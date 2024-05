Prasówka 13.05.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 13.05.2024”?

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 13.05.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 13.05.2024 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 13.05.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

Prasówka 13.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 13.05.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 13.05.2024 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion. 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 13.05.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 13.05.2024 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać! 📢 Pierwsza Komunia Święta 2024. Ile pieniędzy włożyć do koperty, aby nie wyjść na sknerę? Sprawdź! Komunia święta 2024. Ile pieniędzy włożyć do koperty, aby nie wyjść na sknerę? To pytanie, które zadajemy sobie bardzo często. Co roku w maju, w kościołach odbywają się pierwsze komunie święte. Nie da się ukryć, że jest to bardzo ważny moment w życiu każdego młodego człowieka. Przyjęło się, że wśród prezentów są również pieniądze. Ile wypada dać? Ile powinien dać ojciec chrzestny, a ile dziadkowie i dalsza rodzina? Sprawdź!

📢 Najbardziej popularne prezenty na pierwszą komunię świętą 2024. Te upominki sprawią radość u dziecka! Oto najpopularniejsze prezenty na pierwszą komunię świętą w 2024 roku. Zastanawiasz się co kupić? Ten artykuł może Ci pomóc! Okres komunijny, to bez wątpienia szczególny moment w życiu wielu dzieci. Po za oficjalną uroczystością jest także rodzinne świętowanie, a w związku z tym wręczanie prezentów. Wybór jest bardzo duży, ale podjęcie decyzji może przyprawić o naprawdę duży ból głowy. Jakie prezenty będą najbardziej odpowiednie dla dziecka, które przystępuje do pierwszej komunii świętej? Sprawdź modne, najciekawsze i najbardziej popularne w 2024 roku propozycje! 📢 Chiński horoskop finansowy. Te osoby mogą liczyć na duże pieniądze. Do nich może uśmiechnąć się szczęście! Chiński horoskop podobnie jak zodiakalny składa się z dwunastu znaków. Przypasowanie do konkretnego znaku dokonuje się na podstawie roku urodzenia. Horoskop ten, cieszy się coraz większą popularnością, również w Polsce. Rok 2024 jest rokiem Drewnianego Smoka. Sprawdź, komu według przepowiedni wróży się szansę na duże pieniądze.

📢 Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. Mrówki mogą być w tych miejscach bardzo uciążliwe i często szukamy najbardziej skutecznego sposobu aby pozbyć się intruzów. Warto spróbować domowe metody, aby je odstraszyć. Mowa tutaj o produktach, które często używamy w kuchni. Oczywiście nie należy pominąć niektórych roślin, które również sprawdzą się w przepędzeniu nieproszonych gości. Oto sprawdzone metody, które z pewnością odstraszą mrówki. Sprawdź koniecznie!

📢 Tych rzeczy nie wolno robić na działce. Oto lista zakazów, która może zaskoczyć nie jednego działkowicza. Sprawdź koniecznie! Oto lista rzeczy, których nie można robić na działce. Lista zakazów nie jest mała, a potrafi zaskoczyć nie jednego działkowca. Wyjazd na działkę kojarzy się głównie z wypoczynkiem i świeżymi warzywami i owocami. Wiele osób ceni sobie spokój i oderwanie od codziennego życia. Regulamin Ogródków Działkowych jasno określa co możemy, a czego nie możemy na naszym kawałku ziemi. Zastanawiasz się jakich zakazów trzeba przestrzegać? Sprawdź czego nie można robić na działce!

📢 Te imiona noszą największe kłamczuchy. Zastanawiasz się kto jest skłonny do kłamstwa? Sprawdź, na kogo lepiej uważać! Oto imiona osób, które noszą największe kłamczuchy. Kłamstwo ma krótkie nogi i długi nos - tak mówi znane Polskie powiedzenie. W życiu łatwo można poznać kłamczucha i nie potrzebny nam wykrywacz kłamstw. Wystarczy, że dowiemy się jak ma na imię. To jakie mamy imię, może wpływać na to, jaki mamy charakter. Prezentowaną przez nas listę kłamczuchów, należy oczywiście traktować z dystansem i przymrużeniem oka. Sprawdź naszą listę i poznajcie znaczenie imion! 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Tyle prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę! 📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu! 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź obowiązkowo!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź! 📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, które poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się, że trzeba tam spędzić więcej czasu, niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej, musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się, jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź koniecznie i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Wojsko wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w atrakcyjnych cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy! Waloryzacja emerytur 2024. Wzrosła wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto. Sprawdź! 📢 Majówka ze schroniskiem w Słupsku. Cały dochód zostanie przeznaczony na leczenie zwierząt Przejażdżki konne, dmuchańce, kolorowe bezalkoholowe drinki, masaże i całe mnóstwo pysznego jedzenia - to tylko niektóre z atrakcji festynu rodzinnego przygotowanego przez Schronisko dla Zwierząt w Słupsku. Dochód z akcji zostanie przeznaczony na leczenie zwierząt przebywających w schronisku i wyposażenie gabinetu weterynaryjnego. A potrzebujących czworonogów jest bardzo dużo.

📢 Tragedia w powiecie kwidzyńskim! Zderzenie motocykla z samochodem. Kierowca jednośladu zginął na miejscu W niedzielę po południu w miejscowości Laskowice w powiecie kwidzyńskim 30-letni motocyklista zginął na miejscu po tym, jak jego pojazd zderzył się z samochodem osobowym – poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie. 📢 Zakazane i odludne Bieszczady. Kiedyś docierali tu nieliczni i to nielegalnie. Dzisiaj to już inne miejsca Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.

📢 Nowy mural w Słupsku. Zdobi ścianę budynku przy ulicy Mostnika [zdjęcia] Od dziś jedną ze szczytowych ścian bloku przy ul. Mostnika 3 w Słupsku zdobi mural. Obraz przedstawia artystyczną wizję Triny Papisten, kobietę, którą w XVIII wieku w Słupsku posądzono czary i stracono. 📢 Zmęczona i wychudzona foka szara odpoczywa na plaży w Ustce W niedzielę w Ustce w pobliżu zachodniego falochronu spacerowicze zauważyli fokę. Specjaliści ocenili, że jest to samiec. Zmęczony i bardzo wychudzony. Może być stary, ale nie jest wykluczone, że ma jakieś obrażenia wewnętrzne spowodowane ćwiczeniami na poligonie. 📢 Icon Sea Czarni Słupsk podsumowali sezon. Uroczystość w hotelu Grand Lubicz w Ustce [ZDJĘCIA, WIDEO] Icon Sea Czarni Słupsk zakończyli sezon w Orlen Basket Lidze na 11 miejscu. Teraz przyszedł czas na podsumowanie, które odbyło się w hotelu Grand Lubicz w Ustce.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 12.05.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 12.05.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Od kopniaków w tyłek po Szekspira frazy. Na scenie padają słowne i fizyczne razy. Bez urazy Przed premierowym spektaklem widzów o wyłączenie telefonów komórkowych nieco rozleniwionym głosem poprosił Miś Puchatek. Potem już jednak nie było grzecznie. Przeciwnie. Przeczytaj recenzję nowej premiery w Nowym Teatrze wim. Witkacego w Słupsku. I zdecyduj, czy masz ochotę wybrać się na "Sługę dwóch panów". 📢 Zorza polarna widziana nad Bałtykiem. Zachwycający taniec kolorów na niebie Natura wynagrodziła cierpliwych, którzy czekali do późnej nocy na zorzę polarną. Zdjęcia są zachwycające. Widzimy na nich niezwykle widowiskowe i fascynujące zjawisko świetlne na niebie spowodowane przez Słońce. Mimo, że zorza najczęściej występuje w okolicach bieguna północnego i południowego, to przy sprzyjających warunkach można ją ujrzeć również u nas - m.in. z terenu Słowińskiego Parku Narodowego. Czy warto? Powoduje ono ciarki, emocje i po prostu zachwyca - mówi Magda Jędro, przyrodniczka z zawodu i zamiłowania.

📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy.

📢 Jedna ofiara pożaru w gospodarstwie w powiecie bytowskim Do pożaru budynków gospodarczych doszło w powiecie bytowskim. W pogorzelisku strażacy znaleźli zwęglone ciało mężczyzny. 📢 Niedzielna giełda handlowa. Zobacz, co można znaleźć na stoiskach [ZDJĘCIA] Wielu mieszkańców Koszalina i okolic nie wyobraża sobie niedzieli bez spaceru na giełdę na terenach podożynkowych. Dziś także od rana na giełdzie ruch. Co można znaleźć na stoiskach? Sprawdźcie fotogalerię. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 12.05.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Polsko-amerykańskie strzelanie na poligonie w Ustce. Takie HIMARSY sieją spustoszenie wśród rosyjskich żołnierzy Na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce trwają strzelania artyleryjskie z użyciem wyrzutni rakiet HIMARS. W ćwiczeniach udział biorą żołnierze polscy i amerykańscy. To element manewrów wojskowych DEFENDER 24. Nowoczesne wyrzutnie rakiet od niedawna znajdują się na wyposażeniu Wojska Polskiego. 📢 Warto posłuchać, jak grają i śpiewają przyszli wirtuozi. Na dwa koncerty zaprasza słupska szkoła muzyczna W czwartek, 16 maja, w słupskiej filharmonii zagrają, zaśpiewają i zatańczą uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Słupsku. Także w sobotę, 18 maja, będzie okazja do posłuchania młodych talentów - na finale dziecięcego festiwalu wokalnego.

📢 Wiele wsi zniknęło pod wodą. A wraz z nimi: wille, pensjonaty, domy. Zobaczcie zdjęcia W Pieninach przed laty zatopiono wsie, podobnie jak i w Bieszczadach. W obu regionach kilka miejscowości zniknęło pod wodą w związku z budową dużych zapór z jeziorami-zbiornikami wodnymi. W Pieninach chodzi o Jezioro Czorsztyńskie. Na jego dnie znalazły się Stare Maniowy, Kluszkowce i część starego Czorsztyna. Zbiornik w Czorsztynie napełniono wodą w 1997 r.

📢 Dzieje Stoczni Ustka. Rejs do ślepego portu (część VII) Przełom roku 1989 – 1990, ujęty w poprzednim VI odcinku opisywanych przez nas dziejów usteckiej stoczni, jeszcze nie zapowiadał upadku tej firmy w nadchodzącej dekadzie lat 90. minionego stulecia. Najgorsze nastąpiło w połowie roku 2002, gdy podjęto decyzje za-przestaniu działalności gospodarczej i sąd ogłosił upadłość tej firmy. Przedtem jeszcze nieraz próbowano zawrócić ją z tego rejsu do ślepego portu. 📢 Lechia Gdańsk zdobyła Kraków i jest już w PKO Ekstraklasie! Po dwa gole Maksyma Chłania i Tomasza Neugebauera Lechia Gdańsk jest już oficjalnie w PKO Ekstraklasie! Biało-Zieloni zagrali bardzo dobry mecz w Krakowie i wygrali z „Białą Gwiazdą” 4:3. Po dwie bramki dla gdańskiego zespołu strzelili Maksym Chłań i Tomasz Neugebauer. Wisła kończyła mecz w dziewiątkę, bo czerwone kartki dostali David Junca oraz Joseph Colley.

📢 Wielka zbiórka elektrogratów w Ustce. Ekologiczny festyn w PSZOK-u Ustczanie pozbyli się 6 ton elektroodpadów, 3 i pół tony makulatury i 210 kilogramów leków. Tyle zwieźli do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w czasie sobotniej zbiórki zużytego sprzętu w zamian za kwiatki i różne atrakcje.

📢 Piknik europejski z Trzema Falami. Słupsk ma co świętować! To 600 mln unijnych dotacji na 177 projektów Dmuchańce, fitness, ćwiczenia na rowerach, zajęcia piłkarskie z zawodnikami Gryfa Słupsk, pokazy taneczne - całe mnóstwo atrakcji czekało na wszystkich, którzy przyszli w sobotnie popołudnie na Sportowy Piknik Europejski z Trzema Falami w Parku Powstańców Warszawskich. A powód do świętowania jest - to 20 lat Polski w Unii Europejskiej i ponad 600 mln zł unijnej dotacji dla Słupska na 177 projektów.

📢 Dzień otwarty w słupskim Mechaniku. Szkoła bez tajemnic [zdjęcia] W sobotę, 11 maja, Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku zaprosił ósmoklasistów do odwiedzenia placówki. Nauczyciele i uczniowie Mechanika zaprezentowali swoją bazę edukacyjną. 📢 Co działo się z willą przy Partyzantów? Wykład w Białym Spichlerzu w Słupsku Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza na kolejne spotkanie w cyklu wykładów jubileuszowych. Jego temat brzmi: "Willa Waltera Schulza w Słupsku sto lat temu i dziś". Budynek, o którym będzie mowa, stoi przy ul. Partyzantów i mieści się w nim siedziba hufca ZHP. 📢 Moto Grill z Ekipą Słupsk - "Konwój Dobrych Serc". A to wszystko dla dwuletniego Frania ze Słupska Franio ze Słupska ma dwa latka i potrzebuje pomocy. To dla niego Ekipa Słupsk zorganizowała piknik charytatywny przed marketem E.Leclerc w Słupsku. Było mnóstwo atrakcji - można było przejechać się supersamochodami, poszaleć na dmuchańcach, zrobić zdjęcie w fotobudce, czy wziąć udział w licytacjach.

📢 Po zdrowie do medyka. Dzień otwarty z masażami, wykładami i badaniami Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Słupsku sprawiła mieszkańcom niespodziankę i zaprosiła na bezpłatne masaże karku oraz dłoni, manicure oraz wykłady m.in. o zdrowym żywieniu. Te i inne atrakcje czekały na wszystkich, którzy w sobotę, 11 maja, przyszli na Dzień Otwarty pod hasłem "Po zdrowie do medyka".

📢 Porzeczki, azalie, truskawki w zamian za śmieci! Do rozdania było dwa tysiące roślinek. Akcja PGK to strzał w dziesiątkę! Już od godziny szóstej rano pod bramą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PGK w Słupsku przy ul. Bałtyckiej ustawiała się kolejka. W zamian za śmieci, baterie, czy elektrośmieci można było otrzymać rośliny. A tych było do rozdania ponad dwa tysiące! Wśród nich porzeczki, agrest, grusze, jabłonie oraz kwitnące begonie, azalie, czy pelargonie. Akcja trwa do godziny 13.

📢 W Ustce mężczyzna wpadł do kanału portowego, bo zagapił się w telefon komórkowy W piątek późnym wieczorem w Ustce doszło do nieszczęśliwego wypadku. Mężczyzna spadł z falochronu do kanału portowego, bo zagapił się w smartfon, odczytując SMS-a. Na pomoc wyruszyły wszystkie służby, ale najpierw ofierze nieszczęśliwego wypadku pomogli przechodnie. 📢 Międzynarodowy Dzień Zołzy 2024. Najlepsze memy z zołzą w roli głównej Międzynarodowy Dzień Zołzy 2024. Nikt nie chce się przyznać, kto go ustanowił. Nie brakuje kobiet, które twierdzą, że potrafią zachowywać się jak zołza. Czy oby na pewno panie mogą być aż tak złe? Wybraliśmy najlepsze memy i umieściliśmy je w naszej galerii. Sprawdź! 📢 Kobylnica miastem? Wojewoda pomorska jest na tak Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie nadania podsłupskiej Kobylnicy praw miejskich. To dobra wiadomość dla Kobylnicy, ponieważ status miasta pozwoli m.in na aplikację o większe pieniądze unijne. Ostateczną decyzję podejmie jednak Rada Ministrów.

📢 Terapia Witkacym? W Słupsku to możliwe. Tak robi Przemysław Laskowski Stanisław Ignacy Witkiewicz uznawany jest za twórcę trudnego w odbiorze. Niezrozumianego. Szalonego. Nie zniechęciło to Przemysława Laskowskiego, który wykorzystuje dzieła genialnego artysty do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. A inspiracją do takiego działania były dwa organizowane w Słupsku konkursy: "Witkacy pod strzechy" i "Witkacy i ja".

📢 Sadzonka za odpady. W sobotę ekologiczna akcja PGK w Słupsku W sobotę, 11 maja, w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PGK przy ul. Bałtyckiej w Słupsku każde gospodarstwo domowe, które dostarczy zamiennie do punktu 2 kg elektrośmieci, 2 kg makulatury,2 kg szkła lub 2 kg zużytych baterii otrzyma sadzonkę. 📢 Budowa Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa w Łebie na ostatniej prostej [MATERIAŁ WIDEO] Budowa Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego dobiega końca. Budynek będzie gotowy na przełomie czerwca i lipca jednak pierwsi zwiedzający będą musieli poczekać do 2026 roku. Po zakończeniu budowy rozpocznie się organizacja wartej ok. 40 mln zł wystawy stałej, która potrwa cały przyszły rok.

📢 Usteccy restauratorzy nie chcą Żabki w Wiosce Wikingów. Znaleźli wsparcie w ratuszu i radzie miasta Właściciele barów i restauracji na usteckiej Promenadzie Nadmorskiej i w okolicy nie chcą sklepu Żabki w Wiosce Wikingów. Urzędnicy ratusza ich wsparli, a w piątek radni rozszerzyli strefę zakazu sprzedaży detalicznej alkoholu o ulicę Chopina. A to oznacza, że sklep nie dostanie koncesji. Tymczasem właściciel w ostatnich dniach otrzymał pozwolenie na użytkowanie rozbudowanego obiektu. 📢 200 lat temu zbudowano pałac Puttkamerów w Trzebielinie. Dzisiaj na pałac już nie wygląda Pałac w Trzebielinie zbudowano w 1810 r. Po drugiej wojnie światowej było tu Państwowe Gospodarstwo Rolne. Dzisiaj dawny pałac jest budynkiem z prywatnymi mieszkaniami. I nie wygląda okazale. Po drugiej stronie ulicy zachowały się XIX-wieczne budynki gospodarcze. To obecnie własność prywatna.

📢 Dwa samochody spłonęły na parkingu przy ul. Hubalczyków w Słupsku Na parkingu posesji przy ul. Hubalczyków w Słupsku spłonęły dwa samochody. Na razie nie jest znana przyczyna pożaru.

📢 Firmy w Słupsku i regionie chcą zatrudnić pracowników. Trwa walka o fachowców w tych zawodach! Sprawdź! Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć! 📢 Żołnierze Wojska Polskiego w akcji podczas ćwiczeń. Drawsko Pomorskie, Estonia i wiele innych lokalizacji. Widowiskowe manewry wojska! Bez względu na pogodę, porę dnia, czy roku żołnierze Wojska Polskiego uczestniczą w licznych ćwiczeniach i szkoleniach, w trakcie których doskonalą swoje umiejętności bojowe, organizacyjne, logistyczne, informatyczne. Jak praca polskich żołnierzy wygląda z bliska? Zobacz zdjęcia, które udostępniło Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie. 📢 Policja w słupskiej filharmonii. Funkcjonariusze wyprowadzili z próby orkiestry zwolnionego dyscyplinarnie muzyka W środę około godziny 9 do słupskiej filharmonii wezwano Straż Miejską, a potem policję. Dyrekcja prosiła o interwencję w sprawie muzyka, który nie chciał opuścić próby orkiestry, chociaż na początku maja został zwolniony dyscyplinarnie. Mimo tej akcji, próba się odbyła, więc zapowiadany na dzisiaj (piątek) koncert się odbędzie. Pod znakiem zapytania stoi natomiast niedzielny występ dyrektor Sinfonii Baltici, która doznała urazu, chroniąc instrument perkusyjny przewrócony w czasie interwencji. Oświadczenie w tej sprawie wydały związki zawodowe skonfliktowane z dyrekcją. W piątek przed godziną 14 otrzymaliśmy uchwałę o wszczęściu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

📢 Faszyn from Raszyn, czyli moda wprost z polskich ulic. Wyszlibyście tak na ulice? Oni nie mieli z tym problemu Poznajcie kreatorów mody z polskich ulic. To wydarzyło się naprawdę. Tak ubrani ludzie rzeczywiście przechadzali się po naszych ulicach. Niewiarygodne! 📢 Nadleśnictwo Ustka wycina drzewa w nadmorskim lesie Nadleśnictwo Ustka wycina drzewa w lesie między Ustką a Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej. Mieszkańcy są zaniepokojeni, że znika kolejna część lasu w tej okolicy. Leśnicy twierdzą, że to planowa gospodarka leśna, a wkrótce będzie tu młody las. 📢 Ustecka biblioteka świętuje. Nagrody najlepszym czytelnikom rozdane W trwającym Tygodniu Bibliotek w Bibliotece Miejskiej w Ustce zostały wręczone nagrody czytelnikom, którzy w 2023 roku wypożyczyli najwięcej książek i audiobooków i najczęściej odwiedzali bibliotekę. Galę Czytelnika Roku uatrakcyjnił występ „Muszelek”.

📢 Ogródki działkowe w Słupsku na sprzedaż. Zobacz najciekawsze oferty sprzedaży działek na ROD w Słupsku i okolicy (zdjęcia) Działki to idealne miejsce do do odpoczynku, w spokoju od miejskiego gwaru i pośpiechu? Świetnym pomysłem mogą okazać się działki rekreacyjne i ogrodnicze. Sprawdź, ile kosztują ogródki działkowe w Słupsku wystawione na sprzedaż w serwisie OLX. 📢 Maturzystę z Łęgowa na maturę do Pruszcza Gdańskiego dowieźli strażnicy gminni Pierwszy dzień matur dla maturzysty z Łęgowa, który jadąc do Pruszcza Gdańskiego na egzamin dojrzałości autobusem, utknął w nim z powodu wypadku na drodze, nie zaczął się dobrze. Z pewnością nie tak go sobie wyobrażał. Tym bardziej, że mógł nie zdążyć na maturę. Kłopotem Jakuba przejął się kierowca autobusu, który o pomoc poprosił Straż Gminną. Ci przyjechali i pomogli maturzyście dotrzeć na egzamin maturalny!

📢 Żołnierze 7 Brygady Obrony Wybrzeża ćwiczą razem z Amerykanami Na poligonie w Drawsku Pomorskim rozpoczęły się ćwiczenia „Immediate Response-24”. W manewrach uczestniczą również oddziały 7. Brygady Obrony Wybrzeża, której dowództwo jest w Słupsku. 📢 To są domy milionerów na Pomorzu. Zobacz luksusowe rezydencje i posiadłości. Ceny - maj 2024 Ekskluzywny dom na Pomorzu to marzenie wielu osób. I choć ofert na pomorskim rynku nieruchomości jest sporo, to jednak niewiele osób może pozwolić sobie na kupno luksusowych rezydencji. Główny powód to finanse, bo aby kupić sobie luksusowy dom nad morzem, musisz mieć minimum 5 milionów złotych. Oto najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl.

📢 W Słupsku pod pomnikiem Żołnierza Polskiego uczczono Narodowy Dzień Zwycięstwa W miejskich uroczystości z okazji Narodowego Dnia Zwycięstwa, które odbyły się przy pomniku Żołnierza Polskiego na pl. Zwycięstwa, wzięła udział prezydent miasta Słupsk, wójt gminy Redzikowo, miejscy radni oraz przedstawiciele klubów politycznych i stowarzyszeń.

📢 Kolizja forda z autobusem na rondzie w Słupsku [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Św. Piotra i Obrońców Wybrzeża. Na miejscu pracowali policjanci, którzy ustalili, że 40-letnia kierująca fordem, jadąc ul. Św. Piotra w kierunku ul. Kaszubskiej, wjeżdżając na rondo, nie ustąpiła pierwszeństwa będącemu już na rondzie kierowcy autobusu, który skręcał w ul. Obrońców Wybrzeża. 📢 Zderzenie ciężarówki z audi. Droga z Krzemienicy do Swołowa jest zablokowana W środę, 8 maja, na skrzyżowaniu w rejonie Krzemienicy i Swołowa, doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym audi. Na miejsce od razu pojechali policjanci słupskiej drogówki oraz straż pożarna. Jedna osoba jest poszkodowana. 📢 Poznajcie 23 nowych radnych Rady Miejskiej w Słupsku [ZDJĘCIA] We wtorek, 7 maja, odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej Słupska. Ślubowanie złożyło 23 radnych - są wśród nich przedstawiciele różnych zawodów: lekarze, prawnicy, przedsiębiorcy. Są wśród nich lekarze, prawnicy, sportowcy, przedsiębiorcy, pracownicy placówek oświatowych. Dla niektórych jest to pierwsza kadencja, dla innych kolejna. Między najmłodszym a najstarszym radnym są 62 lata różnicy! Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że różni ich wszystko. Ale pewne jest jedno - wszyscy chcą pracować na rzecz swojego miasta - na rzecz Słupska.

📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii!

📢 5 niezwykłych budowli na Pomorzu. Warto je zobaczyć [ZDJĘCIA] Nie masz pomysłu na wycieczkę. Podpowiadamy, oto 5 niezwykłych budowli na Pomorzu. Te miejsca odwiedzają miejscowi i turyści. Będziesz zachwycony. 📢 Urbex Pomorze: Zamek w Łapalicach, stary szpital, kościół. Tak wygląda "Polski Hogwart". To opuszczone budynki na Pomorzu. Straszne, piękne Znasz te opuszczone miejsca i budowle na Pomorzu? Jak się okazuje, tego typu budowli na północy Polski jest sporo. To świetny teren, by rozpocząć swoją przygodę z urbexem. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.

📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic. 📢 Duże zmiany dla pasażerów kolei w Słupsku. Zaczął funkcjonować dworzec tymczasowy Od poniedziałku (25 marca) podróżni w Słupsku korzystają z tymczasowego dworca kolejowego. Dotychczasowy dworzec PKP zamknięto dla pasażerów. Niedługo ruszy jego rozbiórka.

📢 Niezwykłe zdjęcia starego Miastka. Takiego miasta już nie ma. Mamy dla was unikatowe fotografie Pokazujemy zdjęcia Miastka, którego już nie ma. To fotograficzna podróż w czasie. Dokumentacja życia codziennego, większych i mniejszych lokalnych wydarzeń. Są radości, ale i smutki. Obejrzycie zdjęcia. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Ogólnopolska Karta Seniora 2024. Oto lista miejsc, w których możesz liczyć na zniżki. Sprawdź, gdzie zaoszczędzisz sporo pieniędzy! Ogólnopolska Karta Seniora. Oto lista miejsc, w których na zniżki może liczyć osoba posiadająca taką kartę. Każdy senior, który ukończył 60 lat, może wyrobić taki dokument. Karta upoważnia do ulg, w wielu punktach na terenie całej Polski. Jakie zniżki przysługują posiadaczowi Ogólnopolskiej Karty Seniora? Gdzie można skorzystać z takiej karty? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami ! 📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić.

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać. 📢 Pisk opon i ryk silników. Zlot motocyklowy w Kołczygłowach (WIDEO, ZDJĘCIA) Być może blisko tysiąc motocyklistów zjechało do Kołczygłów na otwarcie sezonu. Oprócz zabawy miłośnicy ryczących maszyn mogą oddać krew i zarejestrować się jako potencjalni dawcy szpiku w bazie DKMS.

📢 Kobiety o tych imionach to najlepsze przyjaciółki. Sprawdź, kto jest na liście 29.03.2023 Wiadomo, że najlepsza przyjaciółka ma specjalne miejsce w naszym życiu. Ale czy jej imię jest ważne? Według ezoteryków tak: najlepszymi przyjaciółkami mogą zostać kobiety o pewnych imionach. Sprawdźcie co to za imiona. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL? 📢 Słupski Marsz dla Życia i Rodziny. Rozśpiewany pochód przeszedł ulicami miasta W niedzielę, 22 maja, po mszy świętej w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku odbył się Marsz dla Życia i Rodziny. Rozśpiewany pochód przeszedł ulicami miasta.

