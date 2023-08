Prasówka 18.08.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto imiona, które noszą największe kłamczuchy. Zastanawiasz się kto jest skłonny do kłamstwa? Sprawdź, na kogo lepiej uważać! 18.08.2023”?

Prasówka 18.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto imiona, które noszą największe kłamczuchy. Zastanawiasz się kto jest skłonny do kłamstwa? Sprawdź, na kogo lepiej uważać! 18.08.2023 Oto imiona osób, które noszą największe kłamczuchy. Kłamstwo ma krótkie nogi i długi nos - tak mówi znane Polskie powiedzenie. W życiu łatwo można poznać kłamczucha i nie potrzebny nam wykrywacz kłamstw. Wystarczy, że dowiemy się jak ma na imię. To jakie mamy imię, może wpływać na to, jaki mamy charakter. Prezentowaną przez nas listę kłamczuchów, należy oczywiście traktować z dystansem i przymrużeniem oka. Zobacz koniecznie naszą listę i poznajcie znaczenie imion!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 18.08.2023 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Lista imion zakazanych w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

Prasówka 18.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Takie są zarobki w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach! 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź obowiązkowo!

📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! 18.08.2023 Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły! 📢 Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 18.08.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 18.08.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! 18.08.2023 Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Oto podatek od kota 2023. Kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! 18.08.2023 Podatek od kota w 2023 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź koniecznie! 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! 18.08.2023 Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Oto urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę! 📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź koniecznie, najpiękniejsze rasy psów!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! 18.08.23 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Słupska seniorka oszukana metodą „na wypadek”. Straciła oszczędności życia Naciągacze posługują się coraz bardziej wyszukanymi metodami, by wyłudzać od starszych osób oszczędności. Tym razem ofiarą oszustwa padła 85-letnia słupszczanka, która straciła w sumie ponad dwadzieścia tysięcy złotych.

📢 Wojsko wyprzedaje wyposażenie z okazji Święta Wojska Polskiego. Płaszcze, spodnie, buty, bluzy, noże i inne gadżety od AMW w niezłej cenie Wojsko wyprzedaje ubrania. Z okazji Święta Wojska Polskiego Agencja Mienia Wojskowego przygotowała akcję promocyjną w swoim sklepie internetowym. Zyski ze sprzedaży powojskowego mienia zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, wiec zakup wycofanego z wojska asortymentu to możliwość dołożenia swojej cegiełki na modernizację polskiej armii. Od początku swojej działalności AMW odprowadziła na ten cel już blisko 2 mld zł.

📢 Duża kasa za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Jest pozwolenie na przebudowę Starego Rynku w Słupsku. Powstanie w ciągu dwóch lat W ciągu dwóch lat Stary Rynek w Słupsku zmieni się nie do poznania. Zniknie uciążliwy żwirek oraz samochody parkujące dookoła. Pojawią się ogródki gastronomiczne. Jest już pozwolenie na przebudowę Starego Rynku w Słupsku. 📢 Carlos Alcaraz – numer jeden światowego tenisa spotyka się z obiecującą tenisistką Francuzką Lolą Marandel [ZDJĘCIA, WIDEO] Numer jeden na świecie Carlos Alcaraz w drugiej rundzie ATP 1000 Western & Southern Open w Cincinnati (USA) pokonał Australijczyka Jordana Thompsona 7:5, 4:6, 6:3. 20-letni hiszpański tenisista jako pierwszy w tym sezonie odniósł 50 zwycięstw. Na swoim koncie ma zaledwie 5 porażek. Jedną ze „zdobyczy” Carlosa jest Pretty Woman kobiecego tenisa – Lola Marandel, nowa dziewczyna hiszpańskiego Adonisa, pardon – Alcaraza.

📢 Rockowy weekend nad Słupią oraz Zlot Food Trucków. Będzie się działo na pl. Zwycięstwa Rock nad Słupią, czyli konkurs zespołów rockowych i punkrockowych rozpocznie się w sobotę, 19 sierpnia w Słupsku. Młodzi artyści powalczą o cztery tysiące złotych nagrody na nagranie w profesjonalnym studiu. Zwycięzca wystąpi także jako suport przed gwiazdą wieczoru - kultowym zespołem Jary Oddział Zamknięty. 📢 Wicher - to będzie imię pierwszej fregaty rakietowej. Historyczne nazwy dla nowych, polskich okrętów Fregaty rakietowe powstające w programie „Miecznik” nosić będą nazwy okrętów, które zapisały piękną kartę w historii polskiej Marynarki Wojennej. Po biało-czerwoną pływać będą znów „Wicher”, „Burza”. Są również nazwy dla jednostek powstających w programie „Delfin”. 📢 Agata Kornhauser-Duda przeszła metamorfozę! Nowa fryzura pierwszej damy to popularne uczesanie, które pasuje do każdego typu urody Agata Kornhauser -Duda jest żoną Prezydenta Polski i nie może sobie pozwolić na radykalne i odważne metamorfozy wizerunku. Pierwsza dama jednak zaskoczyła wszystkich, a jej krótkie włosy zaczesane do tyłu to już przeszłość. Zobacz, na jaką fryzurę się zdecydowała prezydentowa.

📢 Wakacje w latach 80. Letnia beztroska na starych zdjęciach. Plaże, biwaki, rowery, festyny, a nawet lot na paralotni Kolonie dla dzieci, wczasy pracownicze, biwaki, wypoczynek nad jeziorem, a może nawet zagraniczne wojaże z ORBIS-em? Wakacje w latach osiemdziesiątych miały swoje nieodparte uroki. Choć tamta epoka dawno już minęła, lata osiemdziesiąte nadal są chętnie wspominane jako nostalgiczna kraina dzieciństwa i beztroski. Odwiedźmy ją jeszcze raz! Przygotowaliśmy dla was galerię archiwalnych zdjęć, ukazujących wakacje, wczasy i letnie zabawy w latach 80. w różnych zakątkach Polski.

📢 Tragiczny wypadek pod Potęgowem. Kierowca ciężarówki najechał na leżącego na drodze mężczyznę Do śmiertelnego wypadku w okolicach Głuszynka (gm. Potęgowo) doszło w nocy ze środy na czwartek. Kierowca samochodu ciężarowego z naczepą najechał na młodego mężczyznę leżącego na jezdni.

📢 Gwiazda „Klanu” nie do poznania. Aldona Orman nie jest już długowłosą blondynką. Zobacz metamorfozę aktorki Aldona Orman to polska aktorka znana wszystkim fanom rodzimych seriali. Gwiazda od 26 lat gra w „Klanie”. Przyzwyczaiła swoich fanów do swojego zawsze dopracowanego idealnego wyglądu i długich blond włosów. Obserwatorzy profilu w mediach społecznościowych byli zaskoczeni jej ostatnio dodanymi postami. Aldona Orman przeszła radykalną metamorfozę. 📢 15 europejskich jezior, w których grasują potwory. 4 z nich są w Polsce! Gdzie grozi spotkanie z żółwio-świnią i gigantycznym ślimakiem? Już niedługo odbędzie się największe od dekad poszukiwanie potwora z Loch Ness. Szkockie jezioro to jednak niejedyny akwen w Europie, zamieszkany podobno przez dziwną bestię. Wyszukaliśmy dla was 15 jezior w krajach Europy, w których czają się dziwne potwory, przeczące ustaleniom nauki. Aż 4 nawiedzone akweny znajdują się w Polsce. Sprawdźcie, gdzie czai się kolosalny ślimak albo żółwio-świnia. Czy odważycie się ruszyć na wycieczkę nad jedno z tych jezior, by uwiecznić potwora na zdjęciu?

📢 Okradziono sklep charytatywny Fundacji Przystań! Słupska policja poszukuje sprawców Blisko pięć tysięcy złotych zabrali ze sobą złodzieje, którzy pod przykrywką zwykłych klientów okradli sklep charytatywny przy ulicy Wojska Polskiego w Słupsku. Fundacja Przystań prosi o pomoc w poszukiwaniu sprawców. Pieniądze z utargu przeznaczane są na rzecz osób niepełnosprawnych.

📢 Była żoną Ciechowskiego, wdała się w romans ze znanym restauratorem, a na koncie ma kilka skandali. Małgorzata Potocka obchodzi 70. urodziny Chociaż kobiet o wiek się nie pyta, to właśnie to interesuje użytkowników Google'a na temat Małgorzaty Potockiej. Spieszymy się z odpowiedzią oraz wieloma innymi ciekawostkami z jej życia, które było pełne miłosnych zawirowań. A to wszystko przy okazji urodzin aktorki. 📢 Bartek Kubkowski coraz bliżej celu. Płynie przez Bałtyk ze Szwecji do Polski Muszę czekać, aż Bałtyk mnie przepuści – mówił dokładnie rok temu Bartłomiej Kubkowski po nieudanej próbie pokonania morza wpław. Dziś płynie po raz kolejny. Zmaga się z dystansem 170 km. Obok ekstremalnego wyczynu, pływakowi zależy także na charytatywnej akcji.

📢 Tak mieszka Dorota Szelągowska. Wyjątkowe siedlisko w malowniczej okolicy. Zobacz, jak się urządziła na wsi córka Katarzyny Grocholi Dorota Szelągowska uwielbia spędzać wolne chwile w swoim malowniczym siedlisku nad jeziorem. Córka pisarki Katarzyny Grocholi jakiś czas temu stała się właścicielką wyjątkowej posiadłości, która została zbudowana ok. 80 lat temu. Prowadząca „Totalne remonty Szelągowskiej” tutaj najlepiej ładuje akumulatory z dala od pracy, problemów i miejskiego zgiełku. Koniecznie zobacz, jak wygląda wyjątkowy dom Doroty Szelągowskiej w sercu Warmii. 📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się w Dyskotece Wesele w Łebie [ZDJĘCIA] Zobacz fotorelację z ostatnich imprez w Dyskotece Wesele w Łebie. Tak bawiliście się nad morzem! 📢 Zbudowany w Stoczni Ustka ORP „Maćko” zawinął w rodzinne strony ORP „Maćko” w Święto Wojska Polskiego w usteckim porcie był niebywałą atrakcją. Do zwiedzania okrętu ustawiła się długa kolejka. Nie tylko turystów, ale i ustczan, bo ORP „Maćko” wypłynął na morze ze Stoczni Ustka. Dzisiaj jego załoga służy pod dowództwem kpt. mar. Natalii Podgórnej.

📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 17.08.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych. 📢 Czy Polacy mają problem z regulowaniem zobowiązań finansowych? Część dopuszcza, że nigdy nie zwróci pożyczonej gotówki Etyka płatnicza dla blisko 7 na 10 badanych Polaków oznacza regulowanie swoich rachunków w terminie, a dla 61 proc. oddawanie pożyczonych pieniędzy na czas. Są konsumenci, którzy kupują na raty telewizor bądź smartfon z założeniem, że nie zamierzają za nie płacić – wskazuje Jakub Kostecki, Kaczmarski Inkasso. – Społeczne przyzwolenie na nadużycia w finansach jest niestety wysokie – dodaje.

📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy!Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 17.08.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia! 📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 17.08.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 Kleszcze wakacji nie mają. Coraz więcej zachorowań na boreliozę Drastycznie wzrasta zachorowalność na boreliozę, chorobę przenoszoną przez kleszcze. W tym roku w województwie pomorskim stwierdzono już blisko 750 przypadków boreliozy, podobnie w zachodniopomorskim. A sezon na grzyby i wycieczki do lasu dopiero się zaczyna. 📢 Przystanki w gminie Kościerzyna pomalowali w kaszubskie wzory. Czekanie na autobus staje się dużo przyjemniejsze ZDJĘCIA Stowarzyszenie Kaszubski Azymut wpadło na świetny pomysł, by przystanki autobusowe w gminie Kościerzyna pomalować w kaszubskie wzory. Projekt i wykonanie powierzono Angelice Szulfer z Galerii i Pracowni Kaszubskiej „Farwa”. Dzięki temu kultura Kaszub widoczna jest także w przestrzeni publicznej. 📢 Tak mieszka Dawid Kubacki z Martą Kubacką. Zobacz wyjątkowy dom skoczka w górach. Jak żyje sportowiec z ukochaną żoną i córkami? Dawid Kubacki to lider tegorocznego Pucharu Świata w skokach narciarskich oraz mąż i ojciec, który z powodu problemów kardiologicznych żony przerwał sezon narciarski, żeby czuwać w szpitalu przy Marcie Kubackiej. Zaglądamy do pięknego domu małżeństwa w górach. Sprawdź, jak mieszka Marta Kubacka i Dawid Kubacki z ukochanymi córkami. Zobacz, góralski dom ulubionego skoczka Polaków na malowniczym Podhalu.

📢 Tak mieszka Iza Krzan w stolicy. Zobacz, jak żyje na co dzień gwiazda „Pytania na śniadanie”. Sprawdź, jakie wnętrza pokochała Miss Polonia Izabella Krzan to ulubienica widzów i gwiazda telewizji śniadaniowej w TVP. Miss Polonia regularnie pojawia się rano w wielu polskich domach w „Pytaniu na śniadanie”. Zaglądamy do przytulnego apartamentu modelki w centrum stolicy. Zobacz, gdzie gwiazda śniadaniówki uwiła swoje rodzinne gniazdko. Nowoczesne wnętrza robią na fanach Miss Polonii spore wrażenie! 📢 Kontrowersyjne nazwiska na listach KO. To ich poparł Donald Tusk. Gawłowski, Wołoszański, Kołodziejczak. Mamy listy kandydatów KO Wiadomo już, jakie nazwiska pojawią się na listach Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych 2023. Znaleźli się tam m.in. Bogusław Wołoszański, Tomasz Grodzki, a także, największe zaskoczenie, Michał Kołodziejczak z Agrounii. Na łono Platformy wraca też Stanisław Gawłowski, który po oskarżeniach o korupcję wciąż jest senatorem niezależnym. Kim są kandydaci popierani przez Donalda Tuska?

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 16.08.2023 Znaczenie imion: dlaczego warto wiedzieć, co oznacza Twoje imię? Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 16.08.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 16.08.2023 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać!

📢 Przy wypieku nie można się śpieszyć. Święto chleba na Górze Lemana w Piasznie (WIDEO) Jak co roku, w święto Matki Boskiej Zielnej, Klemens Leman z Piaszna rozpala ceglany piec, do którego trafiają bochenki chleba. Teraz było tak samo, do Piaszna zjechało mnóstwo turystów. Była też kaszubska kapela, pokazy garncarstwa, stoisko zielarskie i z wyrobami tradycyjnymi. 📢 Historyczny dzień dla polskiej Marynarki Wojennej. W PGZ Stoczni Wojennej ruszyła budowa pierwszej fregaty Cięcie blach na pierwszą jednostkę klasy fregata dla Marynarki Wojennej RP już za nami. Rozpoczął się nowy etap w realizacji programu Miecznik. - Marynarka Wojenna jest niezbędna do tego, aby zapewnić bezpieczeństwo naszej ojczyźnie. Odgrywa ona ważną rolę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo całego Sojuszu Północnoatlantyckiego - podkreślał w PGZ Stoczni Wojennej Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

📢 Pijany kierowca spowodował kolizję i próbował uciec. W aucie zostawił 5-letnie dziecko Nawet 5 lat więzienia grozi pijanemu kierowcy z powiatu słupskiego, który we wtorek w okolicach Dobieszewa spowodował kolizję i próbował uciec z miejsca zdarzenia, pozostawiając w samochodzie swojego kilkuletniego syna. 35-latek został zatrzymany przez będącego w czasie wolnym od służby policjanta ze słupskiej Szkoły Policji, który widząc groźne drogowe zdarzenie zatrzymał się, aby udzielić pomocy jego uczestnikom. 📢 Spódnica midi to idealny wybór dla każdej pięćdziesięciolatki. Dobrze o tym wie Beata Ścibakówna, która wybrała model z plisami Spódnica midi to jedno z tych ubrań, które są niedocenione. Jednak coraz więcej kobiet przekonuje się, że taka długość potrafi zdziałać z figurą cuda. Świetnie maskuje masywne uda i pośladki, a poza tym wyeksponuje piękne kostki. Zobacz, na jaki krój zdecydowała się Beata Ścibakówna i zainspiruj się innymi modelami spódnicy midi.

📢 Na imieninach u Borowej Ciotki. Zioła, kwiaty... i placki ziemniaczane Muzeum Zachodniokaszubskie już kolejny raz zaprosiło do Zagrody Styp-Rekowskich, gdzie odbyły się Imieniny Borowej Ciotki. W programie były m.in.: zajęcia i warsztaty manualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Można było upleść sobie wianek, czy ulepić garnek. 📢 Wojskowy piknik w Ustce. Armia jest modna. Zostań żołnierzem! Z okazji Święta Wojska Polskiego Garnizon Ustka zorganizował piknik wojskowy. Stoiska były oblegane, a do zwiedzania ORP „Maćko” ustawiła się długa kolejka. 📢 Święto Wojska Polskiego i Święto Ustki. Wspaniała uroczystość w porcie Piękną uroczystość w usteckim porcie mogli podziwiać ustczanie i turyści. We wtorek 15 sierpnia obchodzono tu Święto Wojska Polskiego pod hasłem "Silna Biało-Czerwona" i Święto Ustki. Garnizon Ustka zaprezentował się w uroczystej odsłonie, a miasto przedstawiło morskie, rybackie i marynarskie tradycje.

📢 HIPOKRATES 2023 Zgłoś kandydatów do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia w wielkim plebiscycie medycznym Znasz dobrego lekarza rodzinnego, pediatrę albo stomatologa, który ma wyjątkowe podejście do pacjentów? Albo fachową i miłą pielęgniarkę lub położną, której chcesz podziękować za świetną opiekę? Korzystasz z porad ginekologa, chirurga, neurologa albo innego lekarza specjalisty, którego warto polecić innym? A może znasz dobrego fizjoterapeutę albo sympatycznego pracownika apteki? Doceń pracę medyka lub placówki ochrony zdrowia zgłoszeniem do nagrody w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES! 📢 Wysyp borowików na Kaszubach. Wiemy, gdzie pojechać na grzyby (WIDEO) Wyjątkowo wcześnie, bo w połowie sierpnia wysyp borowików na Kaszubach. Warto ruszyć do lasu, pogoda sprzyja. 📢 Zupa z pokrzywy i dziurawiec na oparzenia słoneczne. W Swołowie Matki Boskiej Zielnej obchodzono na ludowo Zupa z pokrzywy, ziołowe nalewki na wszelkie schorzenia, różdżki z ziół - według słowiańskich wierzeń - oczyszczające przestrzeń ze złej energii, naturalne miody można było kupić na tradycyjnym jarmarku zorganizowanym w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Były też warsztaty zakładania łąk kwietnych i przyrodniczy spacer z botanikiem.

📢 Koszykarze Grupa Sierleccy Czarni Słupsk na badaniach w szpitalu W związku ze zbliżającym się sezonem, drużyna koszykarzy Grupa Sierleccy Czarni Słupsk podjęła ważne kroki mające na celu sprawdzenie stanu zdrowia i kondycji swoich zawodników. O zdrowie koszykarzy zadbają w tym sezonie medycy we słupskiego szpitala. 📢 Budowa węzła transportowego na ostatniej prostej. Zobacz nowe zdjęcia z perspektywy drona Na zapleczu słupskiego dworca kolejowego kończą się prace budowlane wielofunkcyjnego dworca autobusowego. Nowy węzeł transportowy wkrótce zostanie otwarty.

📢 Zderzenia trzech pojazdów na trasie Słupsk - Ustka: autobusu, motocykla i samochodu osobowego Do zderzenia trzech pojazdów doszło o godzinie 15.30 we Włynkówku na skrzyżowaniu dróg. Kierowca citroena nie ustąpił pierwszeństwa motocykliście. Ten uderzył w osobówkę i autobus. Motocyklista z obrażeniami został odwieziony na SOR w Słupsku.

📢 Kolejne Grand Prix Ustki w biegach i nordic walking za nami. Patryk Błaszczyk bezkonkurencyjny (zdjęcia) W niedzielę 13 sierpnia odbyła się kolejna impreza biegowa i nordic walking z cyklu Grand Prix Ustki. W obu konkurencjach na starcie stanęło łącznie około 200 zawodniczek i zawodników z całej Polski. 📢 Poważny wypadek w Pobłociu w gm. Główczyce. Są ranni, w tym dziecko. Lądował śmigłowiec Trzy osoby są poszkodowane w wyniku wypadku, do którego doszło w Pobłociu, w gminie Główczyce. Jedną osobę zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Droga jest całkowicie zablokowana. Ruchem kierują policjanci. 📢 Święto Wojska Polskiego w Słupsku. Uroczyście, a potem piknikowo. Ogromna frajda dla dzieci! Dziś bramy jednostki wojskowej przy ul. Westerplatte w Słupsku były otwarte dla wszystkich. Żołnierze zaprosili na wspólne świętowanie. Podczas części oficjalnej odznaczono wyróżniających się żołnierzy, m.in. tych, którzy strzegą wschodniej granicy kraju. Odśpiewano hymn oraz wystrzelono salwę honorową. Potem był piknik dla mieszkańców - każdy mógł się przymierzyć do strzelania z broni oraz obejrzeć wojskowe pojazdy od wewnątrz.

📢 Sara James na scenie w usteckim porcie. Koncertowe Dożynki Rybne trwają Młoda wokalistka Sara James podbiła serca usteckiej publiczności. W niedzielę późnym wieczorem wystąpiła na scenie w porcie, rozgrzewając i zachwycając swoich fanów.

📢 Dni Amerykańskie w Redzikowie. Trochę kultury, trochę sportu, trochę animacji [zdjęcia] W miniony weekend w Redzikowie koło Słupska odbyła się kolejna edycja Dni Amerykańskich. Uczestnicy mogli poznać szczyptę amerykańskiego humoru, wysłuchać koncertu Grażyny Auguścik, a także kibicować w meczu koszykarskim Polacy vs Amerykanie. Były też atrakcje dla dzieci. 📢 Prezydent Słupska zawiadamia prokuraturę w sprawie nieprawidłowości finansowych w MZK Prezydent Słupska skierowała do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Słupsku. To efekt kontroli finansowej przeprowadzonej w spółce. Konsekwencją było odwołanie ze stanowiska prezes Anny Szurek. Ta nie zgadza z zarzutami i żąda przeprosin.

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 13.08.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie! 📢 Fishparada w Ustce. Wielkie świętowanie uroczyście rozpoczęte Święto Ustki rozpoczęło się na dobre. Doroczne Dożynki Rybne tradycyjnie rozpoczęła Fishparada, którą poprowadziła niezawodna Ustecka Orkiestra Dęta pod kierownictwem Zbigniewa Maciąga w otoczeniu dam z Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Żyj kolorowo”. Turyści byli zachwyceni.

📢 Historia słupskiego Zatorza. Ulica Jana Sobieskiego na starych fotografiach Trudno wyobrazić sobie taki Słupsk, w którym Zatorze to tylko potoczna nazwa podmiejskiego obszaru budownictwa indywidualnego. Że to nie dzielnica wielotysięcznych osiedli z blokowiskami, tworzących drugie miasto za kolejowymi torami. Zatorze pewnie pozostałoby jako peryferie Słupska, gdyby nie kilka korekt planów rozwoju przestrzennego miasta, dokonanych na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia. Przypominamy więc, dlaczego zmieniano te plany i jakie były pierwsze tego rezultaty, które pół wieku temu widziała ówczesna młodzież. Jak ulica Sobieskiego, niczym gruba kreska, oddzieliła Zatorze od starszej części Słupska. 📢 Te piramidy przyciągają tłumy. Dobrze się w nich śpi (WIDEO) W podbytowskich Osiekach trochę jest jak w Egipcie i Stonehenge. Na drzewami królują piramidy, a w lesie kamienny kręgi. To projekty Czesław Zarzyckiego. Niezwykłe budowle powstała w wyniku zainteresowania gospodarza niekonwencjonalnymi metodami leczenia oraz chęcią przyciągnięcia turystów.

📢 Świetna zabawa, nauka i dużo słońca. Nasza akcja na usteckiej plaży „Bezpiecznie nad wodą” Wiele atrakcji, muzyki, tańca, prezentów, pokazów, a przede wszystkim zabawy i nauki, jak bezpiecznie spędzić urlop. Naszej akcji „Bezpiecznie nad wodą” na usteckiej plaży towarzyszyły uśmiechy, świetne humory i wymarzona pogoda. 📢 Bajecznie kolorowe latawce nad Swołowem. Impreza trwa jeszcze do jutra Zjawiskowe i bajecznie kolorowe latawce unosiły się dzisiaj nad Swołowem. Festiwal Latawców przyciągnął rzesze fanów z całej Polski. Dzieci pod okiem mistrzów mogły wykonać latawce własnoręcznie. Tu ograniczeniem była tylko wyobraźnia. Kto nie był, ma okazję latawce zobaczyć jeszcze w sobotę przed południem. 📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 10.08.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 10.08.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Budowa estakady na trasie S6. Już za kilka miesięcy kierowcy pojadą cała obwodnicą Koszalina i Sianowa [zdjęcia] Brakuje jeszcze tylko czterech kilometrów obwodnicy Koszalina na trasie S6 i kierowcy wreszcie nią przejadą. Dobra informacja jest taka, że tą drogą pojedziemy już na przełomie 2023 i 2024 roku.

📢 Piękne imprezowiczki w nadmorskim klubie Euphoria w Łebie [ZDJĘCIA] Za nami półmetek wakacji. Nadmorskie kluby pękają w szwach. Zobacz nowe zdjęcia najpiękniejszych imprezowiczek z klubu Euphoria w Łebie. 📢 Prezes MZK odwołana za złe decyzje finansowe. Nową prezes Anna Szabłowińska Anna Szabłowińska została nową prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Słupsku. Poprzednia prezes – Anna Szurek – została odwołana ze stanowiska za szkodliwe dla spółki decyzje finansowe. Związki zawodowe cieszą się z tej decyzji, ale podkreślają, że przed nową szefową stają poważne wyzwania, ale i problemy, z którymi musi się zmierzyć.

📢 Formoza Challenge 2023 w Ustce. “Nigdy nie zostawiamy swoich” hasłem przewodnim biegu [ZDJĘCIA] W niedzielę (23 lipca) odbyła się kolejna edycja Formoza Challenge w Ustce. Bieg rozpoczął się z terenu Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. adm. J. Unruga, a finał miał miejsce na plaży zachodniej.

📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w klubie Euphoria [ZDJĘCIA] Fotorelacja z kolejnego dnia imprezowej majówki w klubie Euphoria. Tak bawiliście się do muzyki, którą zaserwował legendarny DJ Hanzel. 📢 Rezerwat "Dolina Huczka" poleca się na spacer. To tylko 40 km od Słupska Nie masz pomysłu na wielkanocny spacer. Rezerwat "Dolina Huczka" to doskonała propozycja na spacer z rodziną. Zamek wodny, malownicze zakola rzeki Słupi, drewniane mostki i elektrownia wodna - to wszystko znajdziemy na trasie ścieżki edukacyjnej "Gałąźnia Mała", która prowadzi przez Rezerwat "Dolina Huczka" znajdujący się na terenie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi". Trasa wynosi 4 kilometry.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 SKOLIM w Łebie. Tak bawiliście się podczas koncertu [ZDJĘCIA] Półmetek wakacji za nami. Turyści wypoczywający w Łebie chętnie bawią się na nadmorskich imprezach. Zobacz fotorelację z ostatniego koncertu w Dyskotece Wesele. 📢 Godzina drogi od Słupska. Oto ciekawe pomysły na krótkie wycieczki w regionie Nie masz pomysłu na weekend? Gdzieś byś pojechał, ale nie wiesz gdzie? Znowu do Ustki? Pomysłów na krótkie wycieczki w regionie jest mnóstwo. I nie wymagają ani dużo czasu, ani pieniędzy. Wybraliśmy 10, podczas których zobaczysz niesamowite pejzaże, średniowieczne zamki i dziką przyrodę. Wszędzie dotrzesz w godzinę od Słupska. 📢 Przystań w Słupsku. Sklep charytatywny oficjalnie otwarty. Zobacz co można w nim kupić, by pomóc niepełnosprawnym intelektualnie Dzisiaj (piątek) oficjalnie otwarto sklep charytatywny prowadzony przez Fundację Przystań w Słupsku na ulicy Wojska Polskiego 50. Pierwszą klientką była prezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka, która wyszła ze sklepu z lnianą bluzką.

📢 Dzieje słupskiej kolei blisko- i dalekobieżnej [zdjęcia] Prawie półtora wieku temu dotarła z zachodu do Słupska żelazna kolej normalnotorowa.

