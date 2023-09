Prasówka 16.09.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów!”?

📢 Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Te osoby są chronione przez prawo. Oto nowe przepisy od 22 września! Tych osób nie można zwolnić z pracy. Od 22 września zmieniają się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie! 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Nie tylko 500 plus. Oto dodatki rodzinne, które można uzyskać na dziecko w 2023 roku [LISTA] 500 plus to nie jedyne świadczenie, które możemy uzyskać na dziecko. Dzięki różnym dodatkom, możemy od państwa otrzymać znacznie więcej pieniędzy. Niektóre świadczenia są wypłacane regularnie, dodatki, a inne tylko jednorazowo. Wzorem z lat ubiegłych możemy wymienić np. 500 plus, becikowe czy też kosiniakowe. Zastanawiasz się jakie dodatki przysługują na dziecko w 2023 roku? Kto może je otrzymać? Jakie są niezbędne wymagania? Zasiłek rodzinny to nie wszystko. Sprawdź o jakie świadczenia możesz się ubiegać! 📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź ! 📢 Te osoby mogą pójść do lekarza bez kolejki. Zobacz, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach i szpitalach! Sprawdź! Oto osoby, które nie muszą czekać na wizytę u lekarza. Kolejki do lekarzy specjalistów przyjmujących w ramach NFZ są coraz dłuższe. Zastanawiasz się, kto może skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej po za kolejnością? Sprawdź, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach specjalistycznych, szpitalach i aptekach. Lista osób uprawnionych do tego przywileju jest naprawdę długa.

📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły! 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Podatek od kota 2023. Oto kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! Podatek od kota w 2023 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź koniecznie! 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę! 📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Koncert nauczycieli słupskiej szkoły muzycznej - prolog 57. Festiwalu Pianistyki Polskiej W piątek, 15 września, w Sali Rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku melomani mogli poczuć przedsmak inaugurowanego w sobotę 57. Festiwalu Pianistyki Polskiej. Zagrali nauczyciele słupskiej szkoły muzycznej.

📢 Akcja minersko-saperska na plaży w Ustce. Na szczęście wybuchu nie było W piątek część usteckiej plaży opanowało wojsko i policja. Nurkowie minerzy z 13 Dywizjonu Trałowców w Gdyni usunęli z morza korpus po świecach dymnych i przekazali go saperom z Lęborka.

📢 Syreny zawyły w Słupsku i w powiecie, aby oddać hołd młodym strażakom OSP z Żukowa Rodzeństwo - Karolina i Łukasz Dargacz – zginęło w wypadku ich wozu strażackiego w Żukowie na Kaszubach. Kondolencje płyną z całej Polski – także z Pomorza. W piątek, punktualnie o godzinie 18, we wszystkich jednostkach PSP i OSP zawyły syreny w hołdzie strażaków OSP z Żukowa. Także w Słupsku i powiecie słupskim. 📢 Gwara czasów PRL. Znasz znaczenie tych słów? Zobacz, jak się kiedyś mówiło [16.09.2023] O gwarze czasów PRL-u możemy mówić w kontekście charakterystycznych słów, które używane były po w okresie od zakończenia wojny w 1945 roku do wczesnych lat 90. ubiegłego wieku. Słownictwo PRL-u powoli zanika wraz z odchodzącym pokoleniem, coraz więcej wtedy używanych słów staje się niezrozumiałe obecnie żyjącym. W naszym artykule przypominamy 30 słów, które powstały, używane były w czasach PRL-u. Pamiętacie je? A może żyliście w tych czasach i używaliście takich słów, zwrotów i sformułowań?

📢 Śmierć w falach Bałtyku w Ustce. Utonął obywatel Ukrainy W czwartek w morzu w Ustce utonął 53-letni Ukrainiec. W akcji poszukiwawczej brały udział wszystkie służby. W piątek po godzinie 8 rano ratownicy morscy zauważyli nagie ciało w kamieniach przy falochronie wschodnim. To pierwsza ofiara śmiertelna Bałtyku na usteckiej plaży w tym sezonie.

📢 Dzień Mieszkańca w Ustce. Zabawa, sport, muzyka i biesiada Jestem z Ustki! Pod takim hasłem w sobotę 16 września w Ustce na terenie Ośrodka Sportu i Rozwoju odbędzie się Dzień Mieszkańca. Organizatorzy – miasto i OSiR - zapowiadają dobrą zabawę, sportowe rywalizacje, poczęstunek i muzykę. 📢 Blisko 36 milionów zł dla regionu słupskiego w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla PGR Kolejne rządowe wsparcie na rozwój naszego regionu. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki szóstej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Region słupski otrzymał 35 721 432 zł w ramach wsparcia dla regionów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Program ma na celu wyrównanie szans rozwojowych po niesprawiedliwej transformacji ustrojowej lat 90.

📢 Księżna Kate w modnym butterfly haircut. Fryzura na motyla łagodzi rysy twarzy i odejmuje lat. Zobacz, komu pasuje! Fryzura na motyla jest znana już od lat, ale kobiety wciąż chętnie się na nią decydują. Niedawno w ten sposób włosy ścięła Kate Middleton. Jej włosy nabrały objętości i lekkości, a księżna dzięki tej zmianie wygląda bardziej promiennie. Butterfly haircut to dobra propozycja dla kobiet, które potrzebują zmiany, ale nie chcą radykalnie zmieniać wizerunku. Zobacz, na czym polega. 📢 Media: Były wiceminister Piotr Wawrzyk w szpitalu w ciężkim stanie Były wiceminister spraw zagranicznych prof. Piotr Wawrzyk trafił do szpitala. Według informacji stacji RMF FM, znalazł się on tam w nocy z czwartku na piątek, w stanie zagrażającym życiu. 📢 Drugi lot polskiej rakiety Perun ponownie w Ustce. Kiedy start? Gdyńska firma szykuje się do kolejnego lotu suborbitalnej rakiety Perun. Jej wystrzelenie zależy m.in. od warunków atmosferycznych. Perun wystartuje ponownie w Ustce.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 To ich szuka policja. Nie mają jeszcze 30 lat, a wystosowano za nimi listy gończe. Zobacz aktualną listę poszukiwanych mężczyzn. Kogo? Nie mają jeszcze 30 lat, a szuka ich policja. Zobacz, kogo poszukuje pomorska policja. Rozpoznajesz kogoś ze zdjęcia? Zgłoś to na adres: poszukiwani@policja.gov.pl lub zadzwoń pod numer telefonu 997, lub 112. Za co policja na Pomorzu poszukuje młodych mężczyzn? Lista przestępstw oraz wykroczeń jest długa. Sprawdźcie szczegóły.

📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy! Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 15.09.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia! 📢 Trzy miesiące aresztu dla podejrzanego o zabójstwo w Słupsku Na trzy miesiące trafił do aresztu Adam W. ze Słupska, podejrzany o zabójstwo znajomego. Podejrzany sam zadzwonił na policję i przyznał się do dźgnięcia nożem 59-letniego słupszczanina.

📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 15.09.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 15.09.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie. 📢 Już 23 września oficjalne otwarcie Węzła transportowego Trwają ostatnie prace porządkowe na terenie Węzła transportowego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska. Już 23 września 2023 r Prezydentka Miasta Słupska zaprasza wszystkich mieszkańców na oficjalne otwarcie obiektu dworca. 📢 Już w tę sobotę zaczyna się 57. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku. W piątek - koncert nauczycieli W sobotę, 16 września, zaczyna się 57. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku, wydarzenie muzyczne unikalne w skali kraju. A dzień dzień wcześniej (piątek, 15 września) będzie jego prolog - koncert nauczycieli szkoły muzycznej.

📢 Cztery filmy premierowo w słupskim Multikinie! Zobacz, co możesz obejrzeć W piątek, 15 września, w kinach sieci Multikino premierę mają aż cztery filmy: „After 5. Na zawsze”, „Teściowie 2”, „Zielona granica” oraz film familijny „Mru i ja: wielka przygoda na cztery łapy”.

📢 Trwają prace przy budowie drogi S6 Koszalin - Sławno. Zobacz, jak przebiegają [ZDJĘCIA] Trwają prace przy budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku z Sianowa do Sławna. Ruszyły już pierwsze roboty mostowe. 📢 Wypadek w powiecie drawskim. Autobus przewożący dzieci zderzył się z ciężarówką. 18 osób poszkodowanych [ZDJĘCIA, NOWE FAKTY] W środę 13 września około godziny 16.30 doszło do dramatycznego zdarzenia w miejscowości Konotop (powiat drawski). Na odcinku drogi wojewódzkiej nr 175 samochód ciężarowy zderzył się z autobusem PKS.

📢 Maryniści zagościli w usteckim ratuszu. Wystawa poplenerowa i jubileuszowa Do usteckiego ratusza z Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej przeniesiona została wystawa poplenerowa „M jak Morze 10”. Dzieła marynistów można oglądać także w innych miastach, między innymi w Lęborku. 📢 Oto nowy Polonez! Słynny "Poldek" albo "Borewicz", czyli Polonez w nowym wydaniu. Legenda polskiej motoryzacji | ZDJĘCIA, WIDEO Polonez, legenda polskiej motoryzacji znowu na polskich ulicach - to byłby niesamowity widok. Kultowy "Poldek" czyli "Borewicz" już nie wygląda tak, jak przed laty, a jego nowoczesna bryła przyciąga wzrok fanów motoryzacji. Sprawdź, jak wygląda Polonez w wersji koncepcyjnej i w wizjach projektantów. Polska motoryzacja i jej legendy mają potencjał! 📢 Kradzież rozbójnicza w słupskim Lidlu. Podejrzany aresztowany, drugi sprawca poszukiwany Sąd Rejonowy w Słupsku w środę po południu aresztował na dwa miesiące Adama H. podejrzanego o kradzież rozbójniczą. Według prokuratury podejrzany ukradł whisky, ubrania i kosmetyki z Lidla, a następnie przewrócił i pokopał ochroniarza.

📢 Niecodzienny widok na Pomorzu. Okazałe samoloty wojskowe przeleciały nad Sławnem Niecodzienny widok nad Sławnem. Nad miastem przeleciały dwa potężne samoloty wojskowo-transportowe "Hercules". - To prawdziwa ikona wojskowego taktycznego transportu powietrznego i jednocześnie wyznacznik standardu dla innych konstrukcji tego typu na świecie - czytamy na stronie zbiam.pl.

📢 Foxy eye to makijaż oka dla dojrzałych kobiet. Zapomnij o opadającej powiece – ten make-up ukryje ten problem Opadająca powieka to problem wielu kobiet, który można ukryć odpowiednim makijażem. Sprawdź, jak się malować i jednocześnie się odmłodzić. Z pomocą przychodzi foxy eye make-up. Podpowiadamy, jak krok po kroku go wykonać. 📢 Dramatyczny wypadek z udziałem autobusu i ciężarówki w powiecie drawskim. 18 osób zostało poszkodowanych. Trwa ustalanie przyczyn Czy to naczepa samochodu ciężarowego, która zjechała na przeciwległy pas, była przyczyną dramatycznego wypadku w powiecie drawskim? To oceni biegły i prokurator. Dwie osoby w najcięższym stanie są pod opieką szczecińskich lekarzy. Zatrzymany został kierowca ciężarówki.

📢 Natalia ze Słupska pokonała raka, teraz pomaga innym dzieciom chorym onkologicznie W sobotę, 16 września, w słupskiej hali Gryfia zobaczymy czołowych siatkarzy Plus Ligi - Projekt Warszawa zagra z Treflem Gdańsk. Podczas tego wydarzenia 15-letnia słupszczanka – Natalia – wraz z grupą przyjaciół będzie zbierała pieniądze na rzecz Fundacji Herosi. Zostaną one przeznaczone na leczenie dzieci chorych onkologicznie. 📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w klubie Euphoria [ZDJĘCIA] Zobacz najnowsze zdjęcia z imprez, które odbyły się w klubie Euphoria. Tak bawiliście się w jednym z najpopularniejszych miejsc w Łebie. 📢 Trenuj z wojskiem. Zapisz się na darmowe wojskowe szkolenie w Słupsku „Trenuj z wojskiem – sam i w grupie” to już czwarta odsłona ogólnopolskiej, bezpłatnej akcji mundurowych. W praktycznych ośmiogodzinnych ćwiczeniach wziąć udział może każdy w wieku od 15 do 65 lat. W najbliższą sobotę zajęcia odbędą się w 7. Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku, a w październiku w Ustce.

📢 Słupsk 70 lat temu. Jak zmieniło się miasto? [zdjęcia] Jak wyglądał Słupsk w latach 50. ubiegłego wieku? W wielu miejscach miasto zmieniło się radykalnie, w innych w niewielkim stopniu. Ale zarówno w jednym, jak i drugim przypadku można rozpoznać, że to Słupsk. Z naszego archiwum wyszukaliśmy stare zdjęcia miasta. 📢 Sondaż wyborczy. PiS i KO w górę, Konfederacja i Trzecia Droga tracą Według nowego sondażu pracowni Social Changes dla portalu wpolityce.pl, Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby wybory parlamentarne. Na ekipę rządzącą swój głos oddać chce 39 procent badanych, o 7 punktów procentowych więcej, niż na drugą Koalicję Obywatelską. 📢 Najlepsze memy o grzybach. Tych memów jeszcze nie widziałeś. Śmieszne obrazki GRZYBOBRANIE 2023 (NOWE MEMY) 14.09.23 Grzybobranie 2023 czas zacząć. Połowa września, jest ciepło a w nocy czasem popaduje deszcz. To idealne warunki do rozwoju grzybni a co za tym idzie nasze lasy pełne są podgrzybków, prawdziwków, koźlaków ale i muchomorów. Grzybiarze to wdzięczny temat do śmiechu. Dlatego też co roku powstają, można powiedzieć jak grzyby po deszczu, kolejne porcje prześmiewczych obrazków o grzybach i grzybobraniu. Z czego śmiejemy się w tym roku? Zobaczcie sami - oto najlepsze memy o grzybiarzach w 2023 roku.

📢 Te osoby dostaną dodatkowe pieniądze od ZUS. Nawet do 550 zł miesięcznie dla każdego. Jakie trzeba spełnić warunki? 14.09.23 Zasiłki od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznawane są od wielu lat z różnych powodów. Jakie świadczenia można otrzymać w 2023 roku? Sprawdziliśmy ile i jakie pieniądze można dostać od ZUS w 2023 roku. Okazuje się, że wielu z nas nie wie, że przysługują mu dodatkowe pieniądze wypłacane co miesiąc od ZUS. To całkiem spore kwoty. Pieniądze należą się nie tylko rencistom, osobom chorym czy z niepełnosprawnościami. Kto jeszcze może dostać pieniądze od ZUS i o jakich kwotach mowa? Sprawdź.

📢 "Energetyki" jak alkohol - tylko dla dorosłych. Nowe przepisy wchodzą w życie. Popierasz takie rozwiązanie? Długo oczekiwana zmiana Dzieci i nastolatki tych napojów już nie kupią. W znowelizowanej i podpisanej przez prezydenta pod koniec sierpnia ustawie o zdrowiu publicznym znalazł się zapis zakazujący sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny (w ilości większej niż 150 miligramów na litr) osobom poniżej 18. roku życia.

📢 Oto zaginieni mieszkańcy Pomorza. Wyszli z domu i ślad po nich zaginął. Poszukiwania niektórych trwają od wielu lat Ponad 100 osób z województwa poszukują policjanci z Pomorza. Jedni zaginęli niedawno, poszukiwanych innych trwają od wielu lat. Jak na razie bez efektu. Rozpoznajecie kogoś ze zdjęć? Jeśli macie jakieś informacje, które mogą pomóc w ich poszukiwaniach, to poinformujcie policję. Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. 📢 Słupsk z dofinansowaniem na likwidację barier architektonicznych. Powstanie plac zabaw dla niepełnosprawnych dzieci Słupsk otrzymał blisko 900 tys. zł na inwestycje związane z łamaniem barier architektonicznych. Dzięki dodatkowym środkom miasto zbuduje integracyjny plac zabaw dla dzieci i dostosuje przestrzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 📢 Słupskie ulice, które tworzyły historię naszego miasta. Wojska Polskiego, Wolności, Jana Pawła II i rynek [ZDJĘCIA] Aleja Wojska Polskiego to bez wątpienia jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic Słupska. Ale to nie jedyna ulica, która miała charakter miastotwórczy i miała bardzo duży wpływ na życie mieszkańców naszego miasta. Do grona tych ulic zaliczyć można również inne. Które? Zapraszamy do naszego materiału.

📢 Ustecki port ma odpowiedni sprzęt przeciwolejowy i monitoring Spółka komunalna Zarząd Portu Morskiego w Ustce została wyposażona w nowy sprzęt przeciwolejowy. Zainstalowano monitoring na wschodnich nabrzeżach, który już się przydał w ustaleniu sprawców odcumowania kutra. Poprawiła się też infrastruktura portowa. 📢 Najgorsze męskie zachowania. Te nawyki i zwyczaje denerwują kobiety najbardziej. Sprawdź! 13.09.2023 Oto najgorsze męskie nawyki i zachowania. Zastanawiasz się o czym mowa? Niektóre zachowania mężczyzn mogą być naprawdę denerwujące. Można próbować je zmienić, zignorować lub po prostu zaakceptować. Wiele kobiet na samą myśl o nich dostaje "białej gorączki". Te nawyki i zwyczaje denerwują najbardziej! Sprawdź 10 zachowań mężczyzn, których nie znoszą kobiety!! 📢 Razem dla Stasia i Frania po śmierci mamy. Zbiórka po tragicznej śmierci pani Natalii 24-letnia pani Natalia z Tuchomia koło Bytowa zmarła w słupskim szpitalu dwa tygodnie po urodzeniu dwójki chłopców. Prokuratura Okręgowa w Słupsku prowadzi postępowanie dotyczące narażenia młodej matki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Przyjaciele założyli zbiórkę. Chcą zebrać pieniądze dla Stasia i Frania.

📢 Słupska Fabryka Mebli. Historia jednego z największych zakładów produkcyjnych w historii Słupska (zdjęcia) Słupski przemysł meblarski w trzech wiekach. Zaistniał w latach 1840 – 1893, rozwijał się dynamicznie, a na rynku mebli bywał nawet przebojowy. Przed wojnami światowymi i po nich przetrwał okresy wzlotów i upadków. Za peerelu był drugim w Słupsku - po fabryce butów „Alka”- zakładem o największym potencjale przemysłowym. Swoimi wyrobami, reklamowanymi w prestiżowych katalogach oraz sprzedawanymi za dolary, zdobywał zachodnioeuropejskie rynki. Przetrwał nawet początkowy okres transformacji ustrojowej, ale upadł podczas restrukturyzacji, która przypominała przemeblowanie na ścianie. Dziś jest przemysłowym odłogiem Słupska.

📢 Zabójstwo w mieszkaniu przy ul. Poniatowskiego w Słupsku. Zginął mężczyzna zraniony nożem We wtorek o godzinie 6.30 słupska policja otrzymała informację, że w mieszkaniu w budynku przy ulicy Poniatowskiego w Słupsku leży martwy mężczyzna, który zginął od rany zadanej nożem. Najprawdopodobniej policję wezwał sam sprawca. To jednak jest jeszcze ustalane.

📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić.

📢 W gminie Ustka na sportowo. Turniej oldbojów i trening juniorów W Objeździe odbył się Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Wójta Gminy Ustka. Trenowali też młodzi piłkarze. 📢 XI Marsz dla Jezusa w Słupsku. Wierni przeszli przez miasto [ZDJĘCIA] Po raz jedenasty w Słupsku zorganizowano Marsz dla Jezusa. Wierni przeszli spod Sanktuarium św. Józefa przy ul. Szczecińskiej na Plac Zwycięstwa.

📢 Słupsk Paryżem Północy. Unikatowe zdjęcia Słupska, które przenoszą w czasie Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii! 📢 Powiatowe Święto Plonów 2023. Tak wyglądały dożynki w Kobylnicy Tegoroczne Powiatowe Święto Plonów odbyło się 9 września na terenie przy Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. Tradycyjne uroczystości dożynkowe są symbolicznym zakończeniem żniw oraz formą podziękowania rolnikom za ich ciężką pracę. 📢 Na plaży w Ustce tonął pijany mężczyzna W sobotę na niestrzeżonej plaży wschodniej w Ustce tonął pijany mężczyzna. Z wody wyciągnęli go plażowicze. Jednak miał jeszcze tyle sił, by być agresywnym wobec służb. Szpital określa jego stan jako średni.

📢 Słupsk w latach 80. Jak zmieniło się miasto? [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Słupsk w latach 80. ubiegłego wieku? Niektóre miejsca zmieniły się całkowicie, inne w niewielkim stopniu. Z naszego archiwum wyszukaliśmy stare zdjęcia miasta. 📢 Słupsk i region 20 lat temu. Zobacz, co się zmieniło [zdjęcia] 20 lat to niedużo, ale w tym czasie nasz region mocno się zmienił. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z 2002 roku.

📢 Koszmarny wypadek w Ustce. Siedmiolatka nadziała się na hak osiedlowego słupka. Dramatyczny ratunek sąsiadki i strażaków W piątek po południu na ulicy Bałtyckiej w Ustce siedmioletnia dziewczynka miała wypadek. Jadąc rowerem, wpadła na jeden z metalowych słupków oddzielających chodnik od trawnika i nadziała się udem w okolicy pachwiny na hak. Do czasu przyjazdu strażaków dziewczynkę podtrzymywała sąsiadka. W taki sposób, by nie doszło do krwotoku.

📢 Piękne imprezowiczki w nadmorskim klubie Euphoria w Łebie [ZDJĘCIA] Za nami półmetek wakacji. Nadmorskie kluby pękają w szwach. Zobacz nowe zdjęcia najpiękniejszych imprezowiczek z klubu Euphoria w Łebie. 📢 Dożynki powiatu bytowskiego w Miastku. Orkiestra zrobiła furorę (WIDEO) Rolnicy z powiatu bytowskiego podziękowali za plon. Dożynki powiatowe odbyły się w Miastku. Po dziesięciu latach przerwy! 📢 Charlotta MTB Bike Adventure w Ustce. Ponad 70 kolarzy na starcie wyścigu przełajowego (zdjęcia) W sobotę w Ustce odbyła się IV edycja Charlotta MTB Bike Adventure. Ponad 70 zawodników ruszyło na 20 kilometrową, malowniczo położoną trasę wiodącą z Ustki do Poddąbia i z powrotem. Trasa, oprócz walorów widokowych była także, co podkreślali uczestnicy, bardzo trudna technicznie i wymagająca. Najszybszym zawodnikiem okazał się Piotr Rzeszutek (Lew Lębork).

📢 Strefa imprez. Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w Łebie [ZDJĘCIA] Koncertowe wakacje w klubie Euphoria w Łebie. Za nami koncert Kubańczyka. Zagrał również DJ Hazel. 📢 Sezon wczasowy w Ustce 50 lat temu. Sprawdź jak wypoczywano latem w okresie PRL-u [ZDJĘCIA] Ustka 50 lat temu. Archiwalnymi fotografiami, z których wiele publikujemy, przypominamy Ustkę w latach 1972 i 1973 podczas sezonu wczasowego nad morzem.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w pierwszy weekend sierpnia [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z pierwszego weekendu sierpnia. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Strefa Imprez. Wybory Miss Łeby, koncerty i dobra zabawa! [ZDJĘCIA] Zobacz fotorelację z ostatnich imprez nad morzem. W klubie Euphoria odbyły się również coroczne wybory Miss Łeby.

📢 Kobiety o tych imionach to najlepsze przyjaciółki. Sprawdź, kto jest na liście 29.03.2023 Wiadomo, że najlepsza przyjaciółka ma specjalne miejsce w naszym życiu. Ale czy jej imię jest ważne? Według ezoteryków tak: najlepszymi przyjaciółkami mogą zostać kobiety o pewnych imionach. Sprawdźcie co to za imiona.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL? 📢 Studniówki 2023. Tak bawili się uczniowie V LO w Słupsku [ZDJĘCIA] W sobotę na studniówce w Aureusie bawili się uczniowie z V Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. 📢 Słupscy uczniowie wyróżnieni. Wręczono im stypendia Prezydenta Miasta Słupska W czwartek w słupskim ratuszu odbyła się XXIII edycja wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta Słupska. Wyróżniono 45 uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne.

📢 Piękne Dni Miastka za nami. Roksana Węgiel i zespół Boogie Boys Roksana Węgiel zrobiła w Miastku furorę. Dni miasta za nami. Impreza była udana i bardzo słoneczna.

