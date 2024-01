Prasówka 24.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wybory Miss i Mistera Bałtyku w 1986 roku w Koszalinie. Wyjątkowe archiwalne zdjęcia z imprezy w amfiteatrze!”?

📢 Wybory Miss i Mistera Bałtyku w 1986 roku w Koszalinie. Wyjątkowe archiwalne zdjęcia z imprezy w amfiteatrze! W 1986 roku w koszalińskim amfiteatrze zorganizowana została wyjątkowa impreza: Wybory Miss i Mistera Bałtyku! Zapraszamy do obejrzenia zdjęć autorstwa Krzysztofa Sokołowa, znanego koszalińskiego fotografa.

📢 Jeden uciekał przed policją i spowodował kolizję, drugi kierował mimo pięciokrotnego zakazu prowadzenia 39-latek kierował pojazdem pomimo pięciokrotnie orzeczonego sądowego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Inny kierujący nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, a podczas próby ucieczki spowodował kolizję. Gdy po kilku minutach został zatrzymany, okazało się, że jest pod wpływem alkoholu oraz posiada zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

📢 Niebezpieczne przejście dla pieszych na ulicy Zaborowskiej. Mieszkańcy: Czy musimy czekać aż zginie tu dziecko? Na przejściu dla pieszych na ul. Zaborowskiej w Słupsku znów doszło do potrącenia dwóch nastolatek. Kierowca miał mówić po wypadku, że kompletnie nie widział dziewczyn. Mieszkańcy Osiedla Zachodniego od dwóch lat zabiegają o sygnalizację. Bezskutecznie. Boją się o bezpieczeństwo dzieci.

📢 Ferie w Ustce. Co, gdzie kiedy i w jakiej cenie? Biblioteka Miejska w Ustce, Dom Kultury, Ośrodek Sportu i Rozwoju oraz Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej - Centrum Aktywności Twórczej zapraszają dzieci i młodzież do spędzenia ferii na zajęciach artystycznych, kulturalnych i sportowych. 📢 Adam Bodnar podjął decyzję ws. Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Co z prawem łaski? Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że do prezydenta zostały przekazane akta związane z postępowaniem ułaskawieniowym wobec Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Jaki wniosek załączono? O godz. 17:30 oświadczenie w tej sprawie wygłosi prezydent Andrzej Duda. 📢 Natura poradzi sobie sama? Katastrofa w Czarnobylu dowodem na niezwykłą moc natury. Teren wokół reaktora stał się przystanią dla zwierząt Jeżeli wydaje się wam, że okolice elektrowni jądrowej w Czarnobylu to miejsce postapokaliptycznego pustkowia, możecie być mocno zaskoczeni. Dokładnie 37 lat lat po wybuchu jednego z reaktorów obiektu, który wywołał najgorszą awarię jądrową w historii ludzkości, nauka mówi nam, że życie w tych okolicach całkiem nie wymarło, a natura ma fantastyczną zdolność regeneracji i adaptacji. Sprawdzamy, jak zmieniły się okolice, w których nie mieszkają już ludzie, za to dzika przyroda ma się świetnie.

📢 Tak się kiedyś mieszkało na wsi. Drewniane chaty i dachy ze słomianej strzechy. Zobacz tradycyjne chałupy na archiwalnych zdjęciach Dziś cegła, kiedyś drewno. Życie na wsi na przestrzeni lat zmieniło się, podobnie budownictwo. W XXI wieku korzystamy z dobrodziejstw technologii, innowacyjnych pokryć dachowych, stylowych dekoracji wnętrz, a jeszcze kilkadziesiąt lat temu do szczęścia wystarczyły dwie izby i prycza. Zobacz, jak wyglądały wiejskie chaty na archiwalnych zdjęciach.

📢 Zabójstwo Pawła Adamowicza. Stefan Wilmont skazany prawomocnie na dożywocie Sąd ogłosił prawomocny roku ws. zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Utrzymany został wydany w pierwszej instancji wyrok dożywocia dla sprawcy, którym był Stefan Wilmont. 📢 Przypadek wyjątkowy w skali świata. Lekarze z gdańskiego UCK uratowali życie 6-letniego Aleksa Multidyscyplinarny zespół specjalistów z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego uratował życie 6-letniego Aleksandra. Spustoszenie w jego układzie oddechowym spowodował najprawdopodobniej infekcja grzybicza. Jak relacjonują lekarze, jego stan był na tyle poważny i skomplikowany, że szans na uratowanie chłopca nie dawałyby najlepsze i najbardziej wykwalifikowane światowe ośrodki.

📢 Dzielnicowi sprawdzając altanki natrafili na osobę z narkotykami (WIDEO) Policjanci sprawdzając czy na terenie ogródków działkowych nie ma osób bezdomnych zagrożonych zamarznięciem usłyszeli głośne rozmowy i śmiechy z jednego z domków. Wewnątrz zastali młode osoby, które były bardzo zaskoczone wizytą mundurowych. Po chwili okazało się, że jeden z nich ma przy sobie narkotyki. Został zatrzymany i wkrótce za posiadanie środków odurzających odpowie przed sądem. 📢 Rozpoczął się demontaż mostu czołgowego. Powstanie nowa przeprawa przez Słupię Z początkiem tygodnia rozpoczęły się prace przy demontażu mostu czołgowego leżącego na trasie budowanego odcinka ringu miejskiego. W jego miejscu powstanie nowa przeprawa, a stara konstrukcja trafi do miejskich magazynów. 📢 Tych produktów nie kupuj pod żadnym pozorem. Sanepid nakazał wycofać je ze sklepów. Kupiłeś to? Ważna informacja dla konsumentów. Robisz zakupy w popularnych dyskontach i hiperkamrketach takich jak Biedronka, Lidl, Auchan, Rossmann czy Kaufland albo Żabka? Sanepid wydał ostrzeżenia dotyczące produktów, które zostały wycofane ze sklepowych półek. Kupiłeś te produkty? Sprawdź ich etykietę, numer partii. Te produkty Sanepid nakazał pilnie wycofać ze sklepowych półek w całej Polsce.

📢 Sięga po odważne zestawienia i zawsze świetnie na tym wychodzi. Zobacz, jak ubiera się Grażyna Kulczyk, trzecia najbogatsza kobieta w Polsce Przez wiele lat była żoną najbogatszego Polaka Jana Kulczyka, z którym doczekała się dwójki dzieci. Sama także inwestuje, gromadzi dzieła sztuki, a dla poznaniaków jest jednym z symboli ich miasta. Trzecia najbogatsza Polka Grażyna Kulczyk ma wyjątkowe życie i zarazem wyjątkowy styl. Zobacz, jak się ubiera!

📢 Nowy i kultowy "Poldek" w najnowszej odsłonie. Jak Wam się podoba? Oto Polonez FSO! 23.01.2024 Oto niesamowity polonez! Jak wygląda Kultowy "Poldek" w nowej odsłonie? Firma FSO Syrena z Kutna postawiła przed sobą cel przywrócenia kultowych polskich marek samochodów w formie produkcji małoseryjnej. 📢 Oto nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 23.01.2024 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA 📢 Gaz lekko, hamulec delikatnie, czyli technika jazdy w warunkach zimowych W minionym tygodniu Pomorze nawiedził atak śnieżnej zimy. Ulice w miastach szybko pokryły się warstwą lodu, co najbardziej odczuli kierowcy. Samochody poruszały się w żółwim tempie, a w wielu miejscach ruch drogowy został całkowicie sparaliżowany. Zima zrobiła swoje, ale trudno nie odnieść wrażenia, iż wielu kierowców nie jest przygotowanych na takie warunki.

📢 Oto znani krewni cenionych polskich pisarzy. Kto obecny dziś w mediach jest krewnym docenianego noblisty? Łączyliście ze sobą te nazwiska? Wśród wielu popularnych dziś osób, które błyszczą na czerwonym dywanie i na ekranach, są też takie, które mogą się pochwalić niezwykłym dziedzictwem kulturowym. Ich przodkowie to znani i cenieni pisarze, którzy tworzyli dzieła, które odcisnęły trwały ślad w historii literatury. Oto kilka przykładów osób obecnych dziś w mediach, których rodzinne korzenie sięgają do literackich mistrzów. 📢 Nowe mieszkania dla słupszczan gotowe. Zakończyła się inwestycja przy ulicy Płowieckiej W ciągu kilku najbliższych dni, do dwóch nowo wybudowanych budynków wprowadzić się mają pierwsi lokatorzy. Przy ulicy Płowieckiej powstało kilkadziesiąt mieszkań komunalnych. 📢 Najpiękniejsze kreacje studniówkowe. Co jest modne w tym roku? Zobacz! [ZDJĘCIA] Studniówka to pierwsza poważna impreza młodego człowieka. Tak samo ważny jest odpowiedni dobór kreacji studniówkowej. Zobacz, jaka moda panuje wśród tegorocznych maturzystek. Jakie suknie wybierały na bal w 2024 roku?

📢 Jak zmieniało się centrum Słupska? Układ komunikacyjny z rondem pod szaszłykiem Zaprojektowano go i rozpoczęto budowę 50 lat temu, bo przejazd przez Słupsk we wszystkich kierunkach, a zwłaszcza nad morze, stawał się wielkim utrapieniem komunikacji drogowej. Słupsk jako peerelowski ośrodek przemysłu i rolnictwa był już w fazie dynamicznego rozwoju, wkrótce został stolicą nowo utworzonego województwa. Plan przebudowy układu komunikacyjnego centrum objął skrzyżowania u zbiegu alej Sienkiewicza i Wojska Polskiego oraz ulic Jedności Narodowej, 9 Marca (obecnie Anny Łajming) i Starzyńskiego. Zawalidrogą okazał się Dom Kultury Kolejarza. 📢 Pyszne dania jednogarnkowe do odgrzewania. Poznaj przepisy na obiad dla rodziny. Nie trać czasu i stwórz posiłki na kilka dni Dania jednogarnkowe to znakomity pomysł na obiady dla całej rodziny. W ten sposób można przemycić składniki nielubiane przez dzieci, np. mięso lub konkretne rodzaje warzyw. Można zrobić zawiesisty sos z dodatkiem kaszy lub makaronu albo stworzyć rozgrzewające curry. Podpowiadamy, jakie dania jednogarnkowe można ugotować z wyprzedzeniem.

📢 Wypadek w Komninie. Auto płonęło. Tata Natalki dziękuje ludziom, którzy uratowali jego córeczkę (zdjęcia) Auto stanęło w płomieniach po tym, gdy kierowca stracił panowanie nad pojazdem i wyrzuciło go na ogrodzenie posesji. Wewnątrz - oprócz kierowcy - była kobieta w ciąży i jej 9-letnia córka Natalka. Jej tata dziękuje ludziom, którzy uratowali córkę z płonącego auta. 📢 Lekkoatletyka. Telefon od trenera i rekord uznany. Marek Zakrzewski najszybszym europejskim juniorem w historii! Teraz czas na studniówkę To się nazywa „wejście w sezon” - już w drugim tegorocznym starcie halowym, Marek Zakrzewski (ur. 18 grudnia 2005) ustanowił rekord Europy juniorów w biegu na 200 metrów! Kapitalny czas 20.80 uzyskał na mityngu lekkoatletycznym z cyklu „World Athletics Indoor Tour - Bronze” - „CMCM Indoor Meeting” w Luksemburgu. Polak biegał w hali „Coque Sport Center” z 6. toru. Ostatnim europejskim juniorem, który pobiegł po dachem szybciej od Zakrzewskiego był Brytyjczyk Tim Benjamin (20.78 w 2001 roku, ale bez kontroli antydopingowej - wymaganej do uznania rekordu)...

📢 Tak mieszka Alicja Majewska. Zobacz, jak pięknie urządziła się piosenkarka. Zajrzyj do wyjątkowego domu Alicji Majewskiej – galeria zdjęć Dom Alicji Majewskiej jest wyjątkowy. Tę utalentowaną piosenkarkę kochają miliony Polaków. Na scenie występuje już od ponad pięćdziesięciu lat i cały czas zachwyca swoich fanów. Zaglądamy do przytulnego domu Alicji Majewskiej w stolicy. Zobaczcie, jak pięknie się prezentuje świeżo wyremontowany strych zaaranżowany przez architektów. Tak wyjątkowo mieszka Alicja Majewska. 📢 Prognoza pogody na najbliższy tydzień, zimowa plucha nam nie odpuści (zdjęcia) Zmienna i zimowa pogoda daje we znaki mieszkańcom regionu. W tym tygodniu również tak będzie. Na pocieszenie możemy się cieszyć pięknymi wschodami słońca. 📢 Morsy spotkały się w Korzybiu. Kąpiel była zimna, ale atmosfera gorąca W miniona niedzielę w Korzybiu w gminie Kępice spotkali się miłośnicy morsowania. Stawiły się nie tylko lokalne morsy, ale również ich koledzy z całego regionu. W sumie w imprezie wzięło udział 250 osób.

📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć. 📢 Program polskiej energetyki jądrowej jest bezpieczny, ale za nami tydzień zamieszania i kontrowersji Decyzja lokalizacyjna dla elektrowni jądrowej w Lubiatowie ma już status finalnej i jest nieodwoływalna. Trwający wiele lat proces wyłonienia odpowiedniego miejsca dla pomorskiej „jądrówki” był transparentny i zgodny z procedurami. Wybrana technologia jest nowoczesna, sprawdzona i bezpieczna - tłumaczą eksperci, których pytaliśmy o potencjalną zmianę miejsca budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu. Sprawa wzbudziła w minionym tygodniu wielkie kontrowersje.

📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie (ZDJĘCIA) Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych bawili się na swojej studniówce. Było pięknie i uroczyście. A także zaskakująco. Kreacje młodych pań i panów zwalały z nóg. Ich interpretacja poloneza była równie energetyczna. 📢 W małym pokoiku smyczy ma bez liku. Unikatowa pasja pana Adama Pochodzą z różnych zakątków świata, noszą unikatowe wzory. Jedne są pospolite, inne niespotykane. To nie znaczki ani monety. Adam Modliszewski ze Słupska kolekcjonuje smycze. Ma ich już prawie półtora tysiąca. 📢 Niedzielna giełda handlowa w Koszalinie. Zobacz, co znajdziesz na stoiskach [ZDJĘCIA] W niedzielne przedpołudnie odwiedziliśmy koszalińską giełdę na terenach podożynkowych. Niska temperatura nie zniechęciła mieszkańców do zakupów. Pokryta lodem droga jednak utrudniała spacer po terenie giełdy. Co można znaleźć na stoiskach?

📢 Studniówka słupskiej Budowlanki. Wspaniałe kreacje i fantastyczna impreza (zdjęcia) W piątek 19 stycznia w domu weselnym Berela odbyła się impreza studniówkowa tegorocznych maturzystów ze słupskiej Budowlanki. Zapraszamy do galerii zdjęć. 📢 Pierwsze autorskie spotkanie twórców monografii "Stocznie w Ustce” W twórczym nastroju i rodzinnej, stoczniowej atmosferze przebiegło spotkanie z autorami monografii "Stocznie w Ustce" Władysławem Golińskim i Zbigniewem Miecznikowskim w Bibliotece Miejskiej w Ustce. Byli stoczniowcy, nauczyciele dawnej szkoły i pasjonaci dawnej Ustki nie zawiedli. 📢 Poznajesz to jezioro? Skute lodem wygląda olśniewająco (ZDJĘCIA) Bytowianie i turyści uwielbiają to miejsce. Latem roi się od plażowiczów, zimą - spacerowiczów. O każdej porze wygląda wspaniale. A już z lotu ptaka - skute lodem - olśniewająco.

📢 Cztery aresztowania za bójkę z maczetami i siekierą w centrum Słupska Sąd Rejonowy w Słupsku aresztował na dwa miesiące czterech mężczyzn podejrzanych o udział w bójce oraz pobicie niebezpiecznymi przedmiotami, do których doszło 3 stycznia na ulicy Filmowej w Słupsku. Dodatkowo prokuratura zarzuca aresztowanym działanie chuligańskie. 📢 Żarnowiec. Elektrownia jądrowa. Jak wygląda aktualnie? Minęło 40 lat od rozpoczęcia porzuconej inwestycji. Zdjęcia Od rozpoczęcia budowy, która miała się stać pierwszą polską elektrownią jądrową, mijają właśnie 4 dekady. Po 8 latach prac marzenia o krajowej energetyce atomowej zostały pogrzebane. 17 grudnia 1990 roku rząd Tadeusza Mazowieckiego pod presją protestów społecznych i w realiach wychodzenia z ciężkiego kryzysu gospodarczego podjął uchwałę o postawieniu inwestycji w stan likwidacji. W ten sposób przedsiębiorstwo „Elektrownia Jądrowa Żarnowiec w budowie” na pewien czas przybrało absurdalną nazwę „Elektrownia Jądrowa Żarnowiec w budowie w likwidacji”, a na setkach hektarów wysiedlonej i zlikwidowanej wsi Kartoszyno nad Jeziorem Żarnowieckim dotąd straszą porzucone obiekty niedokończonej „atomówki”.

📢 Najwyżej oceniane lokale gastronomiczne w Słupsku według Google. Gdzie warto zjeść w Słupsku? Która restauracja w Słupsku cieszy się najlepszymi opiniami konsumentów? Jaką restaurację wybrać? Kuchnia włoska, polska, hiszpańska a może hinduska lub tajska? Oto ranking najlepiej ocenianych restauracji w Słupsku według ocen w Google Maps. 📢 Ta pomorska wyspa miała w średniowieczu mosty, które łączyły ją z lądem. Zobaczcie podwodne zdjęcia! Ta pomorska wyspa miała w średniowieczu mosty, które łączyły ją z lądem. Chodzi ląd na jeziorze Bobięcińskim Wielkim, które jest położone na granicy województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jezioro współcześnie ma kilka wysp. Obecnie żadna nie jest zasiedlona. Największą wyspę z lądem łączyły mosty. Zobaczcie podwodne zdjęcia. 📢 Bal sportowca "Głosu Pomorza" i "Dziennika Bałtyckiego". Bawiło się blisko 240 osób W sobotę w Dolinie Charlotty pod Słupskiem odbyło się uroczyste podsumowanie Plebiscytu Sportowego "Głosu Pomorza" i "Dziennika Bałtyckiego". Po części oficjalnej, nasi goście bawili się do białego rana.

📢 Co za bal !!! Studniówka uczniów 2 LO w Słupsku w Aureusie. Zobaczcie galerię zdjęć (zdjęcia) Jedną z pierwszych tegorocznych studniówek w Słupsku mają dziś (piątek 12.01) uczniowie ze słupskiego 2 LO w restauracji Aureus. Zobaczcie galerię zdjęć. 📢 Słupsk ponad 50 lat temu. Jak zmieniło się miasto? [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Słupsk w latach 70. ubiegłego wieku? W wielu miejscach miasto zmieniło się radykalnie, z kolei w innych w niewielkim stopniu. Jednak zarówno w jednym, jak i drugim przypadku można rozpoznać, że to Słupsk. Z naszego archiwum wyszukaliśmy stare zdjęcia miasta. 📢 Bytów z dawnych lat. Takich obrazków już nie ma. Zobaczcie zdjęcia Jaki był Bytów dwadzieścia lat temu? Możecie się przekonać oglądając zdjęcia w naszej fotogalerii. Niemal wszystko inaczej teraz wygląda. Inny rynek, inne ulicy, inne władze, częściowo inne problemy. Zapraszamy w fotograficzną przeszłość w niedaleką przeszłość.

📢 Fantastyczna Wielka Integracja Morsów w Ustce. Świąteczny orszak i kąpiel w Bałtyku Tego jeszcze w Ustce nie było. W sobotę 6 stycznia prawie 300 amatorów zimowych kąpieli w Bałtyku przemaszerowało promenadą, wskoczyło do wody i biesiadowało przy ognisku. To pierwsze wspólne morsowanie w Ustce, które ściągnęło nad morze 13 klubów z różnych zakątków Polski.

📢 Zobacz piękne życzenia dla seniorów. Przeczytaj, co oni mówią o byciu dziadkami. Wybierz z nami Super Babcię i Super Dziadka 2024! Z okazji Dni Babci i Dziadka publikujemy życzenia dla seniorów przesłane przez Czytelników. Sami seniorzy opowiadają także, jak pięknie być dziadkami. Rozpoczęło się głosowanie, w którym wybierzemy Super Babcię i Super Dziadka 2024. Czeka na nich mnóstwo nagród. 📢 Trwają prace przy budowie brakującego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa. Estakada robi wrażenie [ZDJĘCIA] W naszym regionie trwają intensywne prace przy budowie brakującego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa. Konstrukcja północnej nitki estakady jest już gotowa.

📢 Jak to z dworcami i koleją w Słupsku bywało [zdjęcia] W Słupsku rozpoczęto prace związane z budową nowego dworca kolejowego. Ale najpierw zostanie wyburzony ten dotychczasowy. Nowy dworzec ma być ukończony do 2026 roku. Przypominamy, ile już dworców Słupsk miał do tej pory i jakie były dzieje kolei w mieście. 📢 Dobiega końca budowa mieszkań komunalnych przy ul. Płowieckiej w Słupsku. Pierwsi lokatorzy wprowadzą się do nich już w przyszłym roku Łącznie 57 lokali komunalnych znajdzie się w dwóch budynkach przy ul. Płowieckiej w Słupsku. Dobiegają końca prace związane z ich budową. Pierwsi lokatorzy wprowadzą się do nich już na początku przyszłego roku. 📢 Śmierć harcerek na jeziorze Gardno. Katastrofa, która w 1948 roku wstrząsnęła Polską Dziś, 18 lipca, mija 75 lat od tragicznego wydarzenia na jeziorze Gardno. Utonęły 22 harcerki i trzy osoby dorosłe. Był to największy dramat, jaki wydarzył się Polsce na wodach śródlądowych.

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać. 📢 To jeden z najbardziej wpływowych mafiosów Trójmiasta. Kim był Nikoś czyli Nikodem Skotarczak. Mija 25 lat od śmierci ojca chrzestnego mafii Nikodem Skotarczak był ojcem chrzestnym trójmiejskiego podziemia i jednym z najbardziej wpływowych członków mafii w Polsce. Jak przebiegła jego kariera w świecie przestępczym? 24 kwietnia 2023 roku minęło 25 lat od jego śmierci. Sprawcy jego zabójstwa nadal pozostają nieznani.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Studniówki 2023. Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku bawili się w "Starej Pralni" [ZDJĘCIA] W piątek (17 lutego) w "Starej Pralni", odbył się bal studniówkowy uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku. Zobacz fotorelację.

📢 63. Gala Sportu Głosu Pomorza w Dolinie Charlotty. Poznaliśmy laureatów! [ZDJĘCIA] W sobotę (11 lutego) podczas uroczystej Gali Sportu "Głosu Pomorza" poznaliśmy najpopularniejszych sportowców, trenerów oraz drużyny roku 2022.

📢 Studniówki 2023. Uczniowie I LO bawili się w Aureusie [ZDJĘCIA] Tak bawili się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku na studniówce. 📢 Słupsk 60 lat temu. Jak zmieniło się miasto? [zdjęcia] Jak wyglądał Słupsk w latach 60. ubiegłego wieku? W wielu miejscach miasto zmieniło się radykalnie, w innych w niewielkim stopniu. Ale zarówno w jednym, jak i drugim przypadku można rozpoznać, że to Słupsk. Z naszego archiwum wyszukaliśmy stare zdjęcia miasta. 📢 Zamarznięty Bałtyk, porty odcięte od świata, Ustka w tafli lodu. Tak wyglądała zima w 1947 roku [ZDJĘCIA] Podobno zdarzały się zimy, w czasie których Bałtyk był całkowicie zamarznięty. Ostatnia taka była w 1947 roku. Jeśli nawet nie jest do końca prawdą, że do Szwecji można było dojechać saniami, to na pewno skuty lodem Bałtyk stał się niedostępny dla żeglugi. Życie w portach zamarło.

📢 Na Wyspie Młyńskiej już tylko nazwa pozostała. Zobacz niesamowite zdjęcia To najbardziej osobliwe miejsce na około 140-kilometrowej trasie przepływu Słupi - od źródła do ujścia w Bałtyku.