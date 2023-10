Prasówka 2.10.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu: woj. pomorskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 2.10.2023”?

Prasówka 2.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu: woj. pomorskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 2.10.2023 Na których drogach w województwie pomorskim prowadzone są dzisiaj (2.10.2023) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga S6, Matarnia - Barniewice (327. km na odc. 0,8 km) Budowa ekranów akustycznych zwężenie jezdni do 1 pasa ruchu w kierunku Gdyni. zamknięty prawy pas. Prace prowadzone w nocy między godz. 18:00 a 05:00.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 2.10.23

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie.

📢 Firmy w Słupsku i regionie chcą zatrudnić pracowników. Trwa walka o fachowców w tych zawodach! Sprawdź! 01.10.2023 Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć!

Prasówka 2.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku. Ile seniorzy dostaną na swoje konta? Sprawdź prognozy waloryzacji! Najnowsze wyliczenia waloryzacji emerytur w 2024 roku. Oto ile pieniędzy dostaną seniorzy na swoje konta. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur. Jakie zmiany nastąpią w wypłatach? Sprawdź wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji w 2024 roku!

📢 Te osoby mogą jechać do sanatorium za darmo. Jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdź, kto znalazł się na liście! 01.10.2023 Oto osoby, które nie zapłacą za pobyt w sanatorium. Warunkiem jest otrzymanie skierowania od lekarza z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wystawiony dokument musi zawierać szczegółowe uzasadnienie decyzji, na tej podstawie dobrany będzie odpowiedni rodzaj leczenia oraz miejsce, w którym kuracjusz będzie przebywał. Zobacz w naszej galerii, kto może skorzystać z sanatorium za darmo! 📢 To nas najbardziej denerwuje w mieszkaniu w bloku. Te zachowania szczególnie nie podobają się mieszkańcom budynków wielorodzinnych! 01.10.23 Oto co nas najbardziej denerwuje w mieszkaniu w bloku. Te zachowania szczególnie nie podobają się mieszkańcom budynków wielorodzinnych. Mieszkanie w bloku może być prawdziwym utrapieniem. Mieszkańcom zazwyczaj przeszkadzają wszechobecne odgłosy dochodzące z mieszkań obok, czy też z klatki schodowej. Nie każdy ma szczęście trafić na spokojne, przyjazne i miłe sąsiedztwo. Te rzeczy powodują, że nie można liczyć na dobre stosunki z sąsiadami. Wiele z tych punktów będzie dla Was wielkim zaskoczeniem!

📢 Oto osoby, które nie powinny pić kawy! Jeżeli masz te objawy to lepiej ją odstaw. Kofeina może negatywnie wpływać na nasze zdrowie! 01.10.23 Te osoby nie powinny pić kawy. Zastanawiasz się, kto powinien zrezygnować z jej picia? Masz te objawy? Wielu z nas nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki kawy. Kofeina to główny składnik, który może negatywnie wpływać na zdrowie osób, które przesadzają z ilością kawy. Są takie osoby, które powinny zmniejszyć lub całkowicie odstawić kawę. Sprawdź, kto powinien odstawić kawę! Jeżeli masz te objawy, to zrezygnuj z jej picia!

📢 Te rzeczy i symbole przynoszą szczęście. Te najważniejsze amulety przyciągają radość i dobrobyt. Musisz je mieć! 01.10.2023 Te symbole przynoszą szczęście. Zastanawiasz się, jakie przedmioty mogą przynieść radość i dobrobyt? Symbole te, są bardzo popularne pośród ludzi na całym świecie. Obecne są również w każdej kulturze. Uważa się, że amulety szczęścia i różnego rodzaju talizmany, przyciągają dobrobyt i gwarantują pomyślność. Nie rzadko zdarza się, że chronią przed złem i wszelkim niepowodzeniem. Sprawdź, jakie symbole szczęścia są szczególnie popularne w Polsce i na świecie.

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! 01.10.2023 Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu! 📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 01.10.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 01.10.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów! 📢 Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Te osoby są chronione przez prawo. Oto nowe przepisy od 22 września! 01.10.2023 Tych osób nie można zwolnić z pracy. Od 22 września zmieniają się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 01.10.2023 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 01.10.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 01.10.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie! 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] 01.10.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! 01.10.2023 Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach! 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 01.10.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź !

📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! 01.10.2023 Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły! 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 01.10.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 01.10.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! 01.10.2023 Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! 01.10.23 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 "Marszu Miliona Serc" w Warszawie. Donald Tusk: Tu jest naród, tu jest Polska Kiedy Polki i Polacy nagle chwytają się za ręce, przychodzi taki moment, że nagle miliony ludzi bez wiary w zwycięstwo zamieniają się w prawdziwą wspólnotę narodową. Spójrzcie wokół siebie, ja widzę bardzo dokładnie: tu jest naród, tu jest Polska - powiedział w niedzielę szef PO Donald Tusk podczas "Marszu Miliona Serc".

📢 IX Słupski Bieg Charytatywny na Rzecz Zwierząt – „Pobiegnij – Pomożesz !” W niedzielę, 1 października, odbył się IX Słupski Bieg Charytatywny na Rzecz Zwierząt – „Pobiegnij – Pomożesz !”. Oprócz rozgrywek sportowych organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla najmłodszych i nie tylko.

📢 Słupskie Pokopki, czy wielkie święto ziemniaka w Karzniczce Od rana wielkie święto w maleńkiej Karzniczce w gminie Damnica. Słupskie Pokopki rokrocznie przyciągają tłumy zwiedzających z całego regionu. To idealna okazja, aby zaopatrzyć naszą domową spiżarnię nie tylko w ziemniaki. Wystawcy proponują inne świeże warzywa, pszczelarze zachęcają do kupna miodu, a panie z kół gospodyń wiejskich kuszą pysznym smalcem z żurawiną i nie tylko. 📢 Nie jedz tego na śniadanie - najbardziej szkodliwe śniadania. Nie jedz tego na śniadanie. Te posiłki mogą ci zaszkodzić! Pełnowartościowe śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Jednak zdaniem specjalistów, istnieją produkty, których kategorycznie nie można spożywać na czczo. Spożywanie, tych produktów może doprowadzić do problemów. Zobacz, czego nie jeść i nie pić na śniadanie!

📢 Śmiertelny wypadek pod Reblinem koło Słupska. Nie żyje kobieta kierująca seatem (zdjęcia) Do śmiertelnego wypadku doszło na Drodze Krajowej nr 6 w rejonie miejscowości Reblino. Nie żyje 37-letnia kobieta kierująca seatem. W szpitalu jest m.in. kobieta w siódmym miesiącu ciąży i 9-letnia dziewczynka. 📢 Jakub Adkonis z hat-trickiem w meczu reprezentacji Polski U17 przeciwko Mołdawii Reprezentacja Polski U17 wygrała drugi mecz w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy. Adkonis to były zawodnik Olimpijczyka Kwakowo gdzie trenował pod okiem obecnego trenera Gryfa Słupsk, Krzysztofa Mullera. Adkonis obecnie reprezentuje Legię Warszawa. 📢 Biżuteria z PRL na której można zarobić. Zobacz czego szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Kolczyki i pierścionki warte fortunę 01.10.23 Moda na biżuterię z PRL powraca. I nie jest to pusty slogan. Wystarczy popatrzeć na ogłoszenia dostępne w Internecie, choćby te na portalu OLX. To właśnie tam znajdziemy całą masę ogłoszeń chętnych nie tylko do sprzedania ale i kupienia pamiątkowej biżuterii po babci, mamie czy cioci. Wiele osób posiada w swoich domowych kolekcjach właśnie taką biżuterię. Okazuje się, że można na niej zarobić całkiem duże pieniądze ponieważ stanowią one dużą wartość dla zbieraczy, jubilerów a przede wszystkim dla kolekcjonerów. Ile zatem można zarobić na pierścionkach czy kolczykach z PRL na OLX? Sprawdziliśmy.

📢 Sanatorium za darmo - komu przysługuje. Te osoby mogą pojechać do uzdrowiska całkowicie za darmo (LISTA) 01.10.23 Pobyt w sanatorium kojarzy nam się z możliwością wypoczynku i podreperowania swojego zdrowia w uzdrowisku. Do sanatorium można pojechać w Polsce w wiele miejsc. Są uzdrowiska nadmorskie takie jak Ustka czy Kołobrzeg, są uzdrowiska górskie ale i takie jak choć by Ciechocinek znany z ogromnej ilości sanatoriów i leczniczych tężni. Jak często można do takiego sanatorium pojechać? Kto może odwiedzić uzdrowisko i skorzystać z darmowych zabiegów sanatoryjnych? Sprawdziliśmy. 📢 Unikatowe monety z PRL warte po kilka tysięcy zł. Masz takie w domu? Kolekcjonerzy szukają ich na aukcjach w Internecie 01.10.23 Nie od dziś wiadomo, że fanatycy kolekcjonerzy są w stanie zapłacić każde pieniądze aby skompletować swoje kolekcje. Nie inaczej jest z kolekcjonerami monet. Te na rynkach internetowych aukcji osiągają niejednokrotnie kwoty przekraczające nawet 10 czy 20 tysięcy złotych. Kolekcjonerzy szukają głównie monet w dobrym stanie i rzadkich ale również takich, które swoją wartość zyskują dopiero w pewnej kolekcji. Tak też jest z monetami, które wybite zostały w okresie Polski Ludowej. Jakich monet z PRL szukają kolekcjonerzy?

📢 Niedzielna giełda handlowa w Koszalinie. Zobacz, co można znaleźć na stoiskach [ZDJĘCIA] Tłumy mieszkańców na koszalińskiej giełdzie. Sprawdziliśmy, co można kupić na niedzielnej giełdzie na terenach podożynkowych w Koszalinie. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Kolekcjonujesz monety i banknoty z czasów PRL-u? Na tych skarbach możesz sporo zarobić Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Najdroższe mieszkanie na sprzedaż w Polsce znajduje się na ul. Złotej w Warszawie. To luksus tylko dla najbogatszych Luksusowe mieszkanie zlokalizowane jest w samym centrum Warszawy na prestiżowej ul. Złotej (Śródmieście). Kto zostanie właścicielem tej nieruchomości, tego nie wiadomo. Pewne jest, że musi mieć gruby portfel, a w nim 25 mln złotych. To 3-pokojowe mieszkanie ma najwyższą cenę spośród wszystkich tego typu ogłoszeń w serwisie Otodom.pl, jakie obecnie można znaleźć w Polsce (01.10.2023 r.). Zobacz, jak mieszkanie prezentuje się na zdjęciach.

📢 Emerytury w październiku 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, wyliczenia! Takie emerytury otrzymają seniorzy w październiku 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w październiku 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na październik 2023. 📢 Atlas grzybów trujących i niejadalnych. Tak odróżnisz prawdziwki od fałszywek. Kluczowe różnice pokazujemy na zdjęciach - 1.10.2023 Wilgoć i ciepło - te dwa czynniki jednocześnie powodują, że w lasach pojawiają się grzyby. A razem z nimi pojawiają się grzybiarze, którzy zawsze zastanawiają się czy do koszyka trafił właśnie grzyb jadalny, niejadalny czy może nawet trujący. Jak odróżnić prawdziwki od "fałszywek"? Zapraszamy do galerii zdjęć, na których pokażemy różnice pomiędzy najczęściej mylonymi grzybami trującymi i jadalnymi.

📢 Co mówi twój dzień urodzenia? Sprawdź, w jakim dniu przyszłaś na świat i dowiedz się, czy jesteś leniuchem, marzycielką, a może optymistką Data urodzenia mówi nam bardzo dużo o nas samych. Podobnie jest z dniem tygodnia. Dzięki temu możemy dowiedzieć się więcej o swoich cechach charakteru, poznać słabe i mocne strony, a nawet rozszyfrować swoją przyszłość. Każdy dzień tygodnia ma przypisaną planetę – podobno to właśnie ich energia decyduje, jacy jesteśmy.

📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach. Ile dostaną emeryci w 2025 i 2026 roku? Sprawdź! 1.10.2023 Jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach? Już pojawiają się informacje na ten temat. Z danych tych wynika, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacii emerytur osiągnie nieco niższy poziom, ale wciąż będzie ponad dziesięcioprocentowy. W kolejnych dwóch latach ma jednak maleć - tak ma zakładać plan rządu. Jak więc będą wyglądały emerytury po tych waloryzacjach? Sprawdź!

📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 1.10.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek. 📢 Jak mała Tęcza wygrała z filmową legendą Never ending stoooory - nuciłam sobie piosenkę Limahla, idąc do Tęczy. Bilet odebrałam z uśmiechem, ale adresowany on był nie tyle do pani bileterki, co do wspomnienia rozczulającego smoko-psa Falkora. Wchodziłam więc do teatru, mając w pamięci film. Wychodziłam z nowymi obrazami i melodiami. I nieco mokrymi oczami. Film rozpłynął się w przeszłości. 📢 Te seriale pamięta każdy. Oto, co oglądało się w latach 90. Zobacz najpopularniejsze z nich, które przed telewizorami gromadziły miliony Oto najpopularniejsze seriale minionego wieku. Przed ekranami telewizorów gromadziły i nadal gromadzą miliony widzów. Jakie są najpopularniejsze seriale lat 90-tych? Zobacz nasze zestawienie i wybierz się w sentymentalną podróż. Które z nich oglądałeś, a które są dla ciebie zaskoczeniem? "Rodzina Soprano", "Janosik", "Miodowe lata", "13 posterunek" czy "Miasteczko Twin Peaks". Który z tych seriali jest twoim ulubionym? Propozycje kilkudziesięciu seriali, które wciąż można oglądać w telewizji i na platformach streamingowych takich jak Netflix, HBO, Amazon, TVP czy SkyShowtime.

📢 Wyjątkowe osiągnięcie Daru Młodzieży! Żaglowiec przekroczył równik! "Dar Młodzieży" właśnie przekroczył równik! Stało się to o godzinie 22:10 czasu polskiego na Oceanie Atlantyckim, tuż u wybrzeży Brazylii. Żaglowiec dokonał tego jako druga polska jednostka w historii. 100 lat temu równik jako pierwszy pod polską banderą przekroczył żaglowiec Lwów. 📢 Ujawniono nowe informacje na temat sprawcy tragicznego wypadku na A1. Komunikat policji Do koszmarnego wypadku na autostradzie A1 doszło dwa tygodnie temu. Zginęła w nim trzyosobowa rodzina, w tym 5-letnie dziecko. Teraz policja opublikowała nowy komunikat w tej sprawie i ujawniła nieznane dotąd informacje o sprawcy. 📢 Polecamy 7 najpiękniejszych drzew i krzewów o czerwonych liściach. Zachwycają kolorem nie tylko jesienią. Zobacz, co wybrać Czerwone liście drzew i krzewów mogą zdobić ogród nie tylko jesienią. Są gatunki i odmiany, które intensywne barwy mają przez cały sezon, choć szczególnej wyrazistości nabierają właśnie jesienią (ale też wiosną). Polecamy 7 najpiękniejszych i najbardziej kolorowych drzew i krzewów. Wybraliśmy te, które są łatwe w uprawie i nadają się do dużych oraz małych ogrodów.

📢 Ahoj, espe! Wybrańcy komunistycznej organizacji pod żaglami. Z Ustki do Leningradu Służba Polsce. Pod tym ofiarnym hasłem kryły się katorżnicza praca, łzy, protest rodzin, a nawet śmierć. Obowiązkowa, darmowa praca dzieciaków. Takich od 16 roku życia. Odgruzowywali Warszawę, osuszali Żuławy, pracowali w czeluściach kopalń. Latem 1948 roku beztroska pierwszych powojennych wakacji odeszła w zapomnienie. Do ręki trzeba było wziąć łom, kielnię, sierp i młot. Dosłownie. Jakimi szczęśliwcami musieli być ci, którzy trafili do Ustki, gdzie szorowanie pokładu „Generała Zaruskiego” było najcięższą pracą. 📢 Ćwiczenia lotnicze "Route 604" na drodze wojewódzkiej zakończone. Piloci lądowali i startowali przez pięć dni Na drodze wojewódzkiej nr 604 w okolicy miejscowości Wielbark zakończyło się w piątek (29 września) szkolenie lotnicze pod kryptonimem „Route 604”. Głównym organizatorem pierwszych takich ćwiczeń od 20 lat była 22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku.

📢 Te osoby nie muszą czekać w kolejce do lekarza. Wielkie zmiany w przepisach. Zobacz kogo kolejka nie obowiązuje 30.09.23 Kolejki do lekarza pierwszego kontaktu czy specjalisty wybranej dziedziny medycyny powodują u nas najczęściej niechęć do skorzystania z bezpłatnych usług medycznych czy porady lekarskiej. Mało kto wie jednak, że istnieje lista pacjentów i przypadków w których nie trzeba stać długich godzin w kolejce w przychodni po poradę lekarską. Kto i dlaczego nie musi stać w kolejce do lekarza? Sprawdziliśmy. 📢 Bez prac domowych, bez kartkówek, w poszukiwaniu optymizmu. „Tydzień szczęścia” w ZSI w Słupsku [ZDJĘCIA] Ciekawą inicjatywę przygotowano dla uczniów w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku. Przez pięć dni młodzież obchodziła „Tydzień szczęścia”. Przez ten czas uczniowie zwolnieni byli z kartkówek i odpytywania, w zamian za to poszukiwali w sobie pokładów optymizmu.

📢 Kronika tygodnia „Głosu Pomorza”. Sprawdź, co ważnego wydarzyło się w regionie słupskim! Mijający tydzień (23-29 września) obfitował w wiele ważnych wydarzeń. Z wielką pompą otwarto nowy dworzec w Słupsku, pomorskie zabytki otrzymały kolejne wsparcie finansowe, a na stadionie w Ustce mogą już odbywać się wydarzenia sportowe w randze mistrzostw ogólnopolskich. Co jeszcze się działo? 📢 Dwa lata temu 26-letni mężczyzna wszedł w pole kukurydzy i ślad po nim zaginął To jedna z najbardziej wstrząsających i tajemniczych historii ostatnich lat. 14 sierpnia 2021 pod Gryfinem 26-letni Sebastian miał wyskoczyć nagle z samochodu na pole kukurydzy. Od tego czasu nikt go nie widział. Po dwóch latach pojawiła się nadzieja na przełom w sprawie. 📢 Zatrzymanie Turkmenów w Ustce. Cudzoziemcy muszą opuścić Polskę Funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Ustce zatrzymali dwie osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę Polski. Cudzoziemcy są obywatelami Turkmenistanu. W ciągu 15 dni muszą opuścić nasz kraj.

📢 Demolka w Ostrowie Wielkopolskim. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk z bardzo wysoką porażką! W ramach drugiej kolejki Orlen Basket Liga, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk wybrali się na mecz do Ostrowa Wielkopolskiego. Niestety koszykarze ze Słupska przegrali 77:106. 📢 Najlepsze memy o grzybach. Tych memów jeszcze nie widziałeś. Śmieszne obrazki GRZYBOBRANIE 2023 (NOWE MEMY) 29.09.23 Grzybobranie 2023 czas zacząć. Połowa września, jest ciepło a w nocy czasem popaduje deszcz. To idealne warunki do rozwoju grzybni a co za tym idzie nasze lasy pełne są podgrzybków, prawdziwków, koźlaków ale i muchomorów. Grzybiarze to wdzięczny temat do śmiechu. Dlatego też co roku powstają, można powiedzieć jak grzyby po deszczu, kolejne porcje prześmiewczych obrazków o grzybach i grzybobraniu. Z czego śmiejemy się w tym roku? Zobaczcie sami - oto najlepsze memy o grzybiarzach w 2023 roku.

📢 Ustka ma powód do dumy. Stadion lekkoatletyczny z certyfikatem! W piątek stadion lekkoatletyczny w Ustce otrzymał świadectwo kategoryzacyjne Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Mogą tu się odbywać wydarzenia sportowe w randze ogólnopolskich mistrzostw. Z nowego obiektu cieszy się cały region. Młodzież już go opanowała, wypróbowała bieżnie, rzutnie, płotki i skocznie. 📢 Wypadek na A1. Zbigniew Ziobro: Jest list gończy za podejrzanym, upubliczniono wizerunek Wydałem polecenie, aby w związku z wydaniem listu gończego został upubliczniony wizerunek podejrzanego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina – poinformował w piątek w Łodzi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Po południu jego zdjęcie pojawiło się w internecie. 📢 Wykłady, porady i kiermasz. Dzień Osób z Niepełnosprawnością w słupskim ZUS [ZDJĘCIA] W piątek, 29 września, słupski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaprosił do siebie osoby z niepełnosprawnościami. Mogli zaczerpnąć porad od ekspertów z wielu instytucji, a także posłuchać wykładów i skorzystać z kiermaszu rękodzieła.

📢 Modernizacja przystanków i nowa sygnalizacja. Słupsk z dofinansowaniem na dwa zadania. Wsparcie otrzymały też inne samorządy z regionu Słupsk dostał dofinansowanie w wysokości blisko 1,5 mln złotych na przebudowę przystanków oraz budowę nowej sygnalizacji świetlnej. Wsparcie na realizację inwestycji drogowych otrzymały także inne samorządy z regionu. 📢 11 najtańszych miast w Europie na weekend jesienią. Tam noclegi i wyżywienie nie kosztują dużo, a pogoda jest najlepsza Zastanawiacie się, gdzie w Europie jesienny urlop czy choćby weekendowa wycieczka kosztują najmniej? Brytyjscy eksperci stworzyli przydatny ranking, który wskazuje najtańsze miasta Europy na wypoczynek jesienią 2023. Pod uwagę wzięto m.in. koszty pobytu i wybór tanich hoteli i restauracji, a także – co ważne jesienią – warunki pogodowe. Przekonajcie się, które europejskie miasta są najtańsze na jesienny weekend. Tam nie wydacie majątku i nacieszycie się dobrą pogodą.

📢 Ulica Korfantego drogą gminną, ale na małym odcinku. Ważna deklaracja w sprawie Mireckiej Na ostatniej sesji Rady Miasta w Słupsku radni zdecydowali o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych pierwszego odcinka ulicy Korfantego na Osiedlu Zachodnim. Padła też ważna deklaracja dotycząca ulicy Mireckiej. W tej chwili dojazd do niej woła o pomstę do nieba. Jeszcze gorzej będzie, jak zacznie się jesienna plucha. 📢 Podczas kontroli w centrum Szczecina policjantom skradziono radiowóz Podczas porannej kontroli drogowej w centrum Szczecina, nieznany sprawca odjechał policyjnym radiowozem. Radiowóz został odnaleziony w rejonie ulicy Szosa Polska/Zagórskiego. Funkcjonariusze szukają teraz sprawcy zdarzenia. 📢 Ustka otwiera inwestorom drzwi do lasu. Przetarg na dzierżawę atrakcyjnej działki Ustka chce na 29 lat wydzierżawić las pod budowę ośrodka wczasowo-uzdrowiskowego. Szykuje się kolejna wycinka drzew przy ulicy Wczasowej. Jest nieunikniona, bo teraz w tym miejscu można tylko rozstawić namioty.

📢 Słupskie obchody 84. rocznicy powstania Państwa Podziemnego W środę, 27 września, w Słupsku odbyły się obchody 84. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów. Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny w Kościele Mariackim. Następnie delegacje i zaproszeni goście udały się pod pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, gdzie wspólnie odśpiewano hymn państwowy, wysłuchano przemówień okolicznościowych i złożono pamiątkowe wiązanki. 📢 XIX Słupskie Pokopki tuż-tuż! 1 października święto ziemniaka w Karzniczce Słupskie Pokopki w Karzniczce to już tradycja. Będą stoiska certyfikowanych wystawców, kiermasz warzyw, owoców i innych atrakcyjnych produktów, a także Konkurs dla kół gospodyń wiejskich oraz występy zespołów ludowych. Swoje prace zaprezentują także rękodzielnicy.

📢 Piotr Müller: Nie można zapominać o swoim lokalnym podwórku Ktoś chce przylepić łatkę rządowi Prawa i Sprawiedliwości, że ten nie współpracuje z samorządami. To nieprawda. Współpracujemy ze wszystkimi, które takiej współpracy chcą - mówi minister Piotr Müller, rzecznik rządu w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim".

📢 W Słupsku wręczono uczniom z regionu stypendia marszałka województwa pomorskiego. Młodzież nagrodzono za sukcesy w nauce [ZDJĘCIA] 92 uczniów ze Słupska i powiatu słupskiego otrzymało stypendia marszałka województwa pomorskiego. Młodzież z regionu wyróżniono na uroczystej gali w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku. 📢 „Koronka na ulicach świata”. Modlitewna akcja w Słupsku [ZDJĘCIA] Ogólnopolska modlitewna akcja -„Koronka na ulicach świata” - organizowana jest już od kilku lat. W polskich miastach i wsiach punktualnie o godzinie 15 w publicznej przestrzeni gromadzą się wierni i odmawiają Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Dzieje się tak co roku, zawsze 28 września, czyli w każdą rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki. 📢 To ich szuka policja. Nie mają jeszcze 30 lat, a wystosowano za nimi listy gończe. Zobacz aktualną listę poszukiwanych mężczyzn. Kogo? Nie mają jeszcze 30 lat, a szuka ich policja. Zobacz, kogo poszukuje pomorska policja. Rozpoznajesz kogoś ze zdjęcia? Zgłoś to na adres: poszukiwani@policja.gov.pl lub zadzwoń pod numer telefonu 997, lub 112. Za co policja na Pomorzu poszukuje młodych mężczyzn? Lista przestępstw oraz wykroczeń jest długa. Sprawdźcie szczegóły.

📢 Dobiega końca budowa mieszkań komunalnych przy ul. Płowieckiej w Słupsku. Pierwsi lokatorzy wprowadzą się do nich już w przyszłym roku Łącznie 57 lokali komunalnych znajdzie się w dwóch budynkach przy ul. Płowieckiej w Słupsku. Dobiegają końca prace związane z ich budową. Pierwsi lokatorzy wprowadzą się do nich już na początku przyszłego roku.

📢 Trwa budowa drogi S6 Koszalin - Słupsk. Prace postępują w szybkim tempie [ZDJĘCIA] Trwają prace przy budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku z Sianowa do Słupska. Wyraźnie widać już zarysy przebiegu drogi oraz poszczególnych węzłów. Ruszyły już pierwsze roboty mostowe. 📢 Słupskie zakłady pracy na przestrzeni dziesięcioleci. Tak pracowało się w Sezamorze, Pomorzance i Słupskiej Fabryce Mebli (zdjęcia) 28.09.23 Tak wyglądały słupskie zakłady pracy na przestrzeni minionych dziesięcioleci. Zobacz jak wyglądała praca między innymi w Słupskiej Fabryce Mebli, Sezamorze czy Pomorzance. Z tych zakładów pracy pozostało już niewiele. Żyją głównie w naszych wspomnieniach i na starych fotografiach między innymi archiwum Głosu Pomorza. Zapraszamy do lektury i sentymentalnej galerii zdjęć.

📢 Tu na razie jest ściernisko, ale będzie nowy dworzec PKP w Słupsku Jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się prace przy budowie nowego dworca PKP w Słupsku. W połowie września PKP SA podpisało umowę z firmą Budimex S.A., która będzie wykonawcą robót budowlanych polegających na rozbiórce obecnego i budowie nowego dworca w Słupsku. Wartość kontraktu to nieco ponad 55,5 mln złotych brutto. 📢 Uwaga kierowcy i pasażerowie! Od jutra objazdy ulicy Zaborowskiej w Słupsku Rozpoczynają się prace w związku z budową kanalizacji deszczowej na ul. Zaborowskiej. Od 28 września wstrzymany zostanie ruch drogowy w rejonie skrzyżowania z ul. Dywizjonu 303. Zarząd Infrastruktury Miejskiej wyznaczył objazdy. 📢 Trwa modernizacja Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Byliśmy na placu budowy [WIDEO,ZDJĘCIA] Nie ma już starej fontanny, wytyczone zostały nowe ścieżki, z placu cyrkowego znika asfalt. Postępują prace modernizacyjne w Parku Kultury i wypoczynku w Słupsku.

📢 "TK1 Czyli Time For K1" w Słupsku. Wielkie emocje w hali Gryfia [ZDJĘCIA] "TK1 Czyli Time For K1" to spektakularna impreza sportowa, która koncentruje się na sztukach walki K1. 10 walk w formule K1 pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu. Zapraszamy do galerii zdjęć naszego fotoreportera! 📢 Rach-ciach nożyczkami i węzeł transportowy w Słupsku otwarto. Jest elegancko i nowocześnie Z wielką pompą otwarto w sobotę nowy dworzec w Słupsku. I jak mówi stare porzekadło – sukces ma wielu ojców, których przywiozły zabytkowe autobusy – piętrowy żółty ikarus i zabytkowy SAN. Wysypali się z nich goście a wraz z nimi - worek obietnic. Bo kampanię wyborczą czuć było na nowym dworcu na odległość. 📢 Wszystko pasuje koszmarnie! Faszyn from Raszyn, czyli modowe wpadki Polaków. Oto moda wprost z polskich ulic Poznajcie kreatorów mody z polskich ulic. To wydarzyło się naprawdę. Tak ubrani ludzie rzeczywiście przechadzali się po naszych ulicach. Niewiarygodne!

📢 Węzeł transportowy gotowy! Zobacz, jak prezentuje się nowe centrum komunikacyjne Słupska tuż przed wielkim otwarciem [WIDEO,ZDJĘCIA] Dobiegła końca budowa słupskiego węzła transportowego. Obiekt, którzy powstał za stacją kolejową przejmie rolę dworca autobusowego i docelowo, wraz z dworcem PKP, stanie się centrum komunikacyjnym miasta. 📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić.

📢 Słupsk Paryżem Północy. Unikatowe zdjęcia Słupska, które przenoszą w czasie Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii!

📢 Kobiety o tych imionach to najlepsze przyjaciółki. Sprawdź, kto jest na liście 29.03.2023 Wiadomo, że najlepsza przyjaciółka ma specjalne miejsce w naszym życiu. Ale czy jej imię jest ważne? Według ezoteryków tak: najlepszymi przyjaciółkami mogą zostać kobiety o pewnych imionach. Sprawdźcie co to za imiona.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL? 📢 Ćwierćmaraton Komandosa z fundacją „Sub ventum”. Wygrał Patryk Błaszczyk W sobotę 28 stycznia w Słupsku odbył się 9. Ćwierćmaraton Komandosa. Organizatorem imprezy jest słupska Fundacja Sub ventum. 📢 Bieg charytatywny na rzecz zwierząt w Słupsku (zdjęcia) Ósmą edycję Słupskiego Biegu Charytatywnego na Rzecz Zwierząt „Pobiegnij - Pomożesz” zaplanowano na 9 października (niedziela).

📢 XVIII Słupskie Pokopki. Powiatowe święto ziemniaka w Karzniczce w deszczu [ZDJĘCIA] W niedzielę, 2 października, w Karzniczce w gminie Damnica odbyły się Słupskie Pokopki. Pogoda niestety nie rozpieszczała, bo cały dzień padał deszcz i to też odbiło się na imprezie.

📢 Miss Polski 2022 - WYNIKI. Znamy najpiękniejszą Polkę! To 22-letnia Aleksandra Klepaczka. Sprawdź, kto wygrał 19.07.22 Znamy wyniki Miss Polski 2022. Niedziela była trzecim i ostatnim dniem Festiwalu Piękna, który odbył się w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Miasto nad Dunajcem, które już po raz drugi z rzędu zostało światową stolicą piękna, od piątku gościło najpiękniejsze kobiety i mężczyzn z całego świata. Nową Miss Polski 2022 została Aleksandra Klepaczka z Bukowca w województwie łódzkim. 📢 Najtrudniejsza edycja słupskiej odsłony Ćwierćmaratonu Komandosa za nami. Kolejny triumf Artura Pelo! Po raz trzeci w Słupsku odbył się Ćwierćmaraton Komandosa, czyli bieg będący częścią Wielkiego Szlemu Komandosa. Uczestnicy startujący w pełnym umundurowaniu i z ważącymi 10 kg plecakami zmierzyli się z mającą 10,55 km długości trasą. Pierwszy na metę dobiegł Artur Pelo z 7. Brygady Obrony Wybrzeża, który jako jedyny ukończył bieg w czasie poniżej 50 minut.

📢 Śmiertelny wypadek koło Sławna, jedna osoba nie żyje. Objazd na trasie Słupsk - Koszalin Jedna osoba zginęła na trasie krajowej nr 6 na odcinku Wrześnica - Warszkowo. Na miejscu jest policja. Trwa ustalanie szczegółów.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych zwierząt możesz już nie zobaczyć

Paweł Szrot ostro o "Zielonej Granicy"."To porównanie jest uprawnione"