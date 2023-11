Prasówka 17.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 17.11.2023”?

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 17.11.2023 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Koniec z 500 plus na każde dziecko. Pieniądze będą przelewane tylko do końca 2023 roku. Co dalej ze wsparciem rodzin? 17.11.2023 To już pewne. Koniec 500 plus na każde dziecko. 800 plus zastąpi program Rodzina 500 plus, to już pewne. Wiemy kto i na jakich zasadach otrzyma dodatkowe 800 zł co miesiąc na wychowanie dziecka. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ogłosił podczas swojej konwencji programowej waloryzację programu 500 plus. Według informacji rządowych od nowego roku polskie rodziny otrzymają nie po 500 a po 800 zł plus na każde dziecko. Jakie są zasady i kto dostanie pieniądze na dzieci? Sprawdziliśmy.

📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 17.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 17.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Wilki w gminie Ustka. Hodowcy boją się o swoje zwierzęta Liczebność wilków w Polsce stale rośnie. W ostatnim czasie pojawiły się na terenie gminy Ustka. Gospodarze obawiają się o swoje hodowle. W czwartek, 16 listopada, w Urzędzie Gminy Ustka odbyło się spotkanie dla mieszkańców z przedstawicielem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. 📢 Piękne imprezowiczki na dyskotekach sprzed lat w Koszalinie. Zobacz zdjęcia! Przypominamy imprezy w koszalińskich dyskotekach w maju 2008 roku. Wybraliśmy zdjęcia najpiękniejszych dziewczyn, które bawiły się w klubach Bajka, Koko-Bongo, Kreślarnia i Plastelina. 📢 Tak mieszkają gwiazdy programu Rolnicy.Podlasie. Zobacz domy i gospodartwa Gienka z Plutycz i Emilii z Laszek Gospodarstwa w Plutyczach i w Laszkach w ciągu kilku lat sporo się zmieniły. U Emilki powstała m. in. serownia, a dom rolników z Plutycz przechodzi właśnie gruntowny remont. Najbardziej lubianych rolników i rolniczkę z programu Rolnicy.Podlasie odwiedzaliśmy wielokrotnie. Zobacz najciekawsze zdjęcia z naszych wizyt i nie tylko.

📢 W ten piątek spotkanie dla seniorów w słupskim ZUS. Będą bezpłatne badania i porady Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Słupsku zaprasza na wydarzenie organizowane w ramach obchodów Dnia Seniora. Uczestnicy spotkania skorzystają z darmowych badań i porad ekspertów. 📢 Przed nami ostatnie wypłaty emerytur w listopadzie 2023. Mamy wyliczenia kwot netto i brutto To już ostatnie wypłaty emerytur w listopadzie 2023. Nie będą już tak wysokie, jak te sprzed kilku tygodni, jednak zawsze warto przyjrzeć się ważnym wyliczeniom netto i brutto swoich świadczeń. Zmianie ulegną aż trzy terminy wypłat emerytur w listopadzie, a kwestią sporną pozostaje tylko waloryzacji emerytur i przyszłość 13. i 14. emerytury. 📢 Gospodarstwo z budynkami na sprzedaż. Cena siedliska taka jak za mieszkanie kusi, by rzucić miasto. Może pensjonat ze stajnią? Z potencjałem na pensjonat albo agroturystykę, z piecem kaflowym i ponad 100-letnią historią. Albo domy z lat 80., których wnętrza wymagają odświeżenia, ale w ciągu kilku tygodni można się wprowadzać. Gospodarstwo rolne są do kupienia w całości z ziemią albo tylko siedlisko z przyległym sadem. Działka i tak jest spora, ma na ogół co najmniej 1500 metrów kwadratowych. Cena często jest niższa od tej za 45-metrowe mieszkanie w bloku. A gdyby tak, zamiast M3, kupić dom na wsi?

📢 Kobieta straciła 5 tys. zł. Przelała je na konto oszusta, myśląc, że pomaga synowi Blisko 5 tysięcy złotych wpłaciła na konto oszusta 50-latka z powiatu słupskiego. Kobieta była przekonana, że pomaga synowi, który skontaktował się z nią za pośrednictwem komunikatora WhatsApp i pilnie potrzebował pieniędzy. Kobieta uwierzyła.

📢 Uczniowie z SP 11 w Słupsku już wiedzą "Ile waży święty Mikołaj"! Piękna akcja charytatywna "Ile waży święty Mikołaj" to akcja charytatywna, która wspiera dzieci i młodzież, wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Za zebrane pieniądze utrzymywana jest działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Fundację. Do ogólnopolskiej akcji włączyli się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Słupsku. 📢 Nietrzeźwy ksiądz odprawiał uroczystość pogrzebową dziecka w Garczegorzu W poniedziałek, 13 listopada nietrzeźwy ksiądz odprawiał uroczystość pogrzebową dziecka na cmentarzu w Garczegorzu. Zaalarmowani przez świadków zdarzenia lęborscy policjanci poddali duchownego badaniu alkomatem, które wykazało prawie półtora promila alkoholu. Ksiądz został ukarany mandatem.

📢 "Prewencja, ale inaczej" - turniej w Słupsku [ZDJĘCIA] Turniej sportowo- wiedzowy "Prewencja ale inaczej" organizowany jest przez Stowarzyszenie Bezpieczny Region Słupski od 2004 roku na zlecenie UM w Słupsku. 📢 Te ryby są najgorsze dla człowieka. Mogą zawierać toksyczne związki i powodować stan zapalny organizmu. Zobacz, które ryby są najzdrowsze Ryby powinny być spożywane przynajmniej 2-3 razy w tygodniu. Ale czy ich jedzenie zawsze wyjedzie nam na zdrowie? To zależy od tego, po które gatunki sięgniemy. Na szczęście jedzenie większości z nich, jest bezpieczne i polecane. Zobacz, które ryby uznawane są za najbardziej niezdrowe i szkodliwe. 📢 Seniorze, nie daj się oszukać! Policjanci i pracownicy ZUS w miasteckiej bibliotece (WIDEO) Miasteccy policjanci zwrócili się z apelem do seniorów i zorganizowali w bibliotece specjalne spotkanie. Apel dotyczy oszustów oraz ich różnych metod jakie wykorzystują by w szukać osoby starsze. Przestępcy nie mają skrupułów i wykorzystują coraz to nowsze metody i sposoby, by wzbogacić się cudzym kosztem - mówią funkcjonariusze. Policjanci i pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przestrzegają przed wciąż skutecznymi metodami działania naciągaczy.

📢 Pożar marketu przy ulicy Drzymały w Bytowie. Straty są olbrzymie (WIDEO) Trwa gaszenie pożaru marketu przy ulicy Drzymały w Bytowie. Przyczyna pojawienia się ognia nie jest znana. Były utrudnienia w ruchu. 📢 Myśliwy śmiertelnie postrzelił żołnierza. Tragiczny wypadek w Szczecinie W środę wieczorem doszło do śmiertelnego postrzelenia żołnierza 12. Brygady Zmechanizowanej. 📢 23 ciekawe atrakcje Wielkopolski. Zabytki, muzea, parki, piękna przyroda i wiele więcej Wielkopolska to malownicza część Polski, chociaż niektórym kojarzy się tylko z największym miastem regionu – Poznaniem. To miasto, choć niewątpliwie piękne, nie jest jednym, które warto odwiedzić podczas urlopu w tej części kraju. Zapraszamy na wycieczkę po jednej z najpiękniejszych części Polski. Dowiedz się, jakie są ciekawe miejsca w Wielkopolsce – oto lista 23 atrakcji idealnych na wycieczki o każdej porze roku.

📢 Zmarł wieloletni dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie Zmarł wieloletni dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie. Marian Miazga był też radnym gminy Bytów. 📢 Kolejna kolizja na pechowym skrzyżowaniu w Słupsku. Osobówka uderzyła w słup [ZDJĘCIA] Do groźnie wyglądającej kolizji doszło rano w czwartek na ulicy Szczecińskiej. Kierująca chevroletem nie ustąpiła pierwszeństwa. 📢 Nowe dodatki 500 plus dla osób pracujących. Kto może dostać dodatkowe pieniądze? 16.11.2023 Dodatkowe 500 plus dla osób, które pracują. Choć pojawiają się takie pomysły to wciąż jednak nie ma żadnych konkretów mówiących o tym, że powinniśmy się spodziewać dodatkowych pieniędzy, które zasilą domowy budżet. Jednak istnieją pewne przesłanki, które mówią, że choć nie będzie wzrostu 500 plus w 2023 roku to jednak dodatkowe pieniądze mogą się pojawić. Skorzystać mają na tym głównie osoby pracujące. Czy pracujący dostaną dodatek 500 plus? Sprawdziliśmy.

📢 Tak mieszka marszałek Sejmu i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda przytulny dom Szymona Hołowni – zdjęcia Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji.

📢 Obowiązkowe wyposażenie pojazdu. To tylko dwa elementy Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych aut stanowi, że właściciele samochodów muszą mieć w pojeździe dwa elementy. Wiesz jakie? Za ich brak grozi mandat. 📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 16.11.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie.

📢 Leszek Lichota i Ignacy Liss spotkali się z widzami na EnergaCAMERIMAGE 2023. „Znachor” podbił serca publiczności! Festiwal filmowy EnergaCAMERIMAGE 2023 trwa w najlepsze. Za nami projekcje kolejnych konkursowych filmów, a także spotkania twórców z publicznością. Tym razem z widzami skonfrontowali się twórcy „Znachora”. Zobaczcie zdjęcia.

📢 11 najbardziej niedocenianych miast. Turyści nie wiedzą, co tracą – to świetne miejsca na weekend. W rankingu jest też miasto z Polski Są takie miasta w szerokim świecie, Europie, a nawet Polsce, które nadają się jak ulał na weekend czy urlop. Nie brak w nich wysoko ocenianych atrakcji, architektura jest piękna, przyroda bujna, a ludzie sympatyczni. Mimo to turyści jakoś nie zaglądają do nich tak często, jak powinni. Mają czego żałować! Poznajcie 11 najbardziej niedocenianych miast na świecie – nowy ranking zaskakuje i dostarcza inspiracji do wycieczek.

📢 Zabójstwo pięciolatki w Dąbrównie umorzone. Matka trafi do szpitala psychiatrycznego W środę Sąd Okręgowy w Słupsku umorzył sprawę Aleksandry B., matki podejrzanej o zabójstwo pięcioletniej córeczki. Kobieta w chwili zbrodni była niepoczytalna i nadal zagraża ludziom. Teraz zostanie umieszczona w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym. 📢 Sto tysięcy kary dla mieszkańca powiatu bytowskiego za nielegalny demontaż samochodów Sto tysięcy kary ma zapłacić mieszkaniec powiatu bytowskiego za nielegalny demontaż aut. 📢 ZUS wszystkim seniorom wypłaci emerytury przed świętami. Część z nich dostanie podwójne emerytury w grudniu! Przed świętami emerytury od ZUS otrzymają wszyscy seniorzy. Także ci, którzy wypłaty świadczenia oczekują 25 dnia każdego miesiąca. Do tego czasu swoje emerytury za grudzień otrzyma już każdy uprawniony. Spora część seniorów dostanie podwójną emeryturę w grudniu. Kto to dokładnie będzie?

📢 W Słupsku skradziono sprzęt narciarski za kilkadziesiąt tysięcy złotych. A za trzy tygodnie wyjazd na obóz narciarski W nocy z niedzieli na poniedziałek złodzieje włamali się do wypożyczalni sprzętu narciarskiego Delfin Ski&Rental w Słupsku. Zginął sprzęt wart kilkadziesiąt tysięcy złotych. Właściciele są załamani. Zwłaszcza, że za trzy tygodnie pierwsze grupy narciarskie wyjeżdżają na obozy. Policja szuka sprawców i prosi świadków o kontakt. 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz w domu na wsi. Zobacz, jak żyje na co dzień z żoną dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Pomorskie perspektywy elektrowni jądrowej. Debata w Urzędzie Marszałkowskim O transformacji energetycznej i drodze do budowy nowego miksu energetycznego Polski rozmawiali w Gdańsku przedstawiciele rządu, samorządowcy oraz naukowcy zajmujący się tematyką zmian klimatu i energetyki. 📢 Pożar budynku produkcyjnego przy ul. Portowej w Słupsku We wtorek późnym wieczorem Straż Pożarna w Słupsku otrzymała zgłoszenie o pożarze budynku produkcyjnego przy ul. Portowej. Na miejsce zadysponowano siedem zastępów straży. Paliła się przestrzeń pomiędzy sufitem a pokryciem dachu oraz część wnętrza budynku. Akcja trwała ponad cztery godziny. 📢 Długodystansowe inwestycje usteckiego OSiR-u. Ma powstać hala sportowo - widowiskowa i hotel Ośrodek Sportu i Rozwoju w Ustce planuje ogromne inwestycje. Mogą być warte nawet kilkadziesiąt milionów złotych. Przewidziane są na lata. Koncepcja przewiduje budowę hali widowiskowej i hotelu, ale nie tylko. Ma zostać zmodernizowana cała infrastruktura.

📢 Dwie szkoły z gminy Kępice wygrały mobilne pracownie komputerowe. To efekt zaangażowania uczniów i nauczycieli Zespół Szkół w Kępicach oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przytocku zostały wyposażone w mobilne pracownie komputerowe. To nagroda za zaangażowanie uczniów w ogólnopolskim konkursie. 📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 15.11.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku!

📢 Zagraniczni goście w usteckiej Jedynce. Kolejny projekt programu Erasmus+ Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce uczestniczy w kolejnym projekcie programu Erasmus+. Tym razem rozpoczęła współpracę ze szkołami we Włoszech, Hiszpanii i Irlandii.

📢 Golonka, czy koronka. Życie zaczyna się na emeryturze. Spektakl miasteckich seniorów To była dobra zabawa a śmiechom nie było końca. W miasteckiej bibliotece odbyła się premiera sztuki Konrada Remelskiego "Życie zaczyna się na emeryturze". 📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku. Co musisz wiedzieć? Ile pieniędzy dotrzymają emeryci? Takie są prognozy 15.11.2023 Waloryzacja emerytur to temat, który wciąż pozostaje na pierwszym planie zainteresowania wielu Polaków. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o waloryzacji emerytur na rok 2024. Jaki jest przewidywany wskaźnik waloryzacji w 2024 roku? Jakie są wyliczenia? 📢 Te osoby dostaną 500 plus dla seniora. Jakie trzeba spełniać warunki i kryteria? Zobacz komu należy się 500 plus dla emerytów 15.11.2023 500 plus dla seniora to dodatek dla emerytów, którzy otrzymują najniższe emerytury. Są to dodatkowe pieniądze, które mogą otrzymać starsze osoby, które mają problemy z samodzielną egzystencją. Dodatek ten umownie nazywany jest 500 plus dla seniorów. Dodatek ten wypłacany jest co miesiąc jednorazowo. 500 plus jest tu nazwą umowną gdyż ilość wypłacanych pieniędzy zależy od uzyskiwanych dochodów. Co trzeba zrobić aby dostać 500 plus dla emerytów? Jest kilka warunków.

📢 Tym osobom nie wolno pić zielonej herbaty. Ona nie jest dla każdego, może szkodzić zdrowiu 15.11.2023 Zieloną herbatę pije chyba każdy z nas. O jej prozdrowotnych właściwościach w zasadzie nie trzeba nikogo przekonywać. Polecają ją lekarze, dietetycy i miłośnicy wszelkiego rodzaju herbat. Bez dwóch zdań, zieloną herbatę można a nawet trzeba pić. Są jednak określone grupy osób, które mimo jej prozdrowotnych właściwości, nie powinny jej pić. Kto nie powinien pic zielonej herbaty i dlaczego?

📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 15.11.2023 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź

📢 Te osoby nie powinny pić rano kawy. Będziesz miał przez to problemy ze zdrowiem 15.08.23 Kubek gorącej kawy - to pierwsze o czym myśli większość z nas zaraz po przebudzeniu. Już pierwszy łyk porannej kawy sprawia, że czujemy powrót energii i pobudzenia do działania. Parzenie porannej kawy to dla wielu z nas najważniejszy poranny rytuał. Jednak picie rano kawy prowadzić może do wielu złych konsekwencji. Picie kawy rano, zwłaszcza na czczo, powodować może różne schorzenia. Kto nie powinien pić kawy zaraz po przebudzeniu? Sprawdziliśmy. 📢 Trwają kontrole domów w Polsce. Za brak tego dokumentu dostaniesz 5 tys. złotych kary. Co sprawdzają urzędnicy? W ostatnim czasie ruszyły kontrole domów korzystających z szamb oraz własnych oczyszczalni ścieków. Urzędnicy i strażnicy miejscy weryfikują dokumentację, sposób pozbywania się nieczystości, a także stan techniczny wykorzystywanej instalacji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości grożą surowe kary.

📢 W miejscu po dawnej Księgarni Ratuszowej działać będzie lokal gastronomiczny. Miasto wybrało najemcę Księgarnia Smaków, bo tak nazywać ma się nowy lokal, tylko z nazwy nawiązywać będzie do tradycji swojego poprzednika. Klientom proponować będzie nie książki, tylko dania i napoje.

📢 Koszykówka. Dwa zwycięstwa młodych zawodników Energa Adkonis Słupsk W miniony weekend, kolejne mecze rozegrali młodzi zawodnicy Czarnych Słupsk. Dwa zwycięstwa odnieśli gracze Energa Adkonis Słupsk. Nienajlepszy mecz rozegrali zawodnicy Energa Markos Słupsk, którzy przegrali w Wejherowie. 📢 Budowa S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Co nowego? Zobacz zdjęcia Odcinek S6 od Słupska do Bożegopola Wielkiego jest w budowie. Prace ziemne wyznaczają przebieg ekspresówki, co widać na najnowszych fotografiach. Zobacz postępy! 📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Polska króluje – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu.

📢 Stary Rynek w Słupsku czeka na remont. Są chętni na przebudowę miejskiego placu Cztery firmy złożyły oferty na przebudowę płyty Starego Rynku w Słupsku. W założeniu, zaniedbany dotąd plac stać się ma nowym sercem miasta. 📢 Nowe warunki i ceny wykonywania przeglądów kominiarskich Właściciele i zarządcy budynków muszą teraz potwierdzać protokołem elektronicznym wykonanie przeglądów kominowych. Przeglądów nadal dokonują kominiarze, ale przy okazji muszą zebrać masę informacji. Dlatego płacimy za nie znacznie więcej niż dotychczas. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] 14.11.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów! 📢 Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Oto osoby, które są chronione przez prawo. Nowe przepisy! 14.11.2023 Tych osób nie można zwolnić z pracy. Od 22 września zmieniają się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 14.11.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo !

📢 Najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie! 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu!

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 14.11.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź ! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Piękne nastolatki będą walczyć o koronę podczas gali finałowej Polska Miss Nastolatek 2023! Zobacz zdjęcia kandydatek Pod koniec listopada Dolny Śląsk i Wrocław staną się stolicą piękna, a to za sprawą Gali Finałowej Polska Miss Nastolatek 2023! Z grona prawie 300 półfinalistek wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu jury wybrało 38 finalistek do tytułu Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek tegorocznej edycji. 📢 Kładka, która połączyła gminę. We Włynkówku otwarto pieszą przeprawę przez Słupię [ZDJĘCIA] Oficjalnie otwarto kładkę pieszo-rowerową nad Słupią we Włynkówku, która połączyła wschodnią i zachodnią część gminy Słupsk. Na imprezę tłumnie przybyli mieszkańcy pobliskich miejscowości.

📢 Słupska adwokat na ławie oskarżonych. Rozpoczął się proces Katarzyny R. W czwartek przed Sądem Okręgowym, w Słupsku rozpoczął się proces Katarzyny R., 40-letniej adwokat ze Słupska, oskarżonej między innymi o usiłowanie zabójstwa.

📢 Trwa rozbudowa obwodnicy Słupska. Kilka odcinków ma już asfalt [ZDJĘCIA] Nowy most nad Słupią i brakująca jezdnia między węzłami. Postępują prace przy rozbudowie obwodnicy. Zobacz aktualny postęp prac na budowie obwodnicy Słupska.

📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych.

📢 Wybory Bursztynowej Miss w ostatnich latach. Zobacz zdjęcia! Wybory Bursztynowej Miss Polski to cykliczna impreza odbywająca się nad polskim morzem. Dotychczasowe edycje odbyły się między innymi w: Darłowie, Helu, Jantrze, Jarosławcu, Jastrzębiej Górze, Kołobrzegu, Krynicy Morskiej, Łebie, Mielnie, Pucku, Stegnie, Świnoujściu, Ustce. Zobacz, jak wyglądały finały wyborów organizowane w Ustce na przestrzeni ostatnich lat. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Do zobaczenia, Krzysiu. Przyjacielu, Przewodniku, Mistrzu W środę na cmentarzu w Ustce rodzina, przyjaciele, dziennikarze, współpracownicy, samorządowcy z regionu słupskiego, przedstawiciele sądu, biura poselskiego PiS, sportowcy, sąsiedzi i ustczanie pożegnali Krzysztofa Nałęcza – słupskiego dziennikarza. 📢 Studniówka ZSOiT w Miastku. Podziękowania, polonez i kreacji szał (ZDJĘCIA,WIDEO) W piątek (13.01.2023 r. ) w restauracji Trzy Korony w Bobolicach zorganizowano studiówkę maturzystów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku (liceum i technika).

📢 Wzięli ślub w październiku. Zobacz zdjęcia par ślubnych ze Słupska (zdjęcia) Zobacz fotogalerię zdjęć ze słupskiego Urzędu Stanu Cywilnego z drugiego weekendu października 2022. Zobacz kto wziął ślub. Młodym parom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. 📢 Bytów. VIII Bieg i Rajd Nordic Walking na Mount Everest Bytów 2019 (zdjęcia cz.1) VIII Bieg i Rajd Nordic Walking na Mount Everest Bytów 2019.

📢 Wybrano Bursztynową Miss Polski 2018 (wideo, zdjęcia) W sobotni wieczór na promenadzie nadmorskiej w Ustce po raz kolejny odbyły się wybory Bursztynowej Miss Polski. W tegorocznej edycji zwyciężyła Paulina Chruścińska. Tegoroczna Miss Ma 21 lat i jest studentką Politechniki Gdańskiej.

Czy Sejm będzie maszynką do głosowania?