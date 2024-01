Prasówka 15.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wojna na Ukrainie 2024 na żywo. Najnowsze informacje - relacja”?

Prasówka 15.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wojna na Ukrainie 2024 na żywo. Najnowsze informacje - relacja 14 stycznia 2024 roku jest 690. dniem wojny. 20 tys. cywilów zakończyło w ubiegłym roku kursy Sprzeciwu Narodowego, zorganizowane przez władze stolicy Ukrainy. Chcą przygotować się do walk partyzanckich, sprawdzić przed pójściem na front, czy umieć obronić się na wypadek ponownej napaści Rosjan na Kijów.

📢 Zadała partnerowi cios nożem. Ukrainka z Ustki wyszła na wolność Dozór policji, zakaz opuszczania Polski i nakaz wyprowadzenia się od pokrzywdzonego partnera – to środki zapobiegawcze, które zastosowała Prokuratura Rejonowa w Słupsku wobec 39-letniej Ukrainki, podejrzanej o zranienie nożem swojego konkubenta. Rana okazała się niegroźna.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 14.01.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

Prasówka 15.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tego nie wrzucaj do toalety. Możesz spowodować dużą awarię! Zobacz czego nie wolno spłukiwać w WC [LISTA] 14.01.2024 Toaleta obowiązuje w każdej strefie naszego życia. Począwszy od domu po pracę i na podróżach kończąc. Większość osób wie doskonale, że toaleta została stworzona tylko i wyłącznie do załatwiania potrzeb fizjologicznych. Jednak zdarzają się sytuacje, w których ludzie traktują wc jako kosz na śmieci. Wrzucają do niej wszystko co popadnie, a to powoduje m.in zatkanie. Oto lista rzeczy, których nie należy spuszczać w toalecie. Sprawdź koniecznie!

📢 ZUS podał harmonogram wypłat świadczenia 800 plus, które od stycznia 2024 zastąpiło 500 plus. Co ze składaniem wniosków? Komu przysługuje? Świadczenie 800 plus zastąpiło od 1 stycznia 2024 roku 500 plus. Na konta rodziców i opiekunów będzie wpływać rocznie o 3,6 tys. zł więcej środków niż dotychczas. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał harmonogram wypłat podwyższonego świadczenia. Czy trzeba składać wnioski o 800 plus? Kiedy wypłaty 800 plus? 📢 Dom Tomasza Kammela jest wyjątkowy. Tak się urządził prezenter w stolicy. Zobacz luksusowe mieszkanie Tomasza Kammela Dom Tomasza Kammela robi na fanach prezentera ogromne wrażenie. Widać, że gwiazda „Pytania na śniadanie” ma wyczucie smaku i niezły gust. Zobacz, jak prezentują się luksusowe wnętrza warszawskiego apartamentu Tomasza Kammela.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz. Tu żyje z rodziną minister obrony narodowej. Zajrzyj do domu Pauliny Kosiniaka-Kamysza Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się nowy minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 31 lat temu na Bałtyku zatonął polski prom Jan Heweliusz. Zginęło 55 osób Często mówi się, że tragedii, która się wydarzyła, nic nie zapowiadało. Tę sprzed 31 lat wydaje się zapowiadało wszystko.

📢 Wezwanie do wojska w przypadku wojny lub mobilizacji. Jest nowe rozporządzenie MON Od soboty, 13 stycznia, obowiązuje nowy wzór karty powołań do wojska w razie wojny oraz mobilizacji. Jak podaje Portal Samorządowy, zmiany nie są duże, ale bardziej widoczne są między innymi kary za niestawienie się. 📢 Odlewnictwo w Słupsku niczym hutnictwo. Pół wieku temu było ciepło i gorąco, aż wystygło Rozglądając się po Słupsku za pozostałościami przemysłu odlewniczego pamiętamy, gdzie mieliśmy coś wspólnego z hutnictwem. Tam bywało nawet gorąco, gdy z tak zwanego żeliwiaka odbywał się spust ciekłego metalu. Po latach wszystko wystygło, stary piec został ocieplony, a dawne hale modelarni i formierni ogrzewa teraz kominek opalany drewnem.

📢 Tak się kiedyś mieszkało za miastem. Drewniane chaty i dachy ze słomianej strzechy. Zobacz wiejskie chałupy na archiwalnych zdjęciach Dziś cegła, kiedyś drewno. Życie na wsi na przestrzeni lat zmieniło się, podobnie budownictwo. W XXI wieku korzystamy z dobrodziejstw technologii, innowacyjnych pokryć dachowych, stylowych dekoracji wnętrz, a jeszcze kilkadziesiąt lat temu do szczęścia wystarczyły dwie izby i prycza. Zobacz, jak wyglądały wiejskie chaty na archiwalnych zdjęciach. 📢 Emerycie koniecznie sprawdź te dane. ZUS ostrzega! „Jeśli ktoś zrobi to zbyt późno lub w ogóle, wypłacona emerytura wróci do nas" Stary numer rachunku bankowego lub nieaktualny adres zamieszkania to brak wypłat z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Każdą zmianę adresu i numeru konta należy zgłosić najpóźniej na 12 dni roboczych przed terminem wypłaty pieniędzy przez Zakład. – Jeśli ktoś zrobi to zbyt późno lub w ogóle o tym zapomni, wypłacona przez nas emerytura lub renta wróci do nas – ostrzega Iwona Kowalska-Matis z ZUS.

📢 Ostrzeżenie meteorologiczne przed zamieciami śnieżnymi i intensywnymi opadami śniegu na Pomorzu Na podstawie komunikatu meteorologicznego przekazanego przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku - Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego w Słupsku ostrzega przed możliwością wystąpienia silnego wiatru i intensywnych opadów śniegu. 📢 Gdańsk uczcił pamięć zamordowanego 5 lat temu prezydenta miasta Pawła Adamowicza Kilka tysięcy gdańszczan oddały hołd zamordowanemu 5 lat temu Pawłowi Adamowiczowi. Po uroczystości o 19:00 na Targu Węglowym rodzina, władze miasta, przybyli z kraju goście i tłum uczestników przeszedł do Bazyliki Mariackiej, gdzie odbyła się międzywyznaniowa modlitwa przy miejscu pochówku prezydenta Gdańska. 📢 Poważny wypadek w Mostowie. Trzy osoby trafiły do szpitala [ZDJĘCIA] Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotni wieczór w pobliżu miejscowości Mostowo, na drodze nr 11.

📢 Rodzice oskarżeni o okrutne znęcanie się nad dziećmi stanęli przed sądem Przed Sądem Rejonowym w Słupsku rozpoczął się proces rodziców trójki małych dzieci o znęcanie się nad nimi ze szczególnym okrucieństwem. Oboje nie przyznają się do zarzutów stawianych im przez Prokuraturę Rejonową w Słupsku. 📢 Dariusz Michalczewski gościem specjalnym "Pierwszego kroku z Energą" [ZDJĘCIA] Na sali SKB Czarni Słupsk przy ulicy Ogrodowej w Słupsku, odbył się turniej dla młodych adeptów boksu (rocznik 2010 i młodsi) - ,,Pierwszy krok z Energą” . 📢 Statki omijają niebezpieczny Kanał Sueski i płyną wokół Afryki. Koszty transportu rosną bardzo szybko, gospodarka to mocno odczuje Kanał Sueski i Morze Czerwone stały się niebezpieczne dla żeglugi. Omijają go nie tylko kontenerowce. Konsekwencje będą odczuwalne na całym świecie. Ceny towarów pójdą w górę, fabryki mogą stanąć w wyniku opóźnień dostaw. Czeka nas powtórka z pandemicznego lockdownu i blokady kanału przez kontenerowiec Ever Given.

📢 Technikum Weterynaryjne ze Złotą Tarczą! Najlepsze licea i technika w Słupsku według rankingu Perspektywy 2024 Miesięcznik "Perspektywy" przedstawił wyniki rankingu najlepszych liceów ogólnokształcących oraz techników w Polsce. Ogromną niespodziankę sprawiło Technikum Weterynaryjne ZSI w Słupsku, które – jako jedyna szkoła w Słupsku – zostało wyróżnione Złotą Tarczą, zajmując drugą lokatę w województwie, a 46. w kraju. Pozostałych słupskich placówek nie ma w pierwszej setce. Siedem szkół zostało jednak wyróżnionych, otrzymując srebrne i brązowe tarcze – to cztery licea i trzy technika. 📢 Plaże, kurorty, ceny, moda. Tak przed wojną wypoczywano nad Bałtykiem. Zobaczcie zdjęcia Bałtyckie przedwojenne kurorty i plaże nad Morzem Bałtyckim. Jak wyglądały? Jakie miejscówki były wtedy na topie? Co serwowano w restauracjach i barach? Plażowa moda i wypoczynek. Zobaczcie przedwojenne zdjęcia z bałtyckich przedwojennych miejscowości. To fotograficzna podróż w przeszłość.

📢 Prokuratura potwierdza - Jolanta K. nie zginęła w wypadku w Mezowie. Wcześniej została zamordowana! W piątek, 12 stycznia po godzinie 15 prokuratura potwierdziła, że 31-letnia Jolanta K. nie zginęła w wypadku kolejowym na przejeździe niestrzeżonym w Mezowie (po. kartuski), do którego doszło 10 stycznia późnym wieczorem. Potwierdził się gorszy scenariusz - kobieta została wcześniej zamordowana, a wypadek na torach został upozorowany.

📢 W słupskim szpitalu wykonano pierwsze operacje przy użyciu robota operacyjnego Da Vinci W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku wykonano trzy pierwsze operacje przy użyciu robota operacyjnego Da Vinci. Pierwsze zabiegi przeprowadził urolog dr Marcin Klim i wszystkie odbyły się w zakresie leczenia raka prostaty. To milowy krok w zakresie medycyny i stawia słupską placówkę w czołówce najlepszych w kraju. 📢 Modnie, ale z klasą. Tak się ubiera Dominika Kulczyk! Zobacz stylizacje najbogatszej Polki Zgrabna, piękna, inteligentna, wykształcona, a na dodatek bardzo zamożna. Dominika Kulczyk jest najbogatszą kobietą w Polsce, ale też przedsiębiorczynią, filantropką oraz reporterką. Tam, gdzie się pojawia zwraca na siebie uwagę nie tylko pozycją społeczną, ale też wyglądem, w tym eleganckimi, dobranymi do sylwetki i urody stylizacjami. Zobacz, jak się ubiera!

📢 Zima 30 lat temu. Białe szaleństwo w Słupsku i regionie [ZDJĘCIA] Zima była normalna, zgodna z kalendarzem i astronomią, nikogo niczym nie dziwiła, a raczej zachwycała swymi objawami. 📢 Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w Crystal Club w Słupsku [ZDJĘCIA] Za nami pierwszy imprezowy weekend 2024 roku w Crystal Club w Słupsku. Imprezowiczów nie brakowało! Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na ostatnich imprezach.

📢 Tak wyglądają najdroższe rasy psów. Za rasowego psa zapłacisz kilkadziesiąt tysięcy złotych. W te ceny naprawdę ciężko uwierzyć Zastanawiałeś się nad zakupem rasowego psa? Ceny najdroższych psów wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć cena psa znajdującego się na podium może zaskoczyć. W galerii przedstawiamy ceny najdroższych psów na Pomorzu. Wszystkie pochodzą z portalu OLX z ogłoszeń, które można znaleźć w województwie pomorskim.

📢 Teresa Rosati od lat ubiera polskie i zagraniczne gwiazdy. Prywatnie jest mamą Weroniki Rosati. To po niej aktorka odziedziczyła urodę! Weronika Rosati jest jedną z piękniejszych i najbardziej utalentowanych polskich aktorek. Warto jednak poznać także nazwisko jej matki. Teresa Rosati to uznana projektantka mody, która ubierała wiele polskich i zagranicznych gwiazd. Jej przygoda z modą rozpoczęła się, kiedy była jeszcze małą dziewczynką. 📢 Słupsk ponad 50 lat temu. Jak zmieniło się miasto? [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Słupsk w latach 70. ubiegłego wieku? W wielu miejscach miasto zmieniło się radykalnie, z kolei w innych w niewielkim stopniu. Jednak zarówno w jednym, jak i drugim przypadku można rozpoznać, że to Słupsk. Z naszego archiwum wyszukaliśmy stare zdjęcia miasta. 📢 Skarb znaleziony na boisku. Dzieci podzieliły go między siebie. Zobaczcie zdjęcia Skarb znaleziony na boisku to kilkaset srebrnych monet. Do jego przypadkowego znalezienia, w czasie gry w piłkę nożną, doszło prawie 60 lat temu w ówczesnym powiecie miasteckim, a konkretnie w Białym Borze. O znalezisku rozpisywały się wszystkie ogólnopolskie gazety. Oto historia skarbu.

📢 Droga S6. Trwają prace przy budowie brakującego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa [ZOBACZ ZDJĘCIA] W naszym regionie trwają intensywne prace przy budowie brakującego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa. Zobaczcie, jak przebiegały one w ostatnich tygodniach.

📢 Proces słupskiej adwokat Katarzyny R. Pokrzywdzeni nie pamiętają, kto zadał im ciosy nożem W sprawie oskarżonej słupskiej adwokat Katarzyny R. pokrzywdzony Mariusz K. w ogóle nie czuje się pokrzywdzony, a Marcin K. „nie zna tej pani”. Świadkowie nie pamiętają, bo twierdzą, że w czasie zdarzenia byli pijani. Wszyscy zmieniają zeznania. 📢 Kanał Młyński w zimowej scenerii. O tym jak zima skuwała rzekę Słupię 50 lat temu [ZDJĘCIA] Zarys kartograficzny słupskiej Wyspy Młyńskiej przypomina obecnie ludzką stopę otoczoną rzecznymi wodami. Wygląda na to, że tutaj się spełnia popularne życzenie o stopie wody, chociaż kilu czy czegoś podobnego wcale nie ma. Są za to dna głównego nurtu rzeki Słupi i jej odnogi - Kanału Młyńskiego, które mróz skuwał niemal całkowicie.

📢 W Ustce Ukrainka zraniła nożem swojego partnera. Kobieta została zatrzymana przez policję W środę wieczorem w Ustce w czasie awantury domowej 39-letnia Ukrainka dźgnęła nożem w lewy bok klatki piersiowej swojego 39-partnera. Pokrzywdzony trafił do szpitala. Kobieta została zatrzymana. 📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Przemku, pamiętamy! 26 lat temu w Słupsku policjant zabił trzynastoletniego chłopca Kibice ze Słupska i z zaprzyjaźnionych klubów sportowych z całej Polski zebrali się w środę 10 stycznia, aby uczcić 26. rocznicę śmierci Przemka Czai. Chłopiec - wówczas trzynastolatek - zginął od uderzenia policyjną pałką. Od tamtej pory, co roku w dniu i miejscu jego śmierci, kibice tłumnie zbierają się, zapalają znicze, odpalają race, aby pokazać, że nie zapomnieli...

📢 Bytów z dawnych lat. Takich obrazków już nie ma. Zobaczcie zdjęcia Jaki był Bytów dwadzieścia lat temu? Możecie się przekonać oglądając zdjęcia w naszej fotogalerii. Niemal wszystko inaczej teraz wygląda. Inny rynek, inne ulicy, inne władze, częściowo inne problemy. Zapraszamy w fotograficzną przeszłość w niedaleką przeszłość. 📢 Wielki remont starych falochronów w Ustce. Zostaną rozebrane. Nowy port instalacyjno-serwisowy wciąż w planach Urząd Morski w Gdyni planuje remont falochronów w Ustce. Choć inwestycja nazwana jest remontem, szykuje się duży zakres przebudowy, bo oba falochrony zostaną rozebrane do podstaw. To jednak nie oznacza rezygnacji z planów rozbudowy portu o zachodnią część zewnętrzną.

📢 Oto "polski Hogwart", czyli ouszczone budynki na Pomorzu. Masz odwagę wejść? Zamek w Łapalicach i inne miejsca. Urbex Pomorze Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.

📢 Posiadłość owiana tajemnicą. To ten sam inwestor, co w słynnych Łapalicach Cała Polska słyszała o niedokończonej budowie zamku w Łapalicach. Ten sam inwestor, rzeźbiarz i przedsiębiorca z Gdańska, dwadzieścia lat temu zaczął budowę wielkiej posiadłości z basenami i grobowymi wnękami w Postołowie (gm. Trąbki Wielkie). Inwestycji nie skończył. Od lat niszczeje i do dzisiaj owiana jest tajemnicą. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Tajemnicza budowla. Nie ma żadnych oznaczeń, ale można tu dotrzeć. Obiekt robi wrażenie Tajemniczy obiekt to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część. 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 08.01.2024 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie!

📢 Złoto Bałtyku. Wspaniałe bursztyny budzą podziw poszukiwaczy. Zobacz jakie olbrzymy znajdowane są na plażach Bałtyku. Niesamowite ZDJĘCIA Zobaczcie bursztyn ważący ponad 3 kg oraz wspaniałą kolejną bryłę - zwaną Królową Bałtyku. Jarosławiec - polski Dubaj nad Bałtykiem i jego skarby! Takimi eksponatami może poszczycić się Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Zobaczcie też, jak łowcy skarbów z Bałtyku je odnajdują. Robią to w nocy i za dnia. 📢 Niedzielne morsowanie w Ustce. Idealna pogoda na zimowy spacer [ZDJĘCIA] Sezon na morsowanie w zimnym Bałtyku w pełni. Podobnie było w niedzielę. "Morsy w Ustce" to grupa zrzeszająca osoby, które spotykają się co tydzień, aby zażyć rześkiej kąpieli. Nie brakował również miłośników nadmorskich spacerów. 📢 Fantastyczna Wielka Integracja Morsów w Ustce. Świąteczny orszak i kąpiel w Bałtyku Tego jeszcze w Ustce nie było. W sobotę 6 stycznia prawie 300 amatorów zimowych kąpieli w Bałtyku przemaszerowało promenadą, wskoczyło do wody i biesiadowało przy ognisku. To pierwsze wspólne morsowanie w Ustce, które ściągnęło nad morze 13 klubów z różnych zakątków Polski.

📢 Tłumy na ulicach Słupska. Przez miasto przeszedł Orszak Trzech Króli [ZDJĘCIA] 6 stycznia, tradycyjnie, przez Słupsk przeszedł Orszak Trzech Króli. Jak zawsze, w wydarzeniu tłumnie wzięli udział mieszkańcy miasta i regionu.

📢 Słupszczanie przywitali nowy, 2024 rok. Zobacz zdjęcia z imprezy sylwestrowej w Słupsku (zdjęcia) Impreza sylwestrowa powróciła do Słupska. Zorganizowana została w hali Gryfia. Bez wielkich gwiazd, za to w rytmach muzyki elektronicznej. Zobaczcie jak słupszczanie przywitali nowy, 2024 rok w hali Gryfia. 📢 Stare zdjęcia Słupska w kolorze. Zobacz, jak wyglądało miasto 50 lat temu na koloryzowanych zdjęciach przez AI Co jakiś czas na naszym portalu prezentujemy materiały ze starymi, czarno-białymi zdjęciami Słupska i regionu słupskiego. Zobaczcie jak wyglądał Słupsk w latach 70.,80. i 90-tych na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach.

📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 Wracają do Ustki nie tylko we wspomnieniach. Rezerwiści Marynarki Wojennej są tu sercem W Ustce trwa doroczny zjazd rezerwy Marynarki Wojennej. To już czwarte spotkanie rezerwistów, którzy przed laty przeszli przez bramę Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej. W tym roku nad morze ściągnęło 110 osób – marynarze, którzy zdobywali specjalności w CSSMW i ich rodziny.

📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych. 📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić. 📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic.

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać. 📢 Stare fotografie z życia Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku (część druga) Prezentujemy kolejne archiwalne zdjęcia z życia Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku. Fotografie pochodzą z lat 1989-1993 i przedstawiają najważniejsze wydarzenia z życia placówki.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Te przedmioty z PRL to prawdziwe skarby. Rupiecie na których można zarobić. Tych rzeczy szukają kolekcjonerzy staroci 02.03.23 Przedmioty z okresu PRL w naszych domach często zbierają kurz i wydają się zbędnymi bibelotami. Wszystko wówczas było inne, bardziej toporne i bezpłciowe. Dziś wiele z tych przedmiotów wraca do łask. Dzięki upływowi czasu rzeczy takie jak kryształy, biżuteria czy antyki z PRL nabierają realnej wartości. Dla jednych sentymentalna a dla innych materialna, przeliczalna na gotówkę. Tych rzeczy, z pozoru rupieci, szukają kolekcjonerzy i zbieracze przedmiotów z PRL. Można na nich sporo zarobić.

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL? 📢 Studniówki 2023. Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku bawili się w "Starej Pralni" [ZDJĘCIA] W piątek (17 lutego) w "Starej Pralni", odbył się bal studniówkowy uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku. Zobacz fotorelację.

📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych z Bytowa Tak pięknego wykonania poloneza dawno nie widzieliśmy. Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych bawią się na swojej studniówce. Jest pięknie i uroczyście. Kreacje młodych pań i panów zachwycają. 📢 Studniówki 2023. Uczniowie I LO bawili się w Aureusie [ZDJĘCIA] Tak bawili się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku na studniówce. 📢 Szalupa ratunkowa promu „Jan Heweliusz” wyrzucona koło Ustki. Szczątki największej katastrofy polskiej floty morskiej Byliśmy jeszcze w szoku po katastrofie promu „Jan Heweliusz”, największej w dziejach polskiej floty morskiej w czasie pokoju, gdy dotarła do nas wiadomość, że morze wyrzuciło na brzeg między Ustką a Rowami szalupę ratunkową z tego statku. Było to pod koniec stycznia 1993 roku, po 13 dniach jej dryfowania po Bałtyku od chwili katastrofy promu, która miała miejsce 30 lat temu.

📢 Takiego Miastka już nie ma. Stare fotografie Walentego Demiro-Saulskiego (ZDJĘCIA) Walenty Demiro-Saulski to postać kultowa dla mieszkańców Miastka - prawdziwa historia miasteckiej fotografii. Starsi mieszkańcy pamiętają go jako osobę skromną, z nieodłączną torbą fotograficzną i aparatem.

