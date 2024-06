Prasówka 23.06.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 23.06.2024”?

Prasówka 23.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 23.06.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 23.06.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach W sezonie wakacyjnym turyści są zmorą wielu miejscowości wypoczynkowych. Niezależnie, czy pojedziemy nad morze, czy w góry, wszędzie spotkamy prawdziwe tłumy. Niestety, podczas urlopów turyści często pozostawiają dobre maniery w domu, nie przestrzegają przepisów, a nad morzem nieodłącznym elementem są panowie przechadzający się po centrum miejscowości w samych kąpielówkach. Nie uszło to oczywiście uwadze internautów, którzy tworzą o turystach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jak turystów widzą internauci? Na pewno się uśmiejecie! Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach!

📢 Te polskie banknoty stracą ważność w 2024 roku. Oto pieniądze, którymi nie zapłacisz za zakupy, rachunki czy mandaty! Oto banknoty, które stracą ważność w 2024 roku. Może się okazać, że w portfelu posiadasz banknoty, którymi nie można płacić. Mowa tutaj o pieniądzach zniszczonych i uszkodzonych. Tracą one ważność i żaden sklep ich nie przyjmie. Sprawdź, jakie banknoty stracą ważność w 2024 roku!

📢 Oto osoby, które mogą jechać za darmo do sanatorium. Jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdź, kto znalazł się na liście! Oto osoby, które nie zapłacą za pobyt w sanatorium. Warunkiem jest otrzymanie skierowania od lekarza z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wystawiony dokument musi zawierać szczegółowe uzasadnienie decyzji, na tej podstawie dobrany będzie odpowiedni rodzaj leczenia oraz miejsce, w którym kuracjusz będzie przebywał. Zobacz w naszej galerii, kto może skorzystać z sanatorium za darmo!

📢 Oto najbardziej pożądane zawody na Pomorzu w 2024 roku. Tych fachowców pracodawcy szukają najbardziej [LISTA] Oto najbardziej pożądane zawody w województwie pomorskim. Sytuację na rynku szczegółowo obrazuje raport Barometr Zawodów. Jest to ogólnie dostępne darmowe opracowanie, które obejmuje cały kraj ze szczegółowym podziałem na województwa oraz powiaty. Zastanawiasz się na jakie zawody jest największy popyt? W galerii prezentujemy jak sytuacja przedstawia się na Pomorzu. 📢 Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy. One potrafią być naprawdę wredne. Lepiej z nimi nie zadzieraj! Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy! To popularne stwierdzenie, które krąży w naszej kulturze od lat. Według księgi znaczenia imion razem z nadaniem imienia otrzymujemy wiele cech, które są do niego przypisane. Są to zarówno pozytywne jak i negatywne. Kobiety uznawane za delikatne i subtelne również potrafią pokazać pazurki. Bilans jednak zawsze wychodzi na plus więc nie ma się czym przejmować. Sprawdź, które kobiety według znaczenia imion mają przypisane cechy charakterystyczne dla zołz.

📢 Chiński horoskop finansowy. Te osoby mogą liczyć na duże pieniądze. Do nich może uśmiechnąć się szczęście! Chiński horoskop podobnie jak zodiakalny składa się z dwunastu znaków. Przypasowanie do konkretnego znaku dokonuje się na podstawie roku urodzenia. Horoskop ten, cieszy się coraz większą popularnością, również w Polsce. Rok 2024 jest rokiem Drewnianego Smoka. Sprawdź koniecznie, komu według przepowiedni wróży się szansę na duże pieniądze. 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, bo może masz je w portfelu!

📢 Zakazane imiona w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu może zostać odebrane 800 plus!

📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie, bo może masz je w domu! 📢 Najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź i zapoznaj się z konkretnymi rasami psów!

📢 Najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów! 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź!

📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Za te rzeczy trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, które poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się, że trzeba tam spędzić więcej czasu, niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej, musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się, jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź! 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w atrakcyjnych cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy Waloryzacja emerytur 2024. Wzrosła wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto. Sprawdź koniecznie! 📢 Niezapomniana podróż w krainie miniatur. I Fala Modelarska Ustka 2024 Gdy maszynista jest większy od lokomotywy, a kapitan od żaglowca lub statku powietrznego, to może się wydarzyć tylko w krainie baśni. Albo - wyobraźni i pasji. Takiej pasji, która trwa całe życie, i którą można się dzielić z innymi. A to właśnie robią modelarze, którzy licznie przybyli na festiwal I Fala Modelarska Ustka 2024. 📢 Ustka pamięta o Bohaterze. Mogiła Józefa Hoffmanna pod opieką młodzieży Na cmentarzu komunalnym w Ustce odbyła się wzruszająca uroczystość przekazania przez Instytut Pamięci Narodowej pod opiekę Młodzieżowej Radzie Miasta Ustka grobu śp. Józefa Hoffmanna - powstańca wielkopolskiego, żołnierza wojny polsko-bolszewickiej, prekursora usteckiej bankowości.

📢 Ulewa w regionie. Kilkadziesiąt interwencji straży. Najbardziej ucierpiała Ustka W sobotę ulewny deszcz dał się we znaki wielu miejscowościom w regionie słupskim. Państwowa, wojskowa i ochotnicza straż pożarna 25 razy wypompowywała wodę z zalanych pomieszczeń. Najwięcej interwencji strażackich było w Ustce. 📢 Piękne hostessy na Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Swoją urodą zachwycały uczestników wydarzenia. Zobacz zdjęcia W sobotę, 22 czerwca rozpoczął się Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielce. Oprócz niesamowitych pokazów driftu i niepowtarzalnych aut, uwagę gości przyciągają piękne hostessy. Zobaczcie je na zdjęciach.

📢 Supra Kwidzyn pokonana. Gryf Słupsk awansował do III ligi! Po ośmiu sezonach gry w IV lidze Gryf Słupsk wywalczył upragniony awans. W sobotę (22 czerwca) Gryfici pokonali Suprę Kwidzyn i meldują się w III lidze. Brawo!

📢 Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielce. Widowiskowe pokazy i tłumy ludzi Niesamowita atmosfera panuje w Targach Kielce, gdzie w sobotę, 22 czerwca rozpoczął się Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Przy dźwiękach energetycznej muzyki pasjonaci oglądają ponad pół tysiąca aut wartych kilkadziesiąt milionów złotych. Są widowiskowe pokazy driftu, luksusowe samochody i klasyki. W Kielcach goszczą fani motoryzacji z całej Polski. 📢 123 urodziny słupskiego ratusza. Moc atrakcji dla mieszkańców. Zobacz stare zdjęcia budynku! Miasto zaprasza na huczne, radosne i rodzinnie świętowanie 123 urodzin słupskiego ratusza. Dla mieszkańców czekać będzie duża ilość atrakcji, a wieczorem na scenie wystąpi Agnieszka Chylińska. 📢 Uczniowie słupskiego „Rolniczaka” na praktykach w Hiszpanii. Kształcili się pod okiem zagranicznych specjalistów 15 uczniów z czwartych klas słupskiego „Rolniczaka” miało okazję poszerzać swoją wiedzę pod okiem pracowników hiszpańskich firm komputerowych, gastronomików oraz lokalnych przedsiębiorców. Zagraniczne praktyki odbyły w ramach programu Erasmus.

📢 Tak wyglądały dawniej wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim. NOWE ZDJĘCIA Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Mubi Dub it Tuning Festival 2024 przyciągnął tłumy. Wielkie święto motoryzacji w Targach Kielce Ależ się dzieje! Setki fanów motoryzacji od sobotniego poranka ściągają do Targów Kielce. Często z całymi rodzinami podziwiają oryginalnie zmodyfikowane samochody. W sobotę i niedzielę, 22 i 23 czerwca, podczas festiwalu tuningu można zobaczyć kilkaset wyselekcjonowanych aut, które przyspieszają bicie serca!

📢 Schody z widokiem na Słupsk. Zobacz, jak wyglądają po remoncie [ZDJĘCIA] Dobiegła końca modernizacja schodów widokowych na ulicy Górnej w Słupsku, z których rozpościera się widok na całe miasto. Znów mają się stać atrakcją dla mieszkańców. Co ważne, obiekt został objęty monitoringiem. 📢 Najlepsi uczniowie w gminie nagrodzeni. Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 Przedstawiciele bytowskiego ratusza wzięli udział w uroczystościach szkolnych z okazji zakończenia roku szkolnego 2023/2024. Gratulowali uczniom osiągnięć oraz życzyli udanego wypoczynku, regeneracji sił przed nowym rokiem szkolnym, już w szkołach średnich.

📢 Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA 22.06.2024 Krzysztof Rutkowski wziął ślub z Mają Plich w podwarszawskim Rozalinie. Maja i Krzysztof mieli przygotowane aż po cztery kreacje! Krzysztof Junior niósł rodzicom obrączki! Byliśmy na miejscu, zobaczcie zdjęcia z uroczystości!

📢 Brawa dla Agnieszki z II LO w Słupsku. Zdobyła II nagrodę w ogólnopolskim konkursie Agnieszka Korycik, uczennica klasy II z II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku, zdobyła drugie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim Polscy Olimpijczycy Inspirują. W swojej pracy wykorzystała fragmenty sportowej biografii paraolimpijki - Karoliny Karwowskiej. Uroczystość wręczania nagród odbyła się w Sejmie RP. 📢 Korzystasz z wody? Czeka cię 500 złotych mandatu. Sprawdź, zanim zapłacisz karę 22.06.2024 W Polsce trwa susza, która wpływa na wszystkie regiony kraju. Lokalni urzędnicy są zmuszeni do wprowadzania rygorystycznych zakazów dotyczących wykorzystania zasobów naturalnych. Za nieprzestrzeganie tych zaleceń można otrzymać wysokie mandaty. 📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 22.06.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Śmierć 13-letniej Nikoli. Ratusz i PGM pozwane o 700 tysięcy złotych. W Słupsku rozpoczął się proces cywilny W piątek przed Sądem Okręgowym w Słupsku rozpoczął się proces o zadośćuczynienie za krzywdę po stracie 13-letniej Nikoli. Rodzice, brat i babcia zaczadzonej dziewczynki pozwali słupski ratusz i Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej. Roszczenie wynosi 700 tysięcy złotych. Pozwani odmawiają zapłaty.

📢 Bezpieczne usuwanie kleszcza. Ekspert, krok po kroku, podpowiada, jak powinniśmy to zrobić i czego pod żadnym pozorem robić nie wolno "Sezon kleszczowy" w pełni, dlatego po powrocie ze spaceru po łąkach czy lesie koniecznie trzeba obejrzeć ciało. Na pewno głowę, szyję, miejsca za uszami i pachwiny, ale też nogi i plecy. Nie rezygnujmy z tego nawet wówczas, gdy korzystaliśmy ze środków ochrony. Szczególnie w przypadku dzieci powinniśmy być uważni. Konsekwencje przenoszonych przez kleszcze chorób mogą być bardzo groźne. Jeśli jednak znajdziemy w ciele intruza, trzeba go bezpiecznie usunąć.

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 22.06.2024 Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 22.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 22.06.2024 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę!

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 22.06.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 EURO 2024. Słupska Strefa Kibica podczas meczu Polska - Austria 1:3 [ZDJĘCIA] Słupska Strefa Kibica na stadionie przy ulicy Zielonej. Duże zainteresowanie wydarzeniem oraz wspólne kibicowanie biało-czerwonym! 📢 Palący problem złomowiska w Lęborku rozwiązany? Policja zatrzymała seryjnego podpalacza, który wpadł przez fotopułapkę Policjanci z Lęborka zatrzymali 38-letniego mieszkańca powiatu lęborskiego, który podejrzany jest o szereg podpaleń na terenie byłego złomowiska. Usłyszał on zarzuty sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia, które mogłoby narazić osoby na utratę życia lub zdrowia.

📢 Finał akcji „Świeć się z Energą”. Nagroda trafiła do rodzin zastępczych w Słupsku W tegorocznej edycji plebiscytu „Świeć się z Energą” na najpiękniejsze świąteczne iluminacje w województwie pomorskim zwyciężył Słupsk. Prezydent nagrodę przekazała na wyposażenie dwóch mieszkań zawodowych rodzin zastępczych.

📢 Zakończenie roku klas branżowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie Na ten dzień czekają wszyscy uczniowie! Wakacje można uznać za rozpoczęte. Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie. 📢 I Fala Modelarska Ustka 2024. Warto zobaczyć niesamowite modele W sobotę i w niedzielę w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustce odbędzie się pierwszy festiwal modelarski. Dla modelarzy to świetna okazja do zaprezentowania swoich prac, a dla widzów – do podziwiania dzieł. 📢 Włamywacz ze Smołdzina w rękach dzielnicowych Dzielnicowi z Posterunku Policji w Smołdzinie zatrzymali mieszkańca tej gminy, który w poniedziałek wieczorem włamał się do domku letniskowego i ukradł alkohol oraz lornetki. Straty wyniosły prawie 3 tysiące złotych. Okazało się też, że włamywacz jest poszukiwany do odbycia kary.

📢 Chaos w Sądzie Rejonowym w Słupsku. Minister sprawiedliwości zawiesił kierownictwo Minister sprawiedliwości Adam Bodnar wszczął procedurę odwołania z pełnionych funkcji i zawiesił prezes Sądu Rejonowego w Słupsku Agnieszkę Leszkiewicz i wiceprezesa Ryszarda Błenckiego. Teraz czeka na opinię Kolegium Sędziów. 📢 Historia słupskiego Zatorza. Ulica Jana Sobieskiego na starych fotografiach [ZDJĘCIA] Trudno wyobrazić sobie taki Słupsk, w którym Zatorze to tylko potoczna nazwa podmiejskiego obszaru budownictwa indywidualnego. Że to nie dzielnica wielotysięcznych osiedli z blokowiskami, tworzących drugie miasto za kolejowymi torami. Zatorze pewnie pozostałoby jako peryferie Słupska, gdyby nie kilka korekt planów rozwoju przestrzennego miasta, dokonanych na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia. Przypominamy więc, dlaczego zmieniano te plany i jakie były pierwsze tego rezultaty, które pół wieku temu widziała ówczesna młodzież. Jak ulica Sobieskiego, niczym gruba kreska, oddzieliła Zatorze od starszej części Słupska.

📢 Most Łabędzi powróci w lipcu. Znów będzie służył pieszym i rowerzystom Trwają prace związane z odnowieniem słupskiego Mostu Łabędziego. Obiekt zdemontowano, by przywrócić mu dawny blask. Ratusz zapowiada, że już niedługo piesi i rowerzyści skorzystają z niego ponownie. 📢 MiG-29 przekroczył prędkość dźwięku podczas lotu szkoleniowego. Uszkodzone budynki w powiecie malborskim Jak poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, w czwartek (20 czerwca) w okolicach wsi Szaleniec w powiecie malborskim doszło do zdarzenia lotniczego z udziałem samolotu MiG-29. 📢 Kolejne utrudnienia na słupskich drogach. W piątek zamknięcie przejazdu pod wiaduktem na ulicy Bałtyckiej Od godziny 20 w piątek (21 czerwca) do godziny 4 w poniedziałek (24 czerwca) zamknięty będzie przejazd i przejście pod wiaduktem na ulicy Bałtyckiej w Słupsku. Na tym utrudnienia dla kierowców się nie skończą, bo po weekendzie pod obiektem obowiązywać ma ruch wahadłowy.

📢 Trwa rozbudowa obwodnicy Słupska. Co nowego na budowie? [ZDJĘCIA] Nowy most nad Słupią i brakująca jezdnia między węzłami. Zobacz aktualny postęp prac na budowie obwodnicy Słupska.

📢 Bałtyk wyrzucił martwego wieloryba? Zobaczcie sami, co wydarzyło się na plaży w Helu! Bałtyk wyrzucił ciało wieloryba na brzeg? Takie zdjęcie podsyłają sobie ludzie odpoczywający na Helu. Co się stało z wielkim ssakiem? Sprawdziliśmy w morskiej stacji Fokarium im. Krzysztofa Skóry. 📢 Motoryzacja w dziejach Słupska. Kultowe pojazdy na ulicach miasta [ZDJĘCIA] Motoryzacja odcisnęła silne piętno na powojennej historii Słupska. Choć tak jak w wielu innych miastach w Polsce, po ulicach jeździły tu samochody zarówno krajowe jak i zagraniczne (oczywiście niemal wyłącznie z państw dawnego bloku wschodniego), to Słupsk miał także swój udział w rozwoju przemysłu motoryzacyjnego.

📢 15 lat za zabójstwo słupszczanina. Oskarżony jest upośledzony, ale wiedział, co czyni Na karę 15 lat więzienia skazał we wtorek Sąd Okręgowy w Słupsku 24-letniego Adama W., który śmiertelnie ranił nożem znajomego. To wyrok wydany na upośledzonego umysłowo oskarżonego, ale biegli psychiatrzy stwierdzili, że w chwili zbrodni Adam W. był poczytalny.

📢 Nieznane zdjęcia Słupska z przedwojennych wydawnictw [FOTOGALERIA] Widoki z przedwojennego Słupska można znaleźć nie tylko na ocalonych widokówkach i kartach pocztowych. Takie zdjęcia stanowią również ilustracje książek i przewodników sprzed 1945 roku. Niektóre z nich są niemal nieznane. 📢 Piękne dziewczyny na imprezie w Crystal Club Słupsk. Tak bawiliście się w miniony weekend (zdjęcia) W sobotę 15 czerwca w Crystal Club Słupsk odbyła się kolejna niezapomniana impreza. Zobaczcie jak bawili się słupszczanie podczas gorącej sobotniej nocy w klubie Crystal Club Słupsk. 📢 Stadion na Zielonej w nowej odsłonie. Gryf Słupsk będzie mógł rozgrywać mecze w świetle jupiterów [ZDJĘCIA] Dobiegła końca modernizacja stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku. Kibice Gryfa mecze swojej drużyny obejrzą w świetle jupiterów zasiadając na zadaszonej trybunie. To jednak nie koniec inwestycji na miejskim obiekcie.

📢 Złoty jubileusz miłości. Pięćdziesięciolecie ślubu par z Parchowa Pary z Parchowa odebrały medale za długoletnie pożycie od prezydenta Polski Andrzeja Dudy. To była wyjątkowa uroczystość. 📢 Atrakcje w wakacje. Co Ustka szykuje na sezon letni 2024? W tym roku ustczanie i turyści mogą liczyć na stałe punkty sezonowego programu jak Dni Morza, Dożynki Rybne czy wizyta górali. Z kalendarza wypadła FURA, czyli spektakle uliczne i Festiwal Światła, ale są nowe propozycje. Skromniejszy budżet na letnie wydatki muszą uzupełnić dobry humor, zabawa i pogoda.

📢 Pożar przy ulicy Słonecznej w Słupsku. Hala z materiałami palnymi ocalała W niedzielę późnym popołudniem aż dziewięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej wyruszyło do pożaru w jednej z firm przy ulicy Słonecznej w Słupsku. Zagrożenie ekologiczne było olbrzymie. Na szczęście strażacy szybko ugasili pożar.

📢 Jubileusz 20-lecia istnienia Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Piknik na bulwarach Dwadzieścia lat pasji i tradycji. Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodzi jubileusz. W niedzielę, na słupskich bulwarach odbył się urodzinowy piknik. 📢 Gryf demoluje Powiśle Dzierzgoń. Siedem bramek w Słupsku. Losy awansu w ostatniej kolejce W przedostatnim meczu sezonu Energa Gryf Słupsk rozbił Powiśle Dzierzgoń. Siedem bramek obejrzeliśmy na stadionie przy ul. Zielonej. Drużynę, która awansuje do III ligi poznamy 22 czerwca, to wtedy rozegrana zostanie ostatnia kolejka gier. 📢 Słupski Marsz Równości 2024. Kolorowy pochód przeszedł głównymi ulicami miasta [ZDJĘCIA] W sobotę (15 czerwca) ok godz. 14 z mostu Grosza (kładka między Miejską Biblioteką Publiczną a Młodzieżowym Domem Kultury) przy ul. Szarych Szeregów wystartował Słupski Marsz Równości 2024. Tęczowe flagi i transparenty towarzyszyły uczestnikom. Kolorowy pochód przeszedł głównymi ulicami miasta.

📢 Fantastyczny koniec roku akademickiego. UUTW "Żyj kolorowo" egzamin zdał celująco Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Żyj kolorowo" zakończył 19. rok swojej działalności. Dorośli studenci wszystkie egzaminy zdali celująco, wysłuchali świetnego wykładu o muzyce i udowodnili, że najlepiej czują się na scenie. 📢 Rajska wyspa w Dolinie Charlotty? Brama do balijskiej wioski już wita gości [ZDJĘICA, WIDEO] Niezwykła budowla powstaje na łące w Dolinie Charlotty w Strzelinku pod Słupskiem. Będzie to indonezyjska wyspa Bali w pigułce – powstanie świątynia, teatr, restauracja, sala do ekspozycji wystaw, bungalowy z basenami, a to wszystko w otoczeniu palm i kwiatów jak w Indonezji. Już 1 lipca odbędzie się wielkie show, w którym weźmie udział kilku dziesięcioro indonezyjskich artystów.

📢 Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” świętuje jubileusz. Placówka działa już 70 lat Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w tym roku obchodzi okrągłe urodziny – słupska placówka już od 70 lat sprawuje opiekę nad osobami starszymi. Z tej okazji, zorganizowano wielki festyn.

📢 Ostatnie pożegnanie śp. Leszka Kulińskiego. Wójt gminy Kobylnica spoczął na Starym Cmentarzu w Słupsku (zdjęcia) W piątek, 14 czerwca, odbył się pogrzeb śp. Leszka Kulińskiego. Na Starym Cmentarzu w Słupsku wójta gminy Kobylnica żegnała rodzina, przyjaciele, współpracownicy, samorządowcy i mieszkańcy. 📢 Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Program, bilety, atrakcje W weekend 22 i 23 czerwca 2024 roku Kielce bez wątpienia będą stolicą tuningu. A wszystko dzięki organizowanemu przez targi Kielce Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Coś dla siebie znajdą tam jednak nie tylko miłośnicy zmodyfikowanych pojazdów. Nie zabraknie także atrakcji dla fanów motorsportu, a impreza stanie się okazją do spotkania gwiazd związanych z motoryzacją. Swoją obecność zapowiedzieli Patryk Mikiciuk, Grzegorz Duda i Robert Michalski, prowadzący programy motoryzacyjne w TVN Turbo oraz Karol Jagoda, znany jako Jagodowy TV. Wydarzeniem towarzyszącym będzie koncert zespołu hiphopowego PRO8L3M.

📢 Chcesz szybko zrobić kupę? Dodaj do wody i pij rano. W pół godziny pozbędziesz się zaparcia. Oczyszcza i wspomaga odchudzanie Ten napój nie tylko skutecznie nawadnia organizm, ale też pomaga oczyścić jelita oraz organizm z toksyn i zbędnych produktów przemiany materii. Woda z solą naturalnie zwalczy zaparcia i wzdęcia, pomoże też w odchudzaniu. Działa naprawdę szybko, więc po wypiciu lepiej być w pobliżu toalety. Sprawdź, jakie jeszcze korzyści może przynieść picie wody z solą na czczo.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek netto. O ile zostanie podniesiona twoja emerytura? Emerycie, zobacz ile dostaniesz 12.06.2024 Waloryzacja emerytur 2024. Już w marcu dojdzie do kolejnej waloryzacji obowiązujących stawek emerytur. Jej wysokość określana jest co roku, każdorazowo według wskaźnika waloryzacji. O ile w 2024 roku zostaną podniesione renty i emerytury? Zobaczcie jak prezentować będą się po marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce. Podajemy zwaloryzowane kwoty brutto i netto dla emerytów. Zobacz tabele emerytur po waloryzacji w 2024 roku.

📢 Ryś upodobał sobie plażę nad Bałtykiem w miejscowości Wicie! Ryś w miejscowości Wicie (gm. Darłowo - woj. zachodniopomorskie) spacerował ponownie plażą nad Bałtykiem. Wielki kot został wypuszczony przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze zajmujące się odbudową populacji tych zwierząt. Prezentujemy zdjęcia, które nam wysłała pani Małgorzata Sokalska - emerytowany nauczyciel biologii. 📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych!

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 20.05.2024 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Poważna kolizja aut z udziałem dzieci w Ustce. Zadziałał system eCall (Zdjęcia i wideo z drona) W sobotę przed godziną 14 w Ustce na ulicy Słupskiej tuż przed rondem Wileńskim doszło do poważnej kolizji. Renault wjechał w tył toyoty (hybrydy), w której podróżowały małe dzieci. Służby zostały natychmiast poinformowane o zdarzeniu dzięki automatycznemu systemowi powiadamiania eCall.

📢 Ogłoszono alarm przeciwpowodziowy w Słupsku. Słupia zalała ulice Partyzantów i Szarych Szeregów (zdjęcia) W związku z przekroczeniem alarmowego poziomu wody rzeki Słupia na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 lutego ogłoszono na terenie miasta Słupska alarm przeciwpowodziowy, który przewiduje ewakuację ludności i mienia w razie potrzeby oraz uruchomienie pomocy poszkodowanym. Aż 275 centymetrów wynosił późnym wieczorem w czwartek 8 lutego poziom wody w Słupsku na Słupi. W piątek rano obniżył się jedynie o centymetr. 📢 Sanatorium za darmo - komu przysługuje. Te osoby mogą pojechać do uzdrowiska całkowicie za darmo (LISTA) 08.01.2024 Pobyt w sanatorium kojarzy nam się z możliwością wypoczynku i podreperowania swojego zdrowia w uzdrowisku. Do sanatorium można pojechać w Polsce w wiele miejsc. Są uzdrowiska nadmorskie takie jak Ustka czy Kołobrzeg, są uzdrowiska górskie ale i takie jak choć by Ciechocinek znany z ogromnej ilości sanatoriów i leczniczych tężni. Jak często można do takiego sanatorium pojechać? Kto może odwiedzić uzdrowisko i skorzystać z darmowych zabiegów sanatoryjnych? Sprawdziliśmy.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Studniówka 2022. Tak bawili się uczniowie II LO w Słupsku W sobotę 22 stycznia odbyła się studniówka II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Uczniowie bawili się w lokalu Stara Pralnia. Zobacz fotorelację z imprezy. 📢 Tragedia w Ustce. W morzu utonęli dwaj mężczyźni [zdjęcia] Tragiczny wypadek w Ustce, w morzu utopiły się dwie osoby. Do zdarzenia doszło na wysokości zajazdu Dajana. W akcji ratunkowej brali udział między innymi ratownicy SAR. Na miejscu wypadku pracuje prokurator.