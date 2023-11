Prasówka 15.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 15.11.2023”?

Prasówka 15.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 15.11.2023 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 15.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Tym osobom nie wolno pić zielonej herbaty. Ona nie jest dla każdego, może szkodzić zdrowiu 15.11.2023 Zieloną herbatę pije chyba każdy z nas. O jej prozdrowotnych właściwościach w zasadzie nie trzeba nikogo przekonywać. Polecają ją lekarze, dietetycy i miłośnicy wszelkiego rodzaju herbat. Bez dwóch zdań, zieloną herbatę można a nawet trzeba pić. Są jednak określone grupy osób, które mimo jej prozdrowotnych właściwości, nie powinny jej pić. Kto nie powinien pic zielonej herbaty i dlaczego?

Prasówka 15.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 15.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Te osoby dostaną 500 plus dla seniora. Jakie trzeba spełniać warunki i kryteria? Zobacz komu należy się 500 plus dla emerytów 14.11.23 500 plus dla seniora to dodatek dla emerytów, którzy otrzymują najniższe emerytury. Są to dodatkowe pieniądze, które mogą otrzymać starsze osoby, które mają problemy z samodzielną egzystencją. Dodatek ten umownie nazywany jest 500 plus dla seniorów. Dodatek ten wypłacany jest co miesiąc jednorazowo. 500 plus jest tu nazwą umowną gdyż ilość wypłacanych pieniędzy zależy od uzyskiwanych dochodów. Co trzeba zrobić aby dostać 500 plus dla emerytów? Jest kilka warunków. 📢 W miejscu po dawnej Księgarni Ratuszowej działać będzie lokal gastronomiczny. Miasto wybrało najemcę Księgarnia Smaków, bo tak nazywać ma się nowy lokal, tylko z nazwy nawiązywać będzie do tradycji swojego poprzednika. Klientom proponować będzie nie książki, tylko dania i napoje.

📢 Wyrzucił stertę śmieci. Słupska Straż Miejska namierzyła sprawcę Straż Miejska w Słupsku ustaliła osobę, która nielegalnie pozbyła się odpadów podrzucając je w miejscu publicznym. Sprawcy wymierzono 500-złotowy mandat. Musiał też posprzątać to, co wyrzucił. 📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku. Co musisz wiedzieć? Ile pieniędzy dotrzymają emeryci? Takie są prognozy 14.11.2023 Waloryzacja emerytur to temat, który wciąż pozostaje na pierwszym planie zainteresowania wielu Polaków. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o waloryzacji emerytur na rok 2024. Jaki jest przewidywany wskaźnik waloryzacji w 2024 roku? Jakie są wyliczenia? 📢 Koszykówka. Dwa zwycięstwa młodych zawodników Energa Adkonis Słupsk W miniony weekend, kolejne mecze rozegrali młodzi zawodnicy Czarnych Słupsk. Dwa zwycięstwa odnieśli gracze Energa Adkonis Słupsk. Nienajlepszy mecz rozegrali zawodnicy Energa Markos Słupsk, którzy przegrali w Wejherowie.

📢 Budowa S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Co nowego? Zobacz zdjęcia Odcinek S6 od Słupska do Bożegopola Wielkiego jest w budowie. Prace ziemne wyznaczają przebieg ekspresówki, co widać na najnowszych fotografiach. Zobacz postępy! 📢 Oto najdroższe koty na sprzedaż w Polsce. Trzeba za nie zapłacić powyżej 10 tysięcy złotych Koty dodają kolorytu naszemu życiu. Są charakterne, indywidualistyczne, piękne. Potrafią rozbawić do łez, ale także przyprawić o zawrót głowy. Można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że to najulubieńsze zwierzaki większej części osób. Jednak nie każdy zadowoli się uroczym dachowcem. Na wybrednych czekają przedstawiciele nietypowych ras, za które trzeba słono zapłacić... Sprawdziliśmy, ile kosztują najdroższe koty dostępne obecnie na sprzedaż w Polsce w serwisie OLX.

📢 Umowa koalicyjna bez „babciowego” i podwyżki kwoty wolnej. Czy to wycofanie się z obietnic? Mowa raczej o odsunięciu w czasie Umowa koalicyjna między KO, Trzecią Drogą a Lewicą to spis priorytetów dla nowego rządu, który prawdopodobnie już wkrótce przejmie władzę w Polsce. Przyjrzeliśmy się jej zapisom i wiemy, czego brakuje w umowie koalicyjnej. Sprawdzamy też, czy to oznacza, że nowy rząd wycofuje się z obietnic wyborczych?

📢 Matka, żona i bizneswoman. Córka znanego polityka pokazuje Polkom, jak się ubierać i dbać o urodę. Zobacz, jak się zmienił jej styl Katarzyna Tusk nie chce być tylko córką znanego polityka. Od lat pracuje na to, aby zaistnieć dzięki swojej ciężkiej pracy. Świetnie jej się to udaje, bo od 2011 roku prowadzi bloga modowego, którego obserwuje ponad 400 tysięcy osób. 📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Polska króluje – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu.

📢 Są ciepłe, wygodne, stylowe i pasują do wszystkiego. Sprawdź buty zimowe damskie, które noszą Rozenek, Koroniewska i inne gwiazdy Kozaki, botki, kowbojki i śniegowce, w przeróżnych kolorach, na niskim i wysokim obcasie, w połączeniu ze spodniami, sukienkami i spódnicami – gwiazdy prezentują całe mnóstwo stylizacji damskich butów zimowych. Joanna Koroniewska udowadnia, że botki na grubej podeszwie będą dobrze wyglądać wraz z sukienkami, a Małgorzata Rozenek, że jasne kozaki to nie tylko wspomnienie z początku lat 2000, ale obecnie jeden z najgorętszych trendów.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 14.11.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Rolnicy z Lichnów nie otrzymają odszkodowania za zabite kozy. To nie wilki tam grasowały Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku nie wypłaci rolnikom z Lichnów w gminie Chojnice odszkodowania za zabite w lipcu kozy. Rzezi nie dokonały wilki, a psy lub hybrydy, czyli mieszanka wilka z psem. 📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie!

📢 Wypadek w Sianowie. Kierująca oplem straciła panowanie nad pojazdem. Jedna osoba w szpitalu [ZDJĘCIA] Do wypadku doszło po godzinie 9 na ulicy Węgorzewskiej w Sianowie. Kierująca oplem corsą na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w prawidłowo jadące renault. 📢 Stary Rynek w Słupsku czeka na remont. Są chętni na przebudowę miejskiego placu Cztery firmy złożyły oferty na przebudowę płyty Starego Rynku w Słupsku. W założeniu, zaniedbany dotąd plac stać się ma nowym sercem miasta.

📢 Wysyp opieniek w lasach. To smaczne grzyby, ale nie pomyl ich z hełmówką, maślanką, ani łuskwiakiem. Jak wyglądają te grzyby i gdzie rosną? Opieńki to grzyby późnej jesieni. W tym roku ich wysyp przypadł na listopad. Świetnie nadają się na różne przetwory, m.in. do marynowania. Jednak, jeśli chcemy zbierać te grzyby, musimy wiedzieć, jak wygląda opieńka miodowa i ciemna oraz gdzie ich szukać. Trzeba także poznać gatunki, które są do nich podobne z wyglądu, ale trujące lub niejadalne. Sprawdź, z czym nie pomylić opieniek.

📢 Ulgi dla seniorów 2023 - darmowe leki, dodatek pielęgnacyjny i zwolnienie z opłat. Jakie zniżki oferuje Ogólnopolska Karta Seniora? Ogólnopolski Dzień Seniora (14 listopada) to dobry moment na przypomnienie, jakie ulgi i dopłaty przysługują osobom po 60. roku życia. Do wyboru są między innymi zniżki na podróże, darmowe leki, a także świadczenia umożliwiające poprawę sytuacji finansowej. Jakie dodatki oferowane są osobom starszym w 2023 roku? 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Dachowanie w gminie Czarna Dąbrówka. 38-latka dostała mandat (ZDJĘCIA) Groźne zdarzenie w Czarnej Dąbrówce. Kierująca nie dostosowała prędkości do warunków drogowych i zjechała do rowu. Na szczęście nic się jej nie stało.

📢 Takie będą emerytury w listopadzie 2023. Mamy wyliczenia kwot netto i brutto. Przed nami duża waloryzacja emerytur Przed nami ostatnie wypłaty emerytur w listopadzie 2023. Nie będą już tak wysokie, jak te września, jednak seniorzy powinni przyjrzeć się ważnych wyliczeniom netto i brutto swoich świadczeń. Zmianie ulegną trzy terminy wypłat emerytur w tym miesiącu, a kwestią sporną pozostaje także waloryzacji emerytur i przyszłość 13. i 14. emerytury.

📢 Festiwal młodych naukowców i badaczy w słupskim ekonomiku W dniach od 20 do 24 listopada (poniedziałek - piątek) trwać będzie III Międzyszkolny Festiwal Naukowy E(x)plory, organizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupsku pod patronatem Prezydenta Miasta Słupska. Festiwal ten jest częścią Programu E(x)plory realizowanego przez Fundację Zaawansowanych Technologii. W programie warsztaty, wykłady oraz pokazy naukowe dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

📢 Trwa listopadowa wyprzedaż sprzętu wojskowego. Do zgarnięcia samochody, pojazdy specjalistyczne i odzież. Co upolujemy w 2023 roku? Agencja Mienia Wojskowego co roku sprzedaje sprzęt, który nie jest już wykorzystywany przez Wojsko Polskie. W ofercie znajdziemy zarówno przedmioty codziennego użytku, jak i pojazdy specjalistyczne, samochody osobowe czy radiotelefony. Jak kupić sprzęt wojskowy i gdzie znajdziemy najlepsze okazje? 📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 14.11.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie. 📢 Nowe warunki i ceny wykonywania przeglądów kominiarskich Właściciele i zarządcy budynków muszą teraz potwierdzać protokołem elektronicznym wykonanie przeglądów kominowych. Przeglądów nadal dokonują kominiarze, ale przy okazji muszą zebrać masę informacji. Dlatego płacimy za nie znacznie więcej niż dotychczas.

📢 To twój HOROSKOP na wtorek 14 listopada 2023 r. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby Horoskop dzienny na wtorek 14 listopada 2023 r. kryć może podpowiedź tego, co może przynieść najbliższa przyszłość. Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta.

📢 W gminie Ustka o historii. Kolejne działania w projekcie „BLISKO” W gminie Ustka odbyły się kolejne wydarzenia zorganizowane w ramach projektu „Biblioteka BLISKO Działań Kreatywnych”. 📢 Abonament RTV w 2023 roku. Oto jak zachować się podczas kontroli pracowników Poczty Polskiej. Sprawdź, kto nie musi płacić abonamentu! Abonament RTV w 2023 roku. W Polsce przeprowadzane są kontrole w związku z opłatami abonamentu RTV. Pracownicy Poczty Polskiej odwiedzają mieszkania i domy, w celu sprawdzenia, czy dana osoba opłaciła abonament radiowo telewizyjny. Nie od dziś wiadomo, że wiele osób unika opłacania abonamentu. Zastanawiasz się, czy kontroler ma prawo wejść do naszego mieszkania i sprawdzić czy wywiązaliśmy się z tego obowiązku? Jakie prawa mają pracownicy Poczty Polskiej? Sprawdź obowiązkowo, jakie kary mogą zostać nałożone w przypadku stwierdzenia braku opłaty za abonament RTV.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] 14.11.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! 14.11.2023 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź koniecznie, czy masz je w portfelu! 📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów!

📢 Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Oto osoby, które są chronione przez prawo. Nowe przepisy! 14.11.2023 Tych osób nie można zwolnić z pracy. Od 22 września zmieniają się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo. 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 14.11.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo ! 📢 Oto zarobki w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie! 📢 Najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! 14.11.2023 Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu! 📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 14.11.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Najdroższe psy na świecie. Oto szczeniaki, które mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! 14.11.2023 Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Te psy są najładniejsze. Oto lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź ! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Odsłonięcie muralu i promocja baśni w karczmie w Poddąbiu We wtorek, 14 listopada, w Poddąbiu odsłonięty będzie pierwszy w tej miejscowości mural. Namalowany został na ścianie Karczmy u Julki. Tamże odbędzie się też promocja książki Danuty Sroki "Legenda o dziewczynie stąd - Poddąbie". 📢 Wezmą pod swoje skrzydła młodszych kolegów. Licealiści z II LO pomogą uczniom słupskich podstawówek II Liceum Ogólnokształcące w Słupsku podpisało umowy o współpracy z dwiema słupskimi szkołami podstawowymi – SP3 i SP8. W ramach działania klas patronackich, licealiści z „dwójki” pomogą w nauce swoim młodszym kolegom i koleżankom.

📢 Najdroższe domy na sprzedaż w Polsce. Trzeba mieć wiele milionów złotych, żeby tam zamieszkać Przestronne wnętrza, nowoczesny design, zadbany ogród z basenem... Takie i inne luksusy oferują nam najdroższe domy, jakie można kupić w Polsce. Trzeba mieć wiele milionów złotych w kieszeni, by móc tam zamieszkać, ale pooglądać zawsze można! Z serwisu otodom.pl wybraliśmy najdroższe domy, jakie obecnie (listopad 2023) są do kupienia w Polsce. Znajdują się w Łomiankach pod Warszawą, w Chwaliszewie (kujawsko-pomorskie) i Kamieniu pod Wrocławiem. 📢 Metamorfoza Anny Guzik to jedna z największych wizualnych przemian polskich aktorek. Zobacz, jak schudła gwiazda Anna Guzik popularność zdobyła dzięki serialom telewizyjnym, w których gra od kilkunastu lat. Na przestrzeni tego czasu, gwiazda bardzo się zmieniła. Aktorka na początku swojej kariery mierzyła się z krytyką związaną z jej wizerunkiem. Dzisiaj może się pochwalić szczupłą sylwetką i pięknym wyglądem.

📢 Tak mieszka Szymon Hołownia i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda przytulny dom marszałka Sejmu X kadencji Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji. 📢 Stylizacje polskich posłanek. Zobacz, jak zaprezentowały się kobiety na pierwszym posiedzeniu X kadencji sejmu 13 października w budynku sejmu pojawiły się nowo wybrane posłanki. Wśród nich wiele znanych nazwisk. To bardzo ważny dzień dla Polski i dla kobiet, które stanowić będą prawie 30 proc. posłów. Panie dobrze wiedzą, że wizerunek to bardzo ważny aspekt w ich karierze, dlatego w tym dniu chciały się pokazać z jak najlepszej strony. Zobacz stylizacje niektórych z nich.

📢 Bateria w twoim telefonie szybko się rozładowuje? Wyłącz te 5 funkcji w swoim smartfonie, a będzie działać dłużej Bateria w twoim telefonie zbyt szybko się rozładowuje? W takim razie wiesz, jak potrafi to utrudniać życie na co dzień. Powodów takiego stanu rzeczy może być cała masa, jednak najczęściej winne są niepotrzebnie włączone funkcje smartfonu. Zobacz, z których opcji najlepiej zrezygnować, by oszczędzić baterię. Wyłącz te 5 funkcji w swoim telefonie z Androidem. 📢 Metamfetamina w mieszkaniu, marihuana na strychu. Słupszczanin zatrzymany Słupscy kryminalni zatrzymali mieszkańca Słupska, który ukrywał w mieszkaniu metamfetaminę, a na strychu marihuanę. Po sprawdzeniu 42-latka w policyjnym systemie informatycznym okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany do odbycia kary za wcześniejsze kradzieże z włamaniem. 📢 Najpiękniejszy wieniec adwentowy na grudzień 2023. Zobacz zdjęcia wyjątkowych dekoracji w świątecznym klimacie. Sprawdź ich symbolikę Adwentowy wieniec to symboliczna i piękna grudniowa dekoracja, która elegancko przystroi dom już od progu. Taka klimatyczna ozdoba może również być wyjątkowym akcentem w salonie, kuchni czy sypialni. Zobacz na zdjęciach inspiracje na wyjątkowe wianki na drzwi i nie tylko. Sprawdź, kiedy zaczyna się adwent i jaka jest jego symbolika.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz w domu na wsi. Zobacz, jak żyje na co dzień z żoną dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Orlen Basket Liga. Blamaż koszykarzy Czarnych Słupsk w Gliwicach Słupszczanie przegrali kolejny ligowy mecz. Tym razem lepsza okazała się ekipa GTK Gliwice, która rozbiła Czarnych na własnym parkiecie 100:79. 📢 PKW Czernicki będzie dowodził w kolejnej misji na Bałtyku. Do akcji dołączyły dwa niszczyciele krajów sojuszniczych NATO Polska Marynarka Wojenna od lipca 2023 roku przejęła dowództwo nad Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1. Przez pół roku Polski Kontyngent Wojskowy Czernicki będzie prowadził działania na Bałtyku, mające na celu neutralizację min z czasów II Wojny Światowej. Do tej misji, która właśnie się rozpoczęła, dołączyły niszczyciele z Estonii i Łotwy.

📢 Movember czyli miesiąc walki z męskim rakiem. Te badania mogą uratować życie Rak prostaty to najczęściej rozpoznawany nowotwór złośliwy wśród mężczyzn. Codziennie z jego powodu umiera w Polsce około 15 pacjentów, najwięcej w województwie pomorskim. W listopadzie - miesiącu profilaktyki męskich nowotworów - szczególnie namawiamy panów do badań. Wstyd chowamy do kieszeni. Tak jak i źle pojmowaną męskość. 📢 Patriotyczne uroczystości w Kępicach. Uczczono Święto Niepodległości [zdjęcia] W Kępicach główne obchody Narodowego Święta Niepodległości odbyły się na Placu Wolności. Po części oficjalnej i złożeniu wieńców rozpoczął się piknik i koncert w piosenkami patriotycznymi. 📢 Święto 11 listopada w gminie Słupsk uczczono wyjątkowym koncertem [zdjęcia] W gminie Słupsk obchody Narodowego Święta Niepodległości zorganizowano w Jezierzycach. Była msza w intencji Ojczyzny, uroczysty przemarsz oraz koncert poświęcony twórczości Zbigniewa Wodeckiego.

📢 Ulica Dywizjonu 303 gotowa. Powstał długo wyczekiwany dojazd do osiedla [ZDJĘCIA] Ulica Dywizjonu 303 stała się w końcu drogą z prawdziwego zdarzenia. Dobiegła końca inwestycja związana z jej kompleksową przebudową.

📢 Niedzielna giełda w Koszalinie i tłumy mieszkańców. Co na stoiskach? [ZDJĘCIA] W niedzielne przedpołudnie odwiedziliśmy koszalińską giełdę na terenach podożynkowych. Mimo nieco pochmurnej aury, na giełdzie spotkaliśmy tłumy mieszkańców. Zobaczcie, co można znaleźć na stoiskach. 📢 VI Gala Białych Kołnierzyków w Słupsku. Sportowe emocje w hali Gryfia Za nami kolejna udana Gala Bokserska Białych Kołnierzyków w Słupsku. 11 listopada po raz szósty zmierzyli się pięściarze amatorzy. Emocji nie brakowało! 📢 Nawet jesienią te miejsca warto odwiedzić. 11 ciekawych zakątków w powiecie kartuskim Latem nietrudno jest znaleźć atrakcje w powiecie kartuskim. Co jednak zrobić, gdy znajdziemy trochę czasu wolnego, ale pogoda już bywa kapryśna, a wiele znanych atrakcji zamyka się na przerwę jesienno-zimową? Gdzie się udać, by nawet w zimne, pochmurne dni tak czy inaczej ujrzeć piękne widoki, wypocząć w przyjemnym miejscu czy choćby zrobić sobie zdjęcie z ciekawą ozdobą, pomnikiem? W takiej sytuacji pomoże Wam nasze zestawienie 11 zakątków, w które zawsze warto zajrzeć.

📢 Narodowe Święto Niepodległości w Słupsku. Wspólne świętowanie na placu Zwycięstwa [ZDJĘCIA] Słupsk świętował 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Na placu Zwycięstwa wspólnie odśpiewano hymn państwowy, a delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Żołnierza Polskiego.

📢 Koniec zalewania ulicy Piłsudskiego w Słupsku? Ruszyła budowa wyczekiwanego zbiornika retencyjnego [ZDJĘCIA] Od wycinek rozpoczęła się budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Piłsudskiego. Ma on uchronić tę część miasta przed zalewaniem. 📢 Piękne nastolatki będą walczyć o koronę podczas gali finałowej Polska Miss Nastolatek 2023! Zobacz zdjęcia kandydatek Pod koniec listopada Dolny Śląsk i Wrocław staną się stolicą piękna, a to za sprawą Gali Finałowej Polska Miss Nastolatek 2023! Z grona prawie 300 półfinalistek wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu jury wybrało 38 finalistek do tytułu Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek tegorocznej edycji.

📢 Kładka, która połączyła gminę. We Włynkówku otwarto pieszą przeprawę przez Słupię [ZDJĘCIA] Oficjalnie otwarto kładkę pieszo-rowerową nad Słupią we Włynkówku, która połączyła wschodnią i zachodnią część gminy Słupsk. Na imprezę tłumnie przybyli mieszkańcy pobliskich miejscowości.

📢 Pierwszy etap hotelu Gołębiewski w Pobierowie jest już gotowy i trwają odbiory. Zwiedziliśmy największy hotel w kraju [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter. 📢 Słupska adwokat na ławie oskarżonych. Rozpoczął się proces Katarzyny R. W czwartek przed Sądem Okręgowym, w Słupsku rozpoczął się proces Katarzyny R., 40-letniej adwokat ze Słupska, oskarżonej między innymi o usiłowanie zabójstwa. 📢 W usteckim porcie pracuje urządzenie, które robi porządki w wodzie. Wielkie wodowanie małego kosza morskiego Firma RWE, która planuje w usteckim porcie budowę bazy serwisowej do obsługi morskich farm wiatrowych, w porozumieniu z Fundacją MARE zainstalowała kosz PortBin do odławiania śmieci. Dzięki urządzeniu, które będzie pracować w porcie co najmniej trzy lata, plastik i inne odpady nie będą zaśmiecać basenów portowych i ujścia Słupi.

📢 Gala finałowa konkursu Polska Miss 2023. Już wkrótce najpiękniejsze Polki powalczą o koronę i tytuł Miss Już 24-25 listopada we Wrocławiu odbędzie się wielka gala finałowa konkursu Polska Miss 2023, podczas której poznamy najpiękniejszą Polkę! W półfinale jury wybrało 38 finalistek do tytułu Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek. Wśród kandydatek są też piękne mieszkanki Pomorza.

📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii! 📢 Trwa rozbudowa obwodnicy Słupska. Kilka odcinków ma już asfalt [ZDJĘCIA] Nowy most nad Słupią i brakująca jezdnia między węzłami. Postępują prace przy rozbudowie obwodnicy. Zobacz aktualny postęp prac na budowie obwodnicy Słupska. 📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023. Zgłoś kandydatów do nagród dla sportowców, trenerów, drużyn i sportowych talentów Rozpoczynamy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego.

📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych.

