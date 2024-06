Prasówka 21.06.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach”?

Prasówka 21.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach W sezonie wakacyjnym turyści są zmorą wielu miejscowości wypoczynkowych. Niezależnie, czy pojedziemy nad morze, czy w góry, wszędzie spotkamy prawdziwe tłumy. Niestety, podczas urlopów turyści często pozostawiają dobre maniery w domu, nie przestrzegają przepisów, a nad morzem nieodłącznym elementem są panowie przechadzający się po centrum miejscowości w samych kąpielówkach. Nie uszło to oczywiście uwadze internautów, którzy tworzą o turystach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jak turystów widzą internauci? Na pewno się uśmiejecie! Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 21.06.24

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 20.06.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 20.06.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Te polskie banknoty stracą ważność w 2024 roku. Oto pieniądze, którymi nie zapłacisz za zakupy, rachunki czy mandaty! Oto banknoty, które stracą ważność w 2024 roku. Może się okazać, że w portfelu posiadasz banknoty, którymi nie można płacić. Mowa tutaj o pieniądzach zniszczonych i uszkodzonych. Tracą one ważność i żaden sklep ich nie przyjmie. Sprawdź, jakie banknoty stracą ważność w 2024 roku!

Prasówka 21.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto osoby, które mogą jechać za darmo do sanatorium. Jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdź, kto znalazł się na liście! Oto osoby, które nie zapłacą za pobyt w sanatorium. Warunkiem jest otrzymanie skierowania od lekarza z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wystawiony dokument musi zawierać szczegółowe uzasadnienie decyzji, na tej podstawie dobrany będzie odpowiedni rodzaj leczenia oraz miejsce, w którym kuracjusz będzie przebywał. Zobacz w naszej galerii, kto może skorzystać z sanatorium za darmo!

📢 Oto najbardziej pożądane zawody na Pomorzu w 2024 roku. Tych fachowców pracodawcy szukają najbardziej [LISTA] Oto najbardziej pożądane zawody w województwie pomorskim. Sytuację na rynku szczegółowo obrazuje raport Barometr Zawodów. Jest to ogólnie dostępne darmowe opracowanie, które obejmuje cały kraj ze szczegółowym podziałem na województwa oraz powiaty. Zastanawiasz się na jakie zawody jest największy popyt? W galerii prezentujemy jak sytuacja przedstawia się na Pomorzu. 📢 Oto najlepsze memy o wędkarzach i ich pasji. Wędkarstwo to styl życia! Wędkarstwo uznawane jest przez wielu ludzi za styl życia. Jeszcze inni uważają, że to hobby najlepsze na świecie. Internauci przygotowali sporą dawkę śmiesznych memów, z których z pewnością uśmiejesz się do łez. W Internecie można natknąć się na liczne zdjęcia, prezentujące bardzo udane połowy. Nie mówimy tutaj tylko o Polsce, ale również wyprawy Polaków na zagraniczne wędkowanie. Wędkarz mają ogromny dystans do siebie i potrafią się śmiać sami z siebie. Zobaczcie najzabawniejsze memy!

📢 Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy. One potrafią być naprawdę wredne. Lepiej z nimi nie zadzieraj! Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy! To popularne stwierdzenie, które krąży w naszej kulturze od lat. Według księgi znaczenia imion razem z nadaniem imienia otrzymujemy wiele cech, które są do niego przypisane. Są to zarówno pozytywne jak i negatywne. Kobiety uznawane za delikatne i subtelne również potrafią pokazać pazurki. Bilans jednak zawsze wychodzi na plus więc nie ma się czym przejmować. Sprawdź, które kobiety według znaczenia imion mają przypisane cechy charakterystyczne dla zołz. 📢 Chiński horoskop finansowy. Te osoby mogą liczyć na duże pieniądze. Do nich może uśmiechnąć się szczęście! Chiński horoskop podobnie jak zodiakalny składa się z dwunastu znaków. Przypasowanie do konkretnego znaku dokonuje się na podstawie roku urodzenia. Horoskop ten, cieszy się coraz większą popularnością, również w Polsce. Rok 2024 jest rokiem Drewnianego Smoka. Sprawdź koniecznie, komu według przepowiedni wróży się szansę na duże pieniądze.

📢 Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. Mrówki mogą być w tych miejscach bardzo uciążliwe i często szukamy najbardziej skutecznego sposobu aby pozbyć się intruzów. Warto spróbować domowe metody, aby je odstraszyć. Mowa tutaj o produktach, które często używamy w kuchni. Oczywiście nie należy pominąć niektórych roślin, które również sprawdzą się w przepędzeniu nieproszonych gości. Oto sprawdzone metody, które z pewnością odstraszą mrówki. Sprawdź! 📢 Te imiona noszą najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Zakazane imiona w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu może zostać odebrane 800 plus!

📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie, bo może masz je w domu! 📢 Najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź i zapoznaj się z konkretnymi rasami psów!

📢 Najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź obowiązkowo listę najbardziej leniwych psów! 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w atrakcyjnych cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy Waloryzacja emerytur 2024. Wzrosła wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto. Sprawdź koniecznie! 📢 Podatek od kota 2024. Oto kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! Podatek od kota w 2024 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź!

📢 Historia słupskiego Zatorza. Ulica Jana Sobieskiego na starych fotografiach [ZDJĘCIA] Trudno wyobrazić sobie taki Słupsk, w którym Zatorze to tylko potoczna nazwa podmiejskiego obszaru budownictwa indywidualnego. Że to nie dzielnica wielotysięcznych osiedli z blokowiskami, tworzących drugie miasto za kolejowymi torami. Zatorze pewnie pozostałoby jako peryferie Słupska, gdyby nie kilka korekt planów rozwoju przestrzennego miasta, dokonanych na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia. Przypominamy więc, dlaczego zmieniano te plany i jakie były pierwsze tego rezultaty, które pół wieku temu widziała ówczesna młodzież. Jak ulica Sobieskiego, niczym gruba kreska, oddzieliła Zatorze od starszej części Słupska.

📢 Most Łabędzi powróci w lipcu. Znów będzie służył pieszym i rowerzystom Trwają prace związane z odnowieniem słupskiego Mostu Łabędziego. Obiekt zdemontowano, by przywrócić mu dawny blask. Ratusz zapowiada, że już niedługo piesi i rowerzyści skorzystają z niego ponownie.

📢 MiG-29 przekroczył prędkość dźwięku podczas lotu szkoleniowego. Uszkodzone budynki w powiecie malborskim Jak poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, w czwartek (20 czerwca) w okolicach wsi Szaleniec w powiecie malborskim doszło do zdarzenia lotniczego z udziałem samolotu MiG-29. 📢 Kolejne utrudnienia na słupskich drogach. W piątek zamknięcie przejazdu pod wiaduktem na ulicy Bałtyckiej Od godziny 20 w piątek (21 czerwca) do godziny 4 w poniedziałek (24 czerwca) zamknięty będzie przejazd i przejście pod wiaduktem na ulicy Bałtyckiej w Słupsku. Na tym utrudnienia dla kierowców się nie skończą, bo po weekendzie pod obiektem obowiązywać ma ruch wahadłowy. 📢 Wakacje nad wodą. Impreza nad jeziorem Jeleń. Służby dały pokaz (ZDJĘCIA) Woda to żywioł, który nie wybacza błędów - mówił Dawid Łaszcz, oficer prasowy bytowskiej policji podczas akcji prewencyjnej "Bezpieczne wakacje nad wodą" nad jeziorem Jeleń.

📢 Atlas grzybów trujących i niejadalnych. Tak odróżnisz prawdziwki od fałszywek. Kluczowe różnice pokazujemy na zdjęciach - 20.06.2024 Wilgoć i ciepło - te dwa czynniki jednocześnie powodują, że w lasach pojawiają się grzyby. A razem z nimi pojawiają się grzybiarze, którzy zawsze zastanawiają się czy do koszyka trafił właśnie grzyb jadalny, niejadalny czy może nawet trujący. Jak odróżnić prawdziwki od "fałszywek"? Zapraszamy do galerii zdjęć, na których pokażemy różnice pomiędzy najczęściej mylonymi grzybami trującymi i jadalnymi.

📢 Przedszkole Miejskie nr 3 w Słupsku zyskało wyjątkową nazwę. Od dziś nad placówką czuwa „Bursztynowa Wróżka” [ZDJĘCIA] Przedszkole Miejskie nr 3 w Słupsku zyskało własne imię – „Bursztynowa Wróżka”. Nazwa nawiązuje do naszego regionu, ale przede wszystkim ma się kojarzyć dzieciom z miłym i przyjaznym miejscem.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 20.06.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 20.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Rozpoczęło się leczenie małej Nadii ze Szczecinka najdroższym lekiem świata Wielomiesięczna batalia o zdrowie i życie małej Nadii Gebauer ze Szczecinka chorującej na SMA szczęśliwie dobiegła końca. Dziewczynce właśnie podano najdroższy lek świata. 📢 Ekologiczne produkty z całego regionu. 22 czerwca kolejny Bazarek Natury w Krępie Słupskiej 22 czerwca w Krępie Słupskiej odbędzie się kolejny Bazarek Natury – cykliczny targ zdrowej żywności, który od 2019 roku przyciąga miłośników ekologicznych produktów z całego regionu. 📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 20.06.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Prokurator żąda 5 lat więzienia za złamanie matce kręgosłupa wersalką. Obrońca - uniewinnienia. Koniec procesu w Sądzie Okręgowym w Słupsku W środę przed Sądem Okręgowym w Słupsku zakończył się proces 34-letniego Sławomira T., oskarżonego o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad matką oraz złamanie jej kręgosłupa. Prokurator domaga się 5 lat więzienia. Obrońca – uniewinnienia z powodu wielu wątpliwości. 📢 Od lipca w Czarnej Dąbrówce i Trzebielinie będą stacjonować podstawowe karetki pogotowia Już od pierwszego lipca podstawowe Zespoły Ratownictwa Medycznego zaczną dyżurować w dwóch nowych podstacjach na terenie powiatu bytowskiego w Czarnej Dąbrówce i Trzebielinie.

📢 Prezentacje i pokazy dla przedsiębiorców. Dzień otwarty w słupskim Centrum 3D [ZDJĘCIA] Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego zorganizowała w środę dzień otwarty w Centrum 3D, w czasie którego przedstawione zostały korzyści dla przedsiębiorców płynące ze stosowania różnych technologii 3D.

📢 Bałtyk wyrzucił martwego wieloryba? Zobaczcie sami, co wydarzyło się na plaży w Helu! Bałtyk wyrzucił ciało wieloryba na brzeg? Takie zdjęcie podsyłają sobie ludzie odpoczywający na Helu. Co się stało z wielkim ssakiem? Sprawdziliśmy w morskiej stacji Fokarium im. Krzysztofa Skóry. 📢 Zarzuty za sprzedaż w internecie podrabianej odzieży. Policjanci zabezpieczyli ponad 120 sztuk Nawet 2 lata pozbawienia wolności grożą 47-letniej słupszczance, która oferowała do sprzedaży w Internecie ubrania zawierające podrabiane znaki towarowe znanych światowych marek odzieżowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli do tej sprawy ponad 120 sztuk m.in. spodni, kurtek, koszulek, pasków, torebek i innych elementów garderoby, a po zapoznaniu się z opinią biegłego i zgromadzeniu kolejnego materiału dowodowego skierowali do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.

📢 Będzie strefa kibica w Słupsku. Mecz z Austrią obejrzycie wspólnie na stadionie przy Zielonej Miasto zaprasza mieszkańców do wspólnego oglądania meczu Polska-Austria. Strefa kibica zostanie zorganizowana na zmodernizowanym stadionie przy ulicy Zielonej.

📢 Święto Muzyki w Słupsku. Wszystkie gatunki muzyczne zabrzmią w całym mieście Idea nieskrępowanego ulicznego muzykowania niesie się od wielu lat po całym świecie, więc prędzej czy później musiała dotrzeć i do Słupska. Instytucje kultury i inni organizatorzy stanęli na wysokości zadania. Święto Muzyki potrwa aż trzy dni, a jego program przygotowano z rozmachem. 📢 Motoryzacja w dziejach Słupska. Kultowe pojazdy na ulicach miasta [ZDJĘCIA] Motoryzacja odcisnęła silne piętno na powojennej historii Słupska. Choć tak jak w wielu innych miastach w Polsce, po ulicach jeździły tu samochody zarówno krajowe jak i zagraniczne (oczywiście niemal wyłącznie z państw dawnego bloku wschodniego), to Słupsk miał także swój udział w rozwoju przemysłu motoryzacyjnego. 📢 Do Łeby po prostej drodze. Remont kolejnego odcinka trasy 212 Kończą się remonty na dwóch odcinkach drogi wojewódzkiej 212 w kierunku Łeby. W Kleszczyńcu i Nożynie drogowcy leją ostatnią warstwę asfaltu.

📢 To są mocne HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie naprawdę to napisali! Dzieci i młodzież sięga do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 15 lat za zabójstwo słupszczanina. Oskarżony jest upośledzony, ale wiedział, co czyni Na karę 15 lat więzienia skazał we wtorek Sąd Okręgowy w Słupsku 24-letniego Adama W., który śmiertelnie ranił nożem znajomego. To wyrok wydany na upośledzonego umysłowo oskarżonego, ale biegli psychiatrzy stwierdzili, że w chwili zbrodni Adam W. był poczytalny.

📢 Nieznane zdjęcia Słupska z przedwojennych wydawnictw [FOTOGALERIA] Widoki z przedwojennego Słupska można znaleźć nie tylko na ocalonych widokówkach i kartach pocztowych. Takie zdjęcia stanowią również ilustracje książek i przewodników sprzed 1945 roku. Niektóre z nich są niemal nieznane. 📢 Będą z nich zawodowi strażacy. Turniej drużyn OSP z Trzebielina i Kołczygłów Na stadionie sportowym w Trzebielinie odbyły się zawody sportowo-pożarnicze na szczeblu gminnym. Najlepsi wezmą udział w rywalizacji powiatowej, która odbędzie się pod koniec czerwca w Bytowie. 📢 Piękne dziewczyny na imprezie w Crystal Club Słupsk. Tak bawiliście się w miniony weekend (zdjęcia) W sobotę 15 czerwca w Crystal Club Słupsk odbyła się kolejna niezapomniana impreza. Zobaczcie jak bawili się słupszczanie podczas gorącej sobotniej nocy w klubie Crystal Club Słupsk.

📢 Stadion na Zielonej w nowej odsłonie. Gryf Słupsk będzie mógł rozgrywać mecze w świetle jupiterów [ZDJĘCIA] Dobiegła końca modernizacja stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku. Kibice Gryfa mecze swojej drużyny obejrzą w świetle jupiterów zasiadając na zadaszonej trybunie. To jednak nie koniec inwestycji na miejskim obiekcie. 📢 Złoty jubileusz miłości. Pięćdziesięciolecie ślubu par z Parchowa Pary z Parchowa odebrały medale za długoletnie pożycie od prezydenta Polski Andrzeja Dudy. To była wyjątkowa uroczystość.

📢 Sezon grzybowy 2024 rozpoczęty. W lasach pojawiły się borowiki Zaczęło się! Znacznie szybciej niż w latach minionych. Sezon grzybowy 2024 można uważać za otwarty. Kto teraz wybierze się do lasu z pustym koszykiem nie wróci. 📢 Atrakcje w wakacje. Co Ustka szykuje na sezon letni 2024? W tym roku ustczanie i turyści mogą liczyć na stałe punkty sezonowego programu jak Dni Morza, Dożynki Rybne czy wizyta górali. Z kalendarza wypadła FURA, czyli spektakle uliczne i Festiwal Światła, ale są nowe propozycje. Skromniejszy budżet na letnie wydatki muszą uzupełnić dobry humor, zabawa i pogoda.

📢 Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku świętuje 20. urodziny. Stowarzyszenie zyskało sztandar 17 czerwca w auli Uniwersytetu Pomorskiego odbyło się uroczyste nadanie sztandaru Słupskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku. Nie zabrakło wzruszeń, podziękowań i życzeń na przyszłość.

📢 Osiemnasty zjazd legendarnego klubu piłkarskiego MKS Cieśliki w Ustce [ZDJĘCIA] Tradycyjnie w rodzinnej atmosferze wychowankowie Międzyszkolnego Klubu Sportowego Cieśliki Słupsk (to była kuźnia piłkarskich talentów w latach 60. i 70. XX wieku) już po raz osiemnasty spotkali się, by powspominać dawne i piękne czasy oraz wspólnie obejrzeć niektóre mecze Euro 2024. 📢 Od poniedziałku w Ustce obowiązuje strefa płatnego parkowania W Ustce od poniedziałku parkowanie w dni powszednie jest płatne. W sezonie w centrum miasta obowiązuje SPP. Posiadacze Usteckiej Karty Mieszkańca mogą skorzystać z ulg. Na abonament ze zniżką mogą też liczyć właściciele samochodów hybrydowych.

📢 Pożar przy ulicy Słonecznej w Słupsku. Hala z materiałami palnymi ocalała W niedzielę późnym popołudniem aż dziewięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej wyruszyło do pożaru w jednej z firm przy ulicy Słonecznej w Słupsku. Zagrożenie ekologiczne było olbrzymie. Na szczęście strażacy szybko ugasili pożar. 📢 Jubileusz 20-lecia istnienia Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Piknik na bulwarach Dwadzieścia lat pasji i tradycji. Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodzi jubileusz. W niedzielę, na słupskich bulwarach odbył się urodzinowy piknik. 📢 W Karżniczce biegali, chodzili i jeździli quadami dla Mateuszka [ZDJĘCIA] W sobotę, 15 czerwca, w Karżniczce spotkali się ludzie o wielkich sercach. W samo południe rozpoczął się bieg dla Mateuszka Garsteckiego, który od urodzenia jest niepełnosprawny i oczekuje na operację nóg. "Powrót do sprawności" - tak nazywała się impreza zorganizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich Karżniczka, które reprezentowali Agnieszka i Przemysław Grachelowie, Kamila Woronowicz i Szymon Rahoza.

📢 Najdziwniejsze łazienki w Polsce. Co za pomysły! Kąpiel tylko dla odważnych Łazienka z pomysłem to chwytliwe hasło. Szczególnie w blokach, gdzie do dyspozycji mamy małe klitki trzeba sobie jakoś radzić, ale pomysły uwiecznione na zdjęciach to chyba jednak za dużo. Łóżko piętrowe nad wanną? Pralka wmurowana w ścianę? Zobaczcie sami!

📢 Słupsk i region ponad 20 lat temu. Czy poznasz wszystkie miejsca? [ZDJĘCIA] 22 lat to niedużo, ale w tym czasie nasz region mocno się zmienił. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z 2002 roku. 📢 Święto gminy Redzikowo. Koncertowo, rozrywkowo, edukacyjnie i smacznie Po raz pierwszy w historii Dzień Mieszkańca świętowano pod nową nazwą gminy - Redzikowo. Atrakcji było wiele, uczestnicy imprezy zadowoleni, każdy znalazł coś dla siebie. Integracja w pełni.

📢 Słupski Marsz Równości 2024. Kolorowy pochód przeszedł głównymi ulicami miasta [ZDJĘCIA] W sobotę (15 czerwca) ok godz. 14 z mostu Grosza (kładka między Miejską Biblioteką Publiczną a Młodzieżowym Domem Kultury) przy ul. Szarych Szeregów wystartował Słupski Marsz Równości 2024. Tęczowe flagi i transparenty towarzyszyły uczestnikom. Kolorowy pochód przeszedł głównymi ulicami miasta. 📢 Fantastyczny koniec roku akademickiego. UUTW "Żyj kolorowo" egzamin zdał celująco Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Żyj kolorowo" zakończył 19. rok swojej działalności. Dorośli studenci wszystkie egzaminy zdali celująco, wysłuchali świetnego wykładu o muzyce i udowodnili, że najlepiej czują się na scenie. 📢 Osoby o tych imionach są wredne i zawistne. Unikaj ich jak ognia. Mają ciężki charakter i trudno z nimi współpracować (zdjęcia) 15.06.2024 Od setek lat ezoterycy zajmują się znaczeniem imion. Według wielu z nich imię predysponuje człowieka, który je nosi, do posiadania i eksponowania niektórych cech charakteru. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Jednią są empatyczni i mili inni podli i zawistni. Czy na nasz charakter i zachowanie wpływa imię, które nosimy? Osoby o tych imionach są najwredniejsze. Sprawdź.

📢 Chcesz szybko zrobić kupę? Dodaj do wody i pij rano. W pół godziny pozbędziesz się zaparcia. Oczyszcza i wspomaga odchudzanie Ten napój nie tylko skutecznie nawadnia organizm, ale też pomaga oczyścić jelita oraz organizm z toksyn i zbędnych produktów przemiany materii. Woda z solą naturalnie zwalczy zaparcia i wzdęcia, pomoże też w odchudzaniu. Działa naprawdę szybko, więc po wypiciu lepiej być w pobliżu toalety. Sprawdź, jakie jeszcze korzyści może przynieść picie wody z solą na czczo. 📢 Prokurator żąda złagodzenia kar dla trzech małych świadków koronnych. Słupski proces o udział w zbrojnym gangu i zabójstwo Wojciecha N. Przed Sądem Okręgowym w Słupsku w procesie o zabójstwo dilera narkotykowego Wojciecha N. z Lęborka wygłoszono mowy końcowe. Prokurator żąda złagodzenia kar dla trzech oskarżonych, którzy poszli na współpracę z organami ścigania. Dla pozostałych – surowych wyroków. Obrońcy i oskarżeni domagają się uniewinnień lub łagodnych kar.

📢 Powstaje kolejny odcinek drogi ekspresowej S6 między Trójmiastem a Szczecinem. Zobaczcie postępy prac W województwie pomorskim powstaje odcinek trasy S6 pomiędzy Słupskiem a Bobrownikami. Całość powstaje w ramach drogi ekspresowej S6 pomiędzy Słupskiem a Bożepolem Wielkim, która jest jedną z najważniejszych inwestycji na Pomorzu. 📢 Oto najlepsze memy o mechanikach samochodowych. Jeśli masz auto, to na pewno zrozumiesz te teksty 08.06.2024 Oto najlepsze memy o mechanikach samochodowych. Nie lubimy do nich chodzić i zdarza się, że podejrzewamy ich o najgorsze. Dopóki mamy auto, to niektóre usterki muszą zostać wykonane w warsztacie. Mechanicy samochodowi są grupą zawodową, wokół której powstało dużo mitów i dowcipów. Memy o mechanikach idealnie punktują wszystko to, co przeciętnemu Kowalskiemu kojarzy się z oddaniem samochodu do warsztatu. Internauci stworzyli śmieszne obrazki z których śmieją się nawet sami zainteresowani. Sprawdź!

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 20.05.2024 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać. 📢 OSOBOWOŚĆ ROKU 2023. Głosowanie w etapie powiatowym zakończone. Zobacz, kto zdobył tytuły i awansował do kolejnego etapu Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Słupsk ponad 50 lat temu. Jak zmieniło się miasto? [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Słupsk w latach 70. ubiegłego wieku? W wielu miejscach miasto zmieniło się radykalnie, z kolei w innych w niewielkim stopniu. Jednak zarówno w jednym, jak i drugim przypadku można rozpoznać, że to Słupsk. Z naszego archiwum wyszukaliśmy stare zdjęcia miasta. 📢 Słupski dworzec PKP znika z przestrzeni miasta. Postępują prace rozbiórkowe [ZDJĘCIA] Już niedługo budynek słupskiego dworca kolejowego przejdzie do historii. Postępuje rozbiórka obiektu, ciężki sprzęt pracuje na pełnych obrotach. Zobacz najnowsze zdjęcia. 📢 Oto najdroższe psy na świecie. Te szczeniaki mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Słupski Famarol. Historia jednego z największych producentów maszyn rolniczych [ZDJĘCIA] Kalendarium Fabryki Maszyn Rolniczych Agromet – Famarol w Słupsku, jednego z największych w tym mieście przedsiębiorstw oraz najnowocześniejszych w kraju producentów wyrobów niezbędnych rolnictwu, zawiera wiele okrągłych rocznic funkcjonowania tej firmy. 📢 Jak wyglądają najdroższe rasy psów? Za rasowego psa zapłacisz kilkadziesiąt tysięcy złotych. Aż ciężko uwierzyć... Zastanawiałeś się nad zakupem rasowego psa? Ceny najdroższych psów wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć cena psa znajdującego się na podium może zaskoczyć. W galerii przedstawiamy ceny najdroższych psów na Pomorzu. Wszystkie pochodzą z portalu OLX z ogłoszeń, które można znaleźć w województwie pomorskim. 📢 Strefa Imprez. DJ Fafaq w Crystal Club Słupsk. Tak się bawiliście [ZDJĘCIA] Zobacz, jak bawili się słupszczanie na ostatnich imprezach w Crystal Club. Gwiazdą weekendy był znany DJ Fafaq.

📢 Sanatorium za darmo - komu przysługuje. Te osoby mogą pojechać do uzdrowiska całkowicie za darmo (LISTA) 08.01.2024 Pobyt w sanatorium kojarzy nam się z możliwością wypoczynku i podreperowania swojego zdrowia w uzdrowisku. Do sanatorium można pojechać w Polsce w wiele miejsc. Są uzdrowiska nadmorskie takie jak Ustka czy Kołobrzeg, są uzdrowiska górskie ale i takie jak choć by Ciechocinek znany z ogromnej ilości sanatoriów i leczniczych tężni. Jak często można do takiego sanatorium pojechać? Kto może odwiedzić uzdrowisko i skorzystać z darmowych zabiegów sanatoryjnych? Sprawdziliśmy. 📢 Tak wyglądał Słupsk pod koniec XIX wieku. Zobaczcie unikalne zdjęcia W zbiorach Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej znaleźliśmy zestaw zdjęć Słupska z końca XIX wieku. Na fotografiach uwieczniono nie tylko ówczesny wygląd miasta, ale także jego mieszkańców. To unikalna faktografia sprzed ponad 130 lat.