Prasówka 23.07.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nie jedz tego na śniadanie. Te posiłki mogą ci zaszkodzić! Najbardziej szkodliwe śniadania ”?

Prasówka 23.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nie jedz tego na śniadanie. Te posiłki mogą ci zaszkodzić! Najbardziej szkodliwe śniadania Pełnowartościowe śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Jednak zdaniem specjalistów, istnieją produkty, których kategorycznie nie można spożywać na czczo. Spożywanie, tych produktów może doprowadzić do problemów. Zobacz, czego nie jeść i nie pić na śniadanie!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 23.07.23

📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile są warte dzisiaj? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Atlas grzybów. Trujące, jadalne i niejadalne. Tak odróżnisz prawdziwki od fałszywek. Kluczowe różnice pokazujemy na zdjęciach - 22.07.2023 Wilgoć i ciepło - te dwa czynniki jednocześnie powodują, że w lasach pojawiają się grzyby. A razem z nimi pojawiają się grzybiarze, którzy zawsze zastanawiają się czy do koszyka trafił właśnie grzyb jadalny, niejadalny czy może nawet trujący. Jak odróżnić prawdziwki od "fałszywek"? Zapraszamy do galerii zdjęć, na których pokażemy różnice pomiędzy najczęściej mylonymi grzybami trującymi i jadalnymi.

Prasówka 23.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto nowy dom Piotra Żyły. Tak mieszka skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek. Będzie się bił ze Sławomirem Peszko? [23.07.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka!

📢 Wakacje w PRL-u. Tak Polacy spędzali urlopy i czas wolny w środku lata. Przywołaj wspomnienia ukryte na starych zdjęciach Wypoczynek w PRL-u miał wyjątkowy klimat. Chociaż wielu Polaków nie było stać na urlop z prawdziwego zdarzenia, to potrafili się świetnie zorganizować i chętnie odpoczywali na świeżym powietrzu. Codziennym widokiem byli mieszkańcy miast opalający się w trawnikach i na balkonach. Obejrzyj stare fotografie i przypomnij sobie, jak Polacy spędzali wakacje. 📢 Trudna sytuacja w MZK Słupsk. Pracownicy boją się o swoje wypłaty, a związkowcy domagają się rozmów z miastem Związkowcy z Miejskiego Zakładu Komunikacji w Słupsku są poważnie zaniepokojeni sytuacją finansową spółki. Pracownicy obawiają się, że faktury za paliwo opłacane będą ze środków na wypłaty. Wciąż nie wiadomo również, jaki bank wspomoże kredytem zakup autobusów elektrycznych.

📢 Szybka Japonia postraszyła faworyzowanych Polaków. Wielkie nerwy w pękającej w szwach hali Ergo Arena Wydawać by się mogło, że skoro w półfinale Siatkarskiej Ligi Narodów Polska trafiła na świetnie spisującą się w tym sezonie Japonię, a nie na ugruntowane marki, jak Stany Zjednoczone czy Włochy, to będzie łatwiej. Azjaci prowadzeni przez Francuza Philippe'a Blaina udowodnili jednak w sobotę, 22 lipca 2023 roku w Ergo Arenie, że takie myślenie jest błędne. Biało-czerwoni mieli wiele trudnych momentów na początku spotkania o finał rozgrywek FIVB. Na szczęście pozbierali się, wygrali 3:1 i zameldowali się w finale! 📢 Festiwal Street Workout w Parku Kultury i Wypoczynku za nami. Widowiskowe pokazy i zmagania sportowców Festiwal Street Workout, który w sobotę, 22 lipca, odbył się w Parku kultury i Wypoczynku to nie tylko siłowe zmagania sportowców, ale także widowiskowe pokazy kalenistyki, warsztaty pracy nad ciałem, konkursy dla dzieci oraz świetna atmosfera.

📢 Płoną toksyczne odpady w Przylepie. Nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców To jest sytuacja kryzysowa - alarmuje st. kpt. mgr inż. Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. W Zielonej Górze płonie hala, w której od lat składowane były toksyczne odpady. W sobotę ok. 21.00 wojewoda lubuski poinformował, że nie ma konieczności ewakuacji mieszkańców. Zapewnił, że jakość powietrza jest stale monitorowana. 📢 Dzieje się w Lądowisku Kultury w Redzikowie. Zobacz, na co warto się wybrać już dzisiaj Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk, wraz z Radą Osiedla Redzikowo oraz Lądowiskiem Kultury, zapraszają na letnie wydarzenia kulturalne. W programie koncert Aleksandry Barcikowskiej w ramach cyklu „Muzyka nad stawem”, warsztaty literackie z Danielem Odiją oraz wyjątkowy koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Polish Violin Duo. 📢 Beach soccer. Młodzieżowy Puchar Polski U-21 w Ustce [ZDJĘCIA] W dniach 21-23 lipca w Ustce rozgrywany jest Młodzieżowy Puchar Polski w beach soccer. Udział w nim bierze 16 drużyn.

📢 Szlakiem słupskich murali - bajkowych, zjawiskowych i garażowych (część I) Zdobią ściany budynków i... garaży. Jedne zapierają dech w piersiach, obok innych przechodzimy obojętnie, a niektórych w ogóle nie widzimy, gdyż znajdują się w miejscach nieoczywistych, często ustronnych. W Słupsku jest ponad sto murali i graffiti. Nie sposób je wszystkie pokazać, dlatego zapraszam na subiektywny przegląd "ściennych malowideł". 📢 I Kaszubsko-Kociewski Kongres Samorządowy – "Rozwój Pomorza" w Wejherowie W Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie odbył się I Kaszubsko-Kociewski Kongres Samorządowy – Rozwój Pomorza. Przemówienie inaugurujące kongres wygłosił Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów. 📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego.

📢 Maryśka wśród ogórków i pomidorów. Mieszkaniec Kobylnicy zatrzymany Do trzech lat więzienia grozi mieszkańcowi gminy Kobylnica, podejrzanemu o uprawę konopi. Zakazany gatunek tej rośliny rósł w ogródku warzywnym. Niektóre krzaczki były całkiem spore. 📢 Oto najładniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 22.07.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 22.07.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 22.07.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 22.07.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Rozwód w 2023 roku. Ile kosztuje i ile trzeba zapłacić za pozew rozwodowy, pełnomocnictwo i podział majątku? Sprawdź! 22.07.2023 Rozwód w 2023 roku. Koszt jaki należy ponieść zależy od wielu czynników. Począwszy od zawiłości sprawy, aż po pomoc adwokacką. Zdarza się, że za rozwód zapłacimy kilkaset złotych. Jednak są przypadki gdzie kwota może być znacznie wyższa. Zastanawiasz się ile kosztuje rozwód w 2023 roku? Za co trzeba zapłacić? Sprawdź koniecznie stałe i dodatkowe koszty rozwodu! 📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! 22.07.2023 Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Najgorsze męskie zachowania. Te nawyki i zwyczaje denerwują kobiety najbardziej. Sprawdź! 22.07.2023 Oto najgorsze męskie nawyki i zachowania. Zastanawiasz się o czym mowa? Niektóre zachowania mężczyzn mogą być naprawdę denerwujące. Można próbować je zmienić, zignorować lub po prostu zaakceptować. Wiele kobiet na samą myśl o nich dostaje "białej gorączki". Te nawyki i zwyczaje denerwują najbardziej! Sprawdź 10 zachowań mężczyzn, których nie znoszą kobiety!! 📢 Oto skuteczne sposoby na muszki owocówki. Sprawdzone domowe metody na pozbycie się ich z domu. Sprawdź koniecznie! 22.07.2023 Oto sprawdzone i skuteczne sposoby na pozbycie się muszek owocówek. Pojawiają się szybko i są niezwykle uciążliwe. Wiosną i latem potrafią uprzykrzyć życie wielu osobom. Muszki owocówki są małe, żyją krótko, rozmnażają się w zastraszającym tempie i potrafią niezwykle bardzo irytować. Zwykle gdy zauważymy je w kuchni, nachodzi nas pytanie skąd się wzięły i w jaki sposób możemy się ich pozbyć. Sprawdź koniecznie, sprawdzone i skuteczne domowe metody na pozbycie się muszek owocówek!

📢 Oto podatek od kota 2023. Kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! 22.07.2023 Podatek od kota w 2023 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź! 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! 22.07.2023 Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź koniecznie, czy masz je w portfelu!

📢 Oto urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 22.07.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę! 📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! 22.07.2023 Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów!

📢 Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! 22.07.2023 Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. Mrówki mogą być w tych miejscach bardzo uciążliwe i często szukamy najbardziej skutecznego sposobu aby pozbyć się intruzów. Warto spróbować domowe metody, aby je odstraszyć. Mowa tutaj o produktach, które często używamy w kuchni. Oczywiście nie należy pominąć niektórych roślin, które również sprawdzą się w przepędzeniu nieproszonych gości. Oto sprawdzone metody, które z pewnością odstraszą mrówki. Sprawdź! 📢 Abonament RTV w 2023 roku. Jak zachować się podczas kontroli pracowników Poczty Polskiej. Sprawdź, kto nie musi płacić abonamentu! 22.07.23 Abonament RTV w 2023 roku. W Polsce przeprowadzane są kontrole w związku z opłatami abonamentu RTV. Pracownicy Poczty Polskiej odwiedzają mieszkania i domy, w celu sprawdzenia, czy dana osoba opłaciła abonament radiowo telewizyjny. Nie od dziś wiadomo, że wiele osób unika opłacania abonamentu. Zastanawiasz się, czy kontroler ma prawo wejść do naszego mieszkania i sprawdzić czy wywiązaliśmy się z tego obowiązku? Jakie prawa mają pracownicy Poczty Polskiej? Sprawdź obowiązkowo, jakie kary mogą zostać nałożone w przypadku stwierdzenia braku opłaty za abonament RTV.

📢 Tych rzeczy nie wolno robić na działce. Oto lista zakazów, która może zaskoczyć nie jednego działkowicza. Sprawdź koniecznie! 22.07.2023 Oto lista rzeczy, których nie można robić na działce. Lista zakazów nie jest mała, a potrafi zaskoczyć nie jednego działkowca. Wyjazd na działkę kojarzy się głównie z wypoczynkiem i świeżymi warzywami i owocami. Wiele osób ceni sobie spokój i oderwanie od codziennego życia. Regulamin Ogródków Działkowych jasno określa co możemy, a czego nie możemy na naszym kawałku ziemi. Zastanawiasz się jakich zakazów trzeba przestrzegać? Sprawdź czego nie można robić na działce!

📢 Tym rodzicom zostanie odebrane 500 plus. Kiedy nie dostaniesz tego świadczenia na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! 22.07.2023 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus.

📢 Bezpłatne półkolonie dla dzieci z Ukrainy przebywających w Słupsku Osiemdziesięcioro dzieci z Ukrainy, które przyjechały do Słupska po rozpoczęciu wojny, może wziąć udział w bezpłatnych półkoloniach organizowanych przez SOSiR. Jest to możliwe dzięki darowiźnie przekazanej przez Polską Izbę Gospodarczą w Japonii za pośrednictwem Funduszu Pomocy Ukrainie.

📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 22.07.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek. 📢 Dodatkowe pół miliona złotych rocznie dla Teatru Lalki Tęcza w Słupsku. Umowa ze Skarbem Państwa W piątek 21 lipca minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński oraz wiceprezydent Słupska Marta Makuch podpisali umowę w sprawie współprowadzenia Teatru Lalki Tęcza w Słupsku. Teatr dostanie dodatkowe pół miliona złotych z budżetu państwa.

📢 Oto najdziwniejsze nazwy polskich wsi. W niektóre aż trudno uwierzyć Jadąc samochodem przez Polskę można się często... uśmiechnąć. Polskie wsie, kolonie i przysiółki mają często bardzo dziwne nazwy. W niektóre, zwłaszcza te wulgarne, aż ciężko uwierzyć. Wybraliśmy te najśmieszniejsze, podajemy także ich lokalizację. Te miejsca istnieją naprawdę! 📢 Roztrzaskany mercedes na drzewie. Kierowca i dwoje pasażerów w szpitalu Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w piątek około godziny 16 na drodze między Łupawą a Darżynem w powiecie słupskim. 74-latek jadący mercedesem uderzył w drzewo. Wiózł dwoje pasażerów. Na szczęście nie ma ofiar śmiertelnych. 📢 Festiwal Street Workout w sobotę w Słupsku. Impreza nie tylko dla zawodowców W sobotę w Parku Kultury i Wypoczynku odbędzie się Festiwal Street Workout. Zaplanowano zawody sportowe zarówno dla zawodowców, jak i amatorów. Będą też konkursy i zabawy dla dzieci, potrawy grilla i słodkie przekąski.

📢 Poważne zdarzenie drogowe na obwodnicy Słupska [ZDJĘCIA] Na Pomorzu nie ma dnia bez wypadku czy kolizji. Tym razem do zderzenia pojazdów doszło na obwodnicy Słupska. Kierowca samochodu ciężarowego najechał na osobowe renault, podczas, gdy tamten zamierzał skręcać. Stan pojazdu wskazuje na to, że uderzenie musiało byś silne. 📢 MŚ kobiet 2023. Najgorętsze zawodniczki piłkarskich mistrzostw świata. Zachwycają urodą i wysportowanymi ciałami Mistrzostwa świata w piłce nożnej kobiet 2023 rozgrywane są w dniach 20 lipca - 20 sierpnia w Australii i Nowej Zelandii. W żeńskim mundialu biorą udział 32 reprezentacje, łącznie ponad 700 zawodniczek. Wybraliśmy 40 najgorętszych piłkarek, które można oglądać podczas MŚ. Na Instagramie prezentują swoją wysportowane ciała. Zobacz wyjątkowe zdjęcia, poniżej link do galerii. 📢 Szachowa symultana z arcymistrzem na ulicy Wojska Polskiego w Słupsku Niedzielne przedpołudnie 23 lipca na ulicy Wojska Polskiego w Słupsku upłynie pod znakiem szachów. Na deptaku odbędzie się pierwsza w historii naszego miasta symultana szachowa z arcymistrzem Jackiem Gdańskim.

📢 Jak dbać o mózg? Poznaj 7 prostych sposobów na codzienne dbanie o umysł Mózg to najważniejszy organ. Jest odpowiedzialny za wszystkie narządy, a także za nasze samopoczucie. To dzięki niemu czujemy, uczymy się, komunikujemy i rozumiemy otaczający nas świat. Dlatego tak ważne jest codzienne dbanie o jego kondycję. Poznaj siedem prostych sposobów na to, żeby twój mózg był w dobrej kondycji. 📢 Wakacje kredytowe dłuższe o pół roku? Jest zapowiedź szefa PFR: „To byłoby zasadne”. Decyzja jeszcze w wakacje „Przedłużenie wakacji kredytowych mogłoby być zasadne” - mówi Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Podaje także możliwe terminy i wspomina, co zdecyduje o wejściu w życie kolejnych zawieszeń spłaty kredytów hipotecznych.

📢 Prawie setka dobrowolsów w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce W Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. admirała floty Józefa Unruga odbyło się wcielenie ochotników do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Kandydaci do armii rozpoczęli szkolenie. Przysięga już 12 sierpnia.

📢 Kaszuby widziane z lotu ptaka zachwycają! Zobaczcie niezwykłe zdjęcia powiatu kościerskiego wykonane przez Macieja Piankowskiego Powiat kościerski to prawdziwy raj dla miłośników przyrody. Na tym terenie znajduje się ponad 200 jezior, często ukrytych w leśnych gęstwinach. Zobaczcie jak uroczo Kaszuby wyglądają z lotu ptaka. Zdjęcia wykonane przez Macieja Piankowskiego zachwycają! 📢 Kościół w Czarnej Dąbrówce doczeka się remontu. Są pieniądze z Polskiego Ładu (WIDEO) Dobra wiadomość dla mieszkańców Czarnej Dąbrówki. Kościół w ich miejscowości będzie remontowany. Pieniądze pochodzą z rządowego programu Polski Ład - Zabytki. 📢 Potrawy z PRL, które jadaliśmy codziennie. Skusicie się teraz na takie dania? [PRZEPISY] Chleb moczony w jajku i mleku smażony na rozgrzanym tłuszczu, kotlety z mortadeli, paprykarz szczeciński, blok czekoladowy, szyszki z ryżu preparowanego, kotlety z jajek, zupa szczawiowa… To niewątpliwie dania z PRL, którymi zajadaliśmy się codziennie. Zapraszamy Was na sentymentalną podróż w czasie. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy na dania i potrawy z PRL, które warto zrobić, by przypomnieć sobie czasy dzieciństwa i młodości. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Pijany kierowca wyjdzie z aresztu po miesiącu za kaucją. Młodzi motocykliści walczą o życie w szpitalu 35-letni Bartłomiej J., który po pijaku spowodował wypadek na ul. Szczecińskiej w Słupsku po miesiącu opuści areszt, o ile wpłaci 80 tys. zł kaucji. Tak w czwartek, 20 lipca, późnym wieczorem zdecydował Sąd Rejonowy w Słupsku, który nie przychylił się do wniosku prokurator o trzymiesięczny areszt. Ofiarami są 22-latkowie, którzy walczą o życie w szpitalu w Słupsku.

📢 Blokowiska? W Czarnej Dąbrówce wiedzą, jak rozkręcić dzieci i młodzież (WIDEO) Blokowiska? To nie ciemne kąty, gdzie spotyka się niesforna i pijana młodzież, a cykl imprez organizowanych przez Czarną Dąbrówkę. Animatorzy docierają nawet do najmniejszych miejscowości gminy, gdzie nie ma świetlic wiejskich, aby w ciekawy sposób spędzić czas z dzieciakami.

📢 Ustka: 18 najbardziej niezwykłych atrakcji dla dzieci i dorosłych. 2-metrowy miś, nawiedzona latarnia morska i inne cuda na weekend i urlop Ustka to jeden z najpopularniejszych kurortów na polskim wybrzeżu Bałtyku. Na turystów czeka tu o wiele więcej atrakcji niż tylko szeroka plaża i jod. Czy wiecie, gdzie w Ustce można spotkać 2-metrowego misia, w którym muzeum zobaczycie zabytkowe gofrownice, gdzie można zobaczyć hologram żołnierza albo jakie niepokojące historie wiążą się ze Stawem Upiorów? Zapraszamy do galerii 18 najciekawszych atrakcji Ustki dla dzieci i dorosłych, w sam raz na weekend, urlop i wakacje nad morzem. 📢 Być policjantem fajna sprawa! Dzieci bawiły się na festynie z okazji Święta Policji Policyjne sygnały dźwiękowe przed komendą policji przy al. 3 Maja to nie pościg za groźnym przestępcą a zabawa z okazji Święta Policji, na którą funkcjonariusze zaprosili najmłodszych mieszkańców Słupska i regionu. Każdy mógł wsiąść do radiowozu, przymierzyć się do quada, czy zobaczyć jak się pobiera odciski palców od podejrzanych. Furorę jednak zrobili Harry i Fuks, policyjne owczarki belgijskie.

📢 Trwa rekrutacja w Uniwersytecie Pomorskim. Ponad tysiąc chętnych na studia w Słupsku [WIDEO,ZDJĘCIA] Słupska uczelnia przyjęła na studia już ponad 400 osób. Samych chętnych, którzy złożyli dokumenty jest jednak znacznie więcej. Najwięcej kandydatów, w pierwszych tygodniach rekrutacji, zapisało się na kierunki medyczne.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w trzeci weekend lipca Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z trzeciego weekendu lipca. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Dzień otwarty w Markosie. Oferta dla poszukujących pracy Firma Markos z podsłupskiego Głobina organizuje 22 lipca dzień otwarty w swoim zakładzie. To okazja dla osób poszukujących ciekawej pracy, aby zaznajomić się z działalnością firmy i jej ofertą. 📢 Jakub wystartuje w triathlonie. Umożliwi mu to „wózek marzeń” i jego brat Trwają ostatnie przygotowania, bo start już w niedzielę, 23 lipca w Przechlewie. To tu - na Pomorzu - rokrocznie odbywa się jedna z największych tego typu imprez sportowych, w której startuje kilkaset osób. Wśród nich będzie Jakub Chmielowiec ze Słupska, który wystartuje na specjalnym wózku w drużynie ze swoim bratem Marcinem Plutą.

📢 Wstęp wzbroniony! W środku sezonu plaża na granicy Ustki i gminy nieczynna Mieszkańcy pod usteckiej Przewłoki oburzają się, że plaża jest refulowana w środku sezonu. Urząd Morski w Gdyni przyznaje, że prace powinny być zakończone w połowie czerwca, ale warunki na to nie pozwoliły, bo trzeba je przeprowadzać, gdy nie ma sztormu. 📢 Akcja ratunkowa na farmie wiatrowej w gminie Miłoradz. Serwisant zasłabł na dużej wysokości. Walka o jego życie trwała kilka godzin Na jednej z elektrowni wiatrowych w powiecie malborskim przez kilka godzin w środę (19 lipca) i już w czwartek (20 lipca) trwała dramatyczna walka o życie pracownika firmy serwisowej. Zasłabł na wysokości ponad 130 metrów. Udało się go sprowadzić na dół, akcja ratunkowa była kontynuowana na ziemi, ale około 30-letniego mężczyzny nie udało się uratować.

📢 Kąpielisko Ustka Zachód po raz pierwszy z Błękitną Flagą (zdjęcia) Ustka po raz kolejny może być dumna z Błękitnej Flagi, ale tym razem otrzymało ją kąpielisko zachodnie. W tym roku w Polsce kultowy certyfikat przyznano 34 kąpieliskom i marinom. Dlaczego jest taki ważny? Bo świadczy nie tylko o czystym i bezpiecznym kąpielisku, ale też o tym, że nikt nie jest z niego wykluczony. 📢 Wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Słupsku. Nawet trzech chętnych na jedno miejsce W środę, 19 lipca, młodzież ze Słupska poznała wyniki rekrutacji do klas pierwszych liceów, techników i szkół branżowych. Nie każdy dostał się do wymarzonej szkoły - w niektórych klasach na jedno miejsce przypadało nawet trzech chętnych. 📢 Kolejny wypadek na drodze krajowej w kierunku Lęborka. Poszkodowana odwieziona na SOR Na krajowej szóstce w kierunku Lęborka doszło do zdarzenia drogowego. Kierowca jadący w stronę Słupska zjechał do rowu. Okoliczności ustala policja.

📢 Kolejna porodówka znika z mapy Pomorza, bo „demografii się nie oszuka”? Kobiety z powiatu sztumskiego będą rodzić w innych szpitalach Dni oddziałów ginekologiczno-położniczego i noworodkowego w Sztumie są policzone. Nowy operator szpitala podał datę ich zamknięcia. Tym samym podzielą los innych porodówek zlikwidowanych na Pomorzu. 📢 Zaginieni mieszkańcy Pomorza. Wyszli z domu i ślad po nich zaginął. Poszukiwania niektórych trwają od wielu lat 19.07.2023 r. Ponad 100 osób z województwa poszukują policjanci z Pomorza. Jedni zaginęli niedawno, poszukiwanych innych trwają od wielu lat. Jak na razie bez efektu. Rozpoznajecie kogoś ze zdjęć? Jeśli macie jakieś informacje, które mogą pomóc w ich poszukiwaniach, to poinformujcie policję. Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

📢 Kłączno najpiękniejszą wsią powiatu bytowskiego (WIDEO) Kłączno w gminie Studzienice wygrało powiatowy konkurs Piękna Wieś w kategorii - miejscowość, a najpiękniejszą zagrodą jest gospodarstwo Jadwigi i Arkadiusza Kozieł z Łubna w gminie Kołczygłowy.

📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 19.07.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź 📢 Te pieniądze musisz wymienić do końca lipca, bo stracą swoją wartość. Zobacz, które banknoty trzeba wymienić w banku (zdjęcia) 19.07.23 Na ogół banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie wymagają wymiany i nie posiadają terminu ważności. Jednak wśród nich są też takie, które, jeśli nie wymienimy ich w oddziale banku, staną się bezwartościowe. Dotyczy to zwłaszcza takich pieniędzy, które zostały w pewien sposób uszkodzone. Te koniecznie należy wymienić przed końcem lipca ponieważ stracą one swoją wartość i ważność. Które banknoty powinniśmy wymienić jak najszybciej i gdzie można to zrobić? Sprawdź wymianę banknotów w lipcu 2023.

📢 PKS Słupsk będzie korzystał z węzła transportowego. Powiatowy przewoźnik przeniesie się na nowy obiekt Autobusy PKS będą odjeżdżać z węzła transportowego, który w zamyśle stać się ma nowym centrum komunikacyjnym Słupska. To efekt porozumienia, które powiat słupski zawarł z miastem. W temacie przenosin przewoźnika pozostaje jednak jeszcze wiele niewiadomych.

📢 Kompletnie pijany kierowca BMW uderzył w motocyklistów na ulicy Szczecińskiej w Słupsku. Dwie osoby w szpitalu (zdjęcia) Para młodych ludzi jechała motocyklem ulicą Szczecińską w stronę centrum miasta, kiedy uderzył w nich kierowca BMW. Jak się okazało, pijany. Poszkodowani zostali odwiezieni na SOR słupskiego szpitala. Mężczyzna jest w ciężkim stanie, kobieta w lepszym, ale oboje maja wielonarządowe obrażenia. 📢 Motofolk Kaszuby 2023. Zaplanuj już czas. Motocykle i pierogi z jagodami (WIDEO) Motocykliści zjadą do gminy Parchowo. Tu odbędzie się sztandarowa impreza - Motofolk. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji m.in: konkurs na zjedzenie największej liczby pierogów z jagodami na czas.

📢 Pół wieku temu w słupskim „Medyku”. Czepkowanie w blasku Eskulapa [ZDJĘCIA] Z dawnych zwyczajów przetrwało do dziś czepkowanie, ale takie uroczystości już nie obejmują pierwszych roczników nauki pielęgniarstwa. Nie odbywają się już w blasku wielkiego świecznika, zapalanego ku pamięci Eskulapa – mitycznego boga sztuki lekarskiej. Takie są pierwsze wrażenia z konfrontacji naszych wspomnień z niedawnym nadaniem imienia Rondo Pielęgniarek i Położnych na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym słupskich ulic Grunwaldzkiej i Leszczyńskiego. 📢 Śmiertelny wypadek na drodze pomiędzy Lubuczewem i Siemianicami. Nie żyje motocyklista Śmiertelny wypadek w regionie słupskim. 27-letni kierujący motocyklem stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. W wyniku poniesionych obrażeń zmarł. 📢 Zderzenie czołowe w Bierkowie pod Słupskiem. Dwaj kierowcy w szpitalu, jeden z nich w stanie ciężkim Do dramatycznego zdarzenia drogowego doszło w sobotę późnym popołudniem w podsłupskim Bierkowie. 64-letni kierowca auta, w które wjechał inny pojazd, przebywa na OIOM-ie.

📢 Kocia grypa 2023. Oto najczęstsze objawy. Twój kot ma takie? Natychmiast powinieneś zgłosić się do weterynarza 16.07.23 Przed kocią grypą ostrzega nie tylko Państwowy Instytut Weterynaryjny ale i sanepid. W całej Polsce zanotowano już kilkanaście przypadków śmierci kotów z powodu zakażenia wirusem H5N1 - odmiany ptasiej grypy na którą chorują także koty. O czym powinni pamiętać właściciele? Czego się wystrzegać i na jakie objawy zwrócić powinni szczególną uwagę? O tym informuje Główna Inspekcja Sanitarna, która wydała zalecenia postępowania w przypadku zakażenia kocią grypą. 📢 Zderzenie czołowe w Słupsku. Siedem młodych osób w szpitalach w Słupsku i Lęborku W sobotę po południu 15 lipca w Słupsku w okolicy skrzyżowania al. 3 Maja z ul. Niemena doszło do wypadku. Siedem osób trafiło do szpitali w Słupsku i Lęborku. Wstępnie ustalono, że 19-letni kierowca nie zachował ostrożności.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub w lipcu [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Słupska i regionu. Poznajesz kogoś? Zgłoś na policję (zdjęcia) Tak wyglądają osoby poszukiwane przez pomorską policję w związku z rozprowadzaniem, produkcją i handlem narkotykami w Słupsku i regionie słupskim. Poszukuje ich pomorska policja. Poznajesz kogoś? Możesz pomóc policji ustalić ich miejsce pobytu zgłaszając to odpowiednim służbom. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich?

📢 Przysięga dobrowolsów. Uroczystość w 7. Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku [zdjęcia] W koszarach 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku przysięgę złożyli żołnierze dobrowolnej służby wojskowej. Na placu apelowym jednostki stanęło 257 nowych wojskowych.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 01.07.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w czerwcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z minionego weekendu. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic

📢 Unikatowe zdjęcia dawnego Słupska, które przenoszą w czasie Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii! 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Te przedmioty z PRL to prawdziwe skarby. Rupiecie na których można zarobić. Tych rzeczy szukają kolekcjonerzy staroci 02.03.23 Przedmioty z okresu PRL w naszych domach często zbierają kurz i wydają się zbędnymi bibelotami. Wszystko wówczas było inne, bardziej toporne i bezpłciowe. Dziś wiele z tych przedmiotów wraca do łask. Dzięki upływowi czasu rzeczy takie jak kryształy, biżuteria czy antyki z PRL nabierają realnej wartości. Dla jednych sentymentalna a dla innych materialna, przeliczalna na gotówkę. Tych rzeczy, z pozoru rupieci, szukają kolekcjonerzy i zbieracze przedmiotów z PRL. Można na nich sporo zarobić. 📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Niezawodne sposoby na muszki owocówki. 5 trików, które pomogą pozbyć się natrętnych muszek owocówek Muszki owocówki mogą być problemem w kuchni, szczególnie latem, kiedy jemy więcej owoców i warzyw. Czasem pojawiają się chmarami w pobliżu dojrzałych produktów lub fermentowanych (jak piwo i wino). W upalne dni wystarczy postawić sok czy kompot w kuchni, aby je przyciągnąć. Podpowiadamy, jak pozbyć się muszek owocówek z domu. Poznaj sprawdzone sposoby. 📢 Pożar w Główczycach. Dwoje małych dzieci ciężko poparzonych Do tragicznego pożaru doszło dziś (wtorek) w Główczycach. Poważnie poparzone zostały dzieci: roczny chłopiec i pięcioletnia dziewczynka. Maluchy trafiły do szpitala w Słupsku.

📢 Kaszubski triathlon: kajak, rower, bieg (ZDJĘCIA) 800 metrów kajakiem, 14 kilometrów rowerem, 5 kilometrów biegu. Tak wyglądał Kaszubski Triathlon, czyli VIII Mistrzostwa Polski Amatorów, które odbyły się w Ciemnie (gm. Tuchomie).

📢 Memy z kotami. Kot intrygant i manipulator. Zabawne obrazki z kotami. Internet kocha memy z kotami 30.11.2020 Memy z kotami bawią nas do łez już od bardzo dawna. Uwielbiają je właściciele puszystych czworonogów ale z memów z kotami śmieją się również te osoby, które ich nie posiadają. Za co kochamy je najbardziej, co nas w nich bawi i wzrusza? Zobaczcie jak te zwierzęta widziane są na śmiesznych memach o kotach. 📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

📢 Sunrise Festival przełożony. Jak bawiono się w ubiegłym roku? [ZDJĘCIA] W związku z zagrożeniem epidemicznym, organizator Sunrise Festival 2020 podjął decyzję o przełożeniu tegorocznej edycji imprezy na kolejny rok. Zobaczcie, jak uczestnicy festiwalu bawili się w ubiegłym roku. 📢 Trwa Sunrise Festival 2019. Impreza potrwa do niedzieli [NOWE ZDJĘCIA] W kołobrzeskim Podczelu trwa Sunrise Festival 2019. Zobaczcie kolejną porcję zdjęć z festiwalu!

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN