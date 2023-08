Prasówka 22.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Niedokończona budowa w Łapalicach - niebezpieczna i nielegalna "atrakcja", na którą wjazd jest objęty zakazem ruchu”?

Prasówka 22.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Niedokończona budowa w Łapalicach - niebezpieczna i nielegalna "atrakcja", na którą wjazd jest objęty zakazem ruchu Kartuscy policjanci każdego dnia patrolują teren przyległy do niedokończonej budowy "Zamku w Łapalicach", który wciąż pozostaje w centrum zainteresowania turystów z Polski i zagranicy. Policjanci przypominają, że "zamek" jest niedokończoną budową. Wejście na jej teren jest zabronione. Turyści nie stosują się do znaków zakazu jakie są w tym rejonie, przez co mieszkańcy nie mogą dostać się do swoich domów. Policja apeluje o rozsądek i przestrzeganie przepisów.

📢 Lista imion zakazanych w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 22.08.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] 22.08.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

Prasówka 22.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nie tylko 500 plus. Oto dodatki rodzinne, które można uzyskać na dziecko w 2023 roku [LISTA] 500 plus to nie jedyne świadczenie, które możemy uzyskać na dziecko. Dzięki różnym dodatkom, możemy od państwa otrzymać znacznie więcej pieniędzy. Niektóre świadczenia są wypłacane regularnie, dodatki, a inne tylko jednorazowo. Wzorem z lat ubiegłych możemy wymienić np. 500 plus, becikowe czy też kosiniakowe. Zastanawiasz się jakie dodatki przysługują na dziecko w 2023 roku? Kto może je otrzymać? Jakie są niezbędne wymagania? Zasiłek rodzinny to nie wszystko. Sprawdź o jakie świadczenia możesz się ubiegać!

📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! 22.08.2023 Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach! 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 22.08.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź obowiązkowo!

📢 Te osoby mogą pójść do lekarza bez kolejki. Zobacz, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach i szpitalach! Sprawdź! Oto osoby, które nie muszą czekać na wizytę u lekarza. Kolejki do lekarzy specjalistów przyjmujących w ramach NFZ są coraz dłuższe. Zastanawiasz się, kto może skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej po za kolejnością? Sprawdź, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach specjalistycznych, szpitalach i aptekach. Lista osób uprawnionych do tego przywileju jest naprawdę długa. 📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Podatek od kota 2023. Oto kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! Podatek od kota w 2023 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź koniecznie! 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę! 📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! 22.08.2023 Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź koniecznie, najpiękniejsze rasy psów!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Do końca przyszłego roku ulica Owocowa w Słupsku zyska nową nawierzchnię i chodniki. Jest umowa na przebudowę Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku podpisał umowę na przebudowę ponad kilometrowego odcinka ulicy Owocowej. Miasto zaplanowało też remonty pobliskich ulic Duńskiej i Norweskiej.

📢 Rozbudowuje się Park Witkacego w Słupsku. Powstaje Strefa Aktywnego Seniora [ZDJĘCIA] Trwa dziewiąty etap zagospodarowania Parku Witkacego przy ul. 11 Listopada w Słupsku. Tym razem przygotowywana jest przestrzeń dla seniorów. W ramach inwestycji powstaną m.in. urządzenia do rehabilitacji na świeżym powietrzu.

📢 Z kroniki żałobnej. Odszedł do innego świata Jerzy Lissowski, ikona słupskiego dziennikarstwa Z opóźnieniem dotarła wiadomość z Gdańska o śmierci Jerzego Lissowskiego, wieloletniego i cenionego dziennikarza. Przegrał walkę z chorobami i odszedł z tego świata 7 sierpnia 2023 roku w Gdańsku, gdzie mieszkał przez ostatnie pięć lat. Miał 89 lat. Jego pogrzeb odbył się 12 sierpnia na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.

📢 Gwiazdy PlusLigi zagrają w Słupsku! Zobacz na żywo mecz Projekt Warszawa - Trefl Gdańsk. Przed nami wielkie siatkarskie emocje w Słupsku! Już w sobotę 16 września br. o godz.15.00 w Hali Gryfia zobaczymy starcie Projektu Warszawa i Trefla Gdańsk. Oba zespoły przygotowują się do tegorocznych zmagań w PlusLidze, a w ramach tych przygotowań rozegrają specjalne spotkanie będące efektem współpracy właściciela Projektu - firmy Plast-Box oraz miasta Słupsk.

📢 Prokuratura wszczyna śledztwo pod kątem zabójstwa. Znaleziono zwłoki kobiety i mężczyzny Prokuratura Rejonowa w Sławnie wszczęła śledztwo pod kątem zabójstwa. Chodzi o dramat, o którym napisaliśmy wczoraj. W miejscowości Pięćmiechowo (gm. Malechowo) znaleziono zwłoki kobiety i mężczyzny. Co jest wiadomo w tej sprawie? 📢 Modne paznokcie na jesień 2023 to stylizacja, która rozświetli skórę dłoni. Ten kolor przypomina barwą ulubiony deser. Zobacz inspiracje Modne paznokcie na jesień 2023 to przede wszystkim kolory, które nawiązują do tej pory roku. Dzisiaj zaprezentujemy wam jeden z nich, który wygląda obłędnie na dłoniach, a swoim barwą nawiązuje do przepysznego deseru. Zobacz garść inspiracji na pazurki w jesiennym stylu, gdzie dominującym odcieniem będzie ten przypominający czekoladę, ale nie tą gorzką! 📢 Plaga nielegalnych automatów do gier hazardowych na Pomorzu. Walczą z nią funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej Niemal siedemset nielegalnych automatów do gier hazardowych ujawnili już i zatrzymali w tym roku na Pomorzu funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Do kolejnych interwencji KAS doszło w lipcu i sierpniu.

📢 „Korab” Ustka od obfitości do upadłości. 70 lat pływania i łowienia na Bałtyku [ZDJĘCIA] Zachodnia strona kanału portu Ustka mało czym przypomina, że pół wieku temu była niedostępna dla osób niezatrudnionych w prosperującym tutaj Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich „Korab”. Wysokie i grube ogrodzenie betonowe na długości ok. 1,5 kilometra, straż przemysłowa przy bramach wjazdowych, a nad wszystkim panował zapach morskich ryb. Dziś to obszar popadającej w ruinę bazy lądowej „Korabia”, który od lat jest w stanie upadłości likwidacyjnej.

📢 Juniorzy AP Gryf Słupsk z rocznika 2012/13 zainaugurowali rozgrywki ligowe. Formę szlifują na obozie sportowym w Darłowie (zdjęcia) Drużyna AP Energa Gryf Słupsk od zwycięstwa rozpoczęła udział w rozgrywkach pierwszej słupskiej grupy w Lidze Młodzik D2. W sobotę podopieczni trenera Damiana Kotłowskiego pokonali na wyjeździe rówieśników z MKS Jantar Ustka 6:3 (3:2).

📢 Smaczne wege dla każdego. 28. Kuchnia Społeczna w Słupsku W sobotę, 26 sierpnia, Emcek zaprasza pod swój taras na 28. Edycję Kuchni Społecznej. Wegańskich potraw będzie można spróbować w godzinach od 16 do 21. Będą też inne atrakcje, w tym wymiana ciuchów, czyli szafing. 📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 21.08.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych. 📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach. Ile dostaną emeryci w 2025 i 2026 roku? Sprawdź! 21.08.2023 Jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach? Już pojawiają się informacje na ten temat. Z danych tych wynika, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacii emerytur osiągnie nieco niższy poziom, ale wciąż będzie ponad dziesięcioprocentowy. W kolejnych dwóch latach ma jednak maleć - tak ma zakładać plan rządu. Jak więc będą wyglądały emerytury po tych waloryzacjach? Sprawdź!

📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy!Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 21.08.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia! 📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 21.08.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 Wybory 2023. Przed nami brutalna, barbarzyńska kampania. Kłamstwo zastępuje wyborczą kiełbasę Kłamstwo w polityce dziś króluje. Jest wszechobecne. Politycy skrzętnie to wykorzystują, posługując się nim jako najefektywniejszym instrumentem służącym do zdobycia władzy. 📢 Klub Sportowy Perla - warto tu zajrzeć! Siedem kortów tenisowych, treningi pod okiem licencjonowanych trenerów, możliwość wynajęcia boiska do padla oraz badmintona, a nawet zajęcia fitness, jogi czy stretchingu. Wszystko to, a nawet więcej, czeka na miłośników sportu i aktywności fizycznej w Klubie Sportowym Perla, nowoczesnym obiekcie otwartym w październiku ubiegłego roku przy ulicy Europejskiej 10 w Słupsku. 📢 Beata Ścibakówna założyła na siebie spódnicę midi, która pięknie modeluje sylwetkę. Ten krój ukrywa mankamenty figury – zwłaszcza uda i pupę Beata Ścibakówna to kobieta z klasą. Świetnie się prezentuje w codziennych stylizacjach, jak i tych wieczorowych. Jej ostatni wybór to ubranie, w którym dobrze poczuje się każda pięćdziesięciolatka. Spódnica midi z plisami to hit ostatnich miesięcy.

📢 Jary Oddział Zamknięty i H.Lucyna na rockowej scenie pod ratuszem. Była moc! "Zróbmy więc prywatkę, jakiej nie przeżył nikt, niech sąsiedzi walą, walą, walą, walą do drzwi. Sztuczne ognie niech się palą, palą, palą, a ty tańcz i wino pij, niech cały wiruje świat, Tańcz i wino pij, niech cały wiruje świat" - ten kawałek śpiewał tłum słupszczan zgromadzony pod słupskim ratuszem na koncercie Oddziału Zamkniętego. Przed nim zagrała słupska H.Lucyna oraz kapela State Control oraz NerV – zwycięzcy II konkursu „Rock nad Słupią” . 📢 Oto imiona, które noszą największe kłamczuchy. Zastanawiasz się kto jest skłonny do kłamstwa? Sprawdź, na kogo lepiej uważać! Oto imiona osób, które noszą największe kłamczuchy. Kłamstwo ma krótkie nogi i długi nos - tak mówi znane Polskie powiedzenie. W życiu łatwo można poznać kłamczucha i nie potrzebny nam wykrywacz kłamstw. Wystarczy, że dowiemy się jak ma na imię. To jakie mamy imię, może wpływać na to, jaki mamy charakter. Prezentowaną przez nas listę kłamczuchów, należy oczywiście traktować z dystansem i przymrużeniem oka. Zobacz koniecznie naszą listę i poznajcie znaczenie imion!

📢 Firmy w Słupsku i regionie chcą zatrudnić pracowników. Sprawdź najnowsze oferty pracy 21.08.2023 Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć! 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 21.08.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Maciej Drzonek, politolog: Wybory w lutym, to możliwy scenariusz Rozmowa z Maciejem Drzonkiem, profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego, politologiem. 📢 Fortepiany nad Słupią. Polscy pianiści i muzyka z całego świata. Zobacz program 57. FPP w Słupsku Zmiany, zmiany, zmiany, a jednocześnie wierność tradycji. W dniach 15-20 września odbywać się będzie w Słupsku 57. Festiwal Pianistyki Polskiej. O jeden dzień krótszy niż poprzednie edycje, ale za to – z prologiem. Ten wypełnią słupszczanie. To nie koniec ukłonów w stronę festiwalowego miasta. Aż dwa razy będzie można usłyszeć pochodzącego ze Słupska pianistę Bogdana Kułakowskiego. Nie będzie jednak żadnego prawykonania. No i Rafała Blechacza, którego melomani wypatrują od lat bezskutecznie. 📢 Komentarz. Zjeść ciastko i mieć ciastko. Plany przebudowy Starego Rynku w Słupsku są za mało odważne Jedno jest pewne, wypełniona żwirkiem wielka kuweta w samym centrum Słupska, czyli Stary Rynek, musi zniknąć. Nie jest to miejsce ani ładne, ani funkcjonalne, ani – co najważniejsze w tym wypadku – miastotwórcze. Cieszmy się więc, że jest już pozwolenie na jego przebudowę. Radość jednak to połowiczna, kiedy spojrzy się na jej plany.

📢 Mamy swoje lata w lataniu. Pół wieku temu Z „Głosem” w chmurach [ZDJĘCIA] Tym razem poszybujemy nie tylko w przeszłość, ale i w górę. Otóż pod koniec września 1972 roku, gdy dzisiejszy „Głos Pomorza” wychodził jeszcze pod tytułami „Głos Słupski” i „Głos Koszaliński”, jedną z naszych publikacji zatytułowaliśmy: „Głos leci nad chmury”. Była to nasza relacja z dorocznego „Święta Latawca”. 📢 Tak mieszka Kinga Rusin z Markiem Kujawą. Luksusowy dom ze szkła z basenem i nieziemski widokiem. Zobacz, jak komfortowo żyje Kinga Rusin Kinga Rusin uwielbia poznawać malownicze zakątki świata i jest miłośniczką sportów wodnych. Dlatego wraz z długoletnim partnerem zamieszkała w luksusowej willi nad Pacyfikiem. Zobacz, w jakim wyjątkowym miejscu żyje w Ameryce Centralnej Kinga Rusin z Markiem Kujawą. Ten widok z tarasu, basenu i salonu zapamiętasz na długo!

📢 Wakacje nad morzem w latach 90. Tłumy na plaży i moda z końca XX wieku [ZDJĘCIA] Jak wyglądało lato w nadmorskich miejscowościach w latach 80-90-tych? Zobacz to na wyjątkowych archiwalnych zdjęciach Krzysztofa Sokołowa, koszalińskiego fotografa. 📢 Sezon w Rowach trwa w najlepsze. Turystom nawet mgła nie przeszkadza [zdjęcia] W sobotę, 19 sierpnia, odwiedziliśmy Rowy. Sezon, po lekkim wahnięciu na początku miesiąca, trwa w najlepsze. Teraz pogoda dopisuje, choć wczoraj było mgliście, ale ciepło.

📢 Wczasy w PRL-u nad morzem. Tak to kiedyś wyglądało [zdjęcia] W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli w PRL-u, ludzie nie mieli takich możliwości wypoczynku zagranicą, jak to jest teraz. Z konieczności wczasowali w kraju, chętnie nad morzem. Jak to kiedyś wyglądało? 📢 Głośno było pod słupskim ratuszem, bo to "Rock nad Słupią"! W niedzielę koncert finałowy i gwiazda wieczoru W sobotni wieczór pod słupskim ratuszem spotkali się fani rocka. Rock nad Słupią, czyli konkurs zespołów rockowych i punkrockowych, to impreza, która odbyła się dzięki funduszom ze Słupskiego Budżetu Obywatelskiego. Wydarzeniu towarzyszył Zlot Food Trucków.

📢 Białe Bociany wylądowały! Artyści i twórcy kultury nagrodzenie w pałacu w Damnicy Podczas piątkowej uroczystej gali w zabytkowym pałacu w Damnicy starosta słupski Paweł Lisowski uhonorował osoby, stowarzyszenia i zespoły szczególnie zasłużone dla powiatu słupskiego w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Imprezie towarzyszyła wystawa obrazów podsumowująca III Powiatowy Plener Malarski „Oczami baronowej Klary”. Organizatorami wydarzenia byli Starostwo Powiatowe w Słupsku i Centrum Kultury Powiatu Słupskiego. 📢 Na starcie Dziki i Żuki. Bieg i marsz na orientację nad jeziorem w Żukówku (WIDEO) Na starcie Dziki i Żuki. Bieg i marsz na orientację nad jeziorem w Żukówku. Przez kaszubskie lasy i łąki biegło blisko stu zawodników. 📢 Oszustwa paragonowe to wciąż plaga. Szczególnie w nadmorskich kurortach Pomorska Izba Administracji Skarbowej, jak co roku, pod lupę wzięła przedsiębiorców z nadmorskich kurortów. Kontrolerzy sprawdzają, czy bary, restauracje i hotele przestrzegają przepisów i wydają swoim klientom paragony. Często to sami turyści zgłaszają do skarbówki fakt, że nie dostali dowodu zakupu – a wtedy sypią się kary.

📢 Polski Związek Łowiecki ma 100 lat. Obchody w Sianowie [ZDJĘCIA] Koncerty, pokazy, konkursy i szereg innych atrakcji - uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego na stadionie w Sianowie cieszyły się sporym zainteresowaniem mimo żaru lejącego się z nieba. 📢 Kolonie letnie w czasach PRL-u. Tak kiedyś wypoczywały dzieci [zdjęcia] W czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej główna formą letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży (tej uczącej się) były kolonie. Były to zorganizowane wczasy dla uczniów z nutą szkolnej dyscypliny. Do dziś wielu dorosłych z nostalgią wspomina takie wakacyjne wyjazdy. 📢 Wybory Miss Łeby. Piękne dziewczyny w klubie Euphoria [ZDJĘCIA] W klubie Euphoria w Łebie odbyły się wybory Miss. To jedno z wielu wydarzeń przygotowanych na wakacyjny sezon nad morzem. Zobacz fotorelację.

📢 16-letnia Zofia z Jezierzyc wyszła z domu i nie wróciła. Szuka jej policja Policjanci poszukują 16-letniej Zofii Runowskiej z Jezierzyc. Dziewczyna 16 sierpnia wyszła z miejsca zamieszkania w Jezierzycach i do chwili obecnej nie wróciła. Nastolatka ostatni telefoniczny kontakt z rodziną nawiązała 17 sierpnia. 📢 Zaginęła 16-letnia Oliwia z Niepoględzia. Nie nawiązuje kontaktu z rodziną. Szuka jej policja Policjanci poszukują 16-letniej Oliwii Niesiołowskiej. Dziewczyna wyszła z domu w Niepoględziu 12 sierpnia i do dziś nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja prosi o kontakt osoby, które wiedzą, gdzie może przebywać nastolatka. 📢 Zakaz kąpieli w morzu na kąpielisku w Łebie. Woda skażona bakterią E. coli W piątek 18 sierpnia na jednym z morskich kąpielisk w Łebie powiewała czerwona flaga. Sanepid zdecydował o zamknięciu kąpieliska ze względu na obecność bakterii Escherichia coli. Kąpiel może zagrażać zdrowiu.

📢 Akcja strażaków na ulicy Gdyńskiej w Słupsku. Paliła się skrzynka elektryczna Dziś, 18 sierpnia, w samo południe, słupska straż pożarna dostała zgłoszenie o pożarze na ulicy Gdyńskiej w Słupsku. Na miejsce pojechały trzy zastępy strażaków. Paliła się skrzynka elektryczna. 📢 Saperzy w akcji na plaży w Ustce. Z morza wyłowiono puszki po zużytych minach dymnych Dziś, 18 sierpnia, specjaliści z Marynarki Wojennej brali udział w akcji na plaży w Ustce. Wyłowili z morza przedmioty, które wyglądem przypominały beczki. Były to puszki po zużytych minach dymnych. 📢 Nowe kamery w Parku Zachodnim i na przejściu dla pieszych na ul. Zaborowskiej Wandalizm, spożywanie alkoholu, hałas w godzinach nocnych to główne powody interwencji służb w Parku Zachodnim w Słupsku. Już wkrótce sprawcy będą pod czujnym okiem kamer miejskiego monitoringu. Kamery pojawią się także przy przejściu dla pieszych na ul. Zaborowskiej.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 18.08.2023 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Jest pozwolenie na przebudowę Starego Rynku w Słupsku. Powstanie w ciągu dwóch lat W ciągu dwóch lat Stary Rynek w Słupsku zmieni się nie do poznania. Zniknie uciążliwy żwirek oraz samochody parkujące dookoła. Pojawią się ogródki gastronomiczne. Jest już pozwolenie na przebudowę Starego Rynku w Słupsku.

📢 Tragiczny wypadek pod Potęgowem. Kierowca ciężarówki najechał na leżącego na drodze mężczyznę Do śmiertelnego wypadku w okolicach Głuszynka (gm. Potęgowo) doszło w nocy ze środy na czwartek. Kierowca samochodu ciężarowego z naczepą najechał na młodego mężczyznę leżącego na jezdni. 📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się w Dyskotece Wesele w Łebie [ZDJĘCIA] Zobacz fotorelację z ostatnich imprez w Dyskotece Wesele w Łebie. Tak bawiliście się nad morzem! 📢 Zbudowany w Stoczni Ustka ORP „Maćko” zawinął w rodzinne strony ORP „Maćko” w Święto Wojska Polskiego w usteckim porcie był niebywałą atrakcją. Do zwiedzania okrętu ustawiła się długa kolejka. Nie tylko turystów, ale i ustczan, bo ORP „Maćko” wypłynął na morze ze Stoczni Ustka. Dzisiaj jego załoga służy pod dowództwem kpt. mar. Natalii Podgórnej.

📢 Przy wypieku nie można się śpieszyć. Święto chleba na Górze Lemana w Piasznie (WIDEO) Jak co roku, w święto Matki Boskiej Zielnej, Klemens Leman z Piaszna rozpala ceglany piec, do którego trafiają bochenki chleba. Teraz było tak samo, do Piaszna zjechało mnóstwo turystów. Była też kaszubska kapela, pokazy garncarstwa, stoisko zielarskie i z wyrobami tradycyjnymi. 📢 Święto Wojska Polskiego i Święto Ustki. Wspaniała uroczystość w porcie Piękną uroczystość w usteckim porcie mogli podziwiać ustczanie i turyści. We wtorek 15 sierpnia obchodzono tu Święto Wojska Polskiego pod hasłem "Silna Biało-Czerwona" i Święto Ustki. Garnizon Ustka zaprezentował się w uroczystej odsłonie, a miasto przedstawiło morskie, rybackie i marynarskie tradycje. 📢 Kolejne Grand Prix Ustki w biegach i nordic walking za nami. Patryk Błaszczyk bezkonkurencyjny (zdjęcia) W niedzielę 13 sierpnia odbyła się kolejna impreza biegowa i nordic walking z cyklu Grand Prix Ustki. W obu konkurencjach na starcie stanęło łącznie około 200 zawodniczek i zawodników z całej Polski.

📢 Poważny wypadek w Pobłociu w gm. Główczyce. Są ranni, w tym dziecko. Lądował śmigłowiec Trzy osoby są poszkodowane w wyniku wypadku, do którego doszło w Pobłociu, w gminie Główczyce. Jedną osobę zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Droga jest całkowicie zablokowana. Ruchem kierują policjanci. 📢 Święto Wojska Polskiego w Słupsku. Uroczyście, a potem piknikowo. Ogromna frajda dla dzieci! Dziś bramy jednostki wojskowej przy ul. Westerplatte w Słupsku były otwarte dla wszystkich. Żołnierze zaprosili na wspólne świętowanie. Podczas części oficjalnej odznaczono wyróżniających się żołnierzy, m.in. tych, którzy strzegą wschodniej granicy kraju. Odśpiewano hymn oraz wystrzelono salwę honorową. Potem był piknik dla mieszkańców - każdy mógł się przymierzyć do strzelania z broni oraz obejrzeć wojskowe pojazdy od wewnątrz. 📢 Sara James na scenie w usteckim porcie. Koncertowe Dożynki Rybne trwają Młoda wokalistka Sara James podbiła serca usteckiej publiczności. W niedzielę późnym wieczorem wystąpiła na scenie w porcie, rozgrzewając i zachwycając swoich fanów.

📢 Przysięga dobrowolsów w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce W sobotę 12 sierpnia na placu apelowym Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej odbyła się uroczysta przysięga wojskowa. 93 szeregowych z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej zdało egzamin, a 35 z nich już wybiera się do jednostek w różnych częściach Polski. 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 13.08.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Fishparada w Ustce. Wielkie świętowanie uroczyście rozpoczęte Święto Ustki rozpoczęło się na dobre. Doroczne Dożynki Rybne tradycyjnie rozpoczęła Fishparada, którą poprowadziła niezawodna Ustecka Orkiestra Dęta pod kierownictwem Zbigniewa Maciąga w otoczeniu dam z Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Żyj kolorowo”. Turyści byli zachwyceni. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 10.08.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w pierwszy weekend sierpnia [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z pierwszego weekendu sierpnia. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 40 lat od napadu na magazyn broni w CSSMW w Ustce i zabójstwa milicjanta w Sławnie 3 sierpnia 1984 roku w Areszcie Śledczym w Gdańsku została wykonana kara śmierci. Skazańcem był 25-letni Janusz Magierski. Wyrok miał stanowić jasny przekaz, że na władzę ludową nikt ręki nie podniesie. Został wydany zanim sprawa trafiła do sądu. 📢 Te pieniądze musisz wymienić do końca lipca, bo stracą swoją wartość. Zobacz, które banknoty trzeba wymienić w banku (zdjęcia) 03.08.23 Na ogół banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie wymagają wymiany i nie posiadają terminu ważności. Jednak wśród nich są też takie, które, jeśli nie wymienimy ich w oddziale banku, staną się bezwartościowe. Dotyczy to zwłaszcza takich pieniędzy, które zostały w pewien sposób uszkodzone. Te koniecznie należy wymienić przed końcem lipca ponieważ stracą one swoją wartość i ważność. Które banknoty powinniśmy wymienić jak najszybciej i gdzie można to zrobić? Sprawdź wymianę banknotów w lipcu 2023.

📢 Kocia grypa 2023. Oto najczęstsze objawy. Twój kot ma takie? Natychmiast powinieneś zgłosić się do weterynarza 16.07.23 Przed kocią grypą ostrzega nie tylko Państwowy Instytut Weterynaryjny ale i sanepid. W całej Polsce zanotowano już kilkanaście przypadków śmierci kotów z powodu zakażenia wirusem H5N1 - odmiany ptasiej grypy na którą chorują także koty. O czym powinni pamiętać właściciele? Czego się wystrzegać i na jakie objawy zwrócić powinni szczególną uwagę? O tym informuje Główna Inspekcja Sanitarna, która wydała zalecenia postępowania w przypadku zakażenia kocią grypą. 📢 Premier w Redzikowie: międzynarodowe sojusze i silna polska armia są gwarancją bezpieczeństwa Premier Mateusz Morawiecki odwiedził w sobotę, 15 lipca, Jednostkę Wsparcia Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Redzikowie. Podczas wizyty na Środkowym Pomorzu podkreślał, że silna armia jest gwarancją polskiego bezpieczeństwa.

📢 Kobiety o tych imionach to najlepsze przyjaciółki. Sprawdź, kto jest na liście 29.03.2023 Wiadomo, że najlepsza przyjaciółka ma specjalne miejsce w naszym życiu. Ale czy jej imię jest ważne? Według ezoteryków tak: najlepszymi przyjaciółkami mogą zostać kobiety o pewnych imionach. Sprawdźcie co to za imiona. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL? 📢 Słupscy uczniowie wyróżnieni. Wręczono im stypendia Prezydenta Miasta Słupska W czwartek w słupskim ratuszu odbyła się XXIII edycja wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta Słupska. Wyróżniono 45 uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne.

📢 Sentymentalny spacer po Gminie Smołdzino. Wyjątkowe archiwalne zdjęcia Sentymentalny spacer po Gminie Smołdzino. W przygotowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie galerii zdjęć obejrzeć możemy zarówno zdjęcia przedwojenne, jak i te wykonane po 1945 roku przedstawiające dawne życie lokalnej społeczności, budynki które już nie istnieją lub mają w tej chwili inne przeznaczenie oraz ujęcia mieszkańców sprzed lat podczas wykonywania codziennych prac. Autorami fotografii są mieszkańcy Gminy, którzy udostępnili je nieodpłatnie lub pozyskali na potrzeby Wystawy organizowanej przez Stowarzyszenie „Słowiniec” kilka lat temu w ramach projektu „Spotkania z historią”. 📢 Związek małżeński zawarli... Zobacz zdjęcia słupskich ślubnych par! Galeria zdjęć ślubnych par z sierpnia. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Wakacje 2021. Najpiękniejsze imprezowiczki na dyskotekach w regionie słupskim [ZDJĘCIA] Imprezowe szaleństwo trwa w najlepsze. Nadmorskie dyskoteki przyciągają tłumy imprezowiczów.

📢 Dwory i pałace w regionie słupskim. Warto je zobaczyć [zdjęcia] W marcu w powiecie słupskim w ogniu stanęły dwa zabytkowe pałace - w Główczycach i Kończewie. Z mapy zabytków architektury regionu znikają kolejne obiekty, które stanowią historię regionu i są jego kulturowym dziedzictwem. Warto zatem docenić te, które jeszcze zostały.

