Prasówka 15.02.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mamusia przyjechała. Czas iść do garażu. Zobacz najśmieszniejsze memy o teściowej (NOWE MEMY)”?

Prasówka 15.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mamusia przyjechała. Czas iść do garażu. Zobacz najśmieszniejsze memy o teściowej (NOWE MEMY) Relacje między zięciem a teściową nigdy nie należały do najlżejszych. Odkąd świat światem, między tymi osobami w rodzinie zgody nigdy być nie mogło. Oczywiście zdarzają się wyjątki jednak co do zasady potwierdzają one regułę. Jak wybrnąć z trudnej sytuacji w przypadku konfliktu z teściową? Najlepiej obrócić wszystko w żart. Jak wszystko, również i teściowe są wdzięcznym tematem do żartów oraz memów. Tych w Internecie nie brakuje. Zobaczcie najlepsze memy o teściowych w 2024 roku.

📢 Zmiany w abonamencie RTV w 2024. Te osoby nie muszą już go płacić. Zobacz kogo zwolniono z opłacania abonamentu radiowo telewizyjnego Najnowsze rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie obowiązku opłacania abonamentu RTV oraz jego wysokości zaktualizowało obowiązujące stawki na 2024 rok. W rozporządzeniu czytamy również o tym kto nie musi już opłacać abonamentu za posiadania radia oraz telewizora. Kto od tego roku nie musi tego robić? Ustawodawca jasno określa osoby, które są zwolnione z tego obowiązku. Sprawdź czy musisz opłacać abonament RTV.

📢 Gdzie saszeta? Najlepsze memy o kotach. Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 14.02.2024 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

Prasówka 15.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Kobiety o tych imionach są najlepszymi matkami. Są stworzone do bycia rodzicem. Sprawdź czy jesteś na liście! Oto imiona kobiet, które są najlepszymi matkami. Niektóre kobiety wydają się, że są wręcz stworzone do bycia rodzicem. Wiele osób twierdzi, że zawdzięczają to dzięki cechom osobowości, które odziedziliśmy wraz z nadaniem imienia. Jeszcze inni mówią, że to dzięki gwieździe pod którą się urodziliśmy. Zastanawiasz się czy jesteś doskonałą mamą? Te imiona noszą najlepsze matki! Sprawdź! 📢 Mężczyźni o tych imionach to najlepsi kochankowie. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Oto imiona mężczyzn, które uznawane są za najlepszych kochanków. Gwarantują one męskość, atrakcyjność i umiejętność zadowolenia partnerki. Imiona, które nosimy mogą zdradzić wiele o naszym charakterze, czy też mocnych i słabych stronach. Zastanawiasz się kto znalazł się w naszym zestawieniu? Przejdź do galerii zdjęć i poznaj imiona, które noszą najlepsi kochankowie!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Jeśli masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu! 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź !

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu! 📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 800 plus! 📢 Przedstawiciele słupskich kombatantów pamiętali o rocznicy utworzenia Armii Krajowej W środę14 lutego, z okazji 82. Rocznicy utworzenia Armii Krajowej delegacja Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Inspektorat Słupsk upamiętniła to historyczne wydarzenie paląc znicze przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Delegacji przewodniczył prezes Przemysław Skrzypiec. 📢 Ruszył nabór do miejskiego Komitetu Rewitalizacji. Zasiądą w nim mieszkańcy Słupska Trwa nabór do trzeciej kadencji miejskiego Komitetu Rewitalizacji. To organ, który w urzędzie miejskim pełni funkcję opiniodawczą i doradczą. O miejsce może ubiegać się każdy mieszkaniec miasta.

📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy. 📢 Paweł Szewczyk kandydatem na prezydenta Słupska z ramienia Koalicji Obywatelskiej Koalicja Obywatelska przedstawiła swojego kandydata na prezydenta Słupska oraz liderów list na radnych w słupskich okręgach wyborczych. O fotel prezydenta powalczy 43-letni Paweł Szewczyk, obecny radny. Listy wyborcze mają pociągnąć m.in. dr Wojciech Homenda, wybitny hematolog, konsultant wojewódzki ds. hematologii.

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Tyle zyskają seniorzy! Spore podwyżki już w marcu. GUS podał ostateczne dane Emerytury w Polsce po waloryzacji 2024 wzrosną w marcu br. o 12,12 proc. Znamy już ostateczne dane GUS i wiemy, że minimalna emerytura wyniesienie 1780,96 zł brutto. Kiedy dokładnie dojdzie do waloryzacji? O ile wzrosną emerytury w Polsce? To podwyżki ponownie o trzycyfrową kwotę.

📢 Słupscy uczniowie listy piszą. Od serca. Pierwsza międzyszkolna poczta walentynkowa cieszyła się wielkim zainteresowaniem Uczniowie szkół średnich ze Słupska postanowili połączyć siły i wspólnie przygotowali pierwszą międzyszkolną pocztę walentynkową. Setki listów trafiły dziś do swoich adresatów. 📢 Salony beauty z województwa pomorskiego w krajowej czołówce zadłużenia. Ceny rosną, płynność finansowa spada. Co dalej? Choć Polacy coraz chętniej dbają o swój wygląd i częściej, niż jeszcze kilka lat temu, odwiedzają usługodawców z branży beauty, sytuacja finansowa wielu salonów kosmetycznych i fryzjerskich wygląda źle. W ciągu ostatnich czterech lat łączne ich zadłużenie w naszym kraju, notowane w Krajowym Rejestrze Długów, wzrosło o 20 procent. Aktualnie zbliża się już do 46 milionów złotych. Salony kosmetyczne i fryzjerskie z województwa pomorskiego są niestety w niechlubnej czołówce.

📢 Śmierć młodej Ukrainki z Ustki. Sprawa umorzona Prokuratura Regionalna w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie śmierci 12-letniej Kateryny H. z Ustki. Według ustaleń do zgonu młodej Ukrainki nie przyczynił się błąd lekarski. 📢 Dwa groźne pożary w powiecie bytowskim. Strażacy apelują o czyszczenie kominów Do dwóch poważnych pożarów doszło w powiecie bytowskim. Strażacy apelują o ostrożność i czyszczenie kominów.

📢 Tego mężczyźni nie lubią u swoich partnerek! Te nawyki mogą zniszczyć nawet najtrwalszy związek. Sprawdź, czym możesz denerwować ukochanego Każda kobieta ma jakieś nawyki – jedne mniej denerwujące partnerów, drugie bardziej. Okazuje się, że pozornie błahe zachowania, które panie wykonują mimo woli, mogą bardzo denerwować mężczyzn. Zobacz 10 z nich, które irytują facetów i sprawdź, czy sama tak nie robisz.

📢 W Słupsku wypięknieją tereny zielone. Miasto planuje modernizację kolejnych parków [ZDJĘCIA] Remontu doczekają się Park Jordanowski przy ul. Zygmunta Augusta oraz Park PCK przy ul. Małcużyńskiego. Na fatalny stan tego drugiego wielokrotnie skarżyli się nasi czytelnicy. To ma się wkrótce zmienić. 📢 Tego nie wrzucaj do toalety. Możesz spowodować dużą awarię! Zobacz czego nie wolno spłukiwać w WC [LISTA] 14.02.2024 Toaleta obowiązuje w każdej strefie naszego życia. Począwszy od domu po pracę i na podróżach kończąc. Większość osób wie doskonale, że toaleta została stworzona tylko i wyłącznie do załatwiania potrzeb fizjologicznych. Jednak zdarzają się sytuacje, w których ludzie traktują wc jako kosz na śmieci. Wrzucają do niej wszystko co popadnie, a to powoduje m.in zatkanie. Oto lista rzeczy, których nie należy spuszczać w toalecie. Sprawdź koniecznie!

📢 Internetowy atak oszustów. Mieszkanka pow. sławieńskiego straciła 180 tysięcy złotych Mieszkanka powiatu sławieńskiego padła ofiarą oszustów i straciła 180 tysięcy złotych. Pod pretekstem szybkiego zarobku zainstalowała na swoim telefonie aplikację AnyDesk. Nie dość, że dokonała kilku przelewów na konta oszustów, to na jej dane zaciągnięta została pożyczka. 📢 Robert Lewandowski wraz z rodziną wyjechał na narty do Andory. "Szybki wypad z moimi dziewczynami" Robert Lewandowski zrobił sobie krótkie ferie. Piłkarz FC Barcelony z żoną i dwoma córkami wyjechał na narty do Andory. Klara i Laura uczyły się jeździć na nartach.

📢 To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 To jest "polski Hogwart", czyli opuszczone budynki na Pomorzu. Zamek w Łapalicach i inne miejsca. Urbex Pomorze. Masz odwagę wejść? Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu. 📢 Zdrowie psychiczne na skraju załamania. Kolejki do psychiatrów są wielomiesięczne W województwie pomorskim rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W 2023 r. lekarze wystawili ich blisko 96,7 tys. To o 16 tys. więcej niż rok wcześniej. Zdaniem specjalistów, tendencja będzie wzrostowa. Tempo życia, sytuacja ekonomiczna potęgują depresje, nerwice i stany lękowe.

📢 Czy CPK powinien zostać wybudowany? Sondaż nie zostawia złudzeń Centralny Port Komunikacyjny wzbudza ogrom emocji. Polacy mają w tej kwestii różne zdanie, chociaż zdecydowanie przeważa jeden głos. Wybrzmiał on w najnowszym sondażu, który nie pozostawia złudzeń.

📢 17-latek i 20-latek oszukiwali seniorów w Słupsku metodą "na pracownika banku" Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją zatrzymali dwóch mężczyzn, podejrzanych o wyłudzania pieniędzy tzw. metodą „ na pracownika banku”. Funkcjonariusze odzyskali kilkanaście tysięcy złotych, które chwilę wcześniej zostały wypłacone przez oszustów z bankomatu. Takich wypłat mogło być nawet kilkadziesiąt! Teraz mundurowi sprawdzają, jaka była skala oszustw, których dopuścili się 17-latek i 20-latek. Za popełnione przestępstwa grozi im od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. 📢 Ponad sto tysięcy terminów u lekarzy na Pomorzu przepadło, bo pacjenci nie przyszli, nie odwołując wizyty Ponad 102 tysiące osób z Pomorza nie powiadomiło w ubiegłym roku placówki medycznej o rezygnacji z wizyty u specjalisty, badania czy hospitalizacji, co skutkowało skreśleniem pacjentów z listy oczekujących. Jednak tym samym kolejki wydłużały się, bo terminy przepadały.

📢 9 oznak, że to ten jedyny. Po nich poznasz miłość swojego życia. Sprawdź, czy te sygnały występują w waszym związku Jesteście razem, dobrze wam ze sobą, ale nie jesteś przekonana, co będzie dalej? A może to świeża sprawa i nie wiesz, czego się spodziewać? Nie można przewidzieć przyszłości, lecz warto upewnić się, na tyle, ile to możliwe, że się odpowiednio wybrało. Podajemy 9 oznak, dzięki którym poznasz, że jesteś z właściwym mężczyzną. 📢 Fatalny stan drogi powiatowej Gogolewko-Maleniec. Modernizacji nie będzie Mieszkańcy gminy Dębnica Kaszubska skarzą się na fatalny stan drogi łączącej Gogolewko z Maleńcem. „Jeszcze trochę, a droga nie będzie przejezdna” – alarmują. Kompleksowej modernizacji trasy na razie jednak nie będzie. W planach są tylko bieżące naprawy.

📢 W Bytowie powstał pierwszy dom pogrzebowy. Rodzina w godnych warunkach pożegna bliskich Nie udało się gminie mimo, że projekt już jest. W końcu firma Orszac wzięła sprawy w swoje ręce. Przy ulicy Przemysłowej otwarto pierwszy w Bytowie dom pogrzebowy z salą pożegnań. 📢 Na os. Zachód obsypał się nowy zbiornik retencyjny. ZIM tłumaczy: to typowe, czekamy na wiosnę Mieszkańcy osiedla Zachód skarżą się, że obsypało się wnętrze zbiornika retencyjnego przy ulicy Legionów Polskich. „Kolejna fuszerka” – mówią zdenerwowani. ZIM tłumaczy, że do takich sytuacji może dochodzić, gdy zbiornika nie porasta jeszcze trawa.

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 13.02.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 13.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Wielki Bal Sołtysa. To najważniejszy człowiek we wsi (ZDJĘCIA) W sali GCKiB w Czarnej Dąbrówce odbyła się uroczystość z okazji Dnia Sołtysa. To święto obchodzone co roku w celu wyrażenia uznania wszystkim sołtysom oraz przedstawicielom lokalnych społeczności. 📢 Horoskop cygański przypisuje ludziom 12 przedmiotów. Jesteś kołem, a może gwiazdą? Zobacz, co o tobie mówią romskie wróżby Horoskop cygański polega na przypisaniu każdemu człowiekowi jednego przedmiotu o symbolicznym znaczeniu. Podobnie, jak w znanym w Europie horoskopie, w romskim też istnieje 12 znaków zodiaku, które wyznaczono na podstawie dat urodzenia. Sprawdź, co to za znaki, który z nich jest twój i co o tobie mówi!

📢 W Kępicach nowe budynki mieszkalne wychodzą z ziemi W Kępicach trwa budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Znajdzie się w nich 48 niskoczynszowych mieszkań. 📢 Ze śmieci bio powstanie ciepło i prąd. To 160 tys. zł oszczędności miesięcznie Z bioodpadów powstanie energia elektryczna i cieplna, która niemal w stu procentach zapewni zapotrzebowanie na prąd i ciepło Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów PGK w Słupsku. Podpisano umowę na inwestycję za 85 mln zł. Powstanie w dwa lata. 📢 Rozpoczyna się rewitalizacja Starego Rynku w Słupsku. Będą utrudnienia dla kierowców i pasażerów Roboty przy rewitalizacji płyty Starego Rynku w Słupsku rozpoczęły się od prac rozbiórkowych. Zniknęły już prowizoryczne ścieżki, ale w przyszłym tygodniu zmian będzie więcej. Ruch samochodowy w tej części miasta zostanie znacznie ograniczony.

📢 9 pięknych miejsc w Europie, do których jeszcze nie dotarły tłumy. Znajdziesz tam zachwycające widoki i ciekawe atrakcje Nasz kontynent wciąż potrafi zadziwiać – trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Jeżeli macie już dość powtarzających się wyjazdów do Paryża, Rzymu czy Barcelony, zachęcamy was do zaczerpnięcia inspiracji na następną podróż z naszej listy wyjątkowych miejsc w Europie, do których jeszcze nie dotarły tłumy turystów. Dlaczego warto je zwiedzić, zanim zostaną zalane przez falę zwiedzających?

📢 Święto nalewki i wina w Tuchomiu. Kilkadziesiąt trunków domowej roboty Święto nalewki i wina to cykliczny konkurs połączony z biesiadą organizowany przez ośrodek kultury w Tuchomiu. Cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. 📢 W Słupsku rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Młodzi ludzie stanęli przed komisją lekarską [ZDJĘCIA] Mierzenie, ważenie, rozmowa z psychologiem. W ciągu dwóch najbliższych miesięcy kwalifikację wojskową przejdzie w Słupsku kilkaset osób, głównie młodych. Dla większości to tylko obowiązkowa formalność, dla innych pierwszy krok ku karierze w mundurze.

📢 Duży pożar w Pomysku Wielkim. Spore straty (ZDJĘCIA) Bardzo poważny pożar w Pomysku Wielkim w powiecie bytowski. Straty są duże, na szczęście ogień dość szybko udało się opanować. 📢 Zmiany na stanowisku komendanta straży pożarnej w Bytowie (ZDJĘCIA) W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie odbył się uroczysty apel z okazji zdania obowiązków komendanta powiatowego PSP w Bytowie przez st. bryg. Dariusza Kaźmierczaka. Kaźmierczak po ponad dwudziestu sześciu latach służby przeszedł na zasłużoną emeryturę. Wiemy, kto go zastąpi. 📢 Światowy Dzień Chorego w słupskim hospicjum. Wiara, nadzieja i miłość, która wciąż z nami trwają Są takie miejsca, w których Światowy Dzień Chorego nabiera szczególnej wagi. To Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku, gdzie czas nie jest liczony w godzinach, minutach i sekundach, lecz w wierze, nadziei i miłości. Gdzie czuwanie przy bliskiej osobie ma potężną moc, której nic nie zastąpi w ostatnich chwilach.

📢 Fotoradary na Pomorzu. Przyłapią, gdy jedziesz za szybko albo przejedziesz na czerwonym świetle Fotoradary na Pomorzu sieją postrach wśród kierowców, ale nie wśród wszystkich. Rekordzistów „z ciężką nogą” nie brakuje. Nie pomaga fakt, że w 2023 roku w wielu miejscach na Pomorzu wymieniono stare urządzenia na nowe, bardziej precyzyjne.

📢 Poznajesz ten most? Zgadnij w jakim mieście jest. Aż dech zapiera! To chluba Bytowa i obowiązkowy punkt spacerów nie tylko zakochanych. Most przez wiele lat popadał w ruinę, ale kilka lat temu został odremontowany. Teraz to perełka miasta na Kaszubach. Warto wybrać się wieczorem - wówczas budowla jest przepięknie oświetlona. 📢 Tak odradzało się pomorskie łowiectwo. Knieja jak panna bez wdzięków Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pomorscy myśliwi zaczęli myśleć o zrzeszeniu się. Taka organizacja powstała jednak dopiero w 1928 roku. Nazywała się Pomorskie Towarzystwo Łowieckie.

📢 Międzynarodowy Zlot Morsów. Miłośnicy zimowych kąpieli opanowali Mielno [ZDJĘCIA, WIDEO] Niedziela była już ostatnim z czterech dni Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie. I dopiero tego dnia pogoda dopisała. Choć tak naprawdę uczestnicy zlotu chcieliby mieć śnieg i mróz, a nie 9 stopni Celsjusza powyżej zera. 📢 Dzieje Stoczni Ustka. Z wiosłami, silnikami i pod żaglami (zdjęcia) Naszym przewodnikiem po dawnej usteckiej stoczni był Mieczysław Motyka (1927 – 1995) - jeden z 21 pierwszych stoczniowców, przyjętych do pracy na początku 1946 roku. Za-stał rumowisko i powojenne zgliszcza, które udokumentował w swojej kronice oraz modelarni kutrów rybackich. 📢 Zatrzymany czas na zdjęciach i pocztówkach. Przedwojenna gmina Kępice Mleczarnia w Barcinie z 1930 r., budowa mostu w Osiekach w 1935 r., gospoda w Kępicach, przedwojenne pałace, szkoły, sklepy, apteki, ulice, ale także życie codzienne. To zatrzymany czas na zdjęciach i pocztówkach z gminy Kępice.

📢 Niedzielna giełda handlowa w Koszalinie. Zobacz co można znaleźć na stoiskach [ZDJĘCIA] W niedzielne przedpołudnie odwiedziliśmy koszalińską giełdę na terenach podożynkowych. Wietrzna i pochmurna pogoda nie zniechęciła mieszkańców do zakupów. Co można znaleźć na stoiskach?

📢 Przysięga wojskowa w 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku (zdjęcia) Dzisiaj (sobota) ponad 100 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej 7 Brygady Obrony Wybrzeża złożyło przysięgę. 📢 Stare fotografie i pocztówki z gminy Trzebielino. Takiego świata już nie ma Zapraszamy do obejrzenia przedwojennych zdjęć i pocztówek z gminy Trzebielino. Wszystkie są opisane. Fotografie i pocztówki przedstawiają prawie wszystkie miejscowości z tej gminy. 📢 Ostatnie pożegnanie radnej Urszuli Pietrasiewicz, wieloletniej skarbnik miasta w Ustce W piątek 9 lutego w kościele Najświętszego Zbawiciela i na cmentarzu w Ustce rodzina, przyjaciele, samorządowcy pożegnali Urszulę Pietrasiewicz, która wiele lat piastowała funkcję skarbnika miejskiego, a na emeryturze została radną obecnej kadencji. Urszula Pietrasiewicz zmarła w wieku 71 lat. 📢 Unikalne fotografie. Miastko pojechało do Warszawy walczyć o powiat. Zdjęcia sprzed 26 lat Miastko straciło status powiatu 1 czerwca 1975 roku w wyniku reformy administracyjnej kraju, kiedy to utworzono 49 województw, jednocześnie likwidując pośredni szczebel administracyjny - powiaty. Taki stan istniał do czasu wprowadzenia kolejnej reformy zmieniającej podział administracyjny Polski. Z dniem 1 stycznia 1999 roku utworzono 16 województw i 308 samorządowych powiatów. W porównaniu do stanu z roku 1975 nie odtworzono 29 powiatów, w tym miasteckiego. Zanim jednak zapadły ostateczne decyzje i miastczanie dowiedzieli się, że znajdą się w powiecie bytowskim, postanowili działać.

📢 Co położyć między szafkami w kuchni? Zobacz, jak modnie ozdobić pas roboczy – hity na 2024 rok. Ściana nad blatem nie musi być nudna! Jak wykończyć ścianę nad blatem? Pas roboczy w kuchni nie tylko powinien być odporny na zabrudzenia, ale również pięknie dekorować strefę gotowania. Co wybrać: klasyczne płytki ceramiczne czy nowoczesne rozwiązania? Podsuwamy najlepsze pomysły na aranżację ściany między kuchennymi szafkami. Koniecznie zajrzyj do naszej galerii inspiracji z modnymi okładzinami na 2024 rok! 📢 Stan przeciwpowodziowy w Słupsku. Zalane obiekty słupskiego Muzeum (wideo, zdjęcia) Ze względu na wysoki stan wody w Słupi ZIM podjął decyzję o częściowym zamknięciu kilku ulic w okolicach koryta rzeki. Nam miejscu pracuje straż pożarna, która wypompowuje wodę, która wdarła się do piwnic Muzeum Pomorza Środkowego. Zamknięta została ulica Partyzantów.

📢 Ogłoszono alarm przeciwpowodziowy w Słupsku. Słupia zalała ulice Partyzantów i Szarych Szeregów (zdjęcia) W związku z przekroczeniem alarmowego poziomu wody rzeki Słupia na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 lutego ogłoszono na terenie miasta Słupska alarm przeciwpowodziowy, który przewiduje ewakuację ludności i mienia w razie potrzeby oraz uruchomienie pomocy poszkodowanym. Aż 275 centymetrów wynosił późnym wieczorem w czwartek 8 lutego poziom wody w Słupsku na Słupi. W piątek rano obniżył się jedynie o centymetr. 📢 To były piękne dwory, dworki i pałace. Już ich nie ma. Zobaczcie zdjęcia W regionie słupskim nie ma już śladu po wielu zabytkowych pałacach i dworkach. Zostały unicestwione zaraz po zakończeniu drugiej wojny światowej albo uległy całkowitemu zniszczeniu po tym, jak przestały istnieć Państwowe Gospodarstwa Rolne, które miały w nich swoje siedziby. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Bal sportowca "Głosu Pomorza" i "Dziennika Bałtyckiego". Bawiło się blisko 240 osób W sobotę w Dolinie Charlotty pod Słupskiem odbyło się uroczyste podsumowanie Plebiscytu Sportowego "Głosu Pomorza" i "Dziennika Bałtyckiego". Po części oficjalnej, nasi goście bawili się do białego rana. 📢 Co za bal !!! Studniówka uczniów 2 LO w Słupsku w Aureusie. Zobaczcie galerię zdjęć (zdjęcia) Jedną z pierwszych tegorocznych studniówek w Słupsku mają dziś (piątek 12.01) uczniowie ze słupskiego 2 LO w restauracji Aureus. Zobaczcie galerię zdjęć.

📢 Bytów z dawnych lat. Takich obrazków już nie ma. Zobaczcie zdjęcia Jaki był Bytów dwadzieścia lat temu? Możecie się przekonać oglądając zdjęcia w naszej fotogalerii. Niemal wszystko inaczej teraz wygląda. Inny rynek, inne ulicy, inne władze, częściowo inne problemy. Zapraszamy w fotograficzną przeszłość w niedaleką przeszłość.

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie? 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2024 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 09.01.2024 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Nowy pomysł na Stary Rynek w Słupsku. Budynek po kinie Milenium ma przejść do historii [ZDJĘCIA] 14 grudnia na specjalnym spotkaniu w słupskim ratuszu został zaprezentowany pomysł prywatnego inwestora na przebudowę kwartału zajmowanego przez obiekt po kinie Milenium. W jego miejscu powstać ma kompleks budynków usługowych wraz z podziemnym parkingiem.

📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL? 📢 Te walentynkowe memy wysyłają sobie zakochani. Najśmieszniejsze memy i kartki na walentynki 2023 14 lutego obchodzimy Walentynki. W kalendarzu oznaczone jest ono jako święto zakochanych. W kulturach ludowych i legendach święty Walenty uznany był za patrona i obrońcę osób ciężko chorych - zwłaszcza dotkniętych chorobami umysłu i nerwowymi. W obecnych czasach, w dobie popkultury uznaje się go za patrona zakochanych. 14 lutego więc obchodzimy Walentynki - czyli święto wszystkich zakochanych. Z tej okazji zobaczcie najśmieszniejsze memy walentynkowe.

📢 Te osoby nie muszą się martwić opłatami za abonament RTV. Oto długa lista zwolnionych z opłaty W 2022 roku stawki za abonament RTV pozostają na tym samym poziomie co w 2021 r. Niektórzy są jednak zwolnieni z tego obowiązku - podajemy długą listę osób zwolnionych z tej opłaty. 📢 Te osoby nie muszą płacić abonamentu RTV 2021. Inni musza płacić nawet za domniemane użytkowanie odbiorników W Polsce każdy, kto ma odbiornik radiowy lub telewizyjny, powinien opłacać abonament RTV. Jednak jest dość liczba grupa osób zwolnionych z tego obowiązku. Nie wszyscy muszą wiec opłacać abonament RTV, ale część musi płacić nawet za domniemane używanie odbiorników.

📢 Tajemnice Jakoba Hasslachera z podmiasteckiej Kamnicy. Pogłoski o diable... (ZDJĘCIA) Rok 1918 nie należał do najweselszych w Rummelsburgu (dzisiejsze Miastko). Na ulicach pustki – mężczyźni byli na froncie, kobiety pracowały w fabrykach Klatta, Meschkego i Neumanna. Z powodu blokady kontynentalnej, dokonanej przez aliantów, w sklepach brakowało żywności. Wprowadzenie kartek na żywność nie poprawiło sytuacji – coraz częściej spożywano tzw. erzace (kawę zbożową, margarynę czy nawet bezmięsne kotlety). Nic więc dziwnego, że gdy pod koniec maja 1918 roku do Rummelsburga zajechało eleganckie auto, wzbudziło to sensację. Wysiadł z niego elegancki łysawy mężczyzna w średnim wieku, który od razu udał się do notariusza. 31 maja 1918 roku Johann Jakub Hasslacher stał się właścicielem gruntów w majątku Kamnica, Toczeń i Klęczkowo.

📢 Takie kartki na walentynki chciałby każdy! Te memy walentynkowe rozbawią cię do łez Kartki walentynkowe niejedno mają imię, a w ostatnich latach coraz częściej zastępują je memy i to nie byle jakie! Kartka walentynkowa "od dla" to trend, który przybył do nas z zagranicy i od kilku lat jest bardzo popularny w Walentynki. Nic dziwnego, bo kreatywność internautów nie zna granic i niektóre kartki - memy walentynkowe potrafią rozbawić do łez. Zobacz najlepsze! 📢 Podpalono cztery auta pomocy drogowej. Straty to milion złotych [WIDEO, ZDJĘCIA] Słupska policja nie ma wątpliwości. Cztery auta pomocy drogowej, które spłonęły w niedzielę w nocy zostały podpalone. Właściciel firmy straty wycenił na milion złotych, a policja szuka świadków.