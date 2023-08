Prasówka 20.08.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Białe Bociany wylądowały! Artyści i twórcy kultury nagrodzenie w pałacu w Damnicy”?

Prasówka 20.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Białe Bociany wylądowały! Artyści i twórcy kultury nagrodzenie w pałacu w Damnicy Podczas piątkowej uroczystej gali w zabytkowym pałacu w Damnicy starosta słupski Paweł Lisowski uhonorował osoby, stowarzyszenia i zespoły szczególnie zasłużone dla powiatu słupskiego w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Imprezie towarzyszyła wystawa obrazów podsumowująca III Powiatowy Plener Malarski „Oczami baronowej Klary”. Organizatorami wydarzenia byli Starostwo Powiatowe w Słupsku i Centrum Kultury Powiatu Słupskiego.

📢 Duża kasa za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Na starcie Dziki i Żuki. Bieg i marsz na orientację nad jeziorem w Żukówku (WIDEO) Na starcie Dziki i Żuki. Bieg i marsz na orientację nad jeziorem w Żukówku. Przez kaszubskie lasy i łąki biegło blisko stu zawodników.

Prasówka 20.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oszustwa paragonowe to wciąż plaga. Szczególnie w nadmorskich kurortach Pomorska Izba Administracji Skarbowej, jak co roku, pod lupę wzięła przedsiębiorców z nadmorskich kurortów. Kontrolerzy sprawdzają, czy bary, restauracje i hotele przestrzegają przepisów i wydają swoim klientom paragony. Często to sami turyści zgłaszają do skarbówki fakt, że nie dostali dowodu zakupu – a wtedy sypią się kary.

📢 Polski Związek Łowiecki ma 100 lat. Obchody w Sianowie [ZDJĘCIA] Koncerty, pokazy, konkursy i szereg innych atrakcji - uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego na stadionie w Sianowie cieszyły się sporym zainteresowaniem mimo żaru lejącego się z nieba. 📢 Wiejskie dzieci na starych fotografiach. Tak spędzały czas dziesiątki lat temu: pasły krowy, chodziły po drzewach [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Wiejskie dzieci wychowywane w ubiegłym stuleciu od najmłodszych lat miały wyznaczone zadania i obowiązki, którym musiały podołać. Był także czas na zabawę, choć ta miała znaczenie drugorzędne. Jak najmłodsi spędzali czas na wsi dziesiątki lat temu? Pasali krowy, wspinali się po drzewach, chodzili na sanki. Przejdź do galerii i zobacz archiwalne zdjęcia. 📢 Sprytne ciasto leniwej synowej. Pyszny efekt przy minimum pracy. Przepis na szybkie ciasto bez pieczenia z kajmakiem i serkiem mascarpone Ciasto leniwej synowej, jak sama nazwa wskazuje, nie wymaga wiele pracy. Jednak efekt jest zaskakujący – delikatny krem z kajmakiem i serkiem mascarpone, chrupiące herbatniki i jeden wyjątkowy, słodki dodatek tworzą razem przepyszny deser. Sprawdź, gwarantuję, że zjesz je do ostatniego okruszka. Wypróbuj prosty przepis na ciasto bez pieczenia.

📢 Kolonie letnie w czasach PRL-u. Tak kiedyś wypoczywały dzieci [zdjęcia] W czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej główna formą letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży (tej uczącej się) były kolonie. Były to zorganizowane wczasy dla uczniów z nutą szkolnej dyscypliny. Do dziś wielu dorosłych z nostalgią wspomina takie wakacyjne wyjazdy. 📢 Takie emerytury seniorzy otrzymają we wrześniu 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, wyliczenia dla twojej emerytury Takie emerytury otrzymają seniorzy we wrześniu 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur we wrześniu 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na wrzesień 2023.

📢 Wielka podróż czerwonego malucha z Koszalina wokół Bałtyku Andrzeja Liśniewskiego poznaliśmy, gdy postanowił fiatem 126p, starszym od niego o 10 lat, objechać Bałtyk. Jak postanowił, tak zrobił.

📢 Dobiegają końca inwestycje w gminie Słupsk. Samorząd modernizuje drogi, szkoły i obiekty sportowe Do końca sierpnia zakończyć się mają remonty w szkołach na terenie gminy Słupsk. Na finiszu są również inwestycje drogowe i sportowe, a niedawno do użytku oddano nową ścieżkę rowerową. 📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 19.08.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku! 📢 Wybory Miss Łeby. Piękne dziewczyny w klubie Euphoria [ZDJĘCIA] W klubie Euphoria w Łebie odbyły się wybory Miss. To jedno z wielu wydarzeń przygotowanych na wakacyjny sezon nad morzem. Zobacz fotorelację.

📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 19.08.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych.

📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy!Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 19.08.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia!

📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 19.08.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek. 📢 I want to ride it where I like*, czyli Krystian z wizytą na Wyspach Promienie słońca leniwie padają na omszały Mur Hadriana, z oddali dobiega ujadanie pasterskiego psa. Pan Krystian ze Słupska utrzymuje szybkie tempo, na plecach czuje ciepły letni wietrzyk. Warunki atmosferyczne stwarzają pozory przyjemnej trasy. 📢 Firmy w Słupsku i regionie chcą zatrudnić pracowników. Sprawdź najnowsze oferty pracy Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć!

📢 Gdańsk z wyjątkowym rekordem Guinnessa. Warkocz św. Katarzyny to najdłuższe wahadło zegarowe na świecie Warkocz św. Katarzyny to nowa nazwa na najdłuższe wahadło zegarowe na świecie, które oficjalnie od 18 sierpnia 2023 roku znajduje się w Gdańsku. To trzeci raz gdy Gdańsk został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. 📢 Zakaz kąpieli w morzu na kąpielisku w Łebie. Woda skażona bakterią E. coli W piątek 18 sierpnia na jednym z morskich kąpielisk w Łebie powiewała czerwona flaga. Sanepid zdecydował o zamknięciu kąpieliska ze względu na obecność bakterii Escherichia coli. Kąpiel może zagrażać zdrowiu.

📢 Konwent GryfCon w sobotę w Słupsku. Spotkanie dla ludzi kreatywnych W najbliższą sobotę, 19 sierpnia, w Słupsku zostanie zorganizowany konwent GryfCon. W programie m.in. stanowiska gamingowe, z grami planszowymi i karcianymi, z mandami, projekcje filmów fantasy, fursuit walk ulicami Słupska, zabawa taneczna, kiermasz używanych gier/mang.

📢 Znów popływasz w Jeziorze Obłęskim. Sanepid wydał decyzję Kąpielisko nad Jeziorem Obłęskim w gminie Kępice jest znowu czynne. Kilka dni temu zostało zamknięte ze względu na obecność sinic. Sanepid zadecydował, że woda ponownie zdatna jest do kąpieli. 📢 Akcja strażaków na ulicy Gdyńskiej w Słupsku. Paliła się skrzynka elektryczna Dziś, 18 sierpnia, w samo południe, słupska straż pożarna dostała zgłoszenie o pożarze na ulicy Gdyńskiej w Słupsku. Na miejsce pojechały trzy zastępy strażaków. Paliła się skrzynka elektryczna. 📢 Metamorfoza Agaty Kornhauser-Dudy. Pierwsza dama postanowiła zmienić fryzurę. Wybór padł na jedną z najmodniejszych odsłon boba Pierwsza dama – Agata Kornhauser-Duda wierna była swojej fryzurze, której nie zmieniała od wielu lat. Zaczesane do góry włosy to już przeszłość. Zobacz, na jakie cięcie zdecydowała się prezydentowa.

📢 Saperzy w akcji na plaży w Ustce. Z morza wyłowiono puszki po zużytych minach dymnych Dziś, 18 sierpnia, specjaliści z Marynarki Wojennej brali udział w akcji na plaży w Ustce. Wyłowili z morza przedmioty, które wyglądem przypominały beczki. Były to puszki po zużytych minach dymnych. 📢 Ania Wyszkoni zaśpiewa dziś w Kobylnicy. Wstęp wolny W piątek, 18 sierpnia, przed Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy wystąpi znana wokalistka Ania Wyszkoni. Usłyszymy znane i mniej znane utwory artystki. Wstę na koncert jest bezpłatny.

📢 "Nieważne jest komu i po co służy - on wykonuje swój zawód". Ujawniamy przeszłość kandydata KO Bogusława Wołoszańskiego Sensacją XXI wieku jest to, że wytrawni agenci komunistycznego wywiadu znudzili się pracą na zapleczu i chcą brać odpowiedzialność za demokrację - powiedział dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Szef IPN opublikował również skany dokumentów z teczki kontaktu operacyjnego. Jak ustalił "Dziennik Bałtycki" chodzi o Bogusława Wołoszańskiego, kandydata Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych do Sejmu RP.

📢 Ceny prądu niższe o dodatkowe 5 procent! Będzie wyrównanie od stycznia 2023 roku. Sejm przyjął poprawkę Na zakończenie czwartkowego posiedzenia Sejm przyjął przepisy wprowadzające 5-procentową obniżkę cen prądu dla odbiorców indywidualnych. Rząd chce dodać także wyrównanie obniżek z datą wsteczną i przedłuża zamrożenie cen w ramach limitów zużycia. 📢 Nastoletni przestępcy w Słupsku. Chłopcy w wieku 14-16 lat napadali na mężczyzn. Bili i okradali Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku zatrzymali sprawców dwóch rozbojów, do których doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. To czterech nastolatków w wieku od 14 do 16 lat. W czwartek rano wszyscy zatrzymani nieletni w obecności rodziców zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty. Sprawą popełnionych przez nich czynów karalnych zajmie się teraz Sąd Rodzinny.

📢 Motocyklista potrącił 16-latkę. Dziewczyna trafiła do szpitala Policjanci wyjaśniali okoliczności wypadku w gminie Borzytuchom. Jak wstępnie ustalili mundurowi, kierujący motocyklem w wyniku niedostosowania prędkości do warunków ruchu uderzył w idącą 16-latkę. Niestety, w wyniku zderzenia jedna osoba została ranna. 📢 Sobótka Summer Fest w sobotę nad jeziorem Obłęskim W sobotę, 19 sierpnia, nad jeziorem Obłęskim w Obłężu w gminie Kępice zabrzmią taneczne rytmy prezentowane przez didżejów. Wstęp wolny.

📢 Nowe kamery w Parku Zachodnim i na przejściu dla pieszych na ul. Zaborowskiej Wandalizm, spożywanie alkoholu, hałas w godzinach nocnych to główne powody interwencji służb w Parku Zachodnim w Słupsku. Już wkrótce sprawcy będą pod czujnym okiem kamer miejskiego monitoringu. Kamery pojawią się także przy przejściu dla pieszych na ul. Zaborowskiej.

📢 Oto imiona, które noszą największe kłamczuchy. Zastanawiasz się kto jest skłonny do kłamstwa? Sprawdź, na kogo lepiej uważać! 18.08.2023 Oto imiona osób, które noszą największe kłamczuchy. Kłamstwo ma krótkie nogi i długi nos - tak mówi znane Polskie powiedzenie. W życiu łatwo można poznać kłamczucha i nie potrzebny nam wykrywacz kłamstw. Wystarczy, że dowiemy się jak ma na imię. To jakie mamy imię, może wpływać na to, jaki mamy charakter. Prezentowaną przez nas listę kłamczuchów, należy oczywiście traktować z dystansem i przymrużeniem oka. Zobacz koniecznie naszą listę i poznajcie znaczenie imion! 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 18.08.2023 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Słupska seniorka oszukana metodą „na wypadek”. Straciła oszczędności życia Naciągacze posługują się coraz bardziej wyszukanymi metodami, by wyłudzać od starszych osób oszczędności. Tym razem ofiarą oszustwa padła 85-letnia słupszczanka, która straciła w sumie ponad dwadzieścia tysięcy złotych.

📢 Jest pozwolenie na przebudowę Starego Rynku w Słupsku. Powstanie w ciągu dwóch lat W ciągu dwóch lat Stary Rynek w Słupsku zmieni się nie do poznania. Zniknie uciążliwy żwirek oraz samochody parkujące dookoła. Pojawią się ogródki gastronomiczne. Jest już pozwolenie na przebudowę Starego Rynku w Słupsku. 📢 Rockowy weekend nad Słupią oraz Zlot Food Trucków. Będzie się działo na pl. Zwycięstwa Rock nad Słupią, czyli konkurs zespołów rockowych i punkrockowych rozpocznie się w sobotę, 19 sierpnia w Słupsku. Młodzi artyści powalczą o cztery tysiące złotych nagrody na nagranie w profesjonalnym studiu. Zwycięzca wystąpi także jako suport przed gwiazdą wieczoru - kultowym zespołem Jary Oddział Zamknięty.

📢 Przy wypieku nie można się śpieszyć. Święto chleba na Górze Lemana w Piasznie (WIDEO) Jak co roku, w święto Matki Boskiej Zielnej, Klemens Leman z Piaszna rozpala ceglany piec, do którego trafiają bochenki chleba. Teraz było tak samo, do Piaszna zjechało mnóstwo turystów. Była też kaszubska kapela, pokazy garncarstwa, stoisko zielarskie i z wyrobami tradycyjnymi. 📢 Pijany kierowca spowodował kolizję i próbował uciec. W aucie zostawił 5-letnie dziecko Nawet 5 lat więzienia grozi pijanemu kierowcy z powiatu słupskiego, który we wtorek w okolicach Dobieszewa spowodował kolizję i próbował uciec z miejsca zdarzenia, pozostawiając w samochodzie swojego kilkuletniego syna. 35-latek został zatrzymany przez będącego w czasie wolnym od służby policjanta ze słupskiej Szkoły Policji, który widząc groźne drogowe zdarzenie zatrzymał się, aby udzielić pomocy jego uczestnikom.

📢 Na imieninach u Borowej Ciotki. Zioła, kwiaty... i placki ziemniaczane Muzeum Zachodniokaszubskie już kolejny raz zaprosiło do Zagrody Styp-Rekowskich, gdzie odbyły się Imieniny Borowej Ciotki. W programie były m.in.: zajęcia i warsztaty manualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Można było upleść sobie wianek, czy ulepić garnek. 📢 Wojskowy piknik w Ustce. Armia jest modna. Zostań żołnierzem! Z okazji Święta Wojska Polskiego Garnizon Ustka zorganizował piknik wojskowy. Stoiska były oblegane, a do zwiedzania ORP „Maćko” ustawiła się długa kolejka. 📢 Święto Wojska Polskiego i Święto Ustki. Wspaniała uroczystość w porcie Piękną uroczystość w usteckim porcie mogli podziwiać ustczanie i turyści. We wtorek 15 sierpnia obchodzono tu Święto Wojska Polskiego pod hasłem "Silna Biało-Czerwona" i Święto Ustki. Garnizon Ustka zaprezentował się w uroczystej odsłonie, a miasto przedstawiło morskie, rybackie i marynarskie tradycje.

📢 Niedzielna giełda w Koszalinie. To można było kupić na pchlim targu [ZDJĘCIA] W niedzielne przedpołudnie odwiedziliśmy koszalińską giełdę na terenach podożynkowych. Mimo momentami pochmurnej aury, na giełdzie były dzisiaj tłumy. 📢 „Korab” Ustka od obfitości do upadłości. 70 lat pływania i łowienia na Bałtyku [ZDJĘCIA] Zachodnia strona kanału portu Ustka mało czym przypomina, że pół wieku temu była niedostępna dla osób niezatrudnionych w prosperującym tutaj Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich „Korab”. Wysokie i grube ogrodzenie betonowe na długości ok. 1,5 kilometra, straż przemysłowa przy bramach wjazdowych, a nad wszystkim panował zapach morskich ryb. Dziś to obszar popadającej w ruinę bazy lądowej „Korabia”, który od lat jest w stanie upadłości likwidacyjnej.

📢 Historia słupskiego Zatorza. Ulica Jana Sobieskiego na starych fotografiach Trudno wyobrazić sobie taki Słupsk, w którym Zatorze to tylko potoczna nazwa podmiejskiego obszaru budownictwa indywidualnego. Że to nie dzielnica wielotysięcznych osiedli z blokowiskami, tworzących drugie miasto za kolejowymi torami. Zatorze pewnie pozostałoby jako peryferie Słupska, gdyby nie kilka korekt planów rozwoju przestrzennego miasta, dokonanych na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia. Przypominamy więc, dlaczego zmieniano te plany i jakie były pierwsze tego rezultaty, które pół wieku temu widziała ówczesna młodzież. Jak ulica Sobieskiego, niczym gruba kreska, oddzieliła Zatorze od starszej części Słupska. 📢 "To były poziome błyskawice". Sześć lat temu przez Pomorze przeszła olbrzymia nawałnica (WIDEO) To już sześć lat, a wydaje się jakby wczoraj. W nocy 11 na 12 sierpnia 2017 rok przez Pomorze przeszła potężna nawałnica. Zebrała śmiertelne żniwo. W jej wyniku śmierć poniosło pięć osób, kilkadziesiąt zostało rannych.

📢 Gorące imprezy w klubie Senso w Mielnie w 2008 roku. Zobacz nowe archiwalne zdjęcia! W wakacje 2008 roku w klubie Senso w Mielnie było wyjątkowo gorąco!

📢 Formoza Challenge 2023 w Ustce. “Nigdy nie zostawiamy swoich” hasłem przewodnim biegu [ZDJĘCIA] W niedzielę (23 lipca) odbyła się kolejna edycja Formoza Challenge w Ustce. Bieg rozpoczął się z terenu Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. adm. J. Unruga, a finał miał miejsce na plaży zachodniej. 📢 Zaginieni mieszkańcy Pomorza. Wyszli z domu i ślad po nich zaginął. Poszukiwania niektórych trwają od wielu lat 19.07.2023 r. Ponad 100 osób z województwa poszukują policjanci z Pomorza. Jedni zaginęli niedawno, poszukiwanych innych trwają od wielu lat. Jak na razie bez efektu. Rozpoznajecie kogoś ze zdjęć? Jeśli macie jakieś informacje, które mogą pomóc w ich poszukiwaniach, to poinformujcie policję. Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

📢 Kompletnie pijany kierowca BMW uderzył w motocyklistów na ulicy Szczecińskiej w Słupsku. Dwie osoby w szpitalu (zdjęcia) Para młodych ludzi jechała motocyklem ulicą Szczecińską w stronę centrum miasta, kiedy uderzył w nich kierowca BMW. Jak się okazało, pijany. Poszkodowani zostali odwiezieni na SOR słupskiego szpitala. Mężczyzna jest w ciężkim stanie, kobieta w lepszym, ale oboje maja wielonarządowe obrażenia.

📢 Kocia grypa 2023. Oto najczęstsze objawy. Twój kot ma takie? Natychmiast powinieneś zgłosić się do weterynarza 16.07.23 Przed kocią grypą ostrzega nie tylko Państwowy Instytut Weterynaryjny ale i sanepid. W całej Polsce zanotowano już kilkanaście przypadków śmierci kotów z powodu zakażenia wirusem H5N1 - odmiany ptasiej grypy na którą chorują także koty. O czym powinni pamiętać właściciele? Czego się wystrzegać i na jakie objawy zwrócić powinni szczególną uwagę? O tym informuje Główna Inspekcja Sanitarna, która wydała zalecenia postępowania w przypadku zakażenia kocią grypą. 📢 Budowa węzła transportowego na finiszu. Zobacz, jak wygląda nowe centrum komunikacyjne Słupska [ZDJĘCIA,VIDEO] Dobiegają końca prace związane z budową węzła transportowego zlokalizowanego za dworcem PKP w Słupsku. Obiekt ma być gotowy po wakacjach. Odjeżdżać będą stąd autobusy komunikacji regionalnej.

📢 Stare zdjęcia Słupska w kolorze. Zobacz jak wyglądał Słupsk 50 lat temu na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach (zdjęcia) Co jakiś czas na naszym portalu prezentujemy materiały ze starymi, czarno-białymi zdjęciami Słupska i regionu słupskiego. Zobaczcie jak wyglądał Słupsku w latach 70,80 i 90-tych na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach. Zobacz ulicę Wojska Polskiego sprzed kilkudziesięciu lat na kolorowych fotografiach. 📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Te osoby ze Słupska i okolic nie chcą płacić na swoje dzieci. Ukrywają się w naszym regionie. Znasz kogoś? (zdjęcia) Oto lista poszukiwanych przez pomorską policję osób z regionu słupskiego, które uporczywie uchylają się od płacenia alimentów na swoje dzieci. Znasz kogoś? Wiesz gdzie przebywa - powiadom o tym policję. Niezwłocznie daj znać, jeśli wiesz, gdzie się ukrywają!

📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w klubie Euphoria [ZDJĘCIA] Fotorelacja z kolejnego dnia imprezowej majówki w klubie Euphoria. Tak bawiliście się do muzyki, którą zaserwował legendarny DJ Hanzel. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Słupska Fabryka Mebli. Historia jednego z największych zakładów produkcyjnych w historii Słupska (zdjęcia) Słupski przemysł meblarski w trzech wiekach. Zaistniał w latach 1840 – 1893, rozwijał się dynamicznie, a na rynku mebli bywał nawet przebojowy. Przed wojnami światowymi i po nich przetrwał okresy wzlotów i upadków. Za peerelu był drugim w Słupsku - po fabryce butów „Alka”- zakładem o największym potencjale przemysłowym. Swoimi wyrobami, reklamowanymi w prestiżowych katalogach oraz sprzedawanymi za dolary, zdobywał zachodnioeuropejskie rynki. Przetrwał nawet początkowy okres transformacji ustrojowej, ale upadł podczas restrukturyzacji, która przypominała przemeblowanie na ścianie. Dziś jest przemysłowym odłogiem Słupska.

📢 Wybory Miss Łeby w klubie Euphoria [ZDJĘCIA] Z nami wybory klubowej Miss Łeby w klubie Euphoria. Zobacz fotorelację. 📢 IX. Słupski Bieg Niepodległości. 373 osoby ukończyły bieg [ZDJĘCIA] IX Słupski Bieg Niepodległości zakończył się zwycięstwem Piotra Drwala z Ustki w kategorii open oraz Barbary Klauz ze Słupska w kategorii kobiet. Zwycięzca przebiegł 10 kilometrów w czasie 34 minut i dwóch sekund, zwyciężczyni w 46 minut i 12 sekund. Ale zwycięzcą okazała się też Bogumiła Stefanowska, która jako ostatnia ze 373 uczestników, minęła linię mety z czasem 1.21:28. 📢 Ustczanie chodzili w chmurach! Niesamowita mgła nad morzem. Można było zabłądzić W środę Ustka była zalana słońcem. Jednak tylko te jej rejony oddalone od morza. Nadmorska część kurortu tonęła we mgle. A nawet w chmurze. Choć oko wykol, z lądu morza nie było widać.

📢 Jak Kaszubi pod Wiedniem walczyli. Pamiętacie duże plenerowe inscenizacje w Brzeźnie Szlacheckim...(ZDJĘCIA, WIDEO) 12 września 1683 roku wojska polskie i austriackie dowodzone przez króla Jana III Sobieskiego wygrały bitwę pod Wiedniem, w której główną rolę odegrał atak polskiej husarii na flankę sił tureckich. Tak skończyły się marzenia Imperium Osmańskiego na podbój Europy. Według legendy w Odsieczy Wiedeńskiej brali udział Kaszubi z Brzeźna Szlacheckiego i okolic. To na pamiątkę tych wydarzeń niemal co roku w Brzeźnie odbywały się inscenizacje bitwy. Dodajmy, że w Brzeźnie "uroczystości wiedeńskie" obchodzone były od dawna - po raz pierwszy w 1933 roku. 📢 Jeden z największych Parków Dmuchańców jest w Dolinie Charlotty (zdjęcia) W Dolinie Charlotty powstał jeden z największych Parków Dmuchańców w Polsce. Atrakcja działa od 4 lipca do 31 sierpnia w godzinach od 10:00 do 19:00. Na terenie parku dostępnych jest 20 dmuchanych atrakcji a także basen z łódkami. Koszt wstępu do parku to kwota 35 zł (dzieci w wieku od lat 4 do 17). Z opłat zwolnieni są opiekunowie oraz dzieci do lat 3. W przypadku deszczu atrakcja będzie nieczynna.

