Prasówka 24.09.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rach-ciach nożyczkami i węzeł transportowy w Słupsku otwarto. Jest elegancko i nowocześnie”?

Prasówka 24.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Rach-ciach nożyczkami i węzeł transportowy w Słupsku otwarto. Jest elegancko i nowocześnie Z wielką pompą otwarto w sobotę nowy dworzec w Słupsku. I jak mówi stare porzekadło – sukces ma wielu ojców, których przywiozły zabytkowe autobusy – piętrowy żółty ikarus i zabytkowy SAN. Wysypali się z nich goście a wraz z nimi - worek obietnic. Bo kampanię wyborczą czuć było na nowym dworcu na odległość.

📢 Usteckie domy o cztery tony elektrośmieci lżejsze. Super akcja ZGK w Ustce! Sukcesem zakończyła się sobotnia akcja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ustce. Jesienna zbiórka elektroodpadów zmobilizowała mieszkańców do pożegnania się z rupieciami. Powodzeniem cieszyła się też wyprzedaż garażowa.

📢 VIII Bieg Przełajowy im. chor. szt. Tadeusza Kloskowskiego [ZDJĘCIA] Dzisiaj (23 września), w Słupsku odbył się VIII Bieg Przełajowy im. chor. sztab. Tadeusza Kloskowskiego. Biegacze rywalizowali na dystansie 6 km, a uczestnicy Nordic Walking mieli do pokonania dystans 5 km. Trasa przebiegała po traktach pieszo-leśnych Lasku Południowego. Zapraszamy do galerii zdjęć naszego fotoreportera.

Prasówka 24.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jarosław Kaczyński w Szczecinie. Od 8 lat idziemy drogą, która prowadzi do bezpiecznej przyszłości Polaków [WIDEO] Wszyscy, którzy chcą wolnej Polski. Polski suwerennej i Polski postępu, muszą głosować na listę numer 4 - powiedział na sobotnim konwencie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości lider zjednoczonej prawicy, Jarosław Kaczyński. - Dlaczego? - zapytał obecnych na spotkaniu. - Z miłości do Polski.

📢 Biblioteka bliska przyrodzie. Herbarium Slupensis - kolejny przystanek projektu gminy Ustka Projekt "Biblioteka BLISKO Działań Kreatywnych" realizowany przez Centrum Kultury Gminy Ustka był okazją do odwiedzenia największego zielnika tej części Pomorza. Uczestnicy wydarzenia poznali tajniki przechowywania ogromnej kolekcji botanicznej w Herbarium Slupensis Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. 📢 Wszystko pasuje koszmarnie! Faszyn from Raszyn, czyli modowe wpadki Polaków. Oto moda wprost z polskich ulic Poznajcie kreatorów mody z polskich ulic. To wydarzyło się naprawdę. Tak ubrani ludzie rzeczywiście przechadzali się po naszych ulicach. Niewiarygodne! 📢 Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 W Słupsku zaatakowano kibiców ze Stargardu. Sprawę wyjaśnia policja W piątek wieczorem, 22 września, w okolicy dworca kolejowego w Słupsku miało dojść do pobicia kibiców ze Stargardu, którzy przyjechali dopingować swoją drużynę. Policja potwierdza, że takie zgłoszenie było, ale gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, nikogo już nie zastali. 📢 Takie emerytury seniorzy otrzymają w październiku 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, wyliczenia dla twojej emerytury Takie emerytury otrzymają seniorzy w październiku 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w październiku 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na październik 2023.

📢 Dwa wielkie klasyczne dzieła na początek sezonu słupskiej filharmonii Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara rozpocznie sezon dwoma wielkimi klasycznymi dziełami: słynną V symfonią Beethovena i koncertem skrzypcowym Brahmsa. Wydarzenie zaplanowano na piątek, 29 września, początek tradycyjnie o godzinie 19.

📢 Konwencja Prawa i Sprawiedliwości już dziś w Szczecinie. Najważniejsze przemówienie wygłosi Jarosław Kaczyński W sobotę odbędą się konwencje regionalne Prawa i Sprawiedliwości z udziałem szefa partii Jarosława Kaczyńskiego. Wicepremier spotka się z sympatykami Zjednoczonej Prawicy w auli Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Krakowskiej. Wcześniej będzie w Gorzowie Wielkopolskim, a jutro w Gdyni.

📢 Awanturnik recydywista trafi w końcu za kraty. Sąd nie może być teraz łaskawy Była gwiazda i "enfant terrible" fińskich skoków narciarskich Harri Olli stanie w listopadzie przed sądem za kolejne ciężkie pobicie. Grozi mu nawet kilka lat więzienia. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Zwrot ws. Iwony Wieczorek? Archiwum X sięga po nadzwyczajne metody. Poważne problemy Pawła P. Archiwum X podejmie czynności zmierzające do szczegółowego odtworzenia i ustalenia przebiegu zdarzeń ws. zaginionej w 2010 roku Iwony Wieczorek - dowiedział się portal i.pl w Prokuraturze Krajowej. W tym celu prokuratorzy wykorzystają m.in. nowe technologie i niestandardowy sposób badania dowodów. Portalowi i.pl udało się ponadto ustalić nowe informacje ws. Pawła P., kolegi zaginionej gdańszczanki, który feralnej nocy bawił się z nią w klubie. Okazuje się, że jego problemy z prawem dotyczą nie tylko tej zagadkowej sprawy. 📢 "Gotki", czyli nowa premiera w Nowym Teatrze. Rozmowa z reżyserką Darią Kopiec Dlaczego reżyserka chciała utopić aktorki? I czy mężczyzna mógł napisać dobry tekst dramatyczny o kobietach? O tym i o innych rzeczach związanych z szykowaną na 30 września premierą w Nowym Teatrze w Słupsku rozmawiamy z Darią Kopiec. Zapraszamy do posłuchania rozmowy.

📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 23.09.2023 r. Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 23.09.2023 r. No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie. 📢 Prace na ulicy Morskiej w Słupsku dobiegają końca. Nowe rondo gotowe za miesiąc [ZDJĘCIA] Ku końcowi zmierzają prace związane z generalnym remontem ulicy Morskiej w Słupsku. Na jej skrzyżowaniu z ulicą Bałtycką powstaje natomiast nowe rondo. Koniec wszystkich robót przewidziany jest na jesień.

📢 Dlatego płacimy mniej za ropę i benzynę. Koniec ze spekulacjami. Głos zabrali eksperci Kierowcy uśmiechają się szeroko, widząc spadające ceny paliw na stacjach w Polsce. Ale od kilku dni huczy też od plotek dotyczących powodów takiej sytuacji. Postanowiliśmy wraz z ekspertami przyjrzeć się temu, co tak naprawdę może stać za niższymi cenami benzyny i ropy, bo przecież Moskwa przy wsparciu Arabów zrobiła ostatnio bardzo dużo, by zamiast obniżek, pojawił się zgoła odwrotny trend. 📢 Porażka Czarnych na inaugurację sezonu. Grupa Sierleccy Czarnych Słupsk - PGE Spójnia Stargard 61:81 Spójnia Stargard pokonała Czarnych Słupsk 81:61 w pierwszej kolejce ORLEN Basket Ligi. 📢 Wystawa fotografii otworkowej w słupskiej bibliotece Współczesny Słupsk na starych fotografiach. Czy to możliwe? Jak najbardziej – za sprawą aparatów otworkowych. W Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku do 12 października będzie można obejrzeć tę interesującą wystawę.

📢 Piraci drogowi z powiatu bytowskiego. Kierowcy popełnili aż 51 wykroczeń (WIDEO) Bytowska drogówka wczoraj włączyła się w ogólnokrajowe działania „Prędkość”, których celem było eliminowanie kierowców, którzy nie przestrzegali przepisów ograniczających prędkość. Na bytowskich drogach funkcjonariusze ujawnili aż 51 takich wykroczeń. Apelujemy do kierowców o rozsądek za kierownicą przypominając, że prędkość jest główną przyczyną wypadków.

📢 Obłędna Natalia Kaczmarek – najszybsza i najpiękniejsza. Polska królowa jakiej jeszcze nie widzieliście [ZDJĘCIA] W niedzielę, 18 września, w Eugene w stanie Oregon w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej zakończyły się finały lekkoatletyczne Diamentowej Ligi. Najlepsza obecnie polska lekkoatletka, Natalia Kaczmarek zdobyła srebrny medal w biegu na 400 m, ustępując jedynie mistrzyni świata Dominikance Marileidy Paulino, a wyprzedzając na finiszu Holenderkę Lieke Klaver. 📢 Zbiorniki retencyjne na osiedlu Zachód nabierają kształtów. Mają uchronić Słupsk przed zalewaniem [WIDEO,ZDJĘCIA] W ekspresowym tempie powstają zbiorniki retencyjne na osiedlu Zachód w Słupsku. Z pracami wykonawcy muszą wyrobić się do końca roku, a trzeba jeszcze wybudować na nowo ulicę Dywizjonu 303.

📢 Miasto uhonorowało Ewę i Staszka Szarków. Zostali patronami parku w zachodniej części Słupska Od dziś Park Zachodni to oficjalnie Park imienia Ewy i Staszka Szarek. Miasto uhonorowało w ten sposób zasłużone dla lokalnej społeczności małżeństwo harcerzy. 📢 Niezwykła historia pierścionka zrabowanego przez Niemców. Trafił do wnuczki właścicielki po 80 latach. Ktoś zostawił list na grobie W 1944 r. Niemcy ukradli pierścionek należący do pochodzącej z Zakopanego więźniarki obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Po niemal 80 latach, biżuteria została przekazana jej wnuczce. Niemcy ukryli ją z dokumentami w kręgielni w Szlezwiku-Holsztynie, a tuż po wojnie kryjówkę odkryli alianci. 📢 Policjanci zatrzymali trzy osoby, które ukradły banery wyborcze Funkcjonariusze kryminalni zatrzymali trzech mężczyzn, którzy na terenie powiatu bytowskiego ukradli kilkanaście banerów wyborczych rozwieszonych w różnych częściach powiatu. Wszyscy sprawcy zostali szybko ustaleni i usłyszeli zarzuty. Wkrótce a o ich losie zadecyduje sąd. Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

📢 Szymon Hołownia: trzeba będzie zastanowić się nad wycofaniem świadczenia 800+ Uważam, że poważnie trzeba będzie się zastanowić nad wycofaniem świadczenia 800+, a te środki zainwestować w edukację, żłobki i ochronę zdrowia - powiedział w piątek w Radiu Zet lider Polski 2050 Szymon Hołownia. 📢 Śledztwo w sprawie odcumowania kutra w Ustce. Mogło dojść do katastrofy Prokuratura Rejonowa w Słupsku prowadzi śledztwo w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu wodnym. Chodzi o zdarzenie z lipca tego roku, gdy dwaj nastolatkowie w usteckim porcie odcumowali kuter. 📢 Taka okazja: tylko dzisiaj i jutro w Nowym Teatrze w Słupsku najlepszy spektakl sezonu "Mała Piętnastka", przedstawienie Nowego Teatru w Słupsku, kosi nagrody jedna po drugiej. Nieczęsto możemy spektakl oglądać, bo Nowy Teatr różnicuje repertuar, więc tym bardziej zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze tragicznej i prawdziwej historii utonięcia łódzkich harcerek w jeziorze Gardno nie widzieli, do wybrania się na niego dzisiaj (piątek, 22 września) i jutro. Początek o godzinie 19.

📢 Volkswagen Grand California. Sposób na udany wypoczynek Volkswagen Grand California to ciekawy i nietuzinkowy kamper. Świetnie przemyślany i dość dobrze wykonany. Z optymalną jednostką napędową, która zużywa relatywnie mało paliwa. W dodatku produkowany jest w Polsce - we Wrześni. 📢 Wielkie ściganie w Bytowie. 8. Bëtowskô Gòńba (MAPY) Automobilklub Koszaliński zaprasza na 8. Bëtowskô Gòńba, która odbędzie się w niedzielę, 24 września.

Dzień wcześniej, w sobotę, 23 września nastąpi prezentacja zawodników w sercu miasta na Placu Wyszyńskiego. Od godz. 20 na specjalnie oświetlonej rampie zaprezentują się wszystkie załogi zgłoszone do rajdu. 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 22.09.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach! 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź !

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Nikoś i jego Trójmiasto: tutaj mieszkał, żył, bawił się i zginął. Miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Te osoby są chronione przez prawo. Oto nowe przepisy od 22 września! Tych osób nie można zwolnić z pracy. Od 22 września zmieniają się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo. 📢 Jutro oficjalne otwarcie węzła transportowego w Słupsku. Będzie wielka impreza dla wszystkich mieszkańców Na sobotę, 23 września, zaplanowano oficjalne otwarcie słupskiego węzła transportowego. Z tej okazji miasto przygotowało dla mieszkańców mnóstwo atrakcji.

📢 Dramat w Czernikach: Chora miłość, zbrodnia i śmierć w szarym domu Czerniki to niewielka miejscowość - domy zadbane, w pobliżu lasy, jest też świetlica wiejska. Mieszkańcy doskonale się znają, wspierają, potrafią wspólnie działać. Jednak nie wszystko jest takie sielskie i idealne...

📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić.

📢 Historia słupskiego Zatorza. Ulica Jana Sobieskiego na starych fotografiach [ZDJĘCIA] Trudno wyobrazić sobie taki Słupsk, w którym Zatorze to tylko potoczna nazwa podmiejskiego obszaru budownictwa indywidualnego. Że to nie dzielnica wielotysięcznych osiedli z blokowiskami, tworzących drugie miasto za kolejowymi torami. Zatorze pewnie pozostałoby jako peryferie Słupska, gdyby nie kilka korekt planów rozwoju przestrzennego miasta, dokonanych na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia. Przypominamy więc, dlaczego zmieniano te plany i jakie były pierwsze tego rezultaty, które pół wieku temu widziała ówczesna młodzież. Jak ulica Sobieskiego, niczym gruba kreska, oddzieliła Zatorze od starszej części Słupska.

📢 Wyprzedaż garażowa, rośliny za odpady i poczęstunek. PSZOK w Ustce zaprasza Zakład Gospodarki Komunalnej w Ustce w najbliższą sobotę 23 września na terenie PSZOK-u organizuje dla mieszkańców wyprzedaż garażową i zbiórkę odpadów. Podczas tego wydarzenia będzie można wymienić odpady za roślinkę, pohandlować rzeczami, które mogą komuś się przydać, a dla dzieci przewidziano gry edukacyjne i zabawy. 📢 Coraz większy problem na rynku pracy! Spotyka się z nim nawet 8 na 10 pracowników. „Może spotkać się z tym praktycznie każdy" – Według WHO wypalenie zawodowe stanowi jedno z poważniejszych zagrożeń naszych czasów – mówi nam Aleksandra Tokarewicz z Helping Hand. – Z różnych badania wynika, że 6 na 10, a nawet 8 na 10 osób doświadcza symptomów wypalenia zawodowego, więc to na pewno jest duży problem – dodaje. Pozytywny jest fakt, że coraz więcej osób zaczyna zwracać uwagę na równowagę pomiędzy życiem zawodowym a osobistym.

📢 Tragiczny wypadek na trasie Wysin - Chrósty w gm. Liniewo. Zginęło 2-letnie dziecko. Kobieta w ciąży w ciężkim stanie Do tragicznego wypadku doszło 20.09.2023 r. ok. godz. 17:10 na trasie Wysin - Chrósty Wysińskie w gminie Liniewo (pow. kościerski). Jak informuje bryg. Łukasz Płusa, oficer prasowy KW PSP w Gdańsku, w wypadku zginęło 2-letnie dziecko. Matka dziecka w ciężkim stanie trafiła do szpitala.

📢 Rozpoczął się kolejny etap prac remontowych na ulicy Armii Krajowej w Słupsku. Zamknięto skrzyżowanie z ulicą Pobożnego [WIDEO,ZDJĘCIA] Postępują prace związane z modernizacją ulicy Armii Krajowej. Dla ruchu zamknięto skrzyżowanie z ulicą Pobożnego, ale od ulicy Partyzantów możliwy jest już przejazd wyremontowanym odcinkiem. 📢 Bazarek Natury wraca do Krępy Słupskiej po letniej przerwie. W ofercie wystawców same smakowitości Bazarek Natury zawita do Krępy Słupskiej po letniej przerwie. Już w sobotę, 23 września, mieszkańcy regionu będą mogli ponownie nabyć pyszne wyroby od lokalnych przedsiębiorców.

📢 Słupsk ponad 50 lat temu. Jak zmieniło się miasto? [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Słupsk w latach 70. ubiegłego wieku? W wielu miejscach miasto zmieniło się radykalnie, z kolei w innych w niewielkim stopniu. Jednak zarówno w jednym, jak i drugim przypadku można rozpoznać, że to Słupsk. Z naszego archiwum wyszukaliśmy stare zdjęcia miasta.

📢 Tysiąc złotych mandatu za kolizję na ulicy Wróblewskiego w Ustce We wtorek w południe na ulicy Wróblewskiego w Ustce doszło do kolizji. Samochód, który się zatrzymał przed przejściem dla pieszych, został uderzony przez nadjeżdżający pojazd. Policja wystawiła sprawcy mandat w wysokości tysiąca złotych. 📢 Stare zdjęcia Słupska w kolorze. Zobacz jak wyglądał Słupsk 50 lat temu na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach (zdjęcia) Co jakiś czas na naszym portalu prezentujemy materiały ze starymi, czarno-białymi zdjęciami Słupska i regionu słupskiego. Zobaczcie jak wyglądał Słupsku w latach 70,80 i 90-tych na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach. Zobacz ulicę Wojska Polskiego sprzed kilkudziesięciu lat na kolorowych fotografiach.

📢 Nocne eksplozje w Bytowie. Pożar budynku dwurodzinnego z magazynem energii (WIDEO) To cud, że nikt nie zginął. Przy ulicy Dunikowskiego w Bytowie doszło do pożaru budynku dwurodzinnego z magazynem energii. Na szczęście dzieci udało się szybko wyprowadzić. Rodzina potrzebuje pomocy. 📢 Najlepsze memy o grzybach. Tych memów jeszcze nie widziałeś. Śmieszne obrazki GRZYBOBRANIE 2023 (NOWE MEMY) 19.09.23 Grzybobranie 2023 czas zacząć. Połowa września, jest ciepło a w nocy czasem popaduje deszcz. To idealne warunki do rozwoju grzybni a co za tym idzie nasze lasy pełne są podgrzybków, prawdziwków, koźlaków ale i muchomorów. Grzybiarze to wdzięczny temat do śmiechu. Dlatego też co roku powstają, można powiedzieć jak grzyby po deszczu, kolejne porcje prześmiewczych obrazków o grzybach i grzybobraniu. Z czego śmiejemy się w tym roku? Zobaczcie sami - oto najlepsze memy o grzybiarzach w 2023 roku.

📢 Legenda polskiego rolnictwa. Kultowy Ursus c-45 w rękach pana Rafała (WIDEO) Legenda polskiego rolnictwa. Kultowy Ursus C-45 w rękach pana Rafała. Posłuchajcie dźwięku tej wyjątkowej maszyny.

📢 Słupsk włączył muzykę. Inauguracja 57. Festiwalu Pianistyki Polskiej Wyłączcie świat, włączcie muzykę - tymi słowami prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka otworzyła 57. Festiwal Pianistyki Polskiej. Początek imprezy, która potrwa do 20 września, był imponujący: pięciu pianistów, orkiestra, trzy utwory w różnych stylistykach. 📢 Bytów stolicą kolarstwa. Finał ORLEN Lang Team Race w mieście na Kaszubach (WIDEO) Dziś (sobota) Bytów stał się stolicą kolarstwa. Na starcie stanęło kilkuset zawodników. Finał ORLEN Lang Team Race w Bytowie! 📢 Projekt Warszawa - Trefl Gdańsk 3:1. Siatkarskie święto w Słupsku (zdjęcia) W sobotę 16 września br. o godz.15.00 w Hali Gryfia odbyło się starcie Projektu Warszawa i Trefla Gdańsk. Oba zespoły przygotowują się do tegorocznych zmagań w PlusLidze, a w ramach tych przygotowań rozegrali specjalne spotkanie będące efektem współpracy właściciela Projektu - firmy Plast-Box oraz miasta Słupsk.

📢 Słupskie ulice, które tworzyły historię naszego miasta. Wojska Polskiego, Wolności, Jana Pawła II i rynek [ZDJĘCIA] Aleja Wojska Polskiego to bez wątpienia jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic Słupska. Ale to nie jedyna ulica, która miała charakter miastotwórczy i miała bardzo duży wpływ na życie mieszkańców naszego miasta. Do grona tych ulic zaliczyć można również inne. Które? Zapraszamy do naszego materiału. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 10.08.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 09.08.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź 📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w pierwszy weekend sierpnia [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z pierwszego weekendu sierpnia. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Fotoradary na Pomorzu w 2023 roku. Gdzie są ustawione kontrole prędkości? Oto aktualne miejsca gdzie się znajdują [LISTA] Fotoradary na Pomorzu w 2023 roku. Przy obecnych stawkach za przekroczenie prędkości, nikt nie chce otrzymać zdjęcia czy też niechcianej pamiątki z wakacji. Zdecydowanie lepiej mieć się na baczności i jechać zgodnie z obowiązującymi przepisami i limitami prędkości. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Sprawdź koniecznie w naszej galerii, na których drogach i miejscowościach się znajdują. Dane pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. 📢 Budowa węzła transportowego na finiszu. Zobacz, jak wygląda nowe centrum komunikacyjne Słupska [ZDJĘCIA,VIDEO] Dobiegają końca prace związane z budową węzła transportowego zlokalizowanego za dworcem PKP w Słupsku. Obiekt ma być gotowy po wakacjach. Odjeżdżać będą stąd autobusy komunikacji regionalnej.

📢 Nowy dworzec autobusowy w Słupsku w wakacje. Prace na ostatniej prostej Koniec prac brukarskich i przygotowania układania nawierzchni asfaltowych. Budowa nowego dworca autobusowego w Słupsku powinna zakończyć się w przeciągu dwóch lub trzech miesięcy. 📢 Nowe sanatorium w Ustce czeka na poszerzenie strefy uzdrowiska W poszpitalnym budynku w Ustce przy ulicy Mickiewicza powstaje sanatorium. Pokoje i sprzęt rehabilitacyjny czekają na przyjęcie pierwszych kuracjuszy. Jednak problemem są lokalne przepisy uzdrowiskowe, które trzeba zmienić, by obiekt ruszył. 📢 To jeden z najbardziej wpływowych mafiosów Trójmiasta. Kim był Nikoś czyli Nikodem Skotarczak. Mija 25 lat od śmierci ojca chrzestnego mafii Nikodem Skotarczak był ojcem chrzestnym trójmiejskiego podziemia i jednym z najbardziej wpływowych członków mafii w Polsce. Jak przebiegła jego kariera w świecie przestępczym? 24 kwietnia 2023 roku minęło 25 lat od jego śmierci. Sprawcy jego zabójstwa nadal pozostają nieznani.

📢 Wysokie ceny mebli z PRL. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! [CENY] 29.03.2023 Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje. 📢 V Gala Białych Kołnierzyków w Słupsku. Wielkie emocje w wypełnionej po brzegi hali Gryfia [ZDJĘCIA] Sukcesem zakończyła się V Gala Białych Kołnierzyków organizowana przez Mazur Boxing Gym Słupsk. W wypełnionej po brzegi hali Gryfia rywalizowali pięściarze amatorzy. Emocji nie brakowało! 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Tej biżuterii z PRL szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Płacą tysiące złotych za pierścionki, perły i brosze (zdjęcia) 02.03.23 Biżuteria, z resztą jak wszystko, podlegała modzie. Ta z okresu PRL była specyficzna - z jednej strony toporna i masywna jak wszystko co było wówczas produkowane a z drugiej strony posiadała swój charakter i była na swój sposób wyjątkowa. Gdy czasu Polski Ludowej odeszły na zasłużone miejsce, razem z nią odeszły pierścionki po babci czy cioci i zastąpiły ją nowe rzeczy. Dziś moda na przedmioty z okresu PRL wraca i nie inaczej jest z biżuterią z dawnych lat. Na zlotach kolekcjonerów, aukcjach czy w Internecie jubilerzy płacą za biżuterię z PRL po kilka lub nawet kilkanaście tysięcy złotych.

📢 Do zobaczenia, Krzysiu. Przyjacielu, Przewodniku, Mistrzu W środę na cmentarzu w Ustce rodzina, przyjaciele, dziennikarze, współpracownicy, samorządowcy z regionu słupskiego, przedstawiciele sądu, biura poselskiego PiS, sportowcy, sąsiedzi i ustczanie pożegnali Krzysztofa Nałęcza – słupskiego dziennikarza.

📢 Najpierw odszedł Staszek, teraz Ewa. Tych dwoje znało pół świata. Dla nich najważniejszy był drugi człowiek Nie tak miało się potoczyć życie tych dwojga młodych ludzi. Oddani całym sercem innym, żyjący bardzo intensywnie, jakby wiedzieli, że nie mają dużo czasu, ponad życie kochający synka Piotrusia… Ewa w dniu zabiegu pisała: módlcie się, aby św. Piotr miał dziś bramy zamknięte... Dziś znów są razem. W Niebie zapewne idą za rękę aleją gwiazd. Stamtąd czuwają nad swoim synkiem.

📢 Bukowa Dycha w Miastku. Bieg w pięknych okolicznościach przyrody (WIDEO, ZDJĘCIA) W niedzielę (24.10.2021 r.) Miasteckie Towarzystwo Sportowe Hamer zorganizowało „Bukową Dychę”, czyli bieg na 10 kilometrów. Wystartowało niespełna 100 zawodników i zawodniczek. Wygrał Tomasz Perlik z MTS Hamer Miastko. 📢 Liceum w Miastku w latach 2000-2008. Studniówki, połowinki, matury, inne wydarzenia (ZDJĘCIA) Prezentujemy kolejną porcję archiwalnych zdjęć z miasteckiego liceum. Tym razem z lat 2000-2008. To: studniówki, matury, połowinki, zajęcia szkolne, pokazy mody, różne imprezy, wydarzenia, wycieczki. I wiele innych. Zapraszamy do ich obejrzenia. No i do wspomnień.

📢 Tak będzie wyglądał nowy słupski dworzec autobusowy. Zobacz wizualizacje Informowaliśmy, że zaczęły się prace przy porządkowaniu terenu i rozbiórce zabytkowego budynku pod budowę słupskiego węzła komunikacyjnego, a projekt dopiero powstaje. Są już jednak pierwsze wizje nowego dworca autobusowego, zaprezentował je słupski Inwestprojekt, który projektuje węzeł. Zaznaczmy, że tutaj wciąż są detale dopracowywane między projektantem a Zarządem Infrastruktury Miejskiej. 📢 Zabójca Przemka Czai będzie płacił do końca życia Prawie 150 lat, Dariusz Woźniak skazany za śmiertelne pobicie 13-letniego Przemka Czai w 1998 roku, powinien spłacać raty odszkodowania, które policja wypłaciła rodzinie chłopca. Komenda wojewódzka w Gdańsku domaga się od eks-funkcjonariusza zwrotu tych pieniędzy. Wczoraj zawarto w tej sprawie ugodę.

