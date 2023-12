Prasówka 19.12.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ukradli rowery, potem samochód. Para niemal jak Bonnie i Clyde”?

Prasówka 19.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ukradli rowery, potem samochód. Para niemal jak Bonnie i Clyde 24-letnia kobieta oraz 36-letni mężczyzna są podejrzani o kradzież dwóch rowerów i krótkotrwałe użycie samochodu, który następnie rozbili i porzucili na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Oboje usłyszeli zarzuty, a za popełnione przestępstwa grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

📢 Jedzenie na wypróżnienie. Tych 9 produktów pomoże ci na zaparcia. Są tanie, łatwo dostępne i naprawdę działają Jedzenie to przyjemność, ale… No właśnie, ale. Czasem przyjemność z jedzenia zabierają nam zaparcia. Radość ze świętowania przy obficie zastawionym stole i rozkoszowanie się smakołykami może nam zabrać wizja tego, że zrobienie kupy będzie nie lada wyzwaniem. Zobacz, jakie produkty warto dodać do swojej diety, żeby wypróżnienie było tak samo miłe jak jedzenie.

📢 Pijany 41-latek wiózł 7-letnie dziecko. Podróż zakończyła się uderzeniem w drzewo. To cud, że nikt nie zginął Do zdarzenie doszło w niedzielę, 17 grudnia w Potęgowie pod Słupskiem. 41-letni kierowca renaulta- nie dość, że był pijany, to jeszcze wiózł dziecko. Podróż zakończyła się uderzeniem w drzewo. To cud, że nikomu nic się nie stało.

Prasówka 19.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Autobus MZK pojechał pod prąd w Słupsku. O mały włos, a doszłoby do tragedii Na nagraniu widać, jak kierowca autobusu MZK w Słupsku przekracza podwójną ciągłą linię na ul. Wojska Polskiego w Słupsku, jedzie pod prąd - także przez przejście dla pieszych, po czym wymusza pierwszeństwo na rondzie, aby wjechać w ulicę Sienkiewicza. Wszystko nagrała kamera w samochodzie, który stał za autobusem. Kierowcą zajmie się policja.

📢 Ciało Iwony Wieczorek odnalezione na plaży przy Zatoce Sztuki? Mamy nowe informacje! Jak ustalił portal i.pl, wielomiesięczne przeczesywanie terenu przy Zatoce Sztuki w Sopocie związane było z poszukiwaniem ciała Iwony Wieczorek. Śledczy mieli bowiem informacje, że w tym miejscu zakopano zwłoki zaginionej dziewczyny. Czy udało się je odnaleźć? 📢 Bon senioralny - na czym polega i komu będzie przysługiwał? Rząd pracuje nad nowym programem wsparcia osób starszych Minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz poinformowała o pracach nad wdrożeniem bonu senioralnego. Nowy instrument finansowy ma pomóc w zapewnieniu opieki nad osobami starszymi niezdolnymi do samodzielnej egzystencji. Kiedy pojawi się bon senioralny i jak z niego skorzystać? 📢 Nowe uzdrowisko w Polsce już niedługo! Sprawdź, gdzie leży „polska Wenecja" i co zaoferuje kuracjuszom w 2024 r. Polacy lubią uzdrowiska, ich klimat i walory, a już niedługo lista polskich miejscowości uzdrowiskowych wzbogaci się o kolejne. Nowe uzdrowisko na mapie Polski wielu turystom przypomina Wenecję – włoskie miasto słynące z niezliczonej liczby kanałów, do którego co roku zjeżdżają tłumy. Równie piękne krajobrazy, a na dodatek lecznicze źródła znajdziecie w jednej z miejscowości na Warmii i Mazurach. Sprawdź, gdzie będzie nowe uzdrowisko.

📢 „Niedziele nie powinny być handlowe”. Temat zakazu handlu dzieli nową koalicję. Znamy kalendarz niedziel handlowych 2024 Czy zakaz handlu powinien zostać zniesiony? Wielu uważa, że tak. Okazuje się, że nawet w nowym rządzie nie ma jednak w tej kwestii pełnej zgody. Zanim jednak nastąpią zmiany w ustawie o ograniczeniu handlu, kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku jest już znany. Ile niedziel handlowych przewidziano w przyszłym roku? Które sklepy pozostaną otwarte mimo zakazu handlu?

📢 Zakazane i dzikie Bieszczady. Tak było przez lata. Przed wojną tętniły życiem Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.

📢 Sala w Białym Spichlerzu w Słupsku pękała w szwach. Film o Janie Maziejuku na dniach trafi do internetu Pan Janek ma wielu przyjaciół - mówi bibliotekarka i dokumentalistka Danuta Sroka w filmie "Pan Janek - fotoreporter", którego bohaterem jest Jan Maziejuk. Było to widoczne na premierze filmu, która odbyła się w Białym Spichlerzu w Słupsku w niedzielę, 17 grudnia. Sala szybko wypełniła się widzami i trzeba było ściągać krzesła z pozostałych pięter gmachu. 📢 Zabójstwo listonosza Piotra Z. Do sądu trafił akt oskarżenia po przełomie w śledztwie Archiwum X Do sądu trafił akt oskarżenia w głośnej sprawie zabójstwa listonosza sprzed ponad ćwierć wieku. Policja zatrzymała już raz oskarżonego w śledztwie jakiś czas po zabójstwie. Puściła go wtedy, nie było dowodów. Również w kolejnych powrotach do śledztwa był on typowany do sprawy z powodu swojej późniejszej działalności, polegającej na „wystawianiu” grupom przestępczym listonoszy doręczającym dużą gotówkę. Dopiero ślad znaleziony przez pomorskie Archiwum X w brytyjskiej bazie śladów biologicznych doprowadził do przełomu w śledztwie.

📢 Ekstraklasa koszykarzy. Ważna wygrana Czarnych ze Stelmetem Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 73:69. Była to szósta wygrana słupskich koszykarzy w rozgrywkach Orlen Basket Ligi. 📢 Zderzenie dwóch osobówek w Lubuczewie. Pięć osób zostało rannych Pięć osób, w tym dwuletnie dziecko, zostało poszkodowanych w wyniku wypadku, do którego doszło w niedzielę po południu w miejscowości Lubuczewo w powiecie słupskim. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. 📢 Tak wyglądają najdroższe rasy psów. Za rasowego psa zapłacisz kilkadziesiąt tysięcy złotych. W te ceny naprawdę ciężko uwierzyć Zastanawiałeś się nad zakupem rasowego psa? Ceny najdroższych psów wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć cena psa znajdującego się na podium może zaskoczyć. W galerii przedstawiamy ceny najdroższych psów na Pomorzu. Wszystkie pochodzą z portalu OLX z ogłoszeń, które można znaleźć w województwie pomorskim.

📢 Tak wyglądała zima stulecia na Pomorzu! Zamarzający Bałtyk, oblodzone miasta. Kiedyś to były zimy! Zobacz archiwalne zdjęcia! Kiedyś to były zimy... Potężne mrozy oznaczały nie tylko bardziej lub mniej zjawiskowe widoki za naszymi oknami. Oznaczały także ograniczenie handlu oraz codziennej aktywności. Wiele lat temu zamarzający Bałtyk i rzeki stanowiły jednak często możliwość do ożywienia transportu. Wystarczały tylko koń i sanie, a te były znacznie szybsze i tańsze od statku. Z kolei w miastach cykl życia zmieniał się - główną rozrywką stawały się łyżwy i ich wszelkie adaptacje, zaś w XIX wieku popularne stały się narty i sanki rekreacyjne. 📢 NAJPIĘKNIEJSZE kobiet z Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej... Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze.

📢 Retro wakacje nad Bałtykiem. Nasi dziadkowie wiedzieli jak się bawić na plaży nad polskim morzem. Archiwalne zdjęcia odkrywają prawdę Wakacje i urlop nad morzem to nie nasz wymysł, bo nad Bałtyk jeździli i bawili się już nasi dziadkowie oraz babcie. Plażowiczki nosiły czepki, szlafroki, a nawet płaszcze kąpielowe. Wypoczywało się w wiklinowych koszach lub po prostu leżąc na rozgrzanym piachu. Jak wyglądał plażing retro? Popatrz na archiwalne zdjęcia, trochę się ubawisz. 📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Słupscy uczniowie spisali się na medal. Czytniki i tablety trafiły do ich szkół [ZDJĘCIA] Do pięciu słupskich szkół podstawowych trafiły czytniki i tablety w ramach programu realizowanego przez Amazon i Związek Cyfrowa Polska. Słupscy uczniowie sprawdzili się w teście kompetencji cyfrowych i wypadli znakomicie na tle rówieśników z całej Polski. 📢 Kaszubskie bombki robią furorę. Ręcznie malowane przez artystów są unikatowe Szklane, ręcznie malowane bombki z Kaszub sprawiają, że choinka nimi przyozdobiona staje się prawdziwym unikatem. Każda z tych ozdób tworzona przez lokalnych artystów jest niepowtarzalna. Bożonarodzeniowe drzewko z kaszubskimi motywami to hit świąt! 📢 Pół tysiąca dziadków i ona, Aldona Dziadek do orzechów straszył małą Aldonę w dzieciństwie. Wzięła odwet - zamiast się go bać, zaprzyjaźniła się z całą jego rodziną. I aż ponad 500 jej członków zaprosiła do swego domu.

📢 Maszyny rolnicze po renowacji wróciły do muzeum w Swołowie [zdjęcia] Do Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie (gmina Słupsk) po konserwacji wróciło 20 maszyn rolniczych. Są to urządzenia zarówno do pracy w polu, jak i maszyny młócące, czy też maszyny do przygotowywania paszy dla zwierząt. 📢 Wypadek koło Motarzyna. Poszkodowany kierowca trafił do szpitala [ZDJĘCIA] W sobotę wieczorem doszło do poważnego wypadku koło Motarzyna (gmina Dębnica Kaszubska). Poszkodowany kierowca został odwieziony do szpitala. 📢 Obchody 53. rocznicy Grudnia '70 przed pomnikiem ofiar. „Ich poświęcenie i odwaga nie będą zapomniane” Tylko w Gdyni zastrzelono wtedy 18 osób. Nad ranem 17 grudnia 1970 r., przy stacji SKM Gdynia Stocznia, wojsko otworzyło ogień do zmierzających do pracy stoczniowców. W wyniku masakry na całym Wybrzeżu zamordowane zostały 44 osoby. 17 grudnia, jak co roku, jest dla Gdyni dniem pamięci o ofiarach komunistycznego reżimu.

📢 Już w tę niedzielę, 17 grudnia, w Białym Spichlerzu premiera filmu o Janie Maziejuku W niedzielę, 17 grudnia, o godzinie 12 w Białym Spichlerzu przy ul. Szarych Szeregów odbędzie się promocja filmu dokumentalnego "Pan Janek - fotoreporter" - o słupskim fotoreporterze. Wstęp wolny. 📢 Zachwycająca iluminacja w Damnicy. Tysiące świateł przyciąga widzów [ZDJĘCIA] W świątecznym okresie kilka tysięcy lampek rozbłysło na posesji pana Kazimierza Michonia z Damnicy. To już rodzinna tradycja, która jest kultywowana każdego roku. Uroczyste odpalenie światełek nastąpiło punktualnie o godzinie 17:00, a na to wydarzenie czekało kilkadziesiąt osób, nie tylko z Damnicy. Na miejscu nie mogło zabraknąć Mikołaja, smakołyków i wspólnego śpiewania kolęd. Efekt zapiera dech w piersiach!

📢 I Marsz Świątecznych Sweterków przeszedł ulicami Słupska. Za rok też będzie Może nie był liczny, ale sweterki były śliczne. Chociaż nazywane są brzydkimi, to w Słupsku świąteczne swetry z reniferami i choinkami doczekały się swojego marszu.

📢 Julia Wieniawa - aktorka i piosenkarka. Tak zmieniała się młoda i utalentowana artystka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia! 📢 Dachowanie na ul. Grunwaldzkiej w Słupsku. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia Do groźnego zdarzenia na ul. Grunwaldzkiej w Słupsku doszło w piątek około godz. 17. Dachował opel, ale policjanci, którzy przyjechali na miejsce zastali jedynie pusty pojazd. 📢 Zaczarowany Świąteczny Dom w Damnicy. Dziś uruchomienie iluminacji W świątecznym okresie kilka tysięcy lampek rozbłyśnie na posesji pana Kazimierza Michonia z Damnicy. W sobotę uruchomienie iluminacji.

📢 Choinki za odpady w słupskim PSZOK-u. Ogromna kolejka po świąteczne drzewka! [ZDJĘCIA] Jak co roku, słupski ratusz wspólnie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej zorganizował świąteczną akcję ekologiczną. Mieszkańcy mogli odebrać w PSZOK-u choinki w zamian za makulaturę czy elektrośmieci. Zainteresowanie mieszkańców było ogromne! 📢 Jarmark świąteczny w Kępicach. Było co kupić, zjeść i wypić W piątkowe popołudnie w Kępicach zorganizowano jarmark świąteczny. Na stoiskach były świąteczne potrawy, wyroby rękodzielnicze, a dla każdego zimowa herbata.

📢 Strefa Przybrzeżna połączyła Ustkę, Łebę oraz Gminy Główczyce, Smołdzino, Ustka i Wicko Powstało Stowarzyszenie „Strefa Przybrzeżna”. To inicjatywa sześciu samorządów, tj. Ustki, Łeby oraz Gmin Wicko, Główczyce, Smołdzino i Ustka w celu wspólnego reprezentowania obszaru wobec administracji rządowej i inicjowanie ponadlokalnej współpracy, związanej szczególnie z Morzem Bałtyckim.

📢 Tylko u nas. Historia kina Milenium w Słupsku. 13 lat od ostatniego seansu Początek i koniec tego największego przybytku dziesiątej muzy w Słupsku paradoksalnie łączy „Zerwany most” - film Jerzego Passendorfera, zagrany jako pierwszy i ostatni w 47-letnich dziejach kina „Milenium”. 📢 To była gorąca jesień w "Prywatce. Najnowsza galerią pięknych i uśmiechniętych imprezowiczek Koszaliński klub Prywatka to jedno z najpopularniejszych imprezowych miejsc na mapie miasta. Co weekend bawią się tutaj mieszkańcy Koszalina i okolic. Postanowiliśmy przypomnieć wybrane zdjęcia z dyskotek, które odbyły się tutaj tej jesieni. Sprawdźcie fotki prywatkowych imprezowiczek! 📢 Dlaczego Malwina musiała zginąć? Czy Jakub wstydził się związku z nią? U dwóch rodzin z Morynia na Wigili nie będzie wszystkich dzieci. Rodzice Malwiny pójdą na grób córki, która padła ofiarą brutalnego zabójstwa. Wolne miejsce przy stole będzie też w rodzinie Jakuba. 20-latek oskarżony o tę zbrodnię święta spędzi w areszcie. A dwa dni po Bożym Narodzeniu sąd wyda na niego wyrok.

📢 Zderzenie trzech aut na skrzyżowaniu ulic Kołłątaja i Tuwima w Słupsku. Ucierpiał radiowóz [ZDJĘCIA] Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło dziś, około godziny 15, na skrzyżowaniu ulic Tuwima i Kołłątaja w Słupsku. W kolizji trzech aut ucierpiał radiowóz, który jechał na sygnale. Nikomu nic się nie stało.

📢 Pedofil ze Słupska prawomocnie skazany. 9 lat więzienia, ale i dożywotni zakaz pracy z dziećmi Sąd Okręgowy w Słupsku prawomocnie rozstrzygnął sprawę 47-letniego pedofila Krzysztofa R., ratownika medycznego i rehabilitanta dzieci. Wyrok - 9 lat, ale też uniewinnienie od zgwałcenia. I dożywotni zakaz pracy z dziećmi. Czy sprawa trafi do Sądu Najwyższego? W czwartek uzasadnienie wyroku zostanie wysłane do stron procesu. 📢 Urokliwa Dolina Huczka z zamkiem wodnym. Spacer w sercu parku krajobrazowego Polecamy. Atrakcyjny zimowy spacer w urokliwym sercu Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Na trasie godzinnego spaceru: zabytkowa elektrownia w Gałąźni Małej, zamek wodny oraz leśny rezerwat Dolina Huczka z drewnianymi mostkami i schodami. 📢 Sroga zima w Ustce. 50 lat temu brzeg był skuty lodem [ZDJĘCIA] Dokładnie było to 5 lutego 1972 roku, kiedy jako osobnik spragniony urokliwych obrazów zimy skierowałem obiektyw aparatu fotograficznego na Ustkę.

📢 Złote Gody w Damnicy. Medale dla jubilatów od Prezydenta RP W Urzędzie Gminy w Damnicy odbyła się uroczystość przyznania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Udekorowano dziesięć par małżeńskich. 📢 Nowy pomysł na Stary Rynek w Słupsku. Budynek po kinie Milenium ma przejść do historii [ZDJĘCIA] 14 grudnia na specjalnym spotkaniu w słupskim ratuszu został zaprezentowany pomysł prywatnego inwestora na przebudowę kwartału zajmowanego przez obiekt po kinie Milenium. W jego miejscu powstać ma kompleks budynków usługowych wraz z podziemnym parkingiem.

📢 Wigilia emerytów i rencistów ZNP w Słupsku. Był opłatek, kolędy, wieczerza wigilijna Tradycyjnie już w Twisterze, przy suto zastawionym olbrzymim stole, na wieczerzy wigilijnej spotkali się członkowie Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego. Sekcję tworzą byli pracownicy słupskich placówek oświatowych. Jej przewodniczącą w kadencji 2019-2024 jest Gabriela Polkowska. 📢 Podpalacz samochodów nie będzie odpowiadał przed sądem. Sprawa umorzona. Podejrzany trafi do szpitala Krystian B., 27-letni podpalacz aut, nie będzie sądzony za swoje czyny, bo w chwili ich popełniania był niepoczytalny. Sąd Rejonowy w Słupsku na wniosek prokuratury umorzył postępowanie i zdecydował o umieszczeniu mężczyzny w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym. 📢 Bytowskie Amazonki: Kobiety! Badajcie się! Z nowotworem można wygrać (WIDEO) Bytowskie Amazonki spotkały się na spotkaniu wigilijnym, aby podsumować miniony rok. Snuły też plany na przyszłość. To już pewne, w Bytowie odbędzie się Marsz Różowej Wstążeczki.

📢 Stan wojenny w Słupsku. Zobacz unikatowe zdjęcia sprzed 42 lat Z okazji 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego publikujemy unikalne zdjęcia pokazujące ulice Słupska i życie mieszkańców w tamtym okresie. 📢 Kolizja na trasie Słupsk-Ustka. Były utrudnienia w ruchu Na utrudnienia na trasie Słupsk-Ustka napotkali kierowcy, którzy rano jechali tą trasą. Około godziny 8 rano doszło do zdarzenia drogowego, w którym udział wzięły trzy samochody. Funkcjonariusze ustalili wstępnie, że jadący w stronę Ustki 59-letni kierujący skodą zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w będące na tym pasie dwa pojazdy opla i hyundaia.

📢 Tajemnicza budowla. Nie ma żadnych oznaczeń, ale można tu dotrzeć. Obiekt robi wrażenie Tajemniczy obiekt to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część. 📢 Świąteczne iluminacje w Słupsku już świecą! Działa też koło widokowe [ZDJĘCIA, WIDEO] Punktualnie o godz. 17. w Słupsku zostały uruchomione świąteczne iluminacje. Ruszyło też koło widokowe, które stanęło przed miejskim ratuszem. 📢 BursztynCup 2023 w Jezierzycach. Grały zespoły juniorskie z całego regionu słupskiego (zdjęcia) Przez cały weekend w hali w Jezierzycach rywalizowało kilkanaście zespołów z całego regionu słupskiego. Najpierw, w sobotę swoje mecze rozgrywały dzieci z rocznika 2013 i młodsze a następnie 2015 i młodsze. W niedzielę zaś na boiska wybiegli piłkarze urodzeni w roku 2016 i młodsze.

📢 Leann stawia na automatyzację. Słupska firma otworzyła nową halę [ZDJĘCIA,WIDEO] Zautomatyzowana produkcja na nowej hali to dla słupskiej firmy szansa na rozwój i pozyskanie nowych klientów. Obiekt o powierzchni ośmiu tysięcy metrów kwadratowych otwarto oficjalnie 23 listopada.

📢 Świąteczna iluminacja w Damnicy koło Słupska. Tysiące światełek przyciągają mieszkańców i turystów [ZDJĘCIA] W świątecznym okresie kilka tysięcy lampek rozbłysło na posesji pana Kazimierza Michonia z Damnicy. To już rodzinna tradycja, która jest kultywowana każdego roku. Uroczyste odpalenie światełek nastąpiło punktualnie o godzinie 16:00, a na to wydarzenie czekało kilkadziesiąt osób, nie tylko z Damnicy. Na miejscu nie mogło zabraknąć Mikołaja, pączków i wspólnego śpiewania kolęd. Efekt zapiera dech w piersiach! 📢 Polowanie zbiorowe na białej stopie. Słupskie diany spotkały się po raz 15. Ceremoniał, integracja i królowe (ZDJĘCIA) Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Słupsku razem z Kołem Łowieckim "Bielsko" zorganizował jubileuszowe polowanie zbiorowe dian. Panie spotkały się w Niepoględziu. Panowie tylko asystowali.

📢 Gigantyczna kolejka w Słupsku po drzewka świąteczne w zamian za śmieci Takiej kolejki dawno w Słupsku nie widziano. Akcję "Choinka dla każdego" przyspieszono nawet o pół godziny, by chętni na drzewka świąteczne w zamian za odpady nie stali na mrozie tak długo.

📢 Jezioro Obłęże skute lodem. Zobacz zimowe pejzaże [ZDJĘCIA] Położone w gminie Kępice jezioro Obłęże to jeden z większych zbiorników wodnych położonych w pobliżu Słupska. Warto tu zajrzeć nie tylko latem, ale również zimą, kiedy jest skute grubą warstwą lodu. 📢 Restauracja w bytowskim zamku ma nowego dzierżawcę. Lokal zmienił się nie do poznania Restauracja i hotel w bytowskim zamku nie miała szczęścia do dzierżawców. Z ostatnim miasto wypowiedziało umowę ze względu na wysokie zadłużenie sięgające ponad 100 tysięcy złotych.

