ślubowanie. Przewodniczącym rady został Krzysztof Korniluk, wiceprzewodniczącymi – Marta Czternastek i Maria Czaplińska. 📢 Jerzy Wójtowicz zaprzysiężony. Jest nowy burmistrz Miastka. Przed nim stoją duże wyzwania Jerzy Wójtowicz zaprzysiężony. Jest nowym burmistrzem Miastka. Przed nim stoją duże wyzwania. Najważniejsza sprawa to szpital. 📢 Bunt oraz relacje z człowiekiem. Maturzyści zadowoleni z tematów z języka polskiego Bunt i jego konsekwencje dla człowieka oraz jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka - to tematy wypracowań matury z języka polskiego, która zakończyła się dziś o godzinie 13. Wypracowanie to najważniejszy element matury z języka polskiego.

📢 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości w Słupsku [ZDJĘCIA] Słupsk upamiętnił 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Miejskie uroczystości zorganizowano pod pomnikiem Jana Kilińskiego.

📢 Urbex Pomorze: Zamek w Łapalicach, stary szpital, kościół. Tak wygląda "Polski Hogwart". To opuszczone budynki na Pomorzu. Straszne, piękne Znasz te opuszczone miejsca i budowle na Pomorzu? Jak się okazuje, tego typu budowli na północy Polski jest sporo. To świetny teren, by rozpocząć swoją przygodę z urbexem. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu. 📢 Power Jump, czyli skacz, ile chcesz. Nowa atrakcja w Redzikowie [zdjęcia] Dziś (1 maja) w kompleksie Parku Wodnego oraz Lodowiska Redzikowo otwarto nową atrakcję. To Power Jump Redzikowo – zabawa głównie dla dzieci, ale dorośli też mogą spróbować. 📢 Alimenciarze ze Słupska i regionu poszukiwani przez policję. Nie chcą płacić na swoje dzieci i ukrywają się przed ich matkami (zdjęcia) Pomorska policja publikuje zdjęcia osób, które notorycznie uchylają się od obowiązku opłacania alimentów na swoje dzieci. Osoby te podlegają karze. Widziałeś kogoś z nich lub znasz ich miejsce pobytu? Daj znać policji dzwoniąc na numer 112 lub 997. Zobacz listę osób, które nie płacą alimentów na swoje dzieci.

📢 Duże zmiany dla pasażerów kolei w Słupsku. Zaczął funkcjonować dworzec tymczasowy Od poniedziałku (25 marca) podróżni w Słupsku korzystają z tymczasowego dworca kolejowego. Dotychczasowy dworzec PKP zamknięto dla pasażerów. Niedługo ruszy jego rozbiórka.

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 To był inny Bytów. Zobaczcie stare zdjęcia. Druga część fotograficznych wspomnień (ZDJĘCIA) Prezentacje miast (Bytów, Kartuzy, Kościerzyna) z 2000 r., ale także zjazd byłych pracowników PGR, czy otwarcie SP nr 2 w Bytowie w 2001 r. oraz wielu inwestycji. To nie wszystko. Zapraszamy do drugiej części wspomnień sprzed ponad 20 lat (lata 2000-2002). Zobaczcie stare fotografie. 📢 Miami Nice, Qugino, Tonic, Lizard, Adamek, Aga - tak bawiliście się kiedyś w słupskich klubach [zdjęcia] Aga, Adamek, Miami Nice, Qugino, Tonic, Lizard, Rokoko - pamiętacie te słupskie kluby? Zobacz, jak bawiliście się na imprezach w Słupsku 10 lat temu. [DRUGA CZĘŚĆ] 📢 Śmieszne memy o zwierzakach. Wesołe obrazki z życia Waszych czworonogów (zdjęcia) 21.07.2022 Śmieszne memy o zwierzętach domowych. Zobacz galerię wesołych zdjęć z życia domowych czworonogów. Słodkie psiaki, cwane koty - te zwierzęta mamy w domu najczęściej. Życie z czworonogiem pod jednym dachem często jest okazją do śmiesznych sytuacji. Kto ma w domu zwierzaka wie o tym doskonale. Zobacz śmieszne memy o zwierzakach domoych.

ZOBACZ KONIECZNIE Miejsca, które Google Maps przed nami ukrywa