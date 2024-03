Prasówka 12.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Aerosol nawiązał współpracę ze słupskim „Ekonomikiem”. Firma zorganizuje dla uczniów zajęcia praktyczne ”?

Aerosol nawiązał współpracę ze słupskim „Ekonomikiem". Firma zorganizuje dla uczniów zajęcia praktyczne Podsłupska firma Aerosol Service produkująca kosmetyki i środki czystości zawarła porozumienie z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Słupsku. W ramach współpracy firma zaprosi do siebie uczniów na zajęcia praktyczne.

📢 Rytmiczne dźwięki bębnów przywołają wiosnę. Impreza w słupskim Rondzie Słupski Ośrodek Kultury zaprasza w sobotę, 16 marca, na imprezę „Rytmiczne roztopy”. Niektóre zajęcia są płatne, obowiązują zapisy. 📢 Policjanci w ciągu godziny odnaleźli zaginionego 7-letniego Maksymiliana ze Słupska Dzięki słupskim policjantom poszukiwania zaginionego 7-letniego chłopca zakończyły się sukcesem. W wyniku intensywnych poszukiwań, całego i zdrowego Maksymiliana funkcjonariusze odnaleźli niespełna godzinę po zgłoszeniu. Był kilkaset metrów od miejsca, gdzie ostatni raz widziała go mama, z którą był na spacerze.

Spieszyli się, teraz pójdą piechotą. Policjanci z Bytowa zatrzymali prawo jazdy piratom drogowym Policjanci każdego dnia weryfikują zgłoszenia w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. W sobotę w związku ze zgłoszeniami nadzorowali drogę wojewódzką w gminie Parchowo. Mundurowi w związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym zatrzymali dwa prawa jazdy. Na kierujących nałożone zostały mandaty karne i 15 punktów karnych. Policjanci zachęcają do korzystania z KMZB i apelują o rozwagę oraz ostrożność na drogach.

📢 Tak mieszka Szymon Hołownia. Tu żyje na co dzień marszałek Sejmu z żoną i córkami. Zajrzyj do ogromnego domu Szymona Hołowni – galeria zdjęć Szymon Hołownia mieszka nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do prywatnego domu Szymona Hołowni. 📢 Adam Treder, kandydat PiS na prezydenta miasta: sto złotych na każde dziecko dla klubu sportowego w Słupsku Bon w wysokości 100 złotych dla słupskich klubów sportowych na każde dziecko będące mieszkańcem Słupska to obietnica wyborcza Adama Tredera, kandydata na prezydenta Słupska z ramienia PiS. Ma to zaktywizować dzieci i młodzież oraz odciążyć rodzinne budżety.

📢 Te aplikacje są niebezpieczne i wyłudzają dane z twojego smartfona. Huawei, Realme,VIVO, Xiaomi, Samsung, usuń te aplikacje 11.03.24 Masz telefon Xiaomi, Samsung, Realme, Huawei lub VIVO? Zobacz, które aplikacje ze sklepu Play Google mogą być niebezpieczne i wyłudzać wrażliwe dane z Twojego telefonu. Tych aplikacji mobilnych nie instaluj na swoim smartfonie. Jeśli już je zainstalowałeś natychmiast je usuń. Możesz stracić dane a nawet pieniądze. Sprawdź czarną listę niebezpiecznych aplikacji na telefony. 📢 Kompletnie pijany 44-letni słupszczanin zataczał się na poboczu krajowej drogi Słupsk-Lębork Pijany 44-letni słupszczanin o mało nie wpadł pod samochód, gdy zataczał się na poboczu krajowej drogi ze Słupska do Lęborka. Kierowcy powiadomili policję, która zgarnęła wędrownika z drogi. Jak się okazało, dobrze się złożyło, bo był poszukiwany do odbycia kary więzienia za oszustwa. Trafił więc od razu do zakładu karnego.

📢 Tak mieszka Marcin Prokop. Prywatna siłownia i pokój gamingowy jurora „Mam talent”. Zajrzyj do domu Marcina Prokopa – galeria zdjęć Marcin Prokop to bardzo znany i lubiany prezenter telewizyjny. Prowadzi m.in. w duecie z Dorotą Wellman poranny program „Dzień dobry TVN” i zabiera nas w podróż za ocean w „Niezwykłych stanach Prokopa”. Zaglądamy do domu dziennikarza na warszawskiej Pradze, w którym mieszka wraz z rodziną. Nie zabrakło w nim miejsca na pokój do grania, stosy książek i siłownię. Zobacz, jak na co dzień żyje Marcin Prokop. 📢 Rozpędzone BMW wjechało w ludzi! Poważny wypadek w Białogardzie [zdjęcia] W poniedziałek kilka minut przed godz 9 na ul. Mickiewicza w Białogardzie doszło do poważnego w skutkach wypadku drogowego. Rozpędzone BMW wjechało na chodnik i uderzyło w ludzi.

📢 Projekt „Aktywność IV” w Słupsku. Szansa dla osób wykluczonych społecznie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku wraz ze Stowarzyszeniem Horyzont, AJ Fabryką Mebli, Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku rozpoczęły realizację projekt partnerski pn. „Aktywność IV”. Projektem zostanie objętych ponad trzysta osób, które otrzymają wsparcie w powrocie na rynek pracy. 📢 Po pożarze w DPS w Przytocku. Wszyscy podopieczni są bezpieczni, będzie remont dachu Po pożarze Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w gminie Kępice wszyscy ewakuowani podopieczni są bezpieczni. Znaleźli schronienie w zastępczych pokojach. Wciąż nie jest znana przyczyna pożaru. 📢 To były buty, które odebrali ludziom. Na terenie dawnego KL Stutthof wciąż można znaleźć ślady jego dawnej działalności Buty znalezione w lasach w okolicach Muzeum Stutthof staną się częścią nowej, muzealnej wystawy. Będą też instrukcje dla wszystkich, którzy natrafią w sąsiedztwie dawnego, niemieckiego obozu koncentracyjnego na historyczne artefakty, lub ich tzw. destrukty. Zaznaczmy, w 2015 roku wydobyto około 400 kg pozostałości butów – odebranych więźniom niemieckich obozów. Takie znaleziska nadal się pojawiają.

📢 Widoczne piersi, suknia z rogiem, kreacja niczym kołdra... Najdziwniejsze stylizacje Oscarów 2024 Te gwiazdy powinny zastanowić się dwa razy, zanim zdecydowały się właśnie na takie stylizacje! Kim Kardashian założyła suknię z rogiem, Ariana Grande wyglądała, jakby zarzuciła na siebie puchową kołdrę, nie zabrakło też epatowania intymnymi częściami ciała. Oscary 2024 obfitowały w emocje, sukcesy filmowe, występy artystyczne, ale także oczywiście – jak co roku – oryginalne stroje. 📢 Biznesowy start w Słupsku. Jak zdobyć środki na działalność gospodarczą? Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku organizuje we wtorek, 12 marca, bezpłatny webinar na temat pozyskiwania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Termin zgłoszeń mija dziś. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 11.03.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 "Śledziowe żniwa" na Zalewie Wiślanym. Sezon zaczął się nieco szybciej! W 2024 roku na Bałtyku będzie można złowić 40 tys. ton śledzi Miesiąc wcześniej niż w poprzednich latach zaczęły się na Zalewie Wiślanym połowy śledzi. Czas ten jest nazywany przez rybaków "śledziowymi żniwami", bo łowią wówczas najwięcej. W tym roku rybacy sprzedają rybę za podobną cenę jak rok temu - kilogram kosztuje 2,5-2,70 zł.

📢 Koncert pełen zadumy i muzyka z bajek Disneya. Zaprasza słupska filharmonia Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku w ten piątek, 15 marca, zaprasza na koncert oratoryjny, na którym usłyszymy requiem, czyli mszę żałobną. W niedzielę, 17 marca, ma natomiast propozycję dla najmłodszych melomanów. W ramach koncertu familijnego "Bajeczny Broadway" usłyszymy najbardziej znane utwory z filmów Walta Disneya. 📢 Tym znakom wiosna teraz sprzyja. Mogą nieźle zarobić! Taka okazja tylko dziś! Jeśli Twoim znakiem zodiaku jest Baran lub Ryby, ten poniedziałek to twój szczęśliwy dzień! Astrologowie opisują, że właśnie w tym momencie Wenus znajduje się w znaku Ryb, a znak Barana aktywowany jest przez Księżyc. Wydarzenie to, związane z początkiem roku i nadchodzącą wiosną, oznacza między innymi wyjątkowo duże szanse na odniesienie sukcesów, szczególnie tych związanych z finansami...

📢 Oto najdziwniejsze nazwy polskich wsi. W niektóre aż trudno uwierzyć 10.03.2024 Jadąc samochodem przez Polskę można się często... uśmiechnąć. Polskie wsie, kolonie i przysiółki mają często bardzo dziwne nazwy. W niektóre, zwłaszcza te wulgarne, aż ciężko uwierzyć. Wybraliśmy te najśmieszniejsze, podajemy także ich lokalizację. Te miejsca istnieją naprawdę! 📢 Kto dusił burmistrza? I tajemniczy pakt z diabłem. Bytowskie legendy Kto dusił burmistrza Bytowa? Jak uniknął śmierci? Każde miasto, małe czy duże ma swoje legendy i ciekawostki. Ma je także Bytów. 📢 W Ustce zaczęła się refulacja plaży. 200 tysięcy kubików z morskiego dna na brzeg W Ustce rozpoczęło się pogłębianie toru wodnego i jednocześnie refulacja plaży. Przed wejściem do portu pracuje nowoczesna, zbudowana w 2023 roku pogłębiarka Hegemann V. Na plaży wschodniej pojawił się ciężki sprzęt.

📢 Dzieje Stoczni Ustka. Wypływanie poza Bałtyk (część IV) Nowo zbudowane w usteckiej stoczni statki i kutry zaczęły odpływać do armatorów mających swoje macierzyste porty na morzach poza Bałtykiem. Przepływały nawet oceany. Tym się zapisywał początek dekady lat osiemdziesiątych minionego stulecia, ale stocznia o międzynarodowej pozycji jakoś nie mogła poradzić sobie z wdrażanymi w kraju reformami gospodarczymi. 📢 Jezioro Herta koło Osiek w gminie Borzytuchom wzbudza strach. Straszne historie krążą po wsi O tym jeziorze to tyle historii krąży po wsi, że aż trudno zliczyć – mówi pan Jan z Osiek. – Wszystkie straszne, że włos na głowie się jeży. Trudno powiedzieć, która z nich prawdziwa, która wymyślona, pewne jest jednak to, że gdy już mrok zapada, nad Hertę nikt nie chodzi…

📢 Ustka jako plener filmowy. Jakie filmy nakręcono w tym mieście? [zdjęcia] Ustka przyciąga nie tylko turystów. Przyjeżdżali tu również filmowców, którzy poszukiwali plenerów do nakręcanie filmów. W jakich znanych filmach wykorzystano usteckie widoki? 📢 [Icon Sea Czarni Słupsk przegrali z GTK Gliwice 72:81 ZDJĘCIA, WIDEO) W 23 kolejce Orlen Basket Ligi, Icon Sea Czarni Słupsk rozegrali mecz z GTK Gliwice. Niestety gospodarze musieli uznać wyższość zawodników z Gliwic i ostatecznie przegrali 72:81. 📢 Groźna kolizja w Słupsku. Dwa pojazdy poważnie uszkodzone W piątek późnym wieczorem w Słupsku doszło do groźnego zdarzenia drogowego, w którym uczestniczyły volkswagen i BMW. Jedna osoba trafiła do szpitala. 📢 Zabójstwo w Chojnicach? Znaleziono ciało 68-latka! Policja zatrzymała w Gdyni mężczyznę Tragedia w Chojnicach. W jednym z mieszkań na terenie miasta znaleziono w piątek 8 marca ciało 68-letniego mężczyzny. Wieczorem policjanci w Gdyni zatrzymali 35-latka, który może mieć związek z tą sprawą.

📢 "Najpiękniejsze meble przyniosłam ze śmietnika". Mirella i jej pracownia (ZDJĘCIA) Nigdy nie przyszłoby jej do głowy, aby wyrzucić starą komodę, skrzynię, czy krzesło. - Każdy mebel ma swoją duszę, trzeba ją tylko odkryć - mówi Mirella Pyszny z Grąsina koło Słupska. - Wystarczy kilka śrubek, młotek, pędzle, farby kredowe i powstaje prawdziwe dzieło sztuki. 📢 Pożar na cmentarzu w Ustce. Prawdopodobnie ktoś wrzucił do śmietnika zapalony znicz W sobotę przed godziną 10 przechodnie zauważyli potężny dym unoszący się nad usteckim cmentarzem. Okazało się, że w nowej części nekropolii doszczętnie spłonęły trzy plastikowe śmietniki do segregacji odpadów.

📢 Poznajesz ten most? Zgadnij w jakim mieście jest. Aż dech zapiera! To chluba Bytowa i obowiązkowy punkt spacerów nie tylko zakochanych. Most przez wiele lat popadał w ruinę, ale kilka lat temu został odremontowany. Teraz to perełka miasta na Kaszubach. Warto wybrać się wieczorem - wówczas budowla jest przepięknie oświetlona.

📢 Słuchacze Szkoły Policji w Słupsku po raz kolejny podarowali krew Kolejna szlachetna akcja słuchaczy Szkoły Policji w Słupsku. 27 policjantów oddało krew, a czekolady dawcy krwi przekażą dzieciom z rodzinnych domów dziecka w powiecie słupskim. 📢 Jeszcze kilka tygodni do zakończenia prac na DK 21 na trasie Słupsk - Ustka Kończą się prace na odcinku drogi krajowej nr 21 Słupsk-Ustka. Według najnowszego kontraktu inwestora - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i wykonawcy – firmy COLAS Polska droga ma być gotowa w połowie kwietnia. Inwestycja trwa już dwa i pół roku. 📢 Dzień Kobiet 2024. Te memy rozbawią Cię do łez. Sprawdź z czego śmieją się internauci! Dzień Kobiet 2024. Nikomu nie trzeba przypominać, że 8 marca kobiety mają swoje święto. Dzień Kobiet cieszy się w Polsce dużą popularnością. Internauci w związku z tym tworzą śmieszne obrazki, które mogą rozbawić nie jedną osobę. Świętować ten dzień można na poważnie oraz z przymrużeniem oka. Zobaczcie najlepsze memy na Dzień Kobiet!

📢 Tajemnica zatopionych dzwonów. Gdzie się podziały? Czy nadal leżą na dnie jeziora? Każde miasto, a nawet małe miejscowości mają swoje mity i opowieści o duchach, nawiedzonych miejscach, strasznych historiach i ciekawych wydarzeniach. Ileż to razy czytaliśmy o ukrytych skarbach? A dziś przypomnimy legendę o zatopionych dzwonach.

Czy historie przekazywane z pokolenia na pokolenie wydarzyły się naprawdę? Trudno powiedzieć. W każdym podaniu jest podobno ziarno prawdy. Traktujmy je jednak z przymrużeniem oka. Ciekawe historie zebrał Marek Miler w "Bytowskich bajaniach i innych opowieściach".

📢 Na poligonie w Ustce ćwiczyli żołnierze z wojsk obrony przeciwlotniczej Na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce odbyło się zgrupowanie pododdziałów artyleryjsko-rakietowych Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. 📢 Ust-46 poszedł na dno. Ocaleniem tratwa i niesamowita solidarność korabiowskich załóg Załoga UST-46 wracała z łowiska jako jedna z ostatnich. Wieczorem 8 marca 1968 roku kuter znalazł się w odległości 2,5 mili od brzegu na wysokości Rowów. Żony rybaków niecierpliwie oczekiwały powrotu mężów, by wspólnie świętować Dzień Kobiet. Jednak zabawy nie było. Szyper Tomasz Nowak nadał do Radio-Korab dramatyczne wezwanie: - Toniemy! Zawiadomcie kuter ratowniczy!

📢 W Dniu Kobiet w usteckim „Koperniku” o sztuce makijażu Kolorowo, słodko, radośnie. O wartości kobiety, makijażu w recepcji hotelowej i pielęgnacji cery. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce Dzień Kobiet świętowano z pożytkiem dla ciała i ducha. 📢 Niebezpieczny gangster sprowadzony do Polski. Będzie świadkiem w słupskim procesie o zabójstwo Wojciecha N. W czwartek przed Sądem Okręgowym w Słupsku przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym nie doszło do wygłoszenia mów końcowych. Proces został wznowiony głównie na wniosek prokuratora. Dlatego, że w środę Polsce został przekazany ścigany europejskim nakazem aresztowania Marcin K., który brał udział w uprowadzeniu Wojciecha N. Na następnej rozprawie zostanie on przesłuchany jako świadek. 📢 Życie Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku na starych fotografiach. To najstarsza placówka Szkoła Podstawowa nr 1 w Miastku to najstarsza placówka oświatowa w Miastku. W tym roku obchodzi swoje 79-lecie. Zapraszamy do obejrzenia archiwalnych zdjęć. To część pierwsza tej unikalnej fotograficznej kroniki. Poszukajcie się na zdjęciach sprzed lat.

📢 Śmiertelny wypadek na DK 20. Nie żyje 47-letni kierujący fiatem Tragiczny wypadek koło Bytowa. 47-letni kierujący samochodem marki Fiat Ducato najprawdopodobniej w wyniku niezachowania szczególnej ostrożności w trakcie wyprzedzania doprowadził do zderzenia czołowego z samochodem marki Mercedes. Nie udało się uratować kierującego fiatem. 📢 Czy to syn złamał kręgosłup matce wersalką, czy podstępna choroba? Proces przed Sądem Okręgowym w Słupsku Po pytaniach i wnioskach obrony w sprawie 34-letniego Sławomira T. pojawia się coraz więcej wątpliwości. Dlaczego jego matka leży sparaliżowana pod respiratorem? Czy tu skutek przyciśnięcia wersalką? Czy choroba, która łamie kręgosłup i uszkadza rdzeń przy większym urazie? O ciężkim stanie Elżbiety T., depresji, sercu matki, synu "gniazdowniku" mówiono wiele na wtorkowej rozprawie w Sądzie Okręgowym w Słupsku. 📢 Zmienia się Park Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Niedługo przejdziemy się nowymi alejkami [ZDJĘCIA] Postępują prace przy modernizacji Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Sprzyjają temu warunki atmosferyczne – brak deszczów i mrozów pozwoliły wykonawcy przyspieszyć roboty.

📢 „Dla nas przedsiębiorczość to klucz do rozwoju miasta”. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało kandydatów do słupskiej rady miejskiej Prawo i Sprawiedliwość w poniedziałek zaprezentowało kandydatów do Rady Miejskiej w Słupsku. Adam Treder, kandydat PiS na prezydenta miasta, przedstawił kolejne propozycje wyborcze swojego ugrupowania. 📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii!

📢 Pogodny weekend nad morzem. Długie spacery i morsowanie w Ustce [ZDJĘCIA] Piękna pogoda przyciągnęła turystów. Na usteckich deptakach i plażach pojawiło się wielu mieszkańców z regionu słupskiego. Na plaży zachodniej odbyło się cotygodniowe morsowanie. Zobacz zdjęcia.

