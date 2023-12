Prasówka 18.12.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowe zasady urlopów w 2024 roku. Zmiany w kodeksie pracy. Będzie więcej dni wolnych od pracy w 2024 roku? 17.12.2023”?

Prasówka 18.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nowe zasady urlopów w 2024 roku. Zmiany w kodeksie pracy. Będzie więcej dni wolnych od pracy w 2024 roku? 17.12.2023 Urlopy na nowych zasadach po zmianach w Kodeksie pracy. Dodatkowe dni wolne w pracy? W 2024 roku na 365 dni czeka nas 115 dni wolnych i 251 dni pracujących. Sprawdź, ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 Ekstraklasa koszykarzy. Ważna wygrana Czarnych ze Stelmetem Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 73:69. Była to szósta wygrana słupskich koszykarzy w rozgrywkach Orlen Basket Ligi. 📢 Zderzenie dwóch osobówek w Lubuczewie. Pięć osób zostało rannych Pięć osób, w tym dwuletnie dziecko, zostało poszkodowanych w wyniku wypadku, do którego doszło w niedzielę po południu w miejscowości Lubuczewo w powiecie słupskim. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe.

Prasówka 18.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak wyglądają najdroższe rasy psów. Za rasowego psa zapłacisz kilkadziesiąt tysięcy złotych. W te ceny naprawdę ciężko uwierzyć Zastanawiałeś się nad zakupem rasowego psa? Ceny najdroższych psów wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć cena psa znajdującego się na podium może zaskoczyć. W galerii przedstawiamy ceny najdroższych psów na Pomorzu. Wszystkie pochodzą z portalu OLX z ogłoszeń, które można znaleźć w województwie pomorskim.

📢 Tak wyglądała zima stulecia na Pomorzu! Zamarzający Bałtyk, oblodzone miasta. Kiedyś to były zimy! Zobacz archiwalne zdjęcia! Kiedyś to były zimy... Potężne mrozy oznaczały nie tylko bardziej lub mniej zjawiskowe widoki za naszymi oknami. Oznaczały także ograniczenie handlu oraz codziennej aktywności. Wiele lat temu zamarzający Bałtyk i rzeki stanowiły jednak często możliwość do ożywienia transportu. Wystarczały tylko koń i sanie, a te były znacznie szybsze i tańsze od statku. Z kolei w miastach cykl życia zmieniał się - główną rozrywką stawały się łyżwy i ich wszelkie adaptacje, zaś w XIX wieku popularne stały się narty i sanki rekreacyjne. 📢 NAJPIĘKNIEJSZE kobiet z Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej... Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze.

📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie. 📢 Niebezpieczne produkty w sklepach w grudniu 2023! Ostrzeżenia GIS. Towary spożywcze wycofane ze sprzedaży. To zniknęło z półek W grudniu 2023 r. GIS wycofał ze sklepów część produktów, bo były niebezpieczne dla zdrowia. Lista podejrzanych artykułów uaktualniana jest na bieżąco, więc warto codziennie śledzić alerty Głównego Inspektora Sanitarnego. Zanim pójdziesz na zakupy, sprawdź jakich towarów nie kupować w popularnych marketach. Zobacz też w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Przedmioty z czarnej listy GIS musisz zwrócić do sklepu, albo je wyrzucić.

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu! Sprawdź listę sprzętów, które masz w domu. Są podłączone? Wyciągnij wtyczkę z gniazdka Te urządzenia zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta. 📢 Uczniowie naprawdę to napisali! To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 Oto opuszczone budynki na Pomorzu. Zobacz "polski Hogwart". Masz odwagę wejść? Zamek w Łapalicach i inne miejsca Pomorza. Urbex Pomorze Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu. 📢 Słupscy uczniowie spisali się na medal. Czytniki i tablety trafiły do ich szkół [ZDJĘCIA] Do pięciu słupskich szkół podstawowych trafiły czytniki i tablety w ramach programu realizowanego przez Amazon i Związek Cyfrowa Polska. Słupscy uczniowie sprawdzili się w teście kompetencji cyfrowych i wypadli znakomicie na tle rówieśników z całej Polski.

📢 Kaszubskie bombki robią furorę. Ręcznie malowane przez artystów są unikatowe Szklane, ręcznie malowane bombki z Kaszub sprawiają, że choinka nimi przyozdobiona staje się prawdziwym unikatem. Każda z tych ozdób tworzona przez lokalnych artystów jest niepowtarzalna. Bożonarodzeniowe drzewko z kaszubskimi motywami to hit świąt! 📢 Pół tysiąca dziadków i ona, Aldona Dziadek do orzechów straszył małą Aldonę w dzieciństwie. Wzięła odwet - zamiast się go bać, zaprzyjaźniła się z całą jego rodziną. I aż ponad 500 jej członków zaprosiła do swego domu. 📢 Maszyny rolnicze po renowacji wróciły do muzeum w Swołowie [zdjęcia] Do Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie (gmina Słupsk) po konserwacji wróciło 20 maszyn rolniczych. Są to urządzenia zarówno do pracy w polu, jak i maszyny młócące, czy też maszyny do przygotowywania paszy dla zwierząt.

📢 Wypadek koło Motarzyna. Poszkodowany kierowca trafił do szpitala [ZDJĘCIA] W sobotę wieczorem doszło do poważnego wypadku koło Motarzyna (gmina Dębnica Kaszubska). Poszkodowany kierowca został odwieziony do szpitala. 📢 17 grudnia 1970 r. w Gdyni otwarto ogień do stoczniowców, którzy przyszli do pracy. Zgięło 16 bezbronnych ludzi 17 grudnia 1970 roku około godz. 6:00 w okolicach przystanku kolejowego Gdynia Stocznia, wojsko i milicja otworzyły ogień do zdążających do zakładu pracy stoczniowców. Posłuchali oni wicepremiera PRL Stanisława Kociołka, który apelował, aby wrócić do pracy. Zastrzelono wówczas 16 bezbronnych osób. 📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 17.12.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku!

📢 Tanie mieszkania i domy od komornika w Zachodniopomorskiem. Sprawdź najnowsze licytacje komornicze [ZDJĘCIA] 17.12.2023 Tanie domy i mieszkania w Koszalinie i regionie. Najnowsze ogłoszenia licytacji domów od komornika. Domy nawet za pół ceny. Sprawdź, jakie są oferty. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Sprawdź oferty od komornika. Zobacz domy, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem. 📢 Czarni kończą domowy maraton, nowy koszykarz na pokładzie! Niedzielny pojedynek z drużyną z Zielonej Góry - będzie czwartym kolejnym meczem Grupy Sierleccy Czarnych w roli gospodarza. Wynik tego spotkania będzie niezwykle ważny, a słupska ekipa przystąpi do niego z nowym zawodnikiem. 📢 Grudzień 1970. Dziś rocznica Czarnego Czwartku. Szczecińska rewolucja dzień po dniu. Zapis wydarzeń Skończyły się już lata 60. Lata - jak chciała władza i część społeczeństwa - małej stabilizacji. I to skończyły się nieco wcześniej niż z końcem dekady, Dokładnie dwa lata wcześniej, bo w marcu 1968 roku.

📢 Już w tę niedzielę, 17 grudnia, w Białym Spichlerzu premiera filmu o Janie Maziejuku W niedzielę, 17 grudnia, o godzinie 12 w Białym Spichlerzu przy ul. Szarych Szeregów odbędzie się promocja filmu dokumentalnego "Pan Janek - fotoreporter" - o słupskim fotoreporterze. Wstęp wolny. 📢 Zachwycająca iluminacja w Damnicy. Tysiące świateł przyciąga widzów [ZDJĘCIA] W świątecznym okresie kilka tysięcy lampek rozbłysło na posesji pana Kazimierza Michonia z Damnicy. To już rodzinna tradycja, która jest kultywowana każdego roku. Uroczyste odpalenie światełek nastąpiło punktualnie o godzinie 17:00, a na to wydarzenie czekało kilkadziesiąt osób, nie tylko z Damnicy. Na miejscu nie mogło zabraknąć Mikołaja, smakołyków i wspólnego śpiewania kolęd. Efekt zapiera dech w piersiach!

📢 I Marsz Świątecznych Sweterków przeszedł ulicami Słupska. Za rok też będzie Może nie był liczny, ale sweterki były śliczne. Chociaż nazywane są brzydkimi, to w Słupsku świąteczne swetry z reniferami i choinkami doczekały się swojego marszu.

📢 Kronika tygodnia „Głosu Pomorza”. Sprawdź, co ważnego wydarzyło się w regionie słupskim Mijający tydzień (9-15 grudnia) obfitował w wiele ważnych wydarzeń. Zdolność operacyjną osiągnęła tarcza antyrakietowa w Redzikowie, zaprezentowano pomysł na rewolucyjną inwestycję w centrum Słupska, a patronem szkoły w Kołczygłowach został Czesław Lang. Co jeszcze się działo? 📢 Julia Wieniawa - aktorka i piosenkarka. Tak zmieniała się młoda i utalentowana artystka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia! 📢 Colin Burgess nie żyje. Perkusista AC/DC miał 77 lat Colin Burgess nie żyje. Pierwszy perkusista AC/DC zmarł w wieku 77 lat. Legendarny zespół wydał oświadczenie, w którym pożegnał muzyka.

📢 Szlachetna Paczka zmienia życie tysięcy ludzi. Trwa Weekend Cudów Gdy przed świętami najbardziej potrzebujący liczą każdy grosz, tysiące darczyńców z całej Polski przygotowuje dla nich prezenty. Takie, które potrafią odmienić życie. 📢 Dachowanie na ul. Grunwaldzkiej w Słupsku. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia Do groźnego zdarzenia na ul. Grunwaldzkiej w Słupsku doszło w piątek około godz. 17. Dachował opel, ale policjanci, którzy przyjechali na miejsce zastali jedynie pusty pojazd.

📢 Zaczarowany Świąteczny Dom w Damnicy. Dziś uruchomienie iluminacji W świątecznym okresie kilka tysięcy lampek rozbłyśnie na posesji pana Kazimierza Michonia z Damnicy. W sobotę uruchomienie iluminacji. 📢 Choinki za odpady w słupskim PSZOK-u. Ogromna kolejka po świąteczne drzewka! [ZDJĘCIA] Jak co roku, słupski ratusz wspólnie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej zorganizował świąteczną akcję ekologiczną. Mieszkańcy mogli odebrać w PSZOK-u choinki w zamian za makulaturę czy elektrośmieci. Zainteresowanie mieszkańców było ogromne!

📢 Wiemy jaka będzie pogoda w Święta Bożego Narodzenia. Synoptyk mówi o anomaliach Białe święta to marzenie wielu Polaków. Kto by nie chciał lekkiego śniegu w świąteczny czas... Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podała wstępne prognozy. Jakich warunków atmosferycznych możemy spodziewać się w Wigilię oraz w dwa dni Świąt Bożego Narodzenia?

📢 To była gorąca jesień w "Prywatce. Najnowsza galerią pięknych i uśmiechniętych imprezowiczek Koszaliński klub Prywatka to jedno z najpopularniejszych imprezowych miejsc na mapie miasta. Co weekend bawią się tutaj mieszkańcy Koszalina i okolic. Postanowiliśmy przypomnieć wybrane zdjęcia z dyskotek, które odbyły się tutaj tej jesieni. Sprawdźcie fotki prywatkowych imprezowiczek! 📢 Dlaczego Malwina musiała zginąć? Czy Jakub wstydził się związku z nią? U dwóch rodzin z Morynia na Wigili nie będzie wszystkich dzieci. Rodzice Malwiny pójdą na grób córki, która padła ofiarą brutalnego zabójstwa. Wolne miejsce przy stole będzie też w rodzinie Jakuba. 20-latek oskarżony o tę zbrodnię święta spędzi w areszcie. A dwa dni po Bożym Narodzeniu sąd wyda na niego wyrok.

📢 131 milionów złotych na transport publiczny w regionie słupskim. Przewozy autobusowe z wielkim dofinansowaniem Powiat słupski otrzymał dofinansowanie w kwocie 131 mln złotych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Rekordowa dotacja umożliwi m.in. rozwój siatki połączeń PKS Słupsk. 📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 Zderzenie trzech aut na skrzyżowaniu ulic Kołłątaja i Tuwima w Słupsku. Ucierpiał radiowóz [ZDJĘCIA] Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło dziś, około godziny 15, na skrzyżowaniu ulic Tuwima i Kołłątaja w Słupsku. W kolizji trzech aut ucierpiał radiowóz, który jechał na sygnale. Nikomu nic się nie stało.

📢 Pedofil ze Słupska prawomocnie skazany. 9 lat więzienia, ale i dożywotni zakaz pracy z dziećmi Sąd Okręgowy w Słupsku prawomocnie rozstrzygnął sprawę 47-letniego pedofila Krzysztofa R., ratownika medycznego i rehabilitanta dzieci. Wyrok - 9 lat, ale też uniewinnienie od zgwałcenia. I dożywotni zakaz pracy z dziećmi. Czy sprawa trafi do Sądu Najwyższego? W czwartek uzasadnienie wyroku zostanie wysłane do stron procesu. 📢 Urokliwa Dolina Huczka z zamkiem wodnym. Spacer w sercu parku krajobrazowego Polecamy. Atrakcyjny zimowy spacer w urokliwym sercu Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Na trasie godzinnego spaceru: zabytkowa elektrownia w Gałąźni Małej, zamek wodny oraz leśny rezerwat Dolina Huczka z drewnianymi mostkami i schodami. 📢 Sroga zima w Ustce. 50 lat temu brzeg był skuty lodem [ZDJĘCIA] Dokładnie było to 5 lutego 1972 roku, kiedy jako osobnik spragniony urokliwych obrazów zimy skierowałem obiektyw aparatu fotograficznego na Ustkę.

📢 Paznokcie z brokatem czerwone, a może czarne? Brokat z każdym kolorem wygląda świetnie. Zobacz garść inspiracji na manicure na święta Jak się robi brokat na paznokciach. Opcji jest kilka. Bez względu na to, czy wybierzesz lakier z brokatem, pyłek, czy drobinki brokatowe ten manicure jest zjawiskowy. Świetnie będzie pasował do świątecznych, sylwestrowych, ale także i codziennych stylizacji.

📢 Duże zmiany dla wszystkich kierowców w 2024 roku. Przed nami kolejna rewolucja w przepisach. Tak prezentuje się lista kluczowych zmian Konfiskata aut, nowe paliwo na stacjach czy obowiązek rejestracji pojazdów to tylko niektóre nowości dla kierowców, które zaczną obowiązywać od 2024 roku. Na ulicach zobaczymy również samochody z pomarańczowymi tablicami, a w niektórych miastach stworzone zostaną strefy czystego transportu. Sprawdź, jakie zmiany dotkną kierowców w 2024 roku.

📢 Świąteczny Bazarek Natury w Krępie Słupskiej już w tę sobotę, 16 grudnia Specjalna, świąteczna edycja Bazarku Natury odbędzie się już 16 grudnia w godzinach 14-18 w Krępie Słupskiej. - To wyjątkowe wydarzenie zapewni niepowtarzalną okazję do skompletowania zdrowych i sezonowych produktów, idealnych na świąteczny stół. Bazarek uzupełni kiermasz rękodzieła, rodzinne warsztaty tworzenia ozdób choinkowych oraz wspólne kolędowanie. Wstęp jest bezpłatny! - zapowiadają organizatorzy. 📢 W Słupsku rozpoczęły się testy systemu biletowego FALA. To nowość dla pasażerów komunikacji miejskiej Pasażerowie komunikacji miejskiej w Słupsku mogą już testować wdrażany na całym Pomorzu system biletów elektronicznych FALA. W pierwszej kolejności udostępniono możliwość zakupu biletów okresowych. I to w atrakcyjnej cenie. 📢 Eksperci wybrali 11 najlepszych miejsc w Europie na wakacje i urlopy w 2024 r. Nieoczywiste miasta, śliczne zakątki i nowe atrakcje Zespół ekspertów stworzył listę najlepszych miejsc w Europie na podróżowanie w nadchodzącym 2024 r. Zestawienie ma sporo zaskoczeń: nie ma Paryża ani Barcelony, są za to inne miasta i regiony w sam raz na wypoczynek w słońcu, przygody na łonie natury i wielkomiejską zabawę. Sprawdźcie, gdzie najbardziej warto zaplanować urlopy i wakacje w Europie w 2024 r.

📢 Złote Gody w Damnicy. Medale dla jubilatów od Prezydenta RP W Urzędzie Gminy w Damnicy odbyła się uroczystość przyznania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Udekorowano dziesięć par małżeńskich. 📢 Nowy pomysł na Stary Rynek w Słupsku. Budynek po kinie Milenium ma przejść do historii [ZDJĘCIA] 14 grudnia na specjalnym spotkaniu w słupskim ratuszu został zaprezentowany pomysł prywatnego inwestora na przebudowę kwartału zajmowanego przez obiekt po kinie Milenium. W jego miejscu powstać ma kompleks budynków usługowych wraz z podziemnym parkingiem. 📢 Wojskowe prezenty w sklepie AMW. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje zestawy świąteczne, a w nich rękawiczki, swetry, torby! Chcesz sprawić bliskim oryginalną niespodziankę pod choinkę? Doskonale trafiłeś! Agencja Mienia Wojskowego oferuje unikalne zestawy świąteczne, które z pewnością wzbudzą zainteresowanie. Nasz świąteczny pakiet to autentyczny sznyt wojskowy, który z pewnością przyciągnie uwagę. Zestaw obejmuje praktyczną torbę na wyposażenie z solidnymi szelkami, ciepły wełniany sweter oraz stylową szalokominiarkę w odcieniu khaki. Do tego dodajemy eleganckie, czarne rękawiczki, tworząc kompletną ofertę. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzisz, ale przede wszystkim zyskasz bezcenny czas. Nasze prezenty trafią pod choinkę punktualnie, sprawiając, że świąteczne przygotowania staną się jeszcze przyjemniejsze. ZAMÓW już dziś i ciesz się spokojem w okresie świątecznym – z Agencją Mienia Wojskowego podarujesz wyjątkową radość!

📢 Wigilia emerytów i rencistów ZNP w Słupsku. Był opłatek, kolędy, wieczerza wigilijna Tradycyjnie już w Twisterze, przy suto zastawionym olbrzymim stole, na wieczerzy wigilijnej spotkali się członkowie Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego. Sekcję tworzą byli pracownicy słupskich placówek oświatowych. Jej przewodniczącą w kadencji 2019-2024 jest Gabriela Polkowska.

📢 Komandor Ronel C. Reyes nowym dowódcą Naval Support Facility w Redzikowie W środę, 13 grudnia, w Jednostce Wsparcia Marynarki Wojennej w Redzikowie odbyła się uroczystość przekazania dowództwa. Obowiązki od dotychczasowego dowódcy komandora Johna R. Bartaka przejął komandor Ronel C. Reyes. 📢 Bytowskie Amazonki: Kobiety! Badajcie się! Z nowotworem można wygrać (WIDEO) Bytowskie Amazonki spotkały się na spotkaniu wigilijnym, aby podsumować miniony rok. Snuły też plany na przyszłość. To już pewne, w Bytowie odbędzie się Marsz Różowej Wstążeczki.

📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Gigantyczny sukces Polski – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu, w tym zwycięzca Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w grudniu. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? [14.12.2023] Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 13.12.2023 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać!

📢 Szkoła w Bierkowie w akcji „Z Energą na Księżyc” [zdjęcia] Uczniowie Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Bierkowie uczestniczyli w ekologicznym projekcie „Z Energą na Księżyc”. Jej celem jest zwrócenie uwagi uczniów i mieszkańców regionu na problem spalania śmieci w piecach i wpływu zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie i środowisko, a także konieczność segregacji odpadów. 📢 Stan wojenny w Słupsku. Zobacz unikatowe zdjęcia sprzed 42 lat Z okazji 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego publikujemy unikalne zdjęcia pokazujące ulice Słupska i życie mieszkańców w tamtym okresie.

📢 Ogólnopolska Karta Seniora 2024. Oto lista miejsc, w których możesz liczyć na zniżki. Sprawdź, gdzie zaoszczędzisz sporo pieniędzy! 10.12.23 Ogólnopolska Karta Seniora. Oto lista miejsc, w których na zniżki może liczyć osoba posiadająca taką kartę. Każdy senior, który ukończył 60 lat, może wyrobić taki dokument. Karta upoważnia do ulg, w wielu punktach na terenie całej Polski. Jakie zniżki przysługują posiadaczowi Ogólnopolskiej Karty Seniora? Gdzie można skorzystać z takiej karty? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami !

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 10.12.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo ! 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane!- 10.12.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto zarobki w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! 10.12.2023 Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 10.12.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 10.12.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 10.12.2023 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 10.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Przysięga żołnierzy w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce [ZDJĘCIA] W sobotę w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce przysięgę złożyli żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Do przysięgi stanęło 94 nowych ochotników.

📢 Ustecki PSZOK znowu pełen elektrośmieci, a ustczanie nagrodzeni choinkami Ustecki Zakład Gospodarki Komunalnej nieustannie zachęca ustczan do segregacji odpadów i pozbywania się starych i zużytych elektrośmieci. Podczas sobotniej akcji mieszkańcy Ustki w zamian za sprzęt i przeterminowane leki dostali choinkę. 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Wsie na dnie jeziora. Pochłonęła je woda. Zniknęły domy i pensjonaty. Tylko część obiektów uratowano W Pieninach przed laty zatopiono wsie, podobnie jak i w Bieszczadach. W obu regionach kilka miejscowości zniknęło pod wodą w związku z budową dużych zapór z jeziorami-zbiornikami wodnymi. W Pieninach chodzi o Jezioro Czorsztyńskie. Na jego dnie znalazły się Stare Maniowy, Kluszkowce i część starego Czorsztyna. Zbiornik w Czorsztynie napełniono wodą w 1997 r. 📢 Świąteczne iluminacje w Słupsku już świecą! Działa też koło widokowe [ZDJĘCIA, WIDEO] Punktualnie o godz. 17. w Słupsku zostały uruchomione świąteczne iluminacje. Ruszyło też koło widokowe, które stanęło przed miejskim ratuszem.

📢 BursztynCup 2023 w Jezierzycach. Grały zespoły juniorskie z całego regionu słupskiego (zdjęcia) Przez cały weekend w hali w Jezierzycach rywalizowało kilkanaście zespołów z całego regionu słupskiego. Najpierw, w sobotę swoje mecze rozgrywały dzieci z rocznika 2013 i młodsze a następnie 2015 i młodsze. W niedzielę zaś na boiska wybiegli piłkarze urodzeni w roku 2016 i młodsze.

📢 Koniec z 500 plus na każde dziecko. Pieniądze będą przelewane tylko do końca 2023 roku. Co dalej ze wsparciem rodzin? 26.11.2023 To już pewne. Koniec 500 plus na każde dziecko. 800 plus zastąpi program Rodzina 500 plus, to już pewne. Wiemy kto i na jakich zasadach otrzyma dodatkowe 800 zł co miesiąc na wychowanie dziecka. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ogłosił podczas swojej konwencji programowej waloryzację programu 500 plus. Według informacji rządowych od nowego roku polskie rodziny otrzymają nie po 500 a po 800 zł plus na każde dziecko. Jakie są zasady i kto dostanie pieniądze na dzieci? Sprawdziliśmy. 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 24.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 17.11.2023 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Jak to z dworcami i koleją w Słupsku bywało [zdjęcia] W Słupsku rozpoczęto prace związane z budową nowego dworca kolejowego. Ale najpierw zostanie wyburzony ten dotychczasowy. Nowy dworzec ma być ukończony do 2026 roku. Przypominamy, ile już dworców Słupsk miał do tej pory i jakie były dzieje kolei w mieście.

📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023 Głosowanie trwa! Finał powiatowy coraz bliżej. Oddaj swój głos na najlepszych sportowców, trenerów i drużyny Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane w regionie słupskim. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego. 📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 Śmiertelny wypadek na drodze pomiędzy Lubuczewem i Siemianicami. Nie żyje motocyklista Śmiertelny wypadek w regionie słupskim. 27-letni kierujący motocyklem stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. W wyniku poniesionych obrażeń zmarł. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Te przedmioty z PRL są warte fortunę. W tamtych czasach miał je każdy, a dziś są warte tysiące złotych. Masz je w domu? Oto sprzęty elektroniczne i drobne AGD rodem z PRL. Moda na styl vintage powróciła i wiele osób znów po nie sięga. Zdarza się, że te kultowe przedmioty kosztują teraz krocie. Dawne elektroniczne urządzenia codziennego użytku z lat 70. i 80. są teraz bardzo popularne i poszukiwane przez właścicieli muzeum i kolekcjonerów. Na aukcjach, niektóre z nich kosztują tysiące złotych. Zobacz koniecznie, czy masz w domu te drogocenne przedmioty rodem z PRL-u! Sprawdź! 📢 Rulony pełne starych cennych monet. Dzieci podzieliły skarb między siebie [ZDJĘCIA] To było kilkaset srebrnych monet. W 1966 roku chłopcy grający w piłkę w Białym Borze znaleźli prawdziwy skarb. Na stałe znajduje się on w słupskim muzeum. Część monet prezentowana jest obecnie w muzeum w Człuchowie. Oto historia skarbu.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Studniówki 2023. Uczniowie I LO bawili się w Aureusie [ZDJĘCIA] Tak bawili się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku na studniówce.

📢 W sercu coś kłuje, a w oku kręci się łza. Chorzy z ZOL już w świątecznym nastroju U podopiecznych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bytowie święta już trwają. Seniorów i schorowanych odwiedzają uczniowie bytowskich szkół. - Będziemy też mieli swoją, dużą, rodzinną Wigilię - mówi Marzena Stępień, szefowa ZOL. - Stół będzie się uginał od wigilijnych potraw.

📢 Wigilia dla Seniorów w gminie Słupsk. W spotkaniu udział wzięło 1700 osób (zdjęcia) Wzorem lat ubiegłych gmina Słupsk zorganizowała w miniony weekend Wigilie Seniorów. W dwóch spotkaniach w Jezierzycach wzięło udział około 1700 osób. Nie zabrakło oczywiście dzielenia się opłatkiem i składania życzeń, wspólnego kolędowania, tradycyjnych potraw oraz bożonarodzeniowych spektakli. 📢 Świąteczna iluminacja w Damnicy koło Słupska. Tysiące światełek przyciągają mieszkańców i turystów [ZDJĘCIA] W świątecznym okresie kilka tysięcy lampek rozbłysło na posesji pana Kazimierza Michonia z Damnicy. To już rodzinna tradycja, która jest kultywowana każdego roku. Uroczyste odpalenie światełek nastąpiło punktualnie o godzinie 16:00, a na to wydarzenie czekało kilkadziesiąt osób, nie tylko z Damnicy. Na miejscu nie mogło zabraknąć Mikołaja, pączków i wspólnego śpiewania kolęd. Efekt zapiera dech w piersiach!

📢 Stolon – Jantar mocny ziemniakami. Jak w Słupsku przetrwała ponad 100-letnia krochmalnia i płatkarnia Pozostaje wprawdzie niedużym, ale liczącym się w kraju i za granicą producentem wyrobów spożywczych, których podstawowym surowcem były i są polskie ziemniaki. Od ponad 100 lat funkcjonuje w tej samej ceglanej zabudowie, charakterystycznej na pograniczu przedwojennego śródmieścia i powojennej dzielnicy Zatorze. Stanowi to pewien znak rozpoznawczy Słupska, dymiąc kominami przyjemnie na biało, a nie brzydko i na czarno jak dawniej.

📢 Międzyzakładowy Konkurs Fryzjerstwa Uczniów Rzemiosła w Miastku w 2014 (ZDJĘCIA) Prezentujemy kolejną fotogalerię z konkursu fryzjerskiego w Miastku. Tym razem z lutego 2014 r. W konkursie rywalizowało ponad 30 młodych adeptów fryzjerstwa. Poszczególne "konkurencje" to: strzyżenie - fryzura męska klasyczna, modelowanie tej fryzury, wyciskanie fal, fryzura dzienna konsumencka, fryzura wieczorowa.

📢 Wypadek na drodze ze Swochowa do Bukówki (zdjęcia) Wypadek na drodze ze Swochowa do Bukówki. Dzisiaj (czwartek 12.03) przed godz. 18., kierujący osobowym Oplem Insignia zjechał na pobocze drogi i uderzył w drzewo. Kilkanaście minut trwało uwalnianie przez strażaków zakleszczonego kierowcy z samochodu. Kierowca został odwieziony do szpitala. 📢 Druga strona krat. Zobacz, jak wygląda Areszt Śledczy w Słupsku [zdjęcia, wideo] Kilka pięter, kraty i zasieki na murze okalającym spacerniak. Na rogach wieżyczki strażnicze, broń i drzwi na klucz lub elektromagnes. Areszt Śledczy w Słupsku może pomieścić nawet 201 osadzonych. 📢 Święta Bożego Narodzenia 2017. Najlepsze okazje na święta [gazetka Lidl, Auchan, Biedronka, Tesco...] Coraz bliżej święta. Jeszcze tylko kilka dni dzieli nas od wigilijnej kolacji i świątecznych spotkań z rodziną. Te kilka dni to najgorętszy czas przygotowań. Ostatni moment na kupienie wszystkiego, co niezbędne do przygotowania barszczu, uszek i innych świątecznych rarytasów. Gdzie na święta znajdziecie najlepsze okazje i promocje? Sprawdź gazetki przygotowane przez sklepy BIEDRONKA, TESCO, AUCHAN, LIDL, CARREFOUR, NETTO, E.LECLERC, ALDI. Może znajdziesz coś ciekawego dla siebie.

