Prasówka 14.10.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

📢 Tak mieszka Grażyna Torbicka. Zobacz, jak się pięknie urządziła w stolicy. Sprawdź, czy taki wystrój domu pasuje do ikony stylu Tak mieszka Grażyna Torbicka, gdy rozstaje się z ukochanym mężem. Gwiazda telewizji często ucieka do stolicy. Ikona stylu od dawna żyje na dwa domu. Zobacz, jakie wnętrza pokochała telewizyjna gwiazda. Zajrzyj do domowego zacisza córki Krystyny Loski i sprawdź, jak się urządziła dziennikarka w modnej dzielnicy.

📢 Tak mieszka Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Na wsi aktorzy znaleźli swój raj i pomysł na biznes. Tak zarabia na życie tytułowy „Znachor” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.

Prasówka 14.10: pozostałe wydarzenia

📢 Strażacy znowu w akcji. Pożar w domu dwurodzinnym w Damnie w gminie Damnica W piątek późnym popołudniem strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku i ochotniczych straży pożarnych z Damnicy i Główczyc gasili pożar na poddaszu domu dwurodzinnego w Damnie.

📢 Oto projekty domów bez pozwolenia do 70 mkw. Jaki jest koszt budowy domu bez pozwolenia? Tak może wyglądać dom do 70 mkw Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych. 📢 W Słupsku rozpoczął się festiwal Komedy! Jazzowa parada przeszła ulicami miasta [ZDJĘCIA] 13 października rozpoczął się w Słupsku XXIX Komeda Jazz Festival. Ulicami miasta przeszła kolorowa parada, która otworzyła wielką imprezę dla wszystkich miłośników dobrej muzyki.

📢 Dzień Edukacji Narodowej w Ustce. Nauczyciele wyróżnieni Z okazji Dnia Edukacji Narodowej władze Ustki odwiedziły wszystkie placówki oświatowe z życzeniami dla wszystkich pracowników. 📢 W Słupsku świętowali wszyscy nauczyciele. Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej [ZDJĘCIA] Za trudy codziennej pracy, poświęcenie i szerzenie wiedzy podziękowano dziś (13.10) wszystkim słupskim nauczycielom. Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej zorganizowano w sali bankietowej „Aureus”. 📢 Andrzej Góralski z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku najlepszy! Gratulujemy Zakończyły się dwudniowe eliminacje do III Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji. Konkurencje miały za zadanie wyłonić najlepszego funkcjonariusza pełniącego służbę na stanowisku kierowania, który pod koniec listopada 2023 roku będzie reprezentował garnizon pomorski w ogólnopolskich zmaganiach w Szkole Policji w Katowicach. Zwycięzcą został podinsp. Andrzej Góralski z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

📢 Na miękko czy jajecznica? Które jajka są najzdrowsze i najsmaczniejsze? Przyrządź je w ten sposób, aby wydobyć z nich cenne wartości Są źródłem białka i wielu innych składników odżywczych. Przez wiele lat uważane były za szkodliwe ze względu na wysoką zawartość cholesterolu. Jednak najnowsze badania zaprzeczają temu poglądowi. Okazuje się, że jedzenie jajek wpływa korzystnie na pracę serca i chroni nas przed chorobami układu krążenia. Sprawdź, jakie jajka są najzdrowsze i jak je przygotować, aby skorzystać ze wszystkich wartości odżywczych, jakie posiadają.

📢 Ustecki samorząd walczy o frekwencję w wyborach. Chce przekroczyć 60-procentowy próg Frekwencja wyborcza może przysporzyć korzyści samorządom. Ustecki ratusz zachęca do udziału w wyborach, bo miasto uzdrowiskowe ma szansę na przekroczenie 60 procent. 📢 MEMY na Dzień Nauczyciela. Świętuj na wesoło! Zobacz najlepsze szkolne MEMY na 14 października 2023 Dzień Nauczyciela to święto, w którym uczniowie mają okazję podziękować nauczycielom za ich trud i pracę oraz wyrazić swoje uznanie. Tego dnia także nauczyciele są nagradzani przez swoich przełożonych. Mimo poważnej oprawy tego dnia, zawsze można się jednak trochę pośmiać - z tej okazji przygotowaliśmy szkolne memy na Dzień Nauczyciela! Gwarantujemy, że rozbawią nie tylko nauczycieli! Zobaczcie sami - najlepsze memy o szkole z perspektywy nauczyciela!

📢 30 milionów złotych wsparcia dla Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Uczelnia pozyskała rządowe dofinansowanie Wielomilionowe wsparcie dla słupskiej uczelni zostanie spożytkowane na rozbudowę uniwersyteckiej infrastruktury. Rządowe dofinansowanie pozwoli między innymi na przeprowadzenie niezbędnych remontów. 📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 13.10.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Te kobiety i mężczyźni zaginęli w Polsce. Do dziś nie wiadomo kim są i skąd są. Rozpoznajesz kogoś? Baza zawiera zdjęcia i rysopisy osób o nieustalonej tożsamości, które zostały zgłoszone do ITAKI. Baza jest także sprawdzana przez Zespół Poszukiwań i Identyfikacji ITAKI przy każdym przyjęciu zgłoszenia osoby zaginionej. Zdarza się, że np. do szpitala trafiają osoby, które uległy wypadkowi i nie odzyskały przytomności lub są świadome, ale doznały obrażeń, które spowodowały utratę pamięci. Można mu pomóc odzyskać tożsamość!

📢 To są najdroższe rasy psów. Sprawdziliśmy, ile kosztują rasowe psy. Kilkadziesiąt tysięcy za psa to czasem za mało. Sprawdź cennik Najdroższe psy w Polsce i na świecie kosztują majątek. Są piękne i... bardzo, bardzo cenne. Jak mówią specjaliści, ceny najdroższych psów zaczynają się kilku tysięcy złotych, a kończą... Na pewno w tej cenie kupisz sobie samochód! Oto zestawienie najdroższych psów na Pomorzu. Wszystkie pochodzą z portalu OLX z ogłoszeń, które można znaleźć w województwie pomorskim. 📢 Ostrzeżenie przed silnym wiatrem w północnej części regionu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w północnej części woj. pomorskiego. Synoptycy podają, że wiatr może osiągać prędkość w porywach do 75 km/h. 📢 Czy 15 października jest niedziela handlowa? Mamy harmonogram niedziel handlowych do końca roku Kiedy przypada najbliższa niedziela handlowa? Od 2020 roku możemy je policzyć na palcach jednej ręki, a im bliżej gorączki przedświątecznej, tym bardziej będziemy potrzebować zakupów w każdy weekendowy dzień. Czy 31 października jest niedziela handlowa? Do końca roku zostały już tylko dwie.

📢 Akcja ratownicza na morzu na północny zachód od Ustki W środę po północy żeglarz na jachcie „Dunajec” miał poważny wypadek. Na ratunek wyruszyły statek ratowniczy „Orkan” z Ustki i śmigłowiec. 📢 Trener karate z Kołobrzegu oskarżony m.in. o próbę zgwałcenia jednej z małoletnich uczennic Akt oskarżenia przeciwko Waldemarowi D. kołobrzeska prokuratura skierowała do sądu. Mężczyzna, będąc trenerem karate, jedną małoletnią uczennicę miał doprowadzać do poddania się czynnościom seksualnym, drugą także próbował zgwałcić – dowiedziała się PAP w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 19 najbardziej zaskakujących miejsc w Polsce. Wanna Johna Malkovicha, cudowna pustelnia, „oddech szatana” i inne niezwykłości W Polsce nie brak miejsc, które wprost zaskakują i zdumiewają. Wiele z nich znajduje się poza utartymi szlakami turystycznymi. Warto je poznać, by urozmaicić wycieczki po Polsce w weekend czy urlop. Czy odważycie się np. zajrzeć do radioaktywnej kopalni, zwiedzić miejsce lądowania UFO, przespacerować się nad strumieniem, z którego wydobywa się „oddech szatana”, albo przejrzeć się w lustrze maga Twardowskiego? Zapraszamy do galerii 19 najbardziej zaskakujących miejsc i atrakcji w Polsce. 📢 Kotlety jajeczne z pieczarkami to pomysł na szybki obiad bez mięsa albo sycącą kolację. Poznaj przepis na tanie i pyszne danie Kotlety jajeczne z pieczarkami wielu osobom przypominają obiady z dzieciństwa. Są delikatne, ale też sycące i zdrowe, a przede wszystkim pyszne. Do ich przygotowania wystarczy zaledwie kilka składników, a do środka można dodać różne, wybrane przez siebie dodatki. Podaję sprawdzony przepis.

📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 13.10.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 13.10.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie. 📢 Groźni przestępcy ze Słupska poszukiwani listami gończymi. Uwaga !!! Mogą być bardzo niebezpieczni (zdjęcia) 13.10.23 Słupska policja opublikowała kolejne listy gończe z danymi oraz wizerunkami osób poszukiwanych za różne przestępstwa. Zobacz kogo szuka policja i za jakie przestępstwa oraz wykroczenia. Znasz kogoś? Wskaż miejsce pobytu poszukiwanego dzwoniąc na numer 112 lub 997.

📢 Najlepsze memy dla tych, którym się nie chce pracować. Zrób sobie przerwę na kawę i pośmiej się ze swojego szefa (zdjęcia) 13.10.23 Najtrudniejszy jest zawsze poniedziałek. Po weekendowym odpoczynku powrót do pracy nie należy do najprzyjemniejszych. Tego dnia najtrudniej jest nam odpisać na maile, spotkać się służbowo na telekonferencji czy po prostu być produktywnym. Kto z nas tego nie przeżywał choć jeden raz? Znając Wasze potrzeby przygotowaliśmy coś w sam raz dla tych, którym nie chce się dziś pracować. Zobaczcie najlepsze memy w Internecie o pracy, pracowaniu i szefach. 📢 Najlepszy pediatra w Słupsku. Zobacz ranking najlepszych lekarzy dziecięcych z portalu znanylekarz.pl (zdjęcia) 13.10.23 Który ze słupskich pediatrów posiada najlepsze opinie i oceny? Do kogo warto się wybrać z dzieckiem gdy zachoruje w Słupsku? Sprawdziliśmy opinie i oceny o lekarzach dziecięcych ze Słupska i okolic na portalu znanylekarz.pl. Zobacz kto cieszy się najlepszymi opiniami wśród pacjentów.

📢 Niezwykle malownicze Słupsk i Ustka na zdjęciach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Tak nas widzi DALL-E 3 13.10.23 Sztuczna inteligencja to jeden z najgorętszych tematów ostatnich miesięcy w całym Internecie. Najpierw ogromną popularność zyskał darmowy ChatGPT a obecnie sieć zalewa ogromna ilość grafik wygenerowanych przez Microsoft i DALL-E 3 czyli silnik stworzony przez OpanAI. Generator ten jest całkowicie darmowy i dostępny w Internecie bez ograniczeń. Postanowiliśmy więc sprawdzić co sztuczna inteligencja sądzi o Słupsku i naszym regionie. Zobaczcie jak wygląda Słupsk na zdjęciach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. 📢 Te produkty SANEPID nakazał natychmiast wycofać z półek w Biedronce, Lidlu i innych. Parówki, jajka, mięso 13.10.23 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał wycofanie ze sklepów kolejnych produktów, których spożycie zagrażać może zdrowi oraz życiu konsumentów. Mowa tu o takich produktach jak parówki, mięso, jajka czy kosmetyki. Wykryto w nich albo niepożądane substancje lub skażenie bakteriami salmonelli. Oznacza to, że produkty te muszą natychmiast zostać wycofane ze sprzedaży. Sprawdź o które produkty i ich partie chodzi. Robisz zakupy w Biedronce, Lidlu, Auchan czy innych popularnych marketach? Sprawdź czy nie kupiłeś rzeczy wycofanych przez Sanepid.

📢 Unikatowe monety z PRL warte po kilka tysięcy zł. Masz takie w domu? Kolekcjonerzy szukają ich na aukcjach w Internecie 13.10.23 Nie od dziś wiadomo, że fanatycy kolekcjonerzy są w stanie zapłacić każde pieniądze aby skompletować swoje kolekcje. Nie inaczej jest z kolekcjonerami monet. Te na rynkach internetowych aukcji osiągają niejednokrotnie kwoty przekraczające nawet 10 czy 20 tysięcy złotych. Kolekcjonerzy szukają głównie monet w dobrym stanie i rzadkich ale również takich, które swoją wartość zyskują dopiero w pewnej kolekcji. Tak też jest z monetami, które wybite zostały w okresie Polski Ludowej. Jakich monet z PRL szukają kolekcjonerzy?

📢 Uczniowie ze Słupska praktykują w dużych firmach. W Markosie rekordowa liczba praktykantów Łącznie ponad 86 uczniów zdobywa lub zdobędzie w tym roku pierwsze zawodowe szlify pod okiem doświadczonych specjalistów w firmie Markos w Głobinie pod Słupskiem. Część zajęć odbywa się w specjalnie zaaranżowanej sali dydaktycznej w zakładzie, pozostałe już na halach produkcyjnych. Taki system w połączeniu z wiedzą praktyczną zdobywaną w szkołach pozwala odpowiedzialnie i profesjonalnie przygotowywać młode kadry do bycia w przyszłości częścią wielkiej firmy.

📢 Reprezentacja Polski ograła do zera Wyspy Owcze w debiucie Michała Probierza. Nasza drużyna przeskoczyła Czechy w tabeli el. Euro 2024 Ziścił się najlepszy scenariusz. Reprezentacja Polski w debiucie selekcjonera Michała Probierza ograła gładko Wyspy Owcze 2:0 i dzięki dotkliwej porażce Czechów z Albanią awansowała na drugie miejsce w grupie E, gwarantujące bezpośredni awans na przyszłoroczne Euro w Niemczech.

📢 Pod szkołą w Słupsku zatrzymano 17-latka z kilkoma woreczkami marihuany. Zaczepiał uczniów Dzielnicowi z Komisariatu Policji II w Słupsku zatrzymali 17-letniego mieszkańca Słupska, który posiadał przy sobie narkotyki. Mundurowi zwrócili uwagę na podejrzanie zachowującego się młodego mężczyznę, który zaczepiał uczniów jednej ze szkół. Podczas przeszukania nastolatka funkcjonariusze znaleźli w jego saszetce zawiniątka z suszem roślinnym. Za posiadanie narkotyków grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 6 koło Malechowa. Zderzyły się cztery pojazdy [ZDJĘCIA] Do groźnego zdarzenia doszło w czwartek po południu na drodze krajowej nr 6 w okolicach miejscowości Malechowo.

📢 Leszek Orkisz odwołany z funkcji prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Dom nad Słupią We wtorek wieczorem nowa rada nadzorcza odwołała z funkcji prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Dom nad Słupią w Słupsku, któremu wcześniej walne zebranie nie udzieliło absolutorium. 78-letni Leszek Orkisz po 32 latach zarządzania spółdzielnią nie zamierza tracić ani stanowiska, ani pracy. Już złożył pozew w sądzie o uchylenie uchwał walnego zebrania. Teraz chce odwołać radę nadzorczą. 📢 W Kępicach wbito łopatę pod budowę nowych mieszkań. Niskoczynszowe lokale dla mieszkańców mają być gotowe za dwa lata W Kępicach rozpoczęła się budowa budynków wielorodzinnych, w których znajdzie się 48 niskoczynszowych mieszkań. 11 października przekazano plac budowy wykonawcy. 📢 Mieszkanie Julii Wieniawy. Sofa, lampa i krzesła warte krocie. Zajrzyj do luksusowego salonu i modnej kuchni nowej jurorki „Mam talent” Mieszkanie Julii Wieniawy to luksusowe wnętrza. Celebrytka mieszka w komfortowym apartamencie, który jest wart ponad dwa miliony złotych. Nowa jurorka „Mam talent” kocha zmiany, dlatego ostatnio przearanżowała z pomocą architekta swój salon w stolicy. W luksusowym wnętrzu pojawiły się drogie meble znanych projektantów i wiele designerskich rozwiązań. Zobacz, jak wygląda dom Julii Wieniawy po kosztownej metamorfozie. Sprawdź, w jakich wnętrzach żyje na co dzień popularna celebrytka.

📢 Biżuteria z PRL na której można zarobić. Zobacz czego szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Kolczyki i pierścionki warte fortunę 12.10.23 Moda na biżuterię z PRL powraca. I nie jest to pusty slogan. Wystarczy popatrzeć na ogłoszenia dostępne w Internecie, choćby te na portalu OLX. To właśnie tam znajdziemy całą masę ogłoszeń chętnych nie tylko do sprzedania ale i kupienia pamiątkowej biżuterii po babci, mamie czy cioci. Wiele osób posiada w swoich domowych kolekcjach właśnie taką biżuterię. Okazuje się, że można na niej zarobić całkiem duże pieniądze ponieważ stanowią one dużą wartość dla zbieraczy, jubilerów a przede wszystkim dla kolekcjonerów. Ile zatem można zarobić na pierścionkach czy kolczykach z PRL na OLX? Sprawdziliśmy. 📢 Ostatni taki sondaż przed wyborami: PiS na prowadzeniu, Trzecia Droga w Sejmie Na trzy dni przed wyborami największym poparciem wyborców cieszy się Prawo i Sprawiedliwość. Szanse na wejście do Sejmu ma jeszcze pięć ugrupowań – wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" i RMF.

📢 Wojewoda Pomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację dla drogi S6 ze Słupska do Bobrownik. To ważna inwestycja dla Pomorza! Wojewoda Pomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla drogi ekspresowej S6 od końca obwodnicy Słupska do Bobrownik. To ostatni odcinek S6 między Słupskiem a Bożepolem Wielkim z decyzją umożliwiającą wykonawcom prowadzenie prac budowlanych - podała GDDKiA.

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 12.10.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów! 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 12.10.2023 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 12.10.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 12.10.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 12.10.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 12.10.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 12.10.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! 12.10.2023 Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 12.10.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę! 📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! 12.10.2023 Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów!

📢 Bóg opiekuje się każdym dzieckiem od poczęcia. Pogrzeby dzieci utraconych - w Słupsku, Koszalinie i Szczecinku Przed nami Dzień Dziecka Utraconego, który na całym świecie obchodzony jest 15 października. W kilku miastach diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej - w Słupsku, Koszalinie i w Szczecinku - w sobotę, 14 października, odbędą się kolejne zbiorowe pogrzeby dzieci utraconych. Pochowane zostaną prochy dzieci zmarłych w wyniku poronienia bądź martwego urodzenia, pozostawione z różnych powodów przez ich rodziców w szpitalach. 📢 Biżuteria PRL i w stylu vintage. Zobacz, na czym można zarobić. Sprawdź, czego szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Biżuteria warta majątek! Biżuteria w stylu vintage, albo jak to lubi, retro. Co nosiło się przed laty, a dzisiaj jest obiektem westchnień i poszukiwań kolekcjonerów i jubilerów? Sprawdź, może akurat w twojej domowej kolekcji znajduje się coś, co jest naprawdę kosztowne. Kolczyki babci, naszyjnik mamy, a może wyjątkowy pierścionek, który udało ci się zdobyć na pchlim targu. Biżuteria w stylu vintage może być naprawdę dużo warta. Zobacz, czego w internecie szukają inni! Ta biżuteria może kosztować krocie!

📢 Pomnik Światowida w Bytowie do wyburzenia. To już pewne? (WIDEO) Pomnik Światowida w Bytowie popada w coraz większą ruinę. Co z nim będzie? Temat wraca co jakiś czas. 📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje. 📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Pani Wanda strzyże na medal. Ustczanka uhonorowana Medalem Senatu RP za długie lata pracy We wtorek w Ustce miała miejsce niecodzienna uroczystość. Pani Wanda Cerkowska została uhonorowana Medalem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. To wyróżnienie przyjęła w swoim zakładzie fryzjerskim, w którym prowadzi działalność nieprzerwanie od 58 lat. Ale to nie jedyny rekord pani Wandy.

📢 S6 od Trasy Kaszubskiej do Słupska. Co nowego na budowie? Zobacz zdjęcia Odcinek S6 od Bożegopola Wielkiego do Leśnic jest w budowie. Prace ziemne wyznaczają przebieg ekspresówki, co widać na najnowszych fotografiach. Zobacz! 📢 Tym osobom przysługuje dodatkowe 500 zł miesięcznie. Sprawdź, jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać dodatkowe 500 plus W minionym roku ponad 388 tys. osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji dostawało co miesiąc pieniądze z ZUS. Dodatek przyznawany jest od 1 października 2019 roku. – Przyznany „poza ZUS-em” stopień niepełnosprawności nie uprawnia do otrzymania dodatku, bo o tym, czy go dostaniemy, decyduje lekarz orzecznik ZUS – podkreśla Iwona Kowalska-Matis, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS.

📢 „Korab” Ustka od obfitości do upadłości. 70 lat pływania i łowienia na Bałtyku Zachodnia strona kanału portu Ustka mało czym przypomina, że pół wieku temu była niedostępna dla osób niezatrudnionych w prosperującym tutaj Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich „Korab”. Wysokie i grube ogrodzenie betonowe na długości ok. 1,5 kilometra, straż przemysłowa przy bramach wjazdowych, a nad wszystkim panował zapach morskich ryb. Dziś to obszar popadającej w ruinę bazy lądowej „Korabia”, który od lat jest w stanie upadłości likwidacyjnej.

📢 Historia słupskiego Zatorza. Ulica Jana Sobieskiego na starych fotografiach [ZDJĘCIA] Trudno wyobrazić sobie taki Słupsk, w którym Zatorze to tylko potoczna nazwa podmiejskiego obszaru budownictwa indywidualnego. Że to nie dzielnica wielotysięcznych osiedli z blokowiskami, tworzących drugie miasto za kolejowymi torami. Zatorze pewnie pozostałoby jako peryferie Słupska, gdyby nie kilka korekt planów rozwoju przestrzennego miasta, dokonanych na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia. Przypominamy więc, dlaczego zmieniano te plany i jakie były pierwsze tego rezultaty, które pół wieku temu widziała ówczesna młodzież. Jak ulica Sobieskiego, niczym gruba kreska, oddzieliła Zatorze od starszej części Słupska. 📢 Wracają do Ustki nie tylko we wspomnieniach. Rezerwiści Marynarki Wojennej są tu sercem W Ustce trwa doroczny zjazd rezerwy Marynarki Wojennej. To już czwarte spotkanie rezerwistów, którzy przed laty przeszli przez bramę Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej. W tym roku nad morze ściągnęło 110 osób – marynarze, którzy zdobywali specjalności w CSSMW i ich rodziny.

📢 Wojskowy dzień otwarty na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku. Uczelnia zainaugurowała ważny projekt [ZDJĘCIA] Podczas wojskowego dnia otwartego na kampusie Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku zainaugurowano program „Akademia Cyber.Mil”. Były prezentacje sprzętu Wojska Polskiego, pokazy i rozmowy na temat służby w wojsku.

📢 Wielkie emocje w hali Gryfia w Słupsku. Grupa Sierleccy Czarni wygrała z Legią Warszawa 82:80 [ZDJĘCIA, WIDEO] W ramach trzeciej kolejki Orlen Basket Ligi, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk podejmowała na swoim parkiecie zespół Legii Warszawa. Po bardzo wyrównanym i emocjonującym do końca meczu, lepsi okazali się Czarni, którzy wygrali 82:80. 📢 Śmiertelny wypadek pod Reblinem koło Słupska. Nie żyje kobieta kierująca seatem (zdjęcia) Do śmiertelnego wypadku doszło na Drodze Krajowej nr 6 w rejonie miejscowości Reblino. Nie żyje 37-letnia kobieta kierująca seatem. W szpitalu jest m.in. kobieta w siódmym miesiącu ciąży i 9-letnia dziewczynka.

