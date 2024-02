Prasówka 16.02.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wojna na Ukrainie 2024 na żywo. Najnowsze informacje - relacja”?

📢 Wojna na Ukrainie 2024 na żywo. Najnowsze informacje - relacja 15 lutego 2024 roku jest 721. dniem wojny. W czwartek wcześnie rano ukraińska obrona powietrzna została zaangażowana w odparcie rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów - poinformował burmistrz ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. "Wybuchy w mieście. Działa obrona powietrzna" – poinformował Kliczko w serwisie społecznościowym Telegram.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Oto ulgi podatkowe w 2024 roku. Co można odliczyć w tym roku? Sprawdź wyliczenia zwrotu podatku! Ulgi podatkowe 2024. Zastanawiasz się, co można odliczyć od podatku w tym roku? Podatnicy na rozliczenie swoich dochodów za rok 2023 mają czas od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku. Co będziemy mogli odliczyć, aby skorzystać ze zwrotu podatku? Zapoznaj się z najpopularniejszymi ulgami, które można odliczyć!

📢 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź! 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 800 plus! 📢 Mamusia przyjechała. Czas iść do garażu. Zobacz najśmieszniejsze memy o teściowej (NOWE MEMY) 15.02.2024 Relacje między zięciem a teściową nigdy nie należały do najlżejszych. Odkąd świat światem, między tymi osobami w rodzinie zgody nigdy być nie mogło. Oczywiście zdarzają się wyjątki jednak co do zasady potwierdzają one regułę. Jak wybrnąć z trudnej sytuacji w przypadku konfliktu z teściową? Najlepiej obrócić wszystko w żart. Jak wszystko, również i teściowe są wdzięcznym tematem do żartów oraz memów. Tych w Internecie nie brakuje. Zobaczcie najlepsze memy o teściowych w 2024 roku.

📢 Zmiany w abonamencie RTV w 2024. Te osoby nie muszą już go płacić. Kogo zwolniono z opłacania abonamentu radiowo telewizyjnego 15.02.2024 Najnowsze rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie obowiązku opłacania abonamentu RTV oraz jego wysokości zaktualizowało obowiązujące stawki na 2024 rok. W rozporządzeniu czytamy również o tym kto nie musi już opłacać abonamentu za posiadania radia oraz telewizora. Kto od tego roku nie musi tego robić? Ustawodawca jasno określa osoby, które są zwolnione z tego obowiązku. Sprawdź czy musisz opłacać abonament RTV.

📢 Gdzie saszeta? Najlepsze memy o kotach. Te memy doprowadzą Was do łez. Twój kot też tak robi? (MEMY) 15.02.2024 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Szokujące odkrycie na dnie Bałtyku. To struktura mająca ponad 10 tysięcy lat Niesamowitego odkrycia dokonali naukowcy na dnie Morza Bałtyckiego w Zatoce Meklemburskiej. To struktury z epoki kamienia, które mogą pozwolić nam na lepsze zrozumienie życia naszych przodków. Budowla ma najprawdopodobniej ponad 10 tysięcy lat, a o badaniach na niej prowadzonych możemy przeczytać na łamach czasopisma naukowego Proceedings of the National Academy of Sciences. 📢 Słupsk 70 lat temu. Jak zmieniło się miasto? [zdjęcia] Jak wyglądał Słupsk w latach 50. ubiegłego wieku? W wielu miejscach miasto zmieniło się radykalnie, w innych w niewielkim stopniu. Ale zarówno w jednym, jak i drugim przypadku można rozpoznać, że to Słupsk. Z naszego archiwum wyszukaliśmy stare zdjęcia miasta. 📢 Słupskie starostwo znalazło zgubę. Dron uciekinier w suszeniu i naprawie Starostwo Powiatowe w Słupsku musi wysuszyć i naprawić drona. Statek powietrzny w samorządowej służbie odmówił współpracy i zaszył się w zaroślach rozlewiska. Został odnaleziony przez strażaków.

📢 Tak zmieniła się Irena Santor. Zobacz zdjęcia piosenkarki z młodzieńczych lat. Mało kto pamięta ją z tych czasów Irena Santor to jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Artystka koncertowała w większości krajów Europy, w obu Amerykach, Azji i Australii. Jak dzisiaj wygląda – każdy wie, ale niewiele osób pamięta ją z czasów młodości. W mediach społecznościowych pojawiło się jej zdjęcie dawnych lat. Kobieta mogła się pochwalić nietuzinkową urodą.

📢 Adam Sędziński powalczy o fotel prezydenta Słupska. Doświadczenie samorządowca zdobywał w gminie Redzikowo Komitet Słupsk Wspólnie popierany przez stowarzyszenie Polska 2050 zaprezentował swojego kandydata na prezydenta Słupska – Adama Sędzińskiego, obecnie sekretarza gminy Redzikowo. Ugrupowanie powalczy również o miejsca w Radzie Miasta. 📢 Przedwojenne zdjęcia i pocztówki z gminy Lipnica. To był zupełnie inny świat Obszar obecnej gminy Lipnica (powiat bytowski) był w okresie międzywojennym ziemią przygraniczną, stąd m.in. obecność placówek straży granicznej i celnej. Bezpośrednie sąsiedztwo z Niemcami miało ogromny wpływ na życie mieszkańców.

📢 Tych parówek nie można kupować ani jeść! Nie dawaj też dzieciom. Co szkodzi? Oto, czego MUSISZ unikać Śniadanie bez parówek? Kolacja bez ciepłych frankfurterek? Kochają je dzieci, smakują dorosłym. Parówki wydają się idealnym dopełnieniem posiłku dla wielu z nas. I moglibyśmy je jeść często. Plusem jest szybkość i łatwość ich przyrządzenia. Jakie są minusy jedzenia parówek? Nie zawsze są dobrym wyborem na posiłek - zwłaszcza dla dzieci. Dlaczego nie powinieneś często jeść parówek? Sprawdź, co mówią o tym dietetycy i specjaliści od żywienia. 📢 Tak wyglądała zima stulecia na Pomorzu! Zamarzający Bałtyk, oblodzone miasta. Kiedyś to były zimy! Zobacz archiwalne zdjęcia! Kiedyś to były zimy... Potężne mrozy oznaczały nie tylko bardziej lub mniej zjawiskowe widoki za naszymi oknami. Oznaczały także ograniczenie handlu oraz codziennej aktywności. Wiele lat temu zamarzający Bałtyk i rzeki stanowiły jednak często możliwość do ożywienia transportu. Wystarczały tylko koń i sanie, a te były znacznie szybsze i tańsze od statku. Z kolei w miastach cykl życia zmieniał się - główną rozrywką stawały się łyżwy i ich wszelkie adaptacje, zaś w XIX wieku popularne stały się narty i sanki rekreacyjne.

📢 Te urządzenia biorą najwięcej prądu. Sprawdź listę sprzętów, które masz w domu i podlicz je z kalkulatorem prądu. Zdziwisz się! Uruchom kalkulator zużycia prądu i sprawdź, co powiększa twój domowy rachunek za energię. Oto lista urządzeń, które zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta. 📢 TOP 5. Najbardziej i najmniej "paliwożerne" auta hybrydowe HEV na naszym rynku. Cz. 3 Zużycie paliwa czy energii, to jedno z najważniejszych kryteriów przy wyborze samochodu. Najczęściej wiąże się z jego wielkością, masą czy pojemnością jednostki napędowej. Ale czynników mających wpływ na zużycie paliwa w autach spalinowych lub energii w autach elektrycznych jest zdecydowanie więcej. Pokusiliśmy się o porównanie 25 najbardziej oszczędnych aut benzynowych, wysokoprężnych, hybryd i elektryków, oraz 25 najbardziej "paliwożernych" dostępnych na naszym rynku. Dzisiaj przyglądamy się autom hybrydowym HEV.

📢 To są NAJPIĘKNIEJSZE kobiety z Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze. 📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych. 📢 9 najpiękniejszych miejsc w Norwegii. Koniecznie je odwiedź, jeśli jesteś miłośnikiem zachwycającej przyrody Kraje skandynawskie to, według wielu podróżników, jedne z najpiękniejszych zakątków Europy. Ich dziewicza przyroda zachwyca każdego, kto potrafi docenić piękno natury. Z takich krajobrazów znana jest przede wszystkim Norwegia – oto 9 najpiękniejszych miejsc w tym niezwykłym kraju. Musisz je odwiedzić, jeśli jesteś miłośnikiem zapierających dech w piersiach widoków.

📢 55 punktów karnych, 16 tysięcy mandatów i kradzież paliwa! Bytowianin zatrzymany Nawet 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który wczoraj wieczorem dokonał kradzieży paliwa na terenie Bytowa, a po kilkudziesięciu minutach, zauważony przez patrol z Posterunku Policji w Dębnicy Kaszubskiej, zlekceważył sygnały wydawane przez funkcjonariuszy i rozpoczął ucieczkę. Po chwili policjanci zatrzymali 37-latka, który podczas ucieczki popełnił wiele wykroczeń, za które mundurowi ukarali go mandatami na kwotę 16,5 tysiąca złotych i 55 punktami karnymi! 📢 Bili, cięli, więzili, dręczyli i filmowali. Słupski sąd osądzi Polaka i Ukraińca Do Sądu Okręgowego w Słupsku trafił akt oskarżenia przeciwko Piotrowi B. i Wiktorowi H. o pobicie, rozbój i pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem obywatela Ukrainy Vadyma V. Napastnicy pobili, pocięli i okradli pokrzywdzonego. Kazali mu wkładać głowę do muszli i lizać buty.

📢 Słaby sygnał Wi-Fi w domu? Te 7 rzeczy usuń z okolicy routera. Zobacz proste sposoby na poprawę zasięgu internetu W dzisiejszych czasach dostęp do szerokopasmowego routera z możliwością rozsyłania sygnału Wi-Fi nie jest niczym specjalnym. Jego największymi zaletami jest duża wygoda użytkowania, brak limitu transferu danych i duży obszar bezproblemowego działania. Jeśli sygnał sieci jest słaby, to może to wynikać z obecności przeszkód, które zakłócają sygnał. Sprawdź, co blokuje zasięg Wi-Fi w twoim domu i co należy usunąć z okolicy routera.

📢 Prąd z morza na ląd. PGE Baltica realizuje badania geologiczne dla projektu Baltica 1 PGE Baltica, spółka z Grupy PGE, rozpoczęła badania podłoża gruntu części lądowej dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 1. Obszar badań obejmie teren budowy przyszłej lądowej stacji transformatorowej i ławy kablowej, czyli infrastruktury związanej z wyprowadzeniem mocy.

📢 Potrawy z PRL, które jadaliśmy codziennie. Skusicie się teraz na takie dania? [PRZEPISY] Chleb moczony w jajku i mleku smażony na rozgrzanym tłuszczu, kotlety z mortadeli, paprykarz szczeciński, blok czekoladowy, szyszki z ryżu preparowanego, kotlety z jajek, zupa szczawiowa… To niewątpliwie dania z PRL, którymi zajadaliśmy się codziennie. Zapraszamy Was na sentymentalną podróż w czasie. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy na dania i potrawy z PRL, które warto zrobić, by przypomnieć sobie czasy dzieciństwa i młodości. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Niedziele handlowe wciąż nas dzielą. Co mówią Polacy? Polscy konsumenci są podzieleni niemal po równo w kwestii przywrócenia handlu w niedziele. Właśnie ukazały się wyniki badań na ten temat. Analitycy wskazują jednak, że Polacy już się w zasadzie pogodzili z zakazem handlu w tym dniu, bo liczba zwolenników zakazu rośnie. Co ciekawe, zakaz handlu w niedziele podoba się branży gastronomicznej.

📢 Przedstawiciele słupskich kombatantów pamiętali o rocznicy utworzenia Armii Krajowej W środę14 lutego, z okazji 82. Rocznicy utworzenia Armii Krajowej delegacja Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Inspektorat Słupsk upamiętniła to historyczne wydarzenie paląc znicze przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Delegacji przewodniczył prezes Przemysław Skrzypiec.

📢 Ruszył nabór do miejskiego Komitetu Rewitalizacji. Zasiądą w nim mieszkańcy Słupska Trwa nabór do trzeciej kadencji miejskiego Komitetu Rewitalizacji. To organ, który w urzędzie miejskim pełni funkcję opiniodawczą i doradczą. O miejsce może ubiegać się każdy mieszkaniec miasta. 📢 Paweł Szewczyk kandydatem na prezydenta Słupska z ramienia Koalicji Obywatelskiej Koalicja Obywatelska przedstawiła swojego kandydata na prezydenta Słupska oraz liderów list na radnych w słupskich okręgach wyborczych. O fotel prezydenta powalczy 43-letni Paweł Szewczyk, obecny radny. Listy wyborcze mają pociągnąć m.in. dr Wojciech Homenda, wybitny hematolog, konsultant wojewódzki ds. hematologii.

📢 Słupscy uczniowie listy piszą. Od serca. Pierwsza międzyszkolna poczta walentynkowa cieszyła się wielkim zainteresowaniem Uczniowie szkół średnich ze Słupska postanowili połączyć siły i wspólnie przygotowali pierwszą międzyszkolną pocztę walentynkową. Setki listów trafiły dziś do swoich adresatów. 📢 Salony beauty z województwa pomorskiego w krajowej czołówce zadłużenia. Ceny rosną, płynność finansowa spada. Co dalej? Choć Polacy coraz chętniej dbają o swój wygląd i częściej, niż jeszcze kilka lat temu, odwiedzają usługodawców z branży beauty, sytuacja finansowa wielu salonów kosmetycznych i fryzjerskich wygląda źle. W ciągu ostatnich czterech lat łączne ich zadłużenie w naszym kraju, notowane w Krajowym Rejestrze Długów, wzrosło o 20 procent. Aktualnie zbliża się już do 46 milionów złotych. Salony kosmetyczne i fryzjerskie z województwa pomorskiego są niestety w niechlubnej czołówce.

📢 Śmierć młodej Ukrainki z Ustki. Sprawa umorzona Prokuratura Regionalna w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie śmierci 12-letniej Kateryny H. z Ustki. Według ustaleń do zgonu młodej Ukrainki nie przyczynił się błąd lekarski.

📢 Marzysz o nowej łazience, ale przeraża cię remont? Wiemy, jak tanio i efektownie odświeżyć starą łazienkę! Zobacz inspirujące zdjęcia Marzysz o odnowieniu swojej łazienki, ale nie chcesz angażować się w kosztowne i czasochłonne prace związane z kuciem płytek? Na szczęście jest na to sposób! Podpowiadamy, jak odświeżyć pomieszczenie bez długiego i męczącego remontu. Zobacz, jak prosto i tanio można całkiem odmienić starą łazienkę! 📢 Dwa groźne pożary w powiecie bytowskim. Strażacy apelują o czyszczenie kominów Do dwóch poważnych pożarów doszło w powiecie bytowskim. Strażacy apelują o ostrożność i czyszczenie kominów.

📢 17-latek i 20-latek oszukiwali seniorów w Słupsku metodą "na pracownika banku" Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją zatrzymali dwóch mężczyzn, podejrzanych o wyłudzania pieniędzy tzw. metodą „ na pracownika banku”. Funkcjonariusze odzyskali kilkanaście tysięcy złotych, które chwilę wcześniej zostały wypłacone przez oszustów z bankomatu. Takich wypłat mogło być nawet kilkadziesiąt! Teraz mundurowi sprawdzają, jaka była skala oszustw, których dopuścili się 17-latek i 20-latek. Za popełnione przestępstwa grozi im od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. 📢 Estakada w ciągu trasy S6 na obwodnicy Koszalina jest już niemal gotowa [ZDJĘCIA] Wszystko wskazuje na to, że termin otwarcia północnej nitki 800-metrowej estakady w ciągu trasy S6 w Koszalinie zostanie dotrzymany. Mowa o końcu marca. Drogowcy uwijają się tam teraz jak w ukropie.

📢 Na os. Zachód obsypał się nowy zbiornik retencyjny. ZIM tłumaczy: to typowe, czekamy na wiosnę Mieszkańcy osiedla Zachód skarżą się, że obsypało się wnętrze zbiornika retencyjnego przy ulicy Legionów Polskich. „Kolejna fuszerka” – mówią zdenerwowani. ZIM tłumaczy, że do takich sytuacji może dochodzić, gdy zbiornika nie porasta jeszcze trawa. 📢 Wielki Bal Sołtysa. To najważniejszy człowiek we wsi (ZDJĘCIA) W sali GCKiB w Czarnej Dąbrówce odbyła się uroczystość z okazji Dnia Sołtysa. To święto obchodzone co roku w celu wyrażenia uznania wszystkim sołtysom oraz przedstawicielom lokalnych społeczności. 📢 Rozpoczyna się rewitalizacja Starego Rynku w Słupsku. Będą utrudnienia dla kierowców i pasażerów Roboty przy rewitalizacji płyty Starego Rynku w Słupsku rozpoczęły się od prac rozbiórkowych. Zniknęły już prowizoryczne ścieżki, ale w przyszłym tygodniu zmian będzie więcej. Ruch samochodowy w tej części miasta zostanie znacznie ograniczony.

📢 9 pięknych miejsc w Europie, do których jeszcze nie dotarły tłumy. Znajdziesz tam zachwycające widoki i ciekawe atrakcje Nasz kontynent wciąż potrafi zadziwiać – trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Jeżeli macie już dość powtarzających się wyjazdów do Paryża, Rzymu czy Barcelony, zachęcamy was do zaczerpnięcia inspiracji na następną podróż z naszej listy wyjątkowych miejsc w Europie, do których jeszcze nie dotarły tłumy turystów. Dlaczego warto je zwiedzić, zanim zostaną zalane przez falę zwiedzających? 📢 Zmiany na stanowisku komendanta straży pożarnej w Bytowie (ZDJĘCIA) W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie odbył się uroczysty apel z okazji zdania obowiązków komendanta powiatowego PSP w Bytowie przez st. bryg. Dariusza Kaźmierczaka. Kaźmierczak po ponad dwudziestu sześciu latach służby przeszedł na zasłużoną emeryturę. Wiemy, kto go zastąpi.

📢 Światowy Dzień Chorego w słupskim hospicjum. Wiara, nadzieja i miłość, która wciąż z nami trwają Są takie miejsca, w których Światowy Dzień Chorego nabiera szczególnej wagi. To Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku, gdzie czas nie jest liczony w godzinach, minutach i sekundach, lecz w wierze, nadziei i miłości. Gdzie czuwanie przy bliskiej osobie ma potężną moc, której nic nie zastąpi w ostatnich chwilach. 📢 Fotoradary na Pomorzu. Przyłapią, gdy jedziesz za szybko albo przejedziesz na czerwonym świetle Fotoradary na Pomorzu sieją postrach wśród kierowców, ale nie wśród wszystkich. Rekordzistów „z ciężką nogą” nie brakuje. Nie pomaga fakt, że w 2023 roku w wielu miejscach na Pomorzu wymieniono stare urządzenia na nowe, bardziej precyzyjne. 📢 Poznajesz ten most? Zgadnij w jakim mieście jest. Aż dech zapiera! To chluba Bytowa i obowiązkowy punkt spacerów nie tylko zakochanych. Most przez wiele lat popadał w ruinę, ale kilka lat temu został odremontowany. Teraz to perełka miasta na Kaszubach. Warto wybrać się wieczorem - wówczas budowla jest przepięknie oświetlona.

📢 Tak odradzało się pomorskie łowiectwo. Knieja jak panna bez wdzięków Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pomorscy myśliwi zaczęli myśleć o zrzeszeniu się. Taka organizacja powstała jednak dopiero w 1928 roku. Nazywała się Pomorskie Towarzystwo Łowieckie. 📢 Międzynarodowy Zlot Morsów. Miłośnicy zimowych kąpieli opanowali Mielno [ZDJĘCIA, WIDEO] Niedziela była już ostatnim z czterech dni Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie. I dopiero tego dnia pogoda dopisała. Choć tak naprawdę uczestnicy zlotu chcieliby mieć śnieg i mróz, a nie 9 stopni Celsjusza powyżej zera. 📢 Dzieje Stoczni Ustka. Z wiosłami, silnikami i pod żaglami (zdjęcia) Naszym przewodnikiem po dawnej usteckiej stoczni był Mieczysław Motyka (1927 – 1995) - jeden z 21 pierwszych stoczniowców, przyjętych do pracy na początku 1946 roku. Za-stał rumowisko i powojenne zgliszcza, które udokumentował w swojej kronice oraz modelarni kutrów rybackich.

📢 Zatrzymany czas na zdjęciach i pocztówkach. Przedwojenna gmina Kępice Mleczarnia w Barcinie z 1930 r., budowa mostu w Osiekach w 1935 r., gospoda w Kępicach, przedwojenne pałace, szkoły, sklepy, apteki, ulice, ale także życie codzienne. To zatrzymany czas na zdjęciach i pocztówkach z gminy Kępice. 📢 Niedzielna giełda handlowa w Koszalinie. Zobacz co można znaleźć na stoiskach [ZDJĘCIA] W niedzielne przedpołudnie odwiedziliśmy koszalińską giełdę na terenach podożynkowych. Wietrzna i pochmurna pogoda nie zniechęciła mieszkańców do zakupów. Co można znaleźć na stoiskach? 📢 Wygrana Icon Sea Czarni Słupsk z Muszynianką Domelo Sokół Łańcut 92:90 Koszykarze Icon Sea Czarni Słupsk pokonali w słupskich hali Gryfia Muszyniankę Domelo Sokół Łańcut po zaciętym meczu 92:90.

📢 Bytowski dworzec na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Zobacz, jak się zmieniał (ZDJĘCIA) Bytowski dworzec przez wiele lat straszył swoim wyglądem. Podpadał w ruinę. Teraz wygląda imponująco. Inwestycja kosztowała ponad 20 milionów złotych. Brakuje tylko jednego: połączeń kolejowych.

📢 Przysięga wojskowa w 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku (zdjęcia) Dzisiaj (sobota) ponad 100 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej 7 Brygady Obrony Wybrzeża złożyło przysięgę. 📢 Stare fotografie i pocztówki z gminy Trzebielino. Takiego świata już nie ma Zapraszamy do obejrzenia przedwojennych zdjęć i pocztówek z gminy Trzebielino. Wszystkie są opisane. Fotografie i pocztówki przedstawiają prawie wszystkie miejscowości z tej gminy. 📢 Ostatnie pożegnanie radnej Urszuli Pietrasiewicz, wieloletniej skarbnik miasta w Ustce W piątek 9 lutego w kościele Najświętszego Zbawiciela i na cmentarzu w Ustce rodzina, przyjaciele, samorządowcy pożegnali Urszulę Pietrasiewicz, która wiele lat piastowała funkcję skarbnika miejskiego, a na emeryturze została radną obecnej kadencji. Urszula Pietrasiewicz zmarła w wieku 71 lat. 📢 Unikalne fotografie. Miastko pojechało do Warszawy walczyć o powiat. Zdjęcia sprzed 26 lat Miastko straciło status powiatu 1 czerwca 1975 roku w wyniku reformy administracyjnej kraju, kiedy to utworzono 49 województw, jednocześnie likwidując pośredni szczebel administracyjny - powiaty. Taki stan istniał do czasu wprowadzenia kolejnej reformy zmieniającej podział administracyjny Polski. Z dniem 1 stycznia 1999 roku utworzono 16 województw i 308 samorządowych powiatów. W porównaniu do stanu z roku 1975 nie odtworzono 29 powiatów, w tym miasteckiego. Zanim jednak zapadły ostateczne decyzje i miastczanie dowiedzieli się, że znajdą się w powiecie bytowskim, postanowili działać.

📢 Studniówki 2024. Bal uczniów IV LO w Słupsku [ZDJĘCIA] Studniówka uczniów IV Liceum Ogólnokształcoącego w Słupsku odbyła się w restauracji Berela w Kobylnicy. Zobacz, jak bawili się tegoroczni maturzyści. 📢 Studniówki 2024. Bal uczniów słupskiego "Mechanika" [ZDJĘCIA] W piątek uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku bawili się na uroczystym balu studniówkowym. Impreza odbyła się w restauracji Stara Pralnia. Zobacz fotorelację! 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2024 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 09.01.2024 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu? 📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na otwarciu nowego lokalu Crystal Club w Słupsku Gorący imprezowy weekend w Crystal Club za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na otwarciu nowego klubu!

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL? 📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych z Bytowa Tak pięknego wykonania poloneza dawno nie widzieliśmy. Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych bawią się na swojej studniówce. Jest pięknie i uroczyście. Kreacje młodych pań i panów zachwycają.