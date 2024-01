Prasówka 21.01.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Groźni przestępcy ze Słupska poszukiwani przez Policję. Znasz te twarze? Zgłoś się na 997 (LISTY GOŃCZE)”?

Prasówka 21.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Groźni przestępcy ze Słupska poszukiwani przez Policję. Znasz te twarze? Zgłoś się na 997 (LISTY GOŃCZE) Policjanci ze Słupska opublikowali wizerunki osób poszukiwanych za przestępstwa i wykroczenia. Osoby te są pilnie poszukiwane. Każdy, kto posiada informacje dotyczące miejsca pobytu poszukiwanego lub poszukiwanej, powinien zgłosić się na Policję.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 21.01.24

📢 Szczęść Boże, księże proboszczu. Jak żona i co słychać u dzieci? Mała wioska Bukowo Morskie, niedaleko bałtyckiego wybrzeża w gminie Darłowo, to wyjątkowa enklawa polskiego katolicyzmu. Ten Kościół, który właśnie tutaj silnie się zakorzenił, wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, a założyli go amerykańscy Polonusi. 📢 Auto stanęło w ogniu. Straszny wypadek powiecie słupskim (ZDJĘCIA) Do poważnego wypadku doszło dzisiaj (sobota) w miejscowości Komnino w powiecie słupskim. Auto wypadło z drogi a następnie doszczętnie spłonęło.

Prasówka 21.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka Iza Krzan w stolicy. Zobacz, jak żyje na co dzień gwiazda „Pytania na śniadanie”. Sprawdź, jakie wnętrza pokochała Miss Polonia Izabella Krzan to ulubienica widzów i gwiazda telewizji śniadaniowej w TVP. Miss Polonia regularnie pojawia się rano w wielu polskich domach w „Pytaniu na śniadanie”. Zaglądamy do przytulnego apartamentu modelki w centrum stolicy. Zobacz, gdzie gwiazda śniadaniówki uwiła swoje rodzinne gniazdko. Nowoczesne wnętrza robią na fanach Miss Polonii spore wrażenie!

📢 Zimowe grzybobranie! Tak to możliwe! Przekonuje o tym nasza Czytelniczka (ZDJĘCIA) Niektórzy pukają się w czoło. Na grzyby? Zimą? A owszem. Pani Agnieszka to udowadnia i przekonuje, że skarby lasu można też znaleźć pod śniegiem. 📢 Biegły pomoże ustalić przyczyny tragicznego pożaru w Gdańsku. Zginęło dwoje dzieci. Ich rodzinę objęto opieką psychologiczną i materialną Nie milkną echa piątkowego, tragicznego pożaru przy ul. Stokrotki w Gdańsku. W płomieniach, które błyskawiczne objęły dom jednorodzinny w dzielnicy Olszynka, w piątek 19 stycznia po południu życie straciło dwoje małych dzieci. Okoliczności tej szokującej tragedii badają policjanci pod nadzorem prokuratora. Ciała ofiar pożaru, dzieci w wieku roku i trzech lat, poddane mają zostać sekcji zwłok. Prokuratura zwróciła się też o pomoc do biegłego z zakresu pożarnictwa. Ekspert ten pracował wczoraj na miejscu pożaru. Ma pomóc ustalić przyczyny wybuchu ognia.

📢 Nowe paliwo E10 - sprawdź kompatybilność ze swoim autem. Mamy listę samochodów, które nie mogą tankować nowej benzyny 20.01.2024 Benzyna E10 od stycznia zastąpiła popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić, czy twój samochód może jeździć na E10? 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 20.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Zabójstwo w Główczycach, tragedia na morzu. Przegląd wydarzeń "Głosu Pomorza" Miniony tydzień obfitował w wiele ważnych dla regionu wydarzeń. Były też tragedię. Mieszkańcami regionu wstrząsnęło morderstwo w Główczycach.

📢 Studniówka słupskiej Budowlanki. Wspaniałe kreacje i fantastyczna impreza (zdjęcia) W piątek 19 stycznia w domu weselnym Berela odbyła się impreza studniówkowa tegorocznych maturzystów ze słupskiej Budowlanki. Zapraszamy do galerii zdjęć. 📢 Elektrownia jądrowa na Pomorzu. Poseł Piotr Müller skomentował słowa wojewody pomorskiej Na piątkowej konferencji prasowej w Słupsku, poseł Piotr Müller skomentował możliwą zmianę lokalizacji dla budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu. Jego zdaniem, decyzja o budowie elektrowni w innym miejscu zagroziłaby bezpieczeństwu energetycznemu Polski.

📢 Ekstraklasa koszykarzy. Legia Warszawa - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 94:84 To nie był udany wyjazd koszykarzy Czarnych do stolicy. Podopieczni Mantasa Cesnauskisa przegrali z Legią Warszawa w 18 kolejce OBL. 📢 Pierwsze autorskie spotkanie twórców monografii "Stocznie w Ustce” W twórczym nastroju i rodzinnej, stoczniowej atmosferze przebiegło spotkanie z autorami monografii "Stocznie w Ustce" Władysławem Golińskim i Zbigniewem Miecznikowskim w Bibliotece Miejskiej w Ustce. Byli stoczniowcy, nauczyciele dawnej szkoły i pasjonaci dawnej Ustki nie zawiedli.

📢 Alert pogodowy dla Pomorza. Synoptycy ostrzegają przed zamieciami śnieżnymi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla województw pomorskiego , zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego. IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu, zawiejami/zamieciami śnieżnymi i silnym wiatrem. 📢 Odchudzona darmowa komunikacja autobusowa w Ustce. Mniej kursów, turyści płacą za bilety Od 1 lutego w Ustce zmienia się oferta komunikacji publicznej. Będzie mniej kursów w dni powszednie, w sobotę autobusy nie będą jeździły. Turyści i niepełnosprawni będą płacić za bilety. Bezpłatne przejazdy tylko na Ustecką Kartę Mieszkańca. Zmienia się również rozkład jazdy linii 1 i 2. 📢 Fryzury modne w PRL-u. Zobacz, jak dbaliśmy o włosy za komuny. Dawni fryzjerzy to dopiero mieli fantazję! Archiwalne zdjęcia PRL kojarzy nam się z szarzyzną i brakiem dostępu do kolorowych ubrań z Zachodu. Czy naprawdę byliśmy tak ponurzy za komuny? Wbrew pozorom naszej wyobraźni nic nie jest w stanie pokonać. Nawet w PRL-u nasi fryzjerzy stawali na wysokości zadania. Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach komuny. Jak wyglądały salony fryzjerskie w PRL-u? Nieco nostalgii nam nie zaszkodzi!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 19.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 19.01.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 19.01.2024 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać! 📢 Ministerstwo klimatu i środowiska uznaje za ostateczną decyzję o lokalizacji elektrowni jądrowej w gminie Choczewo Przedstawiciele ministerstwa klimatu i środowiska poinformowali dziś, w piątek 19 stycznia, że nie widzą podstaw do zmiany lokalizacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej w Lubiatowie na terenie gminy Choczewo na Pomorzu. Decyzję w tej sprawie nazwali ostateczną. 📢 Poznajesz to jezioro? Skute lodem wygląda olśniewająco (ZDJĘCIA) Bytowianie i turyści uwielbiają to miejsce. Latem roi się od plażowiczów, zimą - spacerowiczów. O każdej porze wygląda wspaniale. A już z lotu ptaka - skute lodem - olśniewająco.

📢 Wygraj paliwo na cały rok w "NASZEJ LOTERII". Wyślij SMS i zagraj o kartę podarunkową Orlen o wartości 7200 zł! Czy choć raz, zajeżdżając na stację benzynową, pomyślałeś jakby było pięknie, gdyby nie trzeba było płacić za paliwo? No to… być może biorąc udział w kolejnej rundzie „Naszej Loterii” Twoje marzenie się spełni! Szczegóły poniżej 📢 Uniwersytet Pomorski w Słupsku bez 20 mln zł na modernizację akademików. Poseł Müller domaga się wypłaty środków. Ministerstwo odpowiada Na konferencji prasowej zwołanej w Słupsku, poseł PiS Piotr Müller wrócił do sprawy zatrzymanego przez rząd dofinansowania dla Uniwersytetu Pomorskiego. Chodzi o 20 mln złotych na remont akademików. Do sprawy odniosło się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Jak on się tam dostał? Wdrapał się na wieżę telekomunikacyjną i ukradł panele fotowoltaiczne Miasteccy funkcjonariusze zatrzymali 37-letniego mężczyznę, który ukradł panele fotowoltaiczne oraz stelaż mocujący z masztu telekomunikacyjnego. Wartość ukradzionych przedmiotów oszacowano na 3 tysiące złotych. 📢 Wojsko wyprzedaje ciężarówki, auta terenowe, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Dzięki Agencji Mienia Wojskowego zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe. Agencja ta prowadzi wyprzedaż różnorodnych pojazdów, w tym opancerzonych, łodzi oraz samolotów. Przedstawiamy, jakie militarne wyposażenie jest dostępne dla potencjalnych nabywców od polskiej armii, a także jakie warunki należy spełnić przed sfinalizowaniem zakupu. 📢 Mieszkanie Macieja Zakościelnego w modnej dzielnic. Zajrzyj do domu aktorka. Zobacz, jak styl pokochał Maciej Zakościelny Maciej Zakościelny uwielbia mieszkania w kamienicznym stylu, dlatego kilka lat temu zamieszkał z rodziną w domu z duszą w modnej dzielnicy. Wnętrza są urządzone z pomysłem i stanowią idealne gniazdko dla czteroosobowej rodziny. Niestety media donoszą, że Maciej Zakościelny rozstał się ze swoją żoną – Pauliną Wyką, z którą ma dwóch synów. Zobaczmy, jak mieszka popularny aktor i muzyk, który prawdopodobnie znowu jest do wzięcia.

📢 Najlepsze kreacje minionego roku Agaty Kornhauser-Dudy. Te stylizacje są modne i ponadczasowe. Pięćdziesięciolatko zainspiruj się Miniony rok pod względem wizerunkowym był dla Agaty Kornhauser-Dudy przełomowy. Pierwsza dama postawiła zmienić fryzurę. Pożegnała swoje uczesanie i krótkie włosy na rzecz modnego krótkiego boba. Działo się również wiele w jej stylizacjach. Oto te, które z powodzeniem może założyć każda z was.

📢 Fragment drugiej jezdni na obwodnicy Słupska udostępniono kierowcom. Zobacz zdjęcia z lotu ptaka Postępują prace przy rozbudowie obwodnicy Słupska. Kierowcom udostępniono już pierwszy odcinek dobudowywanej jezdni między Łosinem a Reblinem. Cała inwestycja ma być gotowa w 2025 roku. 📢 Sołtys szarpał obrończynię praw zwierząt? Dwa zawiadomienia i los psów Poważne zarzuty pod adresem sołtysa podbytowskiej Grzmiącej wysuwa członkini stowarzyszenia obrony praw zwierząt. - Mężczyzna mnie szarpał i obrażał - mówi kobieta. Sołtys zaprzecza i twierdzi, że czuje się nękany.

📢 Wraca temat Lasów Państwowych na Pomorzu. Bartłomiej Obajtek zapowiada złożenie doniesienia do prokuratury na Minister Klimatu i Środowiska Były już dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Bartłomiej Obajtek w przyszłym tygodniu zamierza złożyć zawiadomienie do prokuratury na Minister Klimatu i Środowiska Paulinę Henning-Kloskę, dowiedział się "Dziennik Bałtycki". 📢 Ile kosztuje odśnieżanie? Gmina Bytów wydała fortunę (WIDEO) Gmina Bytów tylko w ciągu jednego dnia wydała 100 tysiące złotych na odśnieżanie dróg. - Firma obsługuje nie tylko gminę Bytów, ale też 15 okolicznych sołectw. Łącznie to około 123 kilometrów dróg. - To nie jest tania usługa - podkreśla burmistrz Sylka Bytowa. - Odśnieżanie ulic jest dosyć kosztowne. Dlatego będziemy też liczyć i przyglądać się, czy czasem w sposób nieuzasadniony są wzywane piaskarki.

📢 Jak wygląda kurs podstawowy w szkole policji? Trudno go zaliczyć? Odpowiadamy (WIDEO) Jak wygląda kurs podstawowy w szkole policji? Trudno go zaliczyć? To pytanie zadają sobie wszyscy, którzy marzą o pracy w policji. W internecie można znaleźć bardziej lub mniej sprawdzone informacje na ten temat. Chcesz się przekonać, jak jest naprawdę? Zapraszamy w takim razie do obejrzenia najnowszego filmu, który powstał przy współudziale Szkoły Policji w Słupsku. 📢 To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo ! 📢 Zabójstwo w Główczycach. Podejrzany - były mąż ofiary został aresztowany w szpitalu Sebastian Z. z Ustki jest podejrzany o zamordowanie byłej żony. Do tragedii doszło w niedzielę Główczycach. Zatrzymany mężczyzna trafił na oddział chirurgii słupskiego szpitala z obrażeniami, które najprawdopodobniej sam sobie zadał. W środę w szpitalu sąd aresztował go na trzy miesiące.

📢 Studniówka Liceum im. W. Sierpińskiego w Słupsku [ZDJĘCIA] W Liceum Ogólnokształcącym im. Wacława Sierpińskiego bal studniówkowy połączony z połowinkami klasy młodszej odbył się w "Starej Pralni" w Słupsku. 📢 Cztery aresztowania za bójkę z maczetami i siekierą w centrum Słupska Sąd Rejonowy w Słupsku aresztował na dwa miesiące czterech mężczyzn podejrzanych o udział w bójce oraz pobicie niebezpiecznymi przedmiotami, do których doszło 3 stycznia na ulicy Filmowej w Słupsku. Dodatkowo prokuratura zarzuca aresztowanym działanie chuligańskie. 📢 Żarnowiec. Elektrownia jądrowa. Jak wygląda aktualnie? Minęło 40 lat od rozpoczęcia porzuconej inwestycji. Zdjęcia Od rozpoczęcia budowy, która miała się stać pierwszą polską elektrownią jądrową, mijają właśnie 4 dekady. Po 8 latach prac marzenia o krajowej energetyce atomowej zostały pogrzebane. 17 grudnia 1990 roku rząd Tadeusza Mazowieckiego pod presją protestów społecznych i w realiach wychodzenia z ciężkiego kryzysu gospodarczego podjął uchwałę o postawieniu inwestycji w stan likwidacji. W ten sposób przedsiębiorstwo „Elektrownia Jądrowa Żarnowiec w budowie” na pewien czas przybrało absurdalną nazwę „Elektrownia Jądrowa Żarnowiec w budowie w likwidacji”, a na setkach hektarów wysiedlonej i zlikwidowanej wsi Kartoszyno nad Jeziorem Żarnowieckim dotąd straszą porzucone obiekty niedokończonej „atomówki”.

📢 Najwyżej oceniane lokale gastronomiczne w Słupsku według Google. Gdzie warto zjeść w Słupsku? Która restauracja w Słupsku cieszy się najlepszymi opiniami konsumentów? Jaką restaurację wybrać? Kuchnia włoska, polska, hiszpańska a może hinduska lub tajska? Oto ranking najlepiej ocenianych restauracji w Słupsku według ocen w Google Maps. 📢 Nowa wystawa Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku i Ustce W Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej została otwarta nowa zbiorowa wystawa "Z perspektywy rybiego oka". Ekspozycję zwiedzać można we wszystkich obiektach wystawienniczych BGSW w Słupsku i Ustce. 📢 Region słupski bez prądu. Sprawdź, gdzie będą przerwy w dostawie energii elektrycznej! Energa Operator informuje na swojej stronie internetowej o awariach, które mogą spowodować przerwy w dostawie prądu. W najbliższych dniach mieszkańcy regionu słupskiego muszą przygotować się na przerwy w dostawie energii elektrycznej.

📢 Światowy Dzień Pizzy! Przepis na najlepszą włoską pizzę. Jak zrobić ją w domu? Oto sekret idealnego ciasta! Sprawdź! Najlepsza pizza domowa. Zastanawiasz się jak zrobić najlepszą pizzę w domowych warunkach? Do tego nie potrzebujesz mieć ukończonej szkoły, studiów czy też kursów. Wystarczy posiadać odpowiednie składniki, technikę i troszkę cierpliwości. Oczywiście największym sekretem najlepszej pizzy jest ciasto. To właśnie od niego się wszystko zaczyna. Jak zrobić pizzę w domu? Jakich składników użyć? Jak ją zrobić w domowym piekarniku? Oto sprawdzony przepis, który sprawi, że zrobicie pizzę jak we włoskiej restauracji! Sprawdź koniecznie i poczuj się jak we włoskiej pizzerii! 📢 Ta pomorska wyspa miała w średniowieczu mosty, które łączyły ją z lądem. Zobaczcie podwodne zdjęcia! Ta pomorska wyspa miała w średniowieczu mosty, które łączyły ją z lądem. Chodzi ląd na jeziorze Bobięcińskim Wielkim, które jest położone na granicy województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jezioro współcześnie ma kilka wysp. Obecnie żadna nie jest zasiedlona. Największą wyspę z lądem łączyły mosty. Zobaczcie podwodne zdjęcia.

📢 Emerycie sprawdź te dane. ZUS ostrzega! „Jeśli ktoś zrobi to zbyt późno lub w ogóle, nie otrzyma emerytury" Niepoprawny numer rachunku bankowego lub nieaktualny adres zamieszkania oznacza brak wypłat z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Każdą zmianę adresu i numeru konta należy zgłosić najpóźniej na 12 dni roboczych przed terminem wypłaty pieniędzy przez Zakład. – Jeśli ktoś zrobi to zbyt późno lub w ogóle o tym zapomni, wypłacona przez nas emerytura lub renta wróci do nas – ostrzega Iwona Kowalska-Matis z ZUS. 📢 Bal sportowca "Głosu Pomorza" i "Dziennika Bałtyckiego". Bawiło się blisko 240 osób W sobotę w Dolinie Charlotty pod Słupskiem odbyło się uroczyste podsumowanie Plebiscytu Sportowego "Głosu Pomorza" i "Dziennika Bałtyckiego". Po części oficjalnej, nasi goście bawili się do białego rana.

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie? 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2024 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 09.01.2024 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Posiadłość owiana tajemnicą. To ten sam inwestor, co w słynnych Łapalicach Cała Polska słyszała o niedokończonej budowie zamku w Łapalicach. Ten sam inwestor, rzeźbiarz i przedsiębiorca z Gdańska, dwadzieścia lat temu zaczął budowę wielkiej posiadłości z basenami i grobowymi wnękami w Postołowie (gm. Trąbki Wielkie). Inwestycji nie skończył. Od lat niszczeje i do dzisiaj owiana jest tajemnicą. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] 08.01.2024 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 08.01.2024 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 08.01.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu! 📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 08.01.2024 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! 08.01.2024 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź koniecznie i zapoznaj się ze szczegółami! 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Niedzielne morsowanie w Ustce. Idealna pogoda na zimowy spacer [ZDJĘCIA] Sezon na morsowanie w zimnym Bałtyku w pełni. Podobnie było w niedzielę. "Morsy w Ustce" to grupa zrzeszająca osoby, które spotykają się co tydzień, aby zażyć rześkiej kąpieli. Nie brakował również miłośników nadmorskich spacerów.

📢 Sylwestrowy sztorm stulecia na Bałtyku. Zginęli ludzie, ogromna skala zniszczeń Zniszczone promenady, kompleksy wypoczynkowe, śmierć ludzi. W czasie nocy sylwestrowej 1913/1914 doszło do prawdziwego kataklizmu. Ten sztorm nazwano później sztormem stulecia. Do największych zniszczeń doszło w Dziwnowie i Kołobrzegu. Ucierpiało także wybrzeże gdańskie. 📢 Słupsk i region 20 lat temu. Czy poznasz wszystkie miejsca? [ZDJĘCIA] 20 lat to niedużo, ale w tym czasie nasz region mocno się zmienił. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z 2002 roku. 📢 Jak to z dworcami i koleją w Słupsku bywało [zdjęcia] W Słupsku rozpoczęto prace związane z budową nowego dworca kolejowego. Ale najpierw zostanie wyburzony ten dotychczasowy. Nowy dworzec ma być ukończony do 2026 roku. Przypominamy, ile już dworców Słupsk miał do tej pory i jakie były dzieje kolei w mieście.

📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych. 📢 Imprezy w Senso w Mielnie w 2010 roku. Zobacz archiwalne zdjęcia! Jeździliście na imprezy do Mielna? Przypominamy kolejną porcję zdjęć z mieleńskiego klubu Senso z 2010 roku.

📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić. 📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic.

📢 Śmierć harcerek na jeziorze Gardno. Katastrofa, która w 1948 roku wstrząsnęła Polską Dziś, 18 lipca, mija 75 lat od tragicznego wydarzenia na jeziorze Gardno. Utonęły 22 harcerki i trzy osoby dorosłe. Był to największy dramat, jaki wydarzył się Polsce na wodach śródlądowych.

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Najpiękniejsze tenisistki świata! Nie tylko dobrze grają, ale i świetnie wyglądają [ZDJĘCIA] Na korcie królują Iga Świątek czy Aryna Sabalenka, ale są też takie tenisistki, które ogrom popularności zdobywają nie tylko za to co robią na meczach, ale często za to jak wyglądają. Oto najpiękniejsze tenisistki świata, które aktualnie grają w tourze WTA. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Studniówki 2023. Tak bawili się uczniowie V LO w Słupsku [ZDJĘCIA] W sobotę na studniówce w Aureusie bawili się uczniowie z V Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku.

📢 Studniówki 2023. Uczniowie I LO bawili się w Aureusie [ZDJĘCIA] Tak bawili się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku na studniówce. 📢 Mistrzostwa Polski w futsalu U15 w Ustce. Zobacz ceremonię otwarcia (zdjęcia) W Ustce rozpoczęły się Mistrzostwa Polski U15 w futsalu. W finałowej fazie rozgrywek udział bierze 16 zespołów z całej Polski. Do Ustki przyjechała futsalowa czołówka. Graja między innymi Clearex Chorzów czy Rekord Bielsko-Biała. Gospodarzem imprezy jest Jantar Ustka. 📢 Niezapomniana studniówka słupskiego "Mechanika". Polonez robił wrażenie! W piątkowy wieczór, w Pałacu Aureus, na swojej studniówce bawili się tegoroczni maturzyści z Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku. Zobacz fotorelację.

📢 Jasełka w kościele w Słupsku. Było bardzo bożonarodzeniowo Klub Aktywności i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych KAWON w kościele ewangelickim w Słupsku wystawił jasełka "Hej, idziemy do Betlejem". 📢 Dwadzieścia lat Konmetu. Jubileusz stalowego producenta. Zobacz galerię ze środka firmy Około 160 pracowników, dwie w pełni wyposażone lokalizacje, cała lista zamówień i ponad 3600 wyprodukowanych skrzyń ładunkowych. Przez dwadzieścia lat działalności Konmet ma co podsumowywać. Firma w tym roku celebruje swój jubileusz. 📢 Zamarznięty Bałtyk, porty odcięte od świata, Ustka w tafli lodu. Tak wyglądała zima w 1947 roku [ZDJĘCIA] Podobno zdarzały się zimy, w czasie których Bałtyk był całkowicie zamarznięty. Ostatnia taka była w 1947 roku. Jeśli nawet nie jest do końca prawdą, że do Szwecji można było dojechać saniami, to na pewno skuty lodem Bałtyk stał się niedostępny dla żeglugi. Życie w portach zamarło.

📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół "Elektryk" w Słupsku. Zobacz, jak bawili się maturzyści [ZDJĘCIA] W sobotę 23 października odbyła się studniówka uczniów Zespołu Szkół "Elektryk" w Słupsku. Przyszłoroczni maturzyści bawili się doskonale podczas imprezy zorganizowanej w słupskiej restauracji Aureus.

📢 Tak bawiliście się w X-one Club Słupsk w 2019 roku [ZDJĘCIA] Wspominamy zeszłoroczne imprezy w X-one Club Słupsk. Zobaczcie, jak bawiliście się w 2019 roku! 📢 Uczestnicy 16. Balu Charytatywnego w Hotelu Dolina Charlotty nie żałowali pieniędzy XVI Bal Charytatywny, który po raz pierwszy odbył w minioną sobotę w Hotelu Doliny Charlotty, przyniósł jego beneficjentom – mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Machowinku - z samej licytacji rekordową sumę 38.160 zł.

ZOBACZ KONIECZNIE Najdziwniejsze festiwale świata, które przyciągają turystów