Prasówka 14.08.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

📢 Oto lista imion zakazanych w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Sprawdź, które imiona są niezalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto zarobki w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

Prasówka 14.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź obowiązkowo!

📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! 14.08.2023 Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły! 📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 14.08.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Oto podatek od kota 2023. Kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! 14.08.2023 Podatek od kota w 2023 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź koniecznie! 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! 13.08.2023 Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! 14.08.23 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Ukraińska delegacja w Słupsku. Samorządowcy szukali u nas dobrych rozwiązań na działanie miasta W Słupsku gościła kilkunastoosobowa delegacja z Ukrainy. Przedstawiciele samorządów, miejskich spółek szukali u nas rozwiązań w kwestii gospodarowania odpadami, budownictwa mieszkaniowego, czy kanalizacji. Pewne rozwiązania będą chcieli zastosować na Ukrainie. 📢 Święto Wojska Polskiego w Słupsku świętuj razem z żołnierzami w poniedziałek. Po części oficjalnej będzie festyn z grochówką Żołnierze z 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku zapraszają mieszkańców na uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego, które odbędą się w poniedziałek, 14 sierpnia na terenie jednostki przy ul. Westerplatte w Słupsku. Będzie uroczysty apel, msza oraz piknik dla mieszkańców. 📢 Motofolk Parchowo 2023. Motocykliści i pierogi z jagodami (WIDEO) Motocykliści zjechali do gminy Parchowo. Tu odbyła się sztandarowa impreza - Motofolk. Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji m.in: konkurs na zjedzenie pierogów z jagodami na czas.

📢 24 najbardziej niesamowite punkty widokowe w Polsce. Rekordowa wieża, najwyższy klif, ruchoma platforma dla żądnych adrenaliny i inne Polska jest piękna, tym bardziej, gdy ogląda się ją z jednego z najbardziej niesamowitych punktów widokowych. Zebraliśmy dla was 24 wyjątkowe miejsca, z których rozciągają się zapierające dech w piersiach widoki i panoramy miast, gór, jezior i morza. Która wieża widokowa w Polsce jest najwyższa, w którym mieście znajduje się najwyżej położony taras widokowy, gdzie można wejść na platformę, która odrywa się od ściany wieżowca albo zwiedzić latarnię morską… w górach? Zapraszamy do galerii, której znajdziecie 24 najbardziej niezwykłe punkty widokowe z całej Polski. 📢 Przysięga dobrowolsów w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce W sobotę 12 sierpnia na placu apelowym Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej odbyła się uroczysta przysięga wojskowa. 93 szeregowych z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej zdało egzamin, a 35 z nich już wybiera się do jednostek w różnych częściach Polski.

📢 Z pomocą drukarki 3D stworzono implant, który wszczepiono pacjentowi Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie W Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie pacjentowi wszczepiono implant stawu biodrowego, który został stworzony z udziałem drukarki 3D. 📢 Oto jakie emerytury seniorzy otrzymają we wrześniu 2023. Takie są wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Ile wpłynie na konto? Sprawdź Takie emerytury otrzymają seniorzy we wrześniu 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur we wrześniu 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na wrzesień 2023.

📢 Niedzielna giełda w Koszalinie. To można było kupić na pchlim targu [ZDJĘCIA] W niedzielne przedpołudnie odwiedziliśmy koszalińską giełdę na terenach podożynkowych. Mimo momentami pochmurnej aury, na giełdzie były dzisiaj tłumy.

📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 13.08.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych.

📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 13.08.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 „Korab” Ustka od obfitości do upadłości. 70 lat pływania i łowienia na Bałtyku [ZDJĘCIA] Zachodnia strona kanału portu Ustka mało czym przypomina, że pół wieku temu była niedostępna dla osób niezatrudnionych w prosperującym tutaj Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich „Korab”. Wysokie i grube ogrodzenie betonowe na długości ok. 1,5 kilometra, straż przemysłowa przy bramach wjazdowych, a nad wszystkim panował zapach morskich ryb. Dziś to obszar popadającej w ruinę bazy lądowej „Korabia”, który od lat jest w stanie upadłości likwidacyjnej. 📢 Nawałnica nad Bałtykiem. Potęga natury uderza w wejście do portu Darłowo. Zobacz ZDJĘCIA. One robią wrażenie Sztormowy Bałtyk jet groźny. Mieliśmy okazję to zobaczyć podczas sierpniowej nawałnicy. Szkwał uderzył w wejście naszego portu z potężną siłą. Respekt Bałtyk! Pamiętajcie, w czasie burzy nie wchodzimy w takie miejsca, bo... Zobaczcie sami!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 13.08.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Oto urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę! 📢 Fishparada w Ustce. Wielkie świętowanie uroczyście rozpoczęte Święto Ustki rozpoczęło się na dobre. Doroczne Dożynki Rybne tradycyjnie rozpoczęła Fishparada, którą poprowadziła niezawodna Ustecka Orkiestra Dęta pod kierownictwem Zbigniewa Maciąga w otoczeniu dam z Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Żyj kolorowo”. Turyści byli zachwyceni. 📢 Bakterie w Bałtyku! Wakacje nad morzem z problemami. Sanepid zakazuje wchodzić do Bałtyku ze względu na zagrożenie zdrowia Zdecydowany zakaz kąpieli w Bałtyku w wakacje (sierpień 2023)! Zakaz wchodzenia do wody wydał sanepid, bo w polskim morzu wykryto groźne bakterie. Zamknięto aż dziewięć morskich kąpielisk!

📢 W Kuleszewie pijany kierowca wjechał w ogrodzenie. Uciekł zostawiając ranną pasażerkę Do niebezpiecznego wypadku drogowego doszło w sobotę w nocy w Kuleszewie pod Słupskiem. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, ale policjanci szybko do niego dotarli. Był pijany i naćpany. 📢 Najnowszy sondaż wyborczy. Tak dziś zagłosowaliby Polacy Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość - wynika z najnowszego sondażu Estymatora przeprowadzonego na zlecenie portalu DoRzeczy.pl. 📢 Nocna akcja poszukiwawcza na morzu w pobliżu Ustki. Czy wołanie o pomoc było głupim żartem? Kilka godzin w sobotę w nocy ratownicy z Brzegowej Stacji Ratownictwa Morskiego w Ustce przeczesywali akwen w okolicy Poddąbia. Wyruszyli ratować ludzkie życie, ale wszystko wskazuje na to, że trzy pijane osoby urządziły sobie ze służb zabawę.

📢 Historia słupskiego Zatorza. Ulica Jana Sobieskiego na starych fotografiach Trudno wyobrazić sobie taki Słupsk, w którym Zatorze to tylko potoczna nazwa podmiejskiego obszaru budownictwa indywidualnego. Że to nie dzielnica wielotysięcznych osiedli z blokowiskami, tworzących drugie miasto za kolejowymi torami. Zatorze pewnie pozostałoby jako peryferie Słupska, gdyby nie kilka korekt planów rozwoju przestrzennego miasta, dokonanych na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia. Przypominamy więc, dlaczego zmieniano te plany i jakie były pierwsze tego rezultaty, które pół wieku temu widziała ówczesna młodzież. Jak ulica Sobieskiego, niczym gruba kreska, oddzieliła Zatorze od starszej części Słupska. 📢 To nas najbardziej denerwuje w mieszkaniu w bloku. Te zachowania szczególnie nie podobają się mieszkańcom budynków wielorodzinnych! 12.08.23 Oto co nas najbardziej denerwuje w mieszkaniu w bloku. Te zachowania szczególnie nie podobają się mieszkańcom budynków wielorodzinnych. Mieszkanie w bloku może być prawdziwym utrapieniem. Mieszkańcom zazwyczaj przeszkadzają wszechobecne odgłosy dochodzące z mieszkań obok, czy też z klatki schodowej. Nie każdy ma szczęście trafić na spokojne, przyjazne i miłe sąsiedztwo. Te rzeczy powodują, że nie można liczyć na dobre stosunki z sąsiadami. Wiele z tych punktów będzie dla Was wielkim zaskoczeniem!

📢 Sinice to powód zakazu kąpieli w Jeziorze Obłęskim. Sanepid wydał decyzję Sanepid w Słupsku wydał decyzję o tymczasowym zakazie kąpieli na kąpielisku Obłęże nad Jeziorem Obłęskim. Przyczyną jest zakwit sinic. Jednocześnie zobowiązywał organizatora kąpieliska do ustalenia źródła zanieczyszczenia i podjęcia dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody. 📢 Dymek, nigdy nie będziesz szedł sam. Potrzebna jest nasza pomoc W 10. minucie meczu Pogoń Szczecin - Widzew Łódź sędzia Tomasz Musiał wziął piłkę w ręce i przerwał mecz. Kibice obu drużyn już wówczas klaskali, piłkarze i trenerzy przyłączyli się do oklasków. To była „Minuta dla Dymka”, by wyrazić wsparcie dla Roberta Dymkowskiego, chorej legendy szczecińskiego klubu. 📢 Ceny paliw na Pomorzu. Ile zapłacimy za litr w środku wakacji? Ceny paliw w ciągu ostatnich tygodni symbolicznie podskoczyły w górę. Po wakacjach prognozowany jest wzrost diesla i zmiana relacji benzyny i oleju napędowego. Tak wynika z raportu Reflex, w którym możemy też przeczytać, że benzyna jest obecnie 15 groszy tańsza niż przed rokiem. Jak wyglądają obecnie ceny paliwa?

📢 Wypadek w Słupsku. Motocyklista trafił do szpitala W piątek późnym wieczorem na skrzyżowaniu ulic Kołłątaja i Tuwima w Słupsku kierowca volkswagena wjechał w motocyklistę. Pokrzywdzony trafił do szpitala. Policja ustala dokładne okoliczności zdarzenia. 📢 Te piramidy przyciągają tłumy. Dobrze się w nich śpi (WIDEO) W podbytowskich Osiekach trochę jest jak w Egipcie i Stonehenge. Na drzewami królują piramidy, a w lesie kamienny kręgi. To projekty Czesław Zarzyckiego. Niezwykłe budowle powstała w wyniku zainteresowania gospodarza niekonwencjonalnymi metodami leczenia oraz chęcią przyciągnięcia turystów.

📢 Tragiczny wypadek na ulicy Mazowieckiego w Koszalinie. Jedna osoba nie żyje [ZDJĘCIA] Do tragicznego wypadku doszło w piątek późnym wieczorem na ulicy Mazowieckiego w Koszalinie. W wyniku zderzenia samochodu osobowego z motocyklem zginęła jedna osoba. 📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź koniecznie, najpiękniejsze rasy psów!

📢 Świetna zabawa, nauka i dużo słońca. Nasza akcja na usteckiej plaży „Bezpiecznie nad wodą” Wiele atrakcji, muzyki, tańca, prezentów, pokazów, a przede wszystkim zabawy i nauki, jak bezpiecznie spędzić urlop. Naszej akcji „Bezpiecznie nad wodą” na usteckiej plaży towarzyszyły uśmiechy, świetne humory i wymarzona pogoda. 📢 Stare banknoty i monety warte fortunę. Zobacz, czego szukają kolekcjonerzy. Masz takie w domu? Stare monety i banknoty są w cenie. Kolekcjonerzy szukają ich w Polsce i zagranicą na różnych aukcjach i stronach. Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Sprawdziliśmy w serwisie OLX, jakie banknoty i monety są obecnie w sprzedaży i kosztują spore pieniądze. To nie tylko banknoty i monety z czasów PRL. W naszej galerii zdjęć znajdziesz konkretne ceny, jakich oczekują właściciele.

📢 Zakaz kąpieli w Jeziorze Obłęskim koło Kępic. Oleista substancja w wodzie. Na miejscu pięć zastępów straży W piątek, 11 sierpnia, zamknięto kąpielisko nad Jeziorem Obłęskim w gminie Kępice. Pechowo, bo zapowiada się słoneczny weekend. Niestety, na powierzchni wody unosi się oleista substancja. Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i wyspecjalizowana Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Gdyni ustalają skład i pochodzenie zanieczyszczenia. 📢 Bajecznie kolorowe latawce nad Swołowem. Impreza trwa jeszcze do jutra Zjawiskowe i bajecznie kolorowe latawce unosiły się dzisiaj nad Swołowem. Festiwal Latawców przyciągnął rzesze fanów z całej Polski. Dzieci pod okiem mistrzów mogły wykonać latawce własnoręcznie. Tu ograniczeniem była tylko wyobraźnia. Kto nie był, ma okazję latawce zobaczyć jeszcze w sobotę przed południem. 📢 W Ustce już rozpoczął się Jarmark Dożynkowy. A od soboty do wtorku wielkie święta – Ustki i wojska Na Promenadzie Nadmorskiej w Ustce różne różności. Ze wszystkich stron Polski, regionu i lokalne. Można skosztować kulinarnych atrakcji. Na słodko, na słono i na tłusto. A to dopiero początek. Wielkie świętowanie już od soboty. Fishparada, koncerty, defilada. Zapowiada się wymarzona pogoda!

📢 Wysyp grzybów w lasach – rekordowe ilości borowików, kurek, maślaków i koźlarzy. Gdzie ich szukać? Zobacz aktualną mapę grzybów w Polsce Ogromny wysyp grzybów w lasach. Sierpień to dobra pora na zbieranie grzybów. W lasach znajdziemy teraz m.in. kurki, kanie, borowiki i maślaki. Takie grzyby są świetne na domowe przetwory na zimę. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te okazy, które znamy i co do których mamy pewność, że są jadalne. Zobaczcie, jakich grzybów jest najwięcej i gdzie najlepiej ich teraz szukać.

📢 Łeba: Mężczyzna uderzył samochodem w ostrogę brzegową i zbiegł. Wyciekły substancje ropopochodne | WIDEO Do niecodziennego zdarzenia doszło 11 sierpnia nad ranem na plaży w miejscowości Łeba. Mężczyzna prowadzący samochód osobowy uderzył w ostrogę brzegową, po czym zbiegł z miejsca wypadku. Trwa oczyszczanie plaży i wody z substancji, które wyciekły z auta.

📢 "To były poziome błyskawice". Sześć lat temu przez Pomorze przeszła olbrzymia nawałnica (WIDEO) To już sześć lat, a wydaje się jakby wczoraj. W nocy 11 na 12 sierpnia 2017 rok przez Pomorze przeszła potężna nawałnica. Zebrała śmiertelne żniwo. W jej wyniku śmierć poniosło pięć osób, kilkadziesiąt zostało rannych. 📢 Zderzenie pociągu i ciężarówki. Kilkanaście osób zostało rannych W miejscowości Dalanówek niedaleko Płońska (woj. mazowieckie) doszło do zderzenia pociągu z ciężarówką. PAP podaje, że ranne zostały 22 osoby. 📢 Uwaga !!! Tych rzeczy nie wolno podgrzewać w mikrofalówce. Mogą stać się toksyczne lub wybuchnąć (zdjęcia) 11.08.23 Czego nie można podgrzewać w mikrofalówce i dlaczego? Wielu z nas nie wyobraża sobie dziś życia i funkcjonowania bez takiego urządzenia jak mikrofalówka. Urządzenie to na stałe zagościło w naszych kuchniach w latach 90 i od tamtej pory dzieli ludzi na zwolenników i przeciwników podgrzewania jedzenia za pomocą mikrofali. Co zatem można a czego nie można podgrzewać w kuchence mikrofalowej? Oto lista rzeczy których pod żadnym pozorem w ten sposób podgrzewać nie wolno.

📢 Ważna informacja dla klientów sklepów Lidl, Biedronka i innych marketów. Te produkty pilnie wycofują ze sklepowych półek 11.08.23 Ważna wiadomość dla klientów największych sieci sklepów w Polsce. Główny Inspektorat Sanitarny opublikował zaktualizowaną listę produktów, które muszą zostać natychmiast wycofane ze sklepowych półek. Chodzi o popularne artykuły spożywcze, które mogą zaszkodzić zdrowiu i życiu. Przed ich konsumpcją ostrzega Sanepid. O jakie produkty chodzi? Sprawdź w naszym materiale.

📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 11.08.2023 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać!

📢 Słupsk przestanie być zalewany po ulewach. Do końca roku powstaną dwa zbiorniki retencyjne na osiedlu Zachód Trwa przygotowanie terenu pod budowę zbiornika retencyjnego u zbiegu ulic Zaborowskiej i Legionów Polskich w Słupsku. Zarząd Infrastruktury Miejskiej wybrał wykonawcę tej inwestycji, jak i drugiego zbiornika przy ul. Dywizjonu 303. Oba mają być gotowe do końca roku. To ważne inwestycje, które zapobiegną zalewaniu dzielnic położonych niżej.

📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 10.08.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 10.08.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Gorące imprezy w klubie Senso w Mielnie w 2008 roku. Zobacz nowe archiwalne zdjęcia! W wakacje 2008 roku w klubie Senso w Mielnie było wyjątkowo gorąco!

📢 Gorące imprezy w klubie Bajka w Mielnie. Tak bawiliście się nad morzem 15 lat temu [ZDJĘCIA] Archiwalne zdjęcia z mieleńskich dyskotek cieszą się dużym powodzeniem wśród Internautów. Przygotowaliśmy kolejną porcję fotek z klubu Bajka z 2008 roku, w którym bawiło się mnóstwo turystów z całej Polski, a także oczywiście mieszkańcy naszego regionu. Zapraszamy do obejrzenia drugiej części zdjęć z tych imprez. 📢 Julia Nakoneczna - 18-letnia geniuszka ze Słupska! O ludzkim mózgu wie wszystko Julia Nakoneczna w przyszłym roku przystąpi do matury, ale już dziś drzwi wszystkich uczelni medycznych w Polsce stoją przed nią otworem. Jest pierwsza w Polsce, a czwarta na świecie w Międzynarodowym Konkursie Wiedzy o Mózgu - International Brain Bee (IBB). Jednym słowem – geniuszka! 📢 Dożynki Rybne i Święto Wojska Polskiego w Ustce. Parady, defilady i Sara James. Zapowiedź wydarzeń W długi sierpniowy weekend w Ustce obowiązuje zakaz nudy. Miasto i wojsko celebrują swoje święta. Zapowiadają się salwy, defilady, fishparady, jarmarki, koncerty i kulinarne atrakcje.

📢 Będzie scena z prawdziwego zdarzenia i duży plac zabaw. Park Kultury i Wypoczynku w nowej odsłonie Inwestycja za 24 mln złotych właśnie zaczyna się w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Na teren wszedł już wykonawca - firma Sorted, która zabezpieczyła barierkami teren fontanny. Zmiany będą duże. Efekt końcowy zobaczymy wiosną 2024 roku. 📢 Picasso, Dwurnik, Łempicka w Słupsku! Darmowa wystawa w ratuszu, potem aukcja w Ustce Unikatowa wystawa sztuki współczesnej znajduje się w słupskim ratuszu. Wśród 31 zaprezentowanych obrazów są dzieła mistrzów i mistrzyń malarstwa, m.in. Pabla Picassa, Edwarda Dwurnika, Jana Tarasina czy Tamary Łempickiej. Zwieńczeniem wystawy będzie aukcja obrazów. Cena wywoławcza za maleńką grafikę, która wyszła spod ręki mistrza Picassa to 12 tys. złotych.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w pierwszy weekend sierpnia [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z pierwszego weekendu sierpnia. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 05.08.23 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Odczarowany dom Wampira z Bytowa. Pani Sonia w głowie ma plan (WIDEO) To miejsce jest już odczarowane, z pierwszym dniem, kiedy tu weszłam - śmieje się Sonia Burandt, która kupiła dom w podbytowskich Osiekach. W nim mieszkał Wampir z Bytowa.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub w lipcu [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Te osoby ze Słupska i okolic nie chcą płacić na swoje dzieci. Ukrywają się w naszym regionie. Znasz kogoś? (zdjęcia) Oto lista poszukiwanych przez pomorską policję osób z regionu słupskiego, które uporczywie uchylają się od płacenia alimentów na swoje dzieci. Znasz kogoś? Wiesz gdzie przebywa - powiadom o tym policję. Niezwłocznie daj znać, jeśli wiesz, gdzie się ukrywają!

📢 Nowy dworzec autobusowy w Słupsku w wakacje. Prace na ostatniej prostej Koniec prac brukarskich i przygotowania układania nawierzchni asfaltowych. Budowa nowego dworca autobusowego w Słupsku powinna zakończyć się w przeciągu dwóch lub trzech miesięcy. 📢 Zobacz czerwony most. To atrakcja turystyczna na Pomorzu [ZDJĘCIA] Ma ponad 120 metrów długości i góruje nad doliną rzeki Grabowej w Polanowie. To most zbudowany w 1916 r. Dzisiaj znacznie nadszarpnięty zębem czasu, do 1945 r. stanowił część linii kolejowej Korzybie-Polanów-Bobolice-Grzmiąca. A dlaczego czerwony? Odpowiedź jest prosta. 📢 Ustka zaplanowała sezon. Sara James, Festiwal Światła i FURA. Co będzie się działo w kurorcie? Ustecki ratusz przedstawił mieszkańcom propozycje wydarzeń przygotowane z myślą o turystach, mieszkańcach Ustki i okolic. Imprezy rozpoczną się już wiosną, a zakończą we wrześniu.

📢 Skansen w Sanoku. Atrakcje, ceny biletów, godziny otwarcia. Niedługo giełda staroci [ZDJĘCIA] Przemierzając szlaki w Bieszczadach czy Górach Sanocko-Turczańskich, warto zrobić sobie małą przerwę w wędrówce i odwiedzić skansen w Sanoku, a w zasadzie Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny. Ile kosztują bilety wstępu? Jakie są zasady zwiedzania? Dni i godziny otwarcia skansenu. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Tej biżuterii z PRL szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Płacą tysiące złotych za pierścionki, perły i brosze (zdjęcia) 02.03.23 Biżuteria, z resztą jak wszystko, podlegała modzie. Ta z okresu PRL była specyficzna - z jednej strony toporna i masywna jak wszystko co było wówczas produkowane a z drugiej strony posiadała swój charakter i była na swój sposób wyjątkowa. Gdy czasu Polski Ludowej odeszły na zasłużone miejsce, razem z nią odeszły pierścionki po babci czy cioci i zastąpiły ją nowe rzeczy. Dziś moda na przedmioty z okresu PRL wraca i nie inaczej jest z biżuterią z dawnych lat. Na zlotach kolekcjonerów, aukcjach czy w Internecie jubilerzy płacą za biżuterię z PRL po kilka lub nawet kilkanaście tysięcy złotych. 📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Studniówka bytowskiego ogólniaka. Ich polonez to prawdziwe dzieło sztuki To był piękny bal. Uczniowie bytowskiego ogólniaka już po studniówce. Polonez w ich wykonaniu to prawdziwe dzieło sztuki. 📢 Od centrum Słupska na zachód. Zobaczcie ulicę Tuwima na dawnych zdjęciach! Ulica Tuwima nie jest reprezentacyjna ani urokliwa pod względem architektonicznym, ale to najbardziej ruchliwa i wielofunkcyjna ulica, wiodąca z centrum Słupsku w kierunku Szczecina. Mimo obwodnicy S6, ringu w ciągu DK21 przez miasto oraz częściowego rozdzielenia kierunków ruchu na sąsiednie ulice równoległe i przecznice, wciąż pozostaje drogowym oknem miasta na zachód. I tak jest od kilku stuleci.

📢 Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w klubie Euphoria [ZDJĘCIA] Za nami kolejne koncerty w klubie Euphoria w Łebie. Zobacz, jak bawiliście się na ostatnich imprezach.

📢 Słupska ulica Wolności czyli dawniej Pastwiskowa. Tak tam było. Pamiętacie ją? (zdjęcia) To niedługa, niespełna 700-metrowa ulica o wąskich chodnikach i niezbyt szerokiej jezdni, ale będąca wciąż ważnym traktem w układzie komunikacyjnym Słupska. Łączy śródmiejskie ulice oraz podmiejskie tereny, rozciągnięte w północno – zachodniej strefie przymorskiej. Od powojnia zwie się ulicą Wolności, usytuowana jest pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Kołłątaja w kierunku zachodnim oraz ulic Kopernika, Staszica i ronda Inwalidów Wojennych RP w centrum. 📢 Tragedia w Ustce. W morzu utonęli dwaj mężczyźni [zdjęcia] Tragiczny wypadek w Ustce, w morzu utopiły się dwie osoby. Do zdarzenia doszło na wysokości zajazdu Dajana. W akcji ratunkowej brali udział między innymi ratownicy SAR. Na miejscu wypadku pracuje prokurator.

