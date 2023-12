Prasówka 17.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Już w tę niedzielę, 17 grudnia, w Białym Spichlerzu premiera filmu o Janie Maziejuku ”?

Prasówka 17.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Już w tę niedzielę, 17 grudnia, w Białym Spichlerzu premiera filmu o Janie Maziejuku W niedzielę, 17 grudnia, o godzinie 12 w Białym Spichlerzu przy ul. Szarych Szeregów odbędzie się promocja filmu dokumentalnego "Pan Janek - fotoreporter" - o słupskim fotoreporterze. Wstęp wolny.

📢 Zachwycająca iluminacja w Damnicy. Tysiące świateł przyciąga widzów [ZDJĘCIA] W świątecznym okresie kilka tysięcy lampek rozbłysło na posesji pana Kazimierza Michonia z Damnicy. To już rodzinna tradycja, która jest kultywowana każdego roku. Uroczyste odpalenie światełek nastąpiło punktualnie o godzinie 17:00, a na to wydarzenie czekało kilkadziesiąt osób, nie tylko z Damnicy. Na miejscu nie mogło zabraknąć Mikołaja, smakołyków i wspólnego śpiewania kolęd. Efekt zapiera dech w piersiach!

📢 I Marsz Świątecznych Sweterków przeszedł ulicami Słupska. Za rok też będzie Może nie był liczny, ale sweterki były śliczne. Chociaż nazywane są brzydkimi, to w Słupsku świąteczne swetry z reniferami i choinkami doczekały się swojego marszu.

Prasówka 17.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kronika tygodnia „Głosu Pomorza”. Sprawdź, co ważnego wydarzyło się w regionie słupskim Mijający tydzień (9-15 grudnia) obfitował w wiele ważnych wydarzeń. Zdolność operacyjną osiągnęła tarcza antyrakietowa w Redzikowie, zaprezentowano pomysł na rewolucyjną inwestycję w centrum Słupska, a patronem szkoły w Kołczygłowach został Czesław Lang. Co jeszcze się działo?

📢 Jarmark świąteczny w Kępicach. Było co kupić, zjeść i wypić W piątkowe popołudnie w Kępicach zorganizowano jarmark świąteczny. Na stoiskach były świąteczne potrawy, wyroby rękodzielnicze, a dla każdego zimowa herbata. 📢 Strefa Przybrzeżna połączyła Ustkę, Łebę oraz Gminy Główczyce, Smołdzino, Ustka i Wicko Powstało Stowarzyszenie „Strefa Przybrzeżna”. To inicjatywa sześciu samorządów, tj. Ustki, Łeby oraz Gmin Wicko, Główczyce, Smołdzino i Ustka w celu wspólnego reprezentowania obszaru wobec administracji rządowej i inicjowanie ponadlokalnej współpracy, związanej szczególnie z Morzem Bałtyckim.

📢 Tylko u nas. Historia kina Milenium w Słupsku. 13 lat od ostatniego seansu Początek i koniec tego największego przybytku dziesiątej muzy w Słupsku paradoksalnie łączy „Zerwany most” - film Jerzego Passendorfera, zagrany jako pierwszy i ostatni w 47-letnich dziejach kina „Milenium”.

📢 131 milionów złotych na transport publiczny w regionie słupskim. Przewozy autobusowe z wielkim dofinansowaniem Powiat słupski otrzymał dofinansowanie w kwocie 131 mln złotych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Rekordowa dotacja umożliwi m.in. rozwój siatki połączeń PKS Słupsk. 📢 Tak wyglądają najdroższe rasy psów. Za rasowego psa zapłacisz kilkadziesiąt tysięcy złotych. W te ceny naprawdę ciężko uwierzyć Zastanawiałeś się nad zakupem rasowego psa? Ceny najdroższych psów wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć cena psa znajdującego się na podium może zaskoczyć. W galerii przedstawiamy ceny najdroższych psów na Pomorzu. Wszystkie pochodzą z portalu OLX z ogłoszeń, które można znaleźć w województwie pomorskim.

📢 Zderzenie trzech aut na skrzyżowaniu ulic Kołłątaja i Tuwima w Słupsku. Ucierpiał radiowóz [ZDJĘCIA] Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło dziś, około godziny 15, na skrzyżowaniu ulic Tuwima i Kołłątaja w Słupsku. W kolizji trzech aut ucierpiał radiowóz, który jechał na sygnale. Nikomu nic się nie stało. 📢 Pedofil ze Słupska prawomocnie skazany. 9 lat więzienia, ale i dożywotni zakaz pracy z dziećmi Sąd Okręgowy w Słupsku prawomocnie rozstrzygnął sprawę 47-letniego pedofila Krzysztofa R., ratownika medycznego i rehabilitanta dzieci. Wyrok - 9 lat, ale też uniewinnienie od zgwałcenia. I dożywotni zakaz pracy z dziećmi. Czy sprawa trafi do Sądu Najwyższego? W czwartek uzasadnienie wyroku zostanie wysłane do stron procesu.

📢 Urokliwa Dolina Huczka z zamkiem wodnym. Spacer w sercu parku krajobrazowego Polecamy. Atrakcyjny zimowy spacer w urokliwym sercu Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Na trasie godzinnego spaceru: zabytkowa elektrownia w Gałąźni Małej, zamek wodny oraz leśny rezerwat Dolina Huczka z drewnianymi mostkami i schodami.

📢 Świąteczny Bazarek Natury w Krępie Słupskiej już w tę sobotę, 16 grudnia Specjalna, świąteczna edycja Bazarku Natury odbędzie się już 16 grudnia w godzinach 14-18 w Krępie Słupskiej. - To wyjątkowe wydarzenie zapewni niepowtarzalną okazję do skompletowania zdrowych i sezonowych produktów, idealnych na świąteczny stół. Bazarek uzupełni kiermasz rękodzieła, rodzinne warsztaty tworzenia ozdób choinkowych oraz wspólne kolędowanie. Wstęp jest bezpłatny! - zapowiadają organizatorzy. 📢 W Słupsku rozpoczęły się testy systemu biletowego FALA. To nowość dla pasażerów komunikacji miejskiej Pasażerowie komunikacji miejskiej w Słupsku mogą już testować wdrażany na całym Pomorzu system biletów elektronicznych FALA. W pierwszej kolejności udostępniono możliwość zakupu biletów okresowych. I to w atrakcyjnej cenie. 📢 Eksperci wybrali 11 najlepszych miejsc w Europie na wakacje i urlopy w 2024 r. Nieoczywiste miasta, śliczne zakątki i nowe atrakcje Zespół ekspertów stworzył listę najlepszych miejsc w Europie na podróżowanie w nadchodzącym 2024 r. Zestawienie ma sporo zaskoczeń: nie ma Paryża ani Barcelony, są za to inne miasta i regiony w sam raz na wypoczynek w słońcu, przygody na łonie natury i wielkomiejską zabawę. Sprawdźcie, gdzie najbardziej warto zaplanować urlopy i wakacje w Europie w 2024 r.

📢 Karuzela nazwisk wokół stanowiska wojewody pomorskiego Spora lista osób typowana jest na stanowisko wojewody pomorskiego. W Koalicji Obywatelskiej trwa ostra dyskusja, ponieważ wciąż premier nie zdecydował się odwołać Dariusza Drelicha - wojewodę mianowanego przez Prawo i Sprawiedliwość. 📢 Trakt pieszo-rowerowy, remonty dróg i chodników. Nowe inwestycje w gminie Kobylnica Gmina Kobylnica podpisała umowy z wykonawcami kolejnych inwestycji. Będzie trakt pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki, remont drogi i mostu oraz przebudowa chodnika w Bolesławicach.

📢 Złote Gody w Damnicy. Medale dla jubilatów od Prezydenta RP W Urzędzie Gminy w Damnicy odbyła się uroczystość przyznania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Udekorowano dziesięć par małżeńskich. 📢 Nowy pomysł na Stary Rynek w Słupsku. Budynek po kinie Milenium ma przejść do historii [ZDJĘCIA] 14 grudnia na specjalnym spotkaniu w słupskim ratuszu został zaprezentowany pomysł prywatnego inwestora na przebudowę kwartału zajmowanego przez obiekt po kinie Milenium. W jego miejscu powstać ma kompleks budynków usługowych wraz z podziemnym parkingiem.

📢 Wojskowe prezenty w sklepie AMW. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje zestawy świąteczne, a w nich rękawiczki, swetry, torby! Chcesz sprawić bliskim oryginalną niespodziankę pod choinkę? Doskonale trafiłeś! Agencja Mienia Wojskowego oferuje unikalne zestawy świąteczne, które z pewnością wzbudzą zainteresowanie. Nasz świąteczny pakiet to autentyczny sznyt wojskowy, który z pewnością przyciągnie uwagę. Zestaw obejmuje praktyczną torbę na wyposażenie z solidnymi szelkami, ciepły wełniany sweter oraz stylową szalokominiarkę w odcieniu khaki. Do tego dodajemy eleganckie, czarne rękawiczki, tworząc kompletną ofertę. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzisz, ale przede wszystkim zyskasz bezcenny czas. Nasze prezenty trafią pod choinkę punktualnie, sprawiając, że świąteczne przygotowania staną się jeszcze przyjemniejsze. ZAMÓW już dziś i ciesz się spokojem w okresie świątecznym – z Agencją Mienia Wojskowego podarujesz wyjątkową radość! 📢 Wigilia emerytów i rencistów ZNP w Słupsku. Był opłatek, kolędy, wieczerza wigilijna Tradycyjnie już w Twisterze, przy suto zastawionym olbrzymim stole, na wieczerzy wigilijnej spotkali się członkowie Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego. Sekcję tworzą byli pracownicy słupskich placówek oświatowych. Jej przewodniczącą w kadencji 2019-2024 jest Gabriela Polkowska.

📢 Paczka dla Seniora. Wspaniała lekcja wrażliwości w usteckim ZSOiT Już po raz siódmy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce została zorganizowana świąteczna akcja Paczka dla Seniora. Przygotowania trwały od połowy listopada. Uczniowie zbierali słodycze dla usteckich seniorów, z których stworzyli słodkie niespodzianki. I nie tylko.

📢 Stan wojenny w Słupsku. Zobacz unikatowe zdjęcia sprzed 42 lat Z okazji 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego publikujemy unikalne zdjęcia pokazujące ulice Słupska i życie mieszkańców w tamtym okresie. 📢 „Lolek” może spać spokojnie. Nie będzie ekstradycji do USA Artura G. z Kobylnicy We wtorek Sąd Apelacyjny w Gdańsku odmówił wydania Stanom Zjednoczonym obywatela polskiego Artura G., ściganego przez sąd na Florydzie za przestępstwa komputerowe, telekomunikacyjne i pranie brudnych pieniędzy. Decyzja jest prawomocna. W USA Arturowi G. groziłaby kara do 45 lat więzienia.

📢 Morski świat w szpitalu. Piękne murale ozdobiły ściany oddziału pediatrycznego w Słupsku Dwanaścioro młodych artystów ze Słupska sprawiło piękny prezent pacjentom oddziału pediatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku. Ozdobili ściany szpitalnego holu barwnym malowidłem obrazującym podwodny morski świat pełen kolorowych stworzeń i roślin.

📢 Jarmark Bożonarodzeniowy w Bytowie strzałem w dziesiątkę. Tłumy na rynku (WIDEO) Z pewnością można powiedzieć, że Jarmark Bożonarodzeniowy na bytowskim rynku odwiedzili wszyscy mieszkańcy miasta i okolicznych miejscowości. To był strzał w dziesiątkę. Bytowskie Centrum Kultury oraz firma Drutex spisali się na medal. 📢 Cysterna dla bytowskich strażaków. Pierwsza tego typu w regionie (WIDEO) Wyjątkowy pojazd strażacki pojawił się w remizie bytowskich strażaków. To jedyny tego typu sprzęt w województwie pomorskim. 📢 Kolizja na trasie Słupsk-Ustka. Były utrudnienia w ruchu Na utrudnienia na trasie Słupsk-Ustka napotkali kierowcy, którzy rano jechali tą trasą. Około godziny 8 rano doszło do zdarzenia drogowego, w którym udział wzięły trzy samochody. Funkcjonariusze ustalili wstępnie, że jadący w stronę Ustki 59-letni kierujący skodą zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w będące na tym pasie dwa pojazdy opla i hyundaia.

📢 Zima 30 lat temu. Białe szaleństwo w Słupsku i regionie [ZDJĘCIA] Zima była normalna, zgodna z kalendarzem i astronomią, nikogo niczym nie dziwiła, a raczej zachwycała swymi objawami. 📢 Zderzenie pociągu z samochodem osobowym. 25-latek wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy w Charnowie 25-letni kierowca wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy w Charnowie w gminie Ustka. W tym samym momencie uderzył w niego pociąg jadący z Przemyśla do Ustki. To cud, że kierowca żyje. Zwłaszcza, że uderzenie musiało być silne. Samochód był pchany przez pociąg jeszcze kilkaset metrów, zanim zdołał wyhamować.

📢 Wsie na dnie jeziora. Pochłonęła je woda. Zniknęły domy i pensjonaty. Tylko część obiektów uratowano W Pieninach przed laty zatopiono wsie, podobnie jak i w Bieszczadach. W obu regionach kilka miejscowości zniknęło pod wodą w związku z budową dużych zapór z jeziorami-zbiornikami wodnymi. W Pieninach chodzi o Jezioro Czorsztyńskie. Na jego dnie znalazły się Stare Maniowy, Kluszkowce i część starego Czorsztyna. Zbiornik w Czorsztynie napełniono wodą w 1997 r.

📢 Niedzielna giełda handlowa w Koszalinie. Zobacz, co znajdziesz na stoiskach [ZDJĘCIA] Niedziela bez wizyty na koszalińskiej giełdzie na terenach podożynkowych? Wielu mieszkańców Koszalina i regionu sobie tego nie wyobraża. Szczególnie kiedy sprzyja pogoda. Co dziś można kupić na giełdzie? Sprawdź zdjęcia! 📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić.

📢 Słupsk i region 20 lat temu. Zobacz, co się zmieniło [zdjęcia] 20 lat to niedużo, ale w tym czasie nasz region mocno się zmienił. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z 2002 roku.

📢 Wigilia dla Seniorów w gminie Słupsk. W spotkaniu udział wzięło 1700 osób (zdjęcia) Wzorem lat ubiegłych gmina Słupsk zorganizowała w miniony weekend Wigilie Seniorów. W dwóch spotkaniach w Jezierzycach wzięło udział około 1700 osób. Nie zabrakło oczywiście dzielenia się opłatkiem i składania życzeń, wspólnego kolędowania, tradycyjnych potraw oraz bożonarodzeniowych spektakli. 📢 Świąteczna iluminacja w Damnicy koło Słupska. Tysiące światełek przyciągają mieszkańców i turystów [ZDJĘCIA] W świątecznym okresie kilka tysięcy lampek rozbłysło na posesji pana Kazimierza Michonia z Damnicy. To już rodzinna tradycja, która jest kultywowana każdego roku. Uroczyste odpalenie światełek nastąpiło punktualnie o godzinie 16:00, a na to wydarzenie czekało kilkadziesiąt osób, nie tylko z Damnicy. Na miejscu nie mogło zabraknąć Mikołaja, pączków i wspólnego śpiewania kolęd. Efekt zapiera dech w piersiach!

📢 Jedenaście lat bez kina Milenium. Wspomnienie kultowego miejsca w Słupsku W czwartek (16 grudnia) mija 11 lat od ostatniego seansu w słupskim kinie Milenium. Dla wielu mieszkańców miasta było to miejsce kultowe, z którego zniknięciem do dziś nie mogą się pogodzić. Przypominamy wspomnienia, jakimi podzieliła się z nami Danuta Sroka z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku.

📢 Zamarznięty Bałtyk, porty odcięte od świata, Ustka w tafli lodu. Tak wyglądała zima w 1947 roku [ZDJĘCIA] Podobno zdarzały się zimy, w czasie których Bałtyk był całkowicie zamarznięty. Ostatnia taka była w 1947 roku. Jeśli nawet nie jest do końca prawdą, że do Szwecji można było dojechać saniami, to na pewno skuty lodem Bałtyk stał się niedostępny dla żeglugi. Życie w portach zamarło.

📢 Wigilie w gminie Słupsk: w Bierkowie, Głobinie, Jezierzycach, Redzikowie, Włynkówku i Wrześciu W miniony weekend w kilku miejscowościach gminy Słupsk zorganizowano wigilijne spotkania dla seniorów. Dzieci przygotowały program artystyczny, na który składały się scenki biblijne. Było wspólne kolędowanie, tradycyjne potrawy, a nawet świąteczne zagadki. Ogółem we wszystkich spotkaniach uczestniczyło ponad 2000 osób. Wigilie zorganizowała gmina Słupsk ze wsparciem różnych instytucji. 📢 Święta Bożego Narodzenia 2017. Najlepsze okazje na święta [gazetka Lidl, Auchan, Biedronka, Tesco...] Coraz bliżej święta. Jeszcze tylko kilka dni dzieli nas od wigilijnej kolacji i świątecznych spotkań z rodziną. Te kilka dni to najgorętszy czas przygotowań. Ostatni moment na kupienie wszystkiego, co niezbędne do przygotowania barszczu, uszek i innych świątecznych rarytasów. Gdzie na święta znajdziecie najlepsze okazje i promocje? Sprawdź gazetki przygotowane przez sklepy BIEDRONKA, TESCO, AUCHAN, LIDL, CARREFOUR, NETTO, E.LECLERC, ALDI. Może znajdziesz coś ciekawego dla siebie.

