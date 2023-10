Prasówka 16.10.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zbigniew Konwiński, poseł PO: Bardzo cieszymy się z tego wyniku”?

Prasówka 16.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zbigniew Konwiński, poseł PO: Bardzo cieszymy się z tego wyniku Zbigniew Konwiński: Bardzo cieszymy się z tego wyniku. To była rywalizacja w bardzo niełatwych realiach. To nie były wybory równych szans. Przeciwnik dysponował dużo większą liczbą narzędzi, wykorzystywał instrumenty władzy, którą sprawował od ostatnich 8 lat. W tych realiach udało nam się bardzo dobry wynik osiągnąć. Wspólnie z naszymi partnerami koalicyjnymi – Trzecią Drogą i Lewicą – będziemy mogli stworzyć rząd, stabilny rząd, bo ta większość wydaje się bezpieczna. Oczywiście to jest koniec kampanii, więc wszyscy jesteśmy nieźle zmęczeni.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 16.10.23

📢 Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka Nowej Lewicy o wynikach sondażowych Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka Nowej Lewicy, nr 1 na liście w okręgu gdyńsko-słupskim komentuje wybory.

📢 Blamaż reprezentacji Polski z Mołdawią. Tylko remis w Warszawie, koniec marzeń o bezpośrednim awansie na Euro 2024? Reprezentacja Polski tylko zremisowała z Mołdawią 1:1 w meczu eliminacji Euro 2024 na PGE Narodowym. Ten podział punktów może okazać się brzemienny w kontekście walki o bezpośredni awans na turniej. Drugie w tabeli Czechy mają punkt więcej i o jedno mniej rozegrane spotkanie.

Prasówka 16.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kolejna porażka Czarnych. Twarde pierniki za twarde Arriva Twarde Pierniki Toruń - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 83:82 (16:27, 11:20, 24:16, 32:19).

📢 Jacek Szaran, kandydat do Sejmu z listy PiS ze Słupska komentuje wyniki Jacek Szaran, kandydat do Sejmu z listy PiS ze Słupska: Czekamy na oficjalne wyniki wyborów. Przede wszystkim wielkim sukcesem dla Prawa i Sprawiedliwości jest to, że wygraliśmy kolejne wybory. Mam nadzieję, że oficjalne wyniki będą jeszcze lepsze niż exit poll. Kolejnym działaniem będzie zorganizowanie większości w parlamencie. Na obecną chwilę, według exit poll, nie mamy samodzielnej większości.

📢 Kto naraził życie Amelki? Prokuratura bada sprawę wypadku siedmiolatki w Ustce Prokuratura Rejonowa w Słupsku nadzoruje dochodzenie w sprawie wypadku siedmioletniej Amelki, która w Ustce nadziała się na hak osiedlowego słupka. Śledczy badają dokumenty sprzed lat, by ustalić okoliczności montażu słupków na ulicy Bałtyckiej. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Znane twarze polskiej polityki podczas głosowania - ZDJĘCIA O godzinie 7 rano w niedzielę otwarto lokale wyborcze i rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych oraz ogólnokrajowym referendum. Niektórzy z polityków już pojawili się w obwodowych komisjach wyborczych, aby oddać swój głos. Zobaczcie naszą galerię zdjęć. Planowo głosowanie potrwa do godziny 21, o ile nie zostanie przedłużone.

📢 Wybory parlamentarne i ogólnopolskie referendum. Głosowanie w Bytowie (ZDJĘCIA) Dzisiaj (15 października) wcześnie rano otwarto w Bytowie lokale wyborcze. Mieszkańcy miasta ruszyli do urn, żeby wziąć udział w wyborach parlamentarnych. Głosowanie trwa do wieczora - do godziny 21. Nie odnotowano incydentów wyborczych.

📢 Tym osobom przysługuje dodatkowe 500 zł miesięcznie. Sprawdź, jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać dodatkowe 500 plus W minionym roku ponad 388 tys. osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji dostawało co miesiąc pieniądze z ZUS. Dodatek przyznawany jest od 1 października 2019 roku. – Przyznany „poza ZUS-em” stopień niepełnosprawności nie uprawnia do otrzymania dodatku, bo o tym, czy go dostaniemy, decyduje lekarz orzecznik ZUS – podkreśla Iwona Kowalska-Matis, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS. 📢 Młodzi szachiści rywalizowali w pierwszych turniejach w słupskim szpitalu. To była zdrowa rywalizacja Była radość zwycięstwa, łzy porażki, pierwsze punkty i zdobywanie kolejnych kategorii szachowych. Aż 65 uczestników wzięło udział w dwóch turniejach szachowych organizowanych w słupskim szpitalu. 📢 Wybory parlamentarne i ogólnokrajowe referendum. Głosowanie w Słupsku [ZDJĘCIA] 15 października o godz. 7 otwarto w Słupsku lokale wyborcze. Mieszkańcy ruszyli do urn, żeby wziąć udział w wyborach parlamentarnych. Głosować można przez cały dzień, do godz. 21.

📢 PKW: Wybory przebiegają spokojnie. Komisje nie powinny pytać wyborców, czy chcą pobrać kartę do referendum Wybory przebiegają spokojnie, bez znaczących problemów i incydentów – poinformowała w niedzielę PKW. Podkreślono też, że komisje wyborcze nie powinny zadawać wyborcom pytania, czy chcą pobrać kartę do referendum, do Sejmu, czy do Senatu.

📢 Miastowi są bezczelni. Znowu się śmieją. Zobacz najgłupsze memy o rolnikach 2023 Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 Taki jest sztorm na Bałtyku! Potęga natury uderza w wejście do portu Darłowo. Zobacz ZDJĘCIA. Zrobią na tobie wrażenie Potęga żywiołu! Sztormowy Bałtyk jet groźny. Mieliśmy okazję to zobaczyć podczas sierpniowej nawałnicy. Szkwał uderzył w wejście naszego portu z potężną siłą. Respekt Bałtyk! Pamiętajcie, w czasie burzy nie wchodzimy w takie miejsca, bo... Zobaczcie sami! Sztorm na Bałtyku pokazuje prawdziwą potęgę żywiołu! Niech te zdjęcia będą przestrogą.

📢 Wypadek w miejscowości Murowaniec. Jedna osoba w szpitalu W sobotę około godziny 20:30 doszło do wypadku na DW 213 w miejscowości Murowaniec (gmina Główczyce). Jedna osoba trafiła do szpitala. 📢 Wszystkie lokale wyborcze otwarte w województwie pomorskim W województwie pomorskim w niedzielę o godz. 7 otwarto wszystkie lokale wyborcze w okręgach gdańskim i gdyńsko-słupskim. 📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 Stomatolog za darmo. Sprawdź, które zęby wyleczysz w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia! 15.10.2023 Stomatolog za darmo. Te zęby wyleczysz w gabinecie stomatologicznym bez ponoszenia kosztów. Stomatolog, który ma podpisany kontrakt z NFZ na podstawową opiekę stomatologiczną, ma opłacone swoje usługi w ramach kontraktu. Osoby, które płacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, mogą skorzystać z przysługujących im świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia i mogą leczyć zęby za darmo. Oto usługi stomatologiczne, za które nie zapłacisz! 📢 To nas najbardziej denerwuje w mieszkaniu w bloku. Te zachowania szczególnie nie podobają się mieszkańcom budynków wielorodzinnych! 15.10.23 Oto co nas najbardziej denerwuje w mieszkaniu w bloku. Te zachowania szczególnie nie podobają się mieszkańcom budynków wielorodzinnych. Mieszkanie w bloku może być prawdziwym utrapieniem. Mieszkańcom zazwyczaj przeszkadzają wszechobecne odgłosy dochodzące z mieszkań obok, czy też z klatki schodowej. Nie każdy ma szczęście trafić na spokojne, przyjazne i miłe sąsiedztwo. Te rzeczy powodują, że nie można liczyć na dobre stosunki z sąsiadami. Wiele z tych punktów będzie dla Was wielkim zaskoczeniem!

📢 Te osoby nie powinny pić kawy! Jeżeli masz te objawy to lepiej ją odstaw. Kofeina może negatywnie wpływać na nasze zdrowie! 15.10.2023 Te osoby nie powinny pić kawy. Zastanawiasz się, kto powinien zrezygnować z jej picia? Masz te objawy? Wielu z nas nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki kawy. Kofeina to główny składnik, który może negatywnie wpływać na zdrowie osób, które przesadzają z ilością kawy. Są takie osoby, które powinny zmniejszyć lub całkowicie odstawić kawę. Sprawdź, kto powinien odstawić kawę! Jeżeli masz te objawy, to zrezygnuj z jej picia! 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! 15.10.2023 Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 15.10.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 15.10.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 15.10.2023 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 15.10.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] 15.10.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 15.10.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie! 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 15.10.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 15.10.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 15.10.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę! 📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! 15.10.23 Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów!

📢 Wybory parlamentarne 2023 i referendum w Słupsku i regionie. Relacja na żywo Wybory parlamentarne 2023 w Słupsku i regionie. W tym artykule znajdziesz informacje na temat frekwencji, a po zakończeniu ciszy wyborczej pierwsze sondażowe wyniki. Bądź z nami na bieżąco! 📢 Rozpoczęły się wybory parlamentarne i referendum. Głosować można do 21:00 W niedzielę o godzinie 7 rano otwarto lokale wyborcze i rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych oraz ogólnokrajowym referendum. Według planu potrwa ono do godziny 21, o ile nie zostanie przedłużone. 📢 Wyprawa do Torunia. Czarni powalczą o pierwszy wyjazdowy triumf Grupa Sierleccy Czarni po ostatniej domowej wygranej z warszawską Legią - tym razem powalczą o pierwszy wyjazdowy triumf. Ich przeciwnikiem w niedzielnym spotkaniu w "Grodzie Kopernika" będą miejscowe Twarde Pierniki.

📢 Najmodniejsze stroiki na cmentarz. Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Te wyjątkowe kompozycje na grób to hit Stroiki na cmentarz warto wybrać już teraz, bo lada chwila przypada jedno z najważniejszych świąt w roku, czyli dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada dekorujemy nagrobki kompozycjami na cmentarz i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby. 📢 Piłka nożna. Lider Gryf Słupsk przegrał w Malborku. Dla Pomezanii to pierwsze zwycięstwo w IV lidze pomorskiej od 2 września W 12 kolejce IV ligi Pomezania Malbork pokonała w sobotę (14 października) na swoim boisku 2:0 lidera Gryfa Słupsk. Obie bramki padły w drugiej połowie spotkania.

📢 Sztubackie życie w powojennej Ustce. Nauczyciele, uczniowie, szkoły [zdjęcia] Droga do szkoły, przerwa w lekcjach, uśmiech pierwszej nauczycielki. Mundurek, kołnierzyk, tarcza, boisko szkolne, klasówki, matura i wakacje! Czas powojennej Ustki zatrzymał się w kadrze Heleny Bieszczad. Może znajdziecie siebie lub swoich bliskich na fotografiach z tamtych lat?

📢 Śpijcie aniołki. Pogrzeb dzieci utraconych na Nowym Cmentarzu w Słupsku W sobotę, 14 października, na Nowym Cmentarzu w Słupsku, pochowano urnę z prochami 127 dzieci nienarodzonych - dzieci utraconych... Zapłonęły znicze, odmówiono modlitwę w intencji rodziców, dla których dzieci utracone w wyniku poronienia to niewyobrażalna tragedia. Uroczystość pogrzebowa odbyła się przy Pomniku Dzieci Utraconych. 📢 Zaginieni z Pomorza. Oto aktualna lista. Zobacz kogo poszukuje policja. Widzieliście ich? Rozpoznajecie kogoś? Co roku w Polsce policja odbiera kilkanaście tysięcy zgłoszeń związanych z zaginięciem zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. Część z tych osób udaje się odnaleźć, część z kolei niestety również, ale zmarłych, inni zaś nadal poszukiwani są przez policję, rodziny oraz liczne fundacje zajmujące się osobami zaginionymi. Sprawdź listę osób zaginionych, może dzięki Twojej pomocy uda się odnaleźć kolejną z nich!

📢 To są najdroższe rasy psów. Za rasowego psa zapłacisz kilkadziesiąt tysięcy złotych. W te ceny naprawdę ciężko uwierzyć Najdroższe psy w Polsce i na świecie kosztują majątek. Są piękne i... bardzo, bardzo cenne. Jak mówią specjaliści, ceny najdroższych psów zaczynają się kilku tysięcy złotych, a kończą... Na pewno w tej cenie kupisz sobie samochód! Oto zestawienie najdroższych psów na Pomorzu. Wszystkie pochodzą z portalu OLX z ogłoszeń, które można znaleźć w województwie pomorskim.

📢 Sobotni Bazarek Natury w Krępie. Lokalny ryneczek zdrowej żywności W sobotnie przedpołudnie w Krępie koło Słupska zorganizowano kolejny Bazarek Natury. Mieszkańcy regionu mogli nabyć pyszne wyroby od lokalnych przedsiębiorców. 📢 Te mieszkania do wynajęcia szokują! Najdziwniejsze pomysły właścicieli w praktyce. Zobacz zdjęcia W dzisiejszych czasach szokują nie tylko ceny mieszkań do wynajęcia, ale także ich wygląd. W ogłoszeniach można trafić na prawdziwe miny. Zobaczcie sami jakie pokoje można znaleźć na portalach ogłoszeniowych.

📢 Komeda zamieszkał w Słupsku na dobre. Słynny jazzman ma swój mural [ZDJĘCIA] Rozpoczął się w Słupsku festiwal Komedy, czyli wielkie wydarzenie dla miłośników muzyki. Od pewnego czasu można w mieście słynnego jazzmana również zobaczyć – mural poświęcony jego postaci powstał przy ul. Grodzkiej.

📢 Tak mieszka Grażyna Torbicka. Zobacz, jak się pięknie urządziła w stolicy. Sprawdź, czy taki wystrój domu pasuje do ikony stylu Tak mieszka Grażyna Torbicka, gdy rozstaje się z ukochanym mężem. Gwiazda telewizji często ucieka do stolicy. Ikona stylu od dawna żyje na dwa domu. Zobacz, jakie wnętrza pokochała telewizyjna gwiazda. Zajrzyj do domowego zacisza córki Krystyny Loski i sprawdź, jak się urządziła dziennikarka w modnej dzielnicy. 📢 Strażacy znowu w akcji. Pożar w domu dwurodzinnym w Damnie w gminie Damnica W piątek późnym popołudniem strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku i ochotniczych straży pożarnych z Damnicy i Główczyc gasili pożar na poddaszu domu dwurodzinnego w Damnie.

📢 Oto projekty domów bez pozwolenia do 70 mkw. Jaki jest koszt budowy domu bez pozwolenia? Tak może wyglądać dom do 70 mkw Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych. 📢 W Słupsku rozpoczął się festiwal Komedy! Jazzowa parada przeszła ulicami miasta [ZDJĘCIA] 13 października rozpoczął się w Słupsku XXIX Komeda Jazz Festival. Ulicami miasta przeszła kolorowa parada, która otworzyła wielką imprezę dla wszystkich miłośników dobrej muzyki.

📢 Dzień Edukacji Narodowej w Ustce. Nauczyciele wyróżnieni Z okazji Dnia Edukacji Narodowej władze Ustki odwiedziły wszystkie placówki oświatowe z życzeniami dla wszystkich pracowników.

📢 Groźni przestępcy ze Słupska poszukiwani listami gończymi. Uwaga !!! Mogą być bardzo niebezpieczni (zdjęcia) 13.10.23 Słupska policja opublikowała kolejne listy gończe z danymi oraz wizerunkami osób poszukiwanych za różne przestępstwa. Zobacz kogo szuka policja i za jakie przestępstwa oraz wykroczenia. Znasz kogoś? Wskaż miejsce pobytu poszukiwanego dzwoniąc na numer 112 lub 997. 📢 Najlepsze memy dla tych, którym się nie chce pracować. Zrób sobie przerwę na kawę i pośmiej się ze swojego szefa (zdjęcia) 13.10.23 Najtrudniejszy jest zawsze poniedziałek. Po weekendowym odpoczynku powrót do pracy nie należy do najprzyjemniejszych. Tego dnia najtrudniej jest nam odpisać na maile, spotkać się służbowo na telekonferencji czy po prostu być produktywnym. Kto z nas tego nie przeżywał choć jeden raz? Znając Wasze potrzeby przygotowaliśmy coś w sam raz dla tych, którym nie chce się dziś pracować. Zobaczcie najlepsze memy w Internecie o pracy, pracowaniu i szefach.

📢 Najlepszy pediatra w Słupsku. Zobacz ranking najlepszych lekarzy dziecięcych z portalu znanylekarz.pl (zdjęcia) 13.10.23 Który ze słupskich pediatrów posiada najlepsze opinie i oceny? Do kogo warto się wybrać z dzieckiem gdy zachoruje w Słupsku? Sprawdziliśmy opinie i oceny o lekarzach dziecięcych ze Słupska i okolic na portalu znanylekarz.pl. Zobacz kto cieszy się najlepszymi opiniami wśród pacjentów. 📢 Niezwykle malownicze Słupsk i Ustka na zdjęciach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Tak nas widzi DALL-E 3 13.10.23 Sztuczna inteligencja to jeden z najgorętszych tematów ostatnich miesięcy w całym Internecie. Najpierw ogromną popularność zyskał darmowy ChatGPT a obecnie sieć zalewa ogromna ilość grafik wygenerowanych przez Microsoft i DALL-E 3 czyli silnik stworzony przez OpanAI. Generator ten jest całkowicie darmowy i dostępny w Internecie bez ograniczeń. Postanowiliśmy więc sprawdzić co sztuczna inteligencja sądzi o Słupsku i naszym regionie. Zobaczcie jak wygląda Słupsk na zdjęciach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję.

📢 Te produkty SANEPID nakazał natychmiast wycofać z półek w Biedronce, Lidlu i innych. Parówki, jajka, mięso 13.10.23 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał wycofanie ze sklepów kolejnych produktów, których spożycie zagrażać może zdrowi oraz życiu konsumentów. Mowa tu o takich produktach jak parówki, mięso, jajka czy kosmetyki. Wykryto w nich albo niepożądane substancje lub skażenie bakteriami salmonelli. Oznacza to, że produkty te muszą natychmiast zostać wycofane ze sprzedaży. Sprawdź o które produkty i ich partie chodzi. Robisz zakupy w Biedronce, Lidlu, Auchan czy innych popularnych marketach? Sprawdź czy nie kupiłeś rzeczy wycofanych przez Sanepid. 📢 Unikatowe monety z PRL warte po kilka tysięcy zł. Masz takie w domu? Kolekcjonerzy szukają ich na aukcjach w Internecie 13.10.23 Nie od dziś wiadomo, że fanatycy kolekcjonerzy są w stanie zapłacić każde pieniądze aby skompletować swoje kolekcje. Nie inaczej jest z kolekcjonerami monet. Te na rynkach internetowych aukcji osiągają niejednokrotnie kwoty przekraczające nawet 10 czy 20 tysięcy złotych. Kolekcjonerzy szukają głównie monet w dobrym stanie i rzadkich ale również takich, które swoją wartość zyskują dopiero w pewnej kolekcji. Tak też jest z monetami, które wybite zostały w okresie Polski Ludowej. Jakich monet z PRL szukają kolekcjonerzy?

📢 Uczniowie ze Słupska praktykują w dużych firmach. W Markosie rekordowa liczba praktykantów Łącznie ponad 86 uczniów zdobywa lub zdobędzie w tym roku pierwsze zawodowe szlify pod okiem doświadczonych specjalistów w firmie Markos w Głobinie pod Słupskiem. Część zajęć odbywa się w specjalnie zaaranżowanej sali dydaktycznej w zakładzie, pozostałe już na halach produkcyjnych. Taki system w połączeniu z wiedzą praktyczną zdobywaną w szkołach pozwala odpowiedzialnie i profesjonalnie przygotowywać młode kadry do bycia w przyszłości częścią wielkiej firmy. 📢 Pod szkołą w Słupsku zatrzymano 17-latka z kilkoma woreczkami marihuany. Zaczepiał uczniów Dzielnicowi z Komisariatu Policji II w Słupsku zatrzymali 17-letniego mieszkańca Słupska, który posiadał przy sobie narkotyki. Mundurowi zwrócili uwagę na podejrzanie zachowującego się młodego mężczyznę, który zaczepiał uczniów jednej ze szkół. Podczas przeszukania nastolatka funkcjonariusze znaleźli w jego saszetce zawiniątka z suszem roślinnym. Za posiadanie narkotyków grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

📢 W Ustce na ulicy Na Wydmie doszczętnie spłonął samochód W nocy ze środy na czwartek w Ustce na ulicy Na Wydmie spłonął volkswagen golf. Policja nie podejrzewa, by doszło do podpalenia pojazdu. 📢 Rozpoczął się remont kościoła św. Jacka w Słupsku. Trwają prace przy wieży świątyni Trwają prace na wieży kościoła św. Jacka w Słupsku. W lipcu zeszłego roku wichura strąciła iglicę znajdującą się na szczycie i uszkodziła dach. Pieniądze na remont pochodzą z ogólnej rezerwy budżetowej państwa. 📢 Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku [ZDJĘCIA,WIDEO] Słupska uczelnia po raz 55. zainaugurowała kolejny rok akademicki. Po raz pierwszy uroczystość zorganizowana została pod szyldem Uniwersytetu.

📢 Hełmy, węże, latarki i buty. Sprzęt dla ochotników z gminy Parchowo (WIDEO) Ochotnicy z całej gminy Parchowo wczoraj (czwartek) odebrali drobny sprzęt pożarniczy. Pieniądze na hełmy, węże, buty, agregaty pochodzą z tak zwanego Funduszu Sprawiedliwości.

📢 Biżuteria z PRL na której można zarobić. Zobacz czego szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Kolczyki i pierścionki warte fortunę 12.10.23 Moda na biżuterię z PRL powraca. I nie jest to pusty slogan. Wystarczy popatrzeć na ogłoszenia dostępne w Internecie, choćby te na portalu OLX. To właśnie tam znajdziemy całą masę ogłoszeń chętnych nie tylko do sprzedania ale i kupienia pamiątkowej biżuterii po babci, mamie czy cioci. Wiele osób posiada w swoich domowych kolekcjach właśnie taką biżuterię. Okazuje się, że można na niej zarobić całkiem duże pieniądze ponieważ stanowią one dużą wartość dla zbieraczy, jubilerów a przede wszystkim dla kolekcjonerów. Ile zatem można zarobić na pierścionkach czy kolczykach z PRL na OLX? Sprawdziliśmy. 📢 Z poligonu w Ustce wystartowała rakieta Perun. To drugi lot testowy. Celem jest kosmos! W poniedziałek, 9 października, z Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce wystrzeliła polska rakieta Perun skonstruowana przez firmę SpaceForest z Gdyni. Był to drugi lot testowy rakiety. Pierwszy miał miejsce 21 czerwca. To niezwykle ważne wydarzenia dla polskiej astronautyki.

📢 Wojewoda Pomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację dla drogi S6 ze Słupska do Bobrownik. To ważna inwestycja dla Pomorza! Wojewoda Pomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla drogi ekspresowej S6 od końca obwodnicy Słupska do Bobrownik. To ostatni odcinek S6 między Słupskiem a Bożepolem Wielkim z decyzją umożliwiającą wykonawcom prowadzenie prac budowlanych - podała GDDKiA.

📢 Zapisz się na darmowy spacer Doliną Słupi. Malowniczą trasą z przewodnikiem Pracownicy Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" zapraszają na czterokilometrowy spacer malowniczą trasą. Dojazd specjalnym autokarem. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 📢 Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 3 w Słupsku. Wielkie wydarzenie dla wszystkich „pierwszaków” [ZDJĘCIA] 11 października zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 3 w Słupsku uroczystość pasowania na ucznia. W wydarzeniu wzięli udział „pierwszaki”, ich rodzice i nauczyciele.

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Zmiany w spadkach i dziedziczeniu - zmiany od listopada. Czy też zostaniesz wyłączony z dziedziczenia ustawowego? Spadki od listopada 2023 r. będą miały nieco inne zasady. Pewne osoby nie będą już dziedziczyć ustawowo. Kto to? Czy dzieci, wnuki, rodzice i dziadkowie nadal będą mogli otrzymać spadek na zasadach ustawowych i kiedy dokładnie zmiany zaczną obowiązywać?

📢 Historia w kolorze! Tak wyglądały wakacje nad morzem wyjęte z archiwum. Tak wyglądało lato m.in. w Wielkiej Wsi, Juracie, Karwi Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Oto Nikoś i jego Trójmiasto. Znasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 Śmiertelny wypadek pod Reblinem koło Słupska. Nie żyje kobieta kierująca seatem (zdjęcia) Do śmiertelnego wypadku doszło na Drodze Krajowej nr 6 w rejonie miejscowości Reblino. Nie żyje 37-letnia kobieta kierująca seatem. W szpitalu jest m.in. kobieta w siódmym miesiącu ciąży i 9-letnia dziewczynka. 📢 Pogrzeb tragicznie zmarłych strażaków z OSP Żukowo. Całe miasto pożegnało druhnę Karolinę i druha Łukasza Wyruszyli na akcję, z której już nie powrócili. Żukowo pożegnało druhnę Karolinę i druha Łukasza z tutejszej jednostki OSP. Na uroczystości przybyły liczne delegacje straży z całego regionu, a także przedstawiciele władz gminnych, powiatowych i wojewódzkich. 📢 Wybory klubowej Miss Łeby. Zobacz zdjęcia z klubu Euphoria W nadmorskim klubie Euphoria odbyły się wybory Miss. To jedno z wielu wydarzeń przygotowanych na wakacyjny sezon nad morzem. Zobacz fotorelację.

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 10.08.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 To jeden z najbardziej wpływowych mafiosów Trójmiasta. Kim był Nikoś czyli Nikodem Skotarczak. Mija 25 lat od śmierci ojca chrzestnego mafii Nikodem Skotarczak był ojcem chrzestnym trójmiejskiego podziemia i jednym z najbardziej wpływowych członków mafii w Polsce. Jak przebiegła jego kariera w świecie przestępczym? 24 kwietnia 2023 roku minęło 25 lat od jego śmierci. Sprawcy jego zabójstwa nadal pozostają nieznani.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Te przedmioty z PRL to prawdziwe skarby. Rupiecie na których można zarobić. Tych rzeczy szukają kolekcjonerzy staroci 02.03.23 Przedmioty z okresu PRL w naszych domach często zbierają kurz i wydają się zbędnymi bibelotami. Wszystko wówczas było inne, bardziej toporne i bezpłciowe. Dziś wiele z tych przedmiotów wraca do łask. Dzięki upływowi czasu rzeczy takie jak kryształy, biżuteria czy antyki z PRL nabierają realnej wartości. Dla jednych sentymentalna a dla innych materialna, przeliczalna na gotówkę. Tych rzeczy, z pozoru rupieci, szukają kolekcjonerzy i zbieracze przedmiotów z PRL. Można na nich sporo zarobić.

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Imprezowy weekend w klubie Euphoria [ZDJĘCIA] Tak bawiliście się na ostatnich imprezach nad morzem. Wakacyjne szaleństwo w klubie Euphoria w Łebie. 📢 Słupski Marsz dla Życia i Rodziny. Rozśpiewany pochód przeszedł ulicami miasta W niedzielę, 22 maja, po mszy świętej w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku odbył się Marsz dla Życia i Rodziny. Rozśpiewany pochód przeszedł ulicami miasta.

ZOBACZ KONIECZNIE Na tych odcinkach autostrad jest najwięcej wypadków