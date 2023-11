Prasówka 22.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „MEMY o meczu Polska - Łotwa. Reprezentacja przebija Sejm, ruszyła "probierzowa maszyna" [GALERIA]”?

📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 21.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Koniec z 500 plus na każde dziecko. Pieniądze będą przelewane tylko do końca 2023 roku. Co dalej ze wsparciem rodzin? 21.11.2023 To już pewne. Koniec 500 plus na każde dziecko. 800 plus zastąpi program Rodzina 500 plus, to już pewne. Wiemy kto i na jakich zasadach otrzyma dodatkowe 800 zł co miesiąc na wychowanie dziecka. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ogłosił podczas swojej konwencji programowej waloryzację programu 500 plus. Według informacji rządowych od nowego roku polskie rodziny otrzymają nie po 500 a po 800 zł plus na każde dziecko. Jakie są zasady i kto dostanie pieniądze na dzieci? Sprawdziliśmy.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 21.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Nie więzienie, lecz szpital. Podpalacz z Orzechowa trafi na internację psychiatryczną Sąd Rejonowy w Słupsku umorzył sprawę podejrzanego o podpalenie baru w Orzechowie. Łukasz W. nie może być sądzony, bo w chwili popełniania czynu był niepoczytalny z powodu choroby psychicznej. Zostanie umieszczony na internacji w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym, ponieważ nadal zagraża ludziom. 📢 Tak mieszkają gwiazdy polskiego sportu! Zobacz apartamenty Małysza, Kubackiego, Radwańskiej, Lewandowskiego, Stocha, Zmarzlika ZDJĘCIA Majątki mają ogromne, więc przy urządzaniu swoich domów i apartamentów nie muszą się liczyć z każdym groszem. Sprawdziliśmy, jak mieszkają najbogatsze gwiazdy polskiego sportu. W naszej GALERII zobaczycie, jak czują się w domowych pieleszach Agnieszka Radwańska, Adam Małysz, Robert Lewandowski (w Monachium i przy Złotej 44 w Warszawie), Dawid Kubacki, Bartosz Zmarzlik, Joanna Jędrzejczyk, Grzegorz Krychowiak, Kamil Stoch oraz inni sławni zawodnicy. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie! 📢 Spacer po Bytowie w doborowym towarzystwie. Ostatnie w tym roku zwiedzanie miasta (WIDEO) Beata Fiszka Borzyszkowska, przewodnik PTTK oraz bytowska informacja turystyczna zaprosiła mieszkańców na fascynujący spacer po Bytowie. To kolejna tego typu akcja, ale ostatnia w tym roku. Kolejne poznawanie miasta na Kaszubach z przewodnikiem dopiero wiosną.

📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska w luksusowej posiadłość ze stawem. Zobacz wyjątkowy dom gwiazdy zaprojektowany przez Macieja Myszkowskiego Justyna Steczkowska mieszka w luksusowej rezydencji z ogrodem, boiskiem i stawem pod Warszawą. Autorem projektu imponującej willi jest mąż wokalistki – Maciej Myszkowski, który od lat zajmuje się zawodowo aranżacją wnętrz i architekturą. Elegancki dom Justyny Steczkowskiej otoczony jest przepięknym ogrodem. Tu gwiazda uwielbia spędzać wolne chwile, gdy za oknem świeci słońce. Zobacz, jak się urządziła Justyna Steczkowska. 📢 Ostrzeżenia GIS listopad 2023. Wycofane produkty ze sklepów. Środek na potencję wycofany ze sprzedaży GIS wycofał w listopadzie ze sklepów wiele artykułów. Wśród nich są m.in. tabletki na potencję oraz produkty zawierające pałeczki Salmonelli. Artykuły były dostępne w popularnych sklepach. Główny Inspektor Sanitarny znalazł uchybienia, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Sprawdź w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Wiele z nich może zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Przedmioty wciągnięte na czarną listę GIS należy zwrócić do sklepu, bądź się ich pozbyć!

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz w domu na wsi. Zobacz, jak żyje na co dzień z żoną dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas. 📢 Katarzyna Niezgoda na nowych zdjęciach zachwyca sylwetką. Była partnerka Tomasza Kammela przeszła sporą metamorfozę i jest nie do poznania Katarzyna Niezgoda to bizneswoman, o której mówiła cała Polska. Kobieta spotykała się wiele lat temu z atrakcyjnym prezenterem – Tomaszem Kammelem, po ich rozstaniu przeszła spektakularną metamorfozę.

📢 Sheynnis Palacios uwielbiała grać w siatkówkę, teraz jest Miss Universe 2023. Wśród najpiękniejszych kobiet świata jest też Polka ZDJĘCIA Koronę Miss Universe po raz pierwszy w historii zdobyła uczestniczka konkursu piękności z Ameryki Środkowej. Sheynnis Palacios dała się poznać z zamiłowania do sportu, uprawiając siatkówkę podczas studiów na uniwersytecie w Nikaragui. W gali w Salwadorze wzięła też udział Miss Polski Angelika Jurkowianiec. Obejrzyjcie zdjęcia finalistek w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Gorący imprezowy weekend w Prywatce w Koszalinie! Tak bawili się mieszkańcy [ZDJĘCIA] Gorący imprezowy weekend w Prywatce za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się koszalinianie! 📢 „Jakiś diabeł we mnie wstąpił”. Oskarżony, który prawie odciął głowę znajomemu, stanął przed słupskim sądem W poniedziałek przed Sądem Okręgowym w Słupsku rozpoczął się proces Zygmunta P., oskarżonego o zabójstwo Stanisława Ś. w styczniu 2023 roku w Szczypkowicach w gminie Główczyce w powiecie słupskim.

📢 W Bierkowie paliła się drewniana stodoła z elementami muru pruskiego. Z ogniem walczyło ponad 20 strażaków Po północy z poniedziałku na wtorek doszło do pożaru budynku gospodarczego przy ul. Kościelnej w Bierkowie. Paliła się drewniana stodoła z elementami muru pruskiego. Na miejsce wysłano siedem zastępów straży pożarnej. W sumie z pożarem walczyło 22 strażaków. Działania zakończono po 4 rano. 📢 Odważne, polskie sportsmenki - to one rozebrały się dla Playboya i CKM-u! (ZDJĘCIA) W grudniu 2019 roku ukazały się ostatnie numery polskich edycji Playboy'a i CKM-u. Przez lata na ich łamach pojawiły się wyjątkowe sesje znanych i utytułowanych sportsmenek z Polski. Anna Werblińska (Barańska), Milena Sadurek (Radecka), Marta Domachowska nago w Playboy'u czy Sylwia Gruchała w CKM-ie. Ich zdjęcia zawsze wzbudzały wśród kibiców wiele dyskusji. Przypominamy te bardziej i mniej znane sportsmenki, które zdecydowały się pozować w magazynach dla panów.

📢 Bardzo drogie... siku. Za załatwienie potrzeby fizjologicznej w lesie można słono zapłacić (WIDEO) Czy za zrobienie siku w lesie można dużo zapłacić? Tak. Przekonał się o tym nasz czytelnik, który zatrzymał się w lesie, aby załatwić potrzebę fizjologiczną. Po jakimś czasie otrzymał mandat - 500 zł. To kara za wjazd autem do lasu. 📢 Milionerzy na Pomorzu radzą sobie świetnie. Gdzie w woj. pomorskim jest najwięcej milionerów? Lista najbogatszych osób zawsze wzbudza ogromne zainteresowanie, a opowieści o milionerach krążą wokół nich jak legendy. Wielu marzy o posiadaniu tak obfitującego konta bankowego, lecz niestety nie każdy wie, jak to osiągnąć. Historia świata biznesu bywała pełna zmian i wyzwań, a nie każdy rok okazywał się łaskawy dla przedsiębiorców. Sprawdziliśmy, ilu milionerów jest w województwie pomorskim. Jak w rankingu wypadają poszczególne powiaty na Pomorzu? Na czym można się dorobić?

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 21.11.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Skażona woda w Mądrzechowie. Nie nadaje się do picia i mycia Uwaga! Skażona woda w Mądrzechowie w gminie Bytów. Nie nadaje się do picia i mycia. Sanepid w Bytowie wydał pilny komunikat. 📢 Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej szpitala w Słupsku przeszedł remont. Nowa zasada - nic poniżej łokcia Oddział Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku przeszedł remont. Przearanżowano kilka gabinetów i sal chorych, by stworzyć jak najbardziej komfortowe warunki konsultacji i leczenia. Zasada - nic poniżej łokci, czyli czyste, nie osłonięte rękawami i nie ozdobione biżuterią ręce medyków - mają zminimalizować ryzyko zakażeń szpitalnych.

📢 Dziś możesz mieć finansowe kłopoty. HOROSKOP na wtorek 21 listopada 2023 r. Horoskop dzienny na wtorek 21 listopada 2023 r. kryć może podpowiedź tego, co może przynieść najbliższa przyszłość. Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 17.11.2023 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 22 najpiękniejsze zamki Europy. Gdzie wznosi się Zamek Zakochany w Wietrze? Która twierdza wygląda jak okręt? Europa jest pełna zamków – to kamienni świadkowie minionych wieków. Turyści kochają zamki: wyglądają nadzwyczajnie, skrywają tajemnice i sekrety, pozwalają poznać życie dawnych królów i książąt, bywają nawiedzone. Wybraliśmy dla was 22 najpiękniejsze i najbardziej niezwykłe zamki w całej Europie. Wśród nich znajdziecie wyjątkowy Zamek Zakochany w Wietrze, twierdzę, w której wykorzystano pomysły Leonarda da Vinci i inne niezwykłości. Warto je odwiedzić choćby w czasie weekendowego wypadu, dłuższego urlopu lub wakacji. Przekonajcie się, jakie cuda skrywają najpiękniejsze zamki Europy i dlaczego są tak wyjątkowe.

📢 To one były twarzami telewizji w PRL-u. Profesjonalne i naturalne. Zobacz dziennikarki i prezenterki Telewizji Polskiej za czasów PRL-u Telewizja w czasach PRL nieodłącznie będzie się nam kojarzyć z największymi gwiazdami tego czasu – pięknymi i mądrymi dziennikarkami i prezenterkami, które do dziś dla wielu są niedoścignionym wzorem. Prowadziły festiwale, programy informacyjne, teleturnieje i inne programy. Ich znakiem rozpoznawczym są klasa i nienaganny styl. Zobacz gwiazdy telewizji PRL. Pamiętasz je? 📢 Marihuanę, amfetaminę i tytoń bez akcyzy znalazła policja u mieszkańca gminy Słupsk. Grozi mu do 10 lat więzienia 30-letni mieszkaniec gminy Słupsk został zatrzymany przez policję za posiadanie znacznych ilości środków odurzających.

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 21.11.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie.

📢 Wilki zapuszczają się w pobliże gospodarstw. Hodowcy obawiają się o inwentarz Liczebność wilków w Polsce stale rośnie. Wędrują też po lasach na Pomorzu - po parkach narodowych, bo to ich naturalne środowisko. Strach wzbudzają, gdy podchodzą w pobliże gospodarstw. Właśnie pojawiły się w gminie Ustka. Mieszkańcy są zaniepokojeni. Boją się szczególnie o swój inwentarz. 📢 Miłośnicy płyt winylowych świętowali 10-lecie Klubu Czarnego Krążka. Był tort, wspomnienia i muzyczna niespodzianka To już 10 lat działalności Klubu Czarnego Krążka, który funkcjonuje przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku. W niedzielę - w kawiarni Antrakt - jubileusz świętowali miłośnicy muzyki z płyt winylowych. O początkach opowiedzieli założyciele, był czas na wspomnienia, tort i muzyczną niespodziankę. 📢 Kaczy dołek nie tylko ze skateparkiem, ale też placem zabaw (WIDEO) Tak zwany "kaczy dołek" w Miastku to wizytówka Miastka. Jest tam skatepark i to właśnie tutaj odbywają się najważniejsze imprezy w mieście. Niedługo pojawi się plac zabaw.

📢 Most Łabędzi zostanie kompleksowo odnowiony. Na pewien czas zniknie z miejskiego krajobrazu Są chętni na przebudowę Mostu Łabędziego w Słupsku. Po gruntownym remoncie obiekt ponownie zostanie udostępniony mieszkańcom. 📢 Groźna kolizja na obwodnicy Słupska. Osobówka uderzyła w ciężarówkę W poniedziałek po południu doszło do groźnie wyglądającej kolizji na trasie słupskiej obwodnicy. Samochód osobowy uderzył w ciężarówkę.

📢 Niezwykły mural powstał w Miastku. Autorem jest słynny Cukin (WIDEO) Wielkoformatowe malowidło, o tematyce niepodległościowej pojawiło się na elewacji jednego z budynków w Miastku. Autor to Tomasz Żuk - malarz, artysta z Koszalina, tworzący pod pseudonimem Cukin. 📢 Najpiękniejsze miasteczka w Polsce w sam raz na weekend. 23 pełne uroku miejscowości, w których odpoczniecie od hałasu i zgiełku Małe miasteczka w Polsce wcale nie muszą być senne czy nudne. Wiele z nich to wprost idealne miejsca na weekend czy rodzinną wycieczkę, pełne atrakcji dla miłośników zabytków, ciekawostek i aktywnego wypoczynku. Wybraliśmy 23 najpiękniejsze miasteczka w Polsce w sam raz na krótki wypad z głośnych i tłocznych metropolii. Przekonajcie się, które małe miejscowości warto odwiedzić, by odkryć ich niezwykłe atrakcje i zrelaksować się w stylu slow.

📢 Młodzi naukowcy zawitali do słupskiego „Ekonomika”. Rozpoczął się Międzyszkolny Festiwal Nauki E(x)plory Na słupskich uczniów czeka tydzień pełen wykładów, warsztatów i naukowej rywalizacji na najwyższym poziomie. Słupski „Ekonomik” po raz trzeci jest gospodarzem Międzyszkolnego Festiwalu Nauki E(x)plory. 📢 Zamknięte ulice w centrum Gdyni w związku z przygotowywaniem "Sokoła" do transportu na wystawę plenerową Muzeum Marynarki Wojennej Nie dziś, jak początkowo zakładano, a dopiero jutro, we wtorek 21 listopada, na ląd przeniesiony ma zostać okręt podwodny "Sokół", nowy eksponat Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, który trafi następnie na wystawę plenerową niedaleko plaży w Śródmieściu. Przygotowania do jego transportu wymusiły konieczność zamknięcia niektórych ulic w okolicach skweru Kościuszki. 📢 Ceny prądu i gazu w 2024 roku na dotychczasowym poziomie? Jest rządowy projekt ustawy Rząd planuje przedłużenie na 2024 r. zamrożonych cen m.in. prądu dla gospodarstw domowych – wynika z wpisu opublikowanego w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych rządu. Projektowane rozwiązania mają odnosić się też do gazu i ciepła. – Przygotowane w projekcie ustawy rozwiązania zapewnią w 2024 r. ochronę szerokiej grupy beneficjentów przed wzrostem kosztów energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła – podkreślono w wykazie.

📢 Odnowią organy i ambonę. Szykuje się remont miasteckiej świątyni (WIDEO) Region bytowski otrzyma ponad 10 mln zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. To środki na wsparcie obiektów zabytkowych, które służą celom społecznym w regionie. Do Miastka trafi 300 tysięcy złotych. 📢 Najpiękniejszy wieniec adwentowy na grudzień 2023 Adwentowy wieniec to symboliczna i piękna grudniowa dekoracja, która elegancko przystroi dom już od progu. Taka klimatyczna ozdoba może również być wyjątkowym akcentem w salonie, kuchni czy sypialni. Zobacz na zdjęciach inspiracje na wyjątkowe wianki na drzwi i nie tylko. Sprawdź, kiedy zaczyna się adwent i jaka jest jego symbolika. 📢 Tak dzisiaj wygląda Iza Małysz. Żona popularnego skoczka imponuje urodą. Zobacz, jak się prezentowała kiedyś, a jak dzisiaj Iza Małysz to żona jednego z największych sław polskiego sportu, czyli Adama Małysza. Kobieta, która kiedyś stała w cieniu swojego męża postawiła z niego wyjść. Od czasu kiedy wzięła udział w popularnym programie „Taniec z gwiazdami”, cieszy się zainteresowaniem mediów podwójnie. Zobacz, jak dzisiaj wygląda.

📢 Nowe dodatki 500 plus dla osób pracujących. Kto może dostać dodatkowe pieniądze? Dodatkowe 500 plus dla osób, które pracują. Choć pojawiają się takie pomysły to wciąż jednak nie ma żadnych konkretów mówiących o tym, że powinniśmy się spodziewać dodatkowych pieniędzy, które zasilą domowy budżet. Jednak istnieją pewne przesłanki, które mówią, że choć nie będzie wzrostu 500 plus w 2023 roku to jednak dodatkowe pieniądze mogą się pojawić. Skorzystać mają na tym głównie osoby pracujące. Czy pracujący dostaną dodatek 500 plus? Sprawdziliśmy.

📢 Piękne bożonarodzeniowe dekoracje z Action, Pepco, Sinsay, Biedronki czy KiK. Zobacz, co warto kupić już teraz. Świąteczne okazje za grosze Świąteczne dekoracje do domu wcale nie muszą być drogie. Znaleźliśmy modne i tanie bożonarodzeniowe ozdoby w sklepach, którymi pięknie przystroimy dom na święta. Zobacz najładniejsze dekoracje na Boże Narodzenie z Action, Pepco, Sinsay, Biedronki i innych popularnych sieci. Sprawdź, gdzie najtaniej kupisz bożonarodzeniowe ozdoby, których pozazdroszczą ci znajomi i rodzina.

📢 W słupskim sądzie za gangsterkę z wolnej stopy. Z listem żelaznym w ręku Do Sądu Okręgowego w Słupsku trafił kolejny akt oskarżenia związany ze sprawą zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, która ma na swoim koncie strzelaninę przy stadionie na ul. Madalińskiego w Słupsku w 2015 roku. Do Polski wrócił z listem żelaznym Paweł G. Razem z nim czeka na proces trzech innych oskarżonych. Tymczasem część głównej sprawy rozpatruje Sąd Apelacyjny w Gdańsku. 📢 Czwartoligowcy zakończyli rundę. Efektowne zakończenie Gryfa i Pogoni Ostatnią kolejkę pierwszej rundy rozgrywek ma za sobą pomorska IV liga. Mocnym akcentem zakończyły ją ekipy Energi Gryfa Słupsk i Pogoni Lębork. 📢 Morsowanie w Ustce. Zimna kąpiel w Bałtyku. Zobacz zdjęcia! Na plaży zachodniej w Ustce odbyła się wspólna kąpiel morsów. Kilkadziesiąt osób, miłośników kąpieli w zimnym Bałtyku, hartowało swoje ciało. Nowy sezon na morsowanie rozpoczął się na dobre! Zobacz fotogalerię.

📢 Poszukiwany nastolatek trafił do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Dzielnicowy z Posterunku Policji w Lipnicy udowodnił, że niezbędne jest bardzo dobre rozpoznanie wśród nieletnich. Gdy otrzymał sądowy nakaz doprowadzenia 17-latka do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, już po niespełna godzinie dotarł do jego miejsca pobytu i zatrzymał nastolatka.

📢 Niedługo rozpocznie się długo oczekiwany remont ulicy Królowej Jadwigi w Miastku To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców a przede wszystkim kierowców. Niedługo rozpocznie się długo oczekiwany remont ulicy Królowej Jadwigi w Miastku. 📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 20.11.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku!

📢 Trening bokserski z Krzysztofem "Diablo" Włodarczykiem w Słupsku W sali treningowej Mazur Boxing Gym w Słupsku odbyło się seminarium, które poprowadził zawodowy mistrz świata Krzysztof Diablo Włodarczyk.

📢 Przyjechali do Obłęża na zimną kąpiel. W blasku pochodni i przy ognisku morsy rozpoczęły sezon Niemal 150 miłośników morsowania przyjechało w sobotni wieczór nad Jezioro Obłęskie. – Witamy Was gorąco na inauguracji sezonu morsowania. Cieszymy się, że ponownie spotykamy się w Gminie Kępice w tak licznym gronie – mówiła Magdalena Majewska, burmistrz Kępic. 📢 25-lecie Herbaciarni w Spichlerzu. Magiczne miejsce spotkań, wystaw i koncertów Stylowa herbaciarnia w zabytkowym Spichlerzu Richtera w Słupsku ma już ćwierć wieku. Podczas, gdy inne miejsca pojawiają się i znikają, herbaciarnia trwa i wciąż się rozwija, co jest zasługą właściciela i pasjonata Jarosława Rawskiego, a także wielu przyjaciół tego miejsca, którzy w sobotni wieczór spotkali się, aby powspominać i świętować.

📢 Bilety znikają, a słupska filharmonia Sinfonia Baltica już szykuje święta Na końcówkę listopada Polska Filharmonia Sinfonia Baltica przygotowała dwa koncerty, a grudzień zacznie bajką i muzyczną zapowiedzią świąt Bożego Narodzenia. Uwaga! Na te wydarzenia już dużo miejsc sprzedano, więc lepiej nie zwlekać z decyzją o zakupie biletów. 📢 Pierwszy etap hotelu Gołębiewski w Pobierowie jest już gotowy i trwają odbiory. Zwiedziliśmy największy hotel w kraju [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter. 📢 Pusto na niedzielnej giełdzie w Koszalinie. Pogoda odstraszyła większość mieszkańców [zdjęcia] Sprawdziliśmy co można kupić na dzisiejszej giełdzie w Koszalinie. Pogoda odstraszyła większość sprzedawców i kupujących, ale najwytrwalsi i tak pojawili się na terenach podożynkowych w Koszalinie. Sprawdzamy co na stoiskach.

📢 Puchar Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Pamięci Elżbiety Zięciak To była wspaniała uczta dla wszystkich miłośników tańca towarzyskiego. Piękna muzyka, śliczne tancerki w cudownie wirujących sukniach i eleganccy młodzi mężczyźni we frakach - to wszystko mogła podziwiać publiczność, która przyszła w sobotni wieczór na halę Gryfia na Puchar Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich, który jednocześnie był III Memoriałem Elżbiety Zięciak. 📢 Słupskie ulice, które tworzyły historię naszego miasta. Wojska Polskiego, Wolności, Jana Pawła II Aleja Wojska Polskiego to bez wątpienia jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic Słupska. Ale to nie jedyna ulica, która miała charakter miastotwórczy i miała bardzo duży wpływ na życie mieszkańców naszego miasta. Do grona tych ulic zaliczyć można również inne. Które? Zapraszamy do naszego materiału.

📢 Bieg Herbaciany z okazji 25-lecia słupskiej Herbaciarni w Spichlerzu Ponad sto osób pobiegło w II Biegu Herbacianym zorganizowanym z okazji 25-lecia Herbaciarni "W Spichlerzu" w Słupsku. Biegacze pokonali 6,5 km leśnymi drogami po pagórkowatym terenie Lasku Północnego w Słupsku. Na mecie czekał gorący żurek i ognisko. W pakiecie każdy dostał zestaw pysznych herbatek i oryginalny medal w kształcie imbryka. 📢 Wyjątkowa wystawa w Słupsku. Obrazy wypalane w drewnie [galeria] W piątkowe popołudnie w Galerii OT Rondo w Słupsku odbył się wernisaż wystawy prac Marleny Bieleńczuk. Artystka specjalizowała się w wyjątkowej technice pirografii, czyli wypalania w drewnie. 📢 Niesamowity widok! Morze odsłoniło zatopiony las w Łazach [ZDJĘCIA] Ostatnie sztormy, które panowały nad Bałtykiem odkryły las, który był skrywany pod piaskiem na plaży w Łazach. Odkryte konary robią olbrzymie wrażenie na spacerowiczach. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia!

📢 Gala 50-lecia Gminy Słupsk. Powiewała już nowa flaga - Gminy Redzikowo W piątkowy wieczór odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 50-lecia Gminy Słupsk. Dzień to historyczny, gdyż od 1 stycznia z mapy Polski zniknie ta nazwa. Od Nowego Roku zastąpi ją Gmina Redzikowo. Podczas uroczystości oficjalnie zaprezentowano już flagę z nową nazwą. 📢 Choć są maleńkie, mają w sobie ogromną chęć życia. Międzynarodowy Dzień Wcześniaka w słupskim szpitalu Niektóre ważą zaledwie 800 gram i mają po 30 cm. Choć wyglądają cudnie jak porcelanowe laleczki, muszą być twardzielami. Walczą o życie. Mowa o wcześniakach – na każde tysiąc urodzonych dzieci, sześcioro przychodzi na świat zbyt wcześnie. W piątek, 17 listopada, obchodzono Międzynarodowy Dzień Wcześniaka. W szpitalu w Słupsku z tej okazji zorganizowano spotkanie dla małych superbohaterów i ich rodziców.

📢 Proces słupskiej adwokat Katarzyny R. Pokrzywdzony siedzi w więzieniu. Świadek trafi do aresztu za 2,9 promila Nie ma szczęścia do trzeźwych świadków proces 40-letniej Katarzyny R., adwokat ze Słupska oskarżonej o usiłowanie zabójstwa. Najpierw w sądzie pojawili się nietrzeźwi pokrzywdzeni, a w czwartek żona jednego z nich stanęła za barierką dla świadków, mając prawie 2,9 promila alkoholu w organizmie. 📢 Dzień Seniora w słupskim ZUS. Były porady, badania, występy i ostrzeżenia przed oszustami Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Słupsku zorganizował obchody Dnia Seniora. Uczestnicy spotkania skorzystali z darmowych badań i porad ekspertów. Było też rozrywkowo. 📢 Przebudowa drogi krajowej nr 21. Woda zalewa Grabno pod Ustką Droga krajowa nr 21 na trasie Słupsk-Ustka jeszcze w przebudowie, a już aż się prosi o poprawki. W Grabnie zostały zalane przydomowe ogrody. Wykonawca doraźnie zaradził, ale rozwiązanie problemu wymaga zmian w projekcie.

📢 Pożar marketu przy ulicy Drzymały w Bytowie. Straty są olbrzymie (WIDEO) Trwa gaszenie pożaru marketu przy ulicy Drzymały w Bytowie. Przyczyna pojawienia się ognia nie jest znana. Były utrudnienia w ruchu. 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu!

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 14.11.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Stare zdjęcia Słupska w kolorze. Zobacz, jak wyglądało miasto 50 lat temu na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach Co jakiś czas na naszym portalu prezentujemy materiały ze starymi, czarno-białymi zdjęciami Słupska i regionu słupskiego. Zobaczcie jak wyglądał Słupsk w latach 70.,80. i 90-tych na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach.

📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 „Korab” Ustka od obfitości do upadłości. 70 lat pływania i łowienia na Bałtyku Zachodnia strona kanału portu Ustka mało czym przypomina, że pół wieku temu była niedostępna dla osób niezatrudnionych w prosperującym tutaj Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich „Korab”. Wysokie i grube ogrodzenie betonowe na długości ok. 1,5 kilometra, straż przemysłowa przy bramach wjazdowych, a nad wszystkim panował zapach morskich ryb. Dziś to obszar popadającej w ruinę bazy lądowej „Korabia”, który od lat jest w stanie upadłości likwidacyjnej. 📢 Węzeł transportowy gotowy! Zobacz, jak prezentuje się nowe centrum komunikacyjne Słupska tuż przed wielkim otwarciem [WIDEO,ZDJĘCIA] Dobiegła końca budowa słupskiego węzła transportowego. Obiekt, którzy powstał za stacją kolejową przejmie rolę dworca autobusowego i docelowo, wraz z dworcem PKP, stanie się centrum komunikacyjnym miasta.

📢 Ring po północnej stronie miasta zmienia przebieg. Dlaczego? Wydawałoby się, że nie ma nic prostszego niż planowane od lat połączenie drogowe od ulicy Kaszubskiej, przez tory, most na Słupi do ronda na wylocie na Ustkę. Wydawałoby się. Zmieniono koncepcję.

📢 Studniówka uczniów IV LO w Słupsku. Zobacz, jak bawili się maturzyści [ZDJĘCIA] W piątek (5 listopada) odbyła się studniówka uczniów IV LO w Słupsku. Przyszłoroczni maturzyści bawili się świetnie podczas imprezy zorganizowanej w lokalu "Felix". Zapraszamy do galerii zdjęć naszego fotoreportera. 📢 Zabytkowy pałac w Jerzkowicach popada w ruinę. Aż serce się kraje (ZDJĘCIA) Zabytkowy pałac w Jerzkowicach popada w ruinę. Aż serce się kraje. - Był jednym z najpiękniejszych w naszej gminie - przyznaje Jan Klasa, wójt Czarnej Dąbrówki.

