Prasówka 19.01.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

📢 Zmiany w 500 plus dla seniorów. Wzrośnie próg, będzie więcej uprawnionych. Odpowiadamy na najważniejsze pytania – W związku z waloryzacją rent i emerytur od 1 marca wzrośnie próg uprawniający do świadczenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – przekazał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Maksymalna kwota świadczenia pozostanie bez zmian – 500 zł netto. 📢 Wraca temat Lasów Państwowych na Pomorzu. Bartłomiej Obajtek zapowiada złożenie doniesienia do prokuratury na Minister Klimatu i Środowiska Były już dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Bartłomiej Obajtek w przyszłym tygodniu zamierza złożyć zawiadomienie do prokuratury na Minister Klimatu i Środowiska Paulinę Henning-Kloskę, dowiedział się "Dziennik Bałtycki". 📢 Ile kosztuje odśnieżanie? Gmina Bytów wydała fortunę (WIDEO) Gmina Bytów tylko w ciągu jednego dnia wydała 100 tysiące złotych na odśnieżanie dróg. - Firma obsługuje nie tylko gminę Bytów, ale też 15 okolicznych sołectw. Łącznie to około 123 kilometrów dróg. - To nie jest tania usługa - podkreśla burmistrz Sylka Bytowa. - Odśnieżanie ulic jest dosyć kosztowne. Dlatego będziemy też liczyć i przyglądać się, czy czasem w sposób nieuzasadniony są wzywane piaskarki.

📢 Ile wyniosą raty w programie Mieszkanie na start? Sprawdź wyliczenia dopłat i zasady ich przyznania Limity dochodów, wieku i kwot kredytu to szczegóły, które ujawnia minister rozwoju i technologii. W programie Mieszkanie na start istotne będą także kwoty dopłat do rat kredytów. O ile niższe będą raty w Mieszkaniu na start i bez niego? Ile można oszczędzić przez 10 lat dopłat? Wiemy, kiedy projekt ma wejść w życie i jakie ograniczenia będzie przewidywał. Nie wszyscy dostaną kredyt 0 procent. 📢 Jak wygląda kurs podstawowy w szkole policji? Trudno go zaliczyć? Odpowiadamy (WIDEO) Jak wygląda kurs podstawowy w szkole policji? Trudno go zaliczyć? To pytanie zadają sobie wszyscy, którzy marzą o pracy w policji. W internecie można znaleźć bardziej lub mniej sprawdzone informacje na ten temat. Chcesz się przekonać, jak jest naprawdę? Zapraszamy w takim razie do obejrzenia najnowszego filmu, który powstał przy współudziale Szkoły Policji w Słupsku.

📢 Podejrzany o zabójstwo w Kiełpinie był niepoczytalny? „Na pewno będzie tutaj powołany biegły” Tomasz K., podejrzany o zabójstwo swojej żony w Kiełpinie, mógł być w chwili zbrodni niepoczytalny. O takim prawdopodobieństwie wspomina obrońca mężczyzny. Prokuratura na ten moment weryfikuje wszystkie informacje i zbiera odpowiednie dokumenty. Konieczne będzie również powołanie biegłego. 📢 Mężczyzna podtruty czadem. Czujka dymu oraz natychmiastowa reakcja strażaków uratowała dom W Zagonach w gminie Tuchomie wybuchł pożar. Jedna osoba potrzebowała pomocy lekarskiej. Tylko dzięki szybkiej reakcji strażaków i zamontowanej czujce udało się uratować dom. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami. Mają cudowny charakter [LISTA] 18.01.2024 Poszukujesz idealnego faceta na całe życie? Te osoby są najlepszymi mężami. Ci mężczyźni to partnerzy na całe życie, na których się nie zawiedziesz i będą z Tobą do grobowej deski. Jeśli ciągle się zastanawiasz w sprawie wyboru partnera, zobacz listę. Może okaże się niezbędna!

📢 Oto "polski Hogwart", czyli ouszczone budynki na Pomorzu. Masz odwagę wejść? Zamek w Łapalicach i inne miejsca. Urbex Pomorze Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu. 📢 Aleksandra Woźniak – sympatyczna Kasia z „13 posterunku” porzuciła aktorstwo. Zobacz, jak dzisiaj wygląda i czym się zajmuje „13 posterunek” to serial, który rozśmieszał do łez wielu Polaków. To właśnie dzięki niemu popularność zyskała Aleksandra Woźniak, która dzisiaj świętuje urodziny. Co dzisiaj robi ta przesympatyczna blondynka i jak wygląda? Koniecznie zobacz.

📢 Stocznie w Ustce. Pierwsza i jedyna monografia. Spotkanie z autorami Biblioteka Miejska w Ustce zaprasza na spotkanie z Władysławem Golińskim i Zbigniewem Miecznikowskim - autorami monografii Stoczni Ustka, której pierwszy tom niedawno został wydany drukiem. To pierwsza tak ogromna praca na temat największej w przeszłości usteckiej firmy, z którą związanych było wiele usteckich rodzin. Już dzisiaj, w czwartek 18 stycznia. 📢 Sprawa zabójcy Prezydenta wraca na wokandę. Rusza proces apelacyjny Wilmonta 13 stycznia 2019 roku, podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Paweł Adamowicz został zaatakowany przez napastnika, który wtargnął na scenę na Targu Węglowym w Gdańsku. Stefan Wilmont kilkukrotnie ugodził nożem prezydenta Pawła Adamowicza. 25 rozpraw, blisko setka przesłuchanych świadków, 52 tomy akt. Proces Stefana Wilmonta oskarżonego o zabójstwo Pawła Adamowicza trwał niemal dokładnie rok i budził wielkie emocje zarówno w Gdańsku, jak i całej Polsce. Teraz sprawa zakończona nieprawomocnym wyrokiem dożywocia dla Wilmonta wraca w wyższej instancji. Apelację złożyła obrona skazanego.

📢 Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Słupska. Gdzie i jak skorzystać z pomocy? W Słupsku przez kolejny rok działać będą punkty wspierające mieszkańców w zakresie prawa. Z ich oferty skorzystać mogą ci, których nie stać na odpłatną pomoc. 📢 Zbliża się 32. Finał WOŚP! Jakie atrakcje przygotowano dla mieszkańców Słupska i Kobylnicy? Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaplanowano na 28 stycznia (niedziela). Wspólny sztab WOŚP ze Słupska i Kobylnicy przygotował z okazji zbiórki sporo atrakcji dla mieszkańców. 📢 Zabójstwo w Główczycach. Podejrzany - były mąż ofiary został aresztowany w szpitalu Sebastian Z. z Ustki jest podejrzany o zamordowanie byłej żony. Do tragedii doszło w niedzielę Główczycach. Zatrzymany mężczyzna trafił na oddział chirurgii słupskiego szpitala z obrażeniami, które najprawdopodobniej sam sobie zadał. W środę w szpitalu sąd aresztował go na trzy miesiące.

📢 Studniówka Liceum im. W. Sierpińskiego w Słupsku [ZDJĘCIA] W Liceum Ogólnokształcącym im. Wacława Sierpińskiego bal studniówkowy połączony z połowinkami klasy młodszej odbył się w "Starej Pralni" w Słupsku. 📢 Elektrownia jądrowa jednak w Żarnowcu? Wojewoda pomorska rozważa zmianę lokalizacji Elektrownia jądrowa na Pomorzu wcale nie będzie budowana w Lubiatowie-Kopalinie w gminie Choczewo? Rozważenie zmiany lokalizacji zapowiedziała nowa wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz. W tej decyzji wspiera ją wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna. Powodów jest kilka. Najważniejszy to degradacja środowiska naturalnego. 📢 Cztery aresztowania za bójkę z maczetami i siekierą w centrum Słupska Sąd Rejonowy w Słupsku aresztował na dwa miesiące czterech mężczyzn podejrzanych o udział w bójce oraz pobicie niebezpiecznymi przedmiotami, do których doszło 3 stycznia na ulicy Filmowej w Słupsku. Dodatkowo prokuratura zarzuca aresztowanym działanie chuligańskie.

📢 Żarnowiec. Elektrownia jądrowa. Jak wygląda aktualnie? Minęło 40 lat od rozpoczęcia porzuconej inwestycji. Zdjęcia Od rozpoczęcia budowy, która miała się stać pierwszą polską elektrownią jądrową, mijają właśnie 4 dekady. Po 8 latach prac marzenia o krajowej energetyce atomowej zostały pogrzebane. 17 grudnia 1990 roku rząd Tadeusza Mazowieckiego pod presją protestów społecznych i w realiach wychodzenia z ciężkiego kryzysu gospodarczego podjął uchwałę o postawieniu inwestycji w stan likwidacji. W ten sposób przedsiębiorstwo „Elektrownia Jądrowa Żarnowiec w budowie” na pewien czas przybrało absurdalną nazwę „Elektrownia Jądrowa Żarnowiec w budowie w likwidacji”, a na setkach hektarów wysiedlonej i zlikwidowanej wsi Kartoszyno nad Jeziorem Żarnowieckim dotąd straszą porzucone obiekty niedokończonej „atomówki”. 📢 Wózkiem widłowym przeparkował pojazd innego kierowcy! Grozi mu 5 lat więzienia Nie spodobało mu się, w jaki sposób kierowca zaparkował samochód przed jego hurtownią, więc postanowił, że sam go przestawi. Nie miał jednak kluczyków więc… posłużył się wózkiem widłowym. Do zaskakującej sytuacji doszło w Miastku.

📢 Tak mieszka Maciej Zakościelny. Zajrzyj do domu aktorka. Zobacz, jak żyje na co dzień w najmodniejszej dzielnicy stolicy Maciej Zakościelny uwielbia mieszkania w kamienicznym stylu, dlatego kilka lat temu zamieszkał z rodziną w domu z duszą w modnej dzielnicy. Wnętrza są urządzone z pomysłem i stanowią idealne gniazdko dla czteroosobowej rodziny. Niestety media donoszą, że Maciej Zakościelny rozstał się ze swoją żoną – Pauliną Wyką, z którą ma dwóch synów. Zobaczmy, jak mieszka popularny aktor i muzyk, który prawdopodobnie znowu jest do wzięcia. 📢 Najwyżej oceniane lokale gastronomiczne w Słupsku według Google. Gdzie warto zjeść w Słupsku? Która restauracja w Słupsku cieszy się najlepszymi opiniami konsumentów? Jaką restaurację wybrać? Kuchnia włoska, polska, hiszpańska a może hinduska lub tajska? Oto ranking najlepiej ocenianych restauracji w Słupsku według ocen w Google Maps.

📢 Wojsko sprzedaje terenówki, ciężarówki, łodzie i samoloty. Jak kupić czołg albo transporter opancerzony? Zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe dzięki Agencji Mienia Wojskowego, która przeprowadza wyprzedaż pojazdów opancerzonych, łodzi, a nawet samolotów. Oto, jakie militarne wyposażenie można nabyć od polskiej armii, oraz jakie warunki trzeba spełnić przed finalizacją zakupu.

📢 Słupska młodzież stworzyła film. Spot społeczny porusza problem uzależnień „ROBIMY FILM: przeciwdziałanie uzależnieniom” to najnowszy projekt Stowarzyszenia KREOBRAŹNIA, w trakcie którego grupa 12 osób, w tym 10 nastolatków, stworzyła spot społeczny. Młodzież miała okazję zdobyć cenną wiedzę – nie tylko reżyserską, ale też społeczną. 📢 Pod Osowem w gminie Kępice od ponad roku nie działa nowe oświetlenie uliczne. Mieszkańcy tracą cierpliwość Powstały na wniosek i prośby mieszkańców. Choć stoją od ponad roku, jeszcze ani razu nie zaświeciły. W Osowie pod Słupskiem nie działają uliczne latarnie. Mieszkańcy tracą cierpliwość, ale Energa zapewnia, że niedługo podłączy je do sieci.

📢 W Świnoujściu powstaje Terminal Instalacyjny morskich farm wiatrowych [WIZUALIZACJE] W Świnoujściu powstaje Terminal Instalacyjny morskich farm wiatrowych. Sprawdziliśmy, jak wygląda jedna z największych polskich inwestycji. Prace przebiegają zgodnie z planem. 📢 Słupsk chce być większy. Trwają konsultacje społeczne w sprawie poszerzenia granic miasta Słupsk chce włączyć w swoje granice Siemianice, Strzelino, część Bierkowa i Włynkówka. 15 stycznia rozpoczęły się konsultacje społeczne w tej sprawie. Władze gminy Redzikowo zapowiadają, że zrobią wszystko, by nie dopuścić do przejęcia tych terenów przez miasto. 📢 Ta pomorska wyspa miała w średniowieczu mosty, które łączyły ją z lądem. Zobaczcie podwodne zdjęcia! Ta pomorska wyspa miała w średniowieczu mosty, które łączyły ją z lądem. Chodzi ląd na jeziorze Bobięcińskim Wielkim, które jest położone na granicy województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jezioro współcześnie ma kilka wysp. Obecnie żadna nie jest zasiedlona. Największą wyspę z lądem łączyły mosty. Zobaczcie podwodne zdjęcia.

📢 Gdzie mieszka Doda? Zobacz wyjątkowy dom piosenkarki w centrum miasta. Zajrzyj do luksusowego apartamentu Dody w stolicy Doda to popularna polska wokalistka, którą na Instagramie obserwuje ponad 1,6 miliona internautów. Zobacz, gdzie uwiła swoje gniazdko topowa polska piosenkarka. Sprawdź, jaki styl wnętrz podoba się gwieździe. Koniecznie zajrzyj do dwupoziomowego apartamentu Dody i przekonaj się, jak wygląda luksusowy dom wokalistki w Warszawie. 📢 Pijany 29-latek uderzył w ścianę budynku. Słupszczaninowi grożą trzy lata więzienia To niemal cud, że nikomu nic się nie stało. Pijany 29-latek stracił panowanie nad autem i z całym impetem uderzył w ścianę budynku. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Gdyńskiej i Racławickiej Słupsku. 📢 Bal sportowca "Głosu Pomorza" i "Dziennika Bałtyckiego". Bawiło się blisko 240 osób W sobotę w Dolinie Charlotty pod Słupskiem odbyło się uroczyste podsumowanie Plebiscytu Sportowego "Głosu Pomorza" i "Dziennika Bałtyckiego". Po części oficjalnej, nasi goście bawili się do białego rana.

📢 Gala Sportu 2024 "Głosu Pomorza" i "Dziennika Bałtyckiego". Brawa dla zwycięzców! Panowie zamienili dresy na garnitury, a panie na wieczorowe suknie. W sobotę w Dolinie Charlotty pod Słupskiem odbyła się 64. Gala Sportu podsumowująca Plebiscyt Sportowy „Głosu Pomorza” i „Dziennika Bałtyckiego”. Nagrodzono i wyróżniono sportowców z całego Pomorza. 📢 Studniówki 2024. Uczniowie I LO w Słupsku bawili się w Aureusie [ZDJĘCIA] Jedną z pierwszych tegorocznych studniówek w Słupsku mają dziś (piątek 12.01) uczniowie ze słupskiego 2 LO w restauracji Aureus. Zobaczcie galerię zdjęć. 📢 Plaże, kurorty, ceny, moda. Tak przed wojną wypoczywano nad Bałtykiem. Zobaczcie zdjęcia Bałtyckie przedwojenne kurorty i plaże nad Morzem Bałtyckim. Jak wyglądały? Jakie miejscówki były wtedy na topie? Co serwowano w restauracjach i barach? Plażowa moda i wypoczynek. Zobaczcie przedwojenne zdjęcia z bałtyckich przedwojennych miejscowości. To fotograficzna podróż w przeszłość.

📢 Zderzenie dwóch osobówek w Lubuczewie. Pięć osób zostało rannych Pięć osób, w tym dwuletnie dziecko, zostało poszkodowanych w wyniku wypadku, do którego doszło w niedzielę po południu w miejscowości Lubuczewo w powiecie słupskim. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. 📢 Nowy pomysł na Stary Rynek w Słupsku. Budynek po kinie Milenium ma przejść do historii [ZDJĘCIA] 14 grudnia na specjalnym spotkaniu w słupskim ratuszu został zaprezentowany pomysł prywatnego inwestora na przebudowę kwartału zajmowanego przez obiekt po kinie Milenium. W jego miejscu powstać ma kompleks budynków usługowych wraz z podziemnym parkingiem. 📢 Słupskie ulice, które tworzyły historię naszego miasta. Wojska Polskiego, Wolności, Jana Pawła II Aleja Wojska Polskiego to bez wątpienia jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic Słupska. Ale to nie jedyna ulica, która miała charakter miastotwórczy i miała bardzo duży wpływ na życie mieszkańców naszego miasta. Do grona tych ulic zaliczyć można również inne. Które? Zapraszamy do naszego materiału.

📢 VI Gala Białych Kołnierzyków w Słupsku. Sportowe emocje w hali Gryfia Za nami kolejna udana Gala Bokserska Białych Kołnierzyków w Słupsku. 11 listopada po raz szósty zmierzyli się pięściarze amatorzy. Emocji nie brakowało! 📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić. 📢 Słupska Fabryka Mebli. Historia jednego z największych zakładów produkcyjnych w historii Słupska (zdjęcia) Słupski przemysł meblarski w trzech wiekach. Zaistniał w latach 1840 – 1893, rozwijał się dynamicznie, a na rynku mebli bywał nawet przebojowy. Przed wojnami światowymi i po nich przetrwał okresy wzlotów i upadków. Za peerelu był drugim w Słupsku - po fabryce butów „Alka”- zakładem o największym potencjale przemysłowym. Swoimi wyrobami, reklamowanymi w prestiżowych katalogach oraz sprzedawanymi za dolary, zdobywał zachodnioeuropejskie rynki. Przetrwał nawet początkowy okres transformacji ustrojowej, ale upadł podczas restrukturyzacji, która przypominała przemeblowanie na ścianie. Dziś jest przemysłowym odłogiem Słupska.

📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic.

📢 Historia miasteckiego liceum z archiwalnymi zdjęciami. Oficjalnie i mniej oficjalnie (część pierwsza) Dziewięć lat temu (2014 r.) w Miastku zlikwidowano samodzielne liceum. W dawnym szkolnym budynku przy ul. Mickiewicza są teraz mieszkania. Przybliżamy historię placówki i prezentujemy wiele ciekawych archiwalnych zdjęć (część pierwsza).

📢 To będzie hit Netflixa? Pierwszy klaps na planie filmowym „Lovezone” w Ustce W środę na najpiękniej zrewitalizowanej ulicy Czerwonych Kosynierów w Ustce pojawiła się ekipa filmowa. Zdjęcia do filmu „Lovezone” rozpoczęły się bardzo wczesnym rankiem i trwały do popołudnia. Filmowcy z ATM Grupa, którzy kręcą serial dla Netflixa, i statyści byli zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.

📢 Zamarznięty Bałtyk, porty odcięte od świata, Ustka w tafli lodu. Tak wyglądała zima w 1947 roku [ZDJĘCIA] Podobno zdarzały się zimy, w czasie których Bałtyk był całkowicie zamarznięty. Ostatnia taka była w 1947 roku. Jeśli nawet nie jest do końca prawdą, że do Szwecji można było dojechać saniami, to na pewno skuty lodem Bałtyk stał się niedostępny dla żeglugi. Życie w portach zamarło. 📢 Sztandar dla OSP Sierzno. Ufundowany przez mieszkańców i sponsorów (ZDJĘCIA) Mieszkańcy ofiarowali strażakom OSP Sierzno w gm. Bytów sztandar. To prezent z okazji 55-lecia istnienia jednostki.

📢 Dlaczego 8 marca 1945 roku Słupsk stanął w ogniu? Jest nowa hipoteza [zdjęcia] 76 lat temu, 8 marca 1945 roku Słupsk – wówczas Stolp – został zajęty przez wojska radzieckie. Jednym z wydarzeń towarzyszących był wielki pożar centrum miasta. Doszło do niego nie tylko w wyniku sowieckiej samowoli. Nowe spojrzenie na ten temat zaprezentowali słupscy historycy. 📢 Uczestnicy 16. Balu Charytatywnego w Hotelu Dolina Charlotty nie żałowali pieniędzy XVI Bal Charytatywny, który po raz pierwszy odbył w minioną sobotę w Hotelu Doliny Charlotty, przyniósł jego beneficjentom – mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Machowinku - z samej licytacji rekordową sumę 38.160 zł. 📢 Wielka gra miejska w Ustce

