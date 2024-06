Prasówka 22.06.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 22.06.2024”?

📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 22.06.2024 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 22.06.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 22.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 22.06.2024 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 22.06.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Te imiona przyciągają pieniądze. Sprawdź, czy twoje imię ma szczęście w finansach [LISTA] 22.06.2024 Imiona odgrywają najbardziej znaczącą rolę w naszym życiu. Kształtują cechy naszej osobowości. Imiona od dawna mają przypisywany szereg znaczeń. Co nasze imiona mówią o finansach w naszym życiu? Sprawdź, czy twoje imię ma szczęście w finansach. 📢 EURO 2024. Słupska Strefa Kibica podczas meczu Polska - Austria 1:3 [ZDJĘCIA] Słupska Strefa Kibica na stadionie przy ulicy Zielonej. Duże zainteresowanie wydarzeniem oraz wspólne kibicowanie biało-czerwonym!

📢 Zderzenie dwóch samochodów pod Ustką. Trzy osoby trafiły na SOR W podusteckiej Przewłoce późnym popołudniem doszło do poważnego zdarzenia drogowego. Kierowca volvo, który wiózł kotkę do weterynarza, spojrzał na miauczącego zwierzaka, najprawdopodobniej na chwilę przestał obserwować drogę, zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w dacię, którą podróżowało dwoje pasażerów.

📢 Zadbają o interesy najstarszych mieszkańców. Powołano prezydium Bytowskiej Rady Seniorów Bytowska Rada Seniorów to organ o charakterze konsultacyjnym, opiniodawczym, doradczym, inicjatywnym, która ma wspierać osoby starsze w kontaktach z ratuszem. 📢 MZK testuje kolejnego „elektryka”. Po ulicach Słupska będzie jeździł 3 tygodnie Po Solarisie przyszedł czas na MAN-a. Miejski Zakład Komunikacji w Słupsku testuje kolejny model autobusu elektrycznego. Przegubowy MAN NG734 Lion's City 18E będzie woził pasażerów przez trzy tygodnie – m.in. na liniach 1, 5 i 25. 📢 Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach 21.06.2024 W sezonie wakacyjnym turyści są zmorą wielu miejscowości wypoczynkowych. Niezależnie, czy pojedziemy nad morze, czy w góry, wszędzie spotkamy prawdziwe tłumy. Niestety, podczas urlopów turyści często pozostawiają dobre maniery w domu, nie przestrzegają przepisów, a nad morzem nieodłącznym elementem są panowie przechadzający się po centrum miejscowości w samych kąpielówkach. Nie uszło to oczywiście uwadze internautów, którzy tworzą o turystach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jak turystów widzą internauci? Na pewno się uśmiejecie! Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach!

📢 Alert RCB i IMGW ostrzega! Nad Pomorze nadciąga silny front burzowy Dzisiejszy wieczór zapowiada się niezwykle niepokojąco! Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców Pomorza komunikat przestrzegający przed silnymi burzami. Podobnie zareagował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który ogłosił 1 stopień zagrożenia pogodowego!

📢 Stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na ścieżkę rowerową. Groźne zdarzenie w Słupsku Do groźnego zdarzenia drogowego doszło dziś rano w Słupsku na ulicy Kołłątaja. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierki zatrzymując się na ścieżce rowerowej. 📢 Słupszczanka zatrzymana na posiadanie amfetaminy i marihuany. Narkotyki ukrywała w garażu Kryminalni z Komisariatu Policji I w Słupsku zatrzymali kobietę, która posiadała łącznie blisko 150 gramów amfetaminy i marihuany. 24-latka ukryła narkotyki w mieszkaniu i w garażu, a funkcjonariusze znaleźli je w trakcie przeszukania.

📢 Hotel Grand Lubicz gości artystów. Można zobaczyć wystawę obrazów uczestników pleneru W Ustce trwa I Międzynarodowy Plener Malarski Grand Lubicz Art Festiwal. W hotelu Hotelu Grand Lubicz można obejrzeć obrazy uczestniczących w wydarzeniu artystów malarzy.

📢 I Fala Modelarska Ustka 2024. Warto zobaczyć niesamowite modele W sobotę i w niedzielę w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustce odbędzie się pierwszy festiwal modelarski. Dla modelarzy to świetna okazja do zaprezentowania swoich prac, a dla widzów – do podziwiania dzieł. 📢 Włamywacz ze Smołdzina w rękach dzielnicowych Dzielnicowi z Posterunku Policji w Smołdzinie zatrzymali mieszkańca tej gminy, który w poniedziałek wieczorem włamał się do domku letniskowego i ukradł alkohol oraz lornetki. Straty wyniosły prawie 3 tysiące złotych. Okazało się też, że włamywacz jest poszukiwany do odbycia kary. 📢 Tak wyglądały dawniej wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim. NOWE ZDJĘCIA Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 21.06.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 21.06.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę! 📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy.

📢 Te polskie banknoty stracą ważność w 2024 roku. Oto pieniądze, którymi nie zapłacisz za zakupy, rachunki czy mandaty! Oto banknoty, które stracą ważność w 2024 roku. Może się okazać, że w portfelu posiadasz banknoty, którymi nie można płacić. Mowa tutaj o pieniądzach zniszczonych i uszkodzonych. Tracą one ważność i żaden sklep ich nie przyjmie. Sprawdź, jakie banknoty stracą ważność w 2024 roku! 📢 Oto najbardziej pożądane zawody na Pomorzu w 2024 roku. Tych fachowców pracodawcy szukają najbardziej [LISTA] Oto najbardziej pożądane zawody w województwie pomorskim. Sytuację na rynku szczegółowo obrazuje raport Barometr Zawodów. Jest to ogólnie dostępne darmowe opracowanie, które obejmuje cały kraj ze szczegółowym podziałem na województwa oraz powiaty. Zastanawiasz się na jakie zawody jest największy popyt? W galerii prezentujemy jak sytuacja przedstawia się na Pomorzu.

📢 Te choroby uniemożliwiają zdobycie prawa jazdy. Oto osoby, które nie dostaną dokumentu [LISTA] 21.06.2024 Prawo jazdy jest marzeniem wielu osób. Niestety nie wszyscy mogą starać się o wydanie dokumentu niezbędnego do kierowania pojazdami, nawet jeśli nie miałby problemów ze zdaniem egzaminu. Istnieją choroby, które nie pozwolą nam wsiąść za kierownicę. Różne dolegliwości niekorzystnie wpływają na uwagę i koncentrację. Oto lista osób, która nie może mieć prawa jazdy. Sprawdź koniecznie naszą galerię i zapoznaj się ze szczegółami! 📢 Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! 21.06.2024 Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. Mrówki mogą być w tych miejscach bardzo uciążliwe i często szukamy najbardziej skutecznego sposobu aby pozbyć się intruzów. Warto spróbować domowe metody, aby je odstraszyć. Mowa tutaj o produktach, które często używamy w kuchni. Oczywiście nie należy pominąć niektórych roślin, które również sprawdzą się w przepędzeniu nieproszonych gości. Oto sprawdzone metody, które z pewnością odstraszą mrówki. Sprawdź!

📢 Tego nie wolno robić na działce. Oto lista zakazów, która może zaskoczyć nie jednego działkowicza. Sprawdź koniecznie! 21.06.2024 Oto lista rzeczy, których nie można robić na działce. Lista zakazów nie jest mała, a potrafi zaskoczyć nie jednego działkowca. Wyjazd na działkę kojarzy się głównie z wypoczynkiem i świeżymi warzywami i owocami. Wiele osób ceni sobie spokój i oderwanie od codziennego życia. Regulamin Ogródków Działkowych jasno określa co możemy, a czego nie możemy na naszym kawałku ziemi. Zastanawiasz się jakich zakazów trzeba przestrzegać? Sprawdź koniecznie czego nie można robić na działce! Możesz się zaskoczyć!

📢 Te imiona noszą najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 21.06.2024 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Te urządzenia "pożerają" najwięcej prądu. Tyle prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 21.06.2024 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę! 📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 21.06.2024 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu może zostać odebrane 800 plus!

📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 21.06.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie, bo może masz je w domu!

📢 Najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 21.06.2024 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź i zapoznaj się z konkretnymi rasami psów!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 21.06.2024 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź! 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w atrakcyjnych cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] 21.06.2024 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Podatek od kota 2024. Oto kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! 21.06.2024 Podatek od kota w 2024 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź!

📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 21.06.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Chaos w Sądzie Rejonowym w Słupsku. Minister sprawiedliwości zawiesił kierownictwo Minister sprawiedliwości Adam Bodnar wszczął procedurę odwołania z pełnionych funkcji i zawiesił prezes Sądu Rejonowego w Słupsku Agnieszkę Leszkiewicz i wiceprezesa Ryszarda Błenckiego. Teraz czeka na opinię Kolegium Sędziów. 📢 Natalia z Koszalina szuka genetycznego bliźniaka, który pomoże jej wygrać z białaczką Podczas akcji dedykowanych Natalii Pańczyszyn zarejestrowało się do tej pory ponad 400 nowych potencjalnych dawców szpiku. Akcje przeprowadzane były w Koszalinie, Mielnie oraz miejscowości Miętno, gdzie mieszkają bliscy Natalii - wymienia Mateusz Lis, koordynator ds. rekrutacji dawców. 📢 Historia słupskiego Zatorza. Ulica Jana Sobieskiego na starych fotografiach [ZDJĘCIA] Trudno wyobrazić sobie taki Słupsk, w którym Zatorze to tylko potoczna nazwa podmiejskiego obszaru budownictwa indywidualnego. Że to nie dzielnica wielotysięcznych osiedli z blokowiskami, tworzących drugie miasto za kolejowymi torami. Zatorze pewnie pozostałoby jako peryferie Słupska, gdyby nie kilka korekt planów rozwoju przestrzennego miasta, dokonanych na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia. Przypominamy więc, dlaczego zmieniano te plany i jakie były pierwsze tego rezultaty, które pół wieku temu widziała ówczesna młodzież. Jak ulica Sobieskiego, niczym gruba kreska, oddzieliła Zatorze od starszej części Słupska.

📢 Moi drodzy, wyciągamy karteczki! Uczniowie w końcu wiedzą co odpowiedzieć nauczycielom Zbliża się koniec roku, oceny powystawiane i wielu uczniów myśli już tylko o wakacjach. Na ponad dwa miesiące mogą zapomnieć o sprawdzianach i kartkówkach. To dobra okazja by odetchnąć i pośmiać się trochę z budzących grozę słów "wyciągamy karteczki". Zobaczcie na jakie odpowiedzi na sprawdzianach zdecydowali się najbardziej bezczelni uczniowie. Potrafilibyście tak napisać do nauczyciela? 📢 Most Łabędzi powróci w lipcu. Znów będzie służył pieszym i rowerzystom Trwają prace związane z odnowieniem słupskiego Mostu Łabędziego. Obiekt zdemontowano, by przywrócić mu dawny blask. Ratusz zapowiada, że już niedługo piesi i rowerzyści skorzystają z niego ponownie. 📢 Pierwsze super bryki przyjechały już do Targów Kielce. W sobotę, 22 czerwca rusza Mubi Dub it Tuning Festival 2024 Siedem hal Targów Kielce szykuje się na przyjęcie ponad 500 aut z Polski i pięciu krajów Europy oraz tysięcy zwiedzających. W ośrodku prace wrą – ustawiane są sportowe modele porsche, polerowana jest karoseria, tor do driftu prawie gotowy. Mubi Dub It Tuning Festival startuje w sobotę, 22 czerwca o 10. Potrwa do niedzieli.

📢 MiG-29 przekroczył prędkość dźwięku podczas lotu szkoleniowego. Uszkodzone budynki w powiecie malborskim Jak poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, w czwartek (20 czerwca) w okolicach wsi Szaleniec w powiecie malborskim doszło do zdarzenia lotniczego z udziałem samolotu MiG-29. 📢 Koszty pracy rosną coraz szybciej. Ile pracodawcę kosztuje zatrudnienie pracownika w 2024 roku? Z punktu widzenia pracownika umowa o pracę jest bardzo korzystnym rozwiązaniem. Nie musi martwić się o odprowadzanie składek, robi to za niego pracodawca. A jak to wygląda z punktu widzenia pracodawcy? Poza tym, że musi wypłacić swojemu pracownikowi wynagrodzenie, ma również obowiązek opłacania części składek ZUS. Ile pracodawcę kosztuje pracownik i jakie są zasady wypłaty wynagrodzeń?

📢 Kolejne utrudnienia na słupskich drogach. W piątek zamknięcie przejazdu pod wiaduktem na ulicy Bałtyckiej Od godziny 20 w piątek (21 czerwca) do godziny 4 w poniedziałek (24 czerwca) zamknięty będzie przejazd i przejście pod wiaduktem na ulicy Bałtyckiej w Słupsku. Na tym utrudnienia dla kierowców się nie skończą, bo po weekendzie pod obiektem obowiązywać ma ruch wahadłowy.

📢 Wakacje nad wodą. Impreza nad jeziorem Jeleń. Służby dały pokaz (ZDJĘCIA) Woda to żywioł, który nie wybacza błędów - mówił Dawid Łaszcz, oficer prasowy bytowskiej policji podczas akcji prewencyjnej "Bezpieczne wakacje nad wodą" nad jeziorem Jeleń. 📢 Gryf Słupsk może za chwilę świętować awans do III ligi. Jeśli się potknie, to skorzysta na tym Jaguar Gdańsk W sobotę, 22 czerwca 2024 roku rozegrana zostanie decydująca kolejka w IV lidze na Pomorzu. Około godziny 17.00 kibice poznają najlepszy zespół tej grupy, który wywalczy sobie awans do makroregionalnej III ligi. Większe szanse ma na to Gryf Słupsk, który prowadzi z 81 punktami na koncie. 79 "oczek" zgromadził drugi Jaguar Gdańsk. Jednocześnie toczy się pasjonujący wyścig o miano najlepszego strzelca czerwca w naszym rankingu "Piłkarskie Orły"

📢 Przedszkole Miejskie nr 3 w Słupsku zyskało wyjątkową nazwę. Od dziś nad placówką czuwa „Bursztynowa Wróżka” [ZDJĘCIA] Przedszkole Miejskie nr 3 w Słupsku zyskało własne imię – „Bursztynowa Wróżka”. Nazwa nawiązuje do naszego regionu, ale przede wszystkim ma się kojarzyć dzieciom z miłym i przyjaznym miejscem. 📢 Spotkanie z Kamilem Szeremetą. Wspólny trening z zawodowym Mistrzem Europy 14 czerwca w sali treningowej Mazur Boxing Gym odbył się trening z gościem specjalnym Kamilem Szeremetą.

📢 I zjazd absolwentów słupskiego badmintona [ZDJĘCIA] W Szkole Podstawowej nr 16 w Słupsku odbył się I Zjazd Absolwentów Słupskiego Badmintona. 📢 Trwa rozbudowa obwodnicy Słupska. Co nowego na budowie? [ZDJĘCIA] Nowy most nad Słupią i brakująca jezdnia między węzłami. Zobacz aktualny postęp prac na budowie obwodnicy Słupska.

📢 Złote i Diamentowe Gody w Miastku. Wielkie święto miłości Kilka par z gminy Miastko obchodziło Złote i Diamentowe Gody. Medale za długoletnie pozycie w imieniu prezydenta RP wręczył Jerzy Wójtowicz, burmistrz Miastka.

📢 Święto Muzyki w Słupsku. Wszystkie gatunki muzyczne zabrzmią w całym mieście Idea nieskrępowanego ulicznego muzykowania niesie się od wielu lat po całym świecie, więc prędzej czy później musiała dotrzeć i do Słupska. Instytucje kultury i inni organizatorzy stanęli na wysokości zadania. Święto Muzyki potrwa aż trzy dni, a jego program przygotowano z rozmachem. 📢 Motoryzacja w dziejach Słupska. Kultowe pojazdy na ulicach miasta [ZDJĘCIA] Motoryzacja odcisnęła silne piętno na powojennej historii Słupska. Choć tak jak w wielu innych miastach w Polsce, po ulicach jeździły tu samochody zarówno krajowe jak i zagraniczne (oczywiście niemal wyłącznie z państw dawnego bloku wschodniego), to Słupsk miał także swój udział w rozwoju przemysłu motoryzacyjnego. 📢 Do Łeby po prostej drodze. Remont kolejnego odcinka trasy 212 Kończą się remonty na dwóch odcinkach drogi wojewódzkiej 212 w kierunku Łeby. W Kleszczyńcu i Nożynie drogowcy leją ostatnią warstwę asfaltu.

📢 Nieznane zdjęcia Słupska z przedwojennych wydawnictw [FOTOGALERIA] Widoki z przedwojennego Słupska można znaleźć nie tylko na ocalonych widokówkach i kartach pocztowych. Takie zdjęcia stanowią również ilustracje książek i przewodników sprzed 1945 roku. Niektóre z nich są niemal nieznane. 📢 Piękne dziewczyny na imprezie w Crystal Club Słupsk. Tak bawiliście się w miniony weekend (zdjęcia) W sobotę 15 czerwca w Crystal Club Słupsk odbyła się kolejna niezapomniana impreza. Zobaczcie jak bawili się słupszczanie podczas gorącej sobotniej nocy w klubie Crystal Club Słupsk. 📢 Stadion na Zielonej w nowej odsłonie. Gryf Słupsk będzie mógł rozgrywać mecze w świetle jupiterów [ZDJĘCIA] Dobiegła końca modernizacja stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku. Kibice Gryfa mecze swojej drużyny obejrzą w świetle jupiterów zasiadając na zadaszonej trybunie. To jednak nie koniec inwestycji na miejskim obiekcie.

📢 Złoty jubileusz miłości. Pięćdziesięciolecie ślubu par z Parchowa Pary z Parchowa odebrały medale za długoletnie pożycie od prezydenta Polski Andrzeja Dudy. To była wyjątkowa uroczystość. 📢 Atrakcje w wakacje. Co Ustka szykuje na sezon letni 2024? W tym roku ustczanie i turyści mogą liczyć na stałe punkty sezonowego programu jak Dni Morza, Dożynki Rybne czy wizyta górali. Z kalendarza wypadła FURA, czyli spektakle uliczne i Festiwal Światła, ale są nowe propozycje. Skromniejszy budżet na letnie wydatki muszą uzupełnić dobry humor, zabawa i pogoda. 📢 W Słupsku powstała olbrzymia farma fotowoltaiczna. Elektrownia już działa [zdjęcia] Na północno-zachodnich krańcach Słupska wyrosła wielka farma fotowoltaiczna. To inwestycja spółki Polenergia. Moc tej elektrowni pozwala zasilić 24 tys. gospodarstw domowych.

📢 Jubileusz 20-lecia istnienia Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Piknik na bulwarach Dwadzieścia lat pasji i tradycji. Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodzi jubileusz. W niedzielę, na słupskich bulwarach odbył się urodzinowy piknik.

📢 Najdziwniejsze łazienki w Polsce. Co za pomysły! Kąpiel tylko dla odważnych Łazienka z pomysłem to chwytliwe hasło. Szczególnie w blokach, gdzie do dyspozycji mamy małe klitki trzeba sobie jakoś radzić, ale pomysły uwiecznione na zdjęciach to chyba jednak za dużo. Łóżko piętrowe nad wanną? Pralka wmurowana w ścianę? Zobaczcie sami! 📢 Słupski Marsz Równości 2024. Kolorowy pochód przeszedł głównymi ulicami miasta [ZDJĘCIA] W sobotę (15 czerwca) ok godz. 14 z mostu Grosza (kładka między Miejską Biblioteką Publiczną a Młodzieżowym Domem Kultury) przy ul. Szarych Szeregów wystartował Słupski Marsz Równości 2024. Tęczowe flagi i transparenty towarzyszyły uczestnikom. Kolorowy pochód przeszedł głównymi ulicami miasta. 📢 Fantastyczny koniec roku akademickiego. UUTW "Żyj kolorowo" egzamin zdał celująco Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Żyj kolorowo" zakończył 19. rok swojej działalności. Dorośli studenci wszystkie egzaminy zdali celująco, wysłuchali świetnego wykładu o muzyce i udowodnili, że najlepiej czują się na scenie.

📢 Ostatnie pożegnanie śp. Leszka Kulińskiego. Wójt gminy Kobylnica spoczął na Starym Cmentarzu w Słupsku (zdjęcia) W piątek, 14 czerwca, odbył się pogrzeb śp. Leszka Kulińskiego. Na Starym Cmentarzu w Słupsku wójta gminy Kobylnica żegnała rodzina, przyjaciele, współpracownicy, samorządowcy i mieszkańcy. 📢 Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Program, bilety, atrakcje W weekend 22 i 23 czerwca 2024 roku Kielce bez wątpienia będą stolicą tuningu. A wszystko dzięki organizowanemu przez targi Kielce Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Coś dla siebie znajdą tam jednak nie tylko miłośnicy zmodyfikowanych pojazdów. Nie zabraknie także atrakcji dla fanów motorsportu, a impreza stanie się okazją do spotkania gwiazd związanych z motoryzacją. Swoją obecność zapowiedzieli Patryk Mikiciuk, Grzegorz Duda i Robert Michalski, prowadzący programy motoryzacyjne w TVN Turbo oraz Karol Jagoda, znany jako Jagodowy TV. Wydarzeniem towarzyszącym będzie koncert zespołu hiphopowego PRO8L3M.

📢 Chcesz szybko zrobić kupę? Dodaj do wody i pij rano. W pół godziny pozbędziesz się zaparcia. Oczyszcza i wspomaga odchudzanie Ten napój nie tylko skutecznie nawadnia organizm, ale też pomaga oczyścić jelita oraz organizm z toksyn i zbędnych produktów przemiany materii. Woda z solą naturalnie zwalczy zaparcia i wzdęcia, pomoże też w odchudzaniu. Działa naprawdę szybko, więc po wypiciu lepiej być w pobliżu toalety. Sprawdź, jakie jeszcze korzyści może przynieść picie wody z solą na czczo. 📢 MEMY o nauczycielach na koniec roku szkolnego 2024! Zabawne obrazki na poprawę humoru. Jak widzimy nauczycieli i pedagogów? Oto najlepsze memy o nauczycielach. Pośmiejmy się razem na koniec roku szkolnego 2024, gdy tysiące polskich pedagogów obchodzić będą swoje małe święto - koniec pracy z uczniami. Oto najlepsze MEMY o pedagogach!

📢 Najprzystojniejsi piłkarze mistrzostw Europy w piłce nożnej. Poznaj subiektywny ranking przystojniaków, którzy pojawią się na Euro 2024 Cristiano Ronaldo i Robert Lewandowski? Mają swoje fanki, ale uwagę pań zwracają inne nazwiska! Zbliża się 17. edycja Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Na stadionach i przed telewizorami zasiądą fani tego sportu, by kibicować swoim drużynom. Ale nie tylko aspekt sportowy ma znaczenie. Zobacz, na kim warto zawiesić oko. Wybraliśmy najprzystojniejszych piłkarzy Euro 2024. 📢 Mistral Ustka i bliskie "Spotkanie ze sztuką". Obraz trzeba "dotknąć nosem". Nie wystarczy na ekranie laptopa Po raz kolejny goście tłumnie odwiedzili Hotel Rejs, w którym Mistral Ustka zorganizował wystawę prac z pleneru "Spotkanie ze sztuką". Tym razem można było podziwiać dzieła siedmiorga cenionych w Polsce i zagranicą artystów, a Ustka stała się ważnym dla malarzy miejscem.

📢 Oto najlepsze memy o mechanikach samochodowych. Jeśli masz auto, to na pewno zrozumiesz te teksty 08.06.2024 Oto najlepsze memy o mechanikach samochodowych. Nie lubimy do nich chodzić i zdarza się, że podejrzewamy ich o najgorsze. Dopóki mamy auto, to niektóre usterki muszą zostać wykonane w warsztacie. Mechanicy samochodowi są grupą zawodową, wokół której powstało dużo mitów i dowcipów. Memy o mechanikach idealnie punktują wszystko to, co przeciętnemu Kowalskiemu kojarzy się z oddaniem samochodu do warsztatu. Internauci stworzyli śmieszne obrazki z których śmieją się nawet sami zainteresowani. Sprawdź! 📢 Ryś upodobał sobie plażę nad Bałtykiem w miejscowości Wicie! Ryś w miejscowości Wicie (gm. Darłowo - woj. zachodniopomorskie) spacerował ponownie plażą nad Bałtykiem. Wielki kot został wypuszczony przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze zajmujące się odbudową populacji tych zwierząt. Prezentujemy zdjęcia, które nam wysłała pani Małgorzata Sokalska - emerytowany nauczyciel biologii.

📢 Teleopieka dla seniorów w Miastku. Pierwsze urządzenia rozdane W Miastku pierwsza grupa seniorów odebrała elektroniczne opaski systemu teleopieki. Urządzenia zostały zakupione z programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. 📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic.

📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych! 📢 Piękne imprezowiczki w nadmorskich dyskotekach. Królowe parkietu [ZDJĘCIA] Te panie z pewnością podbiły ostatnie imprezy w klubach z regionu słupskiego. W naszej galerii znajdziesz najnowsze zdjęcia z Klubu Euphoria oraz Crystal Club. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 20.05.2024 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Fantastyczny wernisaż w Ustce. Sztuka z górnej półki zagościła tu na dobre Tłum gości odwiedził Hotel Rejs, w którym Mistral Ustka zorganizował poplenerową wystawę prac cenionych w Polsce i zagranicą artystów malarzy. Dzieła mistrzów zachwyciły publiczność, pobudziły wyobraźnię i przekonały, że bez sztuki nie można dzisiaj żyć. A artyści pokochali Ustkę.

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Te szczeniaki mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Wspólna manifestacja Polaków i Ukraińców pod słupskim ratuszem w rocznicę rosyjskiej napaści [ZDJĘCIA] Od zbiorowego odśpiewania hymnów Polski i Ukrainy ropoczęła się demonstracja antywojenna w Słupsku w rocznicę rosyjskiej napaści na swojego sąsiada. Było wzruszająco, a Polacy i Ukraińcy wspólnie pragnęli tylko jednego: zwycięskiego zakończenia wojny z rosyjskim imperializmem.

📢 Od centrum Słupska na zachód. Zobaczcie ulicę Tuwima na dawnych zdjęciach! Ulica Tuwima nie jest reprezentacyjna ani urokliwa pod względem architektonicznym, ale to najbardziej ruchliwa i wielofunkcyjna ulica, wiodąca z centrum Słupsku w kierunku Szczecina. Mimo obwodnicy S6, ringu w ciągu DK21 przez miasto oraz częściowego rozdzielenia kierunków ruchu na sąsiednie ulice równoległe i przecznice, wciąż pozostaje drogowym oknem miasta na zachód. I tak jest od kilku stuleci. 📢 Noc Kupały nad jeziorem Obłęże. Taniec z pochodniami i teatr ognia [zdjęcia] W piątkowy wieczór nad jeziorem Obłęże w gminie Kępice zorganizowano Noc Kupały. Przygotowano inscenizację sobótkową oraz prezentację teatru ognia.