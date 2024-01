Prasówka 22.01.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ferie zimowe w Słupsku i Kobylnicy – już trwają zapisy. Każdy znajdzie coś dla siebie ”?

Prasówka 22.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ferie zimowe w Słupsku i Kobylnicy – już trwają zapisy. Każdy znajdzie coś dla siebie Warsztaty artystyczne, zabawy sportowe i ruchowe, zajęcia na świeżym powietrzu, konkursy, a może spektakle i spotkania w kinie? Trwają zapisy na ferie zimowe, które tym roku w województwie pomorskim przypadają na okres od 29 stycznia do 11 lutego.

📢 Mieszkanie Macieja Zakościelnego w modnej dzielnic. Zajrzyj do domu aktorka. Zobacz, jak styl pokochał Maciej Zakościelny Maciej Zakościelny uwielbia mieszkania w kamienicznym stylu, dlatego kilka lat temu zamieszkał z rodziną w domu z duszą w modnej dzielnicy. Wnętrza są urządzone z pomysłem i stanowią idealne gniazdko dla czteroosobowej rodziny. Niestety media donoszą, że Maciej Zakościelny rozstał się ze swoją żoną – Pauliną Wyką, z którą ma dwóch synów. Zobaczmy, jak mieszka popularny aktor i muzyk, który prawdopodobnie znowu jest do wzięcia.

📢 Kociarze i kawosze oszukani na Allegro. Słupska prokuratura umorzyła sprawę Prokuratura Rejonowa w Słupsku umorzyła dochodzenie w sprawie oszustw na portalu internetowym Allegro. Policji nie udało się ustalić oszusta, który wyłudził pieniądze od kilkudziesięciu właścicieli kotów i amatorów kawy.

Prasówka 22.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ostrzeżenie IMGW dla całego województwa pomorskiego! Gwałtowne zmiany warunków pogodowych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne dla województwa pomorskiego. We wszystkich powiatach obowiązuje I stopień zagrożenia spowodowanego silnym wiatrem. Ponadto wydano też ostrzeżenia przed marznącymi opadami oraz przed roztopami.

📢 Nowe paliwo E10 - sprawdź kompatybilność ze swoim autem. Mamy listę samochodów, które nie mogą tankować nowej benzyny 21.01.2024 Benzyna E10 od stycznia zastąpiła popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić, czy twój samochód może jeździć na E10?

📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie (ZDJĘCIA) Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych bawili się na swojej studniówce. Było pięknie i uroczyście. A także zaskakująco. Kreacje młodych pań i panów zwalały z nóg. Ich interpretacja poloneza była równie energetyczna. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 21.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 W małym pokoiku smyczy ma bez liku. Unikatowa pasja pana Adama Pochodzą z różnych zakątków świata, noszą unikatowe wzory. Jedne są pospolite, inne niespotykane. To nie znaczki ani monety. Adam Modliszewski ze Słupska kolekcjonuje smycze. Ma ich już prawie półtora tysiąca.

📢 Magiczne, tajemnicze i ciekawe zjawiska. Obejrzyjcie zdjęcia Natura tworzy prawdziwe cuda. To magiczne, tajemnicze i ciekawe zjawiska - Lodowe włosy, lodowe kwiaty, mamidła górskie. Każdy z nas może ich doświadczyć, każdy może je zobaczyć. Opisujemy cuda natury, publikujemy zdjęcia. 📢 Niedzielna giełda handlowa w Koszalinie. Zobacz, co znajdziesz na stoiskach [ZDJĘCIA] W niedzielne przedpołudnie odwiedziliśmy koszalińską giełdę na terenach podożynkowych. Niska temperatura nie zniechęciła mieszkańców do zakupów. Pokryta lodem droga jednak utrudniała spacer po terenie giełdy. Co można znaleźć na stoiskach?

📢 Prawdziwy cud natury. Gdzie znajduje się Stevns Klint wpisany na listę UNESCO? (ZDJĘCIA) Białe zbocze odbija się w turkusowej fali morza. Olśniewa i zapiera dech. Gdzie znajduje możemy podziwiać Stevns Klint? Nie tak daleko jakby się mogło wydawać. Miejsce to nazywane jest "duńskim Trzęsaczem". Dlaczego?

📢 Kosztuje miliony, jest precyzyjny i potrafi zdziałać cuda. Ale nie sam. Jego sercem i mózgiem jest chirurg Leonardo da Vinci był człowiekiem renesansu, wielu talentów. Zupełnie jak robot operacyjny da Vinci. Dumnie wkroczył na szpitalne sale operacyjne i wszyscy pieją nad nim z zachwytu. Jednak bez człowieka jest bezużyteczny. 📢 Dziadek pozwalał na to, czego babcia zabraniała. Czego nauczyli nas dziadkowie? Pobyty na wsi były szkołą życia Czy Wam też dziadek pozwalał na to, czego babcia broniła? Dziadkowie często mają duży udział w wychowaniu wnuków, goszcząc je w czasie ferii czy wakacji albo na co dzień odbierając po szkole. Lato u dziadków wspominamy z uśmiechem i tęsknotą. Z wiekiem coraz bardziej doceniamy ich obecność i wzruszamy się przy okazji spotkań lub wspomnień. Będzie wyjątkowo i osobiście. O wspomnienia i refleksje dotyczące umiejętności i wartości, które nam, swoim wnukom przekazali babcia i dziadek, poprosiłam swoje koleżanki i kolegów z redakcji.

📢 Zabójstwo 31-letniej kobiety w Kiełpinie. Wypływa coraz więcej informacji Mija powoli szok, spowodowany dramatycznym wydarzeniem, do którego doszło w Kiełpinie i w Mezowie w gminie Kartuzy. W salonie kosmetycznym w Kiełpinie doszło do morderstwa młodej kobiety, którą następnie sprawca w bagażniku jej samochodu wywiózł na przejazd kolejowy w Mezowie. Tam usadowił ją za kierownicą, by upozorować wypadek. Śledczy szybko zorientowali się, że to nie szynobus relacji Kartuzy - Gdańsk Wrzeszcz doprowadził do śmierci 31-letniej Jolanty. Zginęła z rąk oprawcy, który doskonale zaplanował tę zbrodnię. Ludzie związani z parą zaczynają mówić, co mogło doprowadzić do tego dramatu i jak zachowywał się podejrzany tuż po zabójstwie.

📢 Groźni przestępcy ze Słupska poszukiwani przez Policję. Znasz te twarze? Zgłoś się na 997 (LISTY GOŃCZE) Policjanci ze Słupska opublikowali wizerunki osób poszukiwanych za przestępstwa i wykroczenia. Osoby te są pilnie poszukiwane. Każdy, kto posiada informacje dotyczące miejsca pobytu poszukiwanego lub poszukiwanej, powinien zgłosić się na Policję.

📢 Zimowe grzybobranie! Tak to możliwe! Przekonuje o tym nasza Czytelniczka (ZDJĘCIA) Niektórzy pukają się w czoło. Na grzyby? Zimą? A owszem. Pani Agnieszka to udowadnia i przekonuje, że skarby lasu można też znaleźć pod śniegiem. 📢 Biegły pomoże ustalić przyczyny tragicznego pożaru w Gdańsku. Zginęło dwoje dzieci. Ich rodzinę objęto opieką psychologiczną i materialną Nie milkną echa piątkowego, tragicznego pożaru przy ul. Stokrotki w Gdańsku. W płomieniach, które błyskawiczne objęły dom jednorodzinny w dzielnicy Olszynka, 19 stycznia po południu życie straciło dwoje małych dzieci. Okoliczności tej szokującej tragedii badają policjanci pod nadzorem prokuratora. Ciała ofiar pożaru, dzieci w wieku roku i trzech lat, poddane mają zostać sekcji zwłok. Prokuratura zwróciła się też o pomoc do biegłego z zakresu pożarnictwa. Ekspert ten pracował wczoraj na miejscu pożaru. Ma pomóc ustalić przyczyny wybuchu ognia.

📢 Co i gdzie jadano na Pomorzu? Zdziwisz się! Bütower Hof - lokal dla bytowskiej elity Dzisiaj przechodzimy obok nich niemal obojętnie. W Bytowie jest dość sporo budynków z wyjątkową historią. Jednym z nich jest niepozorny obiekt przy ul. Wojska Polskiego 12, dawniej Langestrasse 28. Dziś Bytowskie Centrum Kultury - dawniej restauracja z luksusową salą kinową. Miejsce tętniło życiem. Niezwykle popularne. Jakbyśmy dziś powiedzieli: wypadało tu bywać. To Bütower Hof. 📢 Studniówka słupskiej Budowlanki. Wspaniałe kreacje i fantastyczna impreza (zdjęcia) W piątek 19 stycznia w domu weselnym Berela odbyła się impreza studniówkowa tegorocznych maturzystów ze słupskiej Budowlanki. Zapraszamy do galerii zdjęć. 📢 Elektrownia jądrowa na Pomorzu. Poseł Piotr Müller skomentował słowa wojewody pomorskiej Na piątkowej konferencji prasowej w Słupsku, poseł Piotr Müller skomentował możliwą zmianę lokalizacji dla budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu. Jego zdaniem, decyzja o budowie elektrowni w innym miejscu zagroziłaby bezpieczeństwu energetycznemu Polski.

📢 Pierwsze autorskie spotkanie twórców monografii "Stocznie w Ustce” W twórczym nastroju i rodzinnej, stoczniowej atmosferze przebiegło spotkanie z autorami monografii "Stocznie w Ustce" Władysławem Golińskim i Zbigniewem Miecznikowskim w Bibliotece Miejskiej w Ustce. Byli stoczniowcy, nauczyciele dawnej szkoły i pasjonaci dawnej Ustki nie zawiedli. 📢 Odchudzona darmowa komunikacja autobusowa w Ustce. Mniej kursów, turyści płacą za bilety Od 1 lutego w Ustce zmienia się oferta komunikacji publicznej. Będzie mniej kursów w dni powszednie, w sobotę autobusy nie będą jeździły. Turyści i niepełnosprawni będą płacić za bilety. Bezpłatne przejazdy tylko na Ustecką Kartę Mieszkańca. Zmienia się również rozkład jazdy linii 1 i 2. 📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 19.01.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 19.01.2024 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 19.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 19.01.2024 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać!

📢 Uniwersytet Pomorski w Słupsku bez 20 mln zł na modernizację akademików. Poseł Müller domaga się wypłaty środków. Ministerstwo odpowiada Na konferencji prasowej zwołanej w Słupsku, poseł PiS Piotr Müller wrócił do sprawy zatrzymanego przez rząd dofinansowania dla Uniwersytetu Pomorskiego. Chodzi o 20 mln złotych na remont akademików. Do sprawy odniosło się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

📢 Najlepsze kreacje minionego roku Agaty Kornhauser-Dudy. Te stylizacje są modne i ponadczasowe. Pięćdziesięciolatko zainspiruj się Miniony rok pod względem wizerunkowym był dla Agaty Kornhauser-Dudy przełomowy. Pierwsza dama postawiła zmienić fryzurę. Pożegnała swoje uczesanie i krótkie włosy na rzecz modnego krótkiego boba. Działo się również wiele w jej stylizacjach. Oto te, które z powodzeniem może założyć każda z was. 📢 Fragment drugiej jezdni na obwodnicy Słupska udostępniono kierowcom. Zobacz zdjęcia z lotu ptaka Postępują prace przy rozbudowie obwodnicy Słupska. Kierowcom udostępniono już pierwszy odcinek dobudowywanej jezdni między Łosinem a Reblinem. Cała inwestycja ma być gotowa w 2025 roku.

📢 Ile kosztuje odśnieżanie? Gmina Bytów wydała fortunę (WIDEO) Gmina Bytów tylko w ciągu jednego dnia wydała 100 tysiące złotych na odśnieżanie dróg. - Firma obsługuje nie tylko gminę Bytów, ale też 15 okolicznych sołectw. Łącznie to około 123 kilometrów dróg. - To nie jest tania usługa - podkreśla burmistrz Sylka Bytowa. - Odśnieżanie ulic jest dosyć kosztowne. Dlatego będziemy też liczyć i przyglądać się, czy czasem w sposób nieuzasadniony są wzywane piaskarki.

📢 Jak wygląda kurs podstawowy w szkole policji? Trudno go zaliczyć? Odpowiadamy (WIDEO) Jak wygląda kurs podstawowy w szkole policji? Trudno go zaliczyć? To pytanie zadają sobie wszyscy, którzy marzą o pracy w policji. W internecie można znaleźć bardziej lub mniej sprawdzone informacje na ten temat. Chcesz się przekonać, jak jest naprawdę? Zapraszamy w takim razie do obejrzenia najnowszego filmu, który powstał przy współudziale Szkoły Policji w Słupsku.

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo ! 📢 Zabójstwo w Główczycach. Podejrzany - były mąż ofiary został aresztowany w szpitalu Sebastian Z. z Ustki jest podejrzany o zamordowanie byłej żony. Do tragedii doszło w niedzielę Główczycach. Zatrzymany mężczyzna trafił na oddział chirurgii słupskiego szpitala z obrażeniami, które najprawdopodobniej sam sobie zadał. W środę w szpitalu sąd aresztował go na trzy miesiące.

📢 Studniówka Liceum im. W. Sierpińskiego w Słupsku [ZDJĘCIA] W Liceum Ogólnokształcącym im. Wacława Sierpińskiego bal studniówkowy połączony z połowinkami klasy młodszej odbył się w "Starej Pralni" w Słupsku. 📢 Cztery aresztowania za bójkę z maczetami i siekierą w centrum Słupska Sąd Rejonowy w Słupsku aresztował na dwa miesiące czterech mężczyzn podejrzanych o udział w bójce oraz pobicie niebezpiecznymi przedmiotami, do których doszło 3 stycznia na ulicy Filmowej w Słupsku. Dodatkowo prokuratura zarzuca aresztowanym działanie chuligańskie.

📢 Żarnowiec. Elektrownia jądrowa. Jak wygląda aktualnie? Minęło 40 lat od rozpoczęcia porzuconej inwestycji. Zdjęcia Od rozpoczęcia budowy, która miała się stać pierwszą polską elektrownią jądrową, mijają właśnie 4 dekady. Po 8 latach prac marzenia o krajowej energetyce atomowej zostały pogrzebane. 17 grudnia 1990 roku rząd Tadeusza Mazowieckiego pod presją protestów społecznych i w realiach wychodzenia z ciężkiego kryzysu gospodarczego podjął uchwałę o postawieniu inwestycji w stan likwidacji. W ten sposób przedsiębiorstwo „Elektrownia Jądrowa Żarnowiec w budowie” na pewien czas przybrało absurdalną nazwę „Elektrownia Jądrowa Żarnowiec w budowie w likwidacji”, a na setkach hektarów wysiedlonej i zlikwidowanej wsi Kartoszyno nad Jeziorem Żarnowieckim dotąd straszą porzucone obiekty niedokończonej „atomówki”.

📢 Najwyżej oceniane lokale gastronomiczne w Słupsku według Google. Gdzie warto zjeść w Słupsku? Która restauracja w Słupsku cieszy się najlepszymi opiniami konsumentów? Jaką restaurację wybrać? Kuchnia włoska, polska, hiszpańska a może hinduska lub tajska? Oto ranking najlepiej ocenianych restauracji w Słupsku według ocen w Google Maps. 📢 Ta pomorska wyspa miała w średniowieczu mosty, które łączyły ją z lądem. Zobaczcie podwodne zdjęcia! Ta pomorska wyspa miała w średniowieczu mosty, które łączyły ją z lądem. Chodzi ląd na jeziorze Bobięcińskim Wielkim, które jest położone na granicy województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jezioro współcześnie ma kilka wysp. Obecnie żadna nie jest zasiedlona. Największą wyspę z lądem łączyły mosty. Zobaczcie podwodne zdjęcia. 📢 To cud, że pałac stoi do dziś. Ponad sto lat od potężnego sztormu w Łebie Ponad 100 lat temu "Niedźwiedzia fala" uderzyła w Łebę. To cud, że ten pałac stoi do dziś! Właściciel Neptuna postanowił sprzedać budynek, interes życia zrobił jego bliski przyjaciel. I zaczęła się sądowa batalia.

📢 Najpiękniejsze kreacje studniówkowe. Co jest modne w tym roku? Zobacz! [ZDJĘCIA] Studniówka to pierwsza poważna impreza młodego człowieka. Tak samo ważny jest odpowiedni dobór kreacji studniówkowej. Zobacz, jaka moda panuje wśród tegorocznych maturzystek. Jakie suknie wybierały na bal w 2024 roku? 📢 Bal sportowca "Głosu Pomorza" i "Dziennika Bałtyckiego". Bawiło się blisko 240 osób W sobotę w Dolinie Charlotty pod Słupskiem odbyło się uroczyste podsumowanie Plebiscytu Sportowego "Głosu Pomorza" i "Dziennika Bałtyckiego". Po części oficjalnej, nasi goście bawili się do białego rana. 📢 Gala Sportu 2024 "Głosu Pomorza" i "Dziennika Bałtyckiego". Brawa dla zwycięzców! Panowie zamienili dresy na garnitury, a panie na wieczorowe suknie. W sobotę w Dolinie Charlotty pod Słupskiem odbyła się 64. Gala Sportu podsumowująca Plebiscyt Sportowy „Głosu Pomorza” i „Dziennika Bałtyckiego”. Nagrodzono i wyróżniono sportowców z całego Pomorza.

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie? 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2024 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 09.01.2024 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Posiadłość owiana tajemnicą. To ten sam inwestor, co w słynnych Łapalicach Cała Polska słyszała o niedokończonej budowie zamku w Łapalicach. Ten sam inwestor, rzeźbiarz i przedsiębiorca z Gdańska, dwadzieścia lat temu zaczął budowę wielkiej posiadłości z basenami i grobowymi wnękami w Postołowie (gm. Trąbki Wielkie). Inwestycji nie skończył. Od lat niszczeje i do dzisiaj owiana jest tajemnicą. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] 08.01.2024 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 08.01.2024 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 08.01.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 08.01.2024 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! 08.01.2024 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź koniecznie i zapoznaj się ze szczegółami! 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Niedzielne morsowanie w Ustce. Idealna pogoda na zimowy spacer [ZDJĘCIA] Sezon na morsowanie w zimnym Bałtyku w pełni. Podobnie było w niedzielę. "Morsy w Ustce" to grupa zrzeszająca osoby, które spotykają się co tydzień, aby zażyć rześkiej kąpieli. Nie brakował również miłośników nadmorskich spacerów.

📢 Tłumy na ulicach Słupska. Przez miasto przeszedł Orszak Trzech Króli [ZDJĘCIA] 6 stycznia, tradycyjnie, przez Słupsk przeszedł Orszak Trzech Króli. Jak zawsze, w wydarzeniu tłumnie wzięli udział mieszkańcy miasta i regionu. 📢 Trwają prace przy budowie brakującego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa. Estakada robi wrażenie [ZDJĘCIA] W naszym regionie trwają intensywne prace przy budowie brakującego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa. Konstrukcja północnej nitki estakady jest już gotowa. 📢 Zakazane i dzikie Bieszczady. Tak było przez lata. Przed wojną tętniły życiem Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.

📢 Wsie na dnie jeziora. Pochłonęła je woda. Zniknęły domy i pensjonaty. Tylko część obiektów uratowano W Pieninach przed laty zatopiono wsie, podobnie jak i w Bieszczadach. W obu regionach kilka miejscowości zniknęło pod wodą w związku z budową dużych zapór z jeziorami-zbiornikami wodnymi. W Pieninach chodzi o Jezioro Czorsztyńskie. Na jego dnie znalazły się Stare Maniowy, Kluszkowce i część starego Czorsztyna. Zbiornik w Czorsztynie napełniono wodą w 1997 r. 📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 XI Marsz dla Jezusa w Słupsku. Wierni przeszli przez miasto [ZDJĘCIA] Po raz jedenasty w Słupsku zorganizowano Marsz dla Jezusa. Wierni przeszli spod Sanktuarium św. Józefa przy ul. Szczecińskiej na Plac Zwycięstwa. 📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic.

📢 Śmierć harcerek na jeziorze Gardno. Katastrofa, która w 1948 roku wstrząsnęła Polską Dziś, 18 lipca, mija 75 lat od tragicznego wydarzenia na jeziorze Gardno. Utonęły 22 harcerki i trzy osoby dorosłe. Był to największy dramat, jaki wydarzył się Polsce na wodach śródlądowych. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Młoda dziewczyna i może. Patrycja z przynętą na grubą rybę O różowych wędkach oraz wyciąganiu potężnych szczupaków i karpi rozmawiamy z wędkarką Patrycją Jasnoch z Bytowa. 📢 Aparaty fotograficzne z PRL osiągają duże ceny. Sprawdź, ile teraz kosztują [CENY] 29.03.2023 Mimo, że era cyfrowych aparatów fotograficznych nadeszła już dawno, to stare aparaty analogowe z czasów PRL wciąż mają swoją popularność. Może na strychu znajdziecie jakiś stary aparat fotograficzny na klisze? Niektóre z takich aparatów fotograficznych z PRL mogą kosztować całkiem sporo. Sprawdzamy ceny! 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Przedwojenne fotografie i pocztówki z gminy Kępice. Stare obiekty, życie codzienne [ZDJĘCIA] Zapraszamy do obejrzenia przedwojennych pocztówek i zdjęć z gminy Kępice. Przedstawiają one obrazy z kilkunastu miejscowości. Najstarsze pochodzą z XIX wieku. Fotografie pokazują obiekty i życie codzienne. 📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Zamarznięty Bałtyk, porty odcięte od świata, Ustka w tafli lodu. Tak wyglądała zima w 1947 roku [ZDJĘCIA] Podobno zdarzały się zimy, w czasie których Bałtyk był całkowicie zamarznięty. Ostatnia taka była w 1947 roku. Jeśli nawet nie jest do końca prawdą, że do Szwecji można było dojechać saniami, to na pewno skuty lodem Bałtyk stał się niedostępny dla żeglugi. Życie w portach zamarło.

📢 Studniówka uczniów słupskiego elektryka Uczniowie słupskiego elektryka w piątek (03.02) bawili się podczas szkolnej studniówki. Zapraszamy do galerii zdjęć z tego wydarzenia.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych dzieci do dziś nie udało się odnaleźć. Tajemnicze zaginięcia są wciąż zagadką