Prasówka 19.08.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 19.08: top 3 artykuły z wczoraj

📢 16-letnia Zofia z Jezierzyc wyszła z domu i nie wróciła. Szuka jej policja Policjanci poszukują 16-letniej Zofii Runowskiej z Jezierzyc. Dziewczyna 16 sierpnia wyszła z miejsca zamieszkania w Jezierzycach i do chwili obecnej nie wróciła. Nastolatka ostatni telefoniczny kontakt z rodziną nawiązała 17 sierpnia.

📢 Kaszubski etnodizajn na topie. Wszyscy chcą haftować i malować (WIDEO) Kaszubski etnodizajn przechodzi chwilę chwały. Na warsztaty z haftu, malowania ceramiki, czy ozdabiania wazonów przychodzą tłumy. Kolejne szkolenia - i to darmowe już w ten weekend.

📢 Zaginęła 16-letnia Oliwia z Niepoględzia. Nie nawiązuje kontaktu z rodziną. Szuka jej policja Policjanci poszukują 16-letniej Oliwii Niesiołowskiej. Dziewczyna wyszła z domu w Niepoględziu 12 sierpnia i do dziś nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja prosi o kontakt osoby, które wiedzą, gdzie może przebywać nastolatka. 📢 Znów popływasz w Jeziorze Obłęskim. Sanepid wydał decyzję Kąpielisko nad Jeziorem Obłęskim w gminie Kępice jest znowu czynne. Kilka dni temu zostało zamknięte ze względu na obecność sinic. Sanepid zadecydował, że woda ponownie zdatna jest do kąpieli.

📢 "Nieważne jest komu i po co służy - on wykonuje swój zawód". Ujawniamy przeszłość kandydata KO Bogusława Wołoszańskiego Sensacją XXI wieku jest to, że wytrawni agenci komunistycznego wywiadu znudzili się pracą na zapleczu i chcą brać odpowiedzialność za demokrację - powiedział dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Szef IPN opublikował również skany dokumentów z teczki kontaktu operacyjnego. Jak ustalił "Dziennik Bałtycki" chodzi o Bogusława Wołoszańskiego, kandydata Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych do Sejmu RP. 📢 Wysyp grzybów w lasach – rekordowe ilości borowików, kurek, maślaków i koźlarzy. Gdzie ich szukać? Zobacz aktualną mapę grzybów w Polsce Ogromny wysyp grzybów w lasach. Sierpień to dobra pora na zbieranie grzybów. W lasach znajdziemy teraz m.in. kurki, kanie, borowiki i maślaki. Takie grzyby są świetne na domowe przetwory na zimę. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te okazy, które znamy i co do których mamy pewność, że są jadalne. Zobaczcie, jakich grzybów jest najwięcej i gdzie najlepiej ich teraz szukać.

📢 Nastoletni przestępcy w Słupsku. Chłopcy w wieku 14-16 lat napadali na mężczyzn. Bili i okradali Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku zatrzymali sprawców dwóch rozbojów, do których doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. To czterech nastolatków w wieku od 14 do 16 lat. W czwartek rano wszyscy zatrzymani nieletni w obecności rodziców zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty. Sprawą popełnionych przez nich czynów karalnych zajmie się teraz Sąd Rodzinny. 📢 Motocyklista potrącił 16-latkę. Dziewczyna trafiła do szpitala Policjanci wyjaśniali okoliczności wypadku w gminie Borzytuchom. Jak wstępnie ustalili mundurowi, kierujący motocyklem w wyniku niedostosowania prędkości do warunków ruchu uderzył w idącą 16-latkę. Niestety, w wyniku zderzenia jedna osoba została ranna.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 18.08.2023 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Słupska seniorka oszukana metodą „na wypadek”. Straciła oszczędności życia Naciągacze posługują się coraz bardziej wyszukanymi metodami, by wyłudzać od starszych osób oszczędności. Tym razem ofiarą oszustwa padła 85-letnia słupszczanka, która straciła w sumie ponad dwadzieścia tysięcy złotych.

📢 Przepłynął 40 km wzdłuż linii brzegowej Bałtyku. Tak pomógł choremu Antosiowi Rafał Grzelak z Sianowa przepłynął wpław 40 kilometrów wzdłuż bałtyckiej linii brzegowej. Cel oprócz wyzwania sportowego - nagłośnić i wspomóc finansową zbiórkę prowadzoną przez Fundacją Jesteśmy Razem z Sianowa. 📢 Wojsko wyprzedaje wyposażenie z okazji Święta Wojska Polskiego. Płaszcze, spodnie, buty, bluzy, noże i inne gadżety od AMW w niezłej cenie Wojsko wyprzedaje ubrania. Z okazji Święta Wojska Polskiego Agencja Mienia Wojskowego przygotowała akcję promocyjną w swoim sklepie internetowym. Zyski ze sprzedaży powojskowego mienia zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, wiec zakup wycofanego z wojska asortymentu to możliwość dołożenia swojej cegiełki na modernizację polskiej armii. Od początku swojej działalności AMW odprowadziła na ten cel już blisko 2 mld zł.

📢 Jest pozwolenie na przebudowę Starego Rynku w Słupsku. Powstanie w ciągu dwóch lat W ciągu dwóch lat Stary Rynek w Słupsku zmieni się nie do poznania. Zniknie uciążliwy żwirek oraz samochody parkujące dookoła. Pojawią się ogródki gastronomiczne. Jest już pozwolenie na przebudowę Starego Rynku w Słupsku. 📢 Carlos Alcaraz – numer jeden światowego tenisa spotyka się z obiecującą tenisistką Francuzką Lolą Marandel [ZDJĘCIA, WIDEO] Numer jeden na świecie Carlos Alcaraz w drugiej rundzie ATP 1000 Western & Southern Open w Cincinnati (USA) pokonał Australijczyka Jordana Thompsona 7:5, 4:6, 6:3. 20-letni hiszpański tenisista jako pierwszy w tym sezonie odniósł 50 zwycięstw. Na swoim koncie ma zaledwie 5 porażek. Jedną ze „zdobyczy” Carlosa jest Pretty Woman kobiecego tenisa – Lola Marandel, nowa dziewczyna hiszpańskiego Adonisa, pardon – Alcaraza.

📢 Rockowy weekend nad Słupią oraz Zlot Food Trucków. Będzie się działo na pl. Zwycięstwa Rock nad Słupią, czyli konkurs zespołów rockowych i punkrockowych rozpocznie się w sobotę, 19 sierpnia w Słupsku. Młodzi artyści powalczą o cztery tysiące złotych nagrody na nagranie w profesjonalnym studiu. Zwycięzca wystąpi także jako suport przed gwiazdą wieczoru - kultowym zespołem Jary Oddział Zamknięty. 📢 Tych aktorów chcieli fani jako Wiedźmina jako Geralta z Rivii, a SI pokazała, jak mogliby wyglądać. Jak na ich tle wypada Liam? Sprawdź Gdyby Netflix posłuchał fanów, to tak wyglądałby nowy Geralt z Rivii. Dzięki SI sprawdziliśmy, jak wskazywani przez fanów aktorzy prezentowaliby się jako słynny Wiedźmin. Kilku kandydatów robi naprawdę wrażenie w tej charakteryzacji. Pasują do tej roli bardziej niż „zaklepany” już Liam Hemsworth? Zobaczcie sami.

📢 Najpiękniejsze polskie dwory. 14 miejsc, w których poczujecie się jak dawna polska szlachta. Wygląd niektórych z nich was zadziwi Dwór był dawniej nie tylko siedzibą szlachcica, ale też centrum całej okolicy, ośrodkiem wydarzeń politycznych i wielką skarbnicą pamiątek rodzinnych i patriotycznych. Dziś stare polskie dwory to zabytki pełne niezwykłej atmosfery, w których sami możemy poczuć się trochę jak dawni ziemianie. Kto właściwie mieszkał w starych polskich dworach, jak wyglądały szlacheckie domy, jakie piękne dworki przetrwały w Polsce do dziś? Zapraszamy do galerii 14 najpiękniejszych polskich dworów, które warto odwiedzić w czasie weekendowej wycieczki. 📢 Wicher - to będzie imię pierwszej fregaty rakietowej. Historyczne nazwy dla nowych, polskich okrętów Fregaty rakietowe powstające w programie „Miecznik” nosić będą nazwy okrętów, które zapisały piękną kartę w historii polskiej Marynarki Wojennej. Po biało-czerwoną pływać będą znów „Wicher”, „Burza”. Są również nazwy dla jednostek powstających w programie „Delfin”.

📢 Tragiczny wypadek pod Potęgowem. Kierowca ciężarówki najechał na leżącego na drodze mężczyznę Do śmiertelnego wypadku w okolicach Głuszynka (gm. Potęgowo) doszło w nocy ze środy na czwartek. Kierowca samochodu ciężarowego z naczepą najechał na młodego mężczyznę leżącego na jezdni. 📢 Gwiazda „Klanu” nie do poznania. Aldona Orman nie jest już długowłosą blondynką. Zobacz metamorfozę aktorki Aldona Orman to polska aktorka znana wszystkim fanom rodzimych seriali. Gwiazda od 26 lat gra w „Klanie”. Przyzwyczaiła swoich fanów do swojego zawsze dopracowanego idealnego wyglądu i długich blond włosów. Obserwatorzy profilu w mediach społecznościowych byli zaskoczeni jej ostatnio dodanymi postami. Aldona Orman przeszła radykalną metamorfozę.

📢 Okradziono sklep charytatywny Fundacji Przystań! Słupska policja poszukuje sprawców Blisko pięć tysięcy złotych zabrali ze sobą złodzieje, którzy pod przykrywką zwykłych klientów okradli sklep charytatywny przy ulicy Wojska Polskiego w Słupsku. Fundacja Przystań prosi o pomoc w poszukiwaniu sprawców. Pieniądze z utargu przeznaczane są na rzecz osób niepełnosprawnych.

📢 Zbudowany w Stoczni Ustka ORP „Maćko” zawinął w rodzinne strony ORP „Maćko” w Święto Wojska Polskiego w usteckim porcie był niebywałą atrakcją. Do zwiedzania okrętu ustawiła się długa kolejka. Nie tylko turystów, ale i ustczan, bo ORP „Maćko” wypłynął na morze ze Stoczni Ustka. Dzisiaj jego załoga służy pod dowództwem kpt. mar. Natalii Podgórnej.

📢 Pierwsze dożynki w tym sezonie w Parchowie. Rolnicy podziękują za plon (WIDEO) Na najbliższą niedzielę (20 sierpnia) zaplanowano dożynki gminy Parchowo. Impreza tym razem odbędzie się na nowym placu rekreacyjnym w Parchowie. 📢 Dzieciństwo lat 90. w pigułce. Te bajki oglądali wszyscy. Pamiętasz wszystkie tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, a może serial? Te bajki pamięta każdy. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora? Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek bajki, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Zobacz zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Część z nich oglądały również i starsze pokolenia, może właśnie dzięki temu ich popularność dzisiaj powraca. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać!

📢 Przy wypieku nie można się śpieszyć. Święto chleba na Górze Lemana w Piasznie (WIDEO) Jak co roku, w święto Matki Boskiej Zielnej, Klemens Leman z Piaszna rozpala ceglany piec, do którego trafiają bochenki chleba. Teraz było tak samo, do Piaszna zjechało mnóstwo turystów. Była też kaszubska kapela, pokazy garncarstwa, stoisko zielarskie i z wyrobami tradycyjnymi. 📢 Pijany kierowca spowodował kolizję i próbował uciec. W aucie zostawił 5-letnie dziecko Nawet 5 lat więzienia grozi pijanemu kierowcy z powiatu słupskiego, który we wtorek w okolicach Dobieszewa spowodował kolizję i próbował uciec z miejsca zdarzenia, pozostawiając w samochodzie swojego kilkuletniego syna. 35-latek został zatrzymany przez będącego w czasie wolnym od służby policjanta ze słupskiej Szkoły Policji, który widząc groźne drogowe zdarzenie zatrzymał się, aby udzielić pomocy jego uczestnikom.

📢 Spódnica midi to idealny wybór dla każdej pięćdziesięciolatki. Dobrze o tym wie Beata Ścibakówna, która wybrała model z plisami Spódnica midi to jedno z tych ubrań, które są niedocenione. Jednak coraz więcej kobiet przekonuje się, że taka długość potrafi zdziałać z figurą cuda. Świetnie maskuje masywne uda i pośladki, a poza tym wyeksponuje piękne kostki. Zobacz, na jaki krój zdecydowała się Beata Ścibakówna i zainspiruj się innymi modelami spódnicy midi. 📢 Na imieninach u Borowej Ciotki. Zioła, kwiaty... i placki ziemniaczane Muzeum Zachodniokaszubskie już kolejny raz zaprosiło do Zagrody Styp-Rekowskich, gdzie odbyły się Imieniny Borowej Ciotki. W programie były m.in.: zajęcia i warsztaty manualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Można było upleść sobie wianek, czy ulepić garnek.

📢 Wojskowy piknik w Ustce. Armia jest modna. Zostań żołnierzem! Z okazji Święta Wojska Polskiego Garnizon Ustka zorganizował piknik wojskowy. Stoiska były oblegane, a do zwiedzania ORP „Maćko” ustawiła się długa kolejka.

📢 Święto Wojska Polskiego i Święto Ustki. Wspaniała uroczystość w porcie Piękną uroczystość w usteckim porcie mogli podziwiać ustczanie i turyści. We wtorek 15 sierpnia obchodzono tu Święto Wojska Polskiego pod hasłem "Silna Biało-Czerwona" i Święto Ustki. Garnizon Ustka zaprezentował się w uroczystej odsłonie, a miasto przedstawiło morskie, rybackie i marynarskie tradycje. 📢 HIPOKRATES 2023 Zgłoś kandydatów do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia w wielkim plebiscycie medycznym Znasz dobrego lekarza rodzinnego, pediatrę albo stomatologa, który ma wyjątkowe podejście do pacjentów? Albo fachową i miłą pielęgniarkę lub położną, której chcesz podziękować za świetną opiekę? Korzystasz z porad ginekologa, chirurga, neurologa albo innego lekarza specjalisty, którego warto polecić innym? A może znasz dobrego fizjoterapeutę albo sympatycznego pracownika apteki? Doceń pracę medyka lub placówki ochrony zdrowia zgłoszeniem do nagrody w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES!

📢 Zupa z pokrzywy i dziurawiec na oparzenia słoneczne. W Swołowie Matki Boskiej Zielnej obchodzono na ludowo Zupa z pokrzywy, ziołowe nalewki na wszelkie schorzenia, różdżki z ziół - według słowiańskich wierzeń - oczyszczające przestrzeń ze złej energii, naturalne miody można było kupić na tradycyjnym jarmarku zorganizowanym w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Były też warsztaty zakładania łąk kwietnych i przyrodniczy spacer z botanikiem. 📢 Budowa węzła transportowego na ostatniej prostej. Zobacz nowe zdjęcia z perspektywy drona Na zapleczu słupskiego dworca kolejowego kończą się prace budowlane wielofunkcyjnego dworca autobusowego. Nowy węzeł transportowy wkrótce zostanie otwarty.

📢 Zderzenia trzech pojazdów na trasie Słupsk - Ustka: autobusu, motocykla i samochodu osobowego Do zderzenia trzech pojazdów doszło o godzinie 15.30 we Włynkówku na skrzyżowaniu dróg. Kierowca citroena nie ustąpił pierwszeństwa motocykliście. Ten uderzył w osobówkę i autobus. Motocyklista z obrażeniami został odwieziony na SOR w Słupsku.

📢 Kolejne Grand Prix Ustki w biegach i nordic walking za nami. Patryk Błaszczyk bezkonkurencyjny (zdjęcia) W niedzielę 13 sierpnia odbyła się kolejna impreza biegowa i nordic walking z cyklu Grand Prix Ustki. W obu konkurencjach na starcie stanęło łącznie około 200 zawodniczek i zawodników z całej Polski. 📢 Poważny wypadek w Pobłociu w gm. Główczyce. Są ranni, w tym dziecko. Lądował śmigłowiec Trzy osoby są poszkodowane w wyniku wypadku, do którego doszło w Pobłociu, w gminie Główczyce. Jedną osobę zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Droga jest całkowicie zablokowana. Ruchem kierują policjanci. 📢 Święto Wojska Polskiego w Słupsku. Uroczyście, a potem piknikowo. Ogromna frajda dla dzieci! Dziś bramy jednostki wojskowej przy ul. Westerplatte w Słupsku były otwarte dla wszystkich. Żołnierze zaprosili na wspólne świętowanie. Podczas części oficjalnej odznaczono wyróżniających się żołnierzy, m.in. tych, którzy strzegą wschodniej granicy kraju. Odśpiewano hymn oraz wystrzelono salwę honorową. Potem był piknik dla mieszkańców - każdy mógł się przymierzyć do strzelania z broni oraz obejrzeć wojskowe pojazdy od wewnątrz.

📢 Sara James na scenie w usteckim porcie. Koncertowe Dożynki Rybne trwają Młoda wokalistka Sara James podbiła serca usteckiej publiczności. W niedzielę późnym wieczorem wystąpiła na scenie w porcie, rozgrzewając i zachwycając swoich fanów.

📢 Motofolk Parchowo 2023. Motocykliści i pierogi z jagodami (WIDEO) Motocykliści zjechali do gminy Parchowo. Tu odbyła się sztandarowa impreza - Motofolk. Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji m.in: konkurs na zjedzenie pierogów z jagodami na czas. 📢 Przysięga dobrowolsów w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce W sobotę 12 sierpnia na placu apelowym Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej odbyła się uroczysta przysięga wojskowa. 93 szeregowych z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej zdało egzamin, a 35 z nich już wybiera się do jednostek w różnych częściach Polski. 📢 Niedzielna giełda w Koszalinie. To można było kupić na pchlim targu [ZDJĘCIA] W niedzielne przedpołudnie odwiedziliśmy koszalińską giełdę na terenach podożynkowych. Mimo momentami pochmurnej aury, na giełdzie były dzisiaj tłumy.

📢 Historia słupskiego Zatorza. Ulica Jana Sobieskiego na starych fotografiach Trudno wyobrazić sobie taki Słupsk, w którym Zatorze to tylko potoczna nazwa podmiejskiego obszaru budownictwa indywidualnego. Że to nie dzielnica wielotysięcznych osiedli z blokowiskami, tworzących drugie miasto za kolejowymi torami. Zatorze pewnie pozostałoby jako peryferie Słupska, gdyby nie kilka korekt planów rozwoju przestrzennego miasta, dokonanych na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia. Przypominamy więc, dlaczego zmieniano te plany i jakie były pierwsze tego rezultaty, które pół wieku temu widziała ówczesna młodzież. Jak ulica Sobieskiego, niczym gruba kreska, oddzieliła Zatorze od starszej części Słupska. 📢 Ważna informacja dla klientów sklepów Lidl, Biedronka i innych marketów. Te produkty pilnie wycofują ze sklepowych półek 11.08.23 Ważna wiadomość dla klientów największych sieci sklepów w Polsce. Główny Inspektorat Sanitarny opublikował zaktualizowaną listę produktów, które muszą zostać natychmiast wycofane ze sklepowych półek. Chodzi o popularne artykuły spożywcze, które mogą zaszkodzić zdrowiu i życiu. Przed ich konsumpcją ostrzega Sanepid. O jakie produkty chodzi? Sprawdź w naszym materiale.

📢 Gorące imprezy w klubie Senso w Mielnie w 2008 roku. Zobacz nowe archiwalne zdjęcia! W wakacje 2008 roku w klubie Senso w Mielnie było wyjątkowo gorąco!

📢 Obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Miastku Wówczas też był wtorek. W całym regionie zawyły syreny. Obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Miastku.

📢 Budowa węzła transportowego na finiszu. Zobacz, jak wygląda nowe centrum komunikacyjne Słupska [ZDJĘCIA,VIDEO] Dobiegają końca prace związane z budową węzła transportowego zlokalizowanego za dworcem PKP w Słupsku. Obiekt ma być gotowy po wakacjach. Odjeżdżać będą stąd autobusy komunikacji regionalnej. 📢 To ich szuka policja. Nie mają jeszcze 30 lat, a wystosowano za nimi listy gończe. Zobacz aktualną listę poszukiwanych mężczyzn. Kogo? Nie mają jeszcze 30 lat, a szuka ich policja. Zobacz, kogo poszukuje pomorska policja. Rozpoznajesz kogoś ze zdjęcia? Zgłoś to na adres: poszukiwani@policja.gov.pl lub zadzwoń pod numer telefonu 997, lub 112. Za co policja na Pomorzu poszukuje młodych mężczyzn? Lista przestępstw oraz wykroczeń jest długa. Sprawdźcie szczegóły.

📢 Godzina drogi od Słupska. Oto ciekawe pomysły na krótkie wycieczki w regionie Nie masz pomysłu na weekend? Gdzieś byś pojechał, ale nie wiesz gdzie? Znowu do Ustki? Pomysłów na krótkie wycieczki w regionie jest mnóstwo. I nie wymagają ani dużo czasu, ani pieniędzy. Wybraliśmy 10, podczas których zobaczysz niesamowite pejzaże, średniowieczne zamki i dziką przyrodę. Wszędzie dotrzesz w godzinę od Słupska. 📢 Boże Ciało w Ustce w parafii Najświętszego Zbawiciela Setki ustczan i turystów przeszły ulicami miasta w procesjach Bożego Ciała. 📢 Pierwsi lokatorzy już dostali klucze do mieszkań w nowych miejskich blokach w Słupsku [ZDJĘCIA] W poniedziałkowe popołudnie w Słupsku oficjalnie oddano do użytku dwa bloki mieszkalne zbudowane przez miejską spółkę - Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. W ten sposób zakończono inwestycję, której realizacja trwała 18 miesięcy i razem z zagospodarowaniem terenu kosztowała ponad 13 milionów złotych.

📢 Zobacz, jak wygląda nowy Park Zachodni w Słupsku (zdjęcia) Jednym z zadań w projekcie „Słupskie kliny zieleni” było stworzenie Parku Zachodniego, który w założeniu miał stać się miejscem spotkań i spacerów dla mieszkańców szybko rozrastającego się osiedla Niepodległości. Park jest już praktycznie skończony, można z niego korzystać, a do całkowitego finiszu brakuje jeszcze tylko oświetlenia i pełnego rozkwitu zasadzonych roślin. 📢 Tragedia w Ustce. W morzu utonęli dwaj mężczyźni [zdjęcia] Tragiczny wypadek w Ustce, w morzu utopiły się dwie osoby. Do zdarzenia doszło na wysokości zajazdu Dajana. W akcji ratunkowej brali udział między innymi ratownicy SAR. Na miejscu wypadku pracuje prokurator.

