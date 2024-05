Prasówka 19.05.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Koncert Finałowy Dziecięcego Festiwalu Piosenki Ludowej „Mazanki 2024” w szkole muzycznej w Słupsku”?

Prasówka 19.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Koncert Finałowy Dziecięcego Festiwalu Piosenki Ludowej „Mazanki 2024” w szkole muzycznej w Słupsku W sobotę, 18 maja, w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego I i II stopnia w Słupsku odbył się koncert finałowy Dziecięcego Festiwalu Piosenki Ludowej „Mazanki 2024”, w którym wystąpiły utalentowane dzieci z przedszkoli oraz szkół ze Słupska i powiatu słupskiego. Publiczność wysłuchała występu najmłodszych uczestników, którzy zaśpiewali tradycyjne piosenki ludowe w pięknych strojach ludowych.

📢 Rośliny dostaną drugie życie. Niepełnosprawni zajmą się nimi w ramach terapii. Brawo za akcję dla słupskiej fundacji. Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum” zakończyła akcję zbierania drzewek, krzewów i roślin doniczkowych pn.: „Kwiaty, drzewa i roślinki, dziś zbieramy dla Rodzinki”. Akcja miała na celu zebranie roślin i kwiatów doniczkowych, dla dzieci z niepełnosprawnościami z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Damnicy oraz Pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej z Lubuczewa, którzy zaopiekowaliby się nimi i dali nowe życie w innej scenerii.

📢 Gdzie mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

📢 Bokserski Memoriał im. Aleksego Antkiewicza w Słupsku (zdjęcia) Bokserski wieczór z Energą, czyli XVIII Memoriał Aleksego Antkiewicza w Słupsku. Za nami kilkanaście emocjonujących walk w hali przy ulicy Ogrodowej.

📢 TOP15. Najtańsze na rynku nowe samochody z automatyczną skrzynią biegów Czasy, gdy skrzynia automatyczna oznaczała spory komfort, ale kosztem wyższej ceny zakupu, serwisu, większego spalania i gorszych osiągów, dawno minęły. To również nie synonim luksusu, bowiem automatyczne skrzynie biegów pojawiają się nawet w samochodach miejskich. Przedstawiamy TOP15 najtańszych aut z automatyczną skrzynią biegów na polskim rynku. 📢 Słupskie zakłady pracy na przestrzeni dziesięcioleci. Tak pracowało się w Sezamorze, Pomorzance i Słupskiej Fabryce Mebli (zdjęcia) 28.09.23 Tak wyglądały słupskie zakłady pracy na przestrzeni minionych dziesięcioleci. Zobacz jak wyglądała praca między innymi w Słupskiej Fabryce Mebli, Sezamorze czy Pomorzance. Z tych zakładów pracy pozostało już niewiele. Żyją głównie w naszych wspomnieniach i na starych fotografiach między innymi archiwum Głosu Pomorza. Zapraszamy do lektury i sentymentalnej galerii zdjęć.

📢 50 lat Dziecięcych Wyścigów Rowerkowych "Głosu Pomorza". Uśmiechnięte buzie dzieci mówią nam, że warto! 1 czerwca odbędą się 50. Zawody Rowerkowe „Głosu Pomorza”. Zmieniały się miejsca, rodzaje rowerków, na których stratują uczestnicy, partnerzy i sponsorzy, bez których nic by się nie udało, ale jedno się nie zmieniło. Emocje, jakie towarzyszą małym rowerzystom i ich rodzicom, niezmienne są od pół wieku! One udzielają się także nam – wszystkim pracownikom „Głosu Pomorza”. Angażujemy się całym serduchem, abyście Państwo byli zadowoleni i abyśmy spotkali się za rok. I to nam się udaje. Ale tylko dzięki Wam – naszym Czytelnikom i internautom. Uśmiechnięte buźki dzieci na rowerkach są dla nas zapewnieniem, że warto.

📢 Bawmy się po europejsku, pamiętając o nadchodzących wyborach. Impreza w Słupsku W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego w poniedziałek, 20 maja, Fundacja Słupskich organizuje piknik Eurołąka, którego ideą jest zachęcić słupszczan do wzięcia udziału w głosowaniu. Impreza jest współfinansowana przez Miasto Słupsk oraz EU. a finansowana przez Fundację Aktywna Demokracja.

📢 Zamień pora na pomidora! Albo sałatę na truskawkę. Akcja dla miłośników ogrodnictwa w Słupsku "Zamień pora na pomidora" to pierwsza taka akcja w Słupsku. Polega na wymianie sadzonek. I tak przysłowiowego pora można zamienić na pomidora, ale także sałatę na bakłażana, a truskawki na rzodkiewkę. Inicjatorem są pasjonaci ogrodnictwa w Słupsku - właściciele sklepu ogrodniczego Dymka, gdzie nie tylko można się wymienić sadzonkami, ale też adoptować kwiatka, a przede wszystkim uzyskać fachową poradę, co dla początkujących ogrodników jest niezwykle cenne. 📢 Pożar na budowie domu w Ustce. Cztery zastępy strażackie w akcji W sobotę nad ranem wybuchł pożar w niedokończonym obiekcie budowanym przy ulicy Rumiankowej w Ustce. 📢 Potężny Antonow AN-124-100 przeleciał nad Pomorzem! Tego nie dało się nie zauważyć! An-124 Rusłan w 1985 był największym produkowanym samolotem transportowym świata. W sobotę 18 maja leciał nisko i powoli między innymi nad Puckiem. Zobaczcie wideo!

📢 Proces w sprawie katastrofy na drodze Kołdowo-Pawłówko po latach. Kierowca autobusu stanie przed sądem Po ponad 11 latach od wypadku autobusu na drodze między Kołdowem a Pawłówkiem na trasie Człuchów-Przechlewo, w którym zginęła jedna osoba, przed Sądem Okręgowym w Słupsku rozpocznie się proces kierowcy oskarżonego o nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym.

📢 Weź kuper na Cooper. Blisko stu biegaczy wzięło udział w teście biegowym na stadionie rolniczaka w Słupsku Blisko stu biegaczy wzięło udział w pierwszej imprezie pod hasłem "Weź kuper na Coopera", która odbyła się w Słupsku na stadionie Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Uczestnik musi pokonać jak najdłuższy dystans w czasie 12 minut. 📢 Truck Show 2024 w Nowym Stawie to ponad 200 pięknych samochodów, koncerty muzyczne i zawody strongmanów. Tak było podczas pierwszego dnia Od piątku (17 maja) w Nowym Stawie trwa Truck Show 2024. Do miasta zjechało ponad 200 kierowców ciągników siodłowych, ale nie tylko, bo są też ciężarówki. Pierwszego dnia muzyczną gwiazdą był Grubson z zespołem Sanepid.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 18.05.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL! 📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii!

📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 18.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Dzieje się na Starym Rynku w Słupsku. Niedługo rozpocznie się kolejny etap badań archeologicznych [ZDJĘCIA] Prace realizowane na płycie Starego Rynku w Słupsku przesunęły się w stronę południową i zachodnią. Odgrodzono kolejny fragment placu, gdzie prowadzone będą badania archeologiczne.

📢 Dzień Strażaka 2024 w Malborku. Odznaczenia, awanse i nagrody za "nieustraszoną gotowość do działania w obliczu zagrożeń" Strażacy z Komendy Powiatowej PSP spotkali się w piątek (17 maja) na uroczystej zbiórce. Ich doroczne święto to zawsze okazja do podziękowań, a one oprócz słów mają postać odznaczeń i awansów. Tego wszystkiego nie mogło zabraknąć podczas piątkowych obchodów Dnia Strażaka. 📢 Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza na salony. Noc Muzeów ma bogaty program W tę sobotę, 18 maja, odbywać się będzie Noc Muzeów. W Słupsku z tej okazji możemy skorzystać z bezpłatnej oferty Muzeum Pomorza Środkowego, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej oraz Izba Historii Kolei. Atrakcji więc nie zabraknie. Podczas wydarenia w Muzeum będzie to też jedyna okazja, aby wejść do miejsc na co dzień niedostępnych.

📢 Rowy jak malowane. Poplenerowy wernisaż prac artystów malarzy i rzeźbiarzy [ZDJĘCIA] W gminie Ustka odbyła się kolejna kulturalna impreza. Tym razem podczas wernisażu w Rowach swoje poplenerowe prace zaprezentowali artyści malarze i rzeźbiarze z całego regionu słupskiego. 📢 Piknik w słupskim „Mechaniku”. Mnóstwo atrakcji i spacer po szkole [ZDJĘCIA] Tradycyjnie, przez zakończeniem roku szkolnego, słupski „Mechanik” zorganizował w swoich murach imprezę dla uczniów. Przygotowano szereg atrakcji, a młodsi mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły.

📢 Kilkaset osób na inscenizacji Marszu na Bytów [ZDJĘCIA, WIDEO] To już tradycja. W Bytowie odbyła się kolejna inscenizacja Marszu na Bytów. Spotkanie miało na celu przypomnienie wydarzeń z 1920 roku. 📢 Włamania i kradzieże luksusowych aut, sejfu, biżuterii i gotówki w euro. Słupski sąd wydał lęborczanina Niemcom Sąd Okręgowy w Słupsku wydał Niemcom mieszkańca powiatu lęborskiego ściganego trzema europejskimi nakazami aresztowania. 46-letni Jakub B. jest podejrzany o włamania do domów, kradzieże luksusowych aut, sejfu, czy biżuterii na terenie Bawarii. Pokrzywdzeni ponieśli straty w wysokości kilkuset tysięcy euro.

📢 Młodzi, zdolni, zakochani w muzyce. Koncert uczniów słupskiej szkoły muzycznej W czwartek (16 maja) wieczorem sceną słupskiej filharmonii zawładnęły muzycznie uzdolnione dzieci, młodzież i ich nauczyciele. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego pochwaliła się przed szerszą publicznością efektami swojej całorocznej pracy. 📢 Te osoby nie muszą czekać w kolejce do lekarza. Wielkie zmiany w przepisach. Zobacz kogo kolejka nie obowiązuje 17.05.2024 Kolejki do lekarza pierwszego kontaktu czy specjalisty wybranej dziedziny medycyny powodują u nas najczęściej niechęć do skorzystania z bezpłatnych usług medycznych czy porady lekarskiej. Mało kto wie jednak, że istnieje lista pacjentów i przypadków w których nie trzeba stać długich godzin w kolejce w przychodni po poradę lekarską. Kto i dlaczego nie musi stać w kolejce do lekarza? Sprawdziliśmy.

📢 Zbiorniki retencyjne w Słupsku już gotowe. Pełnią ważną rolę [ZDJĘCIA] Zakończyła się budowa podziemnego zbiornika retencyjnego u zbiegu ulic Piłsudskiego i Małcużyńskiego w Słupsku. Wraz z innymi będzie chronił miasto przed zalewaniem. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 17.05.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Znakomici artyści malarze w Ustce. Drugi Ogólnopolski Plener Malarski Nowy Horyzont. Wernisaż już w piątek W piątek 17 maja w Hotelu Rejs w Ustce zostanie otwarta wystawa prac artystów biorących udział w Drugim Ogólnopolskim Plenerze Malarskim w Ustce, zorganizowanym przez Mistral Ustka. Podczas wernisażu będzie możliwość zakupienia obrazów znakomitych twórców. 📢 O mały włos pod pociągiem zginęłoby dziecko! Zdaniem Czytelników wyznaczone przejście kolejowe jest niebezpieczne Telefon od Czytelnika był alarmujący: Zróbcie coś, aby zabezpieczyć przejście torami. Dziś centymetry dzieliły dziecko do pociągu. Wszyscy łapali się za głowy! Myśleliśmy, że chłopak zginie. PKP S.A. twierdzi jednak, że przejście jest prawidłowo oznaczone. Pociągi tam zwalniają, a piesi muszą być czujniejsi. 📢 Dzień Dziecka w Słupsku - dwa dni pełne atrakcji i zabaw na świeżym powietrzu To będzie weekend gier i zabaw na maksa! 1 i 2 czerwca Prezydentka Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka zaprasza wszystkie dzieci do wspólnej zabawy w pełnym przygód Parku Powstańców Warszawskich przy ulicy Szarych Szeregów w Słupsku. Zaznaczcie sobie ten weekend w kalendarzu.

📢 Locha karmi młode przed blokiem. W Ustce będzie wizja lokalna w sprawie dzików [WIDEO, ZDJĘCIA] Dziki zadomowiły się w Ustce, zwłaszcza na ulicy Kościelniaka. Codziennie jest tam widziana locha z młodymi. Warchlaczki są pocieszne, ale ich mama może stanowić zagrożenie dla mieszkańców. W poniedziałek odbędzie się wizja lokalna w miejscach, w których pojawiają się dziki. 📢 W gnieździe na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku wykluły się cztery pustułki. Ich życie można podglądać na żywo Samica pustułka Matylda złożyła siedem jaj, z których wykluły się właśnie cztery pisklęta. Lada moment wyklują się kolejne trzy. Tym wydarzeniem żyje cały Uniwersytet Pomorski w Słupsku, gdyż wszystko dzieje się na dachu uczelni, a życie ptaków można podglądać na żywo. W gnieździe jest kamera. 📢 Piękne imprezowiczki w nadmorskich dyskotekach. Królowe parkietu [ZDJĘCIA] Te panie z pewnością podbiły ostatnie imprezy w klubach z regionu słupskiego. W naszej galerii znajdziesz najnowsze zdjęcia z Klubu Euphoria oraz Crystal Club.

📢 Nowe laboratorium medyczne w Słupsku. To już szósty punkt pobrań Diagnostyki W Słupsku przy ul. Hubalczyków otwarto nowe laboratorium medyczne Diagnostyka. To już szósty punkt tej sieci w Słupsku. W nowych gabinetach można wykonać szereg badań laboratoryjnych bez stania w długiej kolejce - zarówno w ramach umowy z NFZ, jak i komercyjnie. 📢 Finał Olimpiady „Bezpieczeństwo i Obronność”. Zawody w Szkole Policji w Słupsku [ZDJĘCIA] W środę w Szkole Policji w Słupsku rozegrały się zawody w ramach finału VII edycji Olimpiady o Bezpieczeństwie i Obronności. Uczniowie klas mundurowych z całej Polski sprawdzili się w policyjnym teście sprawności.

📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy.

📢 Finał olimpiady o bezpieczeństwie na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku. Rywalizowała młodzież z całej Polski W środę na Uniwersytecie Pomorskim i w Szkole Policji w Słupsku rozegrał się finał VII edycji Olimpiady o Bezpieczeństwie i Obronności. Uczniowie klas mundurowych z całej Polski wzięli udział w teście wiedzy, ale musieli się również wykazać sprawnością fizyczną. 📢 Tragiczny wypadek w Słupsku na ul. Sienkiewicza. Sprawą zajmuje się prokuratura Do śmiertelnego wypadku doszło wczorajszym popołudniem na ulicy Sienkiewicza w Słupsku. Kierowca ciężarówki śmiertelnie potrąciła 24-letnią kobietę. Sprawę zbada prokuratura. 📢 Piękne Polki z PRL-u. W stu procentach naturalne, bez botoxu i operacji plastycznych. Tak wygląda prawdziwy wdzięk i kobieca delikatność Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u.

📢 Tragiczny wypadek na ul. Sienkiewicza w Słupsku. Ciężarówka śmiertelnie potrąciła młodą kobietę Do śmiertelnego wypadku doszło we wtorek po południu na ulicy Sienkiewicza w Słupsku. Zginęła 24-letnia kobieta, którą na przejściu dla pieszych potrącił kierujący ciężarowym DAF-em. Policja ustala dokładne okoliczności zdarzenia. 📢 To prawdziwy skarb. Nie ma starszej monety w Polsce. Warta jest każde pieniądze To najstarsza moneta w Polsce. Jest unikalna. Wybity przez Bolesława Chrobrego srebrny denar z lat 992-997, będący w posiadaniu Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, jest bezcenny. Zachowały się tylko dwa takie denary. Drugi jest w Kaliszu, ale w gorszym stanie i znaleziony później. Kolekcjonerzy zapłaciliby za nie każde pieniądze.

📢 Pożar w Rokicinach. To mogło być zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem! Kulisy niedzielnego pożaru w Rokicinach w gm. Czarna Dąbrówka przerażają. Okazuje się, że podłożenie ognia miało być sposobem na zatuszowanie potwornej zbrodni. Dwie osoby usłyszały już zarzut zabójstwa popełnionego ze szczególnym okrucieństwem.

📢 Juwenalia Słupsk 2024. Wiemy, kto wystąpi w tym roku na scenie W dniach 7-8 czerwca na terenie kampusu Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku odbędzie się pierwsza od awansu uczelni do rangi uniwersytetu edycja kultowych Juwenaliów. Poznaliśmy program i artystów. 📢 Trzymamy kciuki za ósmoklasistów! Dzisiaj zdają egzamin z języka polskiego Punktualnie o godzinie 9 rozpoczął się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. W Słupsku przystąpiło do niego 391 uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. Wyniki poznamy 3 lipca. Egzaminu nie można nie zdać, ale wyniki mają wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. 📢 Icon Sea Czarni Słupsk podsumowali sezon. Uroczystość w hotelu Grand Lubicz w Ustce [ZDJĘCIA, WIDEO] Icon Sea Czarni Słupsk zakończyli sezon w Orlen Basket Lidze na 11 miejscu. Teraz przyszedł czas na podsumowanie, które odbyło się w hotelu Grand Lubicz w Ustce.

📢 Kolejowych utrudnień w Słupsku ciąg dalszy. Zbliża się wstrzymanie ruchu pociągów Już nie tylko rozbiórka wiaduktu kolejowego i dworzec tymczasowy są utrudnieniem dla mieszkańców Słupska. Za niespełna miesiąc wstrzymany zostanie ruch kolejowy na odcinku Słupsk – Lębork. A to jeszcze nie koniec. 📢 Zakazane i odludne Bieszczady. Kiedyś docierali tu nieliczni i to nielegalnie. Dzisiaj to już inne miejsca Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.

📢 Tak przed laty świętowano 1 Maja w Miastku i Bytowie. Zobaczcie archiwalne zdjęcia Dnia 1 maja, od 1890 roku, obchodzone jest Międzynarodowe Święto Pracy. W Polsce inaczej wyglądało ono po zaborami, w czasie PRL-u i po demokratycznych przemianach. Prezentujemy zdjęcia z pochodów z Miastka i Bytowa. 📢 Duże zmiany dla pasażerów kolei w Słupsku. Zaczął funkcjonować dworzec tymczasowy Od poniedziałku (25 marca) podróżni w Słupsku korzystają z tymczasowego dworca kolejowego. Dotychczasowy dworzec PKP zamknięto dla pasażerów. Niedługo ruszy jego rozbiórka.

📢 Uczniowie z pucharami. Pierwszy taki turniej szachowy w Ustce! [ZDJĘCIA] W sobotę 23 marca w Szkole Podstawowej nr 3 w Ustce rywalizowali młodzi szachiści z całego regionu. To był pierwszy otwarty turniej juniorów o puchar burmistrza Ustki zorganizowany przez Stowarzyszenie Szachowa Ustka.

