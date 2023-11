Prasówka 13.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 13.11.2023”?

Prasówka 13.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 13.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 13.11.23

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 13.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Patriotyczne uroczystości w Kępicach. Uczczono Święto Niepodległości [zdjęcia] W Kępicach główne obchody Narodowego Święta Niepodległości odbyły się na Placu Wolności. Po części oficjalnej i złożeniu wieńców rozpoczął się piknik i koncert w piosenkami patriotycznymi.

Prasówka 13.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Święto 11 listopada w gminie Słupsk uczczono wyjątkowym koncertem [zdjęcia] W gminie Słupsk obchody Narodowego Święta Niepodległości zorganizowano w Jezierzycach. Była msza w intencji Ojczyzny, uroczysty przemarsz oraz koncert poświęcony twórczości Zbigniewa Wodeckiego.

📢 Helloł* kochani, ale na pracę na kasie, i to darmową, jeszcze się nie pisałam W markecie, w którym raz w tygodniu robię wielkie zakupy na cały tydzień, od pewnego czasu ulegam złudzeniom optycznym.

📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy. 📢 Prognoza pogody 13 i 14 listopada. Co przyniesie początek tygodnia? Połowa listopada to okres intensywnej jesieni. Aura powoli zacznie zmieniać się w bardziej zimową, czego dowodem mogą być opady deszczu ze śniegiem i to nie tylko w rejonach górskich. Co przyniesie pogoda w poniedziałek i wtorek, 13-14 listopada? 📢 Wędkarstwo to styl życia. Oto najlepsze memy o wędkarzach i ich pasji! Wędkarstwo uznawane jest przez wielu ludzi za styl życia. Jeszcze inni uważają, że to hobby najlepsze na świecie. Internauci przygotowali sporą dawkę śmiesznych memów, z których z pewnością uśmiejesz się do łez. W Internecie można natknąć się na liczne zdjęcia, prezentujące bardzo udane połowy. Nie mówimy tutaj tylko o Polsce, ale również wyprawy Polaków na zagraniczne wędkowanie. Wędkarz mają ogromny dystans do siebie i potrafią się śmiać sami z siebie. Zobaczcie najzabawniejsze memy!

📢 Abonament RTV w 2023 roku. Jak zachować się podczas kontroli pracowników Poczty Polskiej. Sprawdź, kto nie musi płacić abonamentu! 12.11.23 Abonament RTV w 2023 roku. W Polsce przeprowadzane są kontrole w związku z opłatami abonamentu RTV. Pracownicy Poczty Polskiej odwiedzają mieszkania i domy, w celu sprawdzenia, czy dana osoba opłaciła abonament radiowo telewizyjny. Nie od dziś wiadomo, że wiele osób unika opłacania abonamentu. Zastanawiasz się, czy kontroler ma prawo wejść do naszego mieszkania i sprawdzić czy wywiązaliśmy się z tego obowiązku? Jakie prawa mają pracownicy Poczty Polskiej? Sprawdź obowiązkowo, jakie kary mogą zostać nałożone w przypadku stwierdzenia braku opłaty za abonament RTV.

📢 Honorowy Dawca Krwi, na jakie przywileje i benefity może liczyć? Niektórzy dostaną dodatkowe 1000 zł ekwiwalentu za pobraną krew! 12.11.2023 Oto na jakie przywileje i benefity mogą liczyć dawcy krwi. Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Jednak niektóre osoby mogą liczyć na 1000 zł ekwiwalentu. Państwo lub podmioty prawne, aby docenić poświęcenie osób, które oddają krew, udzielają różnego rodzaju przywileje. Sprawdź na co mogą liczyć osoby, które regularnie oddają krew!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź na co się przygotować! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Oto imiona, które noszą największe kłamczuchy. Zastanawiasz się kto jest skłonny do kłamstwa? Sprawdź, na kogo lepiej uważać! 12.11.2023 Oto imiona osób, które noszą największe kłamczuchy. Kłamstwo ma krótkie nogi i długi nos - tak mówi znane Polskie powiedzenie. W życiu łatwo można poznać kłamczucha i nie potrzebny nam wykrywacz kłamstw. Wystarczy, że dowiemy się jak ma na imię. To jakie mamy imię, może wpływać na to, jaki mamy charakter. Prezentowaną przez nas listę kłamczuchów, należy oczywiście traktować z dystansem i przymrużeniem oka. Zobacz koniecznie naszą listę i poznajcie znaczenie imion!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź! 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów!

📢 Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Te osoby są chronione przez prawo. Oto nowe przepisy od września 2023! Tych osób nie można zwolnić z pracy. Od 22 września zmieniają się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 12.11.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo ! 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie!

📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! 12.11.2023 Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę! 📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! 12.11.23 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Zbliża się erupcja wulkanu na Islandii. Ogłoszono stan nadzwyczajny. "Mówimy o nieuchronnej erupcji" Poważnie rośnie zagrożenie erupcją wulkanu na Islandii. Władze ogłosiły stan nadzwyczajny w związku z wulkanem Fagradalsfjall. Niebezpieczeństwo zagraża wielu tysiącom obywateli.

📢 Wykorzystaj jesień na planowanie ogrodu. Te 10 rzeczy musisz wziąć pod uwagę, żeby nie żałować błędów Ogród powinien nas przede wszystkim cieszyć, a może to robić na wiele sposobów. Dlatego planując go, trzeba się zastanowić, czego od niego oczekujemy, ale też - jakie warunki w nim panują. To zdecydowanie ułatwi zakładanie ogrodu. Jest też kilka innych ważnych rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę. Podpowiadamy, jak uniknąć podstawowych błędów w zakładaniu ogrodu i uprawie roślin.

📢 Tak mieszka Szymon Hołownia i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda ich przytulny dom przy lesie niedaleko Warszawy Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni i jego rodziny.

📢 Niedzielna giełda w Koszalinie i tłumy mieszkańców. Co na stoiskach? [ZDJĘCIA] W niedzielne przedpołudnie odwiedziliśmy koszalińską giełdę na terenach podożynkowych. Mimo nieco pochmurnej aury, na giełdzie spotkaliśmy tłumy mieszkańców. Zobaczcie, co można znaleźć na stoiskach. 📢 Te telefony komórkowe mogą dostać nowe życie. Masz stary model marki Nokia, Motorola, Siemens, Philips? Na tych starych komórkach zarobisz Stare telefony komórkowe... Czy ktoś jeszcze je pamięta? Nie tak dawno temu na rynku nie było dostępnych popularnych dziś smartfonów. Prawdziwym "hitem" były duże telefony komórkowe z antenkami. Nokia, Motorola czy Siemens to tylko niektóre z marek, rządzących rynkiem telefonów jeszcze dwadzieścia lat temu. Dziś wiele z nich ma wartość nie tylko sentymentalną, ale także kolekcjonerską. O których telefonach mowa? Ile dziś kosztują? Sprawdziliśmy!

📢 VI Gala Białych Kołnierzyków w Słupsku. Sportowe emocje w hali Gryfia Za nami kolejna udana Gala Bokserska Białych Kołnierzyków w Słupsku. 11 listopada po raz szósty zmierzyli się pięściarze amatorzy. Emocji nie brakowało! 📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 12.11.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie. 📢 Nawet jesienią te miejsca warto odwiedzić. 11 ciekawych zakątków w powiecie kartuskim Latem nietrudno jest znaleźć atrakcje w powiecie kartuskim. Co jednak zrobić, gdy znajdziemy trochę czasu wolnego, ale pogoda już bywa kapryśna, a wiele znanych atrakcji zamyka się na przerwę jesienno-zimową? Gdzie się udać, by nawet w zimne, pochmurne dni tak czy inaczej ujrzeć piękne widoki, wypocząć w przyjemnym miejscu czy choćby zrobić sobie zdjęcie z ciekawą ozdobą, pomnikiem? W takiej sytuacji pomoże Wam nasze zestawienie 11 zakątków, w które zawsze warto zajrzeć.

📢 Wanda Nara wypuściła zmysłowy utwór na tle choroby – w klipie „Wredna Suka” występują luźne ubrania i nadzy mężczyźni [WIDEO] Modelka i blogerka Wanda Nara zaimponowała swoim kolejnym talentem. Niezrównana żona argentyńskiego napastnika Galatasaray Stambuł Mauro Icardiego zademonstrowała swoje umiejętności wokalne. Ponętna brunetka zaprezentowała na swoim koncie na Instagramie prowokacyjną piosenkę „Bad Bitch” (Wredna Suka) z gorącym klipem. Wanda tańczyła w towarzystwie nagich mężczyzn na śmiałych ujęciach zdjęciach. 📢 Pyszna gęsina na świętego Marcina. Kulinarna impreza w Swołowie przyciągnęła tłumy [ZDJĘCIA] W Swołowie, jak co roku, zorganizowano imprezę plenerową dla największych smakoszy z całej Polski. Jak zawsze, święto gęsiny cieszyło się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców regionu i turystów. 📢 Motocykliści ze słupska uczcili Dzień Niepodległości (zdjęcia) Po uroczystościach miejskich, o godzinie 13:20 słupscy motocykliści zebrali się na Placu Zwycięstwa. Mieli flagi i kotyliony. Złożyli kwiaty pod pomnikiem. Narodowe Święto Niepodległości uczciła "Grupa motocyklowa Słupsk" oraz "Moto grupa Słupsk".

📢 Te bajki lat 90. oglądał każdy. Pamiętasz wszystkie tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, manga, a może serial? One miały swoich fanów! Sentymentalny powrót do świata telewizyjnych bajek. Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek filmu, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora?Oto zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać! 📢 Oszałamiający dekolt i idealne nogi: córka legendy Chelsea urzeka odważnym wyglądem [WIDEO, ZDJĘCIA] Jade LeBeouf, córka byłego obrońcy Chelsea Londyn i reprezentacji Francji Franka LeBeoufa oraz i stylistki Beatrice Bodas , wybrała niezapomniany strój.

📢 XI Słupski Bieg Niepodległości. Wyjątkowe zawody w dniu wyjątkowego święta. Biegacze rywalizowali w centrum miasta [ZDJĘCIA] Słupski Bieg Niepodległości to już tradycja. W jedenastej edycji zawodów wystartowało 385 biegaczy, trasa wiodła ulicami w centrum miasta. Uczestnicy imprezy na sportowo uczcili 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach! 📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! 12.11.2023 Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Ustczanie uczcili Niepodległość. Salwa honorowa, marsz z biało-czerwoną i piknik patriotyczny W Narodowe Święto Niepodległości ustczanie złożyli kwiaty przed pomnikami, przemaszerowali z biało-czerwonymi flagami i bawili się na pikniku patriotycznym.

📢 Narodowe Święto Niepodległości w Słupsku. Wspólne świętowanie na placu Zwycięstwa [ZDJĘCIA] Słupsk świętował 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Na placu Zwycięstwa wspólnie odśpiewano hymn państwowy, a delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Żołnierza Polskiego. 📢 Z Pomorza w kierunku gór. Historia rysia Rejenta fascynuje. Kilkaset kilometrów trasy w celu poszukiwania partnerki. Miłosne rysiów wędrówki Z polskiego wybrzeża w góry. Taki cel zdaje się ma kilkuletni ryś o imieniu Rejent, który postanowił opuścić Pomorze i w celu poszukiwania partnerki wybrać się na spacer wzdłuż całej Polski. Kilkaset kilometrów wędrówki, a wszystko to, jak twierdzą zoolodzy, w celu ochrony gatunku.

📢 Kronika tygodnia „Głosu Pomorza”. Sprawdź, co ważnego wydarzyło się w regionie słupskim Mijający tydzień (4-10 listopada) obfitował w wiele ważnych wydarzeń. Rozegrano sportowe zawody i podpisano ważne umowy. Co jeszcze się działo? 📢 Matki i ojcowie polskiej niepodległości. To dzięki ich działalności nasz kraj odzyskał wolność 11 listopada 1918 roku Polska po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość. Za tym, że nasz kraj odzyskał wolność, a granice państwa znów powróciły na mapy, stało wiele osób. Przedstawiamy matki i ojców polskiej niepodległości, którzy swoją działalnością znacząco przyczynili się do odzyskania przez Polskę wolności. 📢 Wkrótce koniec przebudowy drogi krajowej nr 21 na trasie Słupsk - Ustka Gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że nie ma potrzeby kolejnego przedłużania terminu zakończenia prac na DK 21 Słupsk – Ustka. Droga ma być gotowa 6 grudnia.

📢 Rewolucja na słupskich przystankach. Tradycyjne rozkłady jazdy odchodzą do lamusa. Zastąpią je interaktywne tablice Na 23 przystankach w mieście są obecnie montowane elektroniczne tablice, które zastąpią tradycyjne, papierowe rozkłady jazdy.

📢 Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego w Słupsku działa już 30 lat. Szkoła świętowała jubileusz [ZDJĘCIA] Były podziękowania, występy artystyczne i gromkie oklaski. Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego w Słupsku obchodziło 30. rocznicę powstania. 📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 10.11.2023 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać!

📢 Piękne nastolatki będą walczyć o koronę podczas gali finałowej Polska Miss Nastolatek 2023! Zobacz zdjęcia kandydatek Pod koniec listopada Dolny Śląsk i Wrocław staną się stolicą piękna, a to za sprawą Gali Finałowej Polska Miss Nastolatek 2023! Z grona prawie 300 półfinalistek wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu jury wybrało 38 finalistek do tytułu Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek tegorocznej edycji.

📢 Kładka, która połączyła gminę. We Włynkówku otwarto pieszą przeprawę przez Słupię [ZDJĘCIA] Oficjalnie otwarto kładkę pieszo-rowerową nad Słupią we Włynkówku, która połączyła wschodnią i zachodnią część gminy Słupsk. Na imprezę tłumnie przybyli mieszkańcy pobliskich miejscowości. 📢 Zakazane wakacje 2024. Eksperci stworzyli listę 9 miejsc, do których nie powinniście jechać. Są na niej urlopowe hity! Powody zaskakują Koniec roku to często pora planowania nadchodzących urlopów zimowych i letnich wakacji. W swoich planach powinniście uwzględnić nie tylko najlepsze miejsca na zabawę, wypoczynek i zwiedzanie, ale też wziąć pod uwagę te zakątki Ziemi, których absolutnie nie powinniście odwiedzić. Eksperci z branży turystycznej stworzyli zaskakującą listę 9 miejsc, do których lepiej nie jechać w 2024 roku. Są na niej ulubione kierunki wakacyjne Polaków! Przekonajcie się, dlaczego turystom odradza się pobyt w tych miejscach.

📢 Na osiedle przy ulicy Owocowej w Słupsku dojedzie komunikacja miejska. Ale najpierw przebudowa Norweskiej i Duńskiej [ZDJĘCIA] Niedługo rozpoczną się w Słupsku przebudowy kolejnych ulic. Tym razem zmian doczekają się ulice Duńska i Norweska. Już teraz toczą się prace na ul. Owocowej. Miasto chce, by na osiedle dojechały miejskie autobusy. 📢 W usteckim porcie pracuje urządzenie, które robi porządki w wodzie. Wielkie wodowanie małego kosza morskiego Firma RWE, która planuje w usteckim porcie budowę bazy serwisowej do obsługi morskich farm wiatrowych, w porozumieniu z Fundacją MARE zainstalowała kosz PortBin do odławiania śmieci. Dzięki urządzeniu, które będzie pracować w porcie co najmniej trzy lata, plastik i inne odpady nie będą zaśmiecać basenów portowych i ujścia Słupi.

📢 Pan Tomasz z gminy Sławno znalazł gigantyczną kanię i pochwalił się nią na zdjęciach Pada deszcz? Można skorzystać z parasolki w postaci... kani! To przenośnia obrazująca, jak wielką kanię znalazł pan Tomasz Bojaryn z Warszkowa w gminie Sławno. Kania jest potężna! Zobaczcie nieprawdopodobne zdjęcia.

📢 Sprowadzał używane auta, które nie nadawały się do eksploatacji Przedsiębiorca spod Człuchowa został ukarany przez inspektorów ochrony środowiska, którzy uznali, że używane auta sprowadzane przez niego z Niemiec są odpadami, w części także niebezpiecznymi. 📢 Gala Bokserska Białych Kołnierzyków już w najbliższą sobotę. Zobacz kartę walk VI Gala Bokserska Białych Kołnierzyków odbędzie się 11 listopada w Hali Gryfia. W walce wieczoru o pas Mistrza GBBK walczyć będzie Roman Grzonka i Lech Zamorski. 📢 Gala finałowa konkursu Polska Miss 2023. Już wkrótce najpiękniejsze Polki powalczą o koronę i tytuł Miss Już 24-25 listopada we Wrocławiu odbędzie się wielka gala finałowa konkursu Polska Miss 2023, podczas której poznamy najpiękniejszą Polkę! W półfinale jury wybrało 38 finalistek do tytułu Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek. Wśród kandydatek są też piękne mieszkanki Pomorza.

📢 Dziś wyjątkowy dzień. Dzień kotleta schabowego. Zobacz najlepsze memy z kotletem narodowym wszystkich Polaków 7 listopada obchodzimy Dzień Kotleta Schabowego. Ten wyjątkowy dzień powinniśmy obchodzić w odpowiedni sposób. Co dziś na obiad? Nie ma innej możliwości - ziemniaczki, kapustka i nasz ulubiony - narodowy kotlet schabowy. 📢 NASZA LOTERIA: Gramy o 250 000 zł NOWOŚĆ! Odwiedzając nasz serwis lub czytając gazetę, możesz wziąć udział w wielkiej loterii. Już jeden SMS może dać Ci nagrodę, a w wielkim finale loterii nagrodę główną 250 000 złotych. Nie czekaj i daj szansę szczęściu!

📢 Firmy w Słupsku i regionie chcą zatrudnić pracowników. Trwa walka o fachowców w tych zawodach! Sprawdź! 05.11.2023 Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć!

📢 Ćwierć wieku więzienia za zabójstwo w Pobłociu i ukrycie ciała w szambie W piątek Sąd Okręgowy w Słupsku skazał na 25 lat pozbawienia wolności 34-letniego Artura M. z Pobłocia w gminie Główczyce. Oskarżony recydywista odpowiadał za zabójstwo Mariana M., ukrycie jego ciała w zbiorniku z nieczystościami i grożenie swojej partnerce, która była naocznym świadkiem zbrodni. 📢 Gdzie są grzyby w regionie słupskim? Najlepsze miejsca na grzybobranie w okolicy Słupska. Sprawdź! Choć mamy już listopad to pomorskie lasy wciąż pełne są grzybów. Gdzie można pojechać na grzyby w regionie słupskim? Gdzie nasi Internauci już je zbierają? Podpowiadamy gdzie jechać na grzyby. Lokalizacja, dojazd, jakie grzyby występują. 📢 Stare zdjęcia Słupska w kolorze. Zobacz, jak wyglądało miasto 50 lat temu na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach Co jakiś czas na naszym portalu prezentujemy materiały ze starymi, czarno-białymi zdjęciami Słupska i regionu słupskiego. Zobaczcie jak wyglądał Słupsk w latach 70.,80. i 90-tych na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach.

📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 - prześlij do konkursu zdjęcie swojego dziecka, może znaleźć się na okładce! Nagroda główna: 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Spośród maluszków i starszaków nasi Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego wydania gazety. Wszystkie przesłane do 17 listopada zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku, który zostanie wydany w czwartek, 23 listopada. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł!

📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 „Korab” Ustka od obfitości do upadłości. 70 lat pływania i łowienia na Bałtyku Zachodnia strona kanału portu Ustka mało czym przypomina, że pół wieku temu była niedostępna dla osób niezatrudnionych w prosperującym tutaj Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich „Korab”. Wysokie i grube ogrodzenie betonowe na długości ok. 1,5 kilometra, straż przemysłowa przy bramach wjazdowych, a nad wszystkim panował zapach morskich ryb. Dziś to obszar popadającej w ruinę bazy lądowej „Korabia”, który od lat jest w stanie upadłości likwidacyjnej. 📢 Niedzielna giełda handlowa w Koszalinie. Zobacz, co znajdziesz na stoiskach [ZDJĘCIA] Niedziela bez wizyty na koszalińskiej giełdzie na terenach podożynkowych? Wielu mieszkańców Koszalina i regionu sobie tego nie wyobraża. Szczególnie kiedy sprzyja pogoda. Co dziś można kupić na giełdzie? Sprawdź zdjęcia! 📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych.

📢 Węzeł transportowy gotowy! Zobacz, jak prezentuje się nowe centrum komunikacyjne Słupska tuż przed wielkim otwarciem [WIDEO,ZDJĘCIA] Dobiegła końca budowa słupskiego węzła transportowego. Obiekt, którzy powstał za stacją kolejową przejmie rolę dworca autobusowego i docelowo, wraz z dworcem PKP, stanie się centrum komunikacyjnym miasta.

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Rozliczenie PIT za 2022 rok. Te osoby będą musiały dopłacić do podatku! Sprawdź! Dopłata do podatku za rok 2022. Rozliczyć się z Urzędem Skarbowym będziemy mogli od 15 lutego. Dla jednych osób oznaczać to będzie dopłatę do podatku, a dla drugich zwrot. Kiedy można liczyć na zwrot podatku? W jakiej sytuacji będziemy musieli zrobić dopłatę? Zapoznaj się z listą osób, które będą musiały dopłacić do podatku w 2023 roku. Zobacz szczegóły w naszej galerii!

📢 Te przedmioty z PRL to prawdziwe skarby. Rupiecie na których można zarobić. Tych rzeczy szukają kolekcjonerzy staroci 02.03.23 Przedmioty z okresu PRL w naszych domach często zbierają kurz i wydają się zbędnymi bibelotami. Wszystko wówczas było inne, bardziej toporne i bezpłciowe. Dziś wiele z tych przedmiotów wraca do łask. Dzięki upływowi czasu rzeczy takie jak kryształy, biżuteria czy antyki z PRL nabierają realnej wartości. Dla jednych sentymentalna a dla innych materialna, przeliczalna na gotówkę. Tych rzeczy, z pozoru rupieci, szukają kolekcjonerzy i zbieracze przedmiotów z PRL. Można na nich sporo zarobić. 📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Ruszyły kontrole abonamentu RTV. Nie płacisz abonamentu? Sprawdź czy musisz wpuszczać urzędników 15.02.23 Kontrolę czy posiadamy odbiornik telewizyjny lub radiowy przeprowadzają pracownicy Poczty Polskiej. To właśnie urzędnicy tej instytucji sprawdzić mogą czy osoba nie płacąca abonamentu RTV posiada taki odbiornik i czy należy nałożyć na nią odpowiednią karę. Jest szereg osób, które abonamentu opłacać nie muszą. Jednak kontrolowani są wszyscy, którzy nie płacą. Czy powinniśmy wpuszczać kontrolerów Poczty do domu lub samochodu? Ile wynoszą kary za niepłacenie? Sprawdziliśmy. 📢 Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2022. Zobacz zdjęcia ze zgrupowania Za nami zgrupowanie finalistek konkursu Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2022. Dziewczyny odwiedziły Dolny Śląsk. Gale finałowe odbędą się 17 i 18. grudnia w Warszawie. 📢 W Ustce powstało nowoczesne sanatorium. Jest częścią słupskiego szpitala W miejscu porodówki słupskiego szpitala w Ustce otwarto Sanatorium Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjne. Pacjenci będą mogli leczyć tu choroby układu oddechowego, nerwowego, kardiologicznego, endokrynologiczne i układu ruchu.

Święto Polskości - relacja z Marszu Niepodległości