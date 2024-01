Prasówka 18.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 18.01.2024”?

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 18.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 18.01.2024 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać! 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo !

📢 Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Słupska. Gdzie i jak skorzystać z pomocy? W Słupsku przez kolejny rok działać będą punkty wspierające mieszkańców w zakresie prawa. Z ich oferty skorzystać mogą ci, których nie stać na odpłatną pomoc.

📢 Zbliża się 32. Finał WOŚP! Jakie atrakcje przygotowano dla mieszkańców Słupska i Kobylnicy? Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaplanowano na 28 stycznia (niedziela). Wspólny sztab WOŚP ze Słupska i Kobylnicy przygotował z okazji zbiórki sporo atrakcji dla mieszkańców. 📢 Zabójstwo w Główczycach. Podejrzany - były mąż ofiary został aresztowany w szpitalu Sebastian Z. z Ustki jest podejrzany o zamordowanie byłej żony. Do tragedii doszło w niedzielę Główczycach. Zatrzymany mężczyzna trafił na oddział chirurgii słupskiego szpitala z obrażeniami, które najprawdopodobniej sam sobie zadał. W środę w szpitalu sąd aresztował go na trzy miesiące.

📢 Taki jest harmonogram wypłat świadczenia 800 plus, które od stycznia 2024 zastąpiło 500 plus. Nie wszyscy otrzymali podwyższone świadczenie Świadczenie 800 plus zastąpiło 1 stycznia 2024 roku 500 plus. Na konta rodziców i opiekunów będzie wpływać rocznie o 3,6 tys. zł więcej środków niż dotychczas. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał harmonogram wypłat podwyższonego świadczenia. Czy trzeba składać wnioski o 800 plus? Kiedy wypłaty 800 plus? Okazuje się, że nie wszyscy uprawnienie otrzymali wyższe przelewy. Do sprawy odniosła się minister rodziny, pracy i polityki społecznej: wszystkie osoby uprawnione do 800 plus otrzymają to świadczenie jeszcze w styczniu. 📢 Studniówka Liceum im. W. Sierpińskiego w Słupsku [ZDJĘCIA] W Liceum Ogólnokształcącym im. Wacława Sierpińskiego bal studniówkowy połączony z połowinkami klasy młodszej odbył się w "Starej Pralni" w Słupsku.

📢 Elektrownia jądrowa jednak w Żarnowcu? Wojewoda pomorska rozważa zmianę lokalizacji Elektrownia jądrowa na Pomorzu wcale nie będzie budowana w Lubiatowie-Kopalinie w gminie Choczewo. Zmianę lokalizacji zapowiedziała nowa wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz. W tej decyzji wspiera ją wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna. Powodów jest kilka. Najważniejszy to degradacja środowiska naturalnego.

📢 Cztery aresztowania za bójkę z maczetami i siekierą w centrum Słupska Sąd Rejonowy w Słupsku aresztował na dwa miesiące czterech mężczyzn podejrzanych o udział w bójce oraz pobicie niebezpiecznymi przedmiotami, do których doszło 3 stycznia na ulicy Filmowej w Słupsku. Dodatkowo prokuratura zarzuca aresztowanym działanie chuligańskie. 📢 Żarnowiec. Elektrownia jądrowa. Jak wygląda aktualnie? Minęło 40 lat od rozpoczęcia porzuconej inwestycji. Zdjęcia Od rozpoczęcia budowy, która miała się stać pierwszą polską elektrownią jądrową, mijają właśnie 4 dekady. Po 8 latach prac marzenia o krajowej energetyce atomowej zostały pogrzebane. 17 grudnia 1990 roku rząd Tadeusza Mazowieckiego pod presją protestów społecznych i w realiach wychodzenia z ciężkiego kryzysu gospodarczego podjął uchwałę o postawieniu inwestycji w stan likwidacji. W ten sposób przedsiębiorstwo „Elektrownia Jądrowa Żarnowiec w budowie” na pewien czas przybrało absurdalną nazwę „Elektrownia Jądrowa Żarnowiec w budowie w likwidacji”, a na setkach hektarów wysiedlonej i zlikwidowanej wsi Kartoszyno nad Jeziorem Żarnowieckim dotąd straszą porzucone obiekty niedokończonej „atomówki”.

📢 Wózkiem widłowym przeparkował pojazd innego kierowcy! Grozi mu 5 lat więzienia Nie spodobało mu się, w jaki sposób kierowca zaparkował samochód przed jego hurtownią, więc postanowił, że sam go przestawi. Nie miał jednak kluczyków więc… posłużył się wózkiem widłowym. Do zaskakującej sytuacji doszło w Miastku. 📢 Tak mieszka Maciej Zakościelny. Zajrzyj do domu aktorka. Zobacz, jak żyje na co dzień w najmodniejszej dzielnicy stolicy Maciej Zakościelny uwielbia mieszkania w kamienicznym stylu, dlatego kilka lat temu zamieszkał z rodziną w domu z duszą w modnej dzielnicy. Wnętrza są urządzone z pomysłem i stanowią idealne gniazdko dla czteroosobowej rodziny. Niestety media donoszą, że Maciej Zakościelny rozstał się ze swoją żoną – Pauliną Wyką, z którą ma dwóch synów. Zobaczmy, jak mieszka popularny aktor i muzyk, który prawdopodobnie znowu jest do wzięcia.

📢 Najwyżej oceniane lokale gastronomiczne w Słupsku według Google. Gdzie warto zjeść w Słupsku? Która restauracja w Słupsku cieszy się najlepszymi opiniami konsumentów? Jaką restaurację wybrać? Kuchnia włoska, polska, hiszpańska a może hinduska lub tajska? Oto ranking najlepiej ocenianych restauracji w Słupsku według ocen w Google Maps. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Pod żadnym pozorem nie wchodź na lód! To bardzo niebezpieczne i może dojść do tragedii (WIDEO) Ujemna temperatura spowodowała, że zamarzły stawy i większość jezior. Zimowa aura skłania do wybrania się na łyżwy lub ryby. - Pamiętajmy jednak, że kilka dni mrozu to za mało, aby tafla lodu była wystarczająco gruba, a zapowiadane od poniedziałku ocieplenie powoduje, że wejście na lód jest bardzo niebezpieczne - apelują policjanci i strażacy.

📢 Nowa wystawa Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku i Ustce W Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej została otwarta nowa zbiorowa wystawa "Z perspektywy rybiego oka". Ekspozycję zwiedzać można we wszystkich obiektach wystawienniczych BGSW w Słupsku i Ustce. 📢 Tak się kiedyś mieszkało na wsi. Drewniane chaty i dachy ze słomianej strzechy. Zobacz chałupy na archiwalnych zdjęciach Dziś cegła, kiedyś drewno. Życie na wsi na przestrzeni lat zmieniło się, podobnie budownictwo. W XXI wieku korzystamy z dobrodziejstw technologii, innowacyjnych pokryć dachowych, stylowych dekoracji wnętrz, a jeszcze kilkadziesiąt lat temu do szczęścia wystarczyły dwie izby i prycza. Zobacz, jak wyglądały wiejskie chaty na archiwalnych zdjęciach.

📢 To tajne kody do twojego telefonu. Te sztuczki sprawią, że odkryjesz nowe funkcje smartfona z Androidem. Sprawdź TOP 15 najlepszych tricków Chcesz zyskać dostęp do ukrytych funkcji swojego telefonu? To nietrudne, o ile znasz tajne kody do smartfona, które pozwolą odblokować kilka ciekawych funkcji? Smartfony ma niemal każdy z nas, ale niewiele osób wie, jak i gdzie wpisać odpowiednie kombinacje liczb w znaków, by odblokować dodatkowe informacje i możliwości o swoim telefonie.

📢 Te gwiazdy są dumnymi babciami. Zobacz, jak się prezentują m.in. Szapołowska, Młynarska i Jeżowska ze swoimi wnukami i wnuczkami Dzień Babci zbliża się wielkimi krokami. W tym dniu wiele kobiet otrzyma od swoich wnuków drobne upominki, laurki i wybiorą się na specjalnie przygotowane przedstawienia z tej okazji. Niektóre gwiazdy show-biznesu są również babciami i są z tego powodu bardzo dumne, a w ich mediach społecznościowych nie brakuje zdjęć z ich ukochanymi wnukami i wnuczkami. Zobacz nasze zestawienie najsławniejszych babć. 📢 Region słupski bez prądu. Sprawdź, gdzie będą przerwy w dostawie energii elektrycznej! Energa Operator informuje na swojej stronie internetowej o awariach, które mogą spowodować przerwy w dostawie prądu. W najbliższych dniach mieszkańcy regionu słupskiego muszą przygotować się na przerwy w dostawie energii elektrycznej.

📢 Te ptaki najczęściej odwiedzają karmniki. Zobacz, jak wyglądają i jak się nazywają. Przedstawiamy 15 popularnych zimowych gości Zimą często dokarmiamy ptaki, ale choć wiele z nich znamy „z widzenia”, nie zawsze wiemy, jak się nazywają. Spieszymy z krótkim przewodnikiem, w którym pokazujemy gatunki ptaków, jakie najczęściej odwiedzają karmniki. Zobacz, kto jest twoim gościem.

📢 Najprostszy przepis na pączki serowe. Karnawałowy przysmak powstaje w kilka chwil. Tak łatwe i pyszne, że można je robić codziennie Pączki serowe są znacznie łatwiejsze i szybsze do przygotowania niż tradycyjne pączki na drożdżach. Ciasto powstaje z zaledwie kilku składników, nie wymaga długiego wyrabiania ani wyrastania. Pączki są delikatne, mięciutkie i przepyszne. Idealne na karnawał oraz tłusty czwartek. 📢 Zmarł Kazimierz Główczewski. Pożegnanie sołtysa Ząbinowic w piątek Zmarł Kazimierz Główczewski. Pożegnanie sołtysa podbytowskich Ząbinowic w piątek 19 stycznia.

📢 Światowy Dzień Pizzy! Przepis na najlepszą włoską pizzę. Jak zrobić ją w domu? Oto sekret idealnego ciasta! Sprawdź! Najlepsza pizza domowa. Zastanawiasz się jak zrobić najlepszą pizzę w domowych warunkach? Do tego nie potrzebujesz mieć ukończonej szkoły, studiów czy też kursów. Wystarczy posiadać odpowiednie składniki, technikę i troszkę cierpliwości. Oczywiście największym sekretem najlepszej pizzy jest ciasto. To właśnie od niego się wszystko zaczyna. Jak zrobić pizzę w domu? Jakich składników użyć? Jak ją zrobić w domowym piekarniku? Oto sprawdzony przepis, który sprawi, że zrobicie pizzę jak we włoskiej restauracji! Sprawdź koniecznie i poczuj się jak we włoskiej pizzerii! 📢 Tragiczny pożar domu w Nowych Ślepcach w gminie Sławoborze. Zginęła kobieta Tragiczny w skutkach pożar wybuchł dziś (17 stycznia) nad ranem w domu w Nowych Ślepcach (gmina Sławoborze, pow. świdwiński). W płomieniach spłonęła starsza kobieta.

📢 Wojsko sprzedaje terenówki, ciężarówki, łodzie i samoloty. Jak kupić czołg albo transporter opancerzony? Zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe dzięki Agencji Mienia Wojskowego, która przeprowadza wyprzedaż pojazdów opancerzonych, łodzi, a nawet samolotów. Oto, jakie militarne wyposażenie można nabyć od polskiej armii, oraz jakie warunki trzeba spełnić przed finalizacją zakupu.

📢 Słupska młodzież stworzyła film. Spot społeczny porusza problem uzależnień „ROBIMY FILM: przeciwdziałanie uzależnieniom” to najnowszy projekt Stowarzyszenia KREOBRAŹNIA, w trakcie którego grupa 12 osób, w tym 10 nastolatków, stworzyła spot społeczny. Młodzież miała okazję zdobyć cenną wiedzę – nie tylko reżyserską, ale też społeczną. 📢 Tysiące złotych kar za niezwrócone w terminie książki. Ile płacą rekordziści? Roztargnienie. Tym najczęściej tłumaczą się ci, którzy zjawiają się w bibliotekach, aby oddać książki wypożyczone dawno temu. To roztargnienie ma jednak swoją konkretną cenę. Na całym Pomorzu nierzetelni czytelnicy zapłacili bibliotekom tysiące złotych kar.

📢 Słupsk chce być większy. Trwają konsultacje społeczne w sprawie poszerzenia granic miasta Słupsk chce włączyć w swoje granice Siemianice, Strzelino, część Bierkowa i Włynkówka. 15 stycznia rozpoczęły się konsultacje społeczne w tej sprawie. Władze gminy Redzikowo zapowiadają, że zrobią wszystko, by nie dopuścić do przejęcia tych terenów przez miasto. 📢 Ta pomorska wyspa miała w średniowieczu mosty, które łączyły ją z lądem. Zobaczcie podwodne zdjęcia! Ta pomorska wyspa miała w średniowieczu mosty, które łączyły ją z lądem. Chodzi ląd na jeziorze Bobięcińskim Wielkim, które jest położone na granicy województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jezioro współcześnie ma kilka wysp. Obecnie żadna nie jest zasiedlona. Największą wyspę z lądem łączyły mosty. Zobaczcie podwodne zdjęcia. 📢 Moda dla puszystych pań po 50. roku życia i nie tylko. W tych ubraniach ukryjesz boczki, masywne uda i nadprogramowe kilogramy Kto powiedział, że moda dla puszystych osób jest monotonna i nudna. Ubrania w dużym rozmiarze są stylowe i piękne, a co najważniejsze ukrywające to co jest nieatrakcyjne. Jeśli chcesz wyglądać zjawiskowo, będąc w rozmiarze XXL, poznaj ważne zasady doboru stylizacji dla nieco większych kobiet. Sprawdź również, jakich ciuchów unikać.

📢 Które miasto zostanie Świetlną Stolicą Polski? Wszystko zależy od Was. Rusza głosowanie w rundzie finałowej! Dlaczego Bielsko-Biała już trzykrotnie triumfowała w finałowych zmaganiach miast, a Zamościowi i Szczecinowi udało się to dwukrotnie? Odpowiedź jest tylko jedna – miasta przygotowały spektakularne świetlne dekoracje, a zmotywowani mieszkańcy i sympatycy zachęcali się wzajemnie do oddawania głosów, wiedząc, że tylko dzięki wspólnemu działaniu można wypromować swoje miasto i wywalczyć nagrody i pomóc potrzebującym. Wszystko jest więc w Waszych rękach - zostańcie mistrzami pomagania i po raz kolejny pokażcie, że razem można zrobić więcej. Głosowanie trwa do 30 stycznia!

📢 Ogień strawił dom w Kramarzynach. Rodzina potrzebuje wsparcia Potężny pożar pozbawił dachu nad głową rodzinę z Kramarzyn. Potrzebne jest wsparcie. Straty oszacowano na 250 tysięcy złotych. 📢 Za chwilę to miejsce przejdzie do historii. Zapomniany, ośnieżony pałac w Kartkowie (ZDJĘCIA) XIX-wieczna posiadłość w Kartkowie nie przypomina tej sprzed wielu lat. Zapomniana, zrujnowana. Niedługo przejdzie do historii.

📢 To cud, że pałac stoi do dziś. Ponad sto lat od potężnego sztormu w Łebie Ponad 100 lat temu "Niedźwiedzia fala" uderzyła w Łebę. To cud, że ten pałac stoi do dziś! Właściciel Neptuna postanowił sprzedać budynek, interes życia zrobił jego bliski przyjaciel. I zaczęła się sądowa batalia. 📢 Nagrody Emmy przyznane. Suki Waterhouse odsłoniła ciążowy brzuch. Zobacz najdziwniejsze kreacje gwiazd Nagrody Emmy 2023 rozdano! W poniedziałek (15 stycznia) odbyła się gala, podczas której przyznano statuetki gwiazdom telewizji. Na wydarzeniu pojawiły się twarze znane niemal na całym świecie. Wiele pań zdecydowało się na odważne, a nawet wręcz dziwne kreacje. Modelka i aktorka Suki Waterhouse założyła suknię podkreślającą i częściowo odsłaniającą ciążowy brzuszek, a aktorka Alex Borstein połączyła różne style.

📢 Biblioteka na miarę XXI wieku. Nowe miejsce w Tuchomiu Kosztowała prawie 3 miliony złotych i z pewności jest najnowocześniejszym tego typu miejsce w powiecie bytowskim. W Tuchomiu wybudowano i już teraz oddana do użytku nową bibliotekę. 📢 Kolizje, korki i zatory. Trudne warunki na drogach w regionie słupskim Wczorajsze intensywne opady śniegu, a do tego wiatr i mróz przyczyniły się do sporych utrudnień na drogach. Wiele tras jest ośnieżonych i oblodzonych. Tylko wczoraj słupska policja pracowała na miejscu 20 kolizji.

📢 Najpiękniejsze kreacje studniówkowe. Co jest modne w tym roku? Zobacz! [ZDJĘCIA] Studniówka to pierwsza poważna impreza młodego człowieka. Tak samo ważny jest odpowiedni dobór kreacji studniówkowej. Zobacz, jaka moda panuje wśród tegorocznych maturzystek. Jakie suknie wybierały na bal w 2024 roku?

📢 Emerycie sprawdź te dane. ZUS ostrzega! „Jeśli ktoś zrobi to zbyt późno lub w ogóle, nie otrzyma emerytury" Niepoprawny numer rachunku bankowego lub nieaktualny adres zamieszkania oznacza brak wypłat z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Każdą zmianę adresu i numeru konta należy zgłosić najpóźniej na 12 dni roboczych przed terminem wypłaty pieniędzy przez Zakład. – Jeśli ktoś zrobi to zbyt późno lub w ogóle o tym zapomni, wypłacona przez nas emerytura lub renta wróci do nas – ostrzega Iwona Kowalska-Matis z ZUS.

📢 Uniwersytet Pomorski w Słupsku rozpoczyna budowę stacji badawczej Rektor Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku podpisał umowę na budowę Stacji Badawczo-Dydaktycznej. Placówka zajmie się edukacją, promocją, tworzeniem sieci współpracy oraz opracowywaniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w obszarze rolnictwa zrównoważonego oraz ochrony środowiska na obszarach wiejskich Pomorza.

📢 Gala Sportu 2024 "Głosu Pomorza" i "Dziennika Bałtyckiego". Brawa dla zwycięzców! Panowie zamienili dresy na garnitury, a panie na wieczorowe suknie. W sobotę w Dolinie Charlotty pod Słupskiem odbyła się 64. Gala Sportu podsumowująca Plebiscyt Sportowy „Głosu Pomorza” i „Dziennika Bałtyckiego”. Nagrodzono i wyróżniono sportowców z całego Pomorza. 📢 Studniówki 2024. Uczniowie I LO w Słupsku bawili się w Aureusie [ZDJĘCIA] Jedną z pierwszych tegorocznych studniówek w Słupsku mają dziś (piątek 12.01) uczniowie ze słupskiego 2 LO w restauracji Aureus. Zobaczcie galerię zdjęć.

📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii!

📢 Niedzielna giełda handlowa w Koszalinie. Zobacz, co znajdziesz na stoiskach W niedzielne przedpołudnie odwiedziliśmy koszalińską giełdę na terenach podożynkowych. Wietrzna i kapryśna pogoda nie zniechęciła mieszkańców do zakupów. Co można znaleźć na stoiskach? 📢 Dariusz Michalczewski gościem specjalnym "Pierwszego kroku z Energą" [ZDJĘCIA] Na sali SKB Czarni Słupsk przy ulicy Ogrodowej w Słupsku, odbył się turniej dla młodych adeptów boksu (rocznik 2010 i młodsi) - ,,Pierwszy krok z Energą” . 📢 Technikum Weterynaryjne ze Złotą Tarczą! Najlepsze licea i technika w Słupsku według rankingu Perspektywy 2024 Miesięcznik "Perspektywy" przedstawił wyniki rankingu najlepszych liceów ogólnokształcących oraz techników w Polsce. Ogromną niespodziankę sprawiło Technikum Weterynaryjne ZSI w Słupsku, które – jako jedyna szkoła w Słupsku – zostało wyróżnione Złotą Tarczą, zajmując drugą lokatę w województwie, a 46. w kraju. Pozostałych słupskich placówek nie ma w pierwszej setce. Siedem szkół zostało jednak wyróżnionych, otrzymując srebrne i brązowe tarcze – to cztery licea i trzy technika.

📢 Plaże, kurorty, ceny, moda. Tak przed wojną wypoczywano nad Bałtykiem. Zobaczcie zdjęcia Bałtyckie przedwojenne kurorty i plaże nad Morzem Bałtyckim. Jak wyglądały? Jakie miejscówki były wtedy na topie? Co serwowano w restauracjach i barach? Plażowa moda i wypoczynek. Zobaczcie przedwojenne zdjęcia z bałtyckich przedwojennych miejscowości. To fotograficzna podróż w przeszłość.

📢 Unikatowe fotografie starego Miastka. To podróż w czasie. Zobaczcie zdjęcia Pokazujemy zdjęcia Miastka, którego już nie ma. To fotograficzna podróż w czasie. Dokumentacja życia codziennego, większych i mniejszych lokalnych wydarzeń. Są radości, ale i smutki. Obejrzycie zdjęcia. 📢 Co za bal !!! Studniówka uczniów 2 LO w Słupsku w Aureusie. Zobaczcie galerię zdjęć (zdjęcia) Jedną z pierwszych tegorocznych studniówek w Słupsku mają dziś (piątek 12.01) uczniowie ze słupskiego 2 LO w restauracji Aureus. Zobaczcie galerię zdjęć.

📢 W słupskim szpitalu wykonano pierwsze operacje przy użyciu robota operacyjnego Da Vinci W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku wykonano trzy pierwsze operacje przy użyciu robota operacyjnego Da Vinci. Pierwsze zabiegi przeprowadził urolog dr Marcin Klim i wszystkie odbyły się w zakresie leczenia raka prostaty. To milowy krok w zakresie medycyny i stawia słupską placówkę w czołówce najlepszych w kraju. 📢 Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w Crystal Club w Słupsku [ZDJĘCIA] Za nami pierwszy imprezowy weekend 2024 roku w Crystal Club w Słupsku. Imprezowiczów nie brakowało! Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na ostatnich imprezach. 📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Bytów z dawnych lat. Takich obrazków już nie ma. Zobaczcie zdjęcia Jaki był Bytów dwadzieścia lat temu? Możecie się przekonać oglądając zdjęcia w naszej fotogalerii. Niemal wszystko inaczej teraz wygląda. Inny rynek, inne ulicy, inne władze, częściowo inne problemy. Zapraszamy w fotograficzną przeszłość w niedaleką przeszłość. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2024 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 09.01.2024 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu? 📢 Posiadłość owiana tajemnicą. To ten sam inwestor, co w słynnych Łapalicach Cała Polska słyszała o niedokończonej budowie zamku w Łapalicach. Ten sam inwestor, rzeźbiarz i przedsiębiorca z Gdańska, dwadzieścia lat temu zaczął budowę wielkiej posiadłości z basenami i grobowymi wnękami w Postołowie (gm. Trąbki Wielkie). Inwestycji nie skończył. Od lat niszczeje i do dzisiaj owiana jest tajemnicą. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 08.01.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu! 📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 08.01.2024 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! 08.01.2024 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź koniecznie i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 08.01.2024 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Niedzielne morsowanie w Ustce. Idealna pogoda na zimowy spacer [ZDJĘCIA] Sezon na morsowanie w zimnym Bałtyku w pełni. Podobnie było w niedzielę. "Morsy w Ustce" to grupa zrzeszająca osoby, które spotykają się co tydzień, aby zażyć rześkiej kąpieli. Nie brakował również miłośników nadmorskich spacerów.

📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na otwarciu nowego lokalu Crystal Club w Słupsku Gorący imprezowy weekend w Crystal Club za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na otwarciu nowego klubu! 📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje. 📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic.

📢 To zawody dla młodych twardzieli. Rywalizacja młodych strażaków z powiatu bytowskiego (WIDEO I ZDJĘCIA) Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn w Bytowie już za nami. Wystartowało 8 drużyn kobiecych i 10 męskich. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Unikatowe zdjęcia i pocztówki starego Miastka z kolekcji Hansa-Jurgena Knaacka. Najstarsze mają ponad 100 lat Hans-Jürgen Knaack urodził się w Miastku (ówczesnym Rummelsburgu) 20 lipca 1937 r. – mieszkał w domu przy obecnej ulicy Młodzieżowej 2. Prezentujemy zdjęcia i pocztówki z jego kolekcji przedstawiające dawne Miastko. Najstarsze fotografie i pocztówki mają ponad 100 lat.

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL? 📢 Piękne wiejskie dziewczyny. Wybory Miss Pomorza. Zobaczcie zdjęcia, poczujcie tamten klimat [ZDJĘCIA] Miss Wsi Pomorza to impreza, która przez lata cieszyła ogromną popularnością. Kandydatki prezentowały nie tylko swoją urodę i wdzięk, a także znajomość realiów wiejskiego życia. Wybory organizowano w szkole w Łodzierzy w latach 1996-2004. Powspominajmy. Oczywiście zapraszamy do obejrzenia archiwalnych zdjęć.

📢 Zamarznięty Bałtyk, porty odcięte od świata, Ustka w tafli lodu. Tak wyglądała zima w 1947 roku [ZDJĘCIA] Podobno zdarzały się zimy, w czasie których Bałtyk był całkowicie zamarznięty. Ostatnia taka była w 1947 roku. Jeśli nawet nie jest do końca prawdą, że do Szwecji można było dojechać saniami, to na pewno skuty lodem Bałtyk stał się niedostępny dla żeglugi. Życie w portach zamarło. 📢 Studniówka uczniów IV LO w Słupsku. Zobacz, jak bawili się maturzyści [ZDJĘCIA] W piątek (5 listopada) odbyła się studniówka uczniów IV LO w Słupsku. Przyszłoroczni maturzyści bawili się świetnie podczas imprezy zorganizowanej w lokalu "Felix". Zapraszamy do galerii zdjęć naszego fotoreportera.

📢 Sentymentalny spacer po Gminie Smołdzino. Wyjątkowe archiwalne zdjęcia Sentymentalny spacer po Gminie Smołdzino. W przygotowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie galerii zdjęć obejrzeć możemy zarówno zdjęcia przedwojenne, jak i te wykonane po 1945 roku przedstawiające dawne życie lokalnej społeczności, budynki które już nie istnieją lub mają w tej chwili inne przeznaczenie oraz ujęcia mieszkańców sprzed lat podczas wykonywania codziennych prac. Autorami fotografii są mieszkańcy Gminy, którzy udostępnili je nieodpłatnie lub pozyskali na potrzeby Wystawy organizowanej przez Stowarzyszenie „Słowiniec” kilka lat temu w ramach projektu „Spotkania z historią”.

