Prasówka 21.02.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak żyje i mieszka Agnieszka Woźniak-Starak. Zajrzyj do luksusowego domu milionerki. Wpadnij do domu nowej prowadzącej „Mam talent””?

Prasówka 21.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak żyje i mieszka Agnieszka Woźniak-Starak. Zajrzyj do luksusowego domu milionerki. Wpadnij do domu nowej prowadzącej „Mam talent” Agnieszka Wożniak-Starak mieszka w luksusowej willi nieopodal stolicy. Zobacz, jak żyje na co dzień z ukochanymi psami nowa prowadząca „Mam talent”. Tak urządziła kosztowny dom popularna dziennikarka i milionerka.

📢 Jak otrzymać 30 tys. zł z Urzędu Pracy na własny biznes? Zapisz się na bezpłatne szkolenie Słupski Inkubator Technologiczny zaprasza na bezpłatne szkolenia dotyczące pozyskiwania dotacji z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ekspert omówi zasady przygotowania wniosku oraz elementy biznesplanu. Będzie także możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistą. 📢 Napad na magazyn broni w CSSMW w Ustce i zabójstwo milicjanta w Sławnie 3 sierpnia 1984 roku w Areszcie Śledczym w Gdańsku została wykonana kara śmierci. Skazańcem był 25-letni Janusz Magierski. Wyrok miał stanowić jasny przekaz, że na władzę ludową nikt ręki nie podniesie. Został wydany zanim sprawa trafiła do sądu.

Prasówka 21.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W Damnicy rozegrano finałową edycję gminnej ligi tenisa stołowego Liga tenisa stołowego Gminy Damnica została rozstrzygnięta. W niedzielę na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zagórzycy miłośnicy gry w tenisa stołowego stoczyli decydującą walkę o punkty.

📢 Potężny protest rolników w Bytowie. Dołączyli pszczelarze, myśliwi i firmy transportowe 300 ciągników rolniczych i ponad 500 osób uczestniczyło w proteście rolników w Bytowie. Miasto zatrzymało się na kilka godzin. Rolnicy protestowali przeciw unijnemu „Zielonemu Ładowi”, jak i niekontrolowanemu napływowi żywności z Ukrainy.

📢 50-latko, uważaj na te kolory paznokci! Zdradzą twój wiek i podkreślą niedoskonałości na dłoniach. Sprawdź, jaki manicure będzie lepszy Czerwone, pastelowe, a może czarne paznokcie? Nie zawsze to, co jest obecnie modne, pasuje do naszego wieku. Tak jest również z manicurem. Niestety, ale skóra rąk zdradza twój wiek, ale kolor paznokci może odwrócić uwagę od efektów starzenia widocznych na dłoniach. Zobacz listę zakazanych lakierów do paznokci i tych, które będą pięknie na nich wyglądały. 📢 Wyjątkowy spektakl dla dzieci w Jezierzycach. W rolę aktorów wcielili się radni Gminy Redzikowo Po raz 11. najmłodsi mieszkańcy Gminy Redzikowo mogli oglądać Grupę Teatralną " Zaradni", w corocznym przedstawieniu Stowarzyszenia Dobre Serca.

📢 19-latka złapana w Lęborku. Ponad 2 promile alkoholu i usiadła za kierownicą. W komendzie kopniakiem zniszczyła ścianę Ponad dwa promile alkoholu miała w organizmie kierująca samochodem 19-latka z gminy Wicko, którą zatrzymali do kontroli w Lęborku policjanci służby patrolowej. Kobieta miała sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. W komendzie kopniakiem zniszczyła fragment ściany. 📢 Najniebezpieczniejsze kraje Europy – lepiej omijać je w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych kierunków będą zaskoczeni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku? 📢 Mapa protestu rolników 20 lutego. Trwa kolejna seria strajków w Polsce w walce o przyszłość gospodarstw. Zobacz zdjęcia Na wtorek 20 lutego 2024 r. rolnicy zapowiedzieli kolejną dużą akcję protestacyjną. - Problemem opłacalności produkcji rolnej, przetwórczej i pozostałych branż w naszym kraju jest niekontrolowany napływ towarów z Ukrainy, które są wwożone wobec otwarcia granicy UE z tym krajem - uważa rolnicza Solidarność. Indywidualni rolnicy, związki branżowe czy samorząd rolniczy podnoszą również niekorzystne dla producentów rolnych założenia unijnego Zielonego Ładu.

📢 Mistrzowie grają mistrzów. Koncert na otwarcie marca w słupskiej filharmonii Marzec w słupskiej filharmonii rozpocznie się niezwykle ciekawym koncertem: nie tylko ze względu na wybory repertuarowe, lecz również dzięki muzykom, którzy w mistrzowski sposób zaprezentują publiczności swoje interpretacje znanych dzieł muzyki poważnej. Wybrzmią kompozycje: Edwarda Elgara Koncert wiolonczelowy op. 85 i Antonina Dvořáka IX Symfonia e-moll op. 95 „Z Nowego Świata”. Solową partię wiolonczeli wykona jedna z najwybitniejszych polskich wiolonczelistek młodego pokolenia Zuzanna Sosnowska, zaś orkiestrą Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara zadyryguje (będący również wiolonczelistą) Adam Klocek. 📢 Oto najpiękniejsze fryzury damskie dla 40-latek. Te uczesania działają lepiej, niż wizyta u kosmetyczki. Zobacz topowe cięcia i koloryzacje Recepta na młody wygląd to nie tylko odpowiednia pielęgnacja skóry, to także dobrze dobrane uczesanie i koloryzacja włosów. W takim razie, jakie fryzury damskie dla 40-latek, które pragną odjąć sobie wizualnie kilka lat? Oto one.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Jak mieszka Katarzyna Pakosińska – nowa gwiazda „Pytania na śniadanie”? Katarzyna Pakosińska zadebiutowała we wtorek w „Pytaniu na śniadanie” u boku Piotra Wojdyły. Znana artystka kabaretowa po raz pierwszy w swojej karierze wcieliła się w rolę gospodyni śniadaniówki. Sprawdzamy, jak na co dzień mieszka Katarzyna Pakosińska z przystojnym gruzińskim księciem. Tak wygląda luksusowy dom z ogrodem nowej gwiazdy TVP 2 – zobacz galerię zdjęć!

📢 Rolnicy zjechali protestować do Słupska. Manifestacja zablokowała ruch w centrum miasta [ZDJĘCIA] Do Słupska zjechali rolnicy z regionu. Kilkaset ciągników i maszyn rolniczych w bardzo wolnym tempie jeździło głównymi ulicami centrum, co znacznie utrudniło ruch pojazdów. Rolnicy protestują zarówno przeciw unijnemu „Zielonemu Ładowi”, jak i niekontrolowanemu napływowi żywności z Ukrainy.

📢 10 cech toksycznej matki. Zobacz, jakie zachowania mogą zepsuć twoją relację z dzieckiem Toksyczna matka i jej destrukcyjne zachowania mogą mieć wpływ na życie, zarówno małego, jak i dużego dziecka. Relacja matka-dziecko odgrywa kluczową rolę w życiu niemal każdego człowieka, a jej poprawność kształtuje osobowość na całe życie. To matka uczy jak radzić sobie z porażkami czy kłopotami. Dlatego tak ważne jest, aby każda matka umiała właściwie zachować się wobec własnego dziecka. Warto wiedzieć, jakie są cechy toksycznej matki i odpowiednio wcześniej zacząć pracować nad sobą. 📢 Najgłupsze i bezczelne odpowiedzi uczniów 2024. Tak odpowiadają nauczycielom, czasami dowcipnie, a czasami... Ręce opadają 20.02.2024 Sprawdzanie klasówek to dla nauczycieli bardzo żmudna i odpowiedzialna praca. Niestety uczniowie często wypisują takie bzdury, że nawet najpoważniejszy belfer nie powstrzyma się od uśmiechu czytając klasówki lub kartkówki.

📢 Jaki kamień szlachetny pasuje do twojego znaku zodiaku? Sprawdź to koniecznie, a zaznasz w życiu szczęścia i miłości Diamenty, szmaragdy, rubiny, opale to kamienie szlachetne, które chętnie są wykorzystywane przy produkcji biżuterii damskiej. Wiele osób wierzy, że mają magiczną moc i traktuje je jako życiowy amulet. Czy wiesz, jaki kamień jest przypisany właśnie tobie? Wszystko zależy, jaki masz znak zodiaku. Sprawdź, który klejnot rządzi twoim znakiem zodiaku i dlaczego warto nosić go zawsze przy sobie.

📢 Koalicja Obywatelska zaprezentowała kandydatów na burmistrza Ustki i wójta gminy Potęgowo. Poznaliśmy też liderów list do rady powiatu Kandydatem Koalicji Obywatelskiej na burmistrza Ustki jest wieloletni samorządowiec Piotr Wszółkowski, natomiast Paweł Wekwert, lokalny przedsiębiorca, powalczy o fotel wójta gminy Potęgowo. KO zaprezentowała również „jedynki” do Rady Powiatu Słupskiego.

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 20.02.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie. 📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 20.02.2024 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 20.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 20.02.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 20.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 20.02.2024 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion.

📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 20.02.2024 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać! 📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku. Co musisz wiedzieć? Ile pieniędzy dotrzymają emeryci? Takie są prognozy 20.02.2024 Waloryzacja emerytur to temat, który wciąż pozostaje na pierwszym planie zainteresowania wielu Polaków. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o waloryzacji emerytur na rok 2024. Jaki jest przewidywany wskaźnik waloryzacji w 2024 roku? Jakie są wyliczenia? 📢 Zamki i pałace Kotliny Kłodzkiej zachwycają. Jakie skrywają sekrety? W których można nocować? Przekonajcie się! Okolice Kłodzka to świetne miejsce na weekend czy urlop dla poszukiwaczy niezwykłości, zabytków i pereł architektury. Zamki i pałace w Kotlinie Kłodzkiej i całej ziemi kłodzkiej zachwycają rozmachem, splendorem i poruszają wyobraźnię. To miejsca, w których wielka historia spotyka się z pikantnymi opowieściami na temat życia dawnych elit. Czy wiecie, który zamek w okolicach Kłodzka wzorowano na ratuszu włoskiej Florencji, gdzie można oglądać prawdziwe zamkowe tajne przejścia albo w którym pałacu urodziny obchodził pruski król? Przed wami galeria 20 najciekawszych i najpiękniejszych zamków i pałaców Kłodzka i Kotliny Kłodzkiej.

📢 Oto nowy i kultowy "Poldek" w najnowszej odsłonie. Jak Wam się podoba? Oto Polonez FSO! 20.02.2024 Oto niesamowity polonez! Jak wygląda Kultowy "Poldek" w nowej odsłonie? Firma FSO Syrena z Kutna postawiła przed sobą cel przywrócenia kultowych polskich marek samochodów w formie produkcji małoseryjnej. 📢 Oto nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 20.02.2024 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA 📢 W branży offshore będą potrzebni nowi pracownicy W najbliższym czasie firmy związane z budową morskich farm wiatrowych na Bałtyku będą potrzebować wielu specjalistów. Chodzi o pracowników zarówno do fabryk, w których powstają elementy siłowni wiatrowych, jak i do baz serwisowych, które będą obsługiwać morskie farmy wiatrowe. Takich fachowców będzie potrzeba również w regionie słupskim.

📢 Mauro Icardi dumny czy zazdrosny? Jego żona i agentka Wanda Nara pozuje na bezwstydnym selfie, co wywołuje entuzjazm milionów obserwujących Wanda Nara, żona i agentka piłkarska argentyńskiego napastnika Galatasaray Stambuł Mauro Icardiego, nie pozwala swoim fanom zapomnieć o sobie. 📢 Po co nam makieta przedwojennego Słupska? Rozmowa z Tomaszem Urbaniakiem, pasjonatem historii miasta Na facebookowym portalu Historia Słupska pomysł stworzenia makiety miasta, autorstwa Tomasza Urbaniaka, zyskał spore grono zwolenników, chociaż znależli się też sceptycy. Można dołożyć swoją cegiełkę do tej inicjatywy, wpłacając datek na portalu zrzutka.pl.

📢 Stasiu Witkacy zaprasza słupszczan na swoje urodziny. Zapowiadają się hucznie W piątek i sobotę, 23 i 24 lutego, Słupski Ośrodek Kultury zaprasza z licznymi partnerami na „139. urodziny Stasia”. Program obejmuje wykłady, warsztaty, rozmowy i koncert. Witkacy świętować będzie w różnych miejscach kultury.

📢 Adam Treder kandydatem PiS na prezydenta Słupska. Piotr Müller: Wiem, kiedy trzeba zrobić krok w bok Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Słupska jest Adam Treder, radny miejski i menadżer. Po wygranych wyborach chciałby zająć się organizacją transportu miejskiego, obiecuje darmowe bilety autobusowe dla uczniów szkól podstawowych i średnich zameldowanych w Słupsku. 📢 Korzystasz z WhatsAppa? Zobacz 9 trików, które musisz znać. Przekonaj się, jakie opcje skrywa popularny komunikator WhatsApp to jeden z najpopularniejszych darmowych komunikatorów internetowych. Dla wielu osób jest to główny sposób porozumiewania się ze znajomymi. Dzięki WhatsApp możemy jednak nie tylko wysyłać wiadomości tekstowe oraz głosowe, bowiem aplikacja ma jeszcze szereg ciekawych, ukrytych funkcjonalności. Zobacz najlepsze i najciekawsze triki w WhatsApp i sprawdź, czy je znasz. 📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz wyjątkowy dom z ogrodem Oli Kwaśniewskiej i znanego muzyka Ola Kwaśniewska mieszka w najmodniejszej dzielnicy stolicy. Tu uwiła swoje rodzinne gniazdko ze znanym muzykiem, którego poślubiła w 2012 roku. Koniecznie zajrzyj do domu Kuby Badacha i córki byłego prezydenta. Tak się urządziła Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą.

📢 Protest rolników w Bytowie. Jutro zablokują centrum miasta Jutro (20 lutego) kolejna część protestów rolników. Na ulice Bytowa wyjedzie kilkaset ciągników. Będą utrudnienia w ruchu. 📢 Blisko Sławna wyrasta ogromna estakada w ramach ekspresowej drogi S6. Zdjęcia Blisko Sławna wyrasta wielka estakada w ramach budowanej ekspresowej drogi S6. Wyrasta na trudnym technicznie terenie, bo podmokłym i w pobliżu Kanału Miejskiego wpadającego do rzeki Wieprzy. Byliśmy tam. Zobaczcie na zdjęciach postęp robót.

📢 Rolnicy zapowiedzieli protest w Słupsku. Jutro część miasta będzie zablokowana 20 lutego (wtorek) na ulice Słupka wyjadą protestujący rolnicy. Już w godzinach porannych mogą występować utrudnienia w ruchu i opóźnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej. 📢 9 niesamowitych miejsc w Norwegii. Koniecznie je odwiedź, jeśli jesteś miłośnikiem zachwycającej przyrody Kraje skandynawskie to, według wielu podróżników, jedne z najpiękniejszych zakątków Europy. Ich dziewicza przyroda zachwyca każdego, kto potrafi docenić piękno natury. Z takich krajobrazów znana jest przede wszystkim Norwegia – oto 9 najpiękniejszych miejsc w tym niezwykłym kraju. Musisz je odwiedzić, jeśli jesteś miłośnikiem zapierających dech w piersiach widoków.

📢 Odurzona narkotykami kobieta miała pod opieką dwuletniego syna Dzielnicowym odwiedzającym rodzinę w ramach „Niebieskiej Karty” otworzyła drzwi zaskoczona kobieta z małym dzieckiem na rękach. Widząc funkcjonariuszy natychmiast cofnęła się do wewnątrz unikając rozmowy. Policjanci wchodząc do środka zauważyli, że 22-latka zaciska w dłoni papierowe zawiniątko. 📢 Lista kandydatów na burmistrza Bytowa jest długa. Kto startuje? Kampania wyborcza w Bytowie ruszyła na dobre. Przynajmniej ta internetowa, bo na portalach społecznościowych niemal wszyscy potencjalni kandydaci pozmieniali zdjęcia profilowe na bardziej oficjalne. Giełda nazwisk jest naprawdę duża. 📢 Półmaraton Komandosa. Sukces żołnierzy 7 Brygady Obrony Wybrzeża Wielki sukces odnieśli żołnierze 7. Brygady Obrony Wybrzeża podczas rozegranego w Warszawie Półmaratonu Komandosa. W klasyfikacji drużynowej męskie zespoły 7. BOW zajęły pierwsze dwa miejsca. Na najwyższym stopniu podium stanęły również panie. Indywidualnie srebro wywalczył mł. chor. Artur Pelo.

📢 Zwrot podatku 2024. Oto ulgi podatkowe, które można odliczyć w tym roku. Sprawdź wyliczenia! Zwrot podatku 2024. Zastanawiasz się, co można odliczyć od podatku w tym roku? Podatnicy na rozliczenie swoich dochodów za rok 2023 mają czas od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku. Co będziemy mogli odliczyć, aby skorzystać ze zwrotu podatku? Zapoznaj się z najpopularniejszymi ulgami, które można odliczyć!

📢 Mężczyźni o tych imionach to najlepsi kochankowie. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Oto imiona mężczyzn, które uznawane są za najlepszych kochanków. Gwarantują one męskość, atrakcyjność i umiejętność zadowolenia partnerki. Imiona, które nosimy mogą zdradzić wiele o naszym charakterze, czy też mocnych i słabych stronach. Zastanawiasz się kto znalazł się w naszym zestawieniu? Przejdź do galerii zdjęć i poznaj imiona, które noszą najlepsi kochankowie!

📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami! 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź !

📢 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 O polsko-ukraińskiej wspólnocie uczniów i nauczycieli na wystawie w usteckiej Adventure [ZDJĘCIA] Niepubliczna Szkoła Podstawowa Adventure zorganizowała bardzo interesującą wystawę na temat życia codziennego w szkole, w której uczą się uczniowie polscy, ukraińscy, a także dzieci Polaków, powracających z emigracji. Otwarcie nastąpiło w sobotę. 📢 Sparingi czwartoligowców. Brazylijczyk w Starcie Miastko [ZDJĘCIA] Już tylko 2 tygodnie pozostały do startu wiosennych rozgrywek w pomorskiej IV lidze. Zespoły rozgrywają ostatnie sparingi i dopinają transfery.

📢 Niedzielna giełda w Koszalinie. Co znajdziesz na stoiskach? Sprawdź! [ZDJĘCIA] Jak co niedzielę na terenach podożynkowych w Koszalinie trwa giełda handlowa. I jak zwykle nie brakuje tu zarówno sprzedających, jak i chętnych do niedzielnych zakupów. Zobacz, co możesz znaleźć na stoiskach. 📢 Koszykarze Energa MJMS Słupsk przegrali walkę o finał. Zwyciężyła drużyna z Gliwic [ZDJĘCIA] Niestety, w trzecim dniu półfinału Młodzieżowych Mistrzostw Polski U 19 w koszykówce męskiej w Słupsku, Energa MJMS Słupsk przegrała z GTK Gliwice 59:94. To oznacza brak awansu do finału, ale i tak daje miejsce w czołówce krajowej w tej kategorii. 📢 Finał szóstej edycji akcji organizowanej na rzecz Kuby Chmielowca [ZDJĘCIA] W niedzielę (18 lutego) odbył się finał szóstej edycji akcji charytatywnej organizowanej przez Marcina Plutę dla Kuby Chmielowca. Dzięki temu wydarzeniu, była możliwość zebrania środków finansowych, które pozwolą niepełnosprawnemu Kubie na korzystanie z zabiegów rehabilitacyjnych.

📢 Stare zdjęcia miasteckiego fotografa. Walenty Demiro-Saulski był kronikarzem miasta Walenty Demiro-Saulski przez lata dokumentował fotograficznie Miastko. Przemierzał ulice miasta, nieco przygarbiony, z nieodłączną torbą fotograficzną i aparatem. Miastecki kronikarz zmarł w 1996 r. Pośmiertnie został Honorowym Obywatelem Miastka. Zobaczcie jego zdjęcia. To tylko niewielka część jego dorobku. Niestety, część negatywów kronikarza Miastka wylądowała w śmietniku.

📢 Rekordowy XI Bieg Morsa im. Radka Flisikowskiego w Garczynie. Setki osób z różnych stron Pomorza XI Bieg Morsa im. Radka Flisikowskiego odbył się 18 lutego 2024 roku w Garczynie. Bieg Morsa to największa tego typu impreza w powiecie kościerskim. Tegoroczna edycja była jednak wyjątkowa. Organizatorzy postanowili uczcić pamięć tragicznie zmarłego Radosława Flisikowskiego. 📢 Dzieje Stoczni Ustka. Z mielizny na głęboką wodę (część II) Na przełomie dekad lat 60. i 70. Stocznia Ustka znalazła się na gospodarczej mieliźnie, z której jednak wypłynęła na głęboką wodę. Te zmiany kursu z fatalnego na pomyślny okazały się możliwe dzięki postępowi technicznemu w przemyśle okrętowym. Zasygnalizowano je w I części opublikowanych niedawno dziejów usteckiej stoczni.

📢 Tancerki z Gdyni gwiazdami podczas słynnego karnawału w Rio de Janeiro! Magdalini i Monika Kozłowska solistkami na Sambodromie Gdynianka Magdalini Kozłowska i jej córka Monika to dwie z zaledwie czterech osób z Polski, które wystąpiły w tym roku w charakterze solistów na słynnym Sambodromie podczas największego na świecie karnawału w Rio de Janeiro. W Brazylii kilka dni temu spełniły swoje marzenie, i to z nawiązką. 📢 Zmiany w abonamencie RTV w 2024. Te osoby nie muszą już go płacić. Kogo zwolniono z opłacania abonamentu radiowo telewizyjnego 18.02.2024 Najnowsze rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie obowiązku opłacania abonamentu RTV oraz jego wysokości zaktualizowało obowiązujące stawki na 2024 rok. W rozporządzeniu czytamy również o tym kto nie musi już opłacać abonamentu za posiadania radia oraz telewizora. Kto od tego roku nie musi tego robić? Ustawodawca jasno określa osoby, które są zwolnione z tego obowiązku. Sprawdź czy musisz opłacać abonament RTV.

📢 Mamusia przyjechała. Czas iść do garażu. Zobacz najśmieszniejsze memy o teściowej (NOWE MEMY) 18.02.2024 Relacje między zięciem a teściową nigdy nie należały do najlżejszych. Odkąd świat światem, między tymi osobami w rodzinie zgody nigdy być nie mogło. Oczywiście zdarzają się wyjątki jednak co do zasady potwierdzają one regułę. Jak wybrnąć z trudnej sytuacji w przypadku konfliktu z teściową? Najlepiej obrócić wszystko w żart. Jak wszystko, również i teściowe są wdzięcznym tematem do żartów oraz memów. Tych w Internecie nie brakuje. Zobaczcie najlepsze memy o teściowych w 2024 roku. 📢 Studniówki 2024. Uczniowie Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku bawili się w Aureusie [ZDJĘCIA] Studniówka 2024. W sobotę (17.02) uczniowie Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku bawili się na uroczystym balu studniówkowym. Impreza została zorganizowana w restauracji Aureus. Zobacz, jak bawili się tegoroczni maturzyści!

📢 Kobiety o tych imionach są najlepszymi matkami. Są stworzone do bycia rodzicem. Sprawdź czy jesteś na liście! 18.02.2024 Oto imiona kobiet, które są najlepszymi matkami. Niektóre kobiety wydają się, że są wręcz stworzone do bycia rodzicem. Wiele osób twierdzi, że zawdzięczają to dzięki cechom osobowości, które odziedziliśmy wraz z nadaniem imienia. Jeszcze inni mówią, że to dzięki gwieździe pod którą się urodziliśmy. Zastanawiasz się czy jesteś doskonałą mamą? Te imiona noszą najlepsze matki! Sprawdź! 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! 18.02.2024 Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 18.02.2024 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Dworzec w Słupsku. Kloc, szkaradztwo, ale na zmiany jest za późno. Pozostaje pokochać Nie brakuje emocji wokół planowanej budowy nowego dworca PKP w Słupsku. Choć o gustach się nie dyskutuje, tu ludowymi przysłowiami nikt się nie przejmuje. Nowy dworzec klocem ochrzczony ma grupę przeciwników, która uważa, że projekt został spartaczony.

📢 Światowy Dzień Kota 2024. Zobacz najpiękniejsze kociaki naszych Czytelników [ZDJĘCIA] W sobotę 17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota. Z tej okazji poprosiliśmy czytelników Głosu Pomorza o zdjęcia ich czworonożnych przyjaciół. Zobaczcie najpiękniejsze koty ze Słupska i regionu! 📢 Kandydaci na burmistrza Ustki. Jeden na jednego? Kto jest chętny zasiąść w fotelu burmistrza Ustki? Na razie pojawiają się dwie potwierdzone kandydatury – burmistrza Jacka Maniszewskiego i Piotra Wszółkowskiego, naczelnika wydziału oświaty usteckiego ratusza. 📢 Do Bytowa wrócą pociągi? Jest w końcu światełko w tunelu Jestem przekonana, że już niedługo spotkamy się wysiadając z pociągu na dworcu w Bytowie - mówi Anna Górska, senatorka Lewicy. Sprawą przywrócenia ruchu pasażerskiego na linii kolejowej 212 z Bytowa w kierunku Trójmiasta zajęła się senacka komisja infrastruktury.

📢 Pracownicy policji bez munduru obchodzili swoje święto w Słupsku Nazywani są niewidzialnym sercem Policji dlatego, że bez nich funkcjonowanie tej formacji byłoby praktycznie niemożliwe. Z okazji obchodzonego 17 lutego Dnia Służby Cywilnej Komendant Miejski Policji w Słupsku mł. insp. Mariusz Mejer wraz ze swoimi zastępcami i kadrą kierowniczą wręczyli wyróżnienia pracownikom i złożyli podziękowania za codzienny trud włożony w prawidłowe funkcjonowanie jednostki. 📢 ORP Wodnik znowu w domu. A wraz z nim podchorążowie V roku Akademii Marynarki Wojennej Po blisko 2 tygodniach podchorążowie V roku powrócili na ORP Wodnik do macierzystego portu w Gdyni. Zakończyła się praktyka zimowa, która była podsumowaniem i weryfikacją zdobytej wiedzy teoretycznej z obowiązkami i służbą na okręcie. 📢 Gdzie saszeta? Najlepsze memy o kotach. Te memy doprowadzą Was do łez. Twój kot też tak robi? (MEMY) 15.02.2024 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Słupsk 70 lat temu. Jak zmieniło się miasto? [zdjęcia] Jak wyglądał Słupsk w latach 50. ubiegłego wieku? W wielu miejscach miasto zmieniło się radykalnie, w innych w niewielkim stopniu. Ale zarówno w jednym, jak i drugim przypadku można rozpoznać, że to Słupsk. Z naszego archiwum wyszukaliśmy stare zdjęcia miasta.

📢 Wielki Bal Sołtysa. To najważniejszy człowiek we wsi (ZDJĘCIA) W sali GCKiB w Czarnej Dąbrówce odbyła się uroczystość z okazji Dnia Sołtysa. To święto obchodzone co roku w celu wyrażenia uznania wszystkim sołtysom oraz przedstawicielom lokalnych społeczności. 📢 Międzynarodowy Zlot Morsów. Miłośnicy zimowych kąpieli opanowali Mielno [ZDJĘCIA, WIDEO] Niedziela była już ostatnim z czterech dni Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie. I dopiero tego dnia pogoda dopisała. Choć tak naprawdę uczestnicy zlotu chcieliby mieć śnieg i mróz, a nie 9 stopni Celsjusza powyżej zera. 📢 Zatrzymany czas na zdjęciach i pocztówkach. Przedwojenna gmina Kępice Mleczarnia w Barcinie z 1930 r., budowa mostu w Osiekach w 1935 r., gospoda w Kępicach, przedwojenne pałace, szkoły, sklepy, apteki, ulice, ale także życie codzienne. To zatrzymany czas na zdjęciach i pocztówkach z gminy Kępice.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2024 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 09.01.2024 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Jak to z dworcami i koleją w Słupsku bywało [zdjęcia] W Słupsku rozpoczęto prace związane z budową nowego dworca kolejowego. Ale najpierw zostanie wyburzony ten dotychczasowy. Nowy dworzec ma być ukończony do 2026 roku. Przypominamy, ile już dworców Słupsk miał do tej pory i jakie były dzieje kolei w mieście.

📢 Świetna zabawa, nauka i dużo słońca. Nasza akcja na usteckiej plaży „Bezpiecznie nad wodą” Wiele atrakcji, muzyki, tańca, prezentów, pokazów, a przede wszystkim zabawy i nauki, jak bezpiecznie spędzić urlop. Naszej akcji „Bezpiecznie nad wodą” na usteckiej plaży towarzyszyły uśmiechy, świetne humory i wymarzona pogoda. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 O długiej, drogiej i trudnej budowie szpitala. Największa inwestycja w powojennym Słupsku [ZDJĘCIA] Zabudowa wtopiona w panoramę miasta, widoczna z wielu jego stron, nawet z daleka. To zespół obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka przy ul. Hubalczyków na osiedlu Westerplatte. Zbudowany na około 20 hektarach gruntu, który przedtem był poligonem czołgowym pobliskich jednostek wojskowych. To największa i zarazem najdroższa inwestycja w powojennym Słupsku. Realizowana przez 25 lat, ale starania o budowę nowego szpitala dla Słupska podjęto przynajmniej pół wieku temu.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL? 📢 ALE FURA! Zobacz galerię zdjęć samochodów naszych Czytelników! Wybrane w głosowaniu auta trafią na strony kalendarza Trwa głosowanie w akcji ALE FURA! w ramach plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji PLATINUM ORLEN OIL. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: sesje fotograficzne, bony na paliwo, publikacja zdjęcia w wyjątkowym kalendarzu oraz zaproszenie na Poznań Motor Show 2023.

📢 Dożynki Gminy Bytów z przytupem. "Czy zostaniesz moją żoną?" Tak udanych dożynek mogłaby pozazdrościć Grzmiącej koło Bytowa niemal każda wieś w Polsce. Sołtys wraz z mieszkańcami spisali się na medal.

