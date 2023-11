Prasówka 18.11.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Skład na mecz Polska - Czechy. Tym ustawieniem Michał Probierz chce zaskoczyć rywali na PGE Narodowym OFICJALNIE 17.11 2023”?

Prasówka 18.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Skład na mecz Polska - Czechy. Tym ustawieniem Michał Probierz chce zaskoczyć rywali na PGE Narodowym OFICJALNIE 17.11 2023 Michał Probierz ustala skład na mecz Polska - Czechy. Kto zagra w wyjściowej jedenastce? Czy będą niespodzianki? Tak! Zestawienie drużyny różnić się od tego, w jakim Biało-Czerwoni przystępowali do pierwszego spotkania z Czechami w Pradze. Mecz rewanżowy Polska - Czechy odbędzie się w piątek 17 listopada, początek na PGE Narodowym o godzinie 20.45. Poniżej podajemy oficjalny skład Polaków.

📢 Morze Bałtyckie odsłoniło kamienny las. Niezwykłe zdjęcia obiegły internet Sztorm nad Bałtykiem odsłonił tajemniczy las skrywany przez morze przez tysiące lat. Zdjęcia "zatopionego lasu" w Łazach obiegły internet, a skamieniałe drzewa przykuwają uwagę odbiorców. Przedstawiamy zdjęcia skarbów, które Morze Bałtyckie ukrywało przez tysiące lat.

📢 Proces słupskiej adwokat Katarzyny R. Pokrzywdzony siedzi w więzieniu. Świadek trafi do aresztu za 2,9 promila Nie ma szczęścia do trzeźwych świadków proces 40-letniej Katarzyny R., adwokat ze Słupska oskarżonej o usiłowanie zabójstwa. Najpierw w sądzie pojawili się nietrzeźwi pokrzywdzeni, a w czwartek żona jednego z nich stanęła za barierką dla świadków, mając prawie 2,9 promila alkoholu w organizmie.

Prasówka 18.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sean Penn gościem EnergaCamerimage 2023. Zobacz zdjęcia! O czym jest jego film „Superpower”? Sean Penn był gościem 31. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE 2023. Hollywoodzki gwiazdor przyjechał do Torunia ze swoim najnowszym filmem dokumentalnym „Superpower”, który wyreżyserował razem z Aaronem Kaufmanem. Zobacz zdjęcia!

📢 Joan Collins wiecznie młoda. Serialowa Alexis z „Dynastii” zachwyca swoim wyglądem i figurą. Werwy dodaje jej o wiele lat młodszy mąż Joan Collins to aktorka, która znana jest na całym świecie, a Polakom głównie z kultowego serialu w czasach PRL-u „Dynastia”. Wszyscy śledzili jej losy z zapartym tchem. Przez jednych znienawidzona, a przez innych uwielbiana Alexis dzisiaj ma 90 lat, działa prężnie w swoich mediach społecznościowych i zachwyca… urodą i figurą. 📢 Tak mieszka popularny polityk i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda przytulny dom Szymona Hołowni – zdjęcia Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji.

📢 Maciej Damięcki odszedł w wieku 79 lat. O śmierci aktora poinformowały jego dzieci Nie żyje aktor Maciej Damięcki, miał 79 lat. Informację o śmierci aktora podały jego dzieci Matylda i Mateusz Damięccy w mediach społecznościowych. 📢 Byli piłkarze, trenerzy i działacze wspominali śp. trenera Józefa Przysiażnika W kawiarni Podkowa Cafe w Słupsku odbyło kolejne "Spotkanie przy kawie z…". Tym razem gośćmi redaktora Krzysztofa Niekrasza byli dawni piłkarze Czarnych Słupsk, słupskiego Gryfa, usteckiego Jantara, Szkoły Sportowej z dawnej „szesnastki” w Słupsku, trenerzy, działacze i przyjaciele futbolu, którzy wspominali świętej pamięci trenera Józefa Przysiażnika (gdyby żył to 6 listopada 2023 roku miałby 100 lat). W spotkaniu uczestniczyła także liczna rodzina.

📢 Męczy cię odbijanie po jedzeniu i nie tylko? To może być objaw choroby. Zobacz, co może być przyczyną nadmiernego odbijania się Odbijanie się czy też bekanie to naturalny proces fizjologiczny. Dzięki niemu pozbywamy się powietrza z żołądka przez usta. W wielu kulturach bekanie po posiłku jest oznaką tego, że posiłek nam smakował. Co jednak, jeżeli dokucza nam częste odbijanie się? Oto 6 prawdopodobnych przyczyn nadmiernego bekania. Zobacz, jak ograniczyć odbijanie się.

📢 Dzień Seniora w słupskim ZUS. Były porady, badania, występy i ostrzeżenia przed oszustami Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Słupsku zorganizował obchody Dnia Seniora. Uczestnicy spotkania skorzystali z darmowych badań i porad ekspertów. Było też rozrywkowo. 📢 Najpiękniejsze miasteczka w Polsce w sam raz na weekend. 23 pełne uroku miejscowości, w których odpoczniecie od hałasu i zgiełku Małe miasteczka w Polsce wcale nie muszą być senne czy nudne. Wiele z nich to wprost idealne miejsca na weekend czy rodzinną wycieczkę, pełne atrakcji dla miłośników zabytków, ciekawostek i aktywnego wypoczynku. Wybraliśmy 23 najpiękniejsze miasteczka w Polsce w sam raz na krótki wypad z głośnych i tłocznych metropolii. Przekonajcie się, które małe miejscowości warto odwiedzić, by odkryć ich niezwykłe atrakcje i zrelaksować się w stylu slow.

📢 Sonia Mietielica i Kamila Urzędowska zachwyciły publiczność na EnergaCAMERIMAGE 2023! „Chłopi” hitem festiwalu Festiwal EnergaCAMERIMAGE 2023 trwa w najlepsze. Za nami kolejne spotkania twórców z widzami, które cieszą się olbrzymią popularnością. Zobaczcie, jak wyglądało spotkanie z autorami filmu „Ferrari” oraz jak publiczność zachwyciły piękne Kamila Urzędowska i Sonia Mietielica z „Chłopów”!

📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 17.11.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku!

📢 Przebudowa drogi krajowej nr 21. Woda zalewa Grabno pod Ustką Droga krajowa nr 21 na trasie Słupsk-Ustka jeszcze w przebudowie, a już aż się prosi o poprawki. W Grabnie zostały zalane przydomowe ogrody. Wykonawca doraźnie zaradził, ale rozwiązanie problemu wymaga zmian w projekcie. 📢 Sezon na „zimowe” mandaty już rozpoczęty. Kierowcy mogą stracić nawet 3 tys. złotych. Jaka kara za brak opon zimowych? W okresie zimowym wielu kierowców z powodu roztargnienia, lenistwa lub braku czasu zapomina o prawidłowym odśnieżeniu pojazdu. Należy jednak pamiętać, że samochód to nie czołg, a wyskrobanie małego „okienka” to za mało, by zapewnić bezpieczeństwo na drodze. Za jazdę z zaśnieżonym dachem, zamarzniętą szybą czy nieczytelnymi tablicami rejestracyjnymi zapłacimy nawet do 3 tys. złotych. 📢 Rurki są już niemodne! Spodnie w stylu Agaty Kornhauser-Dudy to hit. To idealny model dla pań 50 plus Agata Kornhauser-Duda i jej stylizacje są inspiracją dla wielu dojrzałych kobiet. Pierwsza dama jest elegancka i stylowa, a jej kreacje zawsze są idealnie dopasowane do figury. Świetnie maskują niedoskonałości i pokazują to co w jej sylwetce jest najlepsze. Warto podpatrzeć co nosi żona prezydenta, która nie tylko zna się na modzie, ale także jest pod bacznym okiem wielu stylistów.

📢 Śmiertelne postrzelenie 21-letniego żołnierza w Szczecinie. Dziś sekcja zwłok W piątek odbyła się sekcja zwłok 21-letniego żołnierza, śmiertelnie postrzelonego podczas ćwiczeń. Strzał padł jednak z broni myśliwego. Trwa wyjaśnianie, jak się tam znalazł. 📢 ZUS wypłaci emerytury przed świętami wszystkim seniorom. Część osób dostanie podwójne emerytury w grudniu! Przed świętami emerytury otrzymają wszyscy seniorzy. ZUS wypłaci świadczenia wszystkim, którzy oczekują na świadczenia 25 dnia każdego miesiąca. Do tego czasu swoje emerytury za grudzień otrzyma już każdy z uprawnionych seniorów. Okazuje się, że część seniorów dostanie podwójną emeryturę w grudniu. Kto to będzie? Skąd taka podwyżka? 📢 Tajemnicze znaki w polskich lasach, widoczne tylko z powietrza. Od kolosalnego kompasu po rysunek orła bielika. Czym są polskie dendroglify? W Polskich lasach nie brak niezwykłych i tajemniczych miejsc. Turyści odwiedzić mogą starożytne cmentarzyska, oglądać dziwne rzeźby o niejasnej przeszłości, badać bory uważane za nawiedzone. Są jednak i takie leśne tajemnice, wśród których można spacerować, w ogóle ich nie dostrzegając. Chodzi o lasy ukształtowane w gigantyczne znaki, widoczne tylko z powietrza. Gdzie są i do czego służą? Zapraszamy na wycieczkę do polskich dendroglifów.

📢 Styl loftowy – czy wiesz, jak dobrać meble? Mieszkania w starych fabrykach cieszą się dużą popularnością. Te zdjęcia cię zainspirują Mieszkania loftowe cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku nieruchomości. Lofty – czyli budynki przemysłowe przeznaczone na przestrzenie użytkowe – mają swój niezaprzeczalny urok. Styl loftowy w mieszkaniach charakteryzuje się przede wszystkim otwartą przestrzenią, surowymi materiałami i industrialnym charakterem. Jak dobrać meble do zimnego industrialnego wnętrza? Podpowiadamy, jak urządzić mieszkanie w stylu loftowym.

📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 17.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 17.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu? 📢 Koniec z 500 plus na każde dziecko. Pieniądze będą przelewane tylko do końca 2023 roku. Co dalej ze wsparciem rodzin? 17.11.2023 To już pewne. Koniec 500 plus na każde dziecko. 800 plus zastąpi program Rodzina 500 plus, to już pewne. Wiemy kto i na jakich zasadach otrzyma dodatkowe 800 zł co miesiąc na wychowanie dziecka. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ogłosił podczas swojej konwencji programowej waloryzację programu 500 plus. Według informacji rządowych od nowego roku polskie rodziny otrzymają nie po 500 a po 800 zł plus na każde dziecko. Jakie są zasady i kto dostanie pieniądze na dzieci? Sprawdziliśmy.

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 17.11.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie. 📢 Ile zapłacimy za kilogram karpia? „To był korzystny rok dla hodowców”. Sprawdź, jakie będą ceny i gdzie najlepiej kupić karpia w tym roku Ile w tym roku zapłacimy za kilogram karpia? Pomimo że do świąt Bożego Narodzenia 2023 zostało jeszcze kilka tygodni, to wiele osób już teraz zastanawia się, jak będą się kształtowały ceny tej ryby. Jednak jak tłumaczy nam Paweł Wielgosz, Prezes Organizacji Producentów - Polski Karp, wszystko wskazuje na to, że w tym roku zapotrzebowanie na karpia będzie zaspokojone. – To był korzystny rok dla hodowców – przyznaje.

📢 Zbliża się zima. Osoby bezdomne poszukują schronienia. To dla nich najtrudniejszy czas Nocują na klatkach schodowych, pomieszkują w zakamarkach ogródków działkowych, urządzają się w zdewastowanych pustostanach. Okres jesienno-zimowy to czas, kiedy osoby w kryzysie bezdomności potrzebują szczególnego wsparcia. Mrozy mogą być dla nich zabójcze. 📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje!

📢 Potrawy z PRL, które jadaliśmy codziennie. Skusicie się teraz na takie dania? [PRZEPISY] Chleb moczony w jajku i mleku smażony na rozgrzanym tłuszczu, kotlety z mortadeli, paprykarz szczeciński, blok czekoladowy, szyszki z ryżu preparowanego, kotlety z jajek, zupa szczawiowa… To niewątpliwie dania z PRL, którymi zajadaliśmy się codziennie. Zapraszamy Was na sentymentalną podróż w czasie. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy na dania i potrawy z PRL, które warto zrobić, by przypomnieć sobie czasy dzieciństwa i młodości. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 U cioci na imieninach, czyli kultowe przekąski i dania PRL na każdej domówce [PRZEPISY] Sałatka jarzynowa, zimne nóżki, jajka w majonezie, koreczki z kiełbasy i żółtego sera, sos tatarski i obowiązkowo paluszki w szklance – oto kultowe przekąski na każdej domówce w PRL-u. Macie ochotę zorganizować imprezę w stylu „czasów słusznie minionych”? Zobaczcie nasze propozycje na menu rodem z PRL-u. Będzie smacznie i sentymentalnie.

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 17.11.2023 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Anna Seniuk to kobieta, która w czasach swojej młodości łamała męskie serca. Aktorka została Miss Juwenaliów w latach 60. Anna Seniuk to aktorka wielu ról teatralnych, filmowych i serialowych. Z pewnością większość osób ją kojarzy z „Czterdziestolatka”, w którym wcielała się w żonę inżyniera Karwowskiego. Wówczas podziwiano ją nie tylko za talent aktorski, ale również za urodę. Zobacz, jak wyglądała Anna Seniuk w młodości.

📢 Bazarek Natury w jesiennej odsłonie. Do Krępy Słupskiej zjadą lokalni wystawcy Choć jesień w pełni, to Krępa Słupska szykuje się na kolejną odsłonę Bazarku Natury. Impreza odbędzie się w sobotę, 18 listopada. 📢 Wilki w gminie Ustka. Hodowcy boją się o swoje zwierzęta Liczebność wilków w Polsce stale rośnie. W ostatnim czasie pojawiły się na terenie gminy Ustka. Gospodarze obawiają się o swoje hodowle. W czwartek, 16 listopada, w Urzędzie Gminy Ustka odbyło się spotkanie dla mieszkańców z przedstawicielem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. 📢 Piękne imprezowiczki na dyskotekach sprzed lat w Koszalinie. Zobacz zdjęcia! Przypominamy imprezy w koszalińskich dyskotekach w maju 2008 roku. Wybraliśmy zdjęcia najpiękniejszych dziewczyn, które bawiły się w klubach Bajka, Koko-Bongo, Kreślarnia i Plastelina.

📢 Tak mieszkają gwiazdy programu Rolnicy.Podlasie. Zobacz domy i gospodartwa Gienka z Plutycz i Emilii z Laszek Gospodarstwa w Plutyczach i w Laszkach w ciągu kilku lat sporo się zmieniły. U Emilki powstała m. in. serownia, a dom rolników z Plutycz przechodzi właśnie gruntowny remont. Najbardziej lubianych rolników i rolniczkę z programu Rolnicy.Podlasie odwiedzaliśmy wielokrotnie. Zobacz najciekawsze zdjęcia z naszych wizyt i nie tylko.

📢 W ten piątek spotkanie dla seniorów w słupskim ZUS. Będą bezpłatne badania i porady Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Słupsku zaprasza na wydarzenie organizowane w ramach obchodów Dnia Seniora. Uczestnicy spotkania skorzystają z darmowych badań i porad ekspertów. 📢 Śledztwo w sprawie żołnierza postrzelonego na terenie strzelnicy w Szczecinie Dział ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo prowadzi śledztwo w sprawie żołnierza 12. Brygady Zmechanizowanej. Na piątek zaplanowana jest sekcja zwłok ofiary.

📢 Kobieta straciła 5 tys. zł. Przelała je na konto oszusta, myśląc, że pomaga synowi Blisko 5 tysięcy złotych wpłaciła na konto oszusta 50-latka z powiatu słupskiego. Kobieta była przekonana, że pomaga synowi, który skontaktował się z nią za pośrednictwem komunikatora WhatsApp i pilnie potrzebował pieniędzy. Kobieta uwierzyła. 📢 Uczniowie z SP 11 w Słupsku już wiedzą "Ile waży święty Mikołaj"! Piękna akcja charytatywna "Ile waży święty Mikołaj" to akcja charytatywna, która wspiera dzieci i młodzież, wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Za zebrane pieniądze utrzymywana jest działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Fundację. Do ogólnopolskiej akcji włączyli się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Słupsku. 📢 Nietrzeźwy ksiądz odprawiał uroczystość pogrzebową dziecka w Garczegorzu W poniedziałek, 13 listopada nietrzeźwy ksiądz odprawiał uroczystość pogrzebową dziecka na cmentarzu w Garczegorzu. Zaalarmowani przez świadków zdarzenia lęborscy policjanci poddali duchownego badaniu alkomatem, które wykazało prawie półtora promila alkoholu. Ksiądz został ukarany mandatem.

📢 "Prewencja, ale inaczej" - turniej w Słupsku [ZDJĘCIA] Turniej sportowo- wiedzowy "Prewencja ale inaczej" organizowany jest przez Stowarzyszenie Bezpieczny Region Słupski od 2004 roku na zlecenie UM w Słupsku.

📢 Seniorze, nie daj się oszukać! Policjanci i pracownicy ZUS w miasteckiej bibliotece (WIDEO) Miasteccy policjanci zwrócili się z apelem do seniorów i zorganizowali w bibliotece specjalne spotkanie. Apel dotyczy oszustów oraz ich różnych metod jakie wykorzystują by w szukać osoby starsze. Przestępcy nie mają skrupułów i wykorzystują coraz to nowsze metody i sposoby, by wzbogacić się cudzym kosztem - mówią funkcjonariusze. Policjanci i pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przestrzegają przed wciąż skutecznymi metodami działania naciągaczy. 📢 Pożar marketu przy ulicy Drzymały w Bytowie. Straty są olbrzymie (WIDEO) Trwa gaszenie pożaru marketu przy ulicy Drzymały w Bytowie. Przyczyna pojawienia się ognia nie jest znana. Były utrudnienia w ruchu.

📢 Kolejna kolizja na pechowym skrzyżowaniu w Słupsku. Osobówka uderzyła w słup [ZDJĘCIA] Do groźnie wyglądającej kolizji doszło rano w czwartek na ulicy Szczecińskiej. Kierująca chevroletem nie ustąpiła pierwszeństwa. 📢 Nowe dodatki 500 plus dla osób pracujących. Kto może dostać dodatkowe pieniądze? 16.11.2023 Dodatkowe 500 plus dla osób, które pracują. Choć pojawiają się takie pomysły to wciąż jednak nie ma żadnych konkretów mówiących o tym, że powinniśmy się spodziewać dodatkowych pieniędzy, które zasilą domowy budżet. Jednak istnieją pewne przesłanki, które mówią, że choć nie będzie wzrostu 500 plus w 2023 roku to jednak dodatkowe pieniądze mogą się pojawić. Skorzystać mają na tym głównie osoby pracujące. Czy pracujący dostaną dodatek 500 plus? Sprawdziliśmy. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 16.11.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Tak mieszka Małgorzata Kidawa-Błońska. Zobacz, jak żyje w dworku ze znanym reżyserem filmowym. Zajrzyj do posiadłości marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z mężem reżyserem – Janem Kidawą-Błońskim mieszka w rodzinnym dworku na obrzeżach Warszawy. Wyjątkowa posiadłość z historią robi ogromne wrażenie. Zobacz, jak żyje na co dzień nowa marszałkini Senatu i producentka filmów „Skazany na bluesa” i „Różyczka”. 📢 Mieli odbywać karę, ale uciekli za granicę. Teraz przyjechali i wpadli Policja zatrzymała w Lęborku parę – kobietę i mężczyznę. Oboje mają do odsiedzenia karę pozbawienia wolności, od dłuższego czasu ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości.

📢 „Dziewczyna stąd - Poddąbie”. Od muralu i legendy po widowisko plenerowe We wtorek 14 listopada w Poddąbiu uroczyście odsłonięto mural „Dziewczyna stąd”. Odbyła się też promocja „Legendy” nawiązującej do ściennego obrazu. To jednak nie koniec kulturalnych pomysłów gminy Ustka.

📢 Zabójstwo pięciolatki w Dąbrównie umorzone. Matka trafi do szpitala psychiatrycznego W środę Sąd Okręgowy w Słupsku umorzył sprawę Aleksandry B., matki podejrzanej o zabójstwo pięcioletniej córeczki. Kobieta w chwili zbrodni była niepoczytalna i nadal zagraża ludziom. Teraz zostanie umieszczona w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym. 📢 Sto tysięcy kary dla mieszkańca powiatu bytowskiego za nielegalny demontaż samochodów Sto tysięcy kary ma zapłacić mieszkaniec powiatu bytowskiego za nielegalny demontaż aut. 📢 W Słupsku skradziono sprzęt narciarski za kilkadziesiąt tysięcy złotych. A za trzy tygodnie wyjazd na obóz narciarski W nocy z niedzieli na poniedziałek złodzieje włamali się do wypożyczalni sprzętu narciarskiego Delfin Ski&Rental w Słupsku. Zginął sprzęt wart kilkadziesiąt tysięcy złotych. Właściciele są załamani. Zwłaszcza, że za trzy tygodnie pierwsze grupy narciarskie wyjeżdżają na obozy. Policja szuka sprawców i prosi świadków o kontakt.

📢 Pożar budynku produkcyjnego przy ul. Portowej w Słupsku We wtorek późnym wieczorem Straż Pożarna w Słupsku otrzymała zgłoszenie o pożarze budynku produkcyjnego przy ul. Portowej. Na miejsce zadysponowano siedem zastępów straży. Paliła się przestrzeń pomiędzy sufitem a pokryciem dachu oraz część wnętrza budynku. Akcja trwała ponad cztery godziny. 📢 Długodystansowe inwestycje usteckiego OSiR-u. Ma powstać hala sportowo - widowiskowa i hotel Ośrodek Sportu i Rozwoju w Ustce planuje ogromne inwestycje. Mogą być warte nawet kilkadziesiąt milionów złotych. Przewidziane są na lata. Koncepcja przewiduje budowę hali widowiskowej i hotelu, ale nie tylko. Ma zostać zmodernizowana cała infrastruktura.

📢 Inteligentny zegarek na co dzień? TOP 10 najlepszych smartwatchy dla mężczyzn Praktyczne, wytrzymałe, o uniwersalnym wyglądzie i pełne przydatnych funkcji dodatkowych – tak w skrócie można scharakteryzować dobre smartwatche dla mężczyzn. Zegarek sportowy nie tylko umożliwi Ci odebranie połączenia przychodzącego na smartfona i sprawdzenie aktualnej godziny, ale również usprawni trening dzięki możliwości pomiarów tętna, ciśnienia, spalonych kalorii i przebytego dystansu. W ofercie sklepów znajdziesz nie tylko wygodne, sportowe modele, ale też elegancki smartwatch dla mężczyzny, który wpasuje się nawet w oficjalną stylizację na spotkanie biznesowe. Poniżej wybieramy najlepsze męskie smartwatche, wobec których żaden miłośnik elektroniki i technologicznych gadżetów nie powinien przejść obojętnie.

📢 Tym osobom nie wolno pić zielonej herbaty. Ona nie jest dla każdego, może szkodzić zdrowiu 15.11.2023 Zieloną herbatę pije chyba każdy z nas. O jej prozdrowotnych właściwościach w zasadzie nie trzeba nikogo przekonywać. Polecają ją lekarze, dietetycy i miłośnicy wszelkiego rodzaju herbat. Bez dwóch zdań, zieloną herbatę można a nawet trzeba pić. Są jednak określone grupy osób, które mimo jej prozdrowotnych właściwości, nie powinny jej pić. Kto nie powinien pic zielonej herbaty i dlaczego? 📢 W miejscu po dawnej Księgarni Ratuszowej działać będzie lokal gastronomiczny. Miasto wybrało najemcę Księgarnia Smaków, bo tak nazywać ma się nowy lokal, tylko z nazwy nawiązywać będzie do tradycji swojego poprzednika. Klientom proponować będzie nie książki, tylko dania i napoje. 📢 Budowa S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Co nowego? Zobacz zdjęcia Odcinek S6 od Słupska do Bożegopola Wielkiego jest w budowie. Prace ziemne wyznaczają przebieg ekspresówki, co widać na najnowszych fotografiach. Zobacz postępy!

📢 Stary Rynek w Słupsku czeka na remont. Są chętni na przebudowę miejskiego placu Cztery firmy złożyły oferty na przebudowę płyty Starego Rynku w Słupsku. W założeniu, zaniedbany dotąd plac stać się ma nowym sercem miasta. 📢 Nowe warunki i ceny wykonywania przeglądów kominiarskich Właściciele i zarządcy budynków muszą teraz potwierdzać protokołem elektronicznym wykonanie przeglądów kominowych. Przeglądów nadal dokonują kominiarze, ale przy okazji muszą zebrać masę informacji. Dlatego płacimy za nie znacznie więcej niż dotychczas. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] 14.11.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów! 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 14.11.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo ! 📢 Najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu!

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 14.11.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 VI Gala Białych Kołnierzyków w Słupsku. Sportowe emocje w hali Gryfia Za nami kolejna udana Gala Bokserska Białych Kołnierzyków w Słupsku. 11 listopada po raz szósty zmierzyli się pięściarze amatorzy. Emocji nie brakowało!

📢 Gala finałowa konkursu Polska Miss 2023. Już wkrótce najpiękniejsze Polki powalczą o koronę i tytuł Miss Już 24-25 listopada we Wrocławiu odbędzie się wielka gala finałowa konkursu Polska Miss 2023, podczas której poznamy najpiękniejszą Polkę! W półfinale jury wybrało 38 finalistek do tytułu Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek. Wśród kandydatek są też piękne mieszkanki Pomorza. 📢 NASZA LOTERIA: Gramy o 250 000 zł Odwiedzając nasz serwis lub czytając gazetę, możesz wziąć udział w wielkiej loterii. 📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii!

📢 Groźnie wyglądało zdarzenie na Szczecińskiej w Słupsku. Cudem bez ofiar Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło nad samym ranem w poniedziałek, 30 października. Brały w nim udział trzy samochody osobowe. A to wszystko z winy 45-latki która wyjeżdżała z ul. Braci Gierymskich i nie ustąpiła pierwszeństwa. 📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Piękne aktorki znane z polskich seriali. Olśniewają na małym ekranie i nie tylko [ZDJĘCIA] 29.03.2023 Lubicie oglądać polskie seriale? Można w nich oglądać piękne aktorki. Zobaczcie jak na Instagramie wyglądają aktorki, grające wasze ulubione bohaterki w serialach. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Inne Miastko. To fotograficzna podróż w czasie. Zobaczcie unikatowe zdjęcia Pokazujemy Miastko, którego już nie ma. Jedni za dawnym Miastkiem tęsknią, inni nie. Tak czy inaczej, zapraszamy w fotograficzną podróż w przeszłość. Życie codzienne, radości i smutki, wielkie lokalne wydarzenia. I oczywiście kultowe obiekty, które już nie istnieją. Sprawcą tej podróży w czasie jest Jan Maziejuk, a w zasadzie jego unikatowe zdjęcia.

📢 Studniówka na Zielonych Wzgórzach. Sto dni do matury Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie bawią się na studniówce. - Na pewno będziemy wspominać te najlepsze i te na trudniejsze zajęcia szkole, puste zeszyty, a czasami i puste głowy, jedynki te niechciane i te nieuniknione - mówili uczniowie. 📢 Polowanie zbiorowe na białej stopie. Słupskie diany spotkały się po raz 15. Ceremoniał, integracja i królowe (ZDJĘCIA) Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Słupsku razem z Kołem Łowieckim "Bielsko" zorganizował jubileuszowe polowanie zbiorowe dian. Panie spotkały się w Niepoględziu. Panowie tylko asystowali.

📢 Żelki Cup w Główczycach. Rywalizowały dzieci z rocznika 2015 i młodsze (zdjęcia) W niedzielę, w hali sportowej w Główczycach, odbył się coroczny turniej piłki nożnej dla dzieci, Żelki Cup. Rywalizowały dzieci urodzone w 2015 roku i młodsze. Organizatorem imprezy była drużyna Żelek Żelkowo. 📢 Bal Seniora w Czarnej Dąbrówce. Tańce i zabawa (ZDJĘCIA) Bal Seniora w Czarnej Dąbrówce. Tańce i zabawa niemal do rana. 📢 Bytów 18 lat temu. Życie codzienne, polityka, imprezy, wydarzenia (ZDJĘCIA) Mamy dla was niecodzienną galerię. Zdjęcia z Bytowa wykonane przez nas w 2002 roku. Fotografie przedstawiają życie codziennie, wydarzenia, imprezy, itd. Jest także lokalne życie polityczne. Dzisiejsi polityczni wrogowie, wtedy serdecznie ściskali sobie dłonie. Polityka na zdjęciach jest jednak w zdecydowanej mniejszości. Na fotografiach są osoby bardzo rozpoznawalne, jak i tzw. zwykli ludzie. 18 lat temu wszyscy inaczej wyglądali, niż teraz. Można się uśmiechnąć. Miłego oglądania zdjęć. To nie ostatnia taka galeria.

📢 Studniówki 2020. Bal maturzystów I LO w Słupsku [zdjęcia] Studniówkowe szaleństwo trwa. Zobacz fotorelację ze studniówki I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Bal odbył się w słupskim Aureusie.

ZOBACZ KONIECZNIE Miejsca, które Google Maps przed nami ukrywa

Strefa Biznesu: Polska potrzebuje polityki migracyjnej