Prasówka 24.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Prasówka 24.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Lista imion zakazanych w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 24.08.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! 24.08.2023 Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 24.08.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź obowiązkowo!

📢 Prezydent RP Andrzej Duda na Zlocie Wędrowniczej Watry „Rozwiń Żagle” w Czernicy. Apel rozpoczęło uroczyste ognisko i prezydencka gawęda Prezydent RP Andrzej Duda odwiedził Zlot Wędrowniczej Watry „Rozwiń Żagle” w Czernicy (powiat chojnicki). Apel rozpoczął się od rozpalenia przez Prezydenta RP, Naczelniczkę ZHP, Komendantkę Wędrowniczej Watry oraz harcerzy ogniska, które będzie płonąć przez cały czas trwania obozu.

📢 W słupskich szkołach praca wre. Trwają remonty dachów, sal gimnastycznych i boisk W 19 placówkach oświatowych w Słupsku realizowane są prace modernizacyjne. I choć rok szkolny zbliża się wielkimi krokami, niektóre remonty potrwają jeszcze kilka miesięcy. 📢 Nowy wóz strażacki dla ochotników z Czarnej Dąbrówki (WIDEO) Aby akcje strażackie były szybko przeprowadzane potrzebny jest odpowiedni sprzęt i wozy bojowe. Strażacy z Czarnej Dąbrówki mogą pochwalić się nowym nabytkiem - samochodem marki renault. Auto już wyjeżdża do akcji. 📢 Pszczoły to życie. Z wizytą w zagrodzie Cud-Miód (WIDEO) To chyba jedyne takie miejsce w okolicy Bytowa. W zagrodzie Cud-Miód niemal dosłownie zaprzyjaźnić się można z pszczołami i poznać ich super moce. To gospodarstwo z Niezabyszewa znajduje się w ogólnopolskiej sieci zagród edukacyjnych.

📢 Święto Plonów w Swołowie. Dożynki w stolicy Krainy w Kratę już 2 września Uroczysta msza dziękczynna, występy gminnych zespołów i konkurs na chleby i wieńce. W Swołowie, stolicy Krainy w Kratę, 2 września (sobota) odbędą się dożynki. Będzie radośnie, tanecznie i smacznie. 📢 Strefa imprez. Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w Łebie [ZDJĘCIA] Koncertowe wakacje w klubie Euphoria w Łebie. Za nami koncert Kubańczyka. Zagrał również DJ Hazel.

📢 Prace przy Zaborowskiej idą pełną parą. To nie budowa nowego osiedla, a zbiorników retencyjnych Rozkopany odcinek pola pomiędzy ulicą Dywizjonu 303 a Legionów Polskich to nie budowa kolejnego osiedla, a zbiorników retencyjnych, które mają uchronić miasto przed zalewaniem. Przy okazji znikną też chaszcze, w których koczują bezdomni, a w nich miejsce powstanie zadbany skwer zieleni, który będzie przedłużeniem Parku Zachodniego.

📢 Na działce uprawiał ziemniaki i... krzaki konopi indyjskich Policjanci z komisariatu w Słupsku zatrzymali mieszkańca gminy Słupsk, który uprawiał na działce konopie indyjskie. Funkcjonariusze zabezpieczyli do tej sprawy 30 różnej wysokości krzaków marihuany, które rosły w towarzystwie ziemniaków. Za popełnione przestępstwo 31-latek usłyszał zarzut uprawy konopi innych niż włókniste za co grozi mu teraz do 3 lat pozbawienia wolności.

📢 Spodnie szwedy Małgorzaty Kożuchowskiej to hit jesieni. W nich najbardziej problematyczne partie ciała nie będą już zmartwieniem Małgorzata Kożuchowska ponownie zachwyciła swoją stylizacją. Tym razem założyła na siebie ubranie, które działa cuda z sylwetką. Mowa o szerokich spodniach, które są na topie już od wiosny. Ten model będzie jednak rządził jesienią. Spodnie szwedy świetnie układają się na każdej figurze. 📢 Wielka inwestycja w gminie Słupsk. 50 milionów złotych na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Wieszynie Gmina Słupsk za ponad 50 milionów złotych uzbroi teren pod inwestycje w Wieszynie. Samorząd planuje przyciągnąć nawet kilkudziesięciu inwestorów, którzy napędzą rozwój gminy i stworzą setki miejsc pracy dla mieszkańców regionu. Pieniądze pochodzą z rządowego programu Polski Ład.

📢 Spódnica midi to idealny wybór dla dojrzałych kobiet. Model, który wybrała Beata Ścibakówna ukryje mankamenty figury Spódnica midi to taka, która sięga do połowy łydek. Kiedyś kojarzona raczej z bardziej formalnym strojem, dzisiaj można ją założyć na wiele okazji. Świetnie będzie współgrać z butami na obcasie, jak i trampkami. Na wersję plisowaną zdecydowała się Beata Ścibakówna. Zobacz, jak się prezentuje aktorka. 📢 Szef MON Mariusz Błaszczak w Dziwnowie: Formoza jest w stanie ochronić infrastrukturę krytyczną Musimy liczyć się z różnymi prowokacjami ze strony Rosji, w związku z tym infrastruktura krytyczna musi być silnie chroniona. Najlepiej mogą ochronić ją wojska specjalne w tym Formoza - powiedział we wtorek w Dziwnowie, szef MON Mariusz Błaszczak.

📢 Do polskiego portu wpłynął statek z pierwszą wieloprowadnicową wyrzutnią rakietową K239 CHUNMOO Statek z pierwszą wieloprowadnicową wyrzutnią rakietową K239 CHUNMOO przybył do polskiego portu 21 sierpnia. W Gdańsku został dostarczony egzemplarz wyrzutni osadzonej na polskim pojeździe JELCZ.

📢 Kebaby są niskiej jakości, ale i tak się nimi zajadamy. Biznes wart jest niemal 3 mld zł. O tym, jak kebab stał się polskim daniem narodowym Pięć milionów Polaków sięga codziennie po kebaba. Nie tylko w sezonie letnim to najpopularniejsze danie na Pomorzu. I nikogo nie zniechęca fakt, że kebaba w kebabie praktycznie... nie ma.

📢 Niedokończona budowa w Łapalicach - niebezpieczna i nielegalna "atrakcja", na którą wjazd jest objęty zakazem ruchu Kartuscy policjanci każdego dnia patrolują teren przyległy do niedokończonej budowy "Zamku w Łapalicach", który wciąż pozostaje w centrum zainteresowania turystów z Polski i zagranicy. Policjanci przypominają, że "zamek" jest niedokończoną budową. Wejście na jej teren jest zabronione. Turyści nie stosują się do znaków zakazu jakie są w tym rejonie, przez co mieszkańcy nie mogą dostać się do swoich domów. Policja apeluje o rozsądek i przestrzeganie przepisów.

📢 Sezon wczasowy w Ustce 50 lat temu. Sprawdź jak wypoczywano latem w okresie PRL-u [ZDJĘCIA] Ustka 50 lat temu. Archiwalnymi fotografiami, z których wiele publikujemy, przypominamy Ustkę w latach 1972 i 1973 podczas sezonu wczasowego nad morzem.

📢 Rolnicy z Parchowa podziękowali za tegoroczny plon (WIDEO) Mieszkańcy gminy Parchowo podziękowali za plon. W powiecie bytowskim pierwsza uroczystość odbyła się na placu rekreacyjnym w Parchowie. 📢 Kaszubi pod Wiedniem. Odsiecz w Brzeźnie Szlacheckim (WIDEO) Uroczystości rocznicowe Odsieczy Wiedeńskiej w Brzeźnie Szlacheckim obchodzone są na pamiątkę wspólnego udziału oddziału chłopów kaszubskich pod dowództwem Teodora Andrzeja Grabowskiego z wojskami króla Jana III Sobieskiego w bitwie przeciwko Turkom pod Wiedniem. To wyjątkowa inscenizacja. 📢 Gwiazdy PlusLigi zagrają w Słupsku! Zobacz na żywo mecz Projekt Warszawa - Trefl Gdańsk. Przed nami wielkie siatkarskie emocje w Słupsku! Już w sobotę 16 września br. o godz.15.00 w Hali Gryfia zobaczymy starcie Projektu Warszawa i Trefla Gdańsk. Oba zespoły przygotowują się do tegorocznych zmagań w PlusLidze, a w ramach tych przygotowań rozegrają specjalne spotkanie będące efektem współpracy właściciela Projektu - firmy Plast-Box oraz miasta Słupsk.

📢 Prokuratura wszczyna śledztwo pod kątem zabójstwa. Znaleziono zwłoki kobiety i mężczyzny Prokuratura Rejonowa w Sławnie wszczęła śledztwo pod kątem zabójstwa. Chodzi o dramat, o którym napisaliśmy wczoraj. W miejscowości Pięćmiechowo (gm. Malechowo) znaleziono zwłoki kobiety i mężczyzny. Co jest wiadomo w tej sprawie? 📢 „Korab” Ustka od obfitości do upadłości. 70 lat pływania i łowienia na Bałtyku [ZDJĘCIA] Zachodnia strona kanału portu Ustka mało czym przypomina, że pół wieku temu była niedostępna dla osób niezatrudnionych w prosperującym tutaj Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich „Korab”. Wysokie i grube ogrodzenie betonowe na długości ok. 1,5 kilometra, straż przemysłowa przy bramach wjazdowych, a nad wszystkim panował zapach morskich ryb. Dziś to obszar popadającej w ruinę bazy lądowej „Korabia”, który od lat jest w stanie upadłości likwidacyjnej.

📢 Juniorzy AP Gryf Słupsk z rocznika 2012/13 zainaugurowali rozgrywki ligowe. Formę szlifują na obozie sportowym w Darłowie (zdjęcia) Drużyna AP Energa Gryf Słupsk od zwycięstwa rozpoczęła udział w rozgrywkach pierwszej słupskiej grupy w Lidze Młodzik D2. W sobotę podopieczni trenera Damiana Kotłowskiego pokonali na wyjeździe rówieśników z MKS Jantar Ustka 6:3 (3:2). 📢 Klub Sportowy Perla - warto tu zajrzeć! Siedem kortów tenisowych, treningi pod okiem licencjonowanych trenerów, możliwość wynajęcia boiska do padla oraz badmintona, a nawet zajęcia fitness, jogi czy stretchingu. Wszystko to, a nawet więcej, czeka na miłośników sportu i aktywności fizycznej w Klubie Sportowym Perla, nowoczesnym obiekcie otwartym w październiku ubiegłego roku przy ulicy Europejskiej 10 w Słupsku. 📢 Jary Oddział Zamknięty i H.Lucyna na rockowej scenie pod ratuszem. Była moc! "Zróbmy więc prywatkę, jakiej nie przeżył nikt, niech sąsiedzi walą, walą, walą, walą do drzwi. Sztuczne ognie niech się palą, palą, palą, a ty tańcz i wino pij, niech cały wiruje świat, Tańcz i wino pij, niech cały wiruje świat" - ten kawałek śpiewał tłum słupszczan zgromadzony pod słupskim ratuszem na koncercie Oddziału Zamkniętego. Przed nim zagrała słupska H.Lucyna oraz kapela State Control oraz NerV – zwycięzcy II konkursu „Rock nad Słupią” .

📢 Komentarz. Zjeść ciastko i mieć ciastko. Plany przebudowy Starego Rynku w Słupsku są za mało odważne Jedno jest pewne, wypełniona żwirkiem wielka kuweta w samym centrum Słupska, czyli Stary Rynek, musi zniknąć. Nie jest to miejsce ani ładne, ani funkcjonalne, ani – co najważniejsze w tym wypadku – miastotwórcze. Cieszmy się więc, że jest już pozwolenie na jego przebudowę. Radość jednak to połowiczna, kiedy spojrzy się na jej plany. 📢 Te panie już wiedzą, co zrobić z napastnikiem! Kurs samoobrony w Kobylnicy Czterdzieści kobiet wzięło udział w kursie samoobrony prowadzonym przez żołnierzy na terenie Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. Panie nauczyły się, jak powinny zachować się w sytuacji, gdy zostaną zaatakowane przez napastnika. Wiedzą jakich chwytów użyć, aby się wyswobodzić oraz jak go położyć na łopatki.

