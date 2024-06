Prasówka 25.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA”?

📢 Budowa drogi S6. Postęp prac na odcinku Słupsk - Sławno [ZDJĘCIA] Trwają prace związane z budową drogi S6 na odcinku Słupsk-Sławno. Gdańska Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała najnowsze zdjęcia z postępów prac, jakie można dostrzec na placu budowy drogi.

📢 Bałtycki test cierpliwości. Rosjanie w pobliżu infrastruktury krytycznej RP znowu prowokują. W tle ćwiczenia NATO Od ponad dwóch lat w basenie Morza Bałtyckiego miesiąc w miesiąc dochodzi do prowokacji ze strony Rosji. Pytania dotyczące aktywności jednostek z między innymi portu w Bałtyjsku i Królewcu pojawią się zwłaszcza wtedy, gdy statki, okręty oraz żaglowce spod rosyjskiej bandery zbliżają się do infrastruktury krytycznej RP. Tak było i tym razem, gdy w pobliżu platformy Lotos Petrobaltic pojawiły się żaglowce szkoleniowe rosyjskiej marynarki wojennej STS Kruzensztern oraz STS Mir. 📢 Słupski Budżet Obywatelski 2025. Słupszczanie chętnie zgłaszali swoje pomysły 63 projekty złożyli mieszkańcy w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego. Inicjatywa cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Tym razem, na realizację pomysłów słupszczan miasto przeznaczy niespełna cztery miliony złotych.

📢 Powstaje nowy most na Słupi. Zobacz, jak postępują prace na słupskim ringu [ZDJĘCIA] Na każdym z odcinków kolejnego etapu ringu postępują prace budowlane. Widać już pierwsze krawężniki, trwają roboty przy budowie nowego mostu drogowego. Zobacz, jak wygląda przyszła trasa.

📢 Budowa drogi S6 Koszalin - Słupsk. Trwa nasuwanie segmentów mostu na rzece Wieprza [ZDJĘCIA] Trwają intensywne prace przy budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku z Sianowa do Słupska. Obecnie prowadzone jest m.in. nasuwanie segmentów mostu na rzece Wieprza. 📢 SUPERcary na Mubi Dub It Tuning Festival w Targach Kielce. Są warte miliony dolarów! Za nami 11 edycja Mubi Dub it Tuning Festival w Targach Kielce. Zobacz, jakie supercary przyciągały gości podczas festiwalu. Były takie perełki jak Lamborgini, Bentley, Rolls Royce, Ferrari, czy Chevrolet Corvette. Wartość tych wszystkich aut powala z nóg, bo przekracza miliony dolarów.

📢 Fani motoryzacji z całej Polski na Mubi Dub It Tuning Festival. Tłumy w Targach Kielce w niedzielę Festiwal Tuningu w Targach Kielce to obowiązkowy punkt w kalendarzu wszystkich miłośników czterech kółek. Wydarzenie zajęło wszystkie hale wystawiennicze oraz teren zewnętrzny. Pod wrażeniem imprezy byli miłośnicy motoryzacji, którzy przyjechali tu z różnych stron Polski. Zobaczcie, jak było w niedzielę. 📢 VII Dziecięce Wyścigi Rowerkowe w Miastku za nami. Daliście czadu! (Galeria II) Taka atmosfera może być tylko w Miastku! Za nami VII Dziecięce Wyścigi Rowerkowe „Głosu Pomorza”. Zawodnicy dali z siebie wszystko. U nas nie ma przegranych, każde dziecko stanęło na podium i otrzymało medal! 📢 Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Piękne hostessy wśród perełek motoryzacji Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielce to nie tylko niesamowite pokazy driftu i niepowtarzalnych aut. Uwagę gości w niedzielę przyciągały też piękne hostessy. Zobaczcie je na zdjęciach.

📢 VII Dziecięce Wyścigi Rowerkowe w Miastku za nami. Byliście fantastyczni (Galeria I) Za nami VII Dziecięce Wyścigi Rowerkowe „Głosu Pomorza” w Miastku. Adrenalina sięgnęła zenitu. Zawodnicy dali z siebie wszystko. Doskonale spisali się także rodzice, rodzeństwo i dziadkowie, którzy dopingowali swoich najbliższych.

📢 Plażowanie pod okiem ratowników. W Ustce już działa jedno kąpielisko W Ustce jedno z kąpielisk na plaży wschodniej jest już strzeżone. Wszystkie kąpieliska będą czynne od pierwszego lipca, a nad bezpieczeństwem plażowiczów będzie czuwać 30 ratowników WOPR. 📢 Bieg dla jaj, czyli Dzień Ojca zdrowo i na sportowo. Duże zainteresowanie wydarzeniem [ZDJĘCIA] Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum” zaprosił na nietypowe świętowanie „Dnia Ojca” - na sportowo i z nutą medyczno-profilaktyczną. 📢 Wolność kocham i rozumiem - Latające Talerze w Kobylnicy. Darmowy koncert Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy zaprasza na wyjątkowy koncert zespołu Latające Talerze, który odbędzie się 28 czerwca w sali teatralnej GCKiP w Kobylnicy. Wydarzenie jest częścią projektu „Wolność kocham i rozumiem”, dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

📢 Osada widmo. Tyle obiektów uratowano przed zatopieniem kilku wsi. Czy ich los jest przesądzony? W Pieninach przed laty zatopiono wsie, podobnie jak i w Bieszczadach. W obu regionach kilka miejscowości zniknęło pod wodą w związku z budową dużych zapór z jeziorami-zbiornikami wodnymi. W Pieninach chodzi o Jezioro Czorsztyńskie. Na jego dnie znalazły się Stare Maniowy, Kluszkowce i część starego Czorsztyna. Zbiornik w Czorsztynie napełniono wodą w 1997 r. 📢 Niedzielna giełda w Koszalinie w pochmurnej odsłonie. Co na stoiskach? [ZDJĘCIA] W niedzielne przedpołudnie odwiedziliśmy koszalińską giełdę na terenach podożynkowych. Jesteście ciekawi, co można znaleźć na stoiskach? Zobaczcie! 📢 123 urodziny słupskiego ratusza. Moc atrakcji dla mieszkańców. Zobacz stare zdjęcia budynku! Miasto zaprasza na huczne, radosne i rodzinnie świętowanie 123 urodzin słupskiego ratusza. Dla mieszkańców czekać będzie duża ilość atrakcji, a wieczorem na scenie wystąpi Agnieszka Chylińska.

📢 Ustka pamięta o Bohaterze. Mogiła Józefa Hoffmanna pod opieką młodzieży Na cmentarzu komunalnym w Ustce odbyła się wzruszająca uroczystość przekazania przez Instytut Pamięci Narodowej pod opiekę Młodzieżowej Radzie Miasta Ustka grobu śp. Józefa Hoffmanna - powstańca wielkopolskiego, żołnierza wojny polsko-bolszewickiej, prekursora usteckiej bankowości. 📢 Ulewa w regionie. Kilkadziesiąt interwencji straży. Najbardziej ucierpiała Ustka W sobotę ulewny deszcz dał się we znaki wielu miejscowościom w regionie słupskim. Państwowa, wojskowa i ochotnicza straż pożarna 25 razy wypompowywała wodę z zalanych pomieszczeń. Najwięcej interwencji strażackich było w Ustce.

📢 Uczniowie słupskiego „Rolniczaka” na praktykach w Hiszpanii. Kształcili się pod okiem zagranicznych specjalistów 15 uczniów z czwartych klas słupskiego „Rolniczaka” miało okazję poszerzać swoją wiedzę pod okiem pracowników hiszpańskich firm komputerowych, gastronomików oraz lokalnych przedsiębiorców. Zagraniczne praktyki odbyły w ramach programu Erasmus. 📢 Tak wyglądały dawniej wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim. NOWE ZDJĘCIA Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Najlepsi uczniowie w gminie nagrodzeni. Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 Przedstawiciele bytowskiego ratusza wzięli udział w uroczystościach szkolnych z okazji zakończenia roku szkolnego 2023/2024. Gratulowali uczniom osiągnięć oraz życzyli udanego wypoczynku, regeneracji sił przed nowym rokiem szkolnym, już w szkołach średnich.

📢 Brawa dla Agnieszki z II LO w Słupsku. Zdobyła II nagrodę w ogólnopolskim konkursie Agnieszka Korycik, uczennica klasy II z II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku, zdobyła drugie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim Polscy Olimpijczycy Inspirują. W swojej pracy wykorzystała fragmenty sportowej biografii paraolimpijki - Karoliny Karwowskiej. Uroczystość wręczania nagród odbyła się w Sejmie RP. 📢 Śmierć 13-letniej Nikoli. Ratusz i PGM pozwane o 700 tysięcy złotych. W Słupsku rozpoczął się proces cywilny W piątek przed Sądem Okręgowym w Słupsku rozpoczął się proces o zadośćuczynienie za krzywdę po stracie 13-letniej Nikoli. Rodzice, brat i babcia zaczadzonej dziewczynki pozwali słupski ratusz i Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej. Roszczenie wynosi 700 tysięcy złotych. Pozwani odmawiają zapłaty. 📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 24.06.2024 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion.

📢 EURO 2024. Słupska Strefa Kibica podczas meczu Polska - Austria 1:3 [ZDJĘCIA] Słupska Strefa Kibica na stadionie przy ulicy Zielonej. Duże zainteresowanie wydarzeniem oraz wspólne kibicowanie biało-czerwonym!

📢 Zderzenie dwóch samochodów pod Ustką. Trzy osoby trafiły na SOR W podusteckiej Przewłoce późnym popołudniem doszło do poważnego zdarzenia drogowego. Kierowca volvo, który wiózł kotkę do weterynarza, spojrzał na miauczącego zwierzaka, najprawdopodobniej na chwilę przestał obserwować drogę, zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w dacię, którą podróżowało dwoje pasażerów. 📢 Stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na ścieżkę rowerową. Groźne zdarzenie w Słupsku Do groźnego zdarzenia drogowego doszło dziś rano w Słupsku na ulicy Kołłątaja. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierki zatrzymując się na ścieżce rowerowej.

📢 Historia słupskiego Zatorza. Ulica Jana Sobieskiego na starych fotografiach [ZDJĘCIA] Trudno wyobrazić sobie taki Słupsk, w którym Zatorze to tylko potoczna nazwa podmiejskiego obszaru budownictwa indywidualnego. Że to nie dzielnica wielotysięcznych osiedli z blokowiskami, tworzących drugie miasto za kolejowymi torami. Zatorze pewnie pozostałoby jako peryferie Słupska, gdyby nie kilka korekt planów rozwoju przestrzennego miasta, dokonanych na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia. Przypominamy więc, dlaczego zmieniano te plany i jakie były pierwsze tego rezultaty, które pół wieku temu widziała ówczesna młodzież. Jak ulica Sobieskiego, niczym gruba kreska, oddzieliła Zatorze od starszej części Słupska.

📢 Kolejne utrudnienia na słupskich drogach. W piątek zamknięcie przejazdu pod wiaduktem na ulicy Bałtyckiej Od godziny 20 w piątek (21 czerwca) do godziny 4 w poniedziałek (24 czerwca) zamknięty będzie przejazd i przejście pod wiaduktem na ulicy Bałtyckiej w Słupsku. Na tym utrudnienia dla kierowców się nie skończą, bo po weekendzie pod obiektem obowiązywać ma ruch wahadłowy.

📢 Nieznane zdjęcia Słupska z przedwojennych wydawnictw [FOTOGALERIA] Widoki z przedwojennego Słupska można znaleźć nie tylko na ocalonych widokówkach i kartach pocztowych. Takie zdjęcia stanowią również ilustracje książek i przewodników sprzed 1945 roku. Niektóre z nich są niemal nieznane. 📢 Stadion na Zielonej w nowej odsłonie. Gryf Słupsk będzie mógł rozgrywać mecze w świetle jupiterów [ZDJĘCIA] Dobiegła końca modernizacja stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku. Kibice Gryfa mecze swojej drużyny obejrzą w świetle jupiterów zasiadając na zadaszonej trybunie. To jednak nie koniec inwestycji na miejskim obiekcie.

📢 Atrakcje w wakacje. Co Ustka szykuje na sezon letni 2024? W tym roku ustczanie i turyści mogą liczyć na stałe punkty sezonowego programu jak Dni Morza, Dożynki Rybne czy wizyta górali. Z kalendarza wypadła FURA, czyli spektakle uliczne i Festiwal Światła, ale są nowe propozycje. Skromniejszy budżet na letnie wydatki muszą uzupełnić dobry humor, zabawa i pogoda.

📢 Ryś upodobał sobie plażę nad Bałtykiem w miejscowości Wicie! Ryś w miejscowości Wicie (gm. Darłowo - woj. zachodniopomorskie) spacerował ponownie plażą nad Bałtykiem. Wielki kot został wypuszczony przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze zajmujące się odbudową populacji tych zwierząt. Prezentujemy zdjęcia, które nam wysłała pani Małgorzata Sokalska - emerytowany nauczyciel biologii.

📢 Z dowództwa słupskiej szkoły policyjnej do Gdańska. Mł. insp. Alina Majchrzak, nowa wicekomendant pomorskiej policji Wojewódzki komendant policji powołał na swoją zastępczynię mł. insp. Alinę Majchrzak. Dotąd pełniła ona analogiczną funkcję w słupskiej szkole policji. 📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych!

