Prasówka 23.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyłączenia prądu w pomorskim. Gdzie 23.12 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?”?

Prasówka 23.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wyłączenia prądu w pomorskim. Gdzie 23.12 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie? Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w pomorskim 23.12? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w pomorskim.

📢 Życzenia na Boże Narodzenie 2023. Wierszyki, SMS, życzenia bożonarodzeniowe, tradycyjne, śmieszne, oryginalne 23.12.2023 Już wkrótce Boże Narodzenie 2023. Tradycyjnie będziemy wysyłać rodzinie i znajomym życzenia bożonarodzeniowe. Znajdziesz u nas gotowe życzenia na Boże Narodzenie. Wierszyki, rymowanki, życzenia tradycyjne, oryginalne, wesołe, śmieszne. Nasze życzenia bożonarodzeniowe sprawią Twoim najbliższym wiele przyjemności. Życzenia na Boże Narodzenie nie muszą być nudne.

📢 Życzenia na Boże Narodzenie 2023. Gotowe do wysłania obrazki i wierszyki bożonarodzeniowe Już wkrótce Boże Narodzenie 2023. Tradycyjnie będziemy wysyłać rodzinie i znajomym życzenia bożonarodzeniowe. Znajdziesz u nas gotowe życzenia na Boże Narodzenie. Wierszyki, rymowanki, życzenia tradycyjne, oryginalne, wesołe, śmieszne. Nasze życzenia bożonarodzeniowe sprawią Twoim najbliższym wiele przyjemności. Życzenia na Boże Narodzenie nie muszą być nudne.

Prasówka 23.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dramat w pociągu z Gdańska do Koszalina. TLK zatrzymał się między Lęborkiem a Słupskiem. "Na stację mamy dojść piechotą, po torach" Dramatyczna i absurdalna sytuacja w pociągu na trasie Gdańsk - Koszalin. Pociąg TLK zatrzymano na stacji w Potęgowie, między Lęborkiem a Słupskiem. Po kilkugodzinnym oczekiwaniu pasażerowi usłyszeli, że pociąg podjedzie do Słupska, a na stację mają dojść piechotą - w nocy i w wichurze. Jak dojadą do Koszalina? - We własnym zakresie mamy załatwić sobie transport. PKP nie zamierza podstawić komunikacji zastępczej - relacjonują zirytowani pasażerowie.

📢 Przejęcie mediów publicznych. Relacja na żywo Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołał 19 grudnia 2023 roku dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek. 📢 Wojna na Ukrainie 2023 na żywo. Najnowsze informacje - relacja 22 grudnia 2023 roku jest 667. dniem wojny. Podczas ataku rosyjskich dronów na Kijów w nocy z czwartku na piątek, jeden z nich uderzył w blok mieszkalny - poinformował mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Dwie osoby zostały ranne, jedna z nich trafiła do szpitala. 📢 Kiedyś to były święta! Tak wyglądało Boże Narodzenie w czasach PRL. Oto zdjęcia z lat 70. i 80. Zobacz i poczuj ten klimat! Wtedy w telewizji nie leciał "Kevin sam w domu", a pod choinką nie znajdowało się Playstation i najnowszej komórki. Zamiast tego był Gwiazdor w plastikowej masce na twarzy, rachityczne drzewka sprzedawane z przyczepki na placu Wielkopolskim, prezenty w reklamówkach rozdawane w przedszkolach przez budzącego strach gwiazdora w masce. Zobaczcie, jak wyglądały święta Bożego Narodzenia w latach 70. i 80. Oto wyjątkowe zdjęcia z czasów PRL.

📢 Ekstraklasa koszykarzy. Dziki Warszawa - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 83:96 Świetny mecz i pewne zwycięstwo Grupa Sierleccy Czarnych. Podopieczni Mantasa Cesnauskisa do Słupska wracają z kompletem punktów. 📢 Tanie mieszkania i domy od komornika w Zachodniopomorskiem. Sprawdź najnowsze licytacje komornicze [ZDJĘCIA] Tanie domy i mieszkania w Koszalinie i regionie. Najnowsze ogłoszenia licytacji domów od komornika. Domy nawet za pół ceny. Sprawdź, jakie są oferty. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Sprawdź oferty od komornika. Zobacz domy, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem.

📢 Pomoc medyczna w czasie świąt. Lekarze rodzinni nie pracują. Gdzie szukać pomocy? Choroba nie wybiera. Zachorować można także w czasie świąt. Niestety, w przychodniach pocałujemy przysłowiową klamkę. Co wtedy? Gdzie szukać pomocy? Czy z gorączką od razu jechać na SOR. Sprawdziliśmy, gdzie otrzymamy pomoc.

📢 Kup choinkę u leśników. Nie kradnij, bo zapłacisz wysoką karę (WIDEO) Leśnicy i policjanci prowadzą akcję "Choinka". Podobnie jak w latach minionych patrolują lasy. Pamiętajmy, że nie wolno samowolnie wycinać drzewek. Kara to minimum 500 złotych. 📢 Zaglądamy do domu Joanny Przetakiewicz. Zobacz wyjątkową aranżację stołu na święta. Elegancka choinka projektantki zachwyca internautów Dom Joanny Przetakiewicz jest już gotowy na Boże Narodzenie. W luksusowych wnętrzach pojawiły się eleganckie świąteczne dekoracje. Projektantka mody postawiła w tym roku na trzy modne kolory, które zdominowały bożonarodzeniową aranżację. Zobacz, jak wygląda świąteczny stół Joanny Przetakiewicz. Elegancko przystrojona choinka robi ogromne wrażenie!

📢 Pomorze ma nowego kuratora oświaty. Został nim Grzegorz Kryger Jest decyzja w sprawie pomorskiego kuratora oświaty. Beata Rutkiewicz, nowa wojewoda pomorska, powołała na to stanowisko Grzegorza Krygera. Zastąpi on pełniącą tę rolę od 2019 roku Małgorzatę Bielang.

📢 Pierwszy w historii budżet gminy Redzikowo uchwalony. Ponad 100 milionów na inwestycje Rada Gminy Słupsk uchwaliła budżet na 2024 rok. Już jako gmina Redzikowo, samorząd planuje zrealizować inwestycje za blisko 116 milionów złotych. 📢 Tak było ponad 30 lat temu. Przedświąteczny handel w Miastku. Baleron i banany (ZDJĘCIA) Będą szynki, balerony, cytrusy, a nawet proszek do pieczenia - zapewniał czytelników w grudniu 1988 roku Lech Domina, wiceprezes Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Miastku. Reporter piszący te słowa raportował wówczas, że zaopatrzenie w typowe artykuły świąteczne w sklepach geesowskich jest dobre. Dla nikogo nie zabraknie tradycyjnego karpia, który jest sprowadzany z Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Miastku. - Będzie też dużo śledzi - pisał dziennikarz, stwierdzając jednak, że brakuje pstrąga, szczupaka i płoci. Za to przewiduje się zwiększenie dostaw kawy aż do 600 kilogramów do wszystkich sklepów GS w gminie.

📢 W Miastku powstaną mieszkania komunalne. Podpisano porozumienie (WIDEO) To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Miastka. Samorząd szykuje się do budowy mieszkań komunalnych. 📢 Które sklepy będą otwarte w Wigilię? Jak zmienią się godziny otwarcia sklepów w sobotę? Znamy kalendarz niedziel handlowych 2024 Najbliższa niedziela 24 grudnia, a więc Wigilia, miała być niedzielą handlową. Pod koniec listopada Sejm zdecydował jednak o przeniesieniu jej na inny termin, zatem w kalendarzu nie ma już niedziel handlowych 2023. A które sklepy będą otwarte w Wigilię? Jak zmienią się godziny otwarcia największych sieci w piątek i sobotę? Znamy też kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku. Sprawdź, ile niedziel handlowych przewidziano w przyszłym roku?

📢 Przedświąteczny wyjazd do Warszawy. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk zagra z Dzikami Grupa Sierleccy Czarni Słupsk w przedostatnim spotkaniu w tym roku kalendarzowym o dwa ligowe punkty zagrają w stolicy z miejscowymi Dzikami.

📢 Wichura w regionie słupskim. Zerwany dach szkoły we Włynkówku [ZDJĘCIA] W związku z wiatrem oraz opadami deszczu i śniegu strażacy z woj. pomorskiego interweniowali 104 razy - podał dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP. Najwięcej interwencji było w powiecie słupskim. W jednej ze szkół wichura zerwała dach. 📢 Gmina Miastko wyda milion złotych na zimowe utrzymanie dróg (WIDEO) Gmina Miastko wyda milion złotych na zimowe utrzymanie dróg. Do końca roku - ponad 350 tysięcy złotych. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 22.12.2023 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 22.12.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku!

📢 Nowy wspaniały świat Tuska [KOMENTARZ] „Przywrócenie ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej” właśnie się dokonało. Dzięki „silnym ludziom”, którzy - cytując za Nikodemem Dyzmą - „i w mordę mogą dać”, udało się w Polsce pogłębić demokrację i poszerzyć praworządność. Intensywny proces powrotu do rodziny europejskiej trwa.

📢 Zabezpieczenie skarpy przy ul. Legionów Polskich dopiero w przyszłym roku. Inwestycji przeszkodziła pogoda Choć barierki zabezpieczające ścieżkę rowerową na skarpie przy ul. Legionów Polskich miały powstać, zgodnie z zapowiedziami, do końca grudnia, realizację inwestycji przesunięto na przyszły rok. Winne temu warunki pogodowe. 📢 Gdański Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wystosował oświadczenie w sprawie zmian w mediach publicznych W dniu 20 grudnia 2023 roku Sejm RP podjął uchwałę o wzywającą do przywrócenia standardów w mediach publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Zaraz po głosowaniu minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów i rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Do decyzji ministra ustosunkował się Zarząd Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, wydając oświadczenie. 📢 Te stare bombki z PRL są warte fortunę! W tamtych czasach posiadał je każdy. Masz je w domu? Te bombki rodem z PRL są warte dużo pieniędzy. Niektóre sztuki są warte znacznie więcej niż nam się wydaje. Kolekcjonerzy poszukują stare bombki, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Nachodzi Cię myśl, które są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre bombki kosztują naprawdę duże pieniądze. Sprawdź koniecznie, czy masz w domu te drogocenne przedmioty z PRL-u!

📢 Zima 30 lat temu. Białe szaleństwo w Słupsku i regionie [ZDJĘCIA] Zima była normalna, zgodna z kalendarzem i astronomią, nikogo niczym nie dziwiła, a raczej zachwycała swymi objawami. 📢 W Słupsku uczczono pamięć żołnierzy i policjantów poległych w misjach zagranicznych W Słupsku uczczono Dzień Pamięci Zmarłych i Poległych w Misjach Pokojowych poza granicami kraju. Na grobie zmarłego

podinspektora Andrzeja Kaczora, który zginął w Iraku w 1995 r. - pierwszego polskiego policjanta, który poległ na służbie poza granicami, zapalono znicze. 📢 Nie będzie taryfy ulgowej dla kierowców wjeżdżających na bytowski rynek (WIDEO) Mimo wielokrotnych apeli o stosowanie się do przepisów - nadal wielu kierowców ignoruje oznakowanie w rejonie placu Wyszyńskiego. Wzmożony ruch przedświąteczny oraz skargi mieszkańców i włodarzy miasta sprawiły, że funkcjonariusze skrupulatniej reagują na kierowców niestosujących się do ustawionych tam znaków.

📢 Po narkotykach zasnął w samochodzie. Wcześniej pokłócił się z żoną Stojący na drodze leśnej samochód, a w nim śpiący mężczyzna zainteresował dzielnicowego, który pełnił służbę wspólnie ze strażnikiem leśnym w okolicach Borzytuchomia. Spotkanie z funkcjonariuszami zdenerwowało i zaskoczyło 30-latka. Jak się okazało w pojeździe posiadał narkotyki. Został zatrzymany i wkrótce usłyszy zarzuty ich posiadania. 📢 Autobusem MZK po chodniku na Armii Krajowej w Słupsku Dziwne zachowania słupskich kierowców MZK obserwujemy ostatnio na ulicach miasta. Najpierw kierowca "jedynki' pojechał pod prąd ulicą Wojska Polskiego, a teraz czytelnik przysłał nam zdjęcia, na których widać kierowcę jadącego nowo wyremontowanym chodnikiem na ulicy Armii Krajowej. Być może dlatego, że chciał ominąć inny autobus, który na zakręcie uderzył w znak drogowy.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? [21.12.23] Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Robot operacyjny Da Vinci w słupskim szpitalu gotowy do działania. Pierwsza operacja w styczniu W połowie stycznia przyszłego roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku zostanie przeprowadzona pierwsza operacja urologiczna z wykorzystaniem robota operacyjnego Da Vinci. W ciągu roku wykonanych zostanie około dwustu operacji z wykorzystaniem robota. To sprzęt najnowszej generacji wart ponad 12 mln zł. Zakup był możliwy dzięki wsparciu finansowemu samorządu województwa pomorskiego.

📢 Remonty dróg w gminie Kępice. Jedne trwają, inne zakończono Gmina Kępice sukcesywnie remontuje drogi i ulice na swoim terenie. W Kępicach trwa właśnie modernizacja ulicy Leśnej, natomiast w Darnowie mieszkańcy mogą już korzystać z ulepszonej drogi. 📢 Budżet Słupska na 2024 rok uchwalony. Radni byli zgodni. Będą rekordowe wydatki Radni miejscy uchwalili w środę budżet Słupska na 2024 rok. Miasto planuje wydać w przyszłym roku rekordowe 906 mln złotych.

📢 Medale reprezentantów Skalara Słupsk w zimowych mistrzostwach Polski w pływaniu Trzy srebra i jeden brąz. Taki jest dorobek reprezentantów Skalara Słupsk w zimowych mistrzostwach Polski w pływaniu. Brawa dla Wiktorii Palickiej i Kacpra Maksajdy. 📢 Zbiórka pieniędzy dla pogorzelców z Miastka. Liczy się każda złotówka (WIDEO) Ogromny pożar pozbawił dachu nad głową mieszkańców kamienicy przy ulicy Królowej Jadwigi w Miastku. Ogłoszono zbiórkę pieniędzy dla poszkodowanych. Liczy się każda złotówka. 📢 Tak wyglądała zima stulecia na Pomorzu! Zamarzający Bałtyk, oblodzone miasta. Kiedyś to były zimy! Zobacz archiwalne zdjęcia! Kiedyś to były zimy... Potężne mrozy oznaczały nie tylko bardziej lub mniej zjawiskowe widoki za naszymi oknami. Oznaczały także ograniczenie handlu oraz codziennej aktywności. Wiele lat temu zamarzający Bałtyk i rzeki stanowiły jednak często możliwość do ożywienia transportu. Wystarczały tylko koń i sanie, a te były znacznie szybsze i tańsze od statku. Z kolei w miastach cykl życia zmieniał się - główną rozrywką stawały się łyżwy i ich wszelkie adaptacje, zaś w XIX wieku popularne stały się narty i sanki rekreacyjne.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 20.12.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 NAJPIĘKNIEJSZE kobiet z Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej... Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze. 📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych. 📢 Tu straszy! Opuszczone budynki na Pomorzu. Zobacz "polski Hogwart". Masz odwagę wejść? Zamek w Łapalicach i inne miejsca. Urbex Pomorze Znasz te opuszczone miejsca i budowle na Pomorzu? ? Jak się okazuje, tego typu budowli jest na północy Polski całkiem sporo. To świetny teren, by rozpocząć swoją przygodę z urbexem. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.

📢 Trwa rozbudowa obwodnicy Słupska. Co nowego na budowie? [ZDJĘCIA] Nowy most nad Słupią i brakująca jezdnia między węzłami. Postępują prace przy rozbudowie obwodnicy. Zobacz aktualny postęp prac na budowie obwodnicy Słupska. 📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 19.12.2023 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać! 📢 Słupsk 70 lat temu. Jak zmieniło się miasto? [zdjęcia] Jak wyglądał Słupsk w latach 50. ubiegłego wieku? W wielu miejscach miasto zmieniło się radykalnie, w innych w niewielkim stopniu. Ale zarówno w jednym, jak i drugim przypadku można rozpoznać, że to Słupsk. Z naszego archiwum wyszukaliśmy stare zdjęcia miasta.

📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 19.12.2023 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami. Mają cudowny charakter [LISTA] 19.12.2023 Poszukujesz idealnego faceta na całe życie? Te osoby są najlepszymi mężami. Ci mężczyźni to partnerzy na całe życie, na których się nie zawiedziesz i będą z Tobą do grobowej deski. Jeśli ciągle się zastanawiasz w sprawie wyboru partnera, zobacz listę. Może okaże się niezbędna!

📢 "Nasza dzielna dziewczynka osiągnęła już tak wiele". Zbiórka na terapię i rehabilitację małej Kasi Maziarz. Warto pomagać! Nie ma nic piękniejszego, niż uśmiech dziecka. Zwłaszcza ten bezwarunkowy, ten wywołany szczerym uczuciem. Nie ma nic piękniejszego niż kochająca się rodzina, która wspiera się na każdym kroku. Niestety, mimo nawet ogromnej radości, miłości i szczęścia, niekiedy w życiu pojawiają się przeszkody. Tak jest też i w życiu pani Sylwii Mecha, której córeczka Kasia jest jedynym dzieckiem w Polsce z mutacją w genieGNB1. - Choć lekarze wielokrotnie mówili nam, że z Kasią nie będzie kontaktu, dzięki rewolucyjnej terapii nasza córka zaczyna komunikować się werbalnie! Niestety, koszty specjalistycznych zajęć i turnusów są niezwykle duże - mówi mama młodej bohaterki ze Szczecina.

📢 Sala w Białym Spichlerzu w Słupsku pękała w szwach. Film o Janie Maziejuku na dniach trafi do internetu Pan Janek ma wielu przyjaciół - mówi bibliotekarka i dokumentalistka Danuta Sroka w filmie "Pan Janek - fotoreporter", którego bohaterem jest Jan Maziejuk. Było to widoczne na premierze filmu, która odbyła się w Białym Spichlerzu w Słupsku w niedzielę, 17 grudnia. Sala szybko wypełniła się widzami i trzeba było ściągać krzesła z pozostałych pięter gmachu. 📢 Czy budynek po kinie Milenium w Słupsku przejdzie do historii? Zdania mieszkańców są podzielone Słupski przedsiębiorca chce przeprowadzić w centrum Słupska rewolucyjną inwestycję. W miejscu kina Milenium planuje wybudować kompleks budynków usługowych z podziemnym parkingiem. Radnym pomysł się podoba, ale zdania mieszkańców są podzielone. 📢 Zderzenie dwóch osobówek w Lubuczewie. Pięć osób zostało rannych Pięć osób, w tym dwuletnie dziecko, zostało poszkodowanych w wyniku wypadku, do którego doszło w niedzielę po południu w miejscowości Lubuczewo w powiecie słupskim. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe.

📢 Wojskowe prezenty w sklepie AMW. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje zestawy świąteczne, a w nich rękawiczki, swetry, torby! Chcesz sprawić bliskim oryginalną niespodziankę pod choinkę? Doskonale trafiłeś! Agencja Mienia Wojskowego oferuje unikalne zestawy świąteczne, które z pewnością wzbudzą zainteresowanie. Nasz świąteczny pakiet to autentyczny sznyt wojskowy, który z pewnością przyciągnie uwagę. Zestaw obejmuje praktyczną torbę na wyposażenie z solidnymi szelkami, ciepły wełniany sweter oraz stylową szalokominiarkę w odcieniu khaki. Do tego dodajemy eleganckie, czarne rękawiczki, tworząc kompletną ofertę. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzisz, ale przede wszystkim zyskasz bezcenny czas. Nasze prezenty trafią pod choinkę punktualnie, sprawiając, że świąteczne przygotowania staną się jeszcze przyjemniejsze. ZAMÓW już dziś i ciesz się spokojem w okresie świątecznym – z Agencją Mienia Wojskowego podarujesz wyjątkową radość! 📢 Oto najgłupsze i bezczelne odpowiedzi uczniów 2023. Tak odpowiadają nauczycielom, czasami dowcipnie, a czasami... Ręce opadają 12.12.2023 Sprawdzanie klasówek to dla nauczycieli bardzo żmudna i odpowiedzialna praca. Niestety uczniowie często wypisują takie bzdury, że nawet najpoważniejszy belfer nie powstrzyma się od uśmiechu czytając klasówki lub kartkówki.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane!- 10.12.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 10.12.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 10.12.2023 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 10.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Świąteczne iluminacje w Słupsku już świecą! Działa też koło widokowe [ZDJĘCIA, WIDEO] Punktualnie o godz. 17. w Słupsku zostały uruchomione świąteczne iluminacje. Ruszyło też koło widokowe, które stanęło przed miejskim ratuszem. 📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 24.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 17.11.2023 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Historia słupskiego Zatorza. Ulica Jana Sobieskiego na starych fotografiach [ZDJĘCIA] Trudno wyobrazić sobie taki Słupsk, w którym Zatorze to tylko potoczna nazwa podmiejskiego obszaru budownictwa indywidualnego. Że to nie dzielnica wielotysięcznych osiedli z blokowiskami, tworzących drugie miasto za kolejowymi torami. Zatorze pewnie pozostałoby jako peryferie Słupska, gdyby nie kilka korekt planów rozwoju przestrzennego miasta, dokonanych na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia. Przypominamy więc, dlaczego zmieniano te plany i jakie były pierwsze tego rezultaty, które pół wieku temu widziała ówczesna młodzież. Jak ulica Sobieskiego, niczym gruba kreska, oddzieliła Zatorze od starszej części Słupska. 📢 Rozpoczął się finał wojewódzki Plebiscytu Sportowego. Już w piątek, 29 grudnia, poznamy zwycięzców! Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane w regionie słupskim. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego.

📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych. 📢 Słupskie zakłady pracy na przestrzeni dziesięcioleci. Tak pracowało się w Sezamorze, Pomorzance i Słupskiej Fabryce Mebli (zdjęcia) 28.09.23 Tak wyglądały słupskie zakłady pracy na przestrzeni minionych dziesięcioleci. Zobacz jak wyglądała praca między innymi w Słupskiej Fabryce Mebli, Sezamorze czy Pomorzance. Z tych zakładów pracy pozostało już niewiele. Żyją głównie w naszych wspomnieniach i na starych fotografiach między innymi archiwum Głosu Pomorza. Zapraszamy do lektury i sentymentalnej galerii zdjęć.

📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic. 📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w pierwszy weekend sierpnia [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z pierwszego weekendu sierpnia. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Stare zdjęcia z miasteckiego liceum. Trzecia część wspomnień Prezentujemy trzecią część zdjęć z życia dawnego miasteckiego liceum. W większości są to fotografie z lat 90. i młodsze. Dokumentują szkolne wydarzenia - oficjalne i te mniej oficjalne. 📢 V Gala Białych Kołnierzyków w Słupsku. Wielkie emocje w wypełnionej po brzegi hali Gryfia [ZDJĘCIA] Sukcesem zakończyła się V Gala Białych Kołnierzyków organizowana przez Mazur Boxing Gym Słupsk. W wypełnionej po brzegi hali Gryfia rywalizowali pięściarze amatorzy. Emocji nie brakowało! 📢 Zima 2023. Oto najśmieszniejsze zimowe memy. Śmieszne obrazki robią furorę w Internecie 01.02.2023 Zima 2023. Memy wykonane przez Internautów robią prawdziwą furorę w Internecie, a ich pomysły nie mają końca. Lubią żartować z odśnieżania, niskich temperatur jak i sytuacjach na drodze. Zastanawiasz się jak można przedstawić zimę na wesoło? Oto najśmieszniejsze memy o zimie! Zobacz jak Internauci przedstawili swój punkt widzenia, a wszystko to w najzabawniejszej formie. Sprawdź koniecznie!

📢 Życzenia na Boże Narodzenie 2022. Gotowe do wysłania obrazki bożonarodzeniowe z życzeniami. Gotowe życzenia do wysłania 25.12.22 Życzenia na Boże Narodzenie to już tradycja. Kiedyś wysyłaliśmy sobie kartki bożonarodzeniowe pocztą, dziś natomiast, korzystając z dostępnej technologii robimy to za pomocą komunikatorów. Życzenia na Boże Narodzenie docierają w ten sposób szybciej i bezpieczniej. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was zestaw gotowych do wysłania obrazków z życzeniami bożonarodzeniowymi, które możecie pobrać i wysłać. 📢 Świąteczna iluminacja w Damnicy koło Słupska. Tysiące światełek przyciągają mieszkańców i turystów [ZDJĘCIA] W świątecznym okresie kilka tysięcy lampek rozbłysło na posesji pana Kazimierza Michonia z Damnicy. To już rodzinna tradycja, która jest kultywowana każdego roku. Uroczyste odpalenie światełek nastąpiło punktualnie o godzinie 16:00, a na to wydarzenie czekało kilkadziesiąt osób, nie tylko z Damnicy. Na miejscu nie mogło zabraknąć Mikołaja, pączków i wspólnego śpiewania kolęd. Efekt zapiera dech w piersiach!

📢 Ponad sto przedwojennych zdjęć i pocztówek z Miastka i okolicy (ZDJĘCIA) Prezentujemy ponad sto przedwojennych zdjęć i pocztówek z Miastka i okolicy. 📢 Jak zmieniało się centrum Słupska? Układ komunikacyjny z rondem pod szaszłykiem Zaprojektowano go i rozpoczęto budowę 50 lat temu, bo przejazd przez Słupsk we wszystkich kierunkach, a zwłaszcza nad morze, stawał się wielkim utrapieniem komunikacji drogowej. Słupsk jako peerelowski ośrodek przemysłu i rolnictwa był już w fazie dynamicznego rozwoju, wkrótce został stolicą nowo utworzonego województwa. Plan przebudowy układu komunikacyjnego centrum objął skrzyżowania u zbiegu alej Sienkiewicza i Wojska Polskiego oraz ulic Jedności Narodowej, 9 Marca (obecnie Anny Łajming) i Starzyńskiego. Zawalidrogą okazał się Dom Kultury Kolejarza. 📢 Zamarznięty Bałtyk, porty odcięte od świata, Ustka w tafli lodu. Tak wyglądała zima w 1947 roku [ZDJĘCIA] Podobno zdarzały się zimy, w czasie których Bałtyk był całkowicie zamarznięty. Ostatnia taka była w 1947 roku. Jeśli nawet nie jest do końca prawdą, że do Szwecji można było dojechać saniami, to na pewno skuty lodem Bałtyk stał się niedostępny dla żeglugi. Życie w portach zamarło.

📢 Miasteccy licealiści i nauczyciele w latach 1990-1999. Studniówki, matury, imprezy...(ZDJĘCIA) Nasza kolejna odsłona zdjęć z miasteckiego liceum. Tym razem z lat 1990-1999. Na fotografiach są m.in.: studniówki, matury, wycieczki, imprezy i inne wydarzenia. Jest także sporo zdjęć grupowych. Zapraszamy do ich obejrzenia. Zdjęcia są opisane. 📢 Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2020. Krótkie świąteczne życzenia SMS. Śmieszne życzenia na Boże Narodzenie 24.12.2020 Życzenia na Boże Narodzenie 2020. Zobacz i wyślij swojej rodzinie i znajomym najnowsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Czego życzyć z okazji Bożego Narodzenia? Sprawdź najnowsze wesołe, religijne, i nietuzinkowe życzenia z okazji Bożego Narodzenia 2020. Nie zwlekaj i wyślij oryginalne i niepowtarzalne życzenia na Boże Narodzenie.

ZOBACZ KONIECZNIE Tu jest najwięcej wypadków w Polsce. W tych miejscach uważaj

Wideo Konstytucjonalistka- Zajęcie mediów publicznych jest nielegalne