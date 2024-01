Prasówka 14.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdańsk uczcił pamięć zamordowanego 5 lat temu prezydenta miasta Pawła Adamowicza”?

Prasówka 14.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdańsk uczcił pamięć zamordowanego 5 lat temu prezydenta miasta Pawła Adamowicza Kilka tysięcy gdańszczan oddały hołd zamordowanemu 5 lat temu Pawłowi Adamowiczowi. Po uroczystości o 19:00 na Targu Węglowym rodzina, władze miasta, przybyli z kraju goście i tłum uczestników przeszedł do Bazyliki Mariackiej, gdzie odbyła się międzywyznaniowa modlitwa przy miejscu pochówku prezydenta Gdańska.

📢 Poważny wypadek w Mostowie. Trzy osoby trafiły do szpitala [ZDJĘCIA] Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotni wieczór w pobliżu miejscowości Mostowo, na drodze nr 11. 📢 Rodzice oskarżeni o okrutne znęcanie się nad dziećmi stanęli przed sądem Przed Sądem Rejonowym w Słupsku rozpoczął się proces rodziców trójki małych dzieci o znęcanie się nad nimi ze szczególnym okrucieństwem. Oboje nie przyznają się do zarzutów stawianych im przez Prokuraturę Rejonową w Słupsku.

Prasówka 14.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Głosujcie na swoje miasto i pomagajcie potrzebującym. Zostały ostatnie dni! Na Wasze głosy czekamy do 15 stycznia! Które pomorskie miasto zwycięży w regionalnym etapie plebiscytu i przejdzie do ogólnopolskiej rywalizacji? Gdynia? A może Słupsk, Gdańsk lub Sopot? Do 15 stycznia do południa możecie głosować, pamiętając, że to nie tylko konkurs - to też nasze wspólne coroczne pomaganie. Zdobyte nagrody trafią do potrzebujących.

📢 Dariusz Michalczewski gościem specjalnym "Pierwszego kroku z Energą" [ZDJĘCIA] Na sali SKB Czarni Słupsk przy ulicy Ogrodowej w Słupsku, odbył się turniej dla młodych adeptów boksu (rocznik 2010 i młodsi) - ,,Pierwszy krok z Energą” . 📢 Statki omijają niebezpieczny Kanał Sueski i płyną wokół Afryki. Koszty transportu rosną bardzo szybko, gospodarka to mocno odczuje Kanał Sueski i Morze Czerwone stały się niebezpieczne dla żeglugi. Omijają go nie tylko kontenerowce. Konsekwencje będą odczuwalne na całym świecie. Ceny towarów pójdą w górę, fabryki mogą stanąć w wyniku opóźnień dostaw. Czeka nas powtórka z pandemicznego lockdownu i blokady kanału przez kontenerowiec Ever Given. 📢 Technikum Weterynaryjne ze Złotą Tarczą! Najlepsze licea i technika w Słupsku według rankingu Perspektywy 2024 Miesięcznik "Perspektywy" przedstawił wyniki rankingu najlepszych liceów ogólnokształcących oraz techników w Polsce. Ogromną niespodziankę sprawiło Technikum Weterynaryjne ZSI w Słupsku, które – jako jedyna szkoła w Słupsku – zostało wyróżnione Złotą Tarczą, zajmując drugą lokatę w województwie, a 46. w kraju. Pozostałych słupskich placówek nie ma w pierwszej setce. Siedem szkół zostało jednak wyróżnionych, otrzymując srebrne i brązowe tarcze – to cztery licea i trzy technika.

📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje na co dzień marszałek Sejmu. Tak mieszka Szymon Hołownia z ukochaną żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

📢 Gorące tanga, dźwięki ptaków i gala operetkowa - wydarzenia w słupskiej filharmonii W styczniu i na początku lutego Polska Filharmonia Sinfonia Baltica zaprasza na dwa karnawałowe koncerty wypełnione tangiem i operetką, a także na niedzielny poranek muzyczny dla rodzin z małymi dziećmi.

📢 Plaże, kurorty, ceny, moda. Tak przed wojną wypoczywano nad Bałtykiem. Zobaczcie zdjęcia Bałtyckie przedwojenne kurorty i plaże nad Morzem Bałtyckim. Jak wyglądały? Jakie miejscówki były wtedy na topie? Co serwowano w restauracjach i barach? Plażowa moda i wypoczynek. Zobaczcie przedwojenne zdjęcia z bałtyckich przedwojennych miejscowości. To fotograficzna podróż w przeszłość. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 13.01.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Chorych na Covid przybywa, a szczepionek wciąż brakuje. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że będą kolejne dostawy Chorzy onkologicznie wręcz desperacko poszukują szczepionek przeciw nowemu wariantowi koronowirsa. I choć na liście punktów szczepień w województwie pomorskim jest 150 placówek, znalezienie szczepionek graniczy z cudem. Tymczasem chorych na Covid przybywa. W czwartek, 11 stycznia, zanotowano 856 nowych zakażeń, a osiem osób zmarło. Ministerstwo Zdrowia zapewniło nas przed chwilą, że Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych do 19 stycznia dostarczy kolejne 80 tys. szczepionek do placówek POZ, aptek, szpitali i Domów Pomocy Społecznej.

📢 Unikatowe fotografie starego Miastka. To podróż w czasie. Zobaczcie zdjęcia Pokazujemy zdjęcia Miastka, którego już nie ma. To fotograficzna podróż w czasie. Dokumentacja życia codziennego, większych i mniejszych lokalnych wydarzeń. Są radości, ale i smutki. Obejrzycie zdjęcia.

📢 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk przegrali z Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 65:85 Po trzech wyjazdowych meczach z rzędu, Grupa Sierleccy Czarni podejmowała na własnym parkiecie gości z Ostrowa Wielkopolskiego. 📢 Co z cenami na sklepowych półkach? Za te produkty wkrótce zapłacimy dużo więcej. „To może być wielkim szokiem dla konsumentów" Największy skok cen najpewniej nastąpi w marcu i obejmie dodatki spożywcze, pieczywo, mięso i nabiał. Będzie to miało związek z nadchodzącą Wielkanocą. Jak zauważa Robert Biegaj, ekspert rynku retailowego, to jeszcze nie będzie wielkim szokiem dla konsumentów. Dopiero po wycofaniu zerowego VAT-u z początkiem II kw. br. fala podwyżek może zalać sklepowe półki. – Wówczas średnie wzrosty mogą dojść nawet do 10 proc., patrząc na to rok do roku – prognozuje.

📢 Szkoła Policji w Słupsku szkoli funkcjonariuszy do misji pokojowej w Kosowie W Szkole Policji w Słupsku rozpoczęły się ćwiczenia Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, która pełnić będzie służbę w ramach kontyngentu pokojowego w Kosowie. Przez miesiąc policjanci będą poznawać specyfikę służby w tym kraju.

📢 Prokuratura potwierdza - Jolanta K. nie zginęła w wypadku w Mezowie. Wcześniej została zamordowana! W piątek, 12 stycznia po godzinie 15 prokuratura potwierdziła, że 31-letnia Jolanta K. nie zginęła w wypadku kolejowym na przejeździe niestrzeżonym w Mezowie (po. kartuski), do którego doszło 10 stycznia późnym wieczorem. Potwierdził się gorszy scenariusz - kobieta została wcześniej zamordowana, a wypadek na torach został upozorowany. 📢 W słupskim szpitalu wykonano pierwsze operacje przy użyciu robota operacyjnego Da Vinci W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku wykonano trzy pierwsze operacje przy użyciu robota operacyjnego Da Vinci. Pierwsze zabiegi przeprowadził urolog dr Marcin Klim i wszystkie odbyły się w zakresie leczenia raka prostaty. To milowy krok w zakresie medycyny i stawia słupską placówkę w czołówce najlepszych w kraju.

📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska w posiadłości z prywatnym stawem. Wyjątkowy dom piosenkarki zaprojektowany przez męża – zobacz w galerii Justyna Steczkowska mieszka w luksusowej rezydencji z ogrodem, boiskiem i stawem pod Warszawą. Autorem projektu imponującej willi jest mąż wokalistki – Maciej Myszkowski, który od lat zajmuje się zawodowo aranżacją wnętrz i architekturą. Elegancki dom Justyny Steczkowskiej otoczony jest przepięknym ogrodem. Tu gwiazda uwielbia spędzać wolne chwile, gdy za oknem świeci słońce. Zobacz, jak się urządziła Justyna Steczkowska.

📢 Modnie, ale z klasą. Tak się ubiera Dominika Kulczyk! Zobacz stylizacje najbogatszej Polki Zgrabna, piękna, inteligentna, wykształcona, a na dodatek bardzo zamożna. Dominika Kulczyk jest najbogatszą kobietą w Polsce, ale też przedsiębiorczynią, filantropką oraz reporterką. Tam, gdzie się pojawia zwraca na siebie uwagę nie tylko pozycją społeczną, ale też wyglądem, w tym eleganckimi, dobranymi do sylwetki i urody stylizacjami. Zobacz, jak się ubiera!

📢 Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w Crystal Club w Słupsku [ZDJĘCIA] Za nami pierwszy imprezowy weekend 2024 roku w Crystal Club w Słupsku. Imprezowiczów nie brakowało! Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na ostatnich imprezach.

📢 Tak wyglądają najdroższe rasy psów. Za rasowego psa zapłacisz kilkadziesiąt tysięcy złotych. W te ceny naprawdę ciężko uwierzyć Zastanawiałeś się nad zakupem rasowego psa? Ceny najdroższych psów wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć cena psa znajdującego się na podium może zaskoczyć. W galerii przedstawiamy ceny najdroższych psów na Pomorzu. Wszystkie pochodzą z portalu OLX z ogłoszeń, które można znaleźć w województwie pomorskim. 📢 Ścieki wpadają do rzeki, zagrożone są hodowle pstrąga. Sprawie przyjrzy się prokurator Smród i brunatny kolor wody nie pozostawia wątpliwości, że ktoś nocą spuścił ścieki do rzeki Okalicy. Hodowcy ryb są załamani. Interweniuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i policja. Do prokuratury wpłynęły cztery zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

📢 Słupsk ponad 50 lat temu. Jak zmieniło się miasto? [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Słupsk w latach 70. ubiegłego wieku? W wielu miejscach miasto zmieniło się radykalnie, z kolei w innych w niewielkim stopniu. Jednak zarówno w jednym, jak i drugim przypadku można rozpoznać, że to Słupsk. Z naszego archiwum wyszukaliśmy stare zdjęcia miasta. 📢 Magdalena Pałasz to nowa gwiazda TV. Taka prywatnie jest ekspertka od skoków z TVN i Eurosportu. Góralka z Podhala zachwyca 12.01.2024 Bystra, elokwentna, odważna, urodziwa - taka właśnie jest Magdalena Pałasz, która w ostatnich latach zgrabnie przeskoczyła ze skoczni do studia i stała się jedną z najciekawszych telewizyjnych postaci zimowego sezonu. Zawodniczka z Nowego Targu towarzyszy kibicom oglądającym transmisje telewizyjne z konkursów skoków narciarskich w TVN i Eurosporcie, spotykając się z ich przychylnymi komentarzami. Jeden z fanów nazwał ją w mediach społecznościowych "Najpiękniejszym Aniołem w skokach narciarskich". Poznajcie Magdalenę Pałasz. W sezonie Pucharu Świata 2023/2024 nic się nie zmieniło i Magdalena Pałasz wciąż opowiada widzom o skokach w studiu TVN.

📢 Skarb znaleziony na boisku. Dzieci podzieliły go między siebie. Zobaczcie zdjęcia Skarb znaleziony na boisku to kilkaset srebrnych monet. Do jego przypadkowego znalezienia, w czasie gry w piłkę nożną, doszło prawie 60 lat temu w ówczesnym powiecie miasteckim, a konkretnie w Białym Borze. O znalezisku rozpisywały się wszystkie ogólnopolskie gazety. Oto historia skarbu. 📢 Konflikt pod słupskim schroniskiem dla zwierząt. „Boimy się o swoich wolontariuszy i psy” Pod słupskim schroniskiem dla zwierząt rozgorzał konflikt pomiędzy wolontariuszami a mieszkańcami jednego z domów przy ul. Sportowej. Ostatnio doszło do rękoczynów, które uwiecznione zostały na filmie nagranym telefonem. Interweniowała policja.

📢 Droga S6. Trwają prace przy budowie brakującego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa [ZOBACZ ZDJĘCIA] W naszym regionie trwają intensywne prace przy budowie brakującego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa. Zobaczcie, jak przebiegały one w ostatnich tygodniach.

📢 Już w sobotę wielki koncert dla wszystkich miłośników muzyki. W Jezierzycach odbędzie się finał XXIII Festiwalu Kolęd i Pastorałek Festiwal Kolęd i Pastorałek co roku przyciąga do Jezierzyc artystów i miłośników muzyki z całego regionu. Już w sobotę (13 stycznia) odbędzie się finał 23. edycji świątecznej imprezy. Początek o godz. 17. Wstęp na wydarzenie jest wolny! 📢 Proces słupskiej adwokat Katarzyny R. Pokrzywdzeni nie pamiętają, kto zadał im ciosy nożem W sprawie oskarżonej słupskiej adwokat Katarzyny R. pokrzywdzony Mariusz K. w ogóle nie czuje się pokrzywdzony, a Marcin K. „nie zna tej pani”. Świadkowie nie pamiętają, bo twierdzą, że w czasie zdarzenia byli pijani. Wszyscy zmieniają zeznania. 📢 Kanał Młyński w zimowej scenerii. O tym jak zima skuwała rzekę Słupię 50 lat temu [ZDJĘCIA] Zarys kartograficzny słupskiej Wyspy Młyńskiej przypomina obecnie ludzką stopę otoczoną rzecznymi wodami. Wygląda na to, że tutaj się spełnia popularne życzenie o stopie wody, chociaż kilu czy czegoś podobnego wcale nie ma. Są za to dna głównego nurtu rzeki Słupi i jej odnogi - Kanału Młyńskiego, które mróz skuwał niemal całkowicie.

📢 W Ustce Ukrainka zraniła nożem swojego partnera. Kobieta została zatrzymana przez policję W środę wieczorem w Ustce w czasie awantury domowej 39-letnia Ukrainka dźgnęła nożem w lewy bok klatki piersiowej swojego 39-partnera. Pokrzywdzony trafił do szpitala. Kobieta została zatrzymana.

📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie. 📢 Barometr zawodów. Sprawdź, kogo poszukują firmy. „Są to osoby, które nie potrzebują wyższego wykształcenia" Z corocznego „Barometru zawodów” wynika, że najbardziej poszukiwani przez pracodawców są specjaliści z fachem w ręku. – Są to osoby, które nie potrzebują wyższego wykształcenia, żeby wykonywać wspomniane zawody – mówi nam Monika Banyś, ekspertka rynku pracy. Łącznie 29 zawodów zostało zdefiniowanych jako deficytowe, o dwa więcej niż rok wcześniej. Sprawdź, gdzie pracę dostaniesz od ręki.

📢 Przemku, pamiętamy! 26 lat temu w Słupsku policjant zabił trzynastoletniego chłopca Kibice ze Słupska i z zaprzyjaźnionych klubów sportowych z całej Polski zebrali się w środę 10 stycznia, aby uczcić 26. rocznicę śmierci Przemka Czai. Chłopiec - wówczas trzynastolatek - zginął od uderzenia policyjną pałką. Od tamtej pory, co roku w dniu i miejscu jego śmierci, kibice tłumnie zbierają się, zapalają znicze, odpalają race, aby pokazać, że nie zapomnieli... 📢 Pożar w budynku mieszkalnym w Kusowie w gminie Redzikowo. Zagrożenie było duże Sześć zastępów straży Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej pojechało do pożaru w Kusowie w gminie Redzikowo. Pożar wybuchł na balkonie w bloku wielorodzinnym. Zagrożenie było ogromne, bo ogień mógł przedostać się wnętrza mieszkań, w których przebywali ludzie.

📢 Bytów z dawnych lat. Takich obrazków już nie ma. Zobaczcie zdjęcia Jaki był Bytów dwadzieścia lat temu? Możecie się przekonać oglądając zdjęcia w naszej fotogalerii. Niemal wszystko inaczej teraz wygląda. Inny rynek, inne ulicy, inne władze, częściowo inne problemy. Zapraszamy w fotograficzną przeszłość w niedaleką przeszłość. 📢 Wielki remont starych falochronów w Ustce. Zostaną rozebrane. Nowy port instalacyjno-serwisowy wciąż w planach Urząd Morski w Gdyni planuje remont falochronów w Ustce. Choć inwestycja nazwana jest remontem, szykuje się duży zakres przebudowy, bo oba falochrony zostaną rozebrane do podstaw. To jednak nie oznacza rezygnacji z planów rozbudowy portu o zachodnią część zewnętrzną. 📢 Tragiczny wypadek w gm. Darłowo. BMW uderzyło w drzewo. 19-latek zginął, dwóch innych rannych Tragiczny w skutkach wypadek drogowy na terenie gminy Darłowo w powiecie sławieńskim (woj. zachodniopomorskie). W wyniku uderzenia BMW w drzewo śmierć poniósł 19-latek, a dwaj jego koledzy zostali ranni, a w tym - jak informuje policja ze Sławna - jeden ciężko. Obaj poszkodowani trafili do szpitali.

📢 Wystawa w słupskim ratuszu, która wyraża więcej niż słowa - "Niewypowiedziane" „Niewypowiedziane” to niezwykła wystawa malarstwa, którą możemy podziwiać w słupskim ratuszu. Autorami prac są podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku, zmagający się z różnymi niepełnosprawnościami. Sztuka to dla nich sposób na wyrażenie siebie, swojego postrzegania świata i odskocznia od codziennych trudności. 📢 W Słupsku można jeździć z FALĄ. Nowy sposób na zakup biletów komunikacji miejskiej już dostępny Mieszkańcy Słupska mogą już w pełnym zakresie testować system biletów elektronicznych FALA. Pasażerowie za przejazd mogą zapłacić kartą płatniczą w autobusie.

📢 Posiadłość owiana tajemnicą. To ten sam inwestor, co w słynnych Łapalicach Cała Polska słyszała o niedokończonej budowie zamku w Łapalicach. Ten sam inwestor, rzeźbiarz i przedsiębiorca z Gdańska, dwadzieścia lat temu zaczął budowę wielkiej posiadłości z basenami i grobowymi wnękami w Postołowie (gm. Trąbki Wielkie). Inwestycji nie skończył. Od lat niszczeje i do dzisiaj owiana jest tajemnicą. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Tajemnicza budowla. Nie ma żadnych oznaczeń, ale można tu dotrzeć. Obiekt robi wrażenie Tajemniczy obiekt to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.

📢 Niedzielne morsowanie w Ustce. Idealna pogoda na zimowy spacer [ZDJĘCIA] Sezon na morsowanie w zimnym Bałtyku w pełni. Podobnie było w niedzielę. "Morsy w Ustce" to grupa zrzeszająca osoby, które spotykają się co tydzień, aby zażyć rześkiej kąpieli. Nie brakował również miłośników nadmorskich spacerów.

📢 Tłumy na ulicach Słupska. Przez miasto przeszedł Orszak Trzech Króli [ZDJĘCIA] 6 stycznia, tradycyjnie, przez Słupsk przeszedł Orszak Trzech Króli. Jak zawsze, w wydarzeniu tłumnie wzięli udział mieszkańcy miasta i regionu. 📢 Słupszczanie przywitali nowy, 2024 rok. Zobacz zdjęcia z imprezy sylwestrowej w Słupsku (zdjęcia) Impreza sylwestrowa powróciła do Słupska. Zorganizowana została w hali Gryfia. Bez wielkich gwiazd, za to w rytmach muzyki elektronicznej. Zobaczcie jak słupszczanie przywitali nowy, 2024 rok w hali Gryfia.

📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na otwarciu nowego lokalu Crystal Club w Słupsku Gorący imprezowy weekend w Crystal Club za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na otwarciu nowego klubu!

📢 Węzeł transportowy gotowy! Zobacz, jak prezentuje się nowe centrum komunikacyjne Słupska tuż przed wielkim otwarciem [WIDEO,ZDJĘCIA] Dobiegła końca budowa słupskiego węzła transportowego. Obiekt, którzy powstał za stacją kolejową przejmie rolę dworca autobusowego i docelowo, wraz z dworcem PKP, stanie się centrum komunikacyjnym miasta. 📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić.

📢 Sezon w Rowach trwa w najlepsze. Turystom nawet mgła nie przeszkadza [zdjęcia] W sobotę, 19 sierpnia, odwiedziliśmy Rowy. Sezon, po lekkim wahnięciu na początku miesiąca, trwa w najlepsze. Teraz pogoda dopisuje, choć wczoraj było mgliście, ale ciepło.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Budowlanych I Kształcenia Ustawicznego w Słupsku [ZDJĘCIA] Tak bawili się uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku. Bal odbył się w Feliksie. 📢 Studniówka ZSOiT w Miastku. Podziękowania, polonez i kreacji szał (ZDJĘCIA,WIDEO) W piątek (13.01.2023 r. ) w restauracji Trzy Korony w Bobolicach zorganizowano studiówkę maturzystów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku (liceum i technika). 📢 Kiedyś kwitło tam handlowe życie miasta. Ulica Stefana Starzyńskiego na starych fotografiach Niedługa ulica Stefana Starzyńskiego i przyległy do niej skwer im. Pierwszych Słupszczan to taka przechodnia część śródmieścia Słupska, ale tu się lubi bywać i przystawać, chociażby po drodze w różne strony miasta. Zanim stała się obecną ozdobą Słupska, minęło kilka powojennych dziesięcioleci podczas których stale ją zmieniano, osuszano i upiększano. Ani przed drugą, ani też przed pierwszą wojną światową nie była reprezentacyjnym fragmentem miasta i raczej nic nie rokowało, że będzie wizytówką śródmieścia. Bo tutaj rozciągały się moczary i trzęsawiska, otaczające niegdyś mury obronne grodu nad Słupią.

📢 Koniec demolowania paneli na Bulwarach nad Słupią przez ciężkie samochody W ciągu dwóch dni dodatkowe słupki uniemożliwią wjazd ciężkich samochodów na kładki i pomosty na Bulwarach nad Słupią w Słupsku. Będzie mniej dewastacji. 📢 Studniówka 2022. Tak bawili się uczniowie II LO w Słupsku W sobotę 22 stycznia odbyła się studniówka II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Uczniowie bawili się w lokalu Stara Pralnia. Zobacz fotorelację z imprezy.

📢 Zamarznięty Bałtyk, porty odcięte od świata, Ustka w tafli lodu. Tak wyglądała zima w 1947 roku [ZDJĘCIA] Podobno zdarzały się zimy, w czasie których Bałtyk był całkowicie zamarznięty. Ostatnia taka była w 1947 roku. Jeśli nawet nie jest do końca prawdą, że do Szwecji można było dojechać saniami, to na pewno skuty lodem Bałtyk stał się niedostępny dla żeglugi. Życie w portach zamarło.

