Prasówka 25.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.02.

Prasówka 25.02: top 3 artykuły z wczoraj
📢 Sparing Gryfa Słupsk z Gwardią Koszalin. Bezbramkowy remis w Słupsku [ZDJĘCIA] Przygotowujący się do rundy wiosennej piłkarze Gryfa Słupsk bezbramkowo zremisowali z Gwardią Koszalin. Zobacz zdjęcia z meczu.

📢 Manifestacja Polaków i Ukraińców pod słupskim ratuszem w drugą rocznicę rosyjskiej napaści [ZDJĘCIA] 24 lutego, w drugą rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę w Słupsku odbyła się demonstracja antywojenna. Na placu pod słupskim ratuszem zebrało się ponad sto osób.

📢 Barbara Dykier o kandydaturze Adama Sędzińskiego na prezydenta Słupska: „To nie koń trojański" Barbara Dykier stanowczo zaprzecza, że Adam Sędziński, sekretarz gminy Redzikowo i kandydat na prezydenta Słupska to „koń trojański" mający osłabić pozycję miasta w relacjach z wiejskim samorządem. „Absolutnie dementuję te pogłoski" – odpowiada.

📢 Odczarowany dom Wampira z Bytowa. Pani Sonia w głowie ma plan (WIDEO) To miejsce jest już odczarowane, z pierwszym dniem, kiedy tu weszłam - śmieje się Sonia Burandt, która kupiła dom w podbytowskich Osiekach. W nim mieszkał Wampir z Bytowa.

📢 Szef słupskiej drogówki podinsp. Marek Komodołowicz jest już emerytem. Służył w policji prawie 30 lat Po prawie 30 latach służby w policji podinsp. Marek Komodołowicz, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, odszedł na emeryturę. W piątek w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku odbyło się jego oficjalne pożegnanie. 📢 Przestępcy opracowują nowe metody, udoskonalają stare. Co zrobić, by nie stać się ofiarą? [ROZMOWA] Choć media często przestrzegają przed oszustami, ten proceder nie znika. Kilka dni temu koszalińska policja schwytała pięciu osób, które podejrzewa o oszukanie kilkunastu osób na kwotę ponad miliona złotych. Co zrobić, by nie stać się ofiarą? O tym rozmawiamy z Moniką Kosiec, oficerem prasowym koszalińskiej komendy.

📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 24.02.2024 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać! 📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku. Co musisz wiedzieć? Ile pieniędzy dotrzymają emeryci? Takie są prognozy 24.02.2024 Waloryzacja emerytur to temat, który wciąż pozostaje na pierwszym planie zainteresowania wielu Polaków. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o waloryzacji emerytur na rok 2024. Jaki jest przewidywany wskaźnik waloryzacji w 2024 roku? Jakie są wyliczenia? 📢 Mezo i Kubańczyk w Słupsku. Koncert w hali Gryfia [ZDJĘCIA] W piątek, 23 lutego odbył się koncert zorganizowany przez Młodzieżową Radę Miasta Słupska. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili: Kubańczyk, Mezo i Sqare. Dzień wcześniej młodzież wzięła udział w warsztatach street dance. Zwieńczeniem warsztatów był pokaz uzyskanych umiejętności tanecznych podczas koncertu.

📢 Tak w młodości wyglądała Natasza Urbańska. Nowa jurorka w „The Voice Kids” na przestrzeni lat bardzo się zmieniła Natasza Urbańska należy do jednych z najbardziej utalentowanych gwiazd polskiego show-biznesu. Swoją karierę rozpoczynała w Studio Buffo, gdzie poznała życiową miłość. To właśnie w młodej dziewczynie zakochał się Janusz Józefowicz. Ciekawi jesteście, jak wyglądała Urbańska jako nastolatka?

📢 Wracał z rozmowy o pracę z dwoma promilami alkoholu w wydychanym powietrzu. Trafił na policjantów W ręce tuchomskich funkcjonariuszy wpadł nietrzeźwy kierowca. Mężczyzna, choć twierdził, że wypił tylko trzy piwa miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Wracał od przyszłego pracodawcy uzgadniać z nim warunki zatrudnienia. Stracił prawo jazdy, a za jazdę w stanie nietrzeźwości może trafić do więzienia nawet na 3 lata. 📢 Oto nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 23.02.2024 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA

📢 Niezwykła atrakcja, niezapomniane wrażenia. Pomorska Góra Piachu. Możesz tam wejść Pomorska Góra Piachu to ciekawe miejsce i nietypowa atrakcja turystyczna. Każdy może na nią wejść. Jest tylko mała wspinaczka, oczywiście morze piasku, no i niezapomniana wrażenia. 📢 Finał konkursu „Młodzież dla Przystani”. Koncert w Słupsku [zdjęcia] W Słupsku odbył się finał konkursu „Młodzież dla Przystani”. Ideą tego przedsięwzięcia była promocja pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem. 📢 Najniebezpieczniejsze kraje w Europie – lepiej unikać ich w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych kierunków będą zaskoczeni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku?

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Weekend pod Gdańskiem: 14 niesamowitych atrakcji blisko Trójmiasta, które warto odwiedzić. To najwyżej godzina jazdy! Gdzie wybrać się na weekend z Gdańska, żeby było ciekawie, ale też niedaleko? Wyszukaliśmy dla was 14 atrakcji w zasięgu najwyżej godziny jazdy samochodem od centrum Gdańska, w sam raz na krótkie wycieczki bez noclegu. Sprawdźcie, gdzie warto wybrać się z Trójmiasta, by wypocząć na łonie przyrody, pozwiedzać niesamowite zabytki i zapewnić moc wrażeń dzieciom.

📢 Matura i co dalej? Targi edukacyjne dla młodzieży w słupskim „Mechaniku” [ZDJĘCIA] W Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku zorganizowano targi edukacyjne dla maturzystów. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z propozycjami uczelni wyższych, ale byli też kuszeni ofertą służb mundurowych. 📢 9 niesamowitych zakątków Norwegii. Koniecznie je odwiedź, jeśli jesteś miłośnikiem zachwycającej przyrody Kraje skandynawskie to, według wielu podróżników, jedne z najpiękniejszych zakątków Europy. Ich dziewicza przyroda zachwyca każdego, kto potrafi docenić piękno natury. Z takich krajobrazów znana jest przede wszystkim Norwegia – oto 9 najpiękniejszych miejsc w tym niezwykłym kraju. Musisz je odwiedzić, jeśli jesteś miłośnikiem zapierających dech w piersiach widoków. 📢 Wyjątkowy dom Tomasza Szczepanika. Zobacz, jak muzyk urządził się na słonecznej wyspie. Tak mieszka juror „The Voice Senior” – galeria zdjęć Wyjątkowy dom Tomasza Szczepanika zlokalizowany jest na słonecznej wyspie Oceanu Atlantyckiego. Juror „The Voice Senior” może się pochwalić wyjątkową nieruchomością z prywatnym basen, ogromnym tarasem i przepięknym widokiem. Zobacz, gdzie kupił dom Tomasz Szczepanik. Tak pięknie mieszka lider zespołu Pectus.

📢 Stare zdjęcia Słupska w kolorze. Zobacz, jak wyglądało miasto 50 lat temu na koloryzowanych zdjęciach Co jakiś czas na naszym portalu prezentujemy materiały ze starymi, czarno-białymi zdjęciami Słupska i regionu słupskiego. Zobaczcie jak wyglądał Słupsk w latach 70.,80. i 90-tych na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach. 📢 Spora suma odnalezionych pieniędzy czeka na swojego właściciela w Biurze Rzeczy Znalezionych w Gdańsku W Gdańsku znaleziono sporą sumę pieniędzy. Zgubiony majątek czeka na swojego właściciela w Biurze Rzeczy Znalezionych przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 9a. Pieniądze zostały znalezione w piątek 16 lutego.

📢 Rozbudowa stadionu Gryfa Słupsk. Stoją jupitery, trwa budowa dachu [ZDJĘCIA] Trwają prace przy rozbudowie stadionu Gryfa Słupsk przy ul. Zielonej. Stoją cztery jupitery, które oświetlać będą płytę boiska. Wykonawca zajmuje się zamontowaniem zadaszenia nad trybunami. Zobacz najnowsze zdjęcia z placu budowy.

📢 Zaniedbany dworzec w Kępicach zmienia się w nowoczesne centrum przesiadkowe. Trwają prace wewnątrz obiektu Zaniedbany i zapomniany dworzec kolejowy w Kępicach przechodzi metamorfozę. Budynek zostanie zaadaptowany na centrum przesiadkowe. Prace przebiegają zgodnie z planem, wewnątrz obiektu trwają roboty rozbiórkowe. 📢 Od dziś utrudnienia dla słupskich kierowców. Zamknięto przejazd przez Stary Rynek Trwają prace przy rewitalizacji Starego Rynku w Słupsku. Od środy wyłączony z ruchu jest fragment jezdni w ciągu ulicy Grodzkiej. Wykonawca przystępuje do prac rozbiórkowych. Utrudnienia potrwają około dwóch miesięcy. 📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 Tyle zarobią zawodowi żołnierze w 2024 roku! MON przedstawiło projekt rozporządzenia Wynagrodzenie żołnierzy istotnie wzrośnie. Na podstawie ustawy o obronie ojczyzny oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej wojskowi otrzymają o ok. 20 % większe uposażenie. Pensja żołnierzy zawodowych uzależniona jest od kilku czynników, w tym od posiadanego stopnia. Oto jak będą się kształtowały wynagrodzenia w 2024 roku. 📢 Napad na magazyn broni w CSSMW w Ustce i zabójstwo milicjanta w Sławnie 3 sierpnia 1984 roku w Areszcie Śledczym w Gdańsku została wykonana kara śmierci. Skazańcem był 25-letni Janusz Magierski. Wyrok miał stanowić jasny przekaz, że na władzę ludową nikt ręki nie podniesie. Został wydany zanim sprawa trafiła do sądu.

📢 Potężny protest rolników w Bytowie. Dołączyli pszczelarze, myśliwi i firmy transportowe 300 ciągników rolniczych i ponad 500 osób uczestniczyło w proteście rolników w Bytowie. Miasto zatrzymało się na kilka godzin. Rolnicy protestowali przeciw unijnemu „Zielonemu Ładowi”, jak i niekontrolowanemu napływowi żywności z Ukrainy.

📢 Urodziny Eskimorsów Trzebielino w... Wódce. Morsy mają już roczek (ZDJĘCIA) Huczne urodziny Eskimorsów Trzebielino w... Wódce. Morsy mają już roczek. Zimne kąpiele to dla nich pestka. Kilkadziesiąt osób, miłośników zimowej kąpieli hartowało swoje ciało. Sezon na morsowanie w pełni. 📢 Adam Treder kandydatem PiS na prezydenta Słupska. Piotr Müller: Wiem, kiedy trzeba zrobić krok w bok Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Słupska jest Adam Treder, radny miejski i menadżer. Po wygranych wyborach chciałby zająć się organizacją transportu miejskiego, obiecuje darmowe bilety autobusowe dla uczniów szkól podstawowych i średnich zameldowanych w Słupsku. 📢 Lista kandydatów na burmistrza Bytowa jest długa. Kto startuje? Kampania wyborcza w Bytowie ruszyła na dobre. Przynajmniej ta internetowa, bo na portalach społecznościowych niemal wszyscy potencjalni kandydaci pozmieniali zdjęcia profilowe na bardziej oficjalne. Giełda nazwisk jest naprawdę duża.

📢 O polsko-ukraińskiej wspólnocie uczniów i nauczycieli na wystawie w usteckiej Adventure [ZDJĘCIA] Niepubliczna Szkoła Podstawowa Adventure zorganizowała bardzo interesującą wystawę na temat życia codziennego w szkole, w której uczą się uczniowie polscy, ukraińscy, a także dzieci Polaków, powracających z emigracji. Otwarcie nastąpiło w sobotę. 📢 Stare zdjęcia miasteckiego fotografa. Walenty Demiro-Saulski był kronikarzem miasta Walenty Demiro-Saulski przez lata dokumentował fotograficznie Miastko. Przemierzał ulice miasta, nieco przygarbiony, z nieodłączną torbą fotograficzną i aparatem. Miastecki kronikarz zmarł w 1996 r. Pośmiertnie został Honorowym Obywatelem Miastka. Zobaczcie jego zdjęcia. To tylko niewielka część jego dorobku. Niestety, część negatywów kronikarza Miastka wylądowała w śmietniku.

📢 Dzieje Stoczni Ustka. Z mielizny na głęboką wodę (część II) Na przełomie dekad lat 60. i 70. Stocznia Ustka znalazła się na gospodarczej mieliźnie, z której jednak wypłynęła na głęboką wodę. Te zmiany kursu z fatalnego na pomyślny okazały się możliwe dzięki postępowi technicznemu w przemyśle okrętowym. Zasygnalizowano je w I części opublikowanych niedawno dziejów usteckiej stoczni.

📢 Światowy Dzień Kota 2024. Zobacz najpiękniejsze kociaki naszych Czytelników [ZDJĘCIA] W sobotę 17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota. Z tej okazji poprosiliśmy czytelników Głosu Pomorza o zdjęcia ich czworonożnych przyjaciół. Zobaczcie najpiękniejsze koty ze Słupska i regionu! 📢 Adam Sędziński powalczy o fotel prezydenta Słupska. Doświadczenie samorządowca zdobywał w gminie Redzikowo Komitet Słupsk Wspólnie popierany przez stowarzyszenie Polska 2050 zaprezentował swojego kandydata na prezydenta Słupska – Adama Sędzińskiego, obecnie sekretarza gminy Redzikowo. Ugrupowanie powalczy również o miejsca w Radzie Miasta. 📢 Międzynarodowy Zlot Morsów. Miłośnicy zimowych kąpieli opanowali Mielno [ZDJĘCIA, WIDEO] Niedziela była już ostatnim z czterech dni Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie. I dopiero tego dnia pogoda dopisała. Choć tak naprawdę uczestnicy zlotu chcieliby mieć śnieg i mróz, a nie 9 stopni Celsjusza powyżej zera.

📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii!

📢 Z archiwum GP24. Zawody Strong Man, koncert Ich Troje. Tym żyło miasto 20 lat temu [ZDJĘCIA] Dziś kolejna odsłona naszego fotograficznego archiwum. Tym razem mamy dla Was zdjęcia z lipca i sierpnia 2003 roku. Zobacz, jakimi wydarzeniami żyli mieszkańcy Słupska i regionu. Naprawdę dużo się działo!

📢 Miastotwórcza aleja Wojska Polskiego kiedyś i dziś [zdjęcia] Ta droga przywiodła Słupsk z pozostałości epoki średniowiecza do okna na świat, którym półtora wieku temu stała się kolej żelazna. Dotarła do Słupska od zachodu, ale pomiędzy stacją kolejową a ówczesnymi granicami miasta rozpościerały się mokradła. 📢 Radna mogła mieć problemy, więc uciekła ze szkoły Maria Janusz, była wójt Damnicy i obecna radna powiatu słupskiego, na kilka tygodni przed końcem roku szkolnego zrezygnowała z funkcji dyrektora i godzin lekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnicy Kaszubskiej. 📢 Zarząd Powiatu Słupskiego zwolnił dyrektor ośrodka wychowawczego Marię Janusz 14 stycznia Zarząd Powiatu Słupskiego podjął decyzję o odwołaniu Marii Janusz ze stanowiska dyrektora SOS-W w Damnicy.

📢 Skandal z książką telefoniczną Koszalinianie alarmują: są ogromne problemy z odebraniem nowego spisu abonentów. Kilka dni temu książki zabrakło w biurach obsługi klienta!