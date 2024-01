Prasówka 13.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Grupa Sierleccy Czarni Słupsk przegrali z Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 65:85”?

Prasówka 13.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk przegrali z Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 65:85 Po trzech wyjazdowych meczach z rzędu, Grupa Sierleccy Czarni podejmowała na własnym parkiecie gości z Ostrowa Wielkopolskiego.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 13.01.24

📢 Szkoła Policji w Słupsku szkoli funkcjonariuszy do misji pokojowej w Kosowie W Szkole Policji w Słupsku rozpoczęły się ćwiczenia Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, która pełnić będzie służbę w ramach kontyngentu pokojowego w Kosowie. Przez miesiąc policjanci będą poznawać specyfikę służby w tym kraju. 📢 Prokuratura potwierdza - Jolanta K. nie zginęła w wypadku w Mezowie. Wcześniej została zamordowana! W piątek, 12 stycznia po godzinie 15 prokuratura potwierdziła, że 31-letnia Jolanta K. nie zginęła w wypadku kolejowym na przejeździe niestrzeżonym w Mezowie (po. kartuski), do którego doszło 10 stycznia późnym wieczorem. Potwierdził się gorszy scenariusz - kobieta została wcześniej zamordowana, a wypadek na torach został upozorowany.

Prasówka 13.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W słupskim szpitalu wykonano pierwsze operacje przy użyciu robota operacyjnego Da Vinci W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku wykonano trzy pierwsze operacje przy użyciu robota operacyjnego Da Vinci. Pierwsze zabiegi przeprowadził urolog dr Marcin Klim i wszystkie odbyły się w zakresie leczenia raka prostaty. To milowy krok w zakresie medycyny i stawia słupską placówkę w czołówce najlepszych w kraju.

📢 Wojna na Ukrainie 2024 na żywo. Najnowsze informacje - relacja 12 stycznia 2024 roku jest 688. dniem wojny. W wyniku nocnego ataku rakietowego na Charków uszkodzony został budynek kompleksu hotelowego, w którym przebywało ponad 30 cywilów. Wśród rannych są dziennikarze tureckiej gazety. 📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska w posiadłości z prywatnym stawem. Wyjątkowy dom piosenkarki zaprojektowany przez męża – zobacz w galerii Justyna Steczkowska mieszka w luksusowej rezydencji z ogrodem, boiskiem i stawem pod Warszawą. Autorem projektu imponującej willi jest mąż wokalistki – Maciej Myszkowski, który od lat zajmuje się zawodowo aranżacją wnętrz i architekturą. Elegancki dom Justyny Steczkowskiej otoczony jest przepięknym ogrodem. Tu gwiazda uwielbia spędzać wolne chwile, gdy za oknem świeci słońce. Zobacz, jak się urządziła Justyna Steczkowska. 📢 Tragedia na przejeździe kolejowym w Mezowie. Śmierć kobiety to wypadek, czy morderstwo? Śledczy rozważają zabójstwo i upozorowanie wypadku Na przejeździe kolejowym w Mezowie (powiat kartuski) doszło do zderzenia pociągu PKM z samochodem osobowym. Wewnątrz ratownicy zastali martwą kobietę. I to niestety jedyne pewne informacje w tej sprawie. W mediach pojawiły się informacje, a w zasadzie - póki co - spekulacje, że kobieta została zamordowana, a wypadek upozorowany. Sprawę bada policja i prokuratura.

📢 Zima 30 lat temu. Białe szaleństwo w Słupsku i regionie [ZDJĘCIA] Zima była normalna, zgodna z kalendarzem i astronomią, nikogo niczym nie dziwiła, a raczej zachwycała swymi objawami. 📢 Zbyt małe doświadczenie instruktora było przyczyną wypadku szybowca w okolicach Pruszcza Gdańskiego Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała raport końcowy z wypadku szybowca we wrześniu 2022 roku, który miał miejsce w okolicach Pruszcza Gdańskiego. W zdarzeniu ranne zostały dwie osoby - 55-letni instruktor i 19-letni uczeń. Zdaniem komisji główną przyczyną wypadku było małe doświadczenie instruktora.

📢 Tak mieszka Krzysztof Miruć. Zobacz w galerii, jak się urządziła w lesie telewizyjna gwiazda. Do kogo należał dom Krzysztofa Mirucia? Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, kto był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia.

📢 Takie będą emerytury w Polsce. ZUS przyjął trzy scenariusze: optymistyczny, pośredni i negatywny. Co oznaczają? Kondycja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych powinna interesować każdego z nas. W końcu to on odpowiada za finansowanie naszych emerytur. Jak to wygląda obecnie? Każdy z trzech wariantów rozpisanych przez ZUS przewiduje, że liczba emerytów będzie rosnąć, a z nią także ilość problemów. 📢 Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w Crystal Club w Słupsku [ZDJĘCIA] Za nami pierwszy imprezowy weekend 2024 roku w Crystal Club w Słupsku. Imprezowiczów nie brakowało! Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na ostatnich imprezach. 📢 Tak wyglądają najdroższe rasy psów. Za rasowego psa zapłacisz kilkadziesiąt tysięcy złotych. W te ceny naprawdę ciężko uwierzyć Zastanawiałeś się nad zakupem rasowego psa? Ceny najdroższych psów wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć cena psa znajdującego się na podium może zaskoczyć. W galerii przedstawiamy ceny najdroższych psów na Pomorzu. Wszystkie pochodzą z portalu OLX z ogłoszeń, które można znaleźć w województwie pomorskim.

📢 Teresa Rosati od lat ubiera polskie i zagraniczne gwiazdy. Prywatnie jest mamą Weroniki Rosati. To po niej aktorka odziedziczyła urodę! Weronika Rosati jest jedną z piękniejszych i najbardziej utalentowanych polskich aktorek. Warto jednak poznać także nazwisko jej matki. Teresa Rosati to uznana projektantka mody, która ubierała wiele polskich i zagranicznych gwiazd. Jej przygoda z modą rozpoczęła się, kiedy była jeszcze małą dziewczynką.

📢 Ścieki wpadają do rzeki, zagrożone są hodowle pstrąga. Sprawie przyjrzy się prokurator Smród i brunatny kolor wody nie pozostawia wątpliwości, że ktoś nocą spuścił ścieki do rzeki Okalicy. Hodowcy ryb są załamani. Interweniuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i policja. Do prokuratury wpłynęły cztery zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. 📢 Słupsk ponad 50 lat temu. Jak zmieniło się miasto? [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Słupsk w latach 70. ubiegłego wieku? W wielu miejscach miasto zmieniło się radykalnie, z kolei w innych w niewielkim stopniu. Jednak zarówno w jednym, jak i drugim przypadku można rozpoznać, że to Słupsk. Z naszego archiwum wyszukaliśmy stare zdjęcia miasta.

📢 Widoczny biustonosz i spódniczka niczym bombka z ogromną kokardą. Nietypowe stylizacje gwiazd na premierze filmu „Fuks 2” Jedne z pań zdecydowały się na klasyczną elegancję, inne postawiły na modowe eksperymenty. Na prapremierze filmu „Fuks 2” pojawiło się wiele znanych osobistości świata show-biznesu. Niektóre kreacje, jak bluzka odsłaniająca atuty czy też spódniczka przypominająca wielką bombkę, skutecznie zwróciły na siebie uwagę. Zobacz zdjęcia z wydarzenia! 📢 Magdalena Pałasz to nowa gwiazda TV. Taka prywatnie jest ekspertka od skoków z TVN i Eurosportu. Góralka z Podhala zachwyca 12.01.2024 Bystra, elokwentna, odważna, urodziwa - taka właśnie jest Magdalena Pałasz, która w ostatnich latach zgrabnie przeskoczyła ze skoczni do studia i stała się jedną z najciekawszych telewizyjnych postaci zimowego sezonu. Zawodniczka z Nowego Targu towarzyszy kibicom oglądającym transmisje telewizyjne z konkursów skoków narciarskich w TVN i Eurosporcie, spotykając się z ich przychylnymi komentarzami. Jeden z fanów nazwał ją w mediach społecznościowych "Najpiękniejszym Aniołem w skokach narciarskich". Poznajcie Magdalenę Pałasz. W sezonie Pucharu Świata 2023/2024 nic się nie zmieniło i Magdalena Pałasz wciąż opowiada widzom o skokach w studiu TVN.

📢 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk wracają do hali Gryfia Po trzech wyjazdowych meczach z rzędu, Grupa Sierleccy Czarni na własnym parkiecie podejmie gości z Ostrowa Wielkopolskiego. 📢 Te kwiaty nie boją się zimy. Nie musisz się nimi przejmować, gdy przychodzą mrozy. Polecamy aż 21 pięknych i łatwych w uprawie roślin Jeśli szukamy pięknych i łatwych w uprawie roślin do ogrodu, warto postawić na kwiaty, które są wieloletnie oraz odporne na mróz. Nie wymagają one okrywania na zimę i kwitną przez lata. Wybraliśmy 21 najpiękniejszych gatunków kwiatów, którymi nie trzeba się przejmować, gdy przychodzą mrozy. Niektóre lubią słońce, inne wolą cień, więc mamy propozycje do różnych ogrodów. Polecamy kwiaty, które są najbardziej odporne na mróz. 📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 To NAJPIĘKNIEJSZE kobiety Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 Skarb znaleziony na boisku. Dzieci podzieliły go między siebie. Zobaczcie zdjęcia Skarb znaleziony na boisku to kilkaset srebrnych monet. Do jego przypadkowego znalezienia, w czasie gry w piłkę nożną, doszło prawie 60 lat temu w ówczesnym powiecie miasteckim, a konkretnie w Białym Borze. O znalezisku rozpisywały się wszystkie ogólnopolskie gazety. Oto historia skarbu. 📢 Które auta nie mogą jeździć na nowe paliwo E10? Mamy listę samochodów, które nie mogą tankować nowej benzyny 12.01.2024 Benzyna E10 od stycznia zastąpiła popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić, czy twój samochód może jeździć na E10?

📢 Konflikt pod słupskim schroniskiem dla zwierząt. „Boimy się o swoich wolontariuszy i psy” Pod słupskim schroniskiem dla zwierząt rozgorzał konflikt pomiędzy wolontariuszami a mieszkańcami jednego z domów przy ul. Sportowej. Ostatnio doszło do rękoczynów, które uwiecznione zostały na filmie nagranym telefonem. Interweniowała policja.

📢 Mija pięć lat od zabójstwa prezydenta Pawła Adamowicza 13 stycznia 2019 roku, podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Paweł Adamowicz został zaatakowany przez napastnika, który wtargnął na scenę na Targu Węglowym. Mężczyzna kilkakrotnie ugodził nożem prezydenta Gdańska. Reanimacja trwała blisko godzinę, operacja w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym godzin pięć. Pawła Adamowicza nie udało się uratować, zmarł następnego dnia. Tragedia wstrząsnęła Gdańskiem i Polską. 📢 Droga S6. Trwają prace przy budowie brakującego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa [ZOBACZ ZDJĘCIA] W naszym regionie trwają intensywne prace przy budowie brakującego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa. Zobaczcie, jak przebiegały one w ostatnich tygodniach. 📢 Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA Zimy w PRL-u to były prawdziwe zimy, a wiele z nich zasługiwało na miano "zimy stulecia". Do Polski wróciła zima, który przynosi ochłodzenie i opady śniegu. Poniedziałkowi 8 stycznia 2024 roku daleko jednak do największych załamań pogody w Polsce. Najgorzej było w 1979 roku, kiedy opady śniegu sparaliżowały kraj. Zapraszamy do NASZEJ GALERII.

📢 Najpopularniejsze termy w Polsce. Które cieszą się najlepszą opinią internautów? Sprawdźcie i zaplanujcie weekendowy relaks Kiedy zima znowu panuje w Polsce, wszyscy marzymy o wypoczynku w cieple – gorące źródła termalne nadają się do tego idealnie. Ale które termy w Polsce są najlepsze, a przynajmniej cieszą się najlepszą opinią wśród użytkowników? Sprawdziliśmy to! Zapraszamy do galerii, w której znajdziecie ranking 15 najpopularniejszych term w Polsce, ułożony według opinii internautów. To świetna podpowiedź, gdzie wybrać się już w najbliższy weekend.

📢 Już w sobotę wielki koncert dla wszystkich miłośników muzyki. W Jezierzycach odbędzie się finał XXIII Festiwalu Kolęd i Pastorałek Festiwal Kolęd i Pastorałek co roku przyciąga do Jezierzyc artystów i miłośników muzyki z całego regionu. Już w sobotę (13 stycznia) odbędzie się finał 23. edycji świątecznej imprezy. Początek o godz. 17. Wstęp na wydarzenie jest wolny!

📢 Piątek, 12 stycznia dniem wolnym w słupskim szpitalu. Nieczynne poradnie i laboratorium Jeśli na piątek, 12 stycznia, planujesz wizytę w poradni specjalistycznej lub w laboratorium słupskiego szpitala, spotka cię rozczarowanie. Szpital pracuje w tym dniu jak w weekendy i święta. SOR i przychodnia POZ pracują normalnie. 📢 Protest wolnych Polaków NA ŻYWO Manifestacja przeciwko aresztowaniu Kamińskiego i Wąsika oraz przejęciu mediów publicznych 11 stycznia o 16:00 pod Sejmem rozpoczął się Protest wolnych Polaków. To wyraz sprzeciwu przeciw działaniom koalicji rządowej, która bez podstaw prawnych - usprawiedliwiając się próbą "naprawy porządku prawnego" - usiłuje przejąć media publiczne, a także dokonała uwięzienia b. ministrów walczących z korupcją - Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Protest dotyczy także paktu migracyjnego, na który zgodził się rząd Donalda Tuska.

📢 Proces słupskiej adwokat Katarzyny R. Pokrzywdzeni nie pamiętają, kto zadał im ciosy nożem W sprawie oskarżonej słupskiej adwokat Katarzyny R. pokrzywdzony Mariusz K. w ogóle nie czuje się pokrzywdzony, a Marcin K. „nie zna tej pani”. Świadkowie nie pamiętają, bo twierdzą, że w czasie zdarzenia byli pijani. Wszyscy zmieniają zeznania. 📢 Akcja ratunkowa na Zatoce Gdańskiej. Śmigłowiec przetransportował członka załogi ORP Kaszub Do akcji ratunkowej na Zatoce Gdańskiej doszło w środę, 10 stycznia. W interwencji udział wzięła załoga dyżurna 43. Bazy Lotnictwa Morskiego, która przetransportowała członka załogi ORP Kaszub na ląd. Była to pierwsza akcja poszukiwawczo-ratownicza tej jednostki w tym roku.

📢 Kanał Młyński w zimowej scenerii. O tym jak zima skuwała rzekę Słupię 50 lat temu [ZDJĘCIA] Zarys kartograficzny słupskiej Wyspy Młyńskiej przypomina obecnie ludzką stopę otoczoną rzecznymi wodami. Wygląda na to, że tutaj się spełnia popularne życzenie o stopie wody, chociaż kilu czy czegoś podobnego wcale nie ma. Są za to dna głównego nurtu rzeki Słupi i jej odnogi - Kanału Młyńskiego, które mróz skuwał niemal całkowicie.

📢 Tych parówek nie można kupować ani jeść! Nie dawaj też dzieciom. Co szkodzi? Oto, czego MUSISZ unikać Śniadanie bez parówek? Kolacja bez ciepłych frankfurterek? Kochają je dzieci, smakują dorosłym. Parówki wydają się idealnym dopełnieniem posiłku dla wielu z nas. I moglibyśmy je jeść często. Plusem jest szybkość i łatwość ich przyrządzenia. Jakie są minusy jedzenia parówek? Nie zawsze są dobrym wyborem na posiłek - zwłaszcza dla dzieci. Dlaczego nie powinieneś często jeść parówek? Sprawdź, co mówią o tym dietetycy i specjaliści od żywienia. 📢 Sala w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim już nie im. Lecha Kaczyńskiego. Jest decyzja o zmianie patrona. Kim będzie nowy? „Szukamy” Beata Rutkiewicz, nowa wojewoda pomorska, uznała, że pilną sprawą jest zmiana patrona reprezentacyjnej sali swojego urzędu. Nie nosi już ona imienia Lecha Kaczyńskiego, przy wejściu do niej nie ma już okolicznościowej tablicy.

📢 Nietrzeźwa 34-latka zablokowała numer alarmowy w Bytowie, bo pokłóciła się z dyspozytorem. Ten powiedział jej, że jest pijana 34-letnia nietrzeźwa zablokowała ratunkowy numer 112 w Bytowie. Kobieta wykonała prawie 20 połączeń do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bytowie blokując linię i obrażając operatorów. Teraz ma spore kłopoty z prawem, bo grozi jej grzywna do 1500 zł, a nawet ograniczenie wolności.

📢 W Ustce Ukrainka zraniła nożem swojego partnera. Kobieta została zatrzymana przez policję W środę wieczorem w Ustce w czasie awantury domowej 39-letnia Ukrainka dźgnęła nożem w lewy bok klatki piersiowej swojego 39-partnera. Pokrzywdzony trafił do szpitala. Kobieta została zatrzymana. 📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Bałtyckie plaże, mola i moda. Przedwojenne lato zimą. Zobaczcie zdjęcia Zimą też lubimy lato, bo za nim tęsknimy. Mamy dla was zdjęcia z przedwojennych plaż i kurortów nad Morzem Bałtyckim. Zobaczcie, jak wyglądał przedwojenny plażing, mola, pomosty, ścieżki spacerowe. I nie tylko. Najstarsze zdjęcia są z około 1920, a najmłodsze z 1938. Przedstawiają m.in. Jastrzębią Górę, Karwię, Wielką Wieś, Rozewie, Hel, Dębki, Juratę, Kamienną Górę, Gdynię, Orłowo.

Miłego oglądania w oczekiwaniu na lato.

📢 Barometr zawodów. Sprawdź, kogo poszukują firmy. „Są to osoby, które nie potrzebują wyższego wykształcenia" Z corocznego „Barometru zawodów” wynika, że najbardziej poszukiwani przez pracodawców są specjaliści z fachem w ręku. – Są to osoby, które nie potrzebują wyższego wykształcenia, żeby wykonywać wspomniane zawody – mówi nam Monika Banyś, ekspertka rynku pracy. Łącznie 29 zawodów zostało zdefiniowanych jako deficytowe, o dwa więcej niż rok wcześniej. Sprawdź, gdzie pracę dostaniesz od ręki. 📢 Przemku, pamiętamy! 26 lat temu w Słupsku policjant zabił trzynastoletniego chłopca Kibice ze Słupska i z zaprzyjaźnionych klubów sportowych z całej Polski zebrali się w środę 10 stycznia, aby uczcić 26. rocznicę śmierci Przemka Czai. Chłopiec - wówczas trzynastolatek - zginął od uderzenia policyjną pałką. Od tamtej pory, co roku w dniu i miejscu jego śmierci, kibice tłumnie zbierają się, zapalają znicze, odpalają race, aby pokazać, że nie zapomnieli...

📢 Pożar w budynku mieszkalnym w Kusowie w gminie Redzikowo. Zagrożenie było duże Sześć zastępów straży Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej pojechało do pożaru w Kusowie w gminie Redzikowo. Pożar wybuchł na balkonie w bloku wielorodzinnym. Zagrożenie było ogromne, bo ogień mógł przedostać się wnętrza mieszkań, w których przebywali ludzie.

📢 Co, gdzie, kiedy? Wydarzenia kulturalne i imprezy w Słupsku na ten tydzień Zabawy dla dzieci, wernisaż wystawy, dobry film w DKF Projekcja, spektakl teatru tańca i mantra, a także muzealny wykład o sztuce i spektakl dla dzieci. Sprawdź, na co możesz się wybrać w najbliższych dniach w Słupsku. 📢 Bytów z dawnych lat. Takich obrazków już nie ma. Zobaczcie zdjęcia Jaki był Bytów dwadzieścia lat temu? Możecie się przekonać oglądając zdjęcia w naszej fotogalerii. Niemal wszystko inaczej teraz wygląda. Inny rynek, inne ulicy, inne władze, częściowo inne problemy. Zapraszamy w fotograficzną przeszłość w niedaleką przeszłość.

📢 Wielki remont starych falochronów w Ustce. Zostaną rozebrane. Nowy port instalacyjno-serwisowy wciąż w planach Urząd Morski w Gdyni planuje remont falochronów w Ustce. Choć inwestycja nazwana jest remontem, szykuje się duży zakres przebudowy, bo oba falochrony zostaną rozebrane do podstaw. To jednak nie oznacza rezygnacji z planów rozbudowy portu o zachodnią część zewnętrzną. 📢 Tragiczny wypadek w gm. Darłowo. BMW uderzyło w drzewo. 19-latek zginął, dwóch innych rannych Tragiczny w skutkach wypadek drogowy na terenie gminy Darłowo w powiecie sławieńskim (woj. zachodniopomorskie). W wyniku uderzenia BMW w drzewo śmierć poniósł 19-latek, a dwaj jego koledzy zostali ranni, a w tym - jak informuje policja ze Sławna - jeden ciężko. Obaj poszkodowani trafili do szpitali. 📢 Tragiczny wypadek w powiecie sławieńskim. Jedna osoba nie żyje [ZDJĘCIA] Do tragicznego wypadku doszło we wtorek w godzinach popołudniowych w okolicach miejscowości Sęczkowo w powiecie sławieńskim. Niestety, jedna osoba zginęła.

📢 Wystawa w słupskim ratuszu, która wyraża więcej niż słowa - "Niewypowiedziane" „Niewypowiedziane” to niezwykła wystawa malarstwa, którą możemy podziwiać w słupskim ratuszu. Autorami prac są podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku, zmagający się z różnymi niepełnosprawnościami. Sztuka to dla nich sposób na wyrażenie siebie, swojego postrzegania świata i odskocznia od codziennych trudności. 📢 W Słupsku można jeździć z FALĄ. Nowy sposób na zakup biletów komunikacji miejskiej już dostępny Mieszkańcy Słupska mogą już w pełnym zakresie testować system biletów elektronicznych FALA. Pasażerowie za przejazd mogą zapłacić kartą płatniczą w autobusie. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 09.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Mroźna zima na Kaszubach. Zobaczcie zachwycające zdjęcia zimowych krajobrazów Na Kaszubach mroźna zima. Kierowcy i piesi narzekają na trudne warunki, ale wystarczy wybrać się na spacer, żeby zobaczyć bajkowe krajobrazy zimy. 📢 Jakich specjalistów brakuje na rynku pracy? Znamy najnowsze dane Cieśle, dekarze, kucharze, spawacze, czyli specjaliści z fachem w ręku, podobnie jak rok temu, są najbardziej poszukiwani przez pracodawców – wynika z „Barometru zawodów”. Deficyty dotyczą też lekarzy, pielęgniarek, psychologów, nauczycieli, kierowców i pracowników służb mundurowych. Łącznie 29 zawodów zostało zdefiniowanych jako deficytowe, o dwa więcej niż rok wcześniej.

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Tych tatuaży nie odważyłbyś się nosić. Ich właściciele są szaleni? Zobacz najgorsze tatuaże 2024 (zdjęcia) 09.01.2024 Tatuaże damskie i męskie potrafią zaskoczyć wizją artystyczną ale i wykonaniem. Niektóre szokują, inne zachwycają ale dużo jest też takich, na widok których doznajemy szoku i ataku śmiechu. Co tatuują sobie ludzie? Pomysłów jest wiele - symbole, napisy, wizerunki zwierząt albo własnych dzieci. Zobaczcie najdziwniejsze, najgorsze i najśmieszniejsze tatuaże jakie powstały. Te najciekawsze zobaczyć możecie na Facebooku "Janusze Tatuażu" i "Tatuażysta płakał jak tatuował". 📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 09.01.2024 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2024 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 09.01.2024 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu? 📢 Oto "polski Hogwart", czyli ouszczone budynki na Pomorzu. Masz odwagę wejść? Zamek w Łapalicach i inne miejsca. Urbex Pomorze Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.

📢 Syn oskarżony o znęcanie się nad matką stanął przed sądem. Prokuratura twierdzi, że złamał jej wersalką kręgosłup W poniedziałek przed Sądem Okręgowym w Słupsku rozpoczął się proces 34-letniego Sławomira T., oskarżonego o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad matką oraz spowodowanie u niej ciężkich, zagrażających życiu obrażeń. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. 📢 Teściowe o tych imionach to najgorszy koszmar. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 08.01.2024 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź

📢 Nie tylko zamek w Łapalicach. Inny wielki i tajemniczy projekt słynnego inwestora z Gdańska Cała Polska słyszała o niedokończonej budowie zamku w Łapalicach. Ten sam inwestor, rzeźbiarz i przedsiębiorca z Gdańska, dwadzieścia lat temu zaczął budowę wielkiej posiadłości z basenami i grobowymi wnękami w Postołowie (gm. Trąbki Wielkie). Inwestycji nie skończył. Od lat niszczeje i do dzisiaj owiana jest tajemnicą. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] 08.01.2024 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 08.01.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 08.01.2024 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! 08.01.2024 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź koniecznie i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 08.01.2024 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Złoto Bałtyku. Wspaniałe bursztyny budzą podziw poszukiwaczy. Zobacz jakie olbrzymy znajdowane są na plażach Bałtyku. Niesamowite ZDJĘCIA Zobaczcie bursztyn ważący ponad 3 kg oraz wspaniałą kolejną bryłę - zwaną Królową Bałtyku. Jarosławiec - polski Dubaj nad Bałtykiem i jego skarby! Takimi eksponatami może poszczycić się Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Zobaczcie też, jak łowcy skarbów z Bałtyku je odnajdują. Robią to w nocy i za dnia.

📢 Niedzielne morsowanie w Ustce. Idealna pogoda na zimowy spacer [ZDJĘCIA] Sezon na morsowanie w zimnym Bałtyku w pełni. Podobnie było w niedzielę. "Morsy w Ustce" to grupa zrzeszająca osoby, które spotykają się co tydzień, aby zażyć rześkiej kąpieli. Nie brakował również miłośników nadmorskich spacerów. 📢 Historyczny park w Wiatrołomie. Atrakcyjny spacer na Pomorzu. To była własność pomorskich możnowładców Historyczny park w Wiatrołomie na Pomorzu (gm. Miastko) warto odwiedzić o każdej porze roku, także zimą. Park powstał w pierwszej połowie XIX wieku. Wiatrołom był dawniej jedną z siedzib rodziny Puttkamerów. Tutaj urodziła się Johanna von Puttkamer, późniejsza żona kanclerza Otto von Bismarcka. 📢 Fantastyczna Wielka Integracja Morsów w Ustce. Świąteczny orszak i kąpiel w Bałtyku Tego jeszcze w Ustce nie było. W sobotę 6 stycznia prawie 300 amatorów zimowych kąpieli w Bałtyku przemaszerowało promenadą, wskoczyło do wody i biesiadowało przy ognisku. To pierwsze wspólne morsowanie w Ustce, które ściągnęło nad morze 13 klubów z różnych zakątków Polski.

📢 Tłumy na ulicach Słupska. Przez miasto przeszedł Orszak Trzech Króli [ZDJĘCIA] 6 stycznia, tradycyjnie, przez Słupsk przeszedł Orszak Trzech Króli. Jak zawsze, w wydarzeniu tłumnie wzięli udział mieszkańcy miasta i regionu.

📢 Stare zdjęcia Słupska w kolorze. Zobacz, jak wyglądało miasto 50 lat temu na koloryzowanych zdjęciach przez AI Co jakiś czas na naszym portalu prezentujemy materiały ze starymi, czarno-białymi zdjęciami Słupska i regionu słupskiego. Zobaczcie jak wyglądał Słupsk w latach 70.,80. i 90-tych na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach. 📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na otwarciu nowego lokalu Crystal Club w Słupsku Gorący imprezowy weekend w Crystal Club za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na otwarciu nowego klubu!

📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii! 📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Aparaty fotograficzne z PRL osiągają duże ceny. Sprawdź, ile teraz kosztują [CENY] 29.03.2023 Mimo, że era cyfrowych aparatów fotograficznych nadeszła już dawno, to stare aparaty analogowe z czasów PRL wciąż mają swoją popularność. Może na strychu znajdziecie jakiś stary aparat fotograficzny na klisze? Niektóre z takich aparatów fotograficznych z PRL mogą kosztować całkiem sporo. Sprawdzamy ceny!

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 63. Gala Sportu Głosu Pomorza w Dolinie Charlotty. Poznaliśmy laureatów! [ZDJĘCIA] W sobotę (11 lutego) podczas uroczystej Gali Sportu "Głosu Pomorza" poznaliśmy najpopularniejszych sportowców, trenerów oraz drużyny roku 2022.

📢 To był inny Bytów. Zobaczcie stare zdjęcia. Druga część fotograficznych wspomnień (ZDJĘCIA) Prezentacje miast (Bytów, Kartuzy, Kościerzyna) z 2000 r., ale także zjazd byłych pracowników PGR, czy otwarcie SP nr 2 w Bytowie w 2001 r. oraz wielu inwestycji. To nie wszystko. Zapraszamy do drugiej części wspomnień sprzed ponad 20 lat (lata 2000-2002). Zobaczcie stare fotografie. 📢 Policjant wyskoczył z radiowozu. Zaczął okładać chłopca pałką. 26 lat temu zginął Przemek Czaja. Miał tylko 13 lat Przy grobie Przemka Czai na Starym Cmentarzu w Słupsku jest dziś pusto, ale w wazonie stoją świeże białe chryzantemy, na płycie leży wiązanka świeżych kwiatów i czerwona róża. Płoną znicze. Na jednym z nich widnieje napis „Dla kochanego brata”.

📢 Moto Folk Kaszuby w Parchowie w obiektywie (ZDJĘCIA) Koncerty, motocykliści, atrakcje dla dzieci i konkurs jedzenia pierogów na czas. Za nami kolejny Moto Folk Kaszuby w Parchowie.

📢 Takiego Miastka już nie ma. Stare fotografie Walentego Demiro-Saulskiego (ZDJĘCIA) Walenty Demiro-Saulski to postać kultowa dla mieszkańców Miastka - prawdziwa historia miasteckiej fotografii. Starsi mieszkańcy pamiętają go jako osobę skromną, z nieodłączną torbą fotograficzną i aparatem. 📢 XIX-wieczny pałac Zitzewitzów w Biesowicach. Zmarnowano 20 lat. Teraz jest prywatny właściciel (ZDJĘCIA) W gminie Kępice jest sporo zabytkowych pałaców. Kilka z nich (Płocko, Warcino, Barcino) zostało gruntownie odnowionych. Kilku (niestety) już w ogóle nie ma. Zachował się XIX-wieczny pałac w Biesowicach należący wcześniej do rodziny Zitzewitzów. Po wojnie zagościł w nim PGR. W latach 90-tych XX wieku obiekt przejęła Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, która później sprzedała go Polskiemu Towarzystwu Zapobiegania Narkomanii. Obiekt stał i niszczał. Dopiero kilka lat temu pojawiło się światełko w tunelu…

📢 Stare fotografie z Miastka z lat 1975-1983 (ZDJĘCIA) Prezentujemy zdjęcia Miastka z lat 1975-1983, którym autorem jest Mariusz Śródka. Miłego oglądania. 📢 Studniówki 2020. Bal słupskiego Ekonomika [ZDJĘCIA] Studniówkowy bal maturzystów słupskiego Ekonomika za nami. Zobacz, jak bawili się maturzyści w słupskim Aureusie.