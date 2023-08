Prasówka 25.08.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wojna na Ukrainie 2023 na żywo. Najnowsze informacje - relacja”?

Prasówka 25.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wojna na Ukrainie 2023 na żywo. Najnowsze informacje - relacja 25 sierpnia 2023 roku jest 548. dniem wojny. Rosjanie coraz częściej mogą odczuć skutki wojny. Ukraińskie drony zaatakowały cele w Kałudze i Tule, rosyjskich miastach leżących na drodze z Ukrainy do Moskwy. Podmoskiewskie lotniska wstrzymały pracę.

📢 Jest wyrok za zabójstwo w Malborku. Sąd skazał na 25 lat więzienia m.in. żonę ofiary. Miało chodzić o spadek Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku zakończył się proces dotyczący zabójstwa 36-letniego mieszkańca powiatu malborskiego. Na 25 lat więzienia skazani zostali żona zamordowanego mężczyzny i jej partner. 📢 Oto Kayla Simmons po raz kolejny udowadnia, dlaczego uważana jest za najpiękniejszą siatkarkę na świecie [ZDJĘCIA, WIDEO] Amerykanka Kayla Simmons zaczęła grać w siatkówkę na Uniwersytecie Marshalla, ale jednocześnie dziewczyna uwielbiała szczere sesje zdjęciowe – nie podobało się to lokalnej federacji siatkówki.

Prasówka 25.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pod szlabanem, albo obok, mimo barierek i zakazu. Podróżni skracają sobie tędy drogę. Niebezpieczne przejście przy dworcu PKP w Słupsku Mimo że odgrodzone jest szlabanem i barierkami, podróżni i tak chętnie z niego korzystają – nawet widząc znak zakazu przejścia. Nietrudno tam o niebezpieczne sytuacje – ostatnio w szynie przed przejściem utknęło kółko dziecięcego wózka.

📢 Czołówka koło Bytowa. Dwie osoby trafiły do szpitala Wczoraj bytowscy policjanci wyjaśniali okoliczności wypadku na drodze wojewódzkiej numer 228. Jak wstępnie ustalili mundurowi, kierujący samochodem marki Suzuki zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się czołowo z samochodem marki Ford. Niestety, w wyniku zdarzenia obaj kierujący zostali ranni i przewiezieni do szpitala. Policjanci apelują o ostrożność i rozwagę na drodze. 📢 Na Sopot Festival te buty miały na nogach i prowadzące, i artystki. Zobacz Wieniawę, Kozidrak i inne celebrytki w obuwiu na wielkie wyjścia Julia Wieniawa dopasowała je do sukienki w stylu Barbie i do długiej, czarnej maxi, z kolei Beata Kozidrak pojawiła się w nich jeszcze przed występem, a w drugiej parze na scenie. Miały je na nogach też między innymi Ola Filipek i Anna Senkara. Te buty dodają wzrostu, wyszczuplają, a przede wszystkim zapewniają niesamowity efekt!

📢 MZK potrzebuje 4 mln zł na VAT za zakupy autobusów elektrycznych. Radni mają wątpliwości czy pożyczyć Jeśli bank nie udzieli pożyczki miejskiej spółce MZK w Słupsku, prezydent powiedziała, że będzie konieczność pożyczenia spółce 4 mln złotych. Taki wniosek pojawi się na sesji we wrześniu. Pieniądze będą, bo jest decyzja o przyznaniu miastu 44 mln subwencji rządowej. Radni mają wątpliwości. 📢 Duże pieniądze za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wysokie podwyżki dla budżetówki. Ile wyniosą? Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wysokie podwyżki dla budżetówki. - Dzięki działaniom rządu wszystkie osoby zatrudnione w budżetówce mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie. To będzie 12,3% - powiedział szef rządu.

📢 Czy na ulicach Słupska jest bezpiecznie? Ratusz pyta mieszkańców o zdanie i udostępnia ankietę Urząd Miejski w Słupsku udostępnił mieszkańcom ankietę, w której pyta o ich poczucie bezpieczeństwa na słupskich ulicach i osiedlach. Wyniki badania mają w przyszłości ułatwić miastu pozyskać dofinansowania np. na zakup kamer monitoringu.

📢 Wyjątkowe mieszkanie nad morzem. Zobacz, jak można się modnie urządzić. Kto nie marzy o takim apartamencie w Gdańsku? Chciałbyś zamieszkać nad morzem? Marzysz o domu, gdzie poczujesz się jak na nieustających wakacjach? Koniecznie zobacz zdjęcia wyjątkowego mieszkania nad Bałtykiem. Na pewno zainspirujesz się nieszablonowym projektem apartamentu w Gdańsku stworzonym przez profesjonalnych architektów. Zobacz, jak pomysłowo i modnie można urządzić mieszkanie w wakacyjnym klimacie. 📢 Rolnicy koszą na potęgę, aby nadrobić zaległości. Trudne żniwa (WIDEO) Rolnicy z powiatu bytowskiego robią, co w ich mocy, aby nadrobić żniwne zaległości. Pogoda wreszcie zaczęła im sprzyjać, na polach jest coraz mniej zbóż.

📢 Piękne Polki z PRL-u bez botoxu i Iphone'ów. To się nazywa prawdziwy wdzięk i kobieca delikatność Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u. 📢 Budynek słupskiego starostwa obchodzi swoje 120 urodziny. Już w niedzielę wielkie świętowanie Na najbliższą niedzielę, 27 sierpnia, zaplanowano huczną imprezę z okazji 120-lecia budynku słupskiego starostwa. Organizatorzy zapraszają na wydarzenie wszystkich mieszkańców regionu. Gwiazdą wieczoru będzie Patrycja Markowska. 📢 14-emerytura. Wiemy jakie kwoty i kiedy zostaną wypłacone. Zobacz daty wypłat i wartości netto czternastej emerytury w 2023 roku 24.08.23 Czternasta emerytura to pomysł rządzących aby ulżyć osobom starszym w codziennym życiu. Senat przyjął poprawki do ustawy wprowadzającej na stałe 14. emeryturę. Co trzeba zrobić aby dostać dodatkowe świadczenie? Zobacz kiedy zostanie wypłacona czternasta emerytura dla emerytów i rencistów - znamy daty wypłat i wysokość przelewów. Sprawdź tabelę emerytur i wysokość czternastki w 2023 roku.

📢 Abonament RTV. Nie opłacasz? Spodziewaj się wizyty komornika. Te osoby dostaną wezwania do zapłaty 24.08.23 Abonament RTV od wielu lat wzbudza wiele dyskusji i kontrowersji w całej Polsce. Wiele osób uważa go za niesprawiedliwy "podatek" i nie chce go opłacać. Z tego powodu przeprowadzane są bardzo intensywne kontrole, pracownicy Poczty Polskiej mają prawo odwiedzić nasze domy i sprawdzić czy nie ma w nich niezarejestrowanych odbiorników radia i telewizji. Osoby, które uporczywie uchylają się od obowiązku płacenia abonamentu RTV otrzymają wezwania do zapłaty a w szczególnych okolicznościach zarządzona może zostać nawet egzekucja komornicza. Kto zatem powinien oczekiwać kontroli za nieopłacanie abonamentu? 📢 Uwaga !!! Tych rzeczy nie wolno podgrzewać w mikrofalówce. Mogą stać się toksyczne lub wybuchnąć (zdjęcia) 24.08.23 Czego nie można podgrzewać w mikrofalówce i dlaczego? Wielu z nas nie wyobraża sobie dziś życia i funkcjonowania bez takiego urządzenia jak mikrofalówka. Urządzenie to na stałe zagościło w naszych kuchniach w latach 90 i od tamtej pory dzieli ludzi na zwolenników i przeciwników podgrzewania jedzenia za pomocą mikrofali. Co zatem można a czego nie można podgrzewać w kuchence mikrofalowej? Oto lista rzeczy których pod żadnym pozorem w ten sposób podgrzewać nie wolno.

📢 Ważna informacja dla klientów sklepów Lidl, Biedronka i innych marketów. Te produkty pilnie wycofują ze sklepowych półek 24.08.23 Ważna wiadomość dla klientów największych sieci sklepów w Polsce. Główny Inspektorat Sanitarny opublikował zaktualizowaną listę produktów, które muszą zostać natychmiast wycofane ze sklepowych półek. Chodzi o popularne artykuły spożywcze, które mogą zaszkodzić zdrowiu i życiu. Przed ich konsumpcją ostrzega Sanepid. O jakie produkty chodzi? Sprawdź w naszym materiale.

📢 Koordynator najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn i dowódca Wagnerowców Dmitrij Utkin nie żyją. Co wiemy? - WIDEO Na miejscu katastrofy lotniczej w okolicach wsi Kużienkino w obwodzie twerskim w Rosji znaleziono zwłoki wszystkich pasażerów i członków załogi - poinformowały rosyjskie media niezależne. Najprawdopodobniej wśród ofiar jest koordynator najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn i dowódca Wagnerowców Dmitrij Utkin.

📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 24.08.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych. 📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach. Ile dostaną emeryci w 2025 i 2026 roku? Sprawdź! 24.08.2023 Jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach? Już pojawiają się informacje na ten temat. Z danych tych wynika, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacii emerytur osiągnie nieco niższy poziom, ale wciąż będzie ponad dziesięcioprocentowy. W kolejnych dwóch latach ma jednak maleć - tak ma zakładać plan rządu. Jak więc będą wyglądały emerytury po tych waloryzacjach? Sprawdź!

📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy!Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 24.08.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia!

📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 24.08.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 Pijany za kierownicą? Pożegnaj się z autem. Nowy pomysł walki z nietrzeźwymi kierowcami 30 lipca, 2023 rok, godz. 18. Kierowca traci panowanie nad kierownicą i jego sportowe auto z impetem uderza w paletę z polbrukiem przy jednym z centrów handlowych w regionie. Mężczyzna był pijany. Czeka nas prawdziwa rewolucja w karaniu kierowców za jazdę na „podwójnym gazie”. Rewolucja, która budzi wiele wątpliwości. 📢 Lista imion zakazanych w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 24.08.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Nie tylko 500 plus. Oto dodatki rodzinne, które można uzyskać na dziecko w 2023 roku [LISTA] 24.08.2023 500 plus to nie jedyne świadczenie, które możemy uzyskać na dziecko. Dzięki różnym dodatkom, możemy od państwa otrzymać znacznie więcej pieniędzy. Niektóre świadczenia są wypłacane regularnie, dodatki, a inne tylko jednorazowo. Wzorem z lat ubiegłych możemy wymienić np. 500 plus, becikowe czy też kosiniakowe. Zastanawiasz się jakie dodatki przysługują na dziecko w 2023 roku? Kto może je otrzymać? Jakie są niezbędne wymagania? Zasiłek rodzinny to nie wszystko. Sprawdź o jakie świadczenia możesz się ubiegać!

📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! 24.08.2023 Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 24.08.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź obowiązkowo! 📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 24.08.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie! 📢 Podatek od kota 2023. Oto kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! Podatek od kota w 2023 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź koniecznie!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! 24.08.2023 Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź koniecznie, najpiękniejsze rasy psów!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic.

📢 Pijani kierowcy poszukiwani !!! Te osoby prowadziły auta pod wpływem alkoholu. Znasz ich? (zdjęcia, listy gończe) 23.08.23 Pomorska policja publikuje nową listę osób poszukiwanych z powodu złamania art. 178a kodeksu karnego. Chodzi o przestępstwa związane z jazdą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Na podstawie tego artykułu KK policja z pomorza poszukuje ponad 100 kierowców - głównie z regionu słupskiego, bytowskiego i trójmiasta. Kogo poszukuje policja? Zobacz listy gończe i zdjęcia osób poszukiwanych za jazdę pod wpływem alkoholu w naszej galerii. 📢 Prezydent RP Andrzej Duda na Zlocie Wędrowniczej Watry „Rozwiń Żagle” w Czernicy. Apel rozpoczęło uroczyste ognisko i prezydencka gawęda Prezydent RP Andrzej Duda odwiedził Zlot Wędrowniczej Watry „Rozwiń Żagle” w Czernicy (powiat chojnicki). Apel rozpoczął się od rozpalenia przez Prezydenta RP, Naczelniczkę ZHP, Komendantkę Wędrowniczej Watry oraz harcerzy ogniska, które będzie płonąć przez cały czas trwania obozu.

📢 W słupskich szkołach praca wre. Trwają remonty dachów, sal gimnastycznych i boisk W 19 placówkach oświatowych w Słupsku realizowane są prace modernizacyjne. I choć rok szkolny zbliża się wielkimi krokami, niektóre remonty potrwają jeszcze kilka miesięcy. 📢 Nowy wóz strażacki dla ochotników z Czarnej Dąbrówki (WIDEO) Aby akcje strażackie były szybko przeprowadzane potrzebny jest odpowiedni sprzęt i wozy bojowe. Strażacy z Czarnej Dąbrówki mogą pochwalić się nowym nabytkiem - samochodem marki renault. Auto już wyjeżdża do akcji. 📢 Łeba złożyła wnioski do Polskiego Ładu na 20 milionów złotych Łeba złożyła trzy wnioski - na łączną kwotę 20 milionów zł - o dofinansowanie do ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Połowa tej sumy dotyczy przebudowy odcinka ulicy Nadmorskiej. Łeba zabiega też o 8 milionów zł dofinansowania na modernizację Hali Sportowo - Widowiskowej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza oraz o 2 miliony zł na budowę dojścia do plaży przy zejściu nr 13.

📢 Pszczoły to życie. Z wizytą w zagrodzie Cud-Miód (WIDEO) To chyba jedyne takie miejsce w okolicy Bytowa. W zagrodzie Cud-Miód niemal dosłownie zaprzyjaźnić się można z pszczołami i poznać ich super moce. To gospodarstwo z Niezabyszewa znajduje się w ogólnopolskiej sieci zagród edukacyjnych. 📢 Oto najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 23.08.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata. 📢 Święto Plonów w Swołowie. Dożynki w stolicy Krainy w Kratę już 2 września Uroczysta msza dziękczynna, występy gminnych zespołów i konkurs na chleby i wieńce. W Swołowie, stolicy Krainy w Kratę, 2 września (sobota) odbędą się dożynki. Będzie radośnie, tanecznie i smacznie.

📢 Strefa imprez. Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w Łebie [ZDJĘCIA] Koncertowe wakacje w klubie Euphoria w Łebie. Za nami koncert Kubańczyka. Zagrał również DJ Hazel. 📢 Prace przy Zaborowskiej idą pełną parą. To nie budowa nowego osiedla, a zbiorników retencyjnych Rozkopany odcinek pola pomiędzy ulicą Dywizjonu 303 a Legionów Polskich to nie budowa kolejnego osiedla, a zbiorników retencyjnych, które mają uchronić miasto przed zalewaniem. Przy okazji znikną też chaszcze, w których koczują bezdomni, a w nich miejsce powstanie zadbany skwer zieleni, który będzie przedłużeniem Parku Zachodniego.

📢 Jesienne stylizacje gwiazd. Internautki pytają Małgorzatę Rozenek o jej dzianinowy zestaw. Ukryje cellulit na udach i zmarszczki na dekolcie Dzianinowa bluzka i spódnica Małgorzaty Rozenek przyciągnęły uwagę internautek. Celebrytka zamieściła w swoich mediach społecznościowych zdjęcie w stylowym komplecie w paski, w którym pozuje na... kanapie w paski o podobnej kolorystyce. Uwagę zwróciła jednak nie tyle estetyka fotografii, co właśnie stylizacja celebrytki.

📢 Wielka inwestycja w gminie Słupsk. 50 milionów złotych na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Wieszynie Gmina Słupsk za ponad 50 milionów złotych uzbroi teren pod inwestycje w Wieszynie. Samorząd planuje przyciągnąć nawet kilkudziesięciu inwestorów, którzy napędzą rozwój gminy i stworzą setki miejsc pracy dla mieszkańców regionu. Pieniądze pochodzą z rządowego programu Polski Ład. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Wpadł do Stawku Łabędziego i leżał twarzą w wodzie. Topiącego się pijanego uratowali słuchacze Szkoły Policji Słuchacze Szkoły Policji w Słupsku uratowali mężczyznę, który wpadł do Stawku Łabędziego. Był w stanie upojenia alkoholowego. Przeżył dzięki młodym policjantom.

📢 Kolizja rowerzystów. Ranna kobieta odwieziona do szpitala w Słupsku Do zdarzenia z udziałem dwojga rowerzystów doszło we wtorek, 22 sierpnia w Przewłoce koło Ustki. Manewr wyprzedzania zakończył się niefortunnym zderzeniem i upadkiem. Ranna rowerzystka została odwieziona na SOR słupskiego szpitala.

📢 Milenka ze Słupska potrzebuje waszej pomocy. Guz mózgu został usunięty, ale przed nią długa rehabilitacja Milenka ze Słupska jest już po usunięciu złośliwego guza mózgu. To jednak dopiero pierwsza wygrana bitwa. I choć ma dopiero siedem miesięcy, rozpoczyna najtrudniejszą z możliwych walk. Walkę o życie. Teraz dziewczynka przebywa w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, ponieważ złapała infekcję. Przy tak niskiej odporności jest to już zagrożenie życia. 📢 UKS,,Sparta" Sycewice tuż za podium w Międzynarodowym Turnieju piłkarskim Deyna Cup UKS Sparta Sycewice tuż za podium w Międzynarodowym Turnieju piłkarskim ,,DEYNA CUP JUNIOR" z udziałem drużyn z zagranicy oraz czołowych akademii piłkarskich w Polsce.

📢 Niedokończona budowa w Łapalicach - niebezpieczna i nielegalna "atrakcja", na którą wjazd jest objęty zakazem ruchu Kartuscy policjanci każdego dnia patrolują teren przyległy do niedokończonej budowy "Zamku w Łapalicach", który wciąż pozostaje w centrum zainteresowania turystów z Polski i zagranicy. Policjanci przypominają, że "zamek" jest niedokończoną budową. Wejście na jej teren jest zabronione. Turyści nie stosują się do znaków zakazu jakie są w tym rejonie, przez co mieszkańcy nie mogą dostać się do swoich domów. Policja apeluje o rozsądek i przestrzeganie przepisów. 📢 Rozbudowuje się Park Witkacego w Słupsku. Powstaje Strefa Aktywnego Seniora [ZDJĘCIA] Trwa dziewiąty etap zagospodarowania Parku Witkacego przy ul. 11 Listopada w Słupsku. Tym razem przygotowywana jest przestrzeń dla seniorów. W ramach inwestycji powstaną m.in. urządzenia do rehabilitacji na świeżym powietrzu.

📢 Sezon wczasowy w Ustce 50 lat temu. Sprawdź jak wypoczywano latem w okresie PRL-u [ZDJĘCIA] Ustka 50 lat temu. Archiwalnymi fotografiami, z których wiele publikujemy, przypominamy Ustkę w latach 1972 i 1973 podczas sezonu wczasowego nad morzem.

📢 Rolnicy z Parchowa podziękowali za tegoroczny plon (WIDEO) Mieszkańcy gminy Parchowo podziękowali za plon. W powiecie bytowskim pierwsza uroczystość odbyła się na placu rekreacyjnym w Parchowie. 📢 Kaszubi pod Wiedniem. Odsiecz w Brzeźnie Szlacheckim (WIDEO) Uroczystości rocznicowe Odsieczy Wiedeńskiej w Brzeźnie Szlacheckim obchodzone są na pamiątkę wspólnego udziału oddziału chłopów kaszubskich pod dowództwem Teodora Andrzeja Grabowskiego z wojskami króla Jana III Sobieskiego w bitwie przeciwko Turkom pod Wiedniem. To wyjątkowa inscenizacja. 📢 Klub Sportowy Perla - warto tu zajrzeć! Siedem kortów tenisowych, treningi pod okiem licencjonowanych trenerów, możliwość wynajęcia boiska do padla oraz badmintona, a nawet zajęcia fitness, jogi czy stretchingu. Wszystko to, a nawet więcej, czeka na miłośników sportu i aktywności fizycznej w Klubie Sportowym Perla, nowoczesnym obiekcie otwartym w październiku ubiegłego roku przy ulicy Europejskiej 10 w Słupsku.

📢 Jary Oddział Zamknięty i H.Lucyna na rockowej scenie pod ratuszem. Była moc! "Zróbmy więc prywatkę, jakiej nie przeżył nikt, niech sąsiedzi walą, walą, walą, walą do drzwi. Sztuczne ognie niech się palą, palą, palą, a ty tańcz i wino pij, niech cały wiruje świat, Tańcz i wino pij, niech cały wiruje świat" - ten kawałek śpiewał tłum słupszczan zgromadzony pod słupskim ratuszem na koncercie Oddziału Zamkniętego. Przed nim zagrała słupska H.Lucyna oraz kapela State Control oraz NerV – zwycięzcy II konkursu „Rock nad Słupią” . 📢 Oto imiona, które noszą największe kłamczuchy. Zastanawiasz się kto jest skłonny do kłamstwa? Sprawdź, na kogo lepiej uważać! Oto imiona osób, które noszą największe kłamczuchy. Kłamstwo ma krótkie nogi i długi nos - tak mówi znane Polskie powiedzenie. W życiu łatwo można poznać kłamczucha i nie potrzebny nam wykrywacz kłamstw. Wystarczy, że dowiemy się jak ma na imię. To jakie mamy imię, może wpływać na to, jaki mamy charakter. Prezentowaną przez nas listę kłamczuchów, należy oczywiście traktować z dystansem i przymrużeniem oka. Zobacz koniecznie naszą listę i poznajcie znaczenie imion!

📢 Firmy w Słupsku i regionie chcą zatrudnić pracowników. Sprawdź najnowsze oferty pracy 21.08.2023 Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć! 📢 Sezon w Rowach trwa w najlepsze. Turystom nawet mgła nie przeszkadza [zdjęcia] W sobotę, 19 sierpnia, odwiedziliśmy Rowy. Sezon, po lekkim wahnięciu na początku miesiąca, trwa w najlepsze. Teraz pogoda dopisuje, choć wczoraj było mgliście, ale ciepło. 📢 Głośno było pod słupskim ratuszem, bo to "Rock nad Słupią"! W niedzielę koncert finałowy i gwiazda wieczoru W sobotni wieczór pod słupskim ratuszem spotkali się fani rocka. Rock nad Słupią, czyli konkurs zespołów rockowych i punkrockowych, to impreza, która odbyła się dzięki funduszom ze Słupskiego Budżetu Obywatelskiego. Wydarzeniu towarzyszył Zlot Food Trucków.

📢 Wczasy w PRL-u nad morzem. Tak to kiedyś wyglądało [zdjęcia] W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli w PRL-u, ludzie nie mieli takich możliwości wypoczynku zagranicą, jak to jest teraz. Z konieczności wczasowali w kraju, chętnie nad morzem. Jak to kiedyś wyglądało? 📢 Kolonie letnie w czasach PRL-u. Tak kiedyś wypoczywały dzieci [zdjęcia] W czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej główna formą letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży (tej uczącej się) były kolonie. Były to zorganizowane wczasy dla uczniów z nutą szkolnej dyscypliny. Do dziś wielu dorosłych z nostalgią wspomina takie wakacyjne wyjazdy.

📢 Wybory Miss Łeby. Piękne dziewczyny w klubie Euphoria [ZDJĘCIA] W klubie Euphoria w Łebie odbyły się wybory Miss. To jedno z wielu wydarzeń przygotowanych na wakacyjny sezon nad morzem. Zobacz fotorelację.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 18.08.2023 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Jest pozwolenie na przebudowę Starego Rynku w Słupsku. Powstanie w ciągu dwóch lat W ciągu dwóch lat Stary Rynek w Słupsku zmieni się nie do poznania. Zniknie uciążliwy żwirek oraz samochody parkujące dookoła. Pojawią się ogródki gastronomiczne. Jest już pozwolenie na przebudowę Starego Rynku w Słupsku.

📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się w Dyskotece Wesele w Łebie [ZDJĘCIA] Zobacz fotorelację z ostatnich imprez w Dyskotece Wesele w Łebie. Tak bawiliście się nad morzem! 📢 Zbudowany w Stoczni Ustka ORP „Maćko” zawinął w rodzinne strony ORP „Maćko” w Święto Wojska Polskiego w usteckim porcie był niebywałą atrakcją. Do zwiedzania okrętu ustawiła się długa kolejka. Nie tylko turystów, ale i ustczan, bo ORP „Maćko” wypłynął na morze ze Stoczni Ustka. Dzisiaj jego załoga służy pod dowództwem kpt. mar. Natalii Podgórnej.

📢 Budowa węzła transportowego na ostatniej prostej. Zobacz nowe zdjęcia z perspektywy drona Na zapleczu słupskiego dworca kolejowego kończą się prace budowlane wielofunkcyjnego dworca autobusowego. Nowy węzeł transportowy wkrótce zostanie otwarty. 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 13.08.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie! 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 10.08.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Śmierć harcerek na jeziorze Gardno. Katastrofa, która w 1948 roku wstrząsnęła Polską Dziś, 18 lipca, mija 75 lat od tragicznego wydarzenia na jeziorze Gardno. Utonęły 22 harcerki i trzy osoby dorosłe. Był to największy dramat, jaki wydarzył się Polsce na wodach śródlądowych. 📢 Kocia grypa 2023. Oto najczęstsze objawy. Twój kot ma takie? Natychmiast powinieneś zgłosić się do weterynarza 16.07.23 Przed kocią grypą ostrzega nie tylko Państwowy Instytut Weterynaryjny ale i sanepid. W całej Polsce zanotowano już kilkanaście przypadków śmierci kotów z powodu zakażenia wirusem H5N1 - odmiany ptasiej grypy na którą chorują także koty. O czym powinni pamiętać właściciele? Czego się wystrzegać i na jakie objawy zwrócić powinni szczególną uwagę? O tym informuje Główna Inspekcja Sanitarna, która wydała zalecenia postępowania w przypadku zakażenia kocią grypą.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Oto aktualna lista przestępców z Pomorza poszukiwanych przez policję. Widziałeś któregoś z nich? [ZDJĘCIA, LISTY GOŃCZE, KWIECIEŃ 2023] Pobicia, rozboje, kradzieże, oszustwa, prowadzenie pojazdów pod wpływem środków odurzających. Zobacz galerię przestępców z Pomorza, których poszukuje policja. Może dzięki Tobie, funkcjonariusze zatrzymają którąś z poszukiwanych osób. 📢 W Żelkowie świętowano 5-lecie Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Żelki W niedzielę w Żelkowie było gorąco, gwarno i radośnie, bo świętowano 5-lecie Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Żelki, którego prezesem jest Łukasz Stolarski. Z tej okazji zorganizowany został festyn rodzinny, a w jego ramach rozegrano turniej piłki nożnej dzieci w dwóch kategoriach wiekowych. Oficjalnego otwarcia piłkarskich zmagań dokonali: Rafał Teterka (zastępca wójta gminy Główczyce), Dorota Sibińska (dyrektor szkoły w Żelkowie) oraz przedstawiciele Pomorskiego Związku Piłki Nożnej Jan Ponulak i Mieczysław Reichel.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w maju 2023. Zobacz, kto wziął ślub w ostatni weekend Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego i drugiego weekendu maja 2023. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się w długi weekend nad morzem [ZDJĘCIA] Długi weekend majowy to również rozpoczęcie sezonu imprezowego w klubach nad morzem. Zobacz fotorelację z Klubu Euphoria.

📢 Tych tatuaży nie odważyłbyś się nosić. Ich właściciele są szaleni? Zobacz najgorsze tatuaże (zdjęcia) 22.03.23 Tatuaże damskie i męskie potrafią zaskoczyć wizją artystyczną ale i wykonaniem. Niektóre szokują, inne zachwycają ale dużo jest też takich, na widok których doznajemy szoku i ataku śmiechu. Co tatuują sobie ludzie? Pomysłów jest wiele - symbole, napisy, wizerunki zwierząt albo własnych dzieci. Zobaczcie najdziwniejsze, najgorsze i najśmieszniejsze tatuaże jakie powstały. Te najciekawsze zobaczyć możecie na Facebooku "Janusze Tatuażu" i "Tatuażysta płakał jak tatuował".

📢 To już 109 lat od potężnego sztormu w Łebie. Hotel Neptun sztormom się nie kłania 109 lat temu potężny sztorm o nazwie "Niedźwiedzia fala" uderzył w Łebę. Mocno ucierpiał hotel Neptun, który wybudowano na skarpie, tuż przy brzegu Bałtyku. Załamany właściciel szybko sprzedał willę, a interes życia zrobił jego bliski przyjaciel. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Wspaniałe sportowe emocje na turnieju judo w Słupsku. Blisko 200 zawodników na matach Blisko dwustu zawodników z 17 klubów sportowych rywalizowało w Turnieju Judo dla Dzieci – Gryfek. Zawody odbyły się na hali sportowej na Stadionie 650-lecia w Słupsku. Młodym zawodnikom kibicowały całe rodziny. Było mnóstwo emocji - radości i łez oraz zdrowej rywalizacji. Brawa dla organizatorów!

