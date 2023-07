Prasówka 20.07.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kąpielisko Ustka Zachód po raz pierwszy z Błękitną Flagą (zdjęcia)”?

📢 Wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Słupsku. Nawet trzech chętnych na jedno miejsce W środę, 19 lipca, młodzież ze Słupska poznała wyniki rekrutacji do klas pierwszych liceów, techników i szkół branżowych. Nie każdy dostał się do wymarzonej szkoły - w niektórych klasach na jedno miejsce przypadało nawet trzech chętnych.

📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile są warte dzisiaj? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

Prasówka 20.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Iglica kościoła św. Jacka wróci na swoje miejsce. Z programu Polski Ład jest 1,5 mln zł wsparcia W sumie pięć milionów złotych otrzymał Słupsk z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład. Dzięki temu na szczyt wieży kościoła pw. św. Jacka powróci iglica, która runęła po uderzeniu piorunem oraz odbędą się renowacje dwóch szkół – II LO i SP nr 2.

📢 Niemcy mówią: Achtung! Polskie kurorty zabierają im turystów. Są tańsze i lepsze To już nie są pojedyncze głosy, to prawdziwy alarm. Niemieckie media coraz wyraźniej piszą o tym, że Polska zaczęła turystyczne żniwa. Eksperci szukają rozwiązań, a turyści zza Odry zachwycają się naszym krajem. 📢 Policjanci zapraszają na festyn z okazji Święta Policji w Słupsku. Zabierz dzieci i znajomych i przyjdź Komendant Miejski Policji w Słupsku zaprasza wszystkich na festyn z okazji Święta Policji, który odbędzie się w czwartek, 20 lipca, w godzinach 9-12 na terenie słupskiej komendy - plac od strony ul. Sobieskiego. Funkcjonariusze przygotowali dużo atrakcji, które z pewnością spodobają się wszystkim dzieciom oraz ich opiekunom. 📢 7 najgorszych fryzur dla dojrzałych kobiet. One dodają lat i podkreślają mankamenty. Lepiej z nich zrezygnuj Fryzura potrafi pięknie podkreślić urodę, kształt twarzy, a nawet sylwetkę, niestety może też mieć zupełnie odwrotne działanie, przez co uwydatni to, co na co dzień staramy się ukryć. Co więcej, fryzury również podlegają modzie i mogą odzwierciedlić, na ile orientujemy się w bieżących trendach. Zobacz, czego lepiej unikać w dojrzałym wieku.

📢 Niemcy wybierają polskie plaże. Przyciągają ich niższe ceny i lepsza infrastruktura Polskie wybrzeże Morza Bałtyckiego jest ważnym punktem dla niemieckich wczasowiczów. „Sąsiedni kraj zainwestował w ostatnich latach w hotele, nadmorskie promenady, niedawno także w tunel pod Świną. Z kolei po niemieckiej stronie sezon zapowiada się skromnie” – komentuje portal „Ostsee Zeitung”. "Możemy uczyć się od Polski" - podsumował ekspert ds. turystyki Tobias Woitendorf. 📢 Polskie gwiazdy z rodzin z problemem alkoholowym. Mówią o traumatycznych doświadczeniach Osiągnęły sukcesy zawodowe, wiele z nich ułożyła sobie życie prywatne, jednak nie miały najlepszego startu w dorosłość. Wiele gwiazd z rodzin, w których problemem był alkohol, zdecydowało się w mediach ujawnić swoją historię. Tym samym dodają otuchy innym w podobnej sytuacji, a także pokazują, że podjęcie walki o siebie, na przykład w formie terapii, nie jest niczym wstydliwym.

📢 Kolejny wypadek na drodze krajowej w kierunku Lęborka. Poszkodowana odwieziona na SOR Na krajowej szóstce w kierunku Lęborka doszło do zdarzenia drogowego. Kierowca jadący w stronę Słupska zjechał do rowu. Okoliczności ustala policja. 📢 Koszulki klubów Ekstraklasy na nowy sezon. Która najładniejsza? Ujawnienie wzoru nowych koszulek meczowych wzbudza często nie mniejszą dyskusję niż wydarzenia na boisku. W końcu kibicom wszystkich klubów zależy na tym, aby ich ulubieńcy nie tylko dobrze grali, ale również tak samo wyglądali. Przygotowaliśmy przegląd strojów meczowych wszystkich klubów Ekstraklasy w sezonie 2023/24. Która koszulka jest najładniejsza? 📢 Kolejna porodówka znika z mapy Pomorza, bo „demografii się nie oszuka”? Kobiety z powiatu sztumskiego będą rodzić w innych szpitalach Dni oddziałów ginekologiczno-położniczego i noworodkowego w Sztumie są policzone. Nowy operator szpitala podał datę ich zamknięcia. Tym samym podzielą los innych porodówek zlikwidowanych na Pomorzu.

📢 Tak mieszka Filip Chajzer – jacuzzi, plaża i panoramiczne okna z widokiem. Zajrzyj do mazurskiego raju dziennikarza w pięknej okolicy Filip Chajzer może się pochwalić wyjątkowa posiadłością w malowniczej okolicy. Dziennikarz jest właścicielem dwóch komfortowym domów z jacuzzi i prywatną plażą w sercu Mazur. Wyjątkowe siedlisko Filipa Chajzera można wynająć w sieci na wakacje. Zobacz, jak wyglądają rustykalne wnętrza domów celebryty z wyjątkowym widokiem. 📢 Zaginieni mieszkańcy Pomorza. Wyszli z domu i ślad po nich zaginął. Poszukiwania niektórych trwają od wielu lat 19.07.2023 r. Ponad 100 osób z województwa poszukują policjanci z Pomorza. Jedni zaginęli niedawno, poszukiwanych innych trwają od wielu lat. Jak na razie bez efektu. Rozpoznajecie kogoś ze zdjęć? Jeśli macie jakieś informacje, które mogą pomóc w ich poszukiwaniach, to poinformujcie policję. Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

📢 Kłączno najpiękniejszą wsią powiatu bytowskiego (WIDEO) Kłączno w gminie Studzienice wygrało powiatowy konkurs Piękna Wieś w kategorii - miejscowość, a najpiękniejszą zagrodą jest gospodarstwo Jadwigi i Arkadiusza Kozieł z Łubna w gminie Kołczygłowy. 📢 Rekordowe zainteresowanie klasami OPW w słupskich szkołach. Młodzież coraz intensywniej myśli o karierze w wojsku Coraz więcej młodzieży decyduje się na podjęcie nauki w Oddziałach Przygotowania Wojskowego. To przepustka do dobrze płatnego zawodu, a także niepowtarzalna szansa na zdobycie pożądanych umiejętności. Szkoły zacierają ręce – zainteresowanie kierunkiem wojskowym jest rekordowe, a listy kandydatów długie. 📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 19.07.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź

📢 Te pieniądze musisz wymienić do końca lipca, bo stracą swoją wartość. Zobacz, które banknoty trzeba wymienić w banku (zdjęcia) 19.07.23 Na ogół banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie wymagają wymiany i nie posiadają terminu ważności. Jednak wśród nich są też takie, które, jeśli nie wymienimy ich w oddziale banku, staną się bezwartościowe. Dotyczy to zwłaszcza takich pieniędzy, które zostały w pewien sposób uszkodzone. Te koniecznie należy wymienić przed końcem lipca ponieważ stracą one swoją wartość i ważność. Które banknoty powinniśmy wymienić jak najszybciej i gdzie można to zrobić? Sprawdź wymianę banknotów w lipcu 2023.

📢 Te bajki oglądali wszyscy. Dzieciństwo lat 90. w pigułce. Pamiętasz wszystkie te tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, a może serial? Te bajki pamięta każdy. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora? Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek bajki, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Zobacz zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Część z nich oglądały również i starsze pokolenia, może właśnie dzięki temu ich popularność dzisiaj powraca. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać!

📢 Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 19.07.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu! 📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 19.07.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 19.07.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź! 📢 Rozwód w 2023 roku. Ile kosztuje i ile trzeba zapłacić za pozew rozwodowy, pełnomocnictwo i podział majątku? Sprawdź! 19.07.2023 Rozwód w 2023 roku. Koszt jaki należy ponieść zależy od wielu czynników. Począwszy od zawiłości sprawy, aż po pomoc adwokacką. Zdarza się, że za rozwód zapłacimy kilkaset złotych. Jednak są przypadki gdzie kwota może być znacznie wyższa. Zastanawiasz się ile kosztuje rozwód w 2023 roku? Za co trzeba zapłacić? Sprawdź koniecznie stałe i dodatkowe koszty rozwodu!

📢 Nie jedz tego na śniadanie. Tych pokarmów nie należy jeść rano! Można nabawić się problemów zdrowotnych. Sprawdź! 19.07.2023 Nie jedz tego na śniadanie. Te produkty są nieodpowiednie do tego, aby spożywać je z samego rana. Każdy wie, bądź przynajmniej słyszał, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Jest to klucz, aby dostarczyć organizmowi witalności, energii i dobrej koncentracji do nauki czy też pracy. Specjaliści twierdzą, że istnieją produkty, których zdecydowanie nie powinno się spożywać na czczo. Oto lista produktów, których lepiej nie jeść na śniadanie. Sprawdź obowiązkowo! 📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! 19.07.2023 Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Najgorsze męskie zachowania. Te nawyki i zwyczaje denerwują kobiety najbardziej. Sprawdź! 19.07.2023 Oto najgorsze męskie nawyki i zachowania. Zastanawiasz się o czym mowa? Niektóre zachowania mężczyzn mogą być naprawdę denerwujące. Można próbować je zmienić, zignorować lub po prostu zaakceptować. Wiele kobiet na samą myśl o nich dostaje "białej gorączki". Te nawyki i zwyczaje denerwują najbardziej! Sprawdź 10 zachowań mężczyzn, których nie znoszą kobiety!! 📢 Oto podatek od kota 2023. Kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! 19.07.2023 Podatek od kota w 2023 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! 19.07.2023 Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź koniecznie, czy masz je w portfelu! 📢 Oto urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 19.07.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! 19.07.2023 Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów! 📢 Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! 19.07.2023 Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. Mrówki mogą być w tych miejscach bardzo uciążliwe i często szukamy najbardziej skutecznego sposobu aby pozbyć się intruzów. Warto spróbować domowe metody, aby je odstraszyć. Mowa tutaj o produktach, które często używamy w kuchni. Oczywiście nie należy pominąć niektórych roślin, które również sprawdzą się w przepędzeniu nieproszonych gości. Oto sprawdzone metody, które z pewnością odstraszą mrówki. Sprawdź!

📢 Tych rzeczy nie wolno robić na działce. Oto lista zakazów, która może zaskoczyć nie jednego działkowicza. Sprawdź koniecznie! 19.07.2023 Oto lista rzeczy, których nie można robić na działce. Lista zakazów nie jest mała, a potrafi zaskoczyć nie jednego działkowca. Wyjazd na działkę kojarzy się głównie z wypoczynkiem i świeżymi warzywami i owocami. Wiele osób ceni sobie spokój i oderwanie od codziennego życia. Regulamin Ogródków Działkowych jasno określa co możemy, a czego nie możemy na naszym kawałku ziemi. Zastanawiasz się jakich zakazów trzeba przestrzegać? Sprawdź czego nie można robić na działce!

📢 Tym rodzicom zostanie odebrane 500 plus. Kiedy nie dostaniesz tego świadczenia na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! 19.07.2023 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus.

📢 Ogólnopolska Karta Seniora 2023. Oto lista miejsc, w których możesz liczyć na zniżki. Sprawdź, gdzie zaoszczędzisz sporo pieniędzy! 19.07.23 Ogólnopolska Karta Seniora. Oto lista miejsc, w których na zniżki może liczyć osoba posiadająca taką kartę. Każdy senior, który ukończył 60 lat, może wyrobić taki dokument. Karta upoważnia do ulg, w wielu punktach na terenie całej Polski. Jakie zniżki przysługują posiadaczowi Ogólnopolskiej Karty Seniora? Gdzie można skorzystać z takiej karty? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami ! 📢 Oto najładniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 19.07.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 19.07.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych.

📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 19.07.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 HOROSKOP DZIENNY na środę 19 lipca 2023 r. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby Horoskop dzienny na środę 19 lipca 2023 r. Wróżka Samanta sprawdza, co jest Ci dzisiaj pisane. Kto zasłużył na miłość i pieniądze? Kogo spotka coś dobrego? Kto musi dziś na siebie uważać? Sprawdź horoskop dzienny na dziś dla każdego znaku zodiaku. Los Ci sprzyja, czy musisz się z nim zmierzyć? Dziś, 19.07.2023 r. życzę Ci wspaniałego dnia, pełnego harmonii, sukcesów i miłości!

📢 Katastrofa lotnicza pod Warszawą. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z momentu wypadku W poniedziałek doszło do wypadku lotniczego w Chrcynnie w pow. nowodworskim (Mazowieckie). Samolot Cessna podczas lądowania w złych warunkach atmosferycznych uderzył w hangar, w którym schroniły się osoby. W mediach społecznościowych ukazało się nagranie z momentu katastrofy.

📢 Kompletnie pijany kierowca BMW uderzył w motocyklistów na ulicy Szczecińskiej w Słupsku. Dwie osoby w szpitalu (zdjęcia) Para młodych ludzi jechała motocyklem ulicą Szczecińską w stronę centrum miasta, kiedy uderzył w nich kierowca BMW. Jak się okazało, pijany. Poszkodowani zostali odwiezieni na SOR słupskiego szpitala. Mężczyzna jest w ciężkim stanie, kobieta w lepszym, ale oboje maja wielonarządowe obrażenia. 📢 Uwaga, wielkie zmiany w Parku Kultury i Wypoczynku. Nie będzie wejścia od ulicy Zamkowej Już w przyszłym tygodniu rozpocznie się pierwszy etap rewitalizacji Parku Kultury i Wypoczynku. Szykują się duże zmiany za – bagatela - 24 mln złotych. Niestety, przez niemal rok nie będzie dostępu do wszystkich stref rekreacyjnych. Wyciętych też zostanie trochę drzew. 📢 Kim jest dziewczyna, która pokazała piersi po swoim pierwszym zwycięstwie w boksie? Trenerka fitness od odchudzania i gwiazda OnlyFans! Hitem sportowego wideo minionego tygodnia był bez wątpienia film z zakończenia walki Brytyjki Danielli Hamsley z Polką Aleksandrą Danielką w turnieju bokserskim Kingpyn High Stakes w Dublinie i obnażenie piersi z radości przez zwyciężczynię. Kto to w ogóle jest? I dlaczego poświęca się jej tyle uwagi? Teraz wyjaśnimy. Tak więc poznaj Daniellę Hemsley!

📢 Motofolk Kaszuby 2023. Zaplanuj już czas. Motocykle i pierogi z jagodami (WIDEO) Motocykliści zjadą do gminy Parchowo. Tu odbędzie się sztandarowa impreza - Motofolk. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji m.in: konkurs na zjedzenie największej liczby pierogów z jagodami na czas.

📢 Lawenda – modna dekoracja na lato. Zobacz, jak pięknie i niedrogo możesz ozdobić dom. Co można zrobić z aromatycznych kwiatów? Lawenda to przepiękna i niezwykle aromatyczna roślina, która kojarzy się z Prowansją. Jej nietuzinkowe walory i wyjątkowa barwa sprawia, że wielu z nas sadzi ją w ogrodzie i na balkonach. Podpowiadamy, jak pomysłowo ozdobić wnętrza i taras za pomocą subtelnych gałązek lawendy o niezwykłym zapachu. To wyjątkowy pomysł na tanią i efektowną dekorację w letnim klimacie. Zobacz, jak wykorzystać lawendę w modnej aranżacji wnętrz.

📢 Te polskie gwiazdy zmagały się z problemem alkoholowym. Kotulanka, Trojanowska, Olszówka i inni. Zobacz, kto jeszcze Mnóstwo gwiazd polskiego show-biznesu zmagało i zmaga się z częstym piciem alkoholu, a nawet z alkoholizmem. Wielu z tego wyszło, jednak byli wśród nich i tacy, którzy przegrali tę walkę. Ucierpiały ich związki, relacje rodzinne, kariery... Problem z alkoholem miały między innymi Izabela Trojanowska, Agnieszka Kotulanka czy Edyta Olszówka. Sprawdź, kto jeszcze! 📢 Radni PiS oburzeni działaniem prezydent Słupska. Wartość udziałów MZK poszła w dół Słupscy radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości zwołali 18 lipca konferencję, na której odnieśli się do bieżącej sytuacji finansowej MZK. Zarzucili prezydent miasta brak konsultowania z radą miejską kluczowych decyzji dotyczących dalszego funkcjonowania spółki. 📢 Kościółki w Ugoszczy i Sominach do renowacji. Milion dla Studzienic (WIDEO) Region bytowski otrzyma ponad 10 mln zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. To środki na wsparcie obiektów zabytkowych, które służą celom społecznym w regionie. Tylko gmina Studzienica dostanie ponad milion złotych.

📢 Czekasz na 800 plus? Niektórzy rodzice jednorazowo dostaną 1600 zł. NBP podsumowuje: to dobre dla PKB Na 800 plus z niecierpliwością czeka wielu rodziców. Waloryzacja świadczenia wejdzie w życie 1 stycznia i nie wymaga składania żadnych wniosków. Dlaczego zatem jedni dostaną 800, a inni 1600 zł? Takie różnice zauważymy na początku 2024 roku. 📢 Pracownicy na wahadłach na trasie Słupsk-Ustka ledwo żyją. Skarżą się na fatalne warunki pracy Brak wody, praca w upale po 11 godzin dziennie, brak dostępu do toalety, zastraszanie pracowników – zarzuty pracowników wobec firmy zatrudniającej pracowników obsługujących ruch wahadłowy na Drodze Krajowej nr 21 ze Słupska do Ustki jest długa. Pracownicy dramatycznie proszą o pomoc. Inspekcja Pracy zapowiada kontrolę. A firma milczy od tygodnia. 📢 Pół wieku temu w słupskim „Medyku”. Czepkowanie w blasku Eskulapa [ZDJĘCIA] Z dawnych zwyczajów przetrwało do dziś czepkowanie, ale takie uroczystości już nie obejmują pierwszych roczników nauki pielęgniarstwa. Nie odbywają się już w blasku wielkiego świecznika, zapalanego ku pamięci Eskulapa – mitycznego boga sztuki lekarskiej. Takie są pierwsze wrażenia z konfrontacji naszych wspomnień z niedawnym nadaniem imienia Rondo Pielęgniarek i Położnych na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym słupskich ulic Grunwaldzkiej i Leszczyńskiego.

📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie!

📢 Śmierć harcerek na jeziorze Gardno. Katastrofa, która w 1948 roku wstrząsnęła Polską Dziś, 18 lipca, mija 75 lat od tragicznego wydarzenia na jeziorze Gardno. Utonęły 22 harcerki i trzy osoby dorosłe. Był to największy dramat, jaki wydarzył się Polsce na wodach śródlądowych.

📢 Wojewódzkie Święto Policji na bytowskim zamku (ZDJĘCIA) Prawie 6 tysięczny garnizon pomorski obchodził swoje święto. Święto Policji to wyjątkowy dzień dla każdego funkcjonariusza. W Bytowie, w przepięknej scenerii XIV-wiecznego zamku krzyżackiego odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń resortowych oraz nominacji na wyższe stopnie służbowe. Uroczystość objął honorowym patronatem komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Oprawę muzyczną ceremonii zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji. Obchodom towarzyszył pełen atrakcji festyn policyjny.

📢 Noga z gazu na krajowej drodze nr 20 koło Bytowa. Porażająca liczba zdjęć z fotoradaru (WIDEO) Fotoradar w Półcznie na drodze nr 20 jest najmłodszym urządzeniem sprawdzającym prędkość w powiecie bytowskim. Zbiera porażające żniwo - zwłaszcza w wakacje. Przez pół roku pstryka przynajmniej 500 zdjęć kierowcom, którzy mają zbyt ciężką nogę.

📢 Ustka: 18 najbardziej niezwykłych atrakcji dla dzieci i dorosłych. 2-metrowy miś, nawiedzona latarnia morska i inne cuda na weekend i urlop Ustka to jeden z najpopularniejszych kurortów na polskim wybrzeżu Bałtyku. Na turystów czeka tu o wiele więcej atrakcji niż tylko szeroka plaża i jod. Czy wiecie, gdzie w Ustce można spotkać 2-metrowego misia, w którym muzeum zobaczycie zabytkowe gofrownice, gdzie można zobaczyć hologram żołnierza albo jakie niepokojące historie wiążą się ze Stawem Upiorów? Zapraszamy do galerii 18 najciekawszych atrakcji Ustki dla dzieci i dorosłych, w sam raz na weekend, urlop i wakacje nad morzem. 📢 Fisz Emade Tworzywo przyciągnęli do Swołowa wielu fanów (zdjęcia) Lato na łące to cykl koncertów, podczas których artyści występują z dala od zgiełku miasta. W otoczeniu traw i zachodzącego słońca, uczestnicy mogą wysłuchać repertuaru czołowych wykonawców polskiej muzyki. Jest to jedyna taka okazja aby móc zobaczyć wykonawców z tak bliska jak i poznać ich z innej strony nawiązując przy tym bliższą relację.

📢 Puchar wójta Studzienic trafił do Skwieraw. Turniej sołectw (WIDEO) Jak daleko można dorzucić kaloszem? Czy mieszkanki gminy celnie strzelają do bramki? Turniej sołectw gminy Studzienice za nami. Zabawa była świetna. 📢 Kępice obchodziły swoje święto. Impreza z rozmachem [zdjęcia] W miniony weekend Kępice świętowały dni miasta. Przez trzy dni odbyło się szereg imprez, pokazów, animacji dla dzieci oraz koncertów.

📢 Jarmark na słupskich Bulwarach nad Słupią. Zobacz co można kupić na straganach (zdjęcia) W każdy weekend (sobota i niedziela) lipca i sierpnia ulica Nowobramska i okolice miejskich bulwarów nad Słupią znów tętnią życiem za sprawą domków i straganów wystawienniczych wypełnionych rękodziełem, wyrobami regionalnymi, antykami i książkami. Jarmark potrwa do końca wakacji, czyli 27 sierpnia. 📢 Zderzenie czołowe w Bierkowie pod Słupskiem. Dwaj kierowcy w szpitalu, jeden z nich w stanie ciężkim Do dramatycznego zdarzenia drogowego doszło w sobotę późnym popołudniem w podsłupskim Bierkowie. 64-letni kierowca auta, w które wjechał inny pojazd, przebywa na OIOM-ie.

📢 Kocia grypa zabija koty domowe. Jak uchronić swojego pupila przed zakażeniem śmiertelnym wirusem? 16.07.23 Kocia grypa w Polsce - Główny Inspektorat Weterynarii poinformował w komunikacie, że choroba z powodu której umierają w całej Polsce koty to wynik zakażenia wirusem H5N1 - czyli tak zwana ptasia grypa. Specjaliści w laboratoriach przebadali 11 próbek pobranych od zakażonych kotów. Wśród nich znalazło się 9 z wynikiem pozytywnym. Choć sprawa jest poważna to jednak nie należy panikować - twierdzą specjaliści weterynarii. Jakie są objawy kociej grypy i jak uchronić swojego kota przed infekcją? Sprawdziliśmy. 📢 Kocia grypa 2023. Oto najczęstsze objawy. Twój kot ma takie? Natychmiast powinieneś zgłosić się do weterynarza 16.07.23 Przed kocią grypą ostrzega nie tylko Państwowy Instytut Weterynaryjny ale i sanepid. W całej Polsce zanotowano już kilkanaście przypadków śmierci kotów z powodu zakażenia wirusem H5N1 - odmiany ptasiej grypy na którą chorują także koty. O czym powinni pamiętać właściciele? Czego się wystrzegać i na jakie objawy zwrócić powinni szczególną uwagę? O tym informuje Główna Inspekcja Sanitarna, która wydała zalecenia postępowania w przypadku zakażenia kocią grypą.

📢 Ustecki OSiR ułatwił niepełnosprawnym dostęp do morza Niepełnosprawne osoby na wózkach na usteckiej plaży mogą czuć się bezpieczniej. Po sygnałach czytelników i naszych pytaniach OSiR odpiaszczył i wyrównał zasypane zjazdy i przedłużył je. Wkrótce mają się pojawić dodatkowe gumowe podkłady, by ułatwić drogę prawie do samego brzegu. Są już też dwa wózki kąpielowe. 📢 Niedzielna giełda w Koszalinie. Deszcz nie wszystkich odstraszył [zdjęcia] Jak co niedzielę zajrzeliśmy na tereny podożynkowe w Koszalinie, gdzie trwa giełda handlowa. 📢 Pracownicy słupskiej Scanii podpisali porozumienia z pracodawcą. Każdy zatrudniony zna już datę rozwiązania swojej umowy Scania poinformowała, że porozumienie ze spółką podpisało blisko 550 pracowników. Zaakceptowali oni warunki, na jakich rozstaną się z firmą, a także poznali daty rozwiązania swoich umów.

📢 Wypadek na ulicy Darłowskiej w Ustce. Rowerzystka w szpitalu Do potrącenia rowerzystki w Ustce na ulicy Darłowskiej doszło w sobotę 15 lipca. To już kolejny wypadek na tej drodze i kolejny w tym samym miejscu. 📢 Zderzenie czołowe w Słupsku. Siedem młodych osób w szpitalach w Słupsku i Lęborku W sobotę po południu 15 lipca w Słupsku w okolicy skrzyżowania al. 3 Maja z ul. Niemena doszło do wypadku. Siedem osób trafiło do szpitali w Słupsku i Lęborku. Wstępnie ustalono, że 19-letni kierowca nie zachował ostrożności. 📢 Mateusz Morawiecki z wizytą w Kępicach. Premier wziął udział w pikniku rodzinnym [ZDJĘCIA] Po swojej wizycie w Redzikowie, premier Mateusz Morawiecki udał się do Kępic, gdzie spotkał się z mieszkańcami. Obiecał dalsze wspieranie małych gmin i obszarów wiejskich oraz uczestniczył w pikniku promującym program 800 plus.

📢 Premier w Redzikowie: międzynarodowe sojusze i silna polska armia są gwarancją bezpieczeństwa Premier Mateusz Morawiecki odwiedził w sobotę, 15 lipca, Jednostkę Wsparcia Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Redzikowie. Podczas wizyty na Środkowym Pomorzu podkreślał, że silna armia jest gwarancją polskiego bezpieczeństwa. 📢 Tak wyglądają postępy prac przy budowie drogi S6 Słupsk - Sławno. Zobacz zdjęcia lotnicze z budowy (zdjęcia) 15.07.23 Trwają prace związane z budową drogi S6 na odcinku między Słupskiem a Sławnem. Gdańska Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała zdjęcia lotnicze z postępów prac jakie można dostrzec na placu budowy drogi. Trwają prace ziemne, powstają pierwsze wykopy. Prace sukcesywnie startują na kolejnych sekcjach odcinka o długości blisko 23 km. 📢 Droga Słupsk - Ustka ma być gotowa na świętego Mikołaja. Zaglądamy na budowę, czy patron przewoźników pomaga Do 6 grudnia ma trwać przebudowa drogi krajowej nr 21 ze Słupska do Ustki. Mimo prawie półrocznego opóźnienia wykonawca nie zapłaci kar umownych, bo nie ponosi winy za wydłużenie czasu robót.

📢 Oto postępy prac przy budowie obwodnicy Słupska. Zobacz najnowsze zdjęcia z placu budowy (zdjęcia) Trwają prace związane z rozbudową obwodnicy Słupska. Inwestycja, którą wykonuje firma Strabag, wyceniona została na 128 milionów złotych. 📢 Blisko 800 Pomorzan rocznie zachorowuje na raka jelita grubego. Kompleksowe leczenie w słupskim szpitalu W województwie pomorskim tylko w ciągu jednego roku raka jelita grubego zdiagnozowano u 757 pacjentów. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku w 2022 roku rozpoznano go u 292 pacjentów, a do końca czerwca tego roku już u 178. Dlatego słupski szpital rozpoczął koordynowaną opiekę nad pacjentami z tym nowotworem.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub w lipcu [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Budowa węzła transportowego na finiszu. Zobacz, jak wygląda nowe centrum komunikacyjne Słupska [ZDJĘCIA,VIDEO] Dobiegają końca prace związane z budową węzła transportowego zlokalizowanego za dworcem PKP w Słupsku. Obiekt ma być gotowy po wakacjach. Odjeżdżać będą stąd autobusy komunikacji regionalnej. 📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Słupska i regionu. Poznajesz kogoś? Zgłoś na policję (zdjęcia) Tak wyglądają osoby poszukiwane przez pomorską policję w związku z rozprowadzaniem, produkcją i handlem narkotykami w Słupsku i regionie słupskim. Poszukuje ich pomorska policja. Poznajesz kogoś? Możesz pomóc policji ustalić ich miejsce pobytu zgłaszając to odpowiednim służbom. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich? 📢 Przysięga dobrowolsów. Uroczystość w 7. Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku [zdjęcia] W koszarach 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku przysięgę złożyli żołnierze dobrowolnej służby wojskowej. Na placu apelowym jednostki stanęło 257 nowych wojskowych.

📢 Wakacje w Polsce na starych fotografiach. Przeglądanie archiwalnych zdjęć to wspaniała „podróż” do czasów sprzed kilkudziesięciu lat. Zobacz Wakacje w Polsce na starych fotografiach przypominają o tym, jak kiedyś Polacy spędzali urlop i wolny czas w okresie letnim. Przeglądanie archiwalnych zdjęć to wspaniała „podróż” do czasów sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy w różnych zakątkach naszego kraju Polacy chętnie korzystali z wypoczynku na łonie natury. Na fotografiach można więc zobaczyć naszych rodaków podczas wakacji na Mazurach, w nadbałtyckich miastach i miejscowościach, na Suwalszczyźnie, a także na terenach podgórskich, takich jak Podhale czy też w górach – podczas wędrówek po Tatrach i Bieszczadach. Kilkadziesiąt lat temu rodzinne wyjazdy na wakacje nie były jednak tak rozpowszechnione, jak obecnie. Na dalsze wyprawy udawali się nieliczni, zaś większość wyjeżdżała do miejsc, położonych w przystępnej odległości od domu, a spano często w namiotach lub domkach letniskowych. Dzieci oraz młodzież wysyłano głównie na kolonie i obozy, organizowane przez zakłady pracy rodziców. Odwiedzano rodzinę w innych częściach kraju, a z miast wyjeżdżano na wioski, gdzie można było odetchnąć od codziennego gwaru. Spędzano czas nad pobliskimi rzekami bądź jeziorami, pływano kajakami, a także organizowano liczne pikniki w gronie rodziny oraz przyjaciół. Zobacz, jak Polacy spędzali wakacje w przeszłości!

📢 Stare zdjęcia Słupska w kolorze. Zobacz jak wyglądał Słupsk 50 lat temu na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach (zdjęcia) Co jakiś czas na naszym portalu prezentujemy materiały ze starymi, czarno-białymi zdjęciami Słupska i regionu słupskiego. Zobaczcie jak wyglądał Słupsku w latach 70,80 i 90-tych na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach. Zobacz ulicę Wojska Polskiego sprzed kilkudziesięciu lat na kolorowych fotografiach. 📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 122.urodziny słupskiego ratusza. Impreza na placu Zwycięstwa, jarmarki i koncerty (zdjęcia) Ten weekend mieszkańcy Słupska mogli spędzić w bardzo atrakcyjny sposób. W sobotę (01.07) ruszyły jarmarki gdzie można było kupić lokalne specjały i wyroby z rękodzieła. W niedzielę rozpoczęły się obchody 122. urodzin ratusza miejskiego. Na Placu Zwycięstwa działo się bardzo dużo i było bardzo ciekawie.

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 01.07.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 15.05.2023 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Lista imion zakazanych w Polsce? Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! To nie są imiona zalecane 29.03.2023 Czy istnieje w Polsce lista imion zakazanych? Na pewno istnieje lista imion niezalecanych przez Radę Języka Polskiego. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych - bo tak dziecka lepiej nie nazywać. W każdym razie urzędnik stanu cywilnego może odmówić nadania takiego imienia.

📢 Rewelacyjne mistrzostwa młodych hotelarzy w Hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka Niesamowite emocje towarzyszyły finałowi Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej”, w którym rywalizowali uczniowie szkół z całej Polski. Młodzi, otwarci i ambitni udowodnili, że hotelarstwo jest sztuką. Nagrody zgarnęły Szczecin i Gdynia. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Historia miasteckiego liceum z archiwalnymi zdjęciami. Oficjalnie i mniej oficjalnie (część pierwsza) Dziewięć lat temu (2014 r.) w Miastku zlikwidowano samodzielne liceum. W dawnym szkolnym budynku przy ul. Mickiewicza są teraz mieszkania. Przybliżamy historię placówki i prezentujemy wiele ciekawych archiwalnych zdjęć (część pierwsza).

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Przysięga, odznaczenia i festyn. Święto „niebieskich beretów” na Placu Zwycięstwa Dziś (30 lipca), na Placu Zwycięstwa, 7. Pomorska Brygada Obrony Wybrzeża celebrowała swoje święto. Festyn „Wśród niebieskich beretów” poprzedzony został uroczystym apelem i przysięgą żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

📢 Pożar w Główczycach. Dwoje małych dzieci ciężko poparzonych Do tragicznego pożaru doszło dziś (wtorek) w Główczycach. Poważnie poparzone zostały dzieci: roczny chłopiec i pięcioletnia dziewczynka. Maluchy trafiły do szpitala w Słupsku. 📢 Dzieje słupskiej kolei blisko- i dalekobieżnej [zdjęcia] Prawie półtora wieku temu dotarła z zachodu do Słupska żelazna kolej normalnotorowa.

