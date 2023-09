Prasówka 20.09.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek!”?

Prasówka 20.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie.

📢 Tysiąc złotych mandatu za kolizję na ulicy Wróblewskiego w Ustce We wtorek w południe na ulicy Wróblewskiego w Ustce doszło do kolizji. Samochód, który się zatrzymał przed przejściem dla pieszych, został uderzony przez nadjeżdżający pojazd. Policja wystawiła sprawcy mandat w wysokości tysiąca złotych. 📢 Zbigniew Gach zagra na organach Voelknera w Duninowie W piątek 22 września wielbiciele muzyki organowej będą mieli okazje wysłuchać koncertu Zbigniewa Gacha. Organista zagra w kościele w Duninowie – rodzinnej miejscowości budowniczego instrumentu Christiana Voelknera.

Prasówka 20.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nieoficjalnie: Michał Probierz to nowy trener reprezentacji Polski. Media nie mają wątpliwości na kogo postawi Cezary Kulesza Konferencja prasowa z ogłoszenia nowego selekcjonera reprezentacji Polski odbędzie się dopiero 20 września. Według nieoficjalnych doniesień medialnych Cezary Kulesza postawi na Michała Probierza, z którym w przeszłości pracował w Jagiellonii Białystok.

📢 Nowe laptopy i monitory trafią do szkół w regionie słupskim. Konkurs rozstrzygnięty Do szkół podstawowych i ponadpodstawowych na Pomorzu trafią nowoczesne mobilne pracownie komputerowe. Nowy sprzęt przyznano placówkom oświatowym w ramach konkursu „Pracownia Kompetencji Cyfrowych”.

📢 Prokuratura Okręgowa w Gdańsku przejęła śledztwo w sprawie zabójstwa noworodków w Czernikach w gm. Stara Kiszewa Zapadła decyzja odnośnie do śledztwa w sprawie zabójstwa noworodków w Czernikach w gm. Stara Kiszewa. Jak się okazuje przejęła je Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. To nie kościerska prokuratura będzie wyjaśniać wszystkie okoliczności tragedii. 📢 W słupskim punkcie pielęgnacyjno-higienicznym brakuje ubrań dla osób bezdomnych. Trwa zbiórka odzieży dla najbardziej potrzebujących Punkt pielęgnacyjno-higienicznych działa w Słupsku od czterech miesięcy. To tutaj osoby w kryzysie bezdomności mogą ostrzyc się, ogolić i wziąć prysznic. Mogą także odziać się w świeże ubrania. Tych niestety zaczęło brakować.

📢 Pożegnanie doktora Jerzego Kozakiewicza. Ustecki lekarz zmarł w wieku 78 lat W środę 20 września na cmentarzu w Ustce rodzina, przyjaciele i mieszkańcy miasta pożegnają doktora Jerzego Kozakiewicza, znanego i lubianego lekarza, kierownika Przychodni Miejskiej w latach 1985-2002. Jerzy Kozakiewicz zmarł w wieku 78 lat. 📢 8 najtańszych miast w Europie na weekend: najnowszy ranking. Tam noclegi i wyżywienie kosztują najmniej. 1. miejsce was zaskoczy Powstał nowy ranking najtańszych miast na świecie na city break, czyli krótkie weekendowe wypady na zwiedzanie i zabawę. To gotowa lista pomysłów na jesienne wycieczki za rozsądne pieniądze. Przekonajcie się, w których miastach Europy zapłacicie najmniej za nocleg, wyżywienie, alkohol czy transport. Na liście nie brakuje niespodzianek – na pewno nie zgadniecie, które miasto zajęło pierwsze miejsce w rankingu!

📢 Objazdy dla kierowców i zmiany w komunikacji miejskiej. Postępują prace remontowe na słupskich ulicach W związku z kolejnymi etapami prac remontowych na ulicy Armii Krajowej i budową ronda na ulicy Bałtyckiej, Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku wyznaczył objazdy dla kierowców. Zmiany zaczną obowiązywać od jutra, czyli 20 września. 📢 Gwiazdy na premierze „Znachora”. Izabela Kuna niczym Marylin Monroe i Grażyna Torbicka w sukni z dekoltem niemal do pasa Oficjalna premiera „Znachora” przyciągnęła plejadę gwiazd. W Teatrze Wielkim w Warszawie pojawiła się zarówno obsada nowej adaptacji kultowego filmu, jak i zaproszeni miłośnicy kina. Izabela Kuna zachwyciła lookiem w stylu Marylin Monroe, a Grażyna Torbicka lśniącą suknią z głębokim dekoltem. Zobacz, jak się prezentowały i jak wyglądali inni celebryci! 📢 Ostatnie pożegnanie żukowskich strażaków, którzy zginęli tragicznie spiesząc na ratunek Pogrzeb druhny Karoliny i druha Łukasza z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żukowie odbędzie się w środę, 20 września. Msza święta odprawiona zostanie o godz. 11 w kościele parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie, przy ul. Siostry Faustyny. Po niej kondukt żałobny uda się ulicami Żukowa w stronę cmentarza. Jak zapowiada Urząd Gminy w Żukowie, należy się liczyć ze sporymi utrudnieniami w ruchu, m.in. zamknięte będą niektóre parkingi.

📢 „Znachor” obsada po latach. Tak dziś wyglądają aktorzy, którzy zagrali w kultowym filmie Jerzego Hoffmana „Znachor” to niekwestionowany hit filmowy, który cieszy się wśród widzów szczególną popularnością. W dziele Jerzego Hoffmana wystąpiła cała plejada gwiazd, które do dziś cieszą się ogromną popularnością. Jak bardzo zmienili się bohaterowie „Znachora” od 1982 roku? Sprawdźcie! 📢 Blog 57. FPP. Odcinek 3. W magiczym spichlerzu. Co usłyszał Witkacy Drewniane belki na suficie, drewniane filary, i to stare, przedwojenne, z duszą. Biały Spichlerz kocha muzykę, bo w jego wnętrzu brzmi ona przepięknie. Drewno pochłania wszelkie ostre krawędzie i zostawia dźwięk soczysty, aksamitny, przytulający się do uszu. Dlatego zawsze chętnie chodzę na ten festiwalowy wieczór, który nosi nazwę „Witkacy – obrazy w dźwięku”, nawiązującą do najbardziej prestiżowego domownika Spichlerza i jego firmy portretowej. I zawsze jest to przyjemne przeżycie.

📢 Nowe i stare znaleziska na morskim dnie. Wraki wciąż mogą być groźne Od 1500 do nawet 3 tys. wraków spoczywać może na dnie Bałtyku w polskim obszarze morskim. Do części z nich nie można nurkować rekreacyjnie, niektóre z nich mogą być potencjalnym zagrożeniem, z uwagi na spoczywającą w ich ładowniach amunicję i paliwa w zbiornikach. Nurkowie z grupy Baltictech zidentyfikowali kolejny wrak statku z czasów II wojny światowej. Szczątki jednostki Gerrit Fritzen znajdują się na północ od Władysławowa. 📢 Coraz łatwiej o środki na zakup mieszkania. Ile pożyczy singiel, a ile trzyosobowa rodzina? „Odbudowa zdolności to zasługa trzech czynników" Ułatwienia w badaniu zdolności kredytowej, dopłaty do kredytów, dobra sytuacja na rynku pracy, a od września obniżka stóp procentowych. – To wprost przekłada się na oprocentowanie kredytów hipotecznych i łatwość ich zaciągnięcia – zauważa w swojej analizie Bartosz Turek, główny analityk HRE Investment Trust i podkreśla, że do walki o względy beneficjentów programu „Bezpieczny Kredyt 2%” stają kolejne banki, które „pomogą rozładować kolejki po hipotekę z dopłatą". Banki są skłonne pożyczyć teraz o ponad 5 proc. więcej niż miesiąc temu.

📢 Po wypadku Amelki z usteckiego osiedla zniknęły niebezpieczne słupki Z terenu wspólnoty mieszkaniowej w Ustce przy ulicy Bałtyckiej zniknęły metalowe słupki. Przeglądy potencjalnie niebezpiecznych urządzeń na osiedlach robią też inni administratorzy. Natomiast policja wszczęła dochodzenie w sprawie wypadku siedmioletniej Amelki. 📢 Prokuratura prowadziła inne postępowania wobec Piotra G. oskarżonego o zabójstwa noworodków i dwa akty kazirodztwa w Czernikach W ostatnich latach prokuratura prowadziła inne postępowania wobec Piotra G. oskarżonego o zabójstwa noworodków i dwa akty kazirodztwa. Z informacji przekazanych przez śledczych wynika, że dotyczyły one znęcania się nad członkami rodziny oraz podejrzenia czynu kazirodczego. 📢 Referendum 2023. Polacy odpowiedzieli w sondażu na pytania referendalne. Miażdżące wyniki W najnowszym sondażu Polakom zadano wszystkie cztery pytania referendalne. Okazuje się, że odpowiedzi były wyjątkowo zgodne.

📢 Praca to nie tylko płaca. Na jakie benefity mogą liczyć pracownicy supermarketów? Pani pracująca „na kasie” otrzymuje dodatkowe korzyści Czy warto pracować w supermarkecie? Jak się okazuje, choć praca nie należy do najłatwiejszych, to jednak pracownicy mogą liczyć na szereg benefitów pozapłacowych. Konkretne rozwiązania zależą od pracodawcy, najczęściej jednak polskie sieci handlowe wspierają zdrowie i rodziny swoich pracowników. To także paczki świąteczne, karty sportowe czy możliwość ćwiczenia na siłowni. Na co jeszcze może liczyć pani, która codziennie pracuje na kasie? 📢 Perła Bytowa do remontu. W zamku odnowią elewację i wymienią stolarkę okienną (WIDEO) Zamek krzyżacki w Bytowie to najważniejszy zabytek Bytowa. Historia go nie oszczędzała. Dziś to perła Pomorza oraz Kaszub. Nic więc dziwnego, że jest oczkiem w głowie bytowian. Co chwilę prowadzone są prace mające uchronić zabytek przed niszczeniem. W najbliższym czasie szykują się kolejne prace.

📢 Blog 57. FPP. Wieczór 2: 50 twarzy Bogdana K. [ZDJĘCIA] Że byłam zaskoczona, to mało powiedzieć. To nie była lekka zmiana programu. To była rewolucja! A przeprowadził ją w niedzielę, 17 września, podczas drugiego wieczoru 57. Festiwalu Pianistyki Polskiej, Bogdan Kułakowski, profesor, rektor, dyrektor, pedagog. I jego przyjaciele: skrzypaczka Anna Wandtke i klarnecista Andrzej Wojciechowski.

📢 Słupski „Ekonomik” pożegnał lato. Było radośnie, sportowo i ekologicznie [ZDJĘCIA] W niedzielę, 17 września, zorganizowano piknik „Rodzinnie z Eko-nomikiem”. Nie zabrakło sportowej rywalizacji, ekologicznych stoisk i atrakcji dla dzieci. 📢 Po ujawnieniu ciał noworodków w Czernikach jest decyzja w sprawie tymczasowego aresztu dla ojca i jego córki Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 54-letniego mężczyzny i jego 20-letniej córki po tym jak w Czernikach w gm. Stara Kiszewa znaleziono trzy ciała noworodków. Ojciec i córka usłyszeli zarzuty zabójstwa i kazirodztwa.

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Sylwia Mike z honorowym tytułem Ustczanki Roku. Dzień Mieszkańca w Ustce W sobotę na usteckim OSiR-ze zgromadziły się tłumy. Było sportowo i rozrywkowo. Atrakcji nie zabrakło dla nikogo. Mieszkańcy poznali też nominowanych do tytułu Ustczanina Roku i zwyciężczynię tej edycji – Sylwię Mike. 📢 Prokuratura złożyła wnioski o areszt dla ojca i córki po ujawnieniu szczątków trzech noworodków na Kaszubach Prokuratura złożyła wnioski o tymczasowe aresztowanie 54-letniego Piotra G. i jego 20-letniej córki Pauliny - poinformował PAP w niedzielę prokurator Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. 54-latek usłyszał zarzuty trzech zabójstw i kazirodztwa, a kobieta dwóch zabójstw i kazirodztwa. Sąd zgodził się z argumentacją śledczych.

📢 Słupsk włączył muzykę. Inauguracja 57. Festiwalu Pianistyki Polskiej Wyłączcie świat, włączcie muzykę - tymi słowami prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka otworzyła 57. Festiwal Pianistyki Polskiej. Początek imprezy, która potrwa do 20 września, był imponujący: pięciu pianistów, orkiestra, trzy utwory w różnych stylistykach. 📢 Muzyczny powrót do lat międzywojennych. Na scenie piękne tancerki ze Słupska i Teatr Variete Muza Rewia„Lata 20., lata 30. Powróćmy jak za dawnych lat” to przepiękne widowisko wokalno-taneczne artystów Teatru Variete Muza z Koszalina, wśród których są cztery czarujące tancerki z grupy Mapi Art Shows ze Słupska. To rewia musicalowa z tancerzami i muzyką na żywo pod batutą słynnego dyrygenta z Royal Orkiestra i kompozytora Jarosława Barowa. 📢 Setka chętnych pojawiła się w Słupsku na zajęciach "Trenuj z wojskiem". Dostali wyciski, ale nie żałowali! „Trenuj z wojskiem – sam i w grupie” to już czwarta odsłona ogólnopolskiej, bezpłatnej akcji mundurowych. W praktycznych ośmiogodzinnych ćwiczeniach udział wzięło sto osób w wieku od 15 do 65 lat. Zajęcia odbyły się w sobotę, 16 września, w 7. Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku.

📢 Od roku na Zalew Wiślany pływamy z pominięciem Cieśniny Piławskiej! Mija rok od otwarcia kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną 17 września 2023 roku mija pierwsza rocznica od otwarcia kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Inwestycję, która sprawiła, że żegluga na Zalew Wiślany może odbywać się z pominięciem wód terytorialnych Federacji Rosyjskiej. - Widzę tu wiele zastosowań. Ruch jednostek pływających jest coraz większy, podobnie jak ruch turystyczny, a do tego w perspektywie rozwój portu w Elblągu, czego chcieć więcej? - mówiła nam pani Barbara Nowak, która oglądać śluzy przyjechała z centralnej Polski.

📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić.

📢 Bytów stolicą kolarstwa. Finał ORLEN Lang Team Race w mieście na Kaszubach (WIDEO) Dziś (sobota) Bytów stał się stolicą kolarstwa. Na starcie stanęło kilkuset zawodników. Finał ORLEN Lang Team Race w Bytowie! 📢 Projekt Warszawa - Trefl Gdańsk 3:1. Siatkarskie święto w Słupsku (zdjęcia) W sobotę 16 września br. o godz.15.00 w Hali Gryfia odbyło się starcie Projektu Warszawa i Trefla Gdańsk. Oba zespoły przygotowują się do tegorocznych zmagań w PlusLidze, a w ramach tych przygotowań rozegrali specjalne spotkanie będące efektem współpracy właściciela Projektu - firmy Plast-Box oraz miasta Słupsk. 📢 Otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie nad morzem coraz bliżej. Kiedy przyjadą pierwsi goście? Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje w Pobierowie (gmina Rewal) właściwie od początku 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowano wtedy na sezon 2020, ale pandemia i kłopoty z pracownikami spowodowały, że inwestycja jest opóźniona.

📢 Stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. Słupscy uczniowie wyróżnieni w ratuszu [ZDJĘCIA] Uczniom słupskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych wręczono w piątek, 15 września, stypendia Prezydenta Miasta Słupska. To nagroda za wybitne osiągnięcia w nauce i sztuce. 📢 Śmierć w falach Bałtyku w Ustce. Utonął obywatel Ukrainy W czwartek w morzu w Ustce utonął 53-letni Ukrainiec. W akcji poszukiwawczej brały udział wszystkie służby. W piątek po godzinie 8 rano ratownicy morscy zauważyli nagie ciało w kamieniach przy falochronie wschodnim. To pierwsza ofiara śmiertelna Bałtyku na usteckiej plaży w tym sezonie.

📢 Skatepark w Miastku to strzał w dziesiątkę. Plac roi się od zadowolonych dzieci (WIDEO) Skatepark w Miastku otwarto w czerwcu. Najmłodsi miastczanie długo na niego czekali. Trzeba przyznać, że inwestycja to strzał w dziesiątkę, bo codziennie przez plac przewija się mnóstwo dzieci.

📢 Słupsk 70 lat temu. Jak zmieniło się miasto? [zdjęcia] Jak wyglądał Słupsk w latach 50. ubiegłego wieku? W wielu miejscach miasto zmieniło się radykalnie, w innych w niewielkim stopniu. Ale zarówno w jednym, jak i drugim przypadku można rozpoznać, że to Słupsk. Z naszego archiwum wyszukaliśmy stare zdjęcia miasta. 📢 Te osoby dostaną dodatkowe pieniądze od ZUS. Nawet do 550 zł miesięcznie dla każdego. Jakie trzeba spełnić warunki? 14.09.23 Zasiłki od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznawane są od wielu lat z różnych powodów. Jakie świadczenia można otrzymać w 2023 roku? Sprawdziliśmy ile i jakie pieniądze można dostać od ZUS w 2023 roku. Okazuje się, że wielu z nas nie wie, że przysługują mu dodatkowe pieniądze wypłacane co miesiąc od ZUS. To całkiem spore kwoty. Pieniądze należą się nie tylko rencistom, osobom chorym czy z niepełnosprawnościami. Kto jeszcze może dostać pieniądze od ZUS i o jakich kwotach mowa? Sprawdź.

📢 Oto zaginieni mieszkańcy Pomorza. Wyszli z domu i ślad po nich zaginął. Poszukiwania niektórych trwają od wielu lat Ponad 100 osób z województwa poszukują policjanci z Pomorza. Jedni zaginęli niedawno, poszukiwanych innych trwają od wielu lat. Jak na razie bez efektu. Rozpoznajecie kogoś ze zdjęć? Jeśli macie jakieś informacje, które mogą pomóc w ich poszukiwaniach, to poinformujcie policję. Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. 📢 Słupskie ulice, które tworzyły historię naszego miasta. Wojska Polskiego, Wolności, Jana Pawła II i rynek [ZDJĘCIA] Aleja Wojska Polskiego to bez wątpienia jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic Słupska. Ale to nie jedyna ulica, która miała charakter miastotwórczy i miała bardzo duży wpływ na życie mieszkańców naszego miasta. Do grona tych ulic zaliczyć można również inne. Które? Zapraszamy do naszego materiału.

📢 PUPIL ROKU Twój zwierzak może trafić na strony albumu, zostać gwiazdą Facebooka, a Ty możesz zdobyć super nagrody. Prześlij zdjęcie! Masz psa, kota albo inne zwierzątko domowe? Twój pupil może trafić na strony pięknego albumu prezentującego najpiękniejsze zwierzaki z całej Polski! Ty możesz zdobyć atrakcyjne nagrody i zaproszenie na sesję zdjęciową - oczywiście z ukochanym pupilem. W ramach naszej akcji posiadacze zwierząt domowych wybiorą także najlepszych weterynarzy i groomerów oraz sklepy zoologiczne. 📢 XI Marsz dla Jezusa w Słupsku. Wierni przeszli przez miasto [ZDJĘCIA] Po raz jedenasty w Słupsku zorganizowano Marsz dla Jezusa. Wierni przeszli spod Sanktuarium św. Józefa przy ul. Szczecińskiej na Plac Zwycięstwa. 📢 Słupsk Paryżem Północy. Unikatowe zdjęcia Słupska, które przenoszą w czasie Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii!

📢 Na plaży w Ustce tonął pijany mężczyzna W sobotę na niestrzeżonej plaży wschodniej w Ustce tonął pijany mężczyzna. Z wody wyciągnęli go plażowicze. Jednak miał jeszcze tyle sił, by być agresywnym wobec służb. Szpital określa jego stan jako średni. 📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w pierwszy weekend sierpnia [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z pierwszego weekendu sierpnia. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Budowa węzła transportowego na finiszu. Zobacz, jak wygląda nowe centrum komunikacyjne Słupska [ZDJĘCIA,VIDEO] Dobiegają końca prace związane z budową węzła transportowego zlokalizowanego za dworcem PKP w Słupsku. Obiekt ma być gotowy po wakacjach. Odjeżdżać będą stąd autobusy komunikacji regionalnej. 📢 Nowy dworzec autobusowy w Słupsku w wakacje. Prace na ostatniej prostej Koniec prac brukarskich i przygotowania układania nawierzchni asfaltowych. Budowa nowego dworca autobusowego w Słupsku powinna zakończyć się w przeciągu dwóch lub trzech miesięcy. 📢 Oto lista aplikacji wycofanych z Google Play. Koniecznie usuń te aplikacje z telefonu Samsung, Xiaomi, Huawei. Czarna lista APK Poniżej znajduje się lista aplikacji, które zostały wycofane z Google Play w ostatnim czasie, wraz z przyczynami ich usunięcia. Ważne jest, aby zwracać uwagę na tego typu informacje, ponieważ często aplikacje te próbują wyłudzić nasze dane z telefonów z systemem operacyjnym Android. Pamiętajmy również, że warto regularnie sprawdzać alerty bezpieczeństwa i skanować telefon pod kątem niebezpiecznych aplikacji.

📢 Takiego Bytowa już nie ma. Życie (nie)codzienne sprzed ponad 20 lat (ZDJĘCIA) Na początku 2000 roku bytowski rynek był zielony, a nie betonowy. W mieście rządził burmistrz Jerzy Barzowski, a w powiecie starosta Leszek Pałasz. Inaczej wyglądał dworzec PKS i stacja PKP. Miastem i powiatem wstrząsały protesty bezrobotnych i głodówki pielęgniarek. 📢 Bytów stolicą kolarstwa. Orlen Lang Team Race (ZDJĘCIA) Kilkuset kolarzy stanęło na starcie finału Orlen Lang Team Race w Bytowie. - Tak po kolarsku, życzę Wam "połamania kół" - dopingował zawodników Czesław Lang, wicemistrz olimpijski z Moskwy i pomysłodawca imprezy.

📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się w Łebie [ZDJĘCIA] Kolejne wakacyjne imprezy za nami. Zobacz najnowsze zdjęcia z zabawy w klubie Euphoria w Łebie. 📢 Złoty Pikling w Słupsku dołączył do nieudanych Kuchennych Rewolucji Magdy Gessler. Właścicielka uważa, że restauracji wyjdzie to na dobre W czwartek wieczorem TVN wyemitował najnowszy odcinek „Kuchennych Rewolucji”, który był kręcony blisko rok temu w restauracji Mikołajek, która przez Magdę Gessler została przemianowana na Złotego Piklinga. Oglądaliście?

