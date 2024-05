Prasówka 15.05.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek netto. O ile zostanie podniesiona twoja emerytura? Emerycie, zobacz ile dostaniesz 15.05.2024”?

📢 Te aplikacje są niebezpieczne i wyłudzają dane z twojego smartfona. Huawei, Realme,VIVO, Xiaomi, Samsung, usuń te aplikacje 15.05.2024 Masz telefon Xiaomi, Samsung, Realme, Huawei lub VIVO? Zobacz, które aplikacje ze sklepu Play Google mogą być niebezpieczne i wyłudzać wrażliwe dane z Twojego telefonu. Tych aplikacji mobilnych nie instaluj na swoim smartfonie. Jeśli już je zainstalowałeś natychmiast je usuń. Możesz stracić dane a nawet pieniądze. Sprawdź czarną listę niebezpiecznych aplikacji na telefony.

📢 Pamiętasz PRL i lata 90.? Te rzeczy kojarzą nam się z młodością i dzieciństwem (zdjęcia) 15.05.2024 To były czasy. Dla dzisiejszych czterdziestolatków okres przełomu PRL i lat 90. ubiegłego stulecia to okres dzieciństwa, młodości i dorastania. Każdy kto miał wówczas kilka lat wspomina ten okres z nostalgią i tęsknotą. Wówczas w sklepach brakowało wielu rzeczy do których dziś dostęp mamy w zasadzie nieograniczony to jednak samo wspomnienie tamtego okresu budzi w nas tęsknotę.

📢 UWAGA Salmonella. Tych produktów nie kupuj !!! GIS nakazał je wycofać ze sklepowych półek z Biedronki, Lidla, Auchan czy Żabek 15.05.2024 Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed salmonellą w mięsie i zanieczyszczeniami w produktach. Natychmiast nakazał je usunąć ze sklepów takich jak Lidl, Netto, Biedronka, Kaufland, Żabka czy Auchan. Robisz tam zakupy? Tych produktów nie kupuj pod żadnym pozorem. Sprawdź numery serii i daty ważności. Sprawdź najnowsze nowe ostrzeżenie sanepidu - te produkty nakazał wycofać ze sprzedaży.

📢 Ogródki działkowe w Słupsku na sprzedaż. Zobacz najciekawsze oferty sprzedaży działek na ROD w Słupsku i okolicy (zdjęcia) 15.05.2024 Działki to idealne miejsce do do odpoczynku, w spokoju od miejskiego gwaru i pośpiechu? Świetnym pomysłem mogą okazać się działki rekreacyjne i ogrodnicze. Sprawdź, ile kosztują ogródki działkowe w Słupsku wystawione na sprzedaż w serwisie OLX. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 15.05.2024 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Pierwsza Komunia Święta 2024. Ile pieniędzy włożyć do koperty, aby nie wyjść na sknerę? Sprawdź! Komunia święta 2024. Ile pieniędzy włożyć do koperty, aby nie wyjść na sknerę? To pytanie, które zadajemy sobie bardzo często. Co roku w maju, w kościołach odbywają się pierwsze komunie święte. Nie da się ukryć, że jest to bardzo ważny moment w życiu każdego młodego człowieka. Przyjęło się, że wśród prezentów są również pieniądze. Ile wypada dać? Ile powinien dać ojciec chrzestny, a ile dziadkowie i dalsza rodzina? Sprawdź! 📢 Najbardziej popularne prezenty na pierwszą komunię świętą 2024. Te upominki sprawią radość u dziecka! Oto najpopularniejsze prezenty na pierwszą komunię świętą w 2024 roku. Zastanawiasz się co kupić? Ten artykuł może Ci pomóc! Okres komunijny, to bez wątpienia szczególny moment w życiu wielu dzieci. Po za oficjalną uroczystością jest także rodzinne świętowanie, a w związku z tym wręczanie prezentów. Wybór jest bardzo duży, ale podjęcie decyzji może przyprawić o naprawdę duży ból głowy. Jakie prezenty będą najbardziej odpowiednie dla dziecka, które przystępuje do pierwszej komunii świętej? Sprawdź modne, najciekawsze i najbardziej popularne w 2024 roku propozycje!

📢 Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. Mrówki mogą być w tych miejscach bardzo uciążliwe i często szukamy najbardziej skutecznego sposobu aby pozbyć się intruzów. Warto spróbować domowe metody, aby je odstraszyć. Mowa tutaj o produktach, które często używamy w kuchni. Oczywiście nie należy pominąć niektórych roślin, które również sprawdzą się w przepędzeniu nieproszonych gości. Oto sprawdzone metody, które z pewnością odstraszą mrówki. Sprawdź koniecznie!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus! 📢 Monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź! 📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, które poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się, że trzeba tam spędzić więcej czasu, niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej, musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się, jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź koniecznie i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w atrakcyjnych cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy! Waloryzacja emerytur 2024. Wzrosła wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto. Sprawdź!

📢 Jubileusz 35-lecia Towarzystwa Wilna i Grodna w słupskiej filharmonii W poniedziałkowe popołudnie w słupskiej filharmonii uroczyście obchodzono jubileusz 35-lecia Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna w Słupsku. Były koncerty, podziękowania, a ze sceny padło wiele życzliwych słów.

📢 Miłka Raulin, himalaistka o kaszubskich korzeniach opowiada w Słupsku o sile marzeń i wyprawach na szczyty Siła Marzeń to hasło przewodnie i jednocześnie motto życiowe Miłki Raulin, najmłodszej Polskiej zdobywczyni Korony Ziemi, czyli najwyższych szczytów wszystkich kontynentów. Himalaistka o kaszubskich korzeniach i rodem z Gdyni była gościem spotkania w słupskim ratuszu, na którym opowiadała o swoich podróżach, trudach, historiach zabawnych, a chwilami przerażających. Jednocześnie przekonując, że każdy może zdobyć Mount Everest. 📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 14.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Gdzie mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

📢 Prawo i Sprawiedliwość przeciwko podwyżkom cen energii. Rozpoczęła się akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy Politycy i działacze PiS rozpoczęli akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy dotyczącym zatrzymania wzrostu cen prądu i gazu od 1 lipca. Zdaniem Piotra Müller, posła PiS ze Słupska, podwyżka uderzy we wszystkich odbiorców energii – zwykłych mieszkańców, ale również instytucje samorządowe.

📢 Tragiczny wypadek na ul. Sienkiewicza w Słupsku. Ciężarówka śmiertelnie potrąciła młodą kobietę Do śmiertelnego wypadku doszło we wtorek po południu na ulicy Sienkiewicza w Słupsku. Zginęła 24-letnia kobieta, którą na przejściu dla pieszych potrącił kierujący ciężarowym DAF-em. Policja ustala dokładne okoliczności zdarzenia. 📢 Schwytany przez łowców pedofilów na wolności. Sąd Okręgowy w Słupsku nie uwzględnił zażalenia prokuratury Sąd Okręgowy w Słupsku nie uwzględnił zażalenia prokuratury na niezastosowanie aresztu wobec Krzysztofa C., którego schwytali łowcy pedofilów. Mężczyzna pozostanie na wolności. Jest pod dozorem policji. 📢 To prawdziwy skarb. Nie ma starszej monety w Polsce. Warta jest każde pieniądze To najstarsza moneta w Polsce. Jest unikalna. Wybity przez Bolesława Chrobrego srebrny denar z lat 992-997, będący w posiadaniu Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, jest bezcenny. Zachowały się tylko dwa takie denary. Drugi jest w Kaliszu, ale w gorszym stanie i znaleziony później. Kolekcjonerzy zapłaciliby za nie każde pieniądze.

📢 Pożar w Rokicinach. To mogło być zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem! Kulisy niedzielnego pożaru w Rokicinach w gm. Czarna Dąbrówka przerażają. Okazuje się, że podłożenie ognia miało być sposobem na zatuszowanie potwornej zbrodni. Dwie osoby usłyszały już zarzut zabójstwa popełnionego ze szczególnym okrucieństwem.

📢 Juwenalia Słupsk 2024. Wiemy, kto wystąpi w tym roku na scenie W dniach 7-8 czerwca na terenie kampusu Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku odbędzie się pierwsza od awansu uczelni do rangi uniwersytetu edycja kultowych Juwenaliów. Poznaliśmy program i artystów. 📢 Zagubiony przez WOT karabin BOR znalazł się! Odnaleźli go pasjonaci ASG z Tczewa Karabin snajperski BOR należący do Wojsk Obrony Terytorialnej zagubiony po ćwiczeniach 12 maja pod Tczewem, odnalazł się - dowiedział się portal i.pl. Broń jest cała, spoczywała w pokrowcu. Znaleźli go pasjonaci strzelanek ASG. Odwożą go teraz na policję. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Żandarmeria Wojskowa i Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy. 📢 50. Zawody rowerkowe dla dzieci w Słupsku! Zapraszamy! Już w sobotę, 1 czerwca, od godziny 9 Stadion 650- lecia stanie się areną niezwykłych zawodów dla najmłodszych. Już po raz 50 dla wszystkich maluchów w wieku od 3 do 9 lat przygotowaliśmy niezapomnianą przygodę pełną zdrowej rywalizacji, radości i wielu atrakcji! 📢 Trzymamy kciuki za ósmoklasistów! Dzisiaj zdają egzamin z języka polskiego Punktualnie o godzinie 9 rozpoczął się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. W Słupsku przystąpiło do niego 391 uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. Wyniki poznamy 3 lipca. Egzaminu nie można nie zdać, ale wyniki mają wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.

📢 Koniec wojny cenowej. Proces podwyżek został rozłożony w czasie. „Jest łatwiejszy do zaakceptowania przez klientów". Zapłacimy dużo więcej? W kwietniu 2024 codzienne zakupy w sklepach zdrożały średnio o 2,4 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. Na 17 kategorii było dziesięć jednocyfrowych wzrostów, a do tego zanotowano dwa dwucyfrowe. Co może niepokoić, dynamika wzrostu cen zaczyna rosnąć. Eksperci podkreślają, że zakupy podrożałyby mocniej, gdyby nie wojna cenowa między dyskontami. Jednocześnie dodają, że konsumentów tak czy inaczej czeka „odroczona drożyzna”. Sprawdź TOP5 podwyżek w sklepach. 📢 Icon Sea Czarni Słupsk podsumowali sezon. Uroczystość w hotelu Grand Lubicz w Ustce [ZDJĘCIA, WIDEO] Icon Sea Czarni Słupsk zakończyli sezon w Orlen Basket Lidze na 11 miejscu. Teraz przyszedł czas na podsumowanie, które odbyło się w hotelu Grand Lubicz w Ustce.

📢 Spartakiada sportowa Uniwersytetów III Wieku w Jezierzycach. Kibice mile widziani Słuchacze pięciu Uniwersytetów III Wieku z powiatu słupskiego będą rywalizować w turnieju sportowym, który odbędzie się w sobotę w Jezierzycach. 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 14.05.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 14.05.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę! 📢 Ekolodzy o wycince lasu pod elektrownię jądrową: Lekceważenie dobrych praktyk Barbarzyństwem nazywają wycinkę lasu w miejscu, gdzie stanąć ma elektrownia jądrowa w gminie Choczewo na Pomorzu działacze i eksperci ekologicznej organizacji Eko-Unia. Zwracają przy tym uwagę, że inwestycja nie ma zakończonej, w świetle prawa, decyzji środowiskowej. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe zapowiada jednak nowe nasadzenia, po zakończeniu prac i „ograniczanie szkód”.

📢 Kolejowych utrudnień w Słupsku ciąg dalszy. Zbliża się wstrzymanie ruchu pociągów Już nie tylko rozbiórka wiaduktu kolejowego i dworzec tymczasowy są utrudnieniem dla mieszkańców Słupska. Za niespełna miesiąc wstrzymany zostanie ruch kolejowy na odcinku Słupsk – Lębork. A to jeszcze nie koniec. 📢 Zuchy U-11 M Energa Branq Słupsk Mistrzami Województwa Pomorskiego! 11 maja 2024 w Gdyni odbył się Final-Six rozgrywek w kategorii U-11 M (Zuchy) Woj. Pomorskiego. Duży sukces odniosła w nim drużyna Energa Branq Słupsk zajmując 1 miejsce. 📢 Darmowe wystawy, warsztaty, gra terenowa. Noc Muzeów w zamku i galeriach w Słupsku i Ustce W tę sobotę, 18 maja, do darmowego zwiedzania i korzystania z innych atrakcji, w ramach Europejskiej Nocy Muzeów, zapraszają Muzeum Pomorza Środkowego oraz Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku.

📢 Czterech zatrzymanych z narkotykami. Bytowianom grozi więzienie Funkcjonariusze tylko w miniony weekend na terenie powiatu zatrzymali cztery osoby posiadające narkotyki. Wśród nich znalazł się 15-latek, który posiadał marihuanę i amfetaminę. Każda z osób odpowie za posiadanie narkotyków przed sądem. 📢 Martwa młoda foczka znaleziona na plaży wschodniej w Ustce W Ustce na plaży wschodniej znaleziono martwą fokę. To młode zwierzę nie miało tyle szczęścia, co foczy przybysz, który odpoczywa na slipie przy falochronie zachodnim. 📢 Gorąco w WOT. Żołnierze zgubili... snajperski karabin. Jest oświadczenie rzecznika prasowego 12 maja żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej zgubili... karabin snajperski BOR. Stało się to po ćwiczeniach prowadzonych w dzień i nocą koło Tczewa (woj. pomorskie). Broni szukali żołnierze z 7. Pomorskiej Brygady WOT. Postępowanie w tej sprawie prowadzi już Żandarmeria Wojskowa wraz ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego. Dowództwo WOT zastrzega, że może nie było to przypadkowe "zagubienie" broni.

📢 Barierki i zakaz to nie przeszkoda. Słupscy pasażerowie wciąż tłumnie korzystają z niedozwolonego przejścia przy poczcie Nawet barierki, które wstawiono w miejscu szlabanu nie są przeszkodą dla podróżnych korzystających ze słupskiej stacji kolejowej. Pasażerowie wciąż chętnie przekraczają torowisko w niedozwolonym miejscu w pobliżu poczty. 📢 Kobylnica pełna imprez. Majowe atrakcje z kulminacją w Dni Kobylnicy. Znajdź coś dla siebie Od koncertów po spotkania artystyczne i aktywne dni spędzone na świeżym powietrzu - Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy zaprasza mieszkańców gminy i regionu do udziału w majowych wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych. Ich kulminacją będą Dni Kobylnicy z Turniejem Sołectw i spływem kajakowym, na który już teraz można się zapisać. 📢 Trzydniowy maraton egzaminów zaczynają ósmoklasiści. We wtorek język polski, potem matematyka i angielski Ponad 15 tysięcy uczniów z Pomorza, w tym 391 w Słupsku, przystąpi we wtorek – 14 maja – do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. W kolejne dni zmierzą się z matematyką i językiem obcym. Egzaminu nie można nie zdać, ale od jego wyniku zależy możliwość nauki w wymarzonej szkole ponadpodstawowej.

📢 "Graty z Chaty" w słupskim PSZOK. Podaruj rzeczom drugie życie [ZDJĘCIA] „Graty z chaty” czyli drugie życie dla rzeczy z naszych domów. Mieszkańcy miasta mogą pozostawić niepotrzebne, ale sprawne przedmioty, by mogły one zostać zabrane i użyte przez osoby, którym mogą się przydać. 📢 Marsz na Bytów. Inscenizacja wydarzeń sprzed 100 lat już w piątek Dyrektor Muzeum Zachodniokaszubskiego zaprasza mieszkańców ziemi bytowskiej, nauczycieli, uczniów i wszystkich zainteresowanych do udziału w inscenizacji marszu Kaszubów na Bytów z 1920 roku.

📢 Spłonęły kury i kaczki. Duży pożar w Rekowie (ZDJĘCIA) Kolejny pożar w powiecie bytowskim. Spłonęły budynki gospodarcze w Rekowie. W środku znajdował się drób. 📢 XXI Bieg Olimpijski Kwakowo 2024 za nami [ZDJĘCIA] W sobotę odbył się XXI Bieg Olimpijski Kwakowo 2024, któremu patronuje Polski Komitet Olimpijski.

📢 Tak mieszka Maciej Stuhr. Zobacz, jak aktor urządził się w lesie. Wyjątkowy dom Macieja Stuhra w pięknej okolicy – galeria zdjęć Maciej Stuhr porzucił życie w stolicy i uciekł za miasto. Aktor wraz z ukochaną żoną Katarzyną oraz dzieciakami - Stanisławem i Tadeuszem - już na dobre wyprowadził się z Warszawy. Zobacz, gdzie teraz ładuje akumulatory i mieszka Maciej Stuhr. Tak się urządził nieopodal popularnych term syn Jerzego Stuhra. 📢 Czeka nas rewolucja w Kodeksie pracy. „Przeciętny Niemiec już teraz pracuje tygodniowo o pięć godzin krócej od Polaka" Blisko 70 proc. Polaków wybrałoby czterodniowy tydzień pracy po 8 godzin dziennie, niż 5 dni po 6,4 godziny. Jednocześnie ankietowani w większości stwierdzili, że w wyniku wprowadzenia 4-dniowego modelu pracy, dochody zarówno pracowników jak i firm pozostaną na tym samym poziomie. Za granicą skracanie wymiaru pracy staje się normą. – Przeciętny Niemiec już teraz pracuje tygodniowo o pięć godzin krócej od Polaka – komentuje Sylvia Johnson, Preply.

📢 TOP15. Najtańsze na rynku nowe samochody z automatyczną skrzynią biegów Czasy, gdy skrzynia automatyczna oznaczała spory komfort, ale kosztem wyższej ceny zakupu, serwisu, większego spalania i gorszych osiągów, dawno minęły. To również nie synonim luksusu, bowiem automatyczne skrzynie biegów pojawiają się nawet w samochodach miejskich. Przedstawiamy TOP15 najtańszych aut z automatyczną skrzynią biegów na polskim rynku.

📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w klubie Euphoria [ZDJĘCIA] Zobacz najnowsze zdjęcia z imprez, które odbyły się w klubie Euphoria. Tak bawiliście się w jednym z najpopularniejszych miejsc w Łebie. 📢 9 godzin gasili budynek pokryty strzechą. Straty są bardzo duże (ZDJĘCIA) Aż pięć zastępów straży pożarnej gasiło pożar budynku pokrytego strzechą w gminie Lipnica. Przyczyna powstania ognia nie jest znana.

📢 Jak mieszka Luna? Zobacz, jak się urządziła córka milionera. Zajrzyj do luksusowego mieszkania Luny w sercu stolicy – galeria zdjęć Luna to młoda piosenkarka, której nie udało się wejść do finału Eurowizji 2024. Muzyczna gwiazda zaśpiewała swój największy hit, czyli utwór „The Tower”, ale poniosła porażkę i spotkała się z falą krytyki. Zajrzyj do apartamentu wokalistki w klimatycznej dzielnicy stolicy. Zobacz warszawski dom córki milionera i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się studentka Uniwersytetu Warszawskiego. 📢 Rozbiórka wiaduktu na ulicy Szczecińskiej w Słupsku. Ciężki sprzęt w akcji [ZDJĘCIA] Trwa rozbiórka wiaduktu kolejowego na ul. Szczecińskiej/Tuwima w Słupsku. Jak idą prace? Zobacz na najnowszych zdjęciach. 📢 Majówka ze schroniskiem w Słupsku. Cały dochód zostanie przeznaczony na leczenie zwierząt Przejażdżki konne, dmuchańce, kolorowe bezalkoholowe drinki, masaże i całe mnóstwo pysznego jedzenia - to tylko niektóre z atrakcji festynu rodzinnego przygotowanego przez Schronisko dla Zwierząt w Słupsku. Dochód z akcji zostanie przeznaczony na leczenie zwierząt przebywających w schronisku i wyposażenie gabinetu weterynaryjnego. A potrzebujących czworonogów jest bardzo dużo.

📢 Nowy mural w Słupsku. Zdobi ścianę budynku przy ulicy Mostnika [zdjęcia] Od dziś jedną ze szczytowych ścian bloku przy ul. Mostnika 3 w Słupsku zdobi mural. Obraz przedstawia artystyczną wizję Triny Papisten, kobietę, którą w XVIII wieku w Słupsku posądzono czary i stracono.

📢 Ogólnopolski turniej saunamistrzów w Słupsku. W ten weekend atmosfera na Trzech Falach sięgnęła zenitu! Najlepsi saunamistrzowie z całej Polski przez dwa dni rywalizują w turnieju saunamistrzów Polskiego Towarzystwa Saunowego Classic, który odbywa się w Parku Wodnym Trzy Fale w Słupsku. Wśród nich jest słupszczanka Paulina Reszke, za którą trzymamy kciuki! 📢 Zorza polarna widziana nad Bałtykiem. Zachwycający taniec kolorów na niebie Natura wynagrodziła cierpliwych, którzy czekali do późnej nocy na zorzę polarną. Zdjęcia są zachwycające. Widzimy na nich niezwykle widowiskowe i fascynujące zjawisko świetlne na niebie spowodowane przez Słońce. Mimo, że zorza najczęściej występuje w okolicach bieguna północnego i południowego, to przy sprzyjających warunkach można ją ujrzeć również u nas - m.in. z terenu Słowińskiego Parku Narodowego. Czy warto? Powoduje ono ciarki, emocje i po prostu zachwyca - mówi Magda Jędro, przyrodniczka z zawodu i zamiłowania.

📢 Jedna ofiara pożaru w gospodarstwie w powiecie bytowskim Do pożaru budynków gospodarczych doszło w powiecie bytowskim. W pogorzelisku strażacy znaleźli zwęglone ciało mężczyzny.

📢 Niedzielna giełda handlowa. Zobacz, co można znaleźć na stoiskach [ZDJĘCIA] Wielu mieszkańców Koszalina i okolic nie wyobraża sobie niedzieli bez spaceru na giełdę na terenach podożynkowych. Dziś także od rana na giełdzie ruch. Co można znaleźć na stoiskach? Sprawdźcie fotogalerię. 📢 Dzieje Stoczni Ustka. Rejs do ślepego portu (część VII) Przełom roku 1989 – 1990, ujęty w poprzednim VI odcinku opisywanych przez nas dziejów usteckiej stoczni, jeszcze nie zapowiadał upadku tej firmy w nadchodzącej dekadzie lat 90. minionego stulecia. Najgorsze nastąpiło w połowie roku 2002, gdy podjęto decyzje za-przestaniu działalności gospodarczej i sąd ogłosił upadłość tej firmy. Przedtem jeszcze nieraz próbowano zawrócić ją z tego rejsu do ślepego portu.

📢 Wielka zbiórka elektrogratów w Ustce. Ekologiczny festyn w PSZOK-u Ustczanie pozbyli się 6 ton elektroodpadów, 3 i pół tony makulatury i 210 kilogramów leków. Tyle zwieźli do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w czasie sobotniej zbiórki zużytego sprzętu w zamian za kwiatki i różne atrakcje. 📢 Porzeczki, azalie, truskawki w zamian za śmieci! Do rozdania było dwa tysiące roślinek. Akcja PGK to strzał w dziesiątkę! Już od godziny szóstej rano pod bramą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PGK w Słupsku przy ul. Bałtyckiej ustawiała się kolejka. W zamian za śmieci, baterie, czy elektrośmieci można było otrzymać rośliny. A tych było do rozdania ponad dwa tysiące! Wśród nich porzeczki, agrest, grusze, jabłonie oraz kwitnące begonie, azalie, czy pelargonie. Akcja trwa do godziny 13.

📢 W Ustce mężczyzna wpadł do kanału portowego, bo zagapił się w telefon komórkowy W piątek późnym wieczorem w Ustce doszło do nieszczęśliwego wypadku. Mężczyzna spadł z falochronu do kanału portowego, bo zagapił się w smartfon, odczytując SMS-a. Na pomoc wyruszyły wszystkie służby, ale najpierw ofierze nieszczęśliwego wypadku pomogli przechodnie.

📢 Usteccy restauratorzy nie chcą Żabki w Wiosce Wikingów. Znaleźli wsparcie w ratuszu i radzie miasta Właściciele barów i restauracji na usteckiej Promenadzie Nadmorskiej i w okolicy nie chcą sklepu Żabki w Wiosce Wikingów. Urzędnicy ratusza ich wsparli, a w piątek radni rozszerzyli strefę zakazu sprzedaży detalicznej alkoholu o ulicę Chopina. A to oznacza, że sklep nie dostanie koncesji. Tymczasem właściciel w ostatnich dniach otrzymał pozwolenie na użytkowanie rozbudowanego obiektu.

📢 200 lat temu zbudowano pałac Puttkamerów w Trzebielinie. Dzisiaj na pałac już nie wygląda Pałac w Trzebielinie zbudowano w 1810 r. Po drugiej wojnie światowej było tu Państwowe Gospodarstwo Rolne. Dzisiaj dawny pałac jest budynkiem z prywatnymi mieszkaniami. I nie wygląda okazale. Po drugiej stronie ulicy zachowały się XIX-wieczne budynki gospodarcze. To obecnie własność prywatna. 📢 Dwa samochody spłonęły na parkingu przy ul. Hubalczyków w Słupsku Na parkingu posesji przy ul. Hubalczyków w Słupsku spłonęły dwa samochody. Na razie nie jest znana przyczyna pożaru. 📢 Firmy w Słupsku i regionie chcą zatrudnić pracowników. Trwa walka o fachowców w tych zawodach! Sprawdź! Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć!

📢 Maturzystę z Łęgowa na maturę do Pruszcza Gdańskiego dowieźli strażnicy gminni Pierwszy dzień matur dla maturzysty z Łęgowa, który jadąc do Pruszcza Gdańskiego na egzamin dojrzałości autobusem, utknął w nim z powodu wypadku na drodze, nie zaczął się dobrze. Z pewnością nie tak go sobie wyobrażał. Tym bardziej, że mógł nie zdążyć na maturę. Kłopotem Jakuba przejął się kierowca autobusu, który o pomoc poprosił Straż Gminną. Ci przyjechali i pomogli maturzyście dotrzeć na egzamin maturalny!

📢 Te pieniądze uczniowie podzielili między siebie. Przypadkowe odkrycie skarbu Skarb znaleziony na boisku to kilkaset srebrnych monet. Do jego przypadkowego znalezienia, w czasie gry w piłkę nożną, doszło prawie 60 lat temu w ówczesnym powiecie miasteckim, a konkretnie w Białym Borze. O znalezisku rozpisywały się wszystkie ogólnopolskie gazety. Oto historia skarbu. 📢 Power Jump, czyli skacz, ile chcesz. Nowa atrakcja w Redzikowie [zdjęcia] Dziś (1 maja) w kompleksie Parku Wodnego oraz Lodowiska Redzikowo otwarto nową atrakcję. To Power Jump Redzikowo – zabawa głównie dla dzieci, ale dorośli też mogą spróbować. 📢 Duże zmiany dla pasażerów kolei w Słupsku. Zaczął funkcjonować dworzec tymczasowy Od poniedziałku (25 marca) podróżni w Słupsku korzystają z tymczasowego dworca kolejowego. Dotychczasowy dworzec PKP zamknięto dla pasażerów. Niedługo ruszy jego rozbiórka.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie. Po królewsku - zdjęcia Przyszli maturzyści Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych bawili się na swojej studniówce w hotelu Kiston. Było po prostu po królewsku! 📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić.

📢 To będzie hit Netflixa? Pierwszy klaps na planie filmowym „Lovezone” w Ustce W środę na najpiękniej zrewitalizowanej ulicy Czerwonych Kosynierów w Ustce pojawiła się ekipa filmowa. Zdjęcia do filmu „Lovezone” rozpoczęły się bardzo wczesnym rankiem i trwały do popołudnia. Filmowcy z ATM Grupa, którzy kręcą serial dla Netflixa, i statyści byli zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.

📢 Najtrudniejsza edycja słupskiej odsłony Ćwierćmaratonu Komandosa za nami. Kolejny triumf Artura Pelo! Po raz trzeci w Słupsku odbył się Ćwierćmaraton Komandosa, czyli bieg będący częścią Wielkiego Szlemu Komandosa. Uczestnicy startujący w pełnym umundurowaniu i z ważącymi 10 kg plecakami zmierzyli się z mającą 10,55 km długości trasą. Pierwszy na metę dobiegł Artur Pelo z 7. Brygady Obrony Wybrzeża, który jako jedyny ukończył bieg w czasie poniżej 50 minut.

📢 Jak Czesław Lang uratował XVIII-wieczny pałac w Poborowie (ZDJĘCIA) Zespół pałacowo-parkowy w Poborowie (gm. Trzebielino) miał szczęście, że zainteresował się nim Czesław Lang. Znany kolarz kupił go przed laty i systematycznie remontuje. Gdyby tak się nie stało, dzisiaj pewnie pałacu by nie było (tak jak w sąsiednim Cetyniu) albo podzieliłby los dawnych dworów w Trzebielinie czy Łubnie, które są w złym stanie (znajdują się w nim mieszkania). Wszystkie obiekty łączy jedno. Ich dawni właściciele to Puttkamerowie.