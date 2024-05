Prasówka 22.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto alimenciarze ze Słupska i Pomorza. Nie płacą na dzieci i ukrywają się przed policją. Poznajesz kogoś? 22.05.2024”?

📢 Najlepsze suchary Karola Strasburgera z Familiady. Zobacz najlepsze memy z legendarnym prowadzącym teleturniej Familiada (ZDJĘCIA) 22.05.202 Karol Strasburger to znany aktor i legendarny prowadzący Familiadę, który każdy odcinek popularnego teleturnieju rozpoczynał od opowiedzenia dowcipu. Od kilkunastu lat, w każde niedzielne popołudnie siadaliśmy do telewizorów aby obejrzeć kolejny odcinek teleturnieju. Każdy z nas czekał także na kolejny dowcip prowadzącego - Karola Strasburgera. Zobaczcie - oto najlepsze dowcipy Karola Strasburgera z Familiady.

📢 Najlepsze memy o rowerzystach. Śmieją się z nich kierowcy, a oni śmieją się z pieszych (NOWE MEMY) 22.05.2024 Rowerzyści - jedni ich uwielbiają - inni nienawidzą. Jazda na rowerze jest jedną z ulubionych form relaksu dla tysięcy Polaków. Często jednak na drogach i ścieżkach dochodzi do spięć i niemalże mitycznych konfliktów pomiędzy rowerzystami a pieszymi ale także i kierowcami samochodów. Jak wiadomo Internet to idealne miejsce do tego aby toczyć odwieczne konflikty tak więc Internauci tworzą na pęczki przezabawne memy dotyczące jazdy na rowerze, rowerzystów i toczonych sporów. Zobaczcie NOWE, najlepsze i najśmieszniejsze memy o rowerzystach.

Prasówka 22.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te osoby mogą stracić 800+. UWAGA, sprawdź czy stracisz dodatek na dziecko. Nadchodzą ważne terminy 22.05.2024 Dla beneficjentów programu Rodzina 800plus nadchodzi bardzo ważny termin. Już niebawem upływa termin składania wniosków o przedłużenie wypłat comiesięcznej kwoty 800 zł na każde dziecko w rodzinie. Ustawa o programie Rodzina 800 plus mówi wprost - jeśli nie dopełnimy formalności możemy stracić prawo do otrzymywania co miesięcznej wpłaty 800 zł na dziecko. Co zrobić aby nie stracić świadczenia? Kto dostanie a komu może zostać odebrane 800 plus?

📢 Te kobiety to prawdziwe zołzy. One potrafią być naprawdę wredne. Lepiej z nimi nie zadzieraj! Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy! To popularne stwierdzenie, które krąży w naszej kulturze od lat. Według księgi znaczenia imion razem z nadaniem imienia otrzymujemy wiele cech, które są do niego przypisane. Są to zarówno pozytywne jak i negatywne. Kobiety uznawane za delikatne i subtelne również potrafią pokazać pazurki. Bilans jednak zawsze wychodzi na plus więc nie ma się czym przejmować. Zobaczcie koniecznie, które kobiety według znaczenia imion mają przypisane cechy charakterystyczne dla zołz. 📢 Oto osoby, które mogą pójść do lekarza bez kolejki. Zobacz, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach i szpitalach! Sprawdź! Oto osoby, które nie muszą czekać na wizytę u lekarza. Kolejki do lekarzy specjalistów przyjmujących w ramach NFZ są coraz dłuższe. Zastanawiasz się, kto może skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej po za kolejnością? Sprawdź, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach specjalistycznych, szpitalach i aptekach. Lista osób uprawnionych do tego przywileju jest naprawdę długa.

📢 Pierwsza Komunia Święta 2024. Ile pieniędzy włożyć do koperty, aby nie wyjść na sknerę? Sprawdź! Komunia święta 2024. Ile pieniędzy włożyć do koperty, aby nie wyjść na sknerę? To pytanie, które zadajemy sobie bardzo często. Co roku w maju, w kościołach odbywają się pierwsze komunie święte. Nie da się ukryć, że jest to bardzo ważny moment w życiu każdego młodego człowieka. Przyjęło się, że wśród prezentów są również pieniądze. Ile wypada dać? Ile powinien dać ojciec chrzestny, a ile dziadkowie i dalsza rodzina? Sprawdź!

📢 Chiński horoskop finansowy. Te osoby mogą liczyć na duże pieniądze. Do nich może uśmiechnąć się szczęście! Chiński horoskop podobnie jak zodiakalny składa się z dwunastu znaków. Przypasowanie do konkretnego znaku dokonuje się na podstawie roku urodzenia. Horoskop ten, cieszy się coraz większą popularnością, również w Polsce. Rok 2024 jest rokiem Drewnianego Smoka. Sprawdź, komu według przepowiedni wróży się szansę na duże pieniądze.

📢 Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. Mrówki mogą być w tych miejscach bardzo uciążliwe i często szukamy najbardziej skutecznego sposobu aby pozbyć się intruzów. Warto spróbować domowe metody, aby je odstraszyć. Mowa tutaj o produktach, które często używamy w kuchni. Oczywiście nie należy pominąć niektórych roślin, które również sprawdzą się w przepędzeniu nieproszonych gości. Oto sprawdzone metody, które z pewnością odstraszą mrówki. Sprawdź koniecznie! 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Tyle prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus! 📢 Monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź!

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie! 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w atrakcyjnych cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy! Waloryzacja emerytur 2024. Wzrosła wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto. Sprawdź koniecznie!

📢 Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego w nowej kadencji W poniedziałek odbyło się pierwsze w nowej kadencji samorządowej posiedzenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego. Wybrano nowe władze i skład komisji. 📢 Będzie nowy sekretarz miasta Gdyni. Zostanie nim Łukasz Kobus. „Bardzo się cieszę, że będę mógł pracować dla Gdyni” Prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek poinformowała, że od czerwca w Urzędzie Miasta Gdyni pracę rozpocznie nowy sekretarz. Jak dowiedział się „Dziennik Bałtycki”, zostanie nim Łukasz Kobus, dotychczasowy sekretarz miasta Słupska.

📢 Dni Kobylnicy. Święto, które łączy pokolenia! Już w ten weekend W sobotę, 25 maja, Wójt Gminy Kobylnica zaprasza na plenerowe obchody święta gminy - Dni Kobylnicy. To wyjątkowe plenerowe wydarzenie, które od lat przyciąga nie tylko mieszkańców gminy, ale także gości z całego regionu, oferując mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie co jeść, czego posłuchać i na co popatrzeć. Odbędzie się m.in. turniej sołectw i spływ kajakowy. Wstęp na wszystkie atrakcje jest wolny! 📢 Tylko u nas. Historia kina Milenium w Słupsku (UNIKATOWE ZDJĘCIA) Początek i koniec tego największego przybytku dziesiątej muzy w Słupsku paradoksalnie łączy „Zerwany most” - film Jerzego Passendorfera, zagrany jako pierwszy i ostatni w 47-letnich dziejach kina „Milenium”. 📢 W CSMW trwa finał konkursu Najlepszy Kierowca Wojskowy 2024 Najlepsi kierowcy wśród żołnierzy wystartowali. W Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce rozpoczął się finał ogólnopolskiego konkursu Najlepszy Kierowca Wojskowy 2024.

📢 Niesamowite zdjęcia Słupska z lotu ptaka. Tak wyglądało nasze miasto na początku tysiąclecia (zdjęcia) Dzięki uprzejmości Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej prezentujemy wam wyjątkowe, archiwalne zdjęcia Słupska i okolic zrobione z przelotu samolotem.

📢 Piękne imprezowiczki w nadmorskich dyskotekach. Królowe parkietu [ZDJĘCIA] Te panie z pewnością podbiły ostatnie imprezy w klubach z regionu słupskiego. W naszej galerii znajdziesz najnowsze zdjęcia z Klubu Euphoria oraz Crystal Club. 📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy. 📢 Piwne pamiątki sprzed lat. Historia słupskiego warzelnictwa piwa [zdjęcia] Słupskie browarnictwo to już przeszłość. Tymczasem jeszcze na początku XX wieku w mieście działało osiem browarów. Po niektórych pozostały jeszcze budynki, po innych są różnorodne pamiątki. Jaka jest historia słupskiego warzelnictwa piwa?

📢 Wędkarstwo to styl życia. Oto najlepsze memy o wędkarzach i ich pasji! 21.05.2024 Wędkarstwo uznawane jest przez wielu ludzi za styl życia. Jeszcze inni uważają, że to hobby najlepsze na świecie. Internauci przygotowali sporą dawkę śmiesznych memów, z których z pewnością uśmiejesz się do łez. W Internecie można natknąć się na liczne zdjęcia, prezentujące bardzo udane połowy. Nie mówimy tutaj tylko o Polsce, ale również wyprawy Polaków na zagraniczne wędkowanie. Wędkarz mają ogromny dystans do siebie i potrafią się śmiać sami z siebie. Zobaczcie najzabawniejsze memy! 📢 Stare zdjęcia Słupska w kolorze. Zobacz, jak wyglądało miasto 50 lat temu na koloryzowanych zdjęciach Co jakiś czas na naszym portalu prezentujemy materiały ze starymi, czarno-białymi zdjęciami Słupska i regionu słupskiego. Zobaczcie jak wyglądał Słupsk w latach 70.,80. i 90-tych na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach.

📢 Zmiana organizacji ruchu na ul. Garncarskiej w Słupsku. Szykują się jeszcze dłuższe korki w godzinach szczytu Przez dwa dni - środa i czwartek (22-23 maja) - będzie zmieniona organizacja ruchu na ul. Garncarskiej w Słupsku. W związku z pracami prowadzonymi przez Wodociągi Słupsk będą obowiązywać przewężenia. Ruch będzie odbywał się w obie strony, ale tylko jednym pasem jezdni.

📢 Policja szuka świadków śmiertelnego potrącenia pieszej na ul. Sienkiewicza w Słupsku Policjanci z Referatu Dochodzeniowo-Śledczego Komisariatu Policji I w Słupsku pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Słupsku prowadzą postępowanie przygotowawcze w sprawie potrącenia przez samochód ciężarowy pieszej na pasach, do którego doszło w Słupsku na ul. Sienkiewicza w ubiegły wtorek, 14 maja. 📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz wyjątkowy dom nowego jurora „The Voice of Poland” – galeria zdjęć Ola Kwaśniewska mieszka z Kubą Badachem w najmodniejszej dzielnicy Warszawy. Tu celebryci uwili swoje rodzinne gniazdko. Koniecznie zajrzyj do domu nowego jurora „The Voice of Poland” i córki prezydenta. Zobacz, jak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą.

📢 Zakopane z dawnych lat. Stare zdjęcia pokazują, jak w górach wypoczywali nasi rodzice i dziadkowie. Niektóre pomysły na zabawy zaskakują! Turystyczna potęga Zakopanego narodziła się jeszcze przed II wojną światową. Stare zdjęcia miasta z archiwów ukazują, jak wypoczywali w górach nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. Zobaczysz na nich jak rozwijała się stolica Tatr wraz z jej atrakcjami, oraz jak powstawała infrastruktura turystyczna na Kasprowym Wierchu, Gubałówce i nad Morskim Okiem. Zapraszam do galerii niezwykłych zdjęć z dawnego Zakopanego, które pokazują, jak zmieniło się miasto i górska turystyka w ciągu minionych dekad. Przekonaj się, jak dawniej bawiono się w górach! 📢 Gdzie się zatrudnić nie tylko na sezon? Odpowiedź na Targach Pracy w Ustce Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku organizuje XIII Targi Pracy. Wydarzenie odbędzie się w środę w usteckim ratuszu. Pracodawcy z regionu szukają pracowników.

📢 Te fryzury cudownie odmładzają. Jesteś kobietą po czterdziestce? Oto fryzury, które odejmą ci kilkanaście lat (zdjęcia) 21.05.2024 Te fryzury odejmą lat. Jesteś kobietą po czterdziestce i chciałabyś odmłodzić swój wizerunek i wygląd? Oto fryzury, które polecają najlepsi fryzjerzy w 2024 roku. Które fryzury odmładzają najbardziej? Styliści i fryzjerzy mówią jasno i zdecydowanie - lat odejmie ci fryzura ułożona z krótkich włosów. Te fryzury sprawią, że poczujesz się i będziesz wyglądać co najmniej dziesięć lat młodsza. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek netto. O ile zostanie podniesiona twoja emerytura? Emerycie, zobacz ile dostaniesz 21.05.2024 Waloryzacja emerytur 2024. Już w marcu dojdzie do kolejnej waloryzacji obowiązujących stawek emerytur. Jej wysokość określana jest co roku, każdorazowo według wskaźnika waloryzacji. O ile w 2024 roku zostaną podniesione renty i emerytury? Zobaczcie jak prezentować będą się po marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce. Podajemy zwaloryzowane kwoty brutto i netto dla emerytów. Zobacz tabele emerytur po waloryzacji w 2024 roku.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 21.05.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 21.05.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę! 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 21.05.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 21.05.2024 .2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule. 📢 Ziemię pokrywa skorupa. Sporadyczne burze i opady nie zapobiegną suszy Sucha, słoneczna pogoda w ostatnich pięciu tygodniach wyczerpuje zasoby wody. Obecne, burzowe, krótkotrwałe opady, nie są w stanie poprawić sytuacji. Sucho zaczyna robić się na polach w niektórych częściach północnej Polski. Trudna sytuacja jest w lasach.

📢 Sezon wczasowy w Ustce 50 lat temu. Sprawdź jak wypoczywano latem w okresie PRL-u! [ZDJĘCIA] Ustka 50 lat temu. Archiwalnymi fotografiami, z których wiele publikujemy, przypominamy Ustkę w latach 1972 i 1973 podczas sezonu wczasowego nad morzem. 📢 Kiedy obniżka stóp procentowych w Polsce? Eksperci wskazują konkretną datę i podają kiedy ponowny wzrost inflacji dobiegnie końca Rynki finansowe w Polsce, a także w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) przygotowują się na zmiany w polityce pieniężnej. Jak wynika z raportu firmy Allianz Trade, jeszcze w tym roku spodziewana jest obniżka stóp procentowych w Polsce o 25 punktów bazowych pod koniec roku. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów, na podobny ruch dot. stóp procentowych mają się zdecydować również pozostałe kraje w regionie.

📢 Tymczasowa organizacja ruchu w Słupsku zdaje egzamin? Ratusz zadowolony z zaproponowanych zmian dla kierowców Wprowadzona po zamknięciu wiaduktu na ul. Szczecińskiej tymczasowa organizacja ruchu wymusiła mnóstwo utrudnień dla kierowców. Zdaniem miasta, zaproponowane zmiany sprawdziły się i zostały zaakceptowane przez mieszkańców.

📢 Słupsk z Koszalinem jak przyjaciele? Prezydenci mówią, że to możliwe [WIDEO, ZDJĘCIA] Prezydent Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka odwiedziła w poniedziałek prezydenta Koszalina Tomasza Sobieraja. Po co? - Żeby pogratulować i nawiązać silniejsze więzy. 📢 Są jeszcze darmowe wejściówki do słupskiego teatru - dla Mam dzieci specjalnej troski Na Dzień Matki słupska Fundacja Przystań postanowiła zaprosić Mamy dzieci z niepełnosprawnościami na najnowszy spektakl do Nowego Teatru. Większość darmowych wejściówek trafiła już do placówek specjalnych i organizacji zajmujących się dziećmi specjalnej troski, ale są jeszcze wolne miejsca. Specjalnie dla pań, które zajmują się dziećmi w domu, nie korzystając z form instytucjonalnych. 📢 Hel na archiwalnych zdjęciach. Widoki, dzięki którym ożyją wspomnienia o dawnych wakacjach Półwysep Helski i zlokalizowane na nim miasto Hel to od lat letnia ostoja miłośników wakacji nad morzem. Dziś podróżują tam szczególnie chętnie amatorzy sportów wodnych, ale... jak było kiedyś? Archiwalne zdjęcia obudzą w tobie poczucie nostalgii i sprawią, że zaplanujesz tegoroczny wypoczynek nad Bałtykiem.

📢 Ćwiczenia na poligonie i zawody. Rywalizowali żołnierze z całego Pomorza (zdjęcia) Opatrywanie ran, ewakuacja rannego z pola walki, rozwijanie liny z wyciągarki zestawu niskopodwoziowego, rozwijanie łączności, transport materiału fortyfikacyjnego, wymiana koła w pojeździe STAR 944, określanie kierunków stron świata i orientowanie się na mapie, rozkładanie namiotu NS-97, rzut granatem szkolnym na odległość to tylko niektóre z przygotowanych na poligonie w Drawsku konkurencji.

📢 Sprawa gangu pożyczkowego Krystyny P. wciąż w prokuraturze. Śledztwo częściowo umorzone Prokuratura Okręgowa w Słupsku prowadzi gigantyczne śledztwo przeciwko podejrzanym o wyłudzenie pożyczek, oszustwa bankowe, pranie brudnych pieniędzy, wykorzystywanie danych osobowych. Grupa, którą kierowała Krystyna P., zgarnęła prawie dwa miliony złotych. Do sądu trafiły już dwa akty oskarżenia wyodrębnionych wątków sprawy. Główne śledztwo trwa. Teraz część zarzutów umorzono. Jednak nie miały one większego wpływu na skalę przestępstw i kwoty wyłudzeń.

📢 Zmarł Henryk Lutkiewicz, były piłkarz słupskich Cieślików Jeszcze rok temu w Ustce Henryk Lutkiewicz (rocznik 1951) zapowiadał swój udział w XVIII Zjeździe Cieślików Słupsk. Niestety, nie spotkamy się już z Nim, by powspominać nie tylko dawne czasy piłkarskie, ale i pożartować oraz poopowiadać kawały, czy wypić piwko. Henryk przegrał walkę z chorobą 17 maja 2024 roku. Ta wiadomość zasmuciła wszystkich z grona cieślikowskiego. 📢 Fuszerka w nowym bloku miejskim? Mieszkańcy skarżą się na szereg niedoróbek Grzyb i wilgoć w piwnicy, nieprawidłowo podłączona instalacja elektryczna i niewykończone balkony – to część problemów, na które uskarżają się mieszkańcy nowego bloku miejskiego przy ul. Płowieckiej. „Ten budynek według mnie nie jest skończony” – mówi jeden z lokatorów. PGM zapowiada przegląd gwarancyjny. 📢 Udany wyjazd na turniej w Poznaniu zawodników Klubu Bokserskiego Mazur Boxing Słupsk Mikołaj Parchoniuk wygrywa z mocnym zawodnikiem z Ukrainy, Romanem Zazubykiem w kategorii juniorów do 63.5kg. Pojedynek dwóch mańkutów, w którym zdecydowanie lepszym okazał się zawodnik ze Słupska.

📢 Policjant po służbie zatrzymał pijanego kierowcę BMW. 49-latek jechał zygzakiem po S6 Dzięki szybkiej i skutecznej reakcji sierż. szt. Dariusza Bartoszka z koszalińskiej komendy kolejny nietrzeźwy kierowca został wyeliminowany z ruchu drogowego. 49-latek, który jechał „zygzakiem” został zatrzymany i przebywa w policyjnym areszcie. Po sprawdzeniu kierującego w policyjnych systemach okazało się, że jest on poszukiwany. Teraz dodatkowo musi liczyć się z karą za jazdę w stanie nietrzeźwości zagrożoną do 3 lat pozbawienia wolności.

📢 U Kamila wszystko gra. Gdzie nie spojrzy, coś się dzieje Chwyć za kontroler, rozsiądź się wygodnie i przygotuj na srogie baty. Z Kamilem ze Słupska w wirtualnym świecie nie masz najmniejszych szans. Choć mięśnie odmówiły mu posłuszeństwa, i tak cię ogra. Bez mrugnięcia okiem.

📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 20.05.2024 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 20.05.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 20.05.2024 Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich!

📢 Ogródki działkowe w Słupsku na sprzedaż. Zobacz najciekawsze oferty sprzedaży działek na ROD w Słupsku i okolicy (zdjęcia) 20.05.2024 Działki to idealne miejsce do do odpoczynku, w spokoju od miejskiego gwaru i pośpiechu? Świetnym pomysłem mogą okazać się działki rekreacyjne i ogrodnicze. Sprawdź, ile kosztują ogródki działkowe w Słupsku wystawione na sprzedaż w serwisie OLX.

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 20.05.2024 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Dzień Otwarty w Liceum wojskowym w Redzikowie Trwa nabór uczniów klas ósmych do szkół ponadpodstawowych. Wybór jest trudny i aby podjąć właściwą decyzję, dobrze jest zapoznać się z ofertą szkół średnich. Dlatego 21 maja o godzinie 10 Liceum wojskowe w Redzikowie zaprasza na Dzień Otwarty i Dzień Kadeta. 📢 Świetna impreza dla fanów modelarstwa w Słupsku. Można było się pościgać w Słupskim Parku Modelarskim W niedzielę w Słupskim Parku Modelarskim świętowano pierwsze urodziny tej inwestycji i istnienia Stowarzyszenia Modelarskiego RC Gryf. Była wystawa modeli oraz wyścigi. Każdy mógł spróbować swoich sił. To świetna zabawa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. 📢 77-latka trzyma się świetnie i marzy o większej rezydencji Ustecka biblioteka ma 77 lat. W tym czasie czytelnicy wypożyczyli miliony książek, odbyły się tysiące spotkań z pisarzami, artystami, podróżnikami, malarzami. Dzisiaj Biblioteka Miejska im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce jest prężnie działającą i rozwijającą się placówką kultury. Jak na swój wiek trzyma się świetnie, lecz trzeba też przyznać, że tak nobliwej nestorce przydałaby się nowa siedziba, by pomieścić nie tylko księgozbiór życia.

📢 Piłkarska "święta wojna" Słupska z Koszalinem. W Słupsku zagrali oldboye Gryfa i Czarnych Słupsk oraz Gwardii i Bałtyku Koszalin | WIDEO Nie przeszkadzał im upał, ani pesel w dowodzie. Chociaż średnia wieku zawodników w tym meczu "kręciła" się koło 50 lat, to w gorące popołudnie Oldboye ze Słupska i Koszalina wybiegli na murawę stadionu 650-lecia, by rozegrać tradycyjne spotkanie piłki nożnej w ramach "świętej wojny" koszalińsko-słupskiej. Tym razem góra był Koszalin, który wygrał 4:2. 📢 Gryf pokonał Pomezanię Malbork. Zwycięstwo za pięć punktów (zdjęcia) Energa Gryf Słupsk pokonał na własnym stadionie Pomezanię Malbork 3:1 i śmiało można powiedzieć, że była to wygrana na wagę nie trzech, a pięciu punktów. W obliczu porażki bezpośredniego rywala do awansu, Jaguara Gdańsk z Chojniczanką II Chojnice, piłkarze trenera Mullera mają już 5 punktów przewagi nad wiceliderem.

📢 Niezwykła turystyczna atrakcja w Polanowie. Ma ponad 100 lat. To Czerwony Most [ZDJĘCIA] Most zbudowano w 1916 r. Ma ponad 120 metrów długości i góruje nad doliną rzeki Grabowej w Polanowie. Dzisiaj znacznie nadszarpnięty zębem czasu, do 1945 r. stanowił część linii kolejowej Korzybie-Polanów-Bobolice-Grzmiąca. A dlaczego czerwony? Odpowiedź jest prosta. 📢 Tego wieczoru można było zajrzeć niemal w każdy zakamarek zamku w Słupsku. Muzeum po zmroku przyciąga tłumy Europejska Noc Muzeów rokrocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem w Słupsku. W tym roku było wyjątkowo, bo Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku świętuje 100 lat istnienia muzealnictwa w mieście. Stąd też świętowanie w tym roku było wyjątkowo huczne! Tradycyjnie, najdłuższa kolejka ustawiła się na wieżę zamkową, która na co dzień nie jest dostępna zwiedzającym. Warto było czekać - widok na oświetlone bulwary nad Słupią był nagrodą dla cierpliwych.

📢 Bokserski Memoriał im. Aleksego Antkiewicza w Słupsku (zdjęcia) Bokserski wieczór z Energą, czyli XVIII Memoriał Aleksego Antkiewicza w Słupsku. Za nami kilkanaście emocjonujących walk w hali przy ulicy Ogrodowej. 📢 Słupskie zakłady pracy na przestrzeni dziesięcioleci. Tak pracowało się w Sezamorze, Pomorzance i Słupskiej Fabryce Mebli (zdjęcia) 28.09.23 Tak wyglądały słupskie zakłady pracy na przestrzeni minionych dziesięcioleci. Zobacz jak wyglądała praca między innymi w Słupskiej Fabryce Mebli, Sezamorze czy Pomorzance. Z tych zakładów pracy pozostało już niewiele. Żyją głównie w naszych wspomnieniach i na starych fotografiach między innymi archiwum Głosu Pomorza. Zapraszamy do lektury i sentymentalnej galerii zdjęć. 📢 Zamień pora na pomidora! Albo sałatę na truskawkę. Akcja dla miłośników ogrodnictwa w Słupsku "Zamień pora na pomidora" to pierwsza taka akcja w Słupsku. Polega na wymianie sadzonek. I tak przysłowiowego pora można zamienić na pomidora, ale także sałatę na bakłażana, a truskawki na rzodkiewkę. Inicjatorem są pasjonaci ogrodnictwa w Słupsku - właściciele sklepu ogrodniczego Dymka, gdzie nie tylko można się wymienić sadzonkami, ale też adoptować kwiatka, a przede wszystkim uzyskać fachową poradę, co dla początkujących ogrodników jest niezwykle cenne.

📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii! 📢 Dzieje się na Starym Rynku w Słupsku. Niedługo rozpocznie się kolejny etap badań archeologicznych [ZDJĘCIA] Prace realizowane na płycie Starego Rynku w Słupsku przesunęły się w stronę południową i zachodnią. Odgrodzono kolejny fragment placu, gdzie prowadzone będą badania archeologiczne. 📢 Rowy jak malowane. Poplenerowy wernisaż prac artystów malarzy i rzeźbiarzy [ZDJĘCIA] W gminie Ustka odbyła się kolejna kulturalna impreza. Tym razem podczas wernisażu w Rowach swoje poplenerowe prace zaprezentowali artyści malarze i rzeźbiarze z całego regionu słupskiego.

📢 Tragiczny wypadek na ul. Sienkiewicza w Słupsku. Ciężarówka śmiertelnie potrąciła młodą kobietę Do śmiertelnego wypadku doszło we wtorek po południu na ulicy Sienkiewicza w Słupsku. Zginęła 24-letnia kobieta, którą na przejściu dla pieszych potrącił kierujący ciężarowym DAF-em. Policja ustala dokładne okoliczności zdarzenia. 📢 To prawdziwy skarb. Nie ma starszej monety w Polsce. Warta jest każde pieniądze To najstarsza moneta w Polsce. Jest unikalna. Wybity przez Bolesława Chrobrego srebrny denar z lat 992-997, będący w posiadaniu Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, jest bezcenny. Zachowały się tylko dwa takie denary. Drugi jest w Kaliszu, ale w gorszym stanie i znaleziony później. Kolekcjonerzy zapłaciliby za nie każde pieniądze. 📢 50. Zawody rowerkowe dla dzieci w Słupsku! Zapraszamy! Już w sobotę, 1 czerwca, od godziny 9 Stadion 650- lecia stanie się areną niezwykłych zawodów dla najmłodszych. Już po raz 50 dla wszystkich maluchów w wieku od 3 do 9 lat przygotowaliśmy niezapomnianą przygodę pełną zdrowej rywalizacji, radości i wielu atrakcji!

📢 Kolejowych utrudnień w Słupsku ciąg dalszy. Zbliża się wstrzymanie ruchu pociągów Już nie tylko rozbiórka wiaduktu kolejowego i dworzec tymczasowy są utrudnieniem dla mieszkańców Słupska. Za niespełna miesiąc wstrzymany zostanie ruch kolejowy na odcinku Słupsk – Lębork. A to jeszcze nie koniec. 📢 Ten tajemniczy obiekt robi wrażenie. Nie ma oznaczeń. Niewielu zna jego historię Tajemniczy obiekt to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.

📢 Niezwykłe zdjęcia starego Miastka. Takiego miasta już nie ma. Mamy dla was unikatowe fotografie Pokazujemy zdjęcia Miastka, którego już nie ma. To fotograficzna podróż w czasie. Dokumentacja życia codziennego, większych i mniejszych lokalnych wydarzeń. Są radości, ale i smutki. Obejrzycie zdjęcia.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Najpiękniejsze dziewczyny podczas wakacyjnych imprez w regionie (zdjęcia) Zobaczcie jak bawiliście się podczas tegorocznych imprez w klubach regionie. Zapraszamy do galerii zdjęć. 📢 Wódz nie lubił Słupska Wczoraj minęło 118 lat od urodzin Adolfa Hitlera. Ślady uwielbienia do tej postaci można do dziś znaleźć w regionie słupskim.