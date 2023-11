Prasówka 20.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zakazane parówki. Tych gatunków nie powinieneś jeść, kupować, ani dawać dzieciom. Co szkodzi? Oto, czego MUSISZ unikać”?

Prasówka 20.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zakazane parówki. Tych gatunków nie powinieneś jeść, kupować, ani dawać dzieciom. Co szkodzi? Oto, czego MUSISZ unikać Parówki na dobre rozgościły się w naszej kuchni. Chętnie jemy na śniadanie, są łakomym kąskiem podczas ciepłych kolacji. Kochają je dzieci, smakują dorosłym. Jednak nie wszyscy powinniśmy je jeść, bo to nie zawsze dobry wybór na posiłek, zwłaszcza dla dzieci. Dlaczego nie powinieneś często jeść parówek? To mówią o tym dietetycy i specjaliści od żywienia.

📢 Demolka w słupskiej hali Gryfia. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk przejechała się po WKS Śląsk Wrocław [ZDJĘCIA, WIDEO] Grupa Sierleccy Czarni Słupsk zdecydowanie wygrała z WKS Śląsk Wrocław 78:53. Na uwagę zasługuje fakt, że goście zdobyli w pierwszej połowie tylko 13 punktów! Było to trzecie zwycięstwo słupskiego zespołu w Orlen Basket Lidze.

📢 Trening bokserski z Krzysztofem "Diablo" Włodarczykiem w Słupsku W sali treningowej Mazur Boxing Gym w Słupsku odbyło się seminarium, które poprowadził zawodowy mistrz świata Krzysztof Diablo Włodarczyk.

Prasówka 20.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Płonący bolid rozpadł się na dwie części, a kierowca ledwo uszedł z życiem WIDEO Kierowca Mercedesa Paul Aron miał wielkie szczęście, że wyszedł bez szwanku po tym, jak uległ poważnemu wypadkowi podczas Grand Prix Makau Formuły 3, w wyniku którego jego samochód stanął w płomieniach po tym, jak rozerwało go na dwie części.

📢 Przyjechali do Obłęża na zimną kąpiel. W blasku pochodni i przy ognisku morsy rozpoczęły sezon Niemal 150 miłośników morsowania przyjechało w sobotni wieczór nad Jezioro Obłęskie. – Witamy Was gorąco na inauguracji sezonu morsowania. Cieszymy się, że ponownie spotykamy się w Gminie Kępice w tak licznym gronie – mówiła Magdalena Majewska, burmistrz Kępic.

📢 Finał Ligi Powiatowej LZS w Kobylnicy. Grały dzieci z rocznika 2015 i młodsze (zdjęcia) 18 listopada w hali SP w Kobylnicy odbył się Finałowy Turniej Powiatowej Ligi LZS. Cztery zespoły (Salos Słupsk, MKS Jantar Ustka, GAP Bruskowo Wielkie, LUKS Żelki Żelkowo) rywalizowały ze sobą przez 8 miesięcy na różnych nawierzchniach (hala, sztuczna trawa, naturalna trawa oraz piasek) w ramach rozgrywek ligowych. 📢 Tragedia w Puszczykowie. Znaleziono zwłoki kobiety i jej dwóch córek. Zatrzymano ojca dzieci. "Zostanie przesłuchany w poniedziałek" Zwłoki 29-letniej kobiety i dwójki dzieci ujawniono w mieszkaniu w Puszczykowie – poinformował w sobotę wieczorem rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak. W związku ze sprawą zatrzymano ojca dzieci i męża kobiety. Ma zostać przesłuchany w poniedziałek. 📢 Nowe dodatki 500 plus dla osób pracujących. Kto może dostać dodatkowe pieniądze? 19.11.2023 Dodatkowe 500 plus dla osób, które pracują. Choć pojawiają się takie pomysły to wciąż jednak nie ma żadnych konkretów mówiących o tym, że powinniśmy się spodziewać dodatkowych pieniędzy, które zasilą domowy budżet. Jednak istnieją pewne przesłanki, które mówią, że choć nie będzie wzrostu 500 plus w 2023 roku to jednak dodatkowe pieniądze mogą się pojawić. Skorzystać mają na tym głównie osoby pracujące. Czy pracujący dostaną dodatek 500 plus? Sprawdziliśmy.

📢 Wikingowie czy Mieszko? Ciepłe koło Gniewu może zdetronizować Gdańsk Czy niewielka wieś Ciepłe w gminie Gniew była na przełomie X i XI wieku najsilniejszym ośrodkiem na Pomorzu, a nie był nim Gdańsk? M.in. na to pytanie próbuje odpowiedzieć dr Sławomir Wadyl z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze swoim zespołem. Przypomnijmy, że przełom obu stuleci to czas tworzenia ówczesnej państwowości polskiej pierwszych Piastów. Interdyscyplinarne badania rozpoczęły się w połowie br. i potrwają do 2026 r. Informacje z prowadzonych badań wzbudzają duże zainteresowanie wśród naukowców, ale i w przestrzeni medialnej, czasami prowadząc do pewnych uproszczeń. 📢 25-lecie Herbaciarni w Spichlerzu. Magiczne miejsce spotkań, wystaw i koncertów Stylowa herbaciarnia w zabytkowym Spichlerzu Richtera w Słupsku ma już ćwierć wieku. Podczas, gdy inne miejsca pojawiają się i znikają, herbaciarnia trwa i wciąż się rozwija, co jest zasługą właściciela i pasjonata Jarosława Rawskiego, a także wielu przyjaciół tego miejsca, którzy w sobotni wieczór spotkali się, aby powspominać i świętować.

📢 Bilety znikają, a słupska filharmonia Sinfonia Baltica już szykuje święta Na końcówkę listopada Polska Filharmonia Sinfonia Baltica przygotowała dwa koncerty, a grudzień zacznie bajką i muzyczną zapowiedzią świąt Bożego Narodzenia. Uwaga! Na te wydarzenia już dużo miejsc sprzedano, więc lepiej nie zwlekać z decyzją o zakupie biletów. 📢 Pierwszy etap hotelu Gołębiewski w Pobierowie jest już gotowy i trwają odbiory. Zwiedziliśmy największy hotel w kraju [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 Ostrzeżenie meteorologiczne. Intensywne opady śniegu i marznący deszcz na Pomorzu Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu i marznącym deszczem w województwie pomorskim. Informacje wydał w niedzielę IMGW.

📢 Pusto na niedzielnej giełdzie w Koszalinie. Pogoda odstraszyła większość mieszkańców [zdjęcia] Sprawdziliśmy co można kupić na dzisiejszej giełdzie w Koszalinie. Pogoda odstraszyła większość sprzedawców i kupujących, ale najwytrwalsi i tak pojawili się na terenach podożynkowych w Koszalinie. Sprawdzamy co na stoiskach. 📢 Szach mat i po zawodach. W auli Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku rywalizowali młodzi szachiści W gościnnych progach Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku rywalizowali w sobotę młodzi szachiści w drużynowych mistrzostwach województwa pomorskiego. W zawodach wzięło udział 16 najlepszych drużyn juniorów z naszego województwa. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 19.11.2023 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 19.11.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku!

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 19.11.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie.

📢 Puchar Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Pamięci Elżbiety Zięciak To była wspaniała uczta dla wszystkich miłośników tańca towarzyskiego. Piękna muzyka, śliczne tancerki w cudownie wirujących sukniach i eleganccy młodzi mężczyźni we frakach - to wszystko mogła podziwiać publiczność, która przyszła w sobotni wieczór na halę Gryfia na Puchar Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich, który jednocześnie był III Memoriałem Elżbiety Zięciak. 📢 Krzysztof Zanussi z nagrodą za całokształt twórczości. Wielkie wyróżnienie na EnergaCAMERIMAGE 2023! Za nami gala zamknięcia 31. międzynarodowego festiwalu filmowego EnergaCAMERIMAGE 2023. Wśród nagrodzonych znalazł się jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów, Krzysztof Zanussi, który odebrał Nagrodę za Całokształt Twórczości. Krzysztof Połaski z redakcji Telemagazyn.pl miał okazję krótko porozmawiać z filmowcem o tym wyjątkowym wyróżnieniu. 📢 Sexbomba mundialu 2022 w Katarze w pit-stopie wysokooktanowego kierowcy Formuły 1 w Las Vegas Nieważne, jaki to sport – tam, gdzie jest blask sceny i obiektywy fotograficzne, jest błyszczy byla Miss Chorwacji Ivana Knoll.

📢 Słupskie ulice, które tworzyły historię naszego miasta. Wojska Polskiego, Wolności, Jana Pawła II Aleja Wojska Polskiego to bez wątpienia jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic Słupska. Ale to nie jedyna ulica, która miała charakter miastotwórczy i miała bardzo duży wpływ na życie mieszkańców naszego miasta. Do grona tych ulic zaliczyć można również inne. Które? Zapraszamy do naszego materiału.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz w domu na wsi. Zobacz, jak żyje na co dzień z żoną dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Tak mieszka popularny polityk i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda przytulny dom Szymona Hołowni – zdjęcia Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji. 📢 Tak mieszka Małgorzata Kidawa-Błońska. Zobacz, jak żyje w dworku ze znanym reżyserem filmowym. Zajrzyj do posiadłości marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z mężem reżyserem – Janem Kidawą-Błońskim mieszka w rodzinnym dworku na obrzeżach Warszawy. Wyjątkowa posiadłość z historią robi ogromne wrażenie. Zobacz, jak żyje na co dzień nowa marszałkini Senatu i producentka filmów „Skazany na bluesa” i „Różyczka”.

📢 Bieg Herbaciany z okazji 25-lecia słupskiej Herbaciarni w Spichlerzu Ponad sto osób pobiegło w II Biegu Herbacianym zorganizowanym z okazji 25-lecia Herbaciarni "W Spichlerzu" w Słupsku. Biegacze pokonali 6,5 km leśnymi drogami po pagórkowatym terenie Lasku Północnego w Słupsku. Na mecie czekał gorący żurek i ognisko. W pakiecie każdy dostał zestaw pysznych herbatek i oryginalny medal w kształcie imbryka.

📢 Największa rakieta świata wreszcie wystartowała. Próba znowu zakończyła się eksplozją WIDEO Największa rakieta świata, Starship, należąca do Space X Elona Muska, wreszcie wystartowała z bazy testowej położonej na plaży Boca Chica w pobliżu Brownsville w Teksasie. Niestety, po ośmiu minutach po starcie rakieta eksplodowała. 📢 Wyjątkowa wystawa w Słupsku. Obrazy wypalane w drewnie [galeria] W piątkowe popołudnie w Galerii OT Rondo w Słupsku odbył się wernisaż wystawy prac Marleny Bieleńczuk. Artystka specjalizowała się w wyjątkowej technice pirografii, czyli wypalania w drewnie.

📢 Czy pamiętasz te przedmioty z PRL-u? Kultowe rzeczy z lat 70., 80. i 90. kosztują fortunę! Znowu wróciła moda na wnętrza z PRL-u – zdjęcia Przedmioty Z PRL-u – syfon z nabojami, lampa lava, kula disco, kasety, telefon z obrotową tarczą czy kultowa farelka to gadżety, które królowały w polskich domach w latach 70., 80. i 90. XX wieku. Wiele osób wspomina je z wielkim sentymentem i znowu po nie sięga. Niektóre z nich możemy zdobyć w sieci, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga na aukcjach zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety. Sprawdź, może znajdziesz te perełki z dawnych lat w piwnicy, na strychu lub w pawlaczu u wujka. 📢 Cała doba z piłką nożną. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Słupsku zaprasza młodych piłkarzy Uczniowie z klas V, VI, VII i VIII szkół podstawowych mogą spędzić 24 godziny w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Słupsku. Na miłośników gry w piłkę nożną czeka mnóstwo atrakcji, w tym treningi i zabawy. A wszystko za darmo.

📢 Niesamowity widok! Morze odsłoniło zatopiony las w Łazach [ZDJĘCIA] Ostatnie sztormy, które panowały nad Bałtykiem odkryły las, który był skrywany pod piaskiem na plaży w Łazach. Odkryte konary robią olbrzymie wrażenie na spacerowiczach. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia! 📢 Wypadek na S6 pod Kołobrzegiem. 4 osoby poszkodowane, droga jest już przejezdna [zdjęcia] W sobotę rano na drodze S6 na wysokości miejscowości Błotnica doszło do zderzenia kilku aut - w tym dostawczego. Służby są na miejscu. Są osoby poszkodowane. Policjanci sprawdzają okoliczności zdarzenia. 📢 Gala 50-lecia Gminy Słupsk. Powiewała już nowa flaga - Gminy Redzikowo W piątkowy wieczór odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 50-lecia Gminy Słupsk. Dzień to historyczny, gdyż od 1 stycznia z mapy Polski zniknie ta nazwa. Od Nowego Roku zastąpi ją Gmina Redzikowo. Podczas uroczystości oficjalnie zaprezentowano już flagę z nową nazwą.

📢 Kobiety kobietom życzą dobrze. Słupszczanki zapraszają na festiwal „Miejsce kobiet”. Nie tylko dla pań Emcek i kino Rejs w Słupsku już po raz osiemnasty zapraszają na dziesięć dni festiwalowych wydarzeń. „Miejsce kobiet” trwać będzie od 24 listopada do 3 grudnia. W programie projekcje filmów, warsztaty, spotkania z ciekawymi kobietami, wystawa i koncert. 📢 Choć są maleńkie, mają w sobie ogromną chęć życia. Międzynarodowy Dzień Wcześniaka w słupskim szpitalu Niektóre ważą zaledwie 800 gram i mają po 30 cm. Choć wyglądają cudnie jak porcelanowe laleczki, muszą być twardzielami. Walczą o życie. Mowa o wcześniakach – na każde tysiąc urodzonych dzieci, sześcioro przychodzi na świat zbyt wcześnie. W piątek, 17 listopada, obchodzono Międzynarodowy Dzień Wcześniaka. W szpitalu w Słupsku z tej okazji zorganizowano spotkanie dla małych superbohaterów i ich rodziców.

📢 Joan Collins wiecznie młoda. Serialowa Alexis z „Dynastii” zachwyca swoim wyglądem i figurą. Werwy dodaje jej o wiele lat młodszy mąż Joan Collins to aktorka, która znana jest na całym świecie, a Polakom głównie z kultowego serialu w czasach PRL-u „Dynastia”. Wszyscy śledzili jej losy z zapartym tchem. Przez jednych znienawidzona, a przez innych uwielbiana Alexis dzisiaj ma 90 lat, działa prężnie w swoich mediach społecznościowych i zachwyca… urodą i figurą.

📢 Byli piłkarze, trenerzy i działacze wspominali śp. trenera Józefa Przysiażnika W kawiarni Podkowa Cafe w Słupsku odbyło kolejne "Spotkanie przy kawie z…". Tym razem gośćmi redaktora Krzysztofa Niekrasza byli dawni piłkarze Czarnych Słupsk, słupskiego Gryfa, usteckiego Jantara, Szkoły Sportowej z dawnej „szesnastki” w Słupsku, trenerzy, działacze i przyjaciele futbolu, którzy wspominali świętej pamięci trenera Józefa Przysiażnika (gdyby żył to 6 listopada 2023 roku miałby 100 lat). W spotkaniu uczestniczyła także liczna rodzina.

📢 Dzień Seniora w słupskim ZUS. Były porady, badania, występy i ostrzeżenia przed oszustami Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Słupsku zorganizował obchody Dnia Seniora. Uczestnicy spotkania skorzystali z darmowych badań i porad ekspertów. Było też rozrywkowo. 📢 Rusza zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel! Jak to zrobić i jak odwołać? Odpowiadamy na najważniejsze pytania W życie w piątek 17 listopada wchodzą przepisy umożliwiające zastrzeżenie numeru PESEL. Chodzi o ograniczenie skutków kradzieży tożsamości. Ważne zmiany czekają nas także w czerwcu 2024 roku. Jak w praktyce korzystać z zastrzeżenia numeru PESEL? Jak to zrobić i jak odwołać? Poznaj szczegóły. 📢 Przebudowa drogi krajowej nr 21. Woda zalewa Grabno pod Ustką Droga krajowa nr 21 na trasie Słupsk-Ustka jeszcze w przebudowie, a już aż się prosi o poprawki. W Grabnie zostały zalane przydomowe ogrody. Wykonawca doraźnie zaradził, ale rozwiązanie problemu wymaga zmian w projekcie.

📢 ZUS wypłaci emerytury przed świętami wszystkim seniorom. Część osób dostanie podwójne emerytury w grudniu! Przed świętami emerytury otrzymają wszyscy seniorzy. ZUS wypłaci świadczenia wszystkim, którzy oczekują na świadczenia 25 dnia każdego miesiąca. Do tego czasu swoje emerytury za grudzień otrzyma już każdy z uprawnionych seniorów. Okazuje się, że część seniorów dostanie podwójną emeryturę w grudniu. Kto to będzie? Skąd taka podwyżka?

📢 Obowiązkowe wyposażenie pojazdu. To tylko dwa elementy Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych aut stanowi, że właściciele samochodów muszą mieć w pojeździe dwa elementy. Wiesz jakie? Za ich brak grozi mandat. 📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 17.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 17.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu? 📢 Koniec z 500 plus na każde dziecko. Pieniądze będą przelewane tylko do końca 2023 roku. Co dalej ze wsparciem rodzin? 17.11.2023 To już pewne. Koniec 500 plus na każde dziecko. 800 plus zastąpi program Rodzina 500 plus, to już pewne. Wiemy kto i na jakich zasadach otrzyma dodatkowe 800 zł co miesiąc na wychowanie dziecka. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ogłosił podczas swojej konwencji programowej waloryzację programu 500 plus. Według informacji rządowych od nowego roku polskie rodziny otrzymają nie po 500 a po 800 zł plus na każde dziecko. Jakie są zasady i kto dostanie pieniądze na dzieci? Sprawdziliśmy.

📢 Kolejna kolizja na pechowym skrzyżowaniu w Słupsku. Osobówka uderzyła w słup [ZDJĘCIA] Do groźnie wyglądającej kolizji doszło rano w czwartek na ulicy Szczecińskiej. Kierująca chevroletem nie ustąpiła pierwszeństwa. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 16.11.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Zabójstwo pięciolatki w Dąbrównie umorzone. Matka trafi do szpitala psychiatrycznego W środę Sąd Okręgowy w Słupsku umorzył sprawę Aleksandry B., matki podejrzanej o zabójstwo pięcioletniej córeczki. Kobieta w chwili zbrodni była niepoczytalna i nadal zagraża ludziom. Teraz zostanie umieszczona w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym.

📢 Sto tysięcy kary dla mieszkańca powiatu bytowskiego za nielegalny demontaż samochodów Sto tysięcy kary ma zapłacić mieszkaniec powiatu bytowskiego za nielegalny demontaż aut. 📢 Długodystansowe inwestycje usteckiego OSiR-u. Ma powstać hala sportowo - widowiskowa i hotel Ośrodek Sportu i Rozwoju w Ustce planuje ogromne inwestycje. Mogą być warte nawet kilkadziesiąt milionów złotych. Przewidziane są na lata. Koncepcja przewiduje budowę hali widowiskowej i hotelu, ale nie tylko. Ma zostać zmodernizowana cała infrastruktura. 📢 Inteligentny zegarek na co dzień? TOP 10 najlepszych smartwatchy dla mężczyzn Praktyczne, wytrzymałe, o uniwersalnym wyglądzie i pełne przydatnych funkcji dodatkowych – tak w skrócie można scharakteryzować dobre smartwatche dla mężczyzn. Zegarek sportowy nie tylko umożliwi Ci odebranie połączenia przychodzącego na smartfona i sprawdzenie aktualnej godziny, ale również usprawni trening dzięki możliwości pomiarów tętna, ciśnienia, spalonych kalorii i przebytego dystansu. W ofercie sklepów znajdziesz nie tylko wygodne, sportowe modele, ale też elegancki smartwatch dla mężczyzny, który wpasuje się nawet w oficjalną stylizację na spotkanie biznesowe. Poniżej wybieramy najlepsze męskie smartwatche, wobec których żaden miłośnik elektroniki i technologicznych gadżetów nie powinien przejść obojętnie.

📢 Te osoby dostaną 500 plus dla seniora. Jakie trzeba spełniać warunki i kryteria? Zobacz komu należy się 500 plus dla emerytów 15.11.2023 500 plus dla seniora to dodatek dla emerytów, którzy otrzymują najniższe emerytury. Są to dodatkowe pieniądze, które mogą otrzymać starsze osoby, które mają problemy z samodzielną egzystencją. Dodatek ten umownie nazywany jest 500 plus dla seniorów. Dodatek ten wypłacany jest co miesiąc jednorazowo. 500 plus jest tu nazwą umowną gdyż ilość wypłacanych pieniędzy zależy od uzyskiwanych dochodów. Co trzeba zrobić aby dostać 500 plus dla emerytów? Jest kilka warunków.

📢 Tym osobom nie wolno pić zielonej herbaty. Ona nie jest dla każdego, może szkodzić zdrowiu 15.11.2023 Zieloną herbatę pije chyba każdy z nas. O jej prozdrowotnych właściwościach w zasadzie nie trzeba nikogo przekonywać. Polecają ją lekarze, dietetycy i miłośnicy wszelkiego rodzaju herbat. Bez dwóch zdań, zieloną herbatę można a nawet trzeba pić. Są jednak określone grupy osób, które mimo jej prozdrowotnych właściwości, nie powinny jej pić. Kto nie powinien pic zielonej herbaty i dlaczego?

📢 W miejscu po dawnej Księgarni Ratuszowej działać będzie lokal gastronomiczny. Miasto wybrało najemcę Księgarnia Smaków, bo tak nazywać ma się nowy lokal, tylko z nazwy nawiązywać będzie do tradycji swojego poprzednika. Klientom proponować będzie nie książki, tylko dania i napoje. 📢 Nowe warunki i ceny wykonywania przeglądów kominiarskich Właściciele i zarządcy budynków muszą teraz potwierdzać protokołem elektronicznym wykonanie przeglądów kominowych. Przeglądów nadal dokonują kominiarze, ale przy okazji muszą zebrać masę informacji. Dlatego płacimy za nie znacznie więcej niż dotychczas. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] 14.11.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź koniecznie, czy masz je w portfelu!

📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 14.11.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo ! 📢 Najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu!

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 14.11.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Wkrótce koniec przebudowy drogi krajowej nr 21 na trasie Słupsk - Ustka Gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że nie ma potrzeby kolejnego przedłużania terminu zakończenia prac na DK 21 Słupsk – Ustka. Droga ma być gotowa 6 grudnia.

📢 Piękne nastolatki będą walczyć o koronę podczas gali finałowej Polska Miss Nastolatek 2023! Zobacz zdjęcia kandydatek Pod koniec listopada Dolny Śląsk i Wrocław staną się stolicą piękna, a to za sprawą Gali Finałowej Polska Miss Nastolatek 2023! Z grona prawie 300 półfinalistek wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu jury wybrało 38 finalistek do tytułu Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek tegorocznej edycji. 📢 Kładka, która połączyła gminę. We Włynkówku otwarto pieszą przeprawę przez Słupię [ZDJĘCIA] Oficjalnie otwarto kładkę pieszo-rowerową nad Słupią we Włynkówku, która połączyła wschodnią i zachodnią część gminy Słupsk. Na imprezę tłumnie przybyli mieszkańcy pobliskich miejscowości.

📢 NASZA LOTERIA: Gramy o 250 000 zł Odwiedzając nasz serwis lub czytając gazetę, możesz wziąć udział w wielkiej loterii. 📢 Stare zdjęcia Słupska w kolorze. Zobacz, jak wyglądało miasto 50 lat temu na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach Co jakiś czas na naszym portalu prezentujemy materiały ze starymi, czarno-białymi zdjęciami Słupska i regionu słupskiego. Zobaczcie jak wyglądał Słupsk w latach 70.,80. i 90-tych na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach. 📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Stare fotografie z życia Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku (część druga) Prezentujemy kolejne archiwalne zdjęcia z życia Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku. Fotografie pochodzą z lat 1989-1993 i przedstawiają najważniejsze wydarzenia z życia placówki. 📢 Skansen w Sanoku. Atrakcje, ceny biletów, godziny otwarcia. Niedługo giełda staroci [ZDJĘCIA] Przemierzając szlaki w Bieszczadach czy Górach Sanocko-Turczańskich, warto zrobić sobie małą przerwę w wędrówce i odwiedzić skansen w Sanoku, a w zasadzie Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny. Ile kosztują bilety wstępu? Jakie są zasady zwiedzania? Dni i godziny otwarcia skansenu.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL? 📢 Wielkie dyktando kaszubskie w Miastku. Pierwsza część relacji z imprezy (ZDJĘCIA) Około 170 osób (dzieci, młodzież, dorośli) wzięło udział w XXI edycji dyktanda zorganizowanego przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Dyktando to także imprezy towarzyszące.

📢 Mroźna Studniówka, czyli morsy na plaży w Mielnie [ZDJĘCIA] W niedzielę w Mielnie morsy z całego regionu zorganizowały sobie... Mroźną Studniówkę. Na plaży głównej pojawił się prawdziwy tłum miłośników kąpieli w zimnej wodzie Bałtyku. 📢 Zamarznięty Bałtyk, porty odcięte od świata, Ustka w tafli lodu. Tak wyglądała zima w 1947 roku [ZDJĘCIA] Podobno zdarzały się zimy, w czasie których Bałtyk był całkowicie zamarznięty. Ostatnia taka była w 1947 roku. Jeśli nawet nie jest do końca prawdą, że do Szwecji można było dojechać saniami, to na pewno skuty lodem Bałtyk stał się niedostępny dla żeglugi. Życie w portach zamarło.

📢 Życie studenckie w Słupsku 45 lat temu. Zobacz wyjątkowe zdjęcia „Głosu Pomorza” [galeria] Kilka dni temu rozpoczął na Akademii Pomorskiej rozpoczął się kolejny rok akademicki. Przypominamy, jak kiedyś wyglądało życie studenckie na Wyższej Szkole Pedagogicznej, której kontynuatorką jest Akademia Pomorska.

📢 To był przepiękny pałac na wodzie. Nawet dziś warto odwiedzić ruiny w Karżniczce [ZDJĘCIA] Pałac otoczony fosą wyróżniał się spośród innych pomorskich włości. Obecnie po posiadłości Puttkamerów w Karżniczce zostały zgliszcza. W listopadzie 2009 roku pałac spłonął, a w 2012 roku ogień strawił ocalałą wieżę zegarową. Piękny i unikatowy karżnicki pałac Puttkamerów jest dziś w dramatycznym stanie i od zniszczenia zapewne już go nic nie uratuje. 📢 75 lat słupskiego "Ekonomika". Powstała rewelacyjna kronika szkoły z duszą Piękny jubileusz świętuje Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku, w którym 75 lat temu rodziły się pierwsze szkoły kupieckie i handlowo-administracyjne. Mimo że w czasie pandemii obchody są skromne i ciche, powstała piękna, wzruszająca i solidnie udokumentowana monografia szkoły. Jej autorką jest Agata Marzec.

📢 Charytatywna kolacja w Hotelu Grand Lubicz. Zebrano prawie 350 tys. zł [zdjęcia] W minioną sobotę w Hotelu Grand Lubicz w Ustce odbyła się charytatywna kolacja, podczas której zbierano pieniądze na rzecz domów dziecka w Słupsku i Ustce. Zebrano ponad 350 tys. zł. 📢 Strefa Imprez. Otwarcie nowego klubu XoneClub w Słupsku [zdjęcia] Fotorelacja z pierwszej imprezy w nowym klubie w Słupsku. Zobacz zdjęcia z XoneClub! 📢 Zjazd absolwentów słupskiego Ekonomika z symboliczną przeprowadzką szkoły (zdjęcia) W sobotę, 8 czerwca, w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku spotkali sie absolwenci tej szkoły. Zaproszono również byłych nauczycieli Ekonomika, którzy przez dawnych i obecnych uczniów szkoły zostali przywitani burzą oklasków. Zjazd absolwentów Ekonomika zbiegł się z planowaną przeprowadzką szkoły. Od nowego roku szkolnego placówka będzie funkcjonować w budynku po Gimnazjum nr 2 przy ul. Sobieskiego 3. Dlatego jednym z punktów zjazdu absolwentów były symboliczne przenosiny Ekonomika do nowej siedziby.

